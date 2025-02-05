10 ตัวเลือกทางเลือก OneDrive สำหรับการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ในปี 2025

คุณกำลังมองหาพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ปลอดภัยเพื่อทำงานร่วมกัน แบ่งปันไฟล์สำคัญ หรือสำรองข้อมูลของคุณอยู่หรือไม่?
Microsoft OneDrive เป็นที่นิยม, ให้การเข้าถึงที่ง่ายและการผสานรวมอย่างราบรื่นกับ Microsoft 365.
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ OneDrive มักแสดงความกังวลเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลและขาดคุณสมบัติด้านความปลอดภัยขั้นสูง เช่น การเข้ารหัสแบบไม่เปิดเผยข้อมูล (zero-knowledge encryption) หลายคนบ่นเกี่ยวกับความเร็วในการซิงค์ที่ช้า พื้นที่เก็บข้อมูลฟรีที่จำกัด การผสานรวมกับแอปของบุคคลที่สาม และแม้แต่การอนุญาตการแชร์ไฟล์ที่ซับซ้อน
หากคุณเคยเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้ ถึงเวลาแล้วที่จะสำรวจทางเลือกที่ดีที่สุด
ข่าวดีคืออะไร? มีตัวเลือกมากมายที่ยอดเยี่ยมซึ่งให้บริการการจัดเก็บที่ปลอดภัย, ประสิทธิภาพที่รวดเร็วขึ้น, และคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ยืดหยุ่นและครอบคลุมมากขึ้น
ในคู่มือนี้ เราจะพาคุณไปสำรวจทางเลือก OneDrive 10 อันดับแรก เพื่อช่วยให้คุณค้นหาโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการของคุณ
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ OneDrive:
- iCloud Drive: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเก็บและซิงค์ไฟล์ส่วนตัว
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อและการจัดการไฟล์แบบศูนย์กลาง
- Nextcloud: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเก็บข้อมูลคลาวด์ส่วนตัวแบบโฮสต์เอง
- Dropbox: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการให้ข้อเสนอแนะ
- Google ไดรฟ์: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเก็บ, แชร์, และแก้ไขเอกสาร
- MEGA: เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์ไฟล์เข้ารหัสที่มีความเป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์
- pCloud: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเก็บและแบ่งปันไฟล์ที่มีความสำคัญ
- Sync. com: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส
- กล่อง: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเก็บไฟล์และระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
- ShareFile: เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์ไฟล์และการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ OneDrive?
เมื่อค้นหาตลาดเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ OneDrive ให้เน้นที่คุณสมบัติที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านการจัดเก็บ, ความปลอดภัย, และการร่วมมือของคุณ ผู้ให้บริการคลาวด์สตอร์เรจที่ยอดเยี่ยมจะให้การแชร์ไฟล์และเอกสารอย่างปลอดภัย, การจัดการไฟล์อย่างมีประสิทธิภาพ, และการผสานรวมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ง่าย
นี่คือคุณสมบัติที่จำเป็นที่ควรให้ความสำคัญ:
- การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง: เลือกโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ปลอดภัยซึ่งปกป้องไฟล์ของคุณด้วยการเข้ารหัสที่แข็งแกร่ง เพื่อให้มั่นใจว่ามีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้
- รองรับไฟล์ขนาดใหญ่: เลือกซอฟต์แวร์แชร์ไฟล์ที่สามารถจัดการการอัปโหลดและแชร์ไฟล์ขนาดใหญ่ รูปภาพ และวิดีโอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ศูนย์ข้อมูลที่ปลอดภัย: เลือกบริการที่มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงและศูนย์ข้อมูลที่สอดคล้องกับ GDPR เพื่อการปกป้องข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น
- แผนที่ยืดหยุ่น: เลือกผู้ให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่มีแผนฟรีหลากหลาย ตัวเลือกการชำระเงินครั้งเดียว หรือโซลูชันที่คุ้มค่าสำหรับความต้องการพื้นที่เก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน
- ความเข้ากันได้ข้ามอุปกรณ์: มองหาการผสานรวมที่ราบรื่นระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Windows, อุปกรณ์ Apple และเบราว์เซอร์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุด
- ลิงก์ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่าน: แบ่งปันไฟล์อย่างปลอดภัยด้วยลิงก์ที่หมดอายุและป้องกันด้วยรหัสผ่านเพื่อเพิ่มการควบคุม
- ตัวเลือกพื้นที่จัดเก็บ: พิจารณาผู้ให้บริการที่มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ฟรีจำนวนมากและตัวเลือกที่สามารถขยายได้เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: เลือกเครื่องมือการทำงานร่วมกันบนคลาวด์ที่ช่วยเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมด้วยคุณสมบัติเช่น โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน, การอัปเดตแบบเรียลไทม์, และความสามารถในการแชร์ไฟล์ได้อย่างง่ายดาย
ทางเลือก OneDrive 10 อันดับที่ดีที่สุดที่ควรลอง
สำรวจ 10 อันดับทางเลือก OneDrive ที่ดีที่สุด พร้อมตัวเลือกการจัดเก็บข้อมูลที่เชื่อถือได้ การซิงค์ที่รวดเร็วทันใจ ราคาที่แข่งขันได้ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ และฟีเจอร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลัง:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อและการจัดการไฟล์แบบรวมศูนย์)
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่ทรงพลังสำหรับ OneDrive ที่รวมการจัดการงาน การทำงานร่วมกันในเอกสาร และการบูรณาการฐานความรู้ไว้ด้วยกัน ClickUpเป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณา
ClickUp ช่วยให้คุณใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์เพื่อแนบไฟล์จากภายนอก ClickUp ไปยังงานของคุณได้ คุณสามารถเชื่อมต่อกับบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ยอดนิยม เช่น OneDrive, Google Drive, Dropbox และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแนบไฟล์ไปยังงาน ความคิดเห็น และเอกสารต่างๆ ได้โดยตรง เพื่อให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น
ทำให้การจัดการเอกสารง่ายขึ้นด้วย ClickUp Docs
ClickUp Docsช่วยให้คุณสร้าง จัดเก็บ และทำงานร่วมกันในเอกสารทั้งหมดภายในพื้นที่ทำงานของคุณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างวิกิ การร่างรายงาน หรือการแชร์การอัปเดตโครงการ คุณสามารถจัดระเบียบเอกสารด้วยหน้าแบบซ้อนกัน ใช้เทมเพลตเพื่อมาตรฐานเวิร์กโฟลว์ และแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัยด้วยการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึง
ต้องการร่วมสร้างแผนงานโครงการหรือไม่? ไม่มีปัญหา! ด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์ ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม ติดแท็กเพื่อนร่วมทีม และเปลี่ยนส่วนต่างๆ ของเอกสารให้เป็นงานที่ดำเนินการได้ทันที
ฟีเจอร์ Docs Hub ช่วยเพิ่มการจัดระเบียบให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรและใช้ตัวกรอง คุณสามารถค้นหาทุกอย่างได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นบันทึกการประชุมหรือแนวทางโครงการ ฟีเจอร์นี้ทำให้ ClickUp Docs เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการฐานความรู้หรือจัดเก็บเอกสารสำคัญ
ค้นหาทุกสิ่งได้ในไม่กี่วินาทีด้วย ClickUp Connected Search
เคยเสียเวลาค้นหาผ่านโฟลเดอร์หรือแอปที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือไม่?
ClickUp Connected Searchแก้ไขปัญหานั้นได้ มันเชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมกว่า 20 รายการ เช่น Google Drive, Gmail, Slack, Dropbox, OneDrive และอื่นๆ อีกมากมาย ช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำในการค้นหาครั้งเดียว โดยไม่ต้องสลับแอปหรือเว็บไซต์ไปมา
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังมองหาไฟล์ดีไซน์ที่เก็บไว้ใน Dropbox หรือบทสนทนาการระดมความคิดใน Slack แทนที่จะเปิดหลายแอป ให้พิมพ์ลงในแถบค้นหาของ ClickUp เพื่อรับไฟล์ งาน หรืออีเมลที่คุณต้องการได้ทันที
ต้องการยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหรือไม่? ผสานฐานความรู้ของคุณกับ ClickUp ตัวอย่างเช่น เชื่อมโยงเอกสารการปฐมนิเทศ เช่น คู่มือการฝึกอบรมหรือกระบวนการทำงานของทีม ไปยังงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงใน ClickUp
สิ่งนี้ช่วยประหยัดเวลา ทำให้พนักงานใหม่มีสมาธิ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน และรับรองว่ากระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
ปฏิวัติวิธีการจัดการเวิร์กโฟลว์ของคุณด้วย ClickUp Brain
ClickUp Brainคือเครือข่ายประสาทเทียมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ยอดเยี่ยมที่สุด ซึ่งเชื่อมต่องาน เอกสาร ผู้คน และฐานความรู้ทั้งหมดของบริษัทของคุณเข้าด้วยกัน มันไม่ได้เพียงแค่เก็บข้อมูลเท่านั้น แต่ยังนำคำตอบที่รวดเร็วมาสู่คำถามในการทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน โครงการ หรือเพื่อนร่วมทีม
ด้วยคุณสมบัติเช่นการสร้างสรุปการประชุม, การร่างอีเมล, และการสร้างการอัปเดตโครงการ, ClickUp Brain ช่วยลดงานที่วุ่นวายเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญได้
ต้องการทุกอย่างในที่เดียวใช่ไหม? เช่นเดียวกับฟีเจอร์ค้นหา ClickUp Connect ผู้ช่วย AI คนนี้ยังผสานการทำงานกับแอปต่างๆ เช่น Google Drive, GitHub และ Salesforce โดยอัตโนมัติ เพื่อรวมศูนย์การทำงานของคุณไว้ในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ค้นหาข้ามงาน ไฟล์ และเอกสารจากเครื่องมือต่าง ๆ รวมถึง Google Drive, Slack และ Dropbox ด้วย ClickUp Connected Search
- ผสานรวมกับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบเพื่อสร้างพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรด้วยClickUp Integrations
- จัดเก็บ, จัดระเบียบ, และรวมเอกสารไว้ในที่เดียว และแก้ไขเอกสารเหล่านั้นร่วมกันโดยใช้ ClickUp Docs
- เขียนด้วย AI ช่วยสรุปและทำงานอัตโนมัติ สร้างบันทึกการประชุม ระดมความคิด หรือร่างอีเมลได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Brain
- ร่วมมือกับทีมและสื่อสารกับพวกเขาโดยตรงในงานและโครงการด้วย ClickUp Chat View
- สร้าง, มอบหมาย, และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ, แยกโปรเจ็กต์ออกเป็นขั้นตอนเล็ก ๆ, และทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ในขณะที่ ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่าง ๆ ได้มากมาย การตั้งค่าการเชื่อมต่อเหล่านี้อาจใช้เวลานานในบางครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการตั้งค่าที่ซับซ้อนหรือเครื่องมือที่ไม่ค่อยเป็นที่นิยม
- แอปมือถือของ ClickUp อาจไม่มีฟีเจอร์ครบครันเหมือนกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7/เดือน ต่อสมาชิก Workspace
- พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์: มีให้บริการในแผน Unlimited ขึ้นไป
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
Clickup เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ตรงไปตรงมาและง่ายต่อการตั้งค่าที่สุดสำหรับเรา การติดตามงานเป็นเรื่องง่ายมากพร้อมรายละเอียดที่ละเอียดมาก การแชร์กับทีมและเชิญสมาชิกใหม่ให้ร่วมมือกับบอร์ดและงานเป็นเรื่องง่ายมาก การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามก็เป็นไปได้ด้วยแอปมากมายที่มีอยู่ การผสานรวมกับ Datadog และ Clickup ช่วยได้มากในการสร้างงานเหตุการณ์ใน Clickup สำหรับเหตุการณ์ที่ต้องจัดการและทีมสามารถเริ่มทำงานกับเหตุการณ์เหล่านั้นได้ การสนับสนุนลูกค้าช่วยเหลือดีมาก เป็นเครื่องมือที่ถูกใช้มากที่สุดตลอดโครงการของเรา
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เครื่องมือที่ไม่ได้เชื่อมต่อกันทำให้เสียเวลาและทำให้กระบวนการทำงานขาดความต่อเนื่อง แต่ AI ที่เชื่อมต่อกันจะรวมระบบของคุณให้เป็นหนึ่งเดียว ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นี่ คือวิธีที่ AI ที่เชื่อมต่อกันขจัดปัญหาการทำงานแบบแยกส่วนเพื่อประหยัดเวลาสำหรับงานที่แท้จริง:
🧠 รวมศูนย์ข้อมูลของคุณเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญทั้งหมดได้ทันที
🔍 ขอให้ AI ที่เชื่อมต่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกหรือสรุปจากเอกสารใด ๆ ได้ทันที
🛠️ ขจัด "ภาษีการสลับไปมา" ด้วยการผสานรวมเครื่องมือทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ไร้รอยต่อ
💰 รวมแอปฟังก์ชันเดียวหลายตัวเป็นแอปเดียวเพื่อความเรียบง่ายและประหยัด
🔒 เข้าถึงไฟล์ส่วนตัวหรือสาธารณะได้อย่างปลอดภัยโดยไม่กระทบต่อความปลอดภัยของข้อมูล
2. Nextcloud (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเก็บข้อมูลคลาวด์ส่วนตัวแบบโฮสต์เอง)
Nextcloud เป็นโซลูชันโอเพนซอร์สสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ปลอดภัยและฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การซิงโครไนซ์ไฟล์ การจัดเก็บข้อมูลแบบเข้ารหัส และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง ซึ่งหมายความว่าคุณเป็นผู้ควบคุมข้อมูลของคุณเอง
ต้องการแชร์รายงานหรือทำงานร่วมกันในสเปรดชีตใช่ไหม? Nextcloud ช่วยให้การสร้างพื้นที่ทำงานร่วมกัน การซิงค์ไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ และการแก้ไขเอกสารกับทีมของคุณเป็นเรื่องง่ายและราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Nextcloud
- แชร์ไฟล์ได้อย่างง่ายดายพร้อมสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียดเพื่อการร่วมมือที่ปลอดภัย
- เข้าถึงไฟล์ได้ทุกเวลาผ่านเดสก์ท็อป, เว็บ, หรือแอปมือถือ
- เพิ่มความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสแบบครบวงจรและการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน
ข้อจำกัดของ Nextcloud
- มันมีความสามารถในการค้นหาที่จำกัดโดยไม่มีปลั๊กอินเพิ่มเติมเช่น Elasticsearch
- ผู้ใช้รายงานว่ามีการโหลดช้าและเกิดการขัดข้องบ่อยครั้งบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีการใช้งานสูง
ราคาของ Nextcloud
- พื้นฐาน: $38. 63/ปี ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $69.95/ปี ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $103. 03/ปี ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $200. 93/ปี ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Nextcloud
- G2: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
โทรศัพท์ของคุณมีความสำคัญ และข้อมูลที่อยู่ภายในนั้นสำคัญยิ่งกว่า ด้วยผลิตภัณฑ์บางชนิด อาจทำการอัปโหลดข้อมูลเพียงเล็กน้อย แต่พลาดข้อความ, ประวัติการโทร, และไฟล์ที่สำคัญอื่น ๆ ด้วยฮาร์ดดิสก์ความจุ 8TB ค่าใช้จ่ายจากบริการคลาวด์เชิงพาณิชย์อื่น ๆ จะลดลง ทำให้ข้อมูลของคุณปลอดภัยและมั่นคง
🔍 คุณรู้หรือไม่? คุณปู่ของอินเทอร์เน็ต ARPANET คือบริการเก็บข้อมูลบนคลาวด์แห่งแรกของโลก ย้อนกลับไปในยุค 1960s ARPANET ได้ปูทางให้กับยักษ์ใหญ่แห่งบริการคลาวด์ในปัจจุบันอย่าง Google Drive และ Dropbox! ☁️
3. Dropbox (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในทีมและการให้ข้อเสนอแนะ)
ด้วย Dropbox การจัดการไฟล์ของคุณจะกลายเป็นเรื่องง่ายและราบรื่น ช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บ จัดระเบียบ และแชร์เอกสารและไฟล์ต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับ Google Workspace และ Microsoft 365 เพื่อการแก้ไข แชร์ และรับความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ผ่านความคิดเห็นในเอกสารได้อย่างไร้รอยต่อ
คุณสมบัติ Rewind และประวัติเวอร์ชันไฟล์ของ Dropbox ช่วยให้คุณสามารถกู้คืนเวอร์ชันก่อนหน้าของไฟล์ที่สำคัญหรือคืนค่าเอกสารที่ถูกลบได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการโปรเจกต์ทีมหรือไฟล์ส่วนตัว Dropbox ก็ช่วยให้ทุกอย่างปลอดภัยและเข้าถึงได้ตลอดเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dropbox
- แชร์ไฟล์ได้อย่างง่ายดายพร้อมสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียดเพื่อการร่วมมือที่ปลอดภัย
- เข้าถึงไฟล์ได้ทุกเวลาผ่านเดสก์ท็อป, เว็บ, หรือแอปมือถือ
- เพิ่มความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสแบบครบวงจรและการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน
ข้อจำกัดของ Dropbox
- มีฟังก์ชันประวัติเวอร์ชันที่จำกัดในแผนฟรี
- แผนฟรีของมันให้พื้นที่เพียง 2GB ซึ่งอาจรู้สึกจำกัดสำหรับผู้ใช้หนัก
ราคา Dropbox
- พื้นฐาน: ฟรี
- บวก: $11.99/เดือน
- สิ่งจำเป็น: $19.99/เดือน
- ธุรกิจ: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิซิเนส พลัส: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Dropbox
- G2: 4. 4/5 (27,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (21,000+ รีวิว)
4. Google Drive (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเก็บ, แชร์, และแก้ไขเอกสาร)
Google Drive เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ OneDrive โดยให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันและการจัดระเบียบเป็นเรื่องง่ายสำหรับทั้งบุคคลและทีม ไม่ว่าคุณจะจัดการเอกสาร รูปภาพ หรือวิดีโอ ก็สามารถเข้าถึงและแชร์ไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ได้โดยไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว
ผสานการทำงานกับ Google Workspace, Drive ยกระดับการทำงานร่วมกันในสำนักงานของคุณไปอีกขั้น. ร่างข้อเสนอใน Docs, วิเคราะห์ตัวเลขใน Sheets, หรือสร้างการนำเสนอใน Slides—ทั้งหมดนี้สามารถทำได้พร้อมกับการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมแบบเรียลไทม์.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Drive
- ซิงค์ไฟล์ข้ามอุปกรณ์เพื่อการทำงานที่ราบรื่นขณะเดินทาง
- ค้นหาไฟล์ได้อย่างรวดเร็วด้วยฟังก์ชันค้นหาขั้นสูงและตัวกรอง
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือ Google Workspace เช่น Gmail และ Google Meet เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Google Drive
- ขนาดไฟล์สูงสุดที่สามารถอัปโหลดได้คือ 5 TB
- ผู้ใช้สามารถอัปโหลดและคัดลอกได้ไม่เกิน 750 GB ต่อวัน
ราคาของ Google Drive
- ธุรกิจเริ่มต้น: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิซิเนส พลัส: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Google Drive เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกัน และสิ่งที่ยอดเยี่ยมคือทุกอย่างสามารถทำงานได้ในเบราว์เซอร์ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ใด ๆ
คะแนนและรีวิว Google Drive
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 42,000 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (27,000+ รีวิว)
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: Google Drive ของคุณรกและยุ่งเหยิงอยู่หรือเปล่า?
เรียนรู้ วิธีจัดระเบียบ Google Driveและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลของคุณด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เหล่านี้:
- จัดระเบียบไฟล์ให้เป็นโฟลเดอร์ตามหมวดหมู่เพื่อให้ควบคุมข้อมูลของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ📂
- ใช้ชื่อที่ชัดเจนและสม่ำเสมอสำหรับไฟล์และโฟลเดอร์เพื่อให้ค้นหาได้เร็วขึ้น🏷️
- ทำให้การค้นหาง่ายขึ้นด้วยการเพิ่มคำอธิบายที่เป็นประโยชน์ให้กับไฟล์และโฟลเดอร์🔍
- เข้าถึงเอกสารสำคัญได้อย่างรวดเร็วด้วยการทำเครื่องหมายดาว⭐
- จัดระเบียบไดรฟ์ของคุณอย่างเป็นระเบียบด้วยสีโฟลเดอร์เพื่อการจัดหมวดหมู่ที่ดีขึ้น🎨
- ตรวจสอบและลบไฟล์ที่ล้าสมัยเพื่อรักษาความสะอาดของไดรฟ์ของคุณ🧹
5. MEGA (เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์ไฟล์เข้ารหัสที่มีความเป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์)
MEGA มอบความปลอดภัยและการเข้ารหัสแบบครบวงจรสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณยังคงเป็นส่วนตัว ตั้งแต่การซิงค์ไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ไปจนถึงการแชร์ด้วยลิงก์ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่าน MEGA ดูแลคุณอย่างครบถ้วน
ด้วยพื้นที่จัดเก็บฟรีที่กว้างขวางถึง 20 GB (สามารถขยายได้พร้อมโบนัส) และแผนการชำระเงินที่รองรับได้ถึง 16 TB MEGA จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการพื้นที่จัดเก็บขนาดใหญ่ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้เหมาะสำหรับทั้งการใช้งานส่วนตัวและมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการสำรองข้อมูลเอกสารหรือการแชร์ไฟล์สื่อ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MEGA
- ซิงค์ข้อมูลอย่างไร้รอยต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยแอปเดสก์ท็อปและมือถือ MEGA
- กู้คืนไฟล์ที่ถูกลบจากฟีเจอร์ถังขยะสำหรับการลบโดยไม่ได้ตั้งใจ
- เข้ารหัสไฟล์ของคุณอย่างปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางเพื่อความเป็นส่วนตัว
ข้อจำกัดของ MEGA
- ผู้ใช้ MEGA ฟรีสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้สูงสุดประมาณ 5 GB ต่อวัน
- ผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขเอกสารได้โดยตรงในเครื่องมือ และต้องดาวน์โหลดไฟล์เพื่อทำการเปลี่ยนแปลง
ราคาเมก้า
- แผนฟรี
- โปร I: $10. 42/เดือน
- โปร II: $20. 85/เดือน
- โปร III: $31. 28/เดือน
คะแนนและรีวิว MEGA
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
6. pCloud (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเก็บและแชร์ไฟล์ที่มีความสำคัญ)
pCloud เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของ OneDrive ที่ ช่วยให้คุณจัดระเบียบไฟล์และโฟลเดอร์รวมถึงจัดเก็บ แชร์ และทำงานร่วมกันบนเอกสารต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่นระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการเข้าถึงได้จากหลายอุปกรณ์ คุณสามารถจัดการทุกอย่างได้ตั้งแต่โปรเจกต์งานไปจนถึงภาพถ่ายส่วนตัว
ด้วยการเข้ารหัสที่ปลอดภัยที่ฝั่งลูกค้า pCloud ปกป้องเอกสารและไฟล์ที่มีความอ่อนไหว คุณสมบัติต่างๆ เช่น การจัดเก็บเวอร์ชันไฟล์ ช่วยให้ติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ ในขณะที่ pCloud Drive ช่วยให้คุณประหยัดพื้นที่จัดเก็บบนอุปกรณ์ของคุณโดยการเข้าถึงไฟล์โดยตรงบนคลาวด์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ pCloud
- เข้าถึงไฟล์ของคุณบนอุปกรณ์หลายเครื่องโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- สำรองรูปภาพและไฟล์จากแพลตฟอร์มเช่น Facebook และ Instagram
- ใช้ pCloud Drive เป็นฮาร์ดไดรฟ์เสมือนเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บ
ข้อจำกัดของ pCloud
- การจัดการเวอร์ชันไฟล์ถูกจำกัดไว้ที่ 15 วันสำหรับผู้ใช้ฟรี
- มันให้พื้นที่เก็บข้อมูลฟรีเพียง 10GB เท่านั้น
ราคาของ pCloud
- ธุรกิจ: $9.99/เดือน
- ธุรกิจมืออาชีพ: $19.98/เดือน
คะแนนและรีวิวของ pCloud
- G2: 4. 2/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (170+ รีวิว)
จนถึงตอนนี้ เราได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดจาก pCloud เนื่องจากมันจัดการข้อมูลของบริษัทเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก และรักษาความลับไว้เป็นอย่างดี ข้อดี: สามารถอัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ได้เช่นกัน และเราสามารถเปิดไฟล์มัลติมีเดียได้ใน pCloud เนื่องจาก pCloud มีผู้เล่นมัลติมีเดียในตัว
7. Sync. com (เหมาะที่สุดสำหรับการเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส)
กำลังมองหาทางเลือกที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและทรงพลังแทน OneDrive อยู่หรือไม่? Sync.com คือตัวเลือกที่โดดเด่น การเข้ารหัสแบบ Zero-knowledge ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงไฟล์ของคุณได้เพียงผู้เดียว ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับข้อมูลที่มีความอ่อนไหว สามารถจัดเก็บ, ซิงค์, และแชร์ไฟล์ได้อย่างง่ายดายระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณไว้
ด้วยคุณสมบัติเช่นการจัดการเวอร์ชันไฟล์, การควบคุมการแชร์ขั้นสูง (ลิงก์พร้อมการป้องกันด้วยรหัสผ่านและวันหมดอายุ), และขนาดไฟล์ไม่จำกัด, Sync.com ทำให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sync.com
- แชร์ไฟล์อย่างปลอดภัยด้วยการสร้างลิงก์ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านและกำหนดวันหมดอายุและขีดจำกัดการดาวน์โหลด
- เข้าถึงและกู้คืนเวอร์ชันก่อนหน้าของไฟล์ของคุณได้นานถึง 365 วัน
- ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วยการเข้ารหัสแบบไม่เปิดเผยข้อมูล ซึ่งสามารถเข้าถึงได้เฉพาะคุณเท่านั้น
ข้อจำกัดของ Sync.com
- ขาดคุณสมบัติที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับการแก้ไขเอกสารโดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
- เวอร์ชันฟรีให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลเพียง 5GB ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับข้อมูลจำนวนมาก
ราคาของ Sync.com
- ส่วนตัว: $5/เดือน
- โซโล เบสิค: $8/เดือน
- มืออาชีพเดี่ยว: $20/เดือน
- ทีมมาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม+ ไม่จำกัด: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Sync.com รีวิวและคะแนน
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
8. Box (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเก็บไฟล์และระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน)
ด้วย Box คุณสามารถจัดเก็บไฟล์ของคุณออนไลน์ เข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นผ่านโฟลเดอร์และลิงก์ที่แชร์ คุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เช่น การเข้ารหัสขั้นสูงและการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง ช่วยปกป้องข้อมูลของคุณ
Box ช่วยให้คุณแชร์รายงานโครงการอย่างปลอดภัยกับทีมของคุณในขณะที่ควบคุมได้ว่าใครสามารถดูหรือแก้ไขได้ คุณยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือของ Microsoft เช่น Excel เพื่อแก้ไขสเปรดชีตร่วมกันโดยไม่ต้องส่งไฟล์แนบอีเมลจำนวนมาก
คุณสมบัติเด่นของกล่อง
- เข้าถึงไฟล์ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน Box Drive บนเดสก์ท็อปหรือแอปมือถือสำหรับ Android และ iOS
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมโดยใช้ฟีเจอร์แชร์ไฟล์และแสดงความคิดเห็น
- ซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้ตลอดเวลา โดยไม่สูญหาย
ข้อจำกัดของกล่อง
- แผนฟรีของมันให้พื้นที่เพียง 10GB ซึ่งอาจไม่เพียงพอแม้กระทั่งการใช้งานส่วนตัว
- แอปพลิเคชันมือถือมักเกิดการล่ม และไม่มีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้และตอบสนองได้ดีเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาแบบกล่อง
- เริ่มต้น: $7/เดือน
- โปรส่วนตัว: $14/เดือน
- ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์/เดือน
- บิซิเนส พลัส: 33 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: $47/เดือน
- เอ็นเตอร์ไพรส์ พลัส: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวกล่อง
- G2: 4. 2/5 (4,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (5,500+ รีวิว)
Box เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมาก เหมาะสำหรับการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ มีอินเทอร์เฟซที่เข้าใจง่าย สะอาด และสิ่งที่ฉันต้องทำก็แค่เข้าสู่ระบบเพื่อจัดเก็บสิ่งที่ต้องการ เหมาะสำหรับการสำรองข้อมูล ตั้งค่าและใช้งานได้ง่าย เมื่อบริษัทของเราเติบโตขึ้นและมีลูกค้า โครงการ และสมาชิกในทีมเพิ่มขึ้น ระบบนี้สามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการด้านเอกสารได้อย่างดีเยี่ยม ความสามารถในการซิงค์กับโฟลเดอร์แต่ละบุคคลช่วยให้กระบวนการจัดเก็บ ค้นหา และแบ่งปันไฟล์และเอกสารเป็นไปอย่างราบรื่น การมีภาพลักษณ์ที่เตรียมพร้อมและเป็นมืออาชีพเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าสำหรับธุรกิจทุกประเภท
9. ShareFile (เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์ไฟล์และการจัดเก็บที่ปลอดภัย)
ให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลและการทำงานเป็นทีมด้วย ShareFile อัปโหลด จัดเก็บ และแชร์ไฟล์ทุกขนาดได้อย่างปลอดภัย พร้อมการเข้าถึงผ่านมือถือและความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อการร่วมมือที่ราบรื่น
นอกจากนี้ การผสานรวมของ ShareFile กับเครื่องมือเช่น Microsoft Outlook ช่วยให้คุณสามารถส่งเอกสารและไฟล์ขนาดใหญ่ได้โดยตรงผ่านอีเมล ซึ่งช่วยในการแบ่งปันเอกสารที่มีขนาดใหญ่ได้โดยไม่มีการจำกัดของไฟล์แนบอีเมลแบบดั้งเดิม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ShareFile
- แชร์ไฟล์กับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานโดยใช้ลิงก์ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน
- ลงนามในสัญญาได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม ช่วยเร่งกระบวนการอนุมัติ
- สร้างพอร์ทัลที่มีแบรนด์สำหรับลูกค้าเพื่อเข้าถึงไฟล์เฉพาะได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ ShareFile
- ผู้ใช้จำนวนมากได้รายงานความล่าช้าในการตอบกลับจากฝ่ายสนับสนุนลูกค้า ซึ่งก่อให้เกิดความไม่พอใจ
- ShareFile ต้องการให้ไฟล์ขนาดใหญ่ถูกบีบอัดหรือแบ่งออกเป็นไฟล์ย่อยก่อนจึงจะสามารถอัปโหลดได้
ราคา ShareFile
- ขั้นสูง: $17. 60/เดือน/3 ผู้ใช้
- พรีเมียม: $27.50/เดือน/3 ผู้ใช้
- ข้อได้เปรียบทางอุตสาหกรรม: $45. 83/เดือน/3 ผู้ใช้
- ห้องข้อมูลเสมือน: $75/เดือน/5 ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ ShareFile
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 1,400 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
ฉันชอบที่ ShareFile ถูกใช้โดยผู้คนมากมาย การทำงานร่วมกับกลุ่มอื่น ๆ และบุคคลอื่น ๆ ในการส่งและรับเอกสารเป็นเรื่องง่ายมาก เมื่อฉันบันทึกและดึงข้อมูลกลับมา หน้าจอหลักและหน่วยความจำของอุปกรณ์ของฉันไม่เต็ม ข้อมูลถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย และมีเพียงผู้ที่ฉันอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเห็นเอกสารที่ฉันแชร์กับพวกเขาได้ ฉันชอบที่มีข้อมูลทั้งหมดของฉันในที่เดียวซึ่งฉันสามารถดูได้ตลอดเวลา จากอุปกรณ์ใด ๆ
10. iCloud Drive (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเก็บและซิงค์ไฟล์ส่วนตัว)
หากคุณใช้อุปกรณ์ Apple และต้องการวิธีง่ายๆ ในการจัดเก็บ ซิงค์ และแชร์ไฟล์ของคุณ iCloud Drive เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม มันช่วยให้คุณแชร์ไฟล์ได้ง่ายๆ เพียงแค่สร้างลิงก์และแชร์กับเพื่อนและเพื่อนร่วมงานของคุณ
ด้วย iCloud Drive คุณสามารถบันทึกไฟล์ต่างๆ เช่น เอกสาร รูปภาพ และวิดีโอ และเข้าถึงไฟล์เหล่านั้นได้บน iPhone, iPad, Mac หรือแม้แต่พีซี ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังทำงานนำเสนอ Keynote บน Mac คุณสามารถเปิดงานนั้นต่อบน iPad ได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ iCloud Drive
- ผสานการทำงานกับแอปของ Apple เช่น รูปภาพและบันทึก เพื่อการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
- เข้าถึงไฟล์จากแอปไฟล์บน iOS มอบความสะดวกสบายขณะเดินทาง
- เปิดใช้งานการป้องกันข้อมูลขั้นสูงเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
ข้อจำกัดของ iCloud Drive
- ผู้ใช้ใหม่จะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ฟรีเพียง 5 GB ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับการสำรองข้อมูลจากอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งเครื่อง
- iCloud Drive ขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การจัดเก็บเวอร์ชัน ทำให้ยากต่อการกู้คืนเวอร์ชันเก่าหรือที่ถูกลบ
ราคา iCloud Drive
- 50GB: $0. 99/เดือน
- 200GB: $2. 99/เดือน
- 2TB: $9. 99/เดือน
- 6TB: $29.99 ต่อเดือน
- 12TB: $59.99/เดือน
การให้คะแนนและรีวิว iCloud Drive
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
รวมศูนย์การจัดระเบียบเอกสารและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันด้วย ClickUp!
การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่เหมาะสมเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความเป็นระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับไฟล์ส่วนตัวหรือโครงการของทีม มันช่วยให้มั่นใจในการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย, การทำงานที่ราบรื่น, และการแชร์ที่ง่ายดาย—ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประสิทธิภาพ
ทางเลือกของ OneDrive ในรายการนี้มอบคุณสมบัติเช่น การแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัย, การผสานรวมกับเครื่องมือที่ได้รับความนิยม, การแก้ไขแบบร่วมมือ, และตัวเลือกการค้นหาขั้นสูงเพื่อช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในบรรดาตัวเลือกเหล่านี้ ClickUp ครองตำแหน่งเป็นทางเลือกที่ครอบคลุมสำหรับ Google Drive โดยรวมการจัดการเอกสาร การทำงานร่วมกันเป็นทีม และการผสานการทำงานกับแอปต่างๆ เข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ยืดหยุ่นและปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างลงตัว
พร้อมที่จะทำให้การทำงานของคุณง่ายขึ้นและอยู่ในระเบียบเรียบร้อยหรือไม่?ลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้และสัมผัสประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพระดับสูง!