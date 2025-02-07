บล็อก ClickUp

วิธีใช้ Notebook LM สำหรับการทำงาน

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
7 กุมภาพันธ์ 2568

ในการประชุมหรือการบรรยาย มักจะรู้สึกเหมือนคุณกำลังพยายามแก้ปริศนาที่ซับซ้อน โดยเฉพาะเมื่อคุณไม่สามารถจับรายละเอียดที่สำคัญได้ทุกอย่าง

แม้ว่าการจดบันทึกจะเป็นสิ่งสำคัญ แต่วิธีการแบบดั้งเดิมมักไม่เพียงพอ นั่นคือจุดที่เครื่องมือที่ใช้ AI อย่าง Notebook LM เข้ามาเป็นตัวช่วยในการจดบันทึกที่คล่องตัวสำหรับคุณ

โน้ตบุ๊ก LM ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วเนื่องจากอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและอัลกอริธึมอัจฉริยะ ทำให้เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลัง อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ อาจต้องใช้เวลาสักระยะในการทำความเข้าใจและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในบล็อกนี้ เราจะแนะนำคุณเกี่ยวกับวิธีการใช้ Notebook LM สำหรับการทำงาน เน้นประโยชน์ของมัน สำรวจแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และพูดคุยถึงข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ เราจะแนะนำทางเลือกอื่นที่มีประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์การจดบันทึกของคุณ

⏰ สรุป 60 วินาที

ต้องการทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้นและเข้าใจข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายหรือไม่? นี่คือสรุปสั้นๆ ของ Notebook LM:

  • โน้ตบุ๊ก LM: เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสร้างโน้ต จัดระเบียบข้อมูล และสรุปโดยอัตโนมัติ
  • คุณสมบัติเด่น: สร้างสรุป, ข้อมูลเชิงลึก, และพอดแคสต์เสียงจากบันทึกเพื่อการบริโภคแบบเคลื่อนที่
  • กรณีการใช้งาน: เหมาะสำหรับการจัดการบันทึกการประชุม, กระบวนการทำงาน, การวิจัย, และการจัดลำดับความสำคัญของงาน
  • ข้อดี: ประหยัดเวลาด้วยการกลั่นกรองข้อมูลที่ซับซ้อนให้เหลือเพียงประเด็นสำคัญที่เข้าใจง่าย
  • ข้อเสีย: การผสานรวมเครื่องมือที่จำกัด, ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันขั้นพื้นฐาน, และไม่เหมาะสำหรับเนื้อหาที่มีภาพจำนวนมากหรือปริมาณสูง
  • ทางเลือก:ClickUp(การจัดการงาน), OneNote (การผสานกับ Microsoft), และ Evernote (การจัดเก็บเอกสารดิจิทัล)

โน้ตบุ๊ก LM คืออะไร?

โน้ตบุ๊ก LM, ออกแบบโดย Google Labs, เป็นเครื่องมือจัดการความรู้เชิงทดลองสำหรับการจดบันทึกอย่างไร้รอยต่อ

มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยการสนับสนุนการฟังอย่างตั้งใจ การจัดระเบียบความคิด และการส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์. Notebook LM ยังเป็นที่รู้จักในความสามารถในการสร้างการสนทนาเชิงลึกจากเอกสารพื้นฐานและบันทึกการสนทนา.

ด้วยวัตถุประสงค์หลักในการเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะของคุณ มันจะเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ สรุปได้ว่า Notebook LM ถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างการเก็บข้อมูลกับการสร้างคุณค่า

คุณสมบัติเด่นของสมุดบันทึก Key Notebook LM

สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือ เครื่องมือทดลองนี้สร้างรูปแบบการจดบันทึกโดยอิงจากปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ได้รับชุดเครื่องมือใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อการจัดการบันทึกที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

นี่คือคุณสมบัติสี่ประการที่ Notebook LM นำเสนอเพื่อช่วยในการบันทึก จัดระเบียบ และใช้ข้อมูล:

คุณสมบัติ #1 การสร้างและคัดสรรบันทึก

เมื่อพูดถึงการจดบันทึก เครื่องมือนี้ทำให้เรียบง่ายและใช้งานง่าย

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคล คุณสมบัติ "เพิ่มบันทึก" ช่วยให้คุณสามารถเขียนหรือวางข้อความได้โดยตรง มอบความยืดหยุ่นในการสร้างบันทึก สมุดบันทึก LM ยังให้คุณปักหมุดคำตอบที่สำคัญได้ ทำให้ไม่สามารถแก้ไขได้ ถูกเก็บรักษาไว้ และสามารถเข้าถึงได้

มีคู่มือโน้ตบุ๊กที่ให้คุณรวมโน้ตหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งเข้าด้วยกัน ตัวอย่างที่ดีของสิ่งนี้คือวิธีที่มันสร้างคู่มือการศึกษาแบบคลิกเดียวจากทรัพยากรที่อัปโหลด

คุณสมบัติ #2 สรุปและวิเคราะห์

เมื่อคุณอัปโหลดเอกสารแล้ว ระบบอัลกอริทึม AI ของ Notebook LM จะทำการแปลงเอกสารเหล่านั้นให้กลายเป็นสรุปที่ชัดเจนทันที นอกจากนี้ยังวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกที่กระชับ ระบุรูปแบบ และจัดระเบียบประเด็นสำคัญ

สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดึงคุณค่าได้อย่างรวดเร็วและมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจแทนที่จะจมอยู่กับข้อมูล ฟีเจอร์เหล่านี้ทำให้ Notebook LM เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรายงาน สาระสำคัญของโครงการ การบรรยาย และกรณีศึกษา

คุณสมบัติที่ 3 การสร้างพอดแคสต์

คุณสมบัติที่โดดเด่นซึ่งทำให้ Notebook LM ได้รับความนิยมคือ Audio Overview คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนเนื้อหาและบันทึกให้เป็นพอดแคสต์แบบกำหนดเองได้

คุณสมบัตินี้มอบทางเลือกใหม่ในการรับข้อมูล ด้วยเสียงที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย Notebook LM ช่วยให้การเรียนรู้ผ่านการฟังเป็นเรื่องง่าย และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลาในระหว่างการเดินทางหรือการออกกำลังกาย

คุณสมบัติที่ 4 การอ้างอิงที่ชัดเจน

เครื่องมือนี้ยังบรรจุคำตอบไว้ด้วยการอ้างอิงที่ชัดเจนเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความถูกต้องในเนื้อหาที่สร้างโดย AI ทุกผลลัพธ์มีการเชื่อมโยงกลับไปยังแหล่งที่มา ซึ่งช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ

สิ่งนี้ทำให้ Notebook LM เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการวิจัยหรืองานระดับมืออาชีพ ทีมงานสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ให้เหตุผลสนับสนุนการตัดสินใจ และส่งเสริมความรับผิดชอบ

ราคาของโน้ตบุ๊ก LM

  • ฟรีตลอดไป
  • เพิ่มเติม: $20/เดือนต่อผู้ใช้ (มีให้เฉพาะในรูปแบบเสริมสำหรับทีมที่มีแผน Google Space และ Gemini แบบพรีเมียมเท่านั้น)

💡เคล็ดลับเพิ่มเติม: เมื่อใช้เครื่องมือ AI สำหรับการจดบันทึก ให้คำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้:

  • โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณชัดเจนและกระชับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ✍️
  • ตรวจสอบและปรับปรุงบันทึกอย่างสม่ำเสมอเพื่อความชัดเจนและความเกี่ยวข้อง 🔍
  • ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อสรุปประเด็นสำคัญ แต่เพิ่มบริบทส่วนตัวเมื่อจำเป็น 🧠
  • รักษาความเป็นระเบียบโดยใช้แท็กและหมวดหมู่เพื่อการค้นหาที่ง่าย 📂

การใช้งานหลักของ Notebook LM ในสภาพแวดล้อมการทำงาน

สงสัยว่าจะใช้ Notebook LM ในการทำงานได้อย่างไร? ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเริ่มต้น:

  • เข้าสู่ระบบ Notebook LM ที่นี่คุณจะพบตัวเลือกในการสร้างสมุดบันทึกของคุณ เลือก "สร้าง"
โน้ตบุ๊ก LM
ผ่านทางNotebook LM
  • ถัดไป คุณจะได้รับแจ้งให้เพิ่มแหล่งที่มาของคุณ ซึ่งรวมถึงเอกสารหลายฉบับในรูปแบบใดก็ได้จากหกประเภท ตั้งแต่ไฟล์เสียงและไฟล์ PDF ไปจนถึงลิงก์และข้อความธรรมดา
อัปโหลดแหล่งข้อมูล

ตอนนี้ มาเจาะลึกการประยุกต์ใช้เครื่องมือนี้ในแอปพลิเคชันสำคัญเฉพาะด้านกัน:

การประชุมและการจัดระเบียบบันทึก

ไม่ว่าจะเป็นการประชุมที่เกิดขึ้นเป็นประจำหรือครั้งเดียว การประชุมทุกครั้งจำเป็นต้องมีบันทึกที่มีโครงสร้างชัดเจนเพื่อให้ทิศทางและผลลัพธ์เป็นไปอย่างราบรื่น การจัดระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากมักจะมีวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

โน้ตบุ๊ก LM ทำให้เรื่องนี้ง่ายขึ้นโดยการเปลี่ยนรายละเอียดที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจที่ชาญฉลาด และการติดตามผลอย่างราบรื่น

นี่คือวิธีที่ Notebook LM ช่วยให้การประชุมและบันทึกมีความชัดเจนและเป็นระเบียบ:

  • เก็บวาระการประชุม, ประเด็นการหารือ, หรือสรุปโครงการทั้งหมดของคุณไว้เป็นแหล่งข้อมูล
การจัดประชุมและบันทึก
  • เพิ่มบันทึกด้วยตนเองระหว่างการประชุม เชื่อมโยงประเด็นที่เกี่ยวข้องด้วยลิงก์ และปรับแต่งเนื้อหาให้สวยงามด้วยรูปแบบการจัดวางที่มีอยู่ในตัว
การพัฒนาแอปพลิเคชัน CareConnect Mobile
  • เปลี่ยนบันทึกการประชุมที่ไร้ระเบียบให้กลายเป็นสรุป, คำถามที่พบบ่อย, คู่มือการศึกษา, และเอกสารสรุป
คู่มือโน้ตบุ๊ก

➡️ อ่านเพิ่มเติม:5 กลยุทธ์ในการจดบันทึกให้ดีขึ้น—และให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ามากขึ้น

การปรับปรุงกระบวนการทำงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพ

โครงการเกี่ยวข้องกับเนื้อหาและการดำเนินการในปริมาณที่เท่าเทียมกัน การรักษาความก้าวหน้าและความต่อเนื่องต้องอาศัยการสื่อสารที่ชัดเจน แผนการดำเนินการ และการลดการสูญเสียให้น้อยที่สุด นั่นคือจุดประสงค์ที่แท้จริงของกระบวนการทำงานที่ราบรื่น

NotebookLM ช่วยให้คุณเข้าใจโครงการได้ดีขึ้น และยังสามารถสร้างแผนการกระทำอย่างรวดเร็วได้. นอกจากนี้ยังช่วยลดความซับซ้อนของโครงการ, ความล่าช้า, และการสื่อสารที่ผิดพลาด.

นี่คือแนวคิดและวิธีการบางอย่างในการใช้เครื่องมือเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น:

  • สร้างไทม์ไลน์และรายการดำเนินการเพื่อให้ทุกคนทราบขั้นตอนถัดไป
การปรับปรุงกระบวนการทำงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพ
  • เน้นงานและเป้าหมายที่อาจมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านระหว่างขั้นตอนเป็นไปอย่างราบรื่น
การเปลี่ยนผ่านระหว่างเฟสที่ราบรื่นขึ้น
  • จัดทำรายงานให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละราย และลดการสื่อสารที่ไม่เกี่ยวข้อง
ลดการสื่อสารที่ไม่เกี่ยวข้อง
  • สร้างเทมเพลตในรูปแบบบันทึกข้อความเพื่อแก้ไขปัญหา อนุมัติโครงการ และตรวจสอบงานประจำได้อย่างรวดเร็ว

➡️ อ่านเพิ่มเติม: เชื่อมโยงจุดต่าง ๆ: วิธีที่ AI ที่เชื่อมต่อกันช่วยขจัดอุปสรรคและประหยัดเวลาเพื่อการทำงานจริง

การวิจัยและการวิเคราะห์รายงาน

ในการประชุมและการประสานงานโครงการ การนำหน้าหมายถึงการมีข้อมูลที่ทันสมัย การสร้างรายงานเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารต้องการการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วน ต้นทุนของข้อมูลเชิงลึกเช่นนี้มักมาจากการวิจัยและทรัพยากรที่มากมาย

อัลกอริทึมอัจฉริยะของ NotebookLM ช่วยลดความยุ่งยากในการวิจัย ทำให้ความซับซ้อนง่ายขึ้นในขณะที่ยังคงรักษาคุณภาพระดับสูงสุด

นี่คือวิธี:

  • ระบุหัวข้อหรือแนวโน้มที่เกิดขึ้นซ้ำจากข้อมูลการวิจัยและแหล่งข้อมูลที่คุณได้เพิ่มไว้
การวิจัยและวิเคราะห์รายงาน
  • สนับสนุนข้อมูลเชิงลึกของคุณด้วยการอ้างอิงที่ถูกต้องและลิงก์แหล่งที่มา เพื่อให้เหตุผลชัดเจนและเข้าใจง่าย
สนับสนุนข้อมูลเชิงลึกของคุณด้วยการอ้างอิงที่ถูกต้องและลิงก์แหล่งที่มา
  • สร้างตารางที่มีโครงสร้างเพื่อสรุปข้อมูลที่ซับซ้อน มอบความชัดเจนและสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ตัดสินใจ
ตารางที่มีโครงสร้าง
  • กลั่นกรองประเด็นสำคัญจากงานวิจัยที่ยาวเหยียด บันทึกการประชุม หรือเอกสารต่าง ๆ
จุดสำคัญจากการวิจัยที่ยาวเหยียด
  • สรุปข้อเสนอแนะหรือแนวทางปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อให้รายงานยังคงมีข้อมูลเชิงลึกและมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา

🔎คุณรู้หรือไม่? มีเพียง2.5% ของคนเท่านั้นที่สามารถทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ! สำหรับคนส่วนใหญ่ การทำหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมกันจะลดประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลลง ทำให้การจัดลำดับความสำคัญและมุ่งเน้นเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพมากกว่า

การจัดลำดับความสำคัญของงานและการวางแผน

การนำข้อมูลเชิงลึกมาสู่การปฏิบัติต้องอาศัยการสร้างจุดดำเนินการที่ชัดเจน ซึ่งอาจครอบคลุมตั้งแต่สิ่งที่ต้องทำในวันนี้ไปจนถึงการนำทีมไปสู่ผลลัพธ์สำคัญ แล้วจะทำอย่างไร? สร้างงาน กลยุทธ์ และแผนการที่มีประสิทธิภาพ

โน้ตบุ๊ก LM ถูกออกแบบมาเพื่อจดบันทึกความคิดและข้อคิดต่างๆ อย่างไรก็ตาม ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาของมันมีศักยภาพในการแปลงสิ่งเหล่านั้นให้เป็นแผนงานและลำดับความสำคัญ

นี่คือวิธีที่เครื่องมือช่วย:

  • แนะนำลำดับงานที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้การทำงานของทีมคุณมีประสิทธิภาพและเกิดผลผลิต
การจัดลำดับความสำคัญของงานและการวางแผน
  • สร้างเมทริกซ์เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานที่ควรมอบหมาย, เลื่อน, และแก้ไข
เมทริกซ์เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานที่ควรมอบหมาย
  • วางแผนรายการงานรายสัปดาห์และรายวันโดยอิงจากบันทึกการประชุมล่าสุดและการอัปเดตจากแหล่งข้อมูล
วางแผนงานประจำสัปดาห์และรายวัน
  • สร้างแผนงานและสปรินท์ของผลิตภัณฑ์ตามข้อมูลสรุปจากลูกค้า แผนการลา และขีดความสามารถของทีมที่คุณได้เพิ่มไว้

การร่วมมือในทีม

การมีส่วนร่วมของทุกคนเป็นรากฐานของทีมและโครงการใด ๆ การที่ทุกคนมีความคิดและความต้องการที่สอดคล้องกันช่วยให้การก้าวหน้าเป็นไปอย่างราบรื่นและน่าสนใจมากขึ้น ในแง่นี้ การร่วมมือไม่เพียงแต่การคิดค้นอย่างสร้างสรรค์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมอบหมายงานและการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์อีกด้วย

ด้วยการเปิดใช้งานการเข้าถึงและการแชร์สมุดบันทึก NotebookLM จึงทำงานได้อย่างครอบคลุมในการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

ทำตามขั้นตอนและแนวคิดเหล่านี้เพื่อเพิ่มศักยภาพของเครื่องมือนี้ให้สูงสุด:

  • แชร์สมุดบันทึกเพื่อการแก้ไขและระดมความคิดแบบเรียลไทม์ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
การร่วมมือในทีม
  • แบ่งสมุดบันทึกออกเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบเพื่อให้มีการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ
แบ่งสมุดบันทึกออกเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบ
  • ใช้สมุดบันทึก LM เป็นกระดานทบทวนการประชุมแก้ไขข้อขัดแย้งและการยกระดับปัญหา นอกจากนี้ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการประสานงานที่ดีขึ้นสำหรับผู้จัดการทีม

💡เคล็ดลับมืออาชีพ:สงสัยว่าจะใช้ AI เพื่อทำงานอัตโนมัติได้อย่างไร?ทำตามกลยุทธ์เหล่านี้:

  • ระบุงานที่ทำซ้ำซึ่งสามารถปรับปรุงให้รวดเร็วขึ้นด้วย AI 🤖
  • ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ AI เพื่อจัดการกระบวนการทำงานประจำโดยอัตโนมัติ 🔄
  • ตรวจสอบและปรับปรุงระบบ AI อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 📊
  • ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญ ⏰

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้ Notebook LM ในการทำงาน

กรณีการใช้งานช่วยเพิ่มผลกระทบของ Notebook LM at Work อย่างมาก อย่างไรก็ตาม เพียงไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถทำให้เป็นเครื่องมือวิจัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ดียิ่งขึ้นได้

นี่คือห้าวิธีปฏิบัติที่สำคัญอย่างยิ่งที่ควรนำมาใช้:

อัปเดตแหล่งข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

โปรดอัปโหลดเอกสารและทรัพยากรต่างๆ ไปยังรายการแหล่งที่มาของสมุดบันทึกของคุณอย่างต่อเนื่อง เนื้อหาที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้ Notebook LM ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือจดบันทึกที่มีประสิทธิภาพและเป็นฐานความรู้ที่ครอบคลุมได้ คุณยังสามารถอัปเดตทรัพยากรของ Notebook LM ได้ด้วยตัวเลือก "แปลงบันทึกทั้งหมดเป็นแหล่งที่มา"

ฝึกแบ่งส่วนสมุดบันทึกของคุณ

จัดสรรสมุดโน้ตแต่ละเล่มให้กับโครงการ หัวข้อ หรือลูกค้าเพียงหนึ่งเดียว การแบ่งส่วนที่ชัดเจนในลำดับชั้นของการจดบันทึกช่วยให้เข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ยังช่วยให้ข้อมูลของคุณมีจุดโฟกัสและสะดวกต่อการค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็ว

เก็บคำแนะนำของคุณให้ละเอียด

หากคุณต้องการข้อมูลที่ถูกต้อง คำถามของคุณต้องมีความเฉพาะเจาะจง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำแนะนำของคุณมีรายละเอียดสูง เมื่อจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ การปฏิบัตินี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้มากที่สุด

จัดการงานที่ทำซ้ำก่อน

แม้ว่า Notebook LM จะมีหลายการใช้งาน แต่ควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงงานประจำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การทำให้รายงานและบันทึกการประชุมอย่างรวดเร็วเป็นอัตโนมัติด้วยเครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่มีคุณค่าสูง

ตั้งค่าแม่แบบบันทึกข้อความ

นำเทมเพลตที่พร้อมใช้งานสำหรับหัวข้อทั่วไป เช่น การ์ดแฟลชสำหรับการยกระดับปัญหาหรือการลงทะเบียนโครงการมาใช้ สิ่งนี้จะช่วยเร่งการจดบันทึกของสมาชิกในทีมและทำให้การตรวจสอบของผู้จัดการง่ายขึ้น ขอเทมเพลตจาก Notebook LM ปักหมุดไว้ และให้ทีมคัดลอกไปยังบันทึกของพวกเขา

ข้อดีของการใช้ Notebook LM ในการทำงาน

นี่คือห้าข้อได้เปรียบของการใช้ Notebook LM ในการทำงาน:

  • การจัดองค์กรแบบรวมศูนย์: รวบรวมบันทึกทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ทำให้ค้นหาและจัดการได้ง่ายขึ้น ช่วยขจัดปัญหาเอกสารกระจัดกระจายในหลายแพลตฟอร์ม
  • ข้อมูลเชิงลึกและรายงานที่ช่วยโดย AI: แปลงบันทึกที่ยาวเหยียดให้กลายเป็นสรุปที่กระชับและสามารถนำไปปฏิบัติได้ รวมถึงรายงานที่ชัดเจน ช่วยประหยัดเวลาและทำให้เข้าใจหัวข้อที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น
  • ทำให้ภาพรวมของเสียงง่ายขึ้น: สร้างพอดแคสต์และสคริปต์บนอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย มันจัดระเบียบแนวคิดและทำให้การสร้างเสียงเข้าถึงได้แม้กระทั่งผู้ใช้ที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเพียงเล็กน้อย
  • ลดเวลาในการค้นคว้า: อ้างอิงเฉพาะแหล่งข้อมูลที่คุณได้เพิ่มไว้เท่านั้น โดยคงความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับมา นอกจากนี้ยังแสดงการอ้างอิงโดยอัตโนมัติภายในคำตอบ ช่วยลดความพยายามในการค้นคว้า พร้อมทั้งรักษาความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูล

ปัญหาที่พบบ่อยในการใช้ Notebook LM

ในขณะที่ Notebook LM มีประโยชน์มากมาย แต่ก็มีความท้าทายบางประการที่ควรพิจารณา:

  • AI สนทนาขั้นพื้นฐาน: ข้อมูลเชิงลึกอาศัยแหล่งข้อมูลที่เพิ่มด้วยตนเองเท่านั้น ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์หากไม่ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การวิเคราะห์จำกัดเฉพาะการค้นหา: คุณสมบัติพรีเมียมให้การวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงผู้ใช้รายวันและการค้นหาในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์. สิ่งนี้ไม่มีคุณค่ามากนักต่อการติดตามประสิทธิภาพทางธุรกิจหรือโครงการ
  • ขาดการผสานรวม: ขาดเครื่องมือการทำงานร่วมกันและการผสานรวมกับระบบภายนอก Notebook LM ยังไม่เหมาะสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่เน้นการทำงานเป็นทีมหรือข้ามแพลตฟอร์ม
  • รูปแบบแหล่งข้อมูลที่จำกัด: รองรับเฉพาะข้อความ, ไฟล์ PDF, ลิงก์หน้าเว็บ และการอัปโหลดจาก Google Drive เช่น Google Slides และ Docs เท่านั้น นอกจากนี้ ยังประมวลผลเฉพาะข้อมูลที่เป็นข้อความเท่านั้น ไม่รองรับเนื้อหาที่มีภาพจำนวนมาก
  • ข้อจำกัดในการตอบกลับ: อนุญาตให้สอบถามแชทได้เพียง 50 คำถามและสร้างเสียงได้ 3 ครั้งต่อวันในแผนพื้นฐาน ในขณะที่ NotebookLM Plus ให้บริการสอบถาม 500 คำถามและสร้างเสียงได้ 20 ครั้งต่อวัน แต่ก็ไม่เหมาะกับความต้องการปริมาณสูง

เครื่องมือ AI ทางเลือกสำหรับการทำงานแทน Notebook LM

แม้ว่า Notebook LM จะมีแอปพลิเคชันหลากหลายให้เลือกใช้ แต่อาจมีข้อจำกัดในด้านคุณสมบัติ การผสานรวม และความยืดหยุ่นที่จำเป็นสำหรับการทำงานได้อย่างราบรื่นในสภาพแวดล้อมการทำงาน เมื่อพิจารณาถึงข้อจำกัดเหล่านี้ จึงเป็นเรื่องปกติที่จะพิจารณาเครื่องมือเขียน AI อื่นๆ เป็นทางเลือก

ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, ผสานการบันทึก, การจัดการงาน, และความสามารถของ AI อย่างมีประสิทธิภาพไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทรงพลัง.

ClickUp's AI Notetakerเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการประชุมของทีมด้วยการนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมและอัตโนมัติสำหรับการบันทึกและจัดการเนื้อหาการประชุม มันผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มยอดนิยมเช่น Zoom, Microsoft Teams และ Google Meet เพื่อให้มั่นใจว่าการประชุมของคุณได้รับการบันทึกไว้อย่างดีโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง

ผู้ช่วยจดบันทึก AI เข้าร่วมการประชุมของคุณในฐานะผู้เข้าร่วมประชุม บันทึกการสนทนา และให้บันทึกเสียงเต็มรูปแบบพร้อมคำบรรยาย นอกจากนี้ยังสร้างสรุปที่กระชับ เน้นประเด็นสำคัญและการตัดสินใจที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุม

ผู้บันทึกการประชุมระบุและจัดทำรายการงานที่สามารถดำเนินการได้ซึ่งได้มีการหารือไว้ โดยให้ความชัดเจนเกี่ยวกับความรับผิดชอบและกำหนดเวลา งานที่ต้องดำเนินการเหล่านี้สามารถถูกแปลงเป็นงานใน ClickUp ได้โดยอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ

อยากรู้ไหมว่า ClickUp และ Notebook LM เปรียบเทียบกันอย่างไร? นี่คือสรุปสั้นๆ:

คุณสมบัติโน้ตบุ๊กแอลเอ็มคลิกอัพ
การผสานระบบปัญญาประดิษฐ์❌ AI สนทนาขั้นพื้นฐานที่พึ่งพาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม✅ สรุปบันทึก สร้างเนื้อหาใหม่ สร้างงานและรายการที่ต้องดำเนินการ เชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องมือ ClickUp มากกว่า 30 รายการ ขับเคลื่อนการทำงานอัตโนมัติขั้นสูงและเวิร์กโฟลว์
ความร่วมมือ❌ขาดเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน มีตัวเลือกการแชร์ที่จำกัด✅การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์คุณสมบัติการแชร์งานรองรับการแสดงความคิดเห็นและการแท็กทันทีตัวเลือกการอนุญาตและการส่งออกที่สามารถปรับแต่งได้
รูปแบบแหล่งที่มา❌จำกัดเฉพาะ Google Docs, PDF และการคัดลอกและวาง✅ให้คุณฝังและนำเข้าภาพ วิดีโอ สเปรดชีต เอกสาร งาน การประชุม ลิงก์ คุณสมบัติการผสานรวมกับแอปมากกว่า 1000 แอป
การวิเคราะห์❌สถิติการใช้งานพื้นฐานเกี่ยวกับการค้นหา✅การวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาของโครงการ, การติดตามผลผลิต, และการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงเครื่องมือแดชบอร์ดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ให้มุมมองที่ปรับแต่งได้ เช่น แผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, และมุมมองปริมาณงาน
การปรับแต่ง❌ไม่มีเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าหรือฟิลด์ที่กำหนดเอง✅เทมเพลตพร้อมใช้งานนับพัน ✅มีช่องข้อมูลที่กำหนดเองได้หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจเฉพาะด้าน

ในฐานะซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันเอกสารแบบครบวงจร ClickUp มอบโซลูชันที่ใช้งานง่ายซึ่งไปไกลกว่าการบันทึกโน้ตเพียงอย่างเดียว

ClickUp Notepadถูกออกแบบมาเพื่อการจดบันทึกอย่างรวดเร็วและไร้ความยุ่งยาก มันถูกผสานรวมเข้ากับแต่ละเวิร์กสเปซเพื่อให้คุณสามารถจดบันทึกไอเดียหรือบันทึกการประชุมได้ทันที Notepad ยังช่วยให้คุณสร้างรายการตรวจสอบสำหรับสิ่งที่ต้องทำและแปลงทุกอย่างให้เป็นงานได้อีกด้วย

อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและการจัดรูปแบบทำให้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการเข้าถึงบันทึกของคุณจากเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์มือถือ

คลิกอัพ ด็อกส์
เรียนรู้เพิ่มเติม
สร้างเอกสารที่น่าทึ่ง แก้ไขร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ และเชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ของคุณด้วย ClickUp Docs

กำลังมองหาเอกสารที่มีรายละเอียดและโครงสร้างชัดเจนอยู่หรือไม่?ClickUp Docsคือโซลูชันครบวงจรที่คุณต้องการ นอกจากรูปแบบการจัดวางที่ละเอียดแล้ว เครื่องมือนี้ยังช่วยให้คุณฝังรูปภาพ ลิงก์ งาน และกิจกรรมในปฏิทินได้อีกด้วย

คุณสมบัติการแก้ไขแบบเรียลไทม์ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถเข้าร่วมและมีส่วนร่วมได้อย่างง่ายดาย เอกสารแต่ละฉบับยังมีหน้าย่อยหลายหน้าหากทุกคนต้องการพื้นที่แยกต่างหาก เอกสารหนึ่งฉบับสามารถครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การตรวจสอบประจำและการอัปเดตโครงการวิจัยไปจนถึงแผนงานที่มีโครงสร้าง

ClickUp Brain
เรียนรู้เพิ่มเติม
สรุปการประชุม, ดึงข้อมูลเชิงลึกจากเอกสารสรุป, และแม้กระทั่งจัดเตรียมแผนงานโครงการด้วย ClickUp Brain

ClickUp Brainคือสิ่งที่คุณต้องการเพื่อลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง เพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล และสร้างบันทึกที่มีประสิทธิผล เครื่องมือนี้จะสรุปความคืบหน้าของโครงการและนำเสนอสรุปแบบสแตนด์อัพ นอกจากนี้ยังช่วยแนะนำแนวทางปรับปรุง ข้อเสนอแนะ และข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์

นอกจากนี้ยังสามารถตรวจจับและสร้างงานจากการประชุมได้อีกด้วย แต่ละคำตอบจะบรรจุลิงก์แหล่งที่มาไว้ ทำให้การค้นหาแหล่งที่มาของเอกสารและลิงก์เป็นเรื่องง่ายมีระบบอัตโนมัติด้วย AI ขั้นสูง เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะงานตามตรรกะและการจัดทำเอกสาร ด้วยวิธีนี้ จึงช่วยลดการแทรกแซงด้วยตนเอง เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงาน และช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นโดยใช้ความพยายามน้อยที่สุด

➡️อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI ในที่ทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

บางครั้ง เมื่อคุณมีเวลาหรือทรัพยากรจำกัดในการสร้างเอกสารสำหรับการประชุมของคุณ ClickUp มีเทมเพลตบันทึกพร้อมใช้งานที่ช่วยคุณได้

เทมเพลตบันทึกการประชุม Clickup
เรียนรู้เพิ่มเติม
จดบันทึกความคิด ทบทวนการอัปเดตโครงการ และสร้างงานได้ทันทีด้วยเทมเพลตบันทึกการประชุม Clickup

เมื่อพูดถึงการจดบันทึกแบบฟอร์มบันทึกการประชุมของ ClickUpตอบโจทย์ความสมดุลระหว่างความเรียบง่ายและความละเอียดได้อย่างลงตัว มีส่วนที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับการคาดหวังของการประชุม ผู้เข้าร่วม วาระการประชุม และรายการที่ต้องดำเนินการ พร้อมด้วยหน้าแนวทางปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจงเพื่อส่งเสริมมารยาทในการทำงานอย่างมืออาชีพ

นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มหน้าย่อยได้หลายหน้าสำหรับแต่ละวัน ทำให้เหมาะสำหรับการหารือทีม, การตรวจสอบโครงการ, และการประชุมแบบตัวต่อตัว. สิ่งที่คุณต้องทำคือเริ่มพิมพ์ และเทมเพลตจะจัดการส่วนที่เหลือให้.

💡เคล็ดลับเพิ่มเติม: ต้องการเพิ่มศักยภาพของเทมเพลตแผนการวิจัยของคุณให้สูงสุดหรือไม่? นี่คือกลยุทธ์ที่ควรปฏิบัติตาม:

  • ปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะสมกับเป้าหมายการวิจัยเฉพาะของคุณ 📊
  • แยกงานที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ 📝
  • ใช้รูปแบบที่สม่ำเสมอเพื่อการอ้างอิงที่ง่าย 📅
  • ร่วมมือกับสมาชิกในทีมเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่หลากหลาย 🤝
  • อัปเดตเทมเพลตอย่างสม่ำเสมอเมื่อโครงการของคุณมีการพัฒนา 🔄

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

นี่คือทางเลือกเพิ่มเติมที่คุณสามารถสำรวจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การจดบันทึกของคุณ:

  • OneNote: เครื่องมือจดบันทึกนี้ผสานการทำงานกับระบบนิเวศของ Microsoft มีเครื่องมือจัดรูปแบบที่หลากหลาย การซิงค์ข้ามอุปกรณ์ และการจัดระเบียบที่ใช้งานง่าย โดยรวมแล้วเหมาะสำหรับการจดบันทึกทั้งส่วนตัวและงานมืออาชีพ อย่างไรก็ตาม อินเทอร์เฟซอาจดูรกในบางครั้ง ทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสนในการนำทาง
  • Evernote: โดดเด่นในการจัดการกับบันทึกจำนวนมาก Evernote มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ทรงพลังหลายอย่าง มีระบบค้นหาขั้นสูง การติดแท็กที่แข็งแกร่ง และการซิงค์ที่ราบรื่น โดยสรุปแล้ว เป็นเครื่องมือชั้นนำสำหรับการจัดเก็บเอกสารดิจิทัลอย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม ควรคำนึงถึงรูปแบบการกำหนดราคาและอินเทอร์เฟซที่ซับซ้อน
  • Apple Notes: ตัวเลือกนี้เป็นที่รู้จักจากการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อระหว่างอุปกรณ์ iOS และ macOS มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย รองรับสื่อหลากหลาย และมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ตัวเลือกนี้ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับระบบนิเวศของ Apple เท่านั้น และไม่มีฟังก์ชันการทำงานข้ามแพลตฟอร์ม
  • แนวคิด: เป็นที่รู้จักในด้านพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้และการแก้ไขข้อความที่สมบูรณ์ Notion เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับการจดบันทึก นอกจากนี้ยังมีฐานข้อมูล กระดานคัมบัง และการทำงานร่วมกันสำหรับบันทึกส่วนตัว การจัดการโครงการ หรือฐานความรู้ เนื่องจากความซับซ้อนของมัน จึงมีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่ยาวกว่าและปัญหาด้านประสิทธิภาพเป็นครั้งคราว
  • Google Keep: เช่นเดียวกับ Notebook LM นี่คือผลิตภัณฑ์อีกตัวของ Google Keep ให้บริการการบันทึกโน้ตอย่างรวดเร็ว การจัดหมวดหมู่ด้วยสี การบันทึกเสียง และระบบจดจำภาพ เหมาะสำหรับการบันทึกไอเดียบนอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการจัดรูปแบบและการจัดระเบียบที่จำกัดอาจทำให้ผู้ใช้ที่มีความต้องการซับซ้อนมากขึ้นรู้สึกไม่สะดวก

➡️อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ Notebook LM เพื่อจัดการงานวิจัยของคุณ

ยกระดับกระบวนการจดบันทึกของคุณในที่ทำงานด้วย ClickUp

ข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพจากการประชุมสามารถนำไปสู่ลูกค้าใหม่ และบันทึกที่ชัดเจนและมีผลกระทบสามารถช่วยให้การทำงานเสร็จสิ้นได้รวดเร็วขึ้น เครื่องมือที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มผลผลิตในที่ทำงาน การร่วมมือ และการตัดสินใจ 🤝

ในขณะที่ Notebook LM มอบจุดเริ่มต้นที่มั่นคง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงข้อจำกัดของมัน คุณอาจสงสัยว่า: มันเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับคุณหรือไม่?

สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างแท้จริง คุณสมบัติพื้นฐานของ Notebook LM อาจไม่เพียงพอ ทางออกที่เหมาะสมควรรองรับทุกอย่างตั้งแต่การจดบันทึกไปจนถึงการดำเนินโครงการ เข้าร่วมกับ ClickUp—แพลตฟอร์มที่ครอบคลุมซึ่งนำเสนอการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง การจดบันทึกอย่างรวดเร็ว และการแสดงผลที่น่าทึ่ง ทั้งหมดนี้ได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วย AI

ด้วย ClickUp, สิ่งที่คุณต้องทำคือเริ่มพิมพ์เพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถที่ทรงพลังของมันอย่างเต็มที่

พร้อมที่จะยกระดับการจดบันทึกและการส่งมอบโครงการของคุณหรือยัง? ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้เลย! 🚀