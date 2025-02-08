10 อันดับซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังด้วย AI ที่ควรจับตามองในปี 2025

พิจารณาสถานการณ์สินค้าคงคลังของคุณในขณะนี้: คุณสูญเสียโอกาสในการขายไปกี่รายการเพราะสินค้าหมดสต็อก? หรือแย่กว่านั้น คุณสูญเสียเงินไปกับการเก็บสินค้าที่แทบไม่ขายได้กี่บาท?
มันน่าหงุดหงิดใช่ไหมล่ะ?
แต่ข่าวดีคือ: ซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังด้วย AI ช่วยลดภาระนั้นให้คุณได้ ด้วยอัลกอริธึมที่ชาญฉลาด การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ และการติดตามสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ เครื่องมือเหล่านี้สามารถปรับปรุงความพยายามในการจัดการสินค้าคงคลังของคุณได้
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่ดีที่สุด 10 อันดับ เพื่อช่วยให้คุณกลับมาควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาเริ่มกันเลย! 🤸🏽♀️
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือตัวเลือกอันดับต้นของเราสำหรับซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังด้วย AI ที่เชื่อถือได้:
- ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสินค้าคงคลังและระบบอัตโนมัติของงานด้วยปัญญาประดิษฐ์)
- Zoho Inventory (เหมาะสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโตที่ต้องการเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและระบบอัตโนมัติ)
- Cin7 (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการจัดการสินค้าคงคลังกับระบบ POS และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ)
- DEAR Inventory (เหมาะสำหรับการจัดการสินค้าคงคลังและคำสั่งซื้อพร้อมการผลิต)
- ระบบสต็อกแบบ Fishbowl (เหมาะสำหรับผู้ใช้ QuickBooks ที่ต้องการระบบสต็อกขั้นสูงและโซลูชันการผลิต)
- Unleashed Software (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการซื้อ, คลังสินค้า, การขาย, และการผลิตพร้อมกัน)
- Peak AI (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อปรับสมดุลระดับสินค้าคงคลังและความต้องการ)
- ThroughPut AI (ประสิทธิภาพสูงสุดของซัพพลายเชนและการพยากรณ์ความต้องการด้วย AI)
- ผู้วางแผนสินค้าคงคลังโดย Sage (เหมาะที่สุดสำหรับการคาดการณ์และวางแผนสินค้าคงคลังอย่างแม่นยำ)
- Katana MRP (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสินค้าคงคลังและการวางแผนการผลิตแบบเรียลไทม์สำหรับผู้ผลิต)
คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังด้วย AI?
เมื่อเลือกซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังด้วย AI สิ่งสำคัญคือต้องให้ความสำคัญกับคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสต็อก ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ค้นหาสิ่งต่อไปนี้ในแอปสินค้าคงคลัง ของคุณ:
- การคาดการณ์ความต้องการที่แม่นยำ: AI ควรวิเคราะห์ข้อมูลการขายในอดีต, แนวโน้มของตลาด, และปัจจัยอื่น ๆ เพื่อทำนายความต้องการในอนาคตอย่างถูกต้อง, ป้องกันการขาดสต็อกและการมีสต็อกเกิน
- การติดตามสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์: การตรวจสอบสต็อกผ่านการสแกนบาร์โค้ดหรืออุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ช่วยให้สามารถมองเห็นสถานะสินค้าคงคลังได้ทันทีในทุกสถานที่
- การสั่งซื้อซ้ำโดยอัตโนมัติ: ระบบควรสร้างใบสั่งซื้อโดยอัตโนมัติตามความต้องการที่คาดการณ์ไว้และระดับสต็อกที่มีอยู่ เพื่อลดการดำเนินการด้วยตนเอง
- การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง: การปรับตัวอย่างรวดเร็วตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้ระดับสต็อกอยู่ในระดับที่เหมาะสมและลดต้นทุนการเก็บรักษา
- การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์: การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถระบุแนวโน้มและการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความล้มเหลวของอุปกรณ์ เพื่อดำเนินการเชิงรุก
- ความสามารถในการขยายตัว: ซอฟต์แวร์ต้องสามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ ปรับตัวให้เข้ากับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นและความต้องการสินค้าคงคลังที่ซับซ้อนมากขึ้น
- การรายงานและการวิเคราะห์: ความสามารถในการรายงานที่แข็งแกร่งช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์แนวโน้ม ตรวจสอบประสิทธิภาพของสินค้าคงคลัง และค้นหาพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:ระบบจัดการสินค้าคงคลังที่รู้จักกันเป็นครั้งแรกย้อนกลับไปถึงอียิปต์โบราณ ซึ่งนักเขียนอักษรรูนได้ติดตามธัญพืชและสินค้าอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีเสบียงเพียงพอสำหรับประชากร
ซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังด้วย AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับ
การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพคือการทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่ทำงานหนัก เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI กำลังทำให้สิ่งนั้นง่ายกว่าที่เคย
นี่คือ 10 ตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่ควรค่าแก่การสำรวจ 🧐
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสินค้าคงคลังและระบบอัตโนมัติของงานด้วยปัญญาประดิษฐ์)
หากคุณกำลังมองหาวิธีในการจัดการสินค้าคงคลังของคุณให้อยู่ในระเบียบโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม ClickUpอาจเป็นสิ่งที่ตรงกับความต้องการของคุณพอดี
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ClickUp ทำให้การสร้างระบบสินค้าคงคลังเป็นเรื่องง่าย มาดูกันว่าทำอย่างไร
คลิกอัพ เบรน
เริ่มต้นด้วยClickUp Brain เครื่องมือ AI อัจฉริยะที่เปลี่ยนงานจัดการสินค้าคงคลังให้เป็นระบบอัตโนมัติ มันวิเคราะห์ข้อมูลทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อเน้นย้ำสินค้าขาดสต็อก สินค้าขายช้า และเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการสั่งซื้อใหม่
มันยังแนะนำขั้นตอนต่อไป เช่น การสร้างใบสั่งซื้อ หรือการแจ้งเตือนทีมของคุณเมื่อสต็อกต่ำ ทำหน้าที่เสมือนผู้ช่วยเสมือนสำหรับสินค้าคงคลังของคุณ
การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp
ต่อไป มาพูดถึง ClickUp Automations กันบ้าง พวกมันสามารถช่วยในการจัดการสินค้าคงคลังโดยจัดการงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การอัปเดตระดับสต็อกหรือส่งการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาที่ต้องเติมสต็อกใหม่
ตัวอย่างเช่น หากสมาชิกในทีมบันทึกปัญหาเกี่ยวกับสต็อก ระบบอัตโนมัติสามารถแจ้งเตือนผู้จัดการคลังสินค้าได้ทันที
เป้าหมาย ClickUp
ต้องการปรับการจัดการสินค้าคงคลังให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ใหญ่กว่าของคุณหรือไม่? ClickUp Goalsทำให้เป็นจริงได้
มันช่วยให้คุณสามารถตั้งเป้าหมายจำนวนสำหรับสินค้าคงคลังและติดตามแต่ละเป้าหมายเมื่อมีการดำเนินการกับสินค้า ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งเป้าหมายว่า 'เติมสินค้า 200 ชิ้นในเดือนนี้' หรือ 'ลดความคลาดเคลื่อนของสต็อกให้ต่ำกว่า 5%'
คุณยังสามารถแชร์เป้าหมายของสินค้าคงคลังกับพนักงานคลังสินค้าหรือผู้จัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความสอดคล้องกัน
ClickUp Chat
เมื่อพูดถึงการสื่อสาร ClickUp Chatเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน คุณสามารถเชื่อมโยงการสนทนาทั้งหมดกับงานเฉพาะได้
มันช่วยให้คุณแปลงการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลังให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้โดยตรงในแชท ทำให้ไม่มีการอัปเดตที่สำคัญถูกมองข้าม ด้วยทุกคนที่อยู่ในหน้าเดียวกัน การประสานงานจะรวดเร็วขึ้น และข้อผิดพลาดจะลดลง
เทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลัง ClickUp
เพิ่มเทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังของ ClickUpจาก ลงในรายการของคุณ แล้วการจัดระเบียบสต็อกของคุณจะกลายเป็นเรื่องง่าย เทมเพลตนี้จะเก็บรายละเอียดสินค้าคงคลังทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ช่วยหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเช่นการสั่งซื้อซ้ำซ้อนหรือการสูญเสียการติดตามสินค้าคงคลัง
นอกจากนี้แม่แบบสินค้าคงคลังของ ยังช่วยให้คุณ:
- ตรวจสอบระดับสินค้าคงคลัง การเคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลงต้นทุน
- จัดระเบียบรายละเอียดสินค้า เช่น ราคาและรูปภาพ ในฐานข้อมูลที่เรียบง่าย
- วิเคราะห์แนวโน้มเพื่อตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับเวลาที่ควรเติมสินค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ: เชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Calendar และ Zapier เพื่อการทำงานที่ราบรื่นและลดความจำเป็นในการสลับไปมาระหว่างหลายแอป
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เนื่องจากมีคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่ามีช่วงการเรียนรู้
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าเวอร์ชันมือถือของ ClickUp ขาดคุณสมบัติบางอย่าง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
🔍 คุณรู้หรือไม่? เทคโนโลยีบาร์โค้ดสมัยใหม่ ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงการจัดการสินค้าคงคลังถูกคิดค้นขึ้นในปี 1952โดยนอร์แมน โจเซฟ วูดแลนด์ และเบอร์นาร์ด ซิลเวอร์ มันได้ปฏิวัติวิธีการติดตามและจัดการผลิตภัณฑ์
2. Zoho Inventory (เหมาะสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโตที่ต้องการเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและระบบอัตโนมัติ)
Zoho Inventory เป็นซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังที่ยืดหยุ่น ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจจัดการสต็อก คำสั่งซื้อ และการขายได้อย่างแม่นยำ
จากการขายผ่านหลายช่องทางไปจนถึงการจัดการสินค้าคงคลังในคลังสินค้าหลายแห่ง Zoho Inventory มอบเครื่องมือในการติดตามสต็อกสินค้า อัตโนมัติการดำเนินงาน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการผสานรวมและตัวเลือกการปรับแต่งทำให้สามารถปรับใช้ได้กับธุรกิจทุกขนาด นอกจากนี้ยังรองรับหลายสกุลเงินและภาษี ทำให้เหมาะสำหรับการดำเนินงานระหว่างประเทศ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Inventory
- ใช้ระบบบาร์โค้ดและ RFID เพื่อตรวจสอบสินค้าและติดตามสินค้าคงคลังอย่างถูกต้องโดยใช้หมายเลขชุดหรือหมายเลขซีเรียล
- รับการแจ้งเตือนเมื่อสินค้าใกล้หมดโดยการตั้งค่าจุดสั่งซื้อใหม่ ช่วยให้คุณสามารถติดตามข้อมูลและป้องกันการขาดสต็อก
- จัดการยอดขายที่พุ่งสูงด้วยเครื่องมือสำหรับการสั่งจองสินค้าหรือจัดส่งสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่าย
- สร้างอัตราค่าขนส่ง ฉลากการจัดส่ง และการอัปเดตสถานะการจัดส่งได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ Zoho Inventory
- ฟังก์ชันการรายงาน เช่น รายงาน 'การตรวจนับสินค้าคงคลัง' ถูกพิจารณาว่าไม่เพียงพอโดยผู้ใช้บางราย
- ระบบไม่รองรับการกำหนดน้ำหนักให้กับตัวเลือกสินค้า ทำให้ต้องป้อนน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ที่มีสินค้าหลายชิ้นด้วยตนเอง
ราคาของ Zoho Inventory
- มาตรฐาน: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 159 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 299 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
Zoho Inventory คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)
3. Cin7 (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการจัดการสินค้าคงคลังกับระบบ POS และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ)
CIN7 เป็นแพลตฟอร์มการจัดการสินค้าคงคลังที่เชื่อมต่อกัน สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนธุรกิจของคุณในทุกขั้นตอน มันรวมการมองเห็นสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์เข้ากับระบบอัตโนมัติเพื่อให้คุณมีมุมมองที่ครบถ้วนของสต็อกของคุณในทุกระบบ ช่องทางการขาย และภูมิภาค
เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณติดตามวันหมดอายุของล็อต/ชุดการผลิตและสร้างรหัสสินค้า (SKU) ที่เหมาะสมกับความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ของคุณได้ นอกจากนี้ ด้วยการคาดการณ์สินค้าคงคลังขั้นสูงและการเชื่อมต่อสำเร็จรูปกว่า 700 รูปแบบ คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการที่ซับซ้อนให้ราบรื่น เช่น การจัดการสินค้าคงคลังหลายสถานที่, การค้าปลีกออนไลน์แบบ B2B และการจัดการคำสั่งซื้อ
คุณสมบัติเด่นของ CIN7
- คาดการณ์สินค้าคงคลังด้วย ForesightAI และทำนายความต้องการล่วงหน้าได้ถึง 24 เดือน
- เข้าถึงระดับสต็อกสด, ต้นทุนขายจริง, และการรายงานต้นทุนนำเข้าเพื่อตัดสินใจทางธุรกิจที่ดีขึ้น
- ติดตามสต็อกสินค้าข้ามหลายสถานที่ด้วยฟีเจอร์เช่นการจัดการบิ้นและการวางแผนหลายสถานที่
- ใช้ระบบ EDI และ 3PL ที่ติดตั้งไว้เพื่อผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์โลจิสติกส์ของบุคคลที่สามและผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่โดยตรง
ข้อจำกัดของ CIN7
- ผู้ใช้บางรายพบว่าราคาของ Cin7 อยู่ในระดับที่สูงกว่า
- Cin7 ถูกมองว่ามีความสามารถในการปรับแต่งได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับโซลูชันการจัดการสินค้าคงคลังอื่น ๆ
ราคา CIN7
- มาตรฐาน: $349/เดือน ต่อ 5 ผู้ใช้
- ข้อดี: $599/เดือน ต่อ 10 ผู้ใช้
- ขั้นสูง: $999/เดือน ต่อ 15 ผู้ใช้
- Omni: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว CIN7
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 270 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า'ระบบจัดการสินค้าคงคลังแบบทันเวลาพอดี'ถูกบัญญัติขึ้นครั้งแรกโดยโตโยต้าในช่วงทศวรรษ 1970 แนวทางนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดระดับสินค้าคงคลังโดยการรับสินค้าเฉพาะเมื่อมีความต้องการในกระบวนการผลิตเท่านั้น
4. DEAR Inventory (เหมาะสำหรับการจัดการสินค้าคงคลังและคำสั่งซื้อพร้อมการผลิต)
สร้างขึ้นสำหรับธุรกิจในด้านการค้าปลีก, ขายส่ง, และการผลิต, DEAR Inventory มอบเครื่องมือสำหรับการอัตโนมัติ, การติดตามแบบเรียลไทม์, และการผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับระบบอื่น ๆ เช่น Xero, QuickBooks, และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำ
DEAR เป็นที่รู้จักในด้านโมดูลอัตโนมัติและพอร์ทัล B2B ซึ่งช่วยให้คุณสามารถกำจัดงานที่ทำซ้ำๆ และให้ลูกค้าเข้าถึงการจัดการคำสั่งซื้อของพวกเขาได้โดยตรง
คุณสมบัติเด่นของ DEAR Inventory
- ซิงค์ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และการชำระเงินกับ Xero หรือ QuickBooks โดยอัตโนมัติ ลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- นำเสนอแพลตฟอร์มบริการตนเองเพื่อจัดการคำสั่งซื้อ, เรียกดูแคตตาล็อก, และเข้าถึงตัวเลือกการสั่งซื้อซ้ำเพื่อปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
- ใช้งาน DEAR POS บนอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการทำธุรกรรมออนไลน์และออฟไลน์ โปรแกรมสะสมคะแนน และคืนเงิน
- ใช้โมดูลอัตโนมัติของ DEAR เพื่อกำหนดเงื่อนไข, กำหนดเวลาการรายงาน, และมอบหมายการแจ้งเตือนงานให้กับแผนกต่าง ๆ เช่น คลังสินค้า, ฝ่ายขาย,และบัญชี
DEAR ข้อจำกัดด้านสินค้าคงคลัง
- มันบังคับใช้ขีดจำกัดจำนวนคำขอ API ต่อนาทีและต่อวัน ซึ่งอาจทำให้การซิงโครไนซ์ข้อมูลช้าลง
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือให้บริการสำหรับการใช้งานขณะเดินทาง
DEAR การกำหนดราคาสินค้าคงคลัง
- ราคา: $249/เดือน ต่อ 5 ผู้ใช้
DEAR การให้คะแนนและรีวิวสินค้าคงคลัง
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:แนวคิดของ RFID(Radio Frequency Identification) สำหรับการจัดการสินค้าคงคลังถูกนำเสนอในช่วงต้นทศวรรษ 2000 และช่วยให้สามารถติดตามสินค้าได้แบบเรียลไทม์ เพิ่มความแม่นยำและลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ในกระบวนการจัดการสินค้าคงคลัง
5. ระบบสต็อกแบบ Fishbowl (เหมาะสำหรับผู้ใช้ QuickBooks ที่ต้องการโซลูชันสต็อกและการผลิตขั้นสูง)
Fishbowl Inventory ช่วยให้คุณสามารถควบคุมสต็อกของคุณได้ตลอดเวลา เป็นซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจการผลิต คลังสินค้า และการขนส่ง จุดเด่นของซอฟต์แวร์นี้คือความสามารถในการมองเห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ ให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับระดับสต็อกแบบนาทีต่อนาที ช่วยให้ธุรกิจหลีกเลี่ยงการสต็อกสินค้าเกินหรือสินค้าหมดสต็อกได้
ซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของ โดดเด่นในด้านเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้และระบบอัตโนมัติ มอบความยืดหยุ่นให้คุณสามารถกำหนดจุดสั่งซื้ออัตโนมัติ สร้างชุดสินค้า และนำเสนอสินค้าทดแทนได้อย่างสะดวก
คุณสมบัติเด่นของระบบสต็อกแบบ Fishbowl
- ซิงค์ข้อมูลกับระบบบัญชี เพื่อ เชื่อมต่อการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังกับกระแสเงินสดได้อย่างง่ายดาย
- กำหนดเกณฑ์สต็อกและให้ Fishbowl สร้างใบสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการขาดแคลนหรือมีสินค้าคงคลังเกิน
- จัดหาสินค้าทดแทนเมื่อสินค้าหลักหมดสต็อกเพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้าและรักษายอดขาย
- ใช้บาร์โค้ดเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังระหว่างหลายสถานที่ด้วยความแม่นยำและความรวดเร็ว
ข้อจำกัดของระบบสต็อกแบบ Fishbowl
- แม้ว่าจะมีคุณสมบัติมากมาย แต่ Fishbowl อาจมีข้อจำกัดในการปรับแต่งให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
- ประสิทธิภาพของ Fishbowl อาจลดลงเมื่อใช้กับฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาก ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
ราคาสินค้าแบบ Fishbowl Inventory
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวสินค้าใน Fishbowl Inventory
- G2: 4. 0/5 (260+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (980+ รีวิว)
6. Unleashed Software (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการซื้อ, คลังสินค้า, การขาย, และการผลิตพร้อมกัน)
Unleashed Software มอบความได้เปรียบในการจัดการสต็อกและการดำเนินงานของคุณ ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ พร้อมการควบคุมสินค้าคงคลังอย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป หรือสินค้าคงคลัง
ความสามารถในการปรับขนาดของมันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโต และเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นกับระบบบัญชีและแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่าง ๆ ซอฟต์แวร์นี้ออกแบบมาสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการการติดตามอย่างแม่นยำ เช่น การผลิตและการจัดจำหน่าย
คุณสมบัติเด่นของ Unleashed Software
- อัปเดตระดับสินค้าคงคลังโดยอัตโนมัติเมื่อมีการทำธุรกรรมเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถมองเห็นข้อมูลระดับสต็อกและการเคลื่อนไหวได้แบบเรียลไทม์
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับระดับสต็อกต่ำ วันที่หมดอายุที่กำลังจะมาถึง หรือเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ ในคลังสินค้า เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
- สร้างตัวกระตุ้นการสั่งซื้อซ้ำแบบกำหนดเองเพื่อเติมสินค้าโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ช่วยประหยัดเวลาและหลีกเลี่ยงการขาดสต็อก
- ใช้ AI ในการทำนายความต้องการและปรับระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีสินค้าพร้อมเสมอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ข้อจำกัดของซอฟต์แวร์ Unleashed
- ผู้ใช้รายงานว่าพบปัญหาในการผสานรวม Unleashed กับระบบอื่น ๆ เช่น Xero
- คุณสมบัติที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์มอาจต้องใช้เวลาอย่างมากในการเรียนรู้
ราคาของซอฟต์แวร์ Unleashed
- ระดับกลาง: $380/เดือน ต่อ 3 ผู้ใช้
- ขนาดใหญ่: $710/เดือน ต่อ 8 ผู้ใช้
- ขนาดใหญ่พิเศษ: $1,080/เดือน ต่อ 20 ผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวซอฟต์แวร์ Unleashed
- G2: 3. 9/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 280 รายการ)
🔍 คุณรู้หรือไม่? การพยากรณ์ความต้องการด้วย AIสามารถช่วยให้ธุรกิจเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล โปรโมชั่น และแม้กระทั่งการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ทำให้มั่นใจได้ว่ามีสินค้าที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม
7. พีค เอไอ (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยเอไอเพื่อปรับสมดุลระดับสินค้าคงคลังและความต้องการ)
Peak AI ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจหลัก เช่น การจัดการสินค้าคงคลังและการกำหนดราคาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สร้างเครื่องมือ AI ที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับแต่ละธุรกิจ โดยคำนึงถึงความต้องการเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ และข้อมูลของแต่ละธุรกิจ ไม่ว่าคุณจะบริหารจัดการรายได้หลักล้านหรือหลักพันล้าน Peak AI สามารถทำงานร่วมกับองค์กรของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มผลกำไร
มันช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการขาดสต็อก ปรับปรุงกระแสเงินสด และทำให้แน่ใจว่ามีสินค้าที่ถูกต้องพร้อมจำหน่ายเสมอในเวลาที่เหมาะสม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI ยุคสูงสุด
- บรรลุข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLAs) และเป้าหมายการส่งมอบตรงเวลาครบถ้วน (OTIF) ด้วยการมีสินค้าที่ถูกต้องในสถานที่ที่เหมาะสมและในเวลาที่เหมาะสม
- ลดการสูญเสียและเพิ่มผลกำไรสูงสุดด้วยการปรับระดับสินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัยให้เหมาะสมและลดต้นทุนการจัดส่งทั่วทั้งเครือข่ายการจัดจำหน่ายของคุณ
- เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ลดสินค้าคงคลังที่ไม่จำเป็น และมุ่งเน้นทรัพยากรไปที่สินค้าที่มีความต้องการสูงเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน
ข้อจำกัดของปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง
- การผสานระบบปัญญาประดิษฐ์ระดับสูง (Peak AI) เข้ากับกระบวนการทำงานทางธุรกิจที่มีอยู่เดิมอาจมีความซับซ้อน
- การตั้งค่าและปรับแต่งระบบอัตโนมัติอาจมีความซับซ้อน
ราคาสูงสุดของ AI
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว AI สูงสุด
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
💡เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้ซอฟต์แวร์จัดการคำสั่งซื้อเพื่อรวมคำสั่งซื้อทั้งหมดไว้ในที่เดียว ซอฟต์แวร์นี้จะช่วยอัตโนมัติการติดตาม การอัปเดตสินค้าคงคลัง และการออกใบแจ้งหนี้ ช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด
8. ThroughPut AI (เหมาะที่สุดสำหรับประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานและการคาดการณ์ความต้องการด้วย AI)
ThroughPut ผสานข้อมูลสำคัญจากทุกกระบวนการดำเนินงานของคุณ เพื่อระบุปัญหาและความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ด้วยศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง ThroughPut ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกำลังการผลิตการวางแผนสินค้าคงคลังเพื่อการผลิตที่ทันต่อความต้องการ และการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงที่สำคัญทั้งในด้านประสิทธิภาพการดำเนินงานและการเงิน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ThroughPut AI
- ทำนายความต้องการในระยะใกล้ ช่วยให้คุณสามารถปรับส่วนผสมของสินค้าและระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสม
- ปรับสมดุลสินค้าที่มีมากเกินไปและสินค้าที่ขาดโดยอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงความพร้อมจำหน่าย ลดเงินทุนหมุนเวียน และเพิ่มความสามารถในการทำกำไร
- ใช้ขนาดบัฟเฟอร์ที่ถูกต้องเพื่อลดการสูญเสียสต็อกให้น้อยที่สุด พร้อมทั้งติดตามการใช้บัฟเฟอร์ให้สอดคล้องกับระดับสต็อกที่แนะนำสำหรับความต้องการทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ข้อจำกัดของ ThroughPut AI
- การทำนายอาจไม่น่าเชื่อถือหากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ในการฝึกอบรมไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง หรือมีอคติ
- ระบบ AI อาจมีปัญหาในการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการหยุดชะงักที่ไม่คาดคิด เช่น การเพิ่มขึ้นของความต้องการอย่างกะทันหันหรือปัญหาในห่วงโซ่อุปทาน
ราคาของ ThroughPut AI
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิว AI ผ่านทาง
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณทราบหรือไม่?การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ที่ได้รับการเสริมด้วย AIสามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาด เช่น การเปลี่ยนแปลงในความชอบของผู้บริโภคหรือสภาวะเศรษฐกิจ ช่วยให้บริษัทต่างๆ ปรับกลยุทธ์ด้านสินค้าคงคลังได้ทันท่วงที
9. ผู้วางแผนสินค้าคงคลังโดย Sage (เหมาะที่สุดสำหรับการคาดการณ์และวางแผนสินค้าคงคลังอย่างแม่นยำ)
ระบบวางแผนสินค้าคงคลังโดย Sage มอบแนวทางที่แม่นยำและเชื่อถือได้ในการจัดการสินค้าคงคลัง ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน การคาดการณ์ความต้องการขั้นสูง การสร้างใบสั่งซื้ออัตโนมัติ และการจัดการหลายสถานที่ที่แข็งแกร่ง ช่วยให้มั่นใจในความถูกต้องของสินค้าคงคลัง
ออกแบบมาเพื่อปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มการขายที่เปลี่ยนแปลงและพลวัตของตลาด, ผู้วางแผนสินค้าคงคลังช่วยให้ธุรกิจเพิ่มผลกำไรสูงสุดในขณะที่ลดการสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของโปรแกรมวางแผนสินค้าคงคลัง
- ใช้ 알고ริทึมขั้นสูงเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าคงคลังในอดีต, ฤดูกาล, และแนวโน้มตลาดเพื่อการคาดการณ์ยอดขายที่แม่นยำและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- บริหารงบประมาณการซื้อของคุณด้วยเครื่องมือเปิดซื้อที่ปรับให้เหมาะกับธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลหรือความต้องการสินค้าคงคลังที่แตกต่างกัน
- ระบุสินค้าคงคลังส่วนเกินโดยใช้ตัวชี้วัดเช่นวันที่ขายครั้งล่าสุด, ต้นทุนสินค้าเกิน, และหน่วยที่ต้องกู้คืนเพื่อปรับปรุงกระแสเงินสดและสุขภาพของสต็อก
- เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มเช่น Shopify เพื่อดึงข้อมูลการขายแบบเรียลไทม์เพื่อการคาดการณ์ที่แม่นยำและการตัดสินใจเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง
ข้อจำกัดของผู้วางแผนสินค้าคงคลัง
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าฟีเจอร์การพยากรณ์อาจไม่แสดงข้อมูลที่จำเป็นเสมอไป
- มีการบันทึกกรณีของการสนับสนุนลูกค้าที่ไม่ตอบสนองหรือไม่สนใจ
ราคาสำหรับผู้วางแผนสินค้าคงคลัง
- จำเป็น: $119/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $249.99/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวผู้วางแผนสินค้าคงคลัง
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
📖 อ่านเพิ่มเติม: 10 เครื่องมือ AI สำหรับทีมและโครงการด้านการผลิต
10. Katana (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์และการวางแผนการผลิตสำหรับผู้ผลิต)
Katana นำการดำเนินงานการผลิตของคุณมาสู่จุดโฟกัสด้วยแพลตฟอร์มคลาวด์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ขายหลายช่องทาง มันเชื่อมช่องว่างระหว่างการติดตามสินค้าคงคลังและการวางแผนการผลิต ให้คุณมีมุมมองที่ครบถ้วนของการดำเนินงานในเวลาจริง
ตั้งแต่การติดตามวัตถุดิบและการตรวจสอบความคืบหน้าการผลิต ไปจนถึงการรับประกันการจัดส่งสินค้าตรงเวลา Katana มอบข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพและนำไปปฏิบัติได้จริงในฐานะซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังสำหรับอีคอมเมิร์ซจาก ที่มาพร้อมการวางแผนการผลิตแบบภาพ Katana ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตขนาดเล็กถึงขนาดกลางโดยเฉพาะ
คุณสมบัติเด่นของคาตานะ
- รับข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับวัตถุดิบ งานระหว่างการผลิต (WIP) และสินค้าสำเร็จรูปในหลายสถานที่
- ลากและวางงานบนแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายเพื่อกำหนดตารางการผลิต จัดลำดับความสำคัญของคำสั่งซื้อ และจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดการรายการวัสดุ (BOM) อย่างละเอียดสำหรับทุกผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจในการคำนวณต้นทุนที่ถูกต้องและการจัดหาวัตถุดิบ
- ซิงค์ข้อมูลสินค้าคงคลังและยอดขายกับแพลตฟอร์มยอดนิยม เช่น Shopify, WooCommerce และ BigCommerce เพื่อการอัปเดตแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของคาตานะ
- ผู้ใช้บางรายได้แจ้งว่าไม่สามารถติดตามการจัดส่งสินค้าภายในระบบได้
- พบกรณีของข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์และความเร็วในการโหลดที่ช้า
ราคาของคาตานะ
- เริ่มต้น: $199/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายไตรมาส)
- มาตรฐาน: $399/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเป็นรายไตรมาส)
- มืออาชีพ: $899/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายไตรมาส)
คะแนนและรีวิวคาตานะ
- G2: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (160+ รีวิว)
ให้ ClickUp จัดการสินค้าคงคลังของคุณอย่างราบรื่น
ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ธุรกิจติดตาม ปรับปรุง และทำนายปริมาณสินค้าคงคลัง ด้วยระบบอัตโนมัติและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ คุณสามารถประหยัดเวลา ลดต้นทุน และปรับปรุงการดำเนินงานในคลังสินค้าได้
ในบรรดาตัวเลือก 10 รายการที่ได้สำรวจข้างต้น ClickUp โดดเด่นด้วยความยืดหยุ่นและหลากหลายของฟีเจอร์
ClickUp Brain รวบรวมความรู้ทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ทำให้ทุกอย่างเข้าถึงได้ง่าย ระบบอัตโนมัติจะจัดการงานซ้ำๆ เช่น การอัปเดตสต็อกสินค้าหรือการส่งการแจ้งเตือนการเติมสินค้า ทำให้คุณมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญ
นอกจากนี้ ClickUp Goals ยังช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าและทำให้มั่นใจว่าทุกอย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ
คุณสมบัติเหล่านี้ร่วมกันทำให้ ClickUp เป็นโซลูชันที่ทรงพลังสำหรับธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและก้าวไปข้างหน้า ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีและเอาชนะความท้าทายในการจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างง่ายดาย!