วิธีเขียนเอกสารประกอบ API: เคล็ดลับและเครื่องมือสำหรับมืออาชีพ

ลองนึกถึงครั้งล่าสุดที่คุณประกอบสิ่งของอะไรสักอย่าง มันน่าจะมาพร้อมกับคู่มือการใช้งานที่ไม่เพียงแต่มีประโยชน์แต่ยังจำเป็นอย่างยิ่ง

หากไม่มีคู่มือ คุณอาจเสียเวลาหลายชั่วโมงกับการประกอบหรือยอมแพ้ไปเลย

การผสานระบบ API (Application Programming Interface) เข้ากับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ของคุณก็ไม่แตกต่างกัน

ตามรายงานสถานะของ API โดย Postman74% ของนักพัฒนาให้ความสำคัญกับการใช้ API ในการพัฒนาซอฟต์แวร์

แต่หากไม่มีคู่มือผู้ใช้ที่ชัดเจนและมีโครงสร้างที่ดี แม้แต่การผสานระบบ API ที่ง่ายที่สุดก็อาจกลายเป็นเรื่องท้าทายได้

นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องมีเอกสารประกอบ API ที่ละเอียด มันคือแสงสว่างที่นำทางคุณในการผสานรวมและใช้งาน API ได้อย่างดีที่สุด

ในบทความนี้ เราจะสำรวจเคล็ดลับ เครื่องมือ และเทคนิคต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการเขียนเอกสารประกอบ API ที่กระชับและเป็นมิตรกับผู้ใช้

การทำความเข้าใจเอกสารประกอบ API

ก่อนที่คุณจะเริ่มบันทึกทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ API ที่คุณชื่นชอบ คุณต้องเข้าใจว่าเอกสารประกอบ API คืออะไร และทำไมมันถึงกลายเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปในโลกของการพัฒนา

เอกสารประกอบ API คืออะไร?

เอกสารประกอบ API คือคู่มือผู้ใช้ที่มีข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับ API เฉพาะและวิธีการใช้งาน

เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับการอธิบายว่า API สามารถทำอะไรได้บ้างและตอบคำถามเกี่ยวกับคุณสมบัติ การใช้งาน และฟังก์ชันการทำงานของมัน

วัตถุประสงค์หลักของมันคือการอธิบายว่า API จะตอบสนองอย่างไรเมื่อได้รับคำขอเฉพาะ. เอกสารให้รายละเอียดเกี่ยวกับคำขอเหล่านี้ ซึ่งเรียกว่าการเรียกใช้ API (API calls) เพื่อให้ผู้พัฒนาเข้าใจว่าพวกเขาสามารถขอให้ API ทำอะไรได้บ้าง และทำอย่างไร.

⚠️ เอกสารประกอบ API ที่ไม่ดีมักจะมีเนื้อหาทางเทคนิคมากเกินไปและเต็มไปด้วยข้อความ ทำให้ผู้ใช้ทุกคนไม่สามารถเข้าถึงได้

✅ ในทางกลับกัน เอกสารประกอบ API ที่ดีจะอธิบายแต่ละเอนด์พอยต์ รหัสข้อผิดพลาด และคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการใช้งาน API อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนำไปสู่การนำไปใช้ที่ดีขึ้นและปัญหาการสนับสนุนที่น้อยลง

ประเภทของ API

API เปรียบเสมือนสะพานที่ช่วยให้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ สามารถสื่อสารกันได้ มาดูประเภทหลักของ API ทั้งสี่ประเภทกัน

🧠เกร็ดความรู้สนุกๆ: บาง API มีเซอร์ไพรส์สนุกๆ ซ่อนไว้สำหรับนักพัฒนา ตัวอย่างเช่น API ของ Octocat ของ GitHub เคยมีจุดสิ้นสุด "zen" ที่คืนคำคมสร้างแรงบันดาลใจแบบสุ่มเพื่อเป็นการให้กำลังใจเล็กๆ น้อยๆ แก่นักพัฒนา

เปิด API

เรียกอีกอย่างว่า API ภายนอกหรือ API สาธารณะ ซึ่งสามารถใช้งานได้สำหรับทุกคน คิดว่าเป็นเหมือนห้องสมุดสาธารณะที่ใครก็สามารถเข้าถึงเพื่อยืมหนังสือได้ API แบบเปิดส่งเสริมให้นักพัฒนาสร้างแอป เครื่องมือ หรือการผสานรวมใหม่ ๆ ที่ขยายความสามารถของแพลตฟอร์มต้นฉบับ ตัวอย่างเช่น API ของ Google Maps ช่วยให้แอปนับพันสามารถทำงานได้ ตั้งแต่การส่งอาหารไปจนถึงการแชร์การเดินทาง

พาร์ทเนอร์ API

สิ่งเหล่านี้ถูกแบ่งปันระหว่างธุรกิจหรือพันธมิตร และโดยปกติจะต้องได้รับอนุญาตหรือใช้คีย์พิเศษเพื่อเข้าถึง ตัวอย่างเช่น บริษัทท่องเที่ยวอาจมี API สำหรับเข้าถึงข้อมูลเที่ยวบินจากสายการบิน

API ภายใน

สิ่งเหล่านี้มักใช้ภายในองค์กรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยปกติแล้วทีมภายในเท่านั้นที่จะใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อแบ่งปันข้อมูลหรือฟังก์ชันการทำงานภายในบริษัทโดยไม่เปิดเผยต่อนักพัฒนาภายนอก คุณสามารถนึกถึงมันว่าเป็นเครือข่ายส่วนตัวที่เฉพาะพนักงานเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้

คอมโพสิต API

สิ่งเหล่านี้รวมบริการหรือแหล่งข้อมูลหลายแหล่งเข้าด้วยกัน ทำให้การโต้ตอบรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการลดการเดินทางไปกลับกับเซิร์ฟเวอร์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรับข้อมูลอัปเดตสภาพอากาศและการจราจรสำหรับการเดินทางไปทำงานประจำวันของคุณในที่เดียวแทนที่จะใช้แอปแยกต่างหาก

API แบบผสมสามารถดึงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้พร้อมกัน เช่นนี้ ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างมากสำหรับแอปพลิเคชันมากมาย

👀 คุณรู้หรือไม่? แอปพลิเคชันที่คุณใช้บ่อยที่สุดแทบทั้งหมดต่างก็พึ่งพา API

ตัวอย่างเช่น Google Maps ใช้ API เพื่อให้บริการตามตำแหน่งที่ตั้งบนแอปพลิเคชันมือถือและเว็บไซต์ ขณะที่ Spotify ใช้ API เพื่อให้แพลตฟอร์มอื่นสามารถฝังคุณสมบัติการสตรีมเพลงได้

ประโยชน์ของเอกสารประกอบ API

เอกสารทางเทคนิคเป็นกุญแจสำคัญในการให้ความรู้แก่ผู้ใช้และส่งเสริมการนำไปใช้ของซอฟต์แวร์ใด ๆ. นี่คือเหตุผลบางประการที่เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีเอกสาร API ที่ดี:

ประหยัดเวลาสำหรับนักพัฒนา

คุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการหาวิธีใช้ API เมื่อคุณมีเอกสารประกอบ API ที่ชัดเจน ทุกสิ่งที่คุณต้องการ ตั้งแต่เมธอดไปจนถึงพารามิเตอร์ ได้อธิบายไว้อย่างครบถ้วนแล้ว คุณสามารถเริ่มผสานการทำงานได้ทันทีโดยไม่ต้องเดา

การทำงานร่วมกันอย่างง่ายดาย

การมีเอกสารประกอบ API ของตัวเองช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจการทำงานของ API ได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าคุณจะทำงานคนเดียวหรือร่วมกับผู้อื่น ทุกคนจะมีความเข้าใจตรงกัน ลดความสับสนและการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

การแก้ไขปัญหาอย่างราบรื่น

การมีเอกสารอ้างอิงที่ครบถ้วนและละเอียดสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากเมื่อเกิดปัญหา หากติดขัด คุณสามารถอ้างอิงเอกสารได้อย่างรวดเร็วเพื่อระบุปัญหาหรือข้อผิดพลาด และค้นหาวิธีแก้ไข

การนำไปใช้ของ API ที่กว้างขึ้น

API ที่มีเอกสารประกอบอย่างครบถ้วนมีแนวโน้มที่จะถูกนำไปใช้โดยนักพัฒนาคนอื่น ๆ มากขึ้น เมื่อ API มีความเข้าใจง่าย ก็จะดึงดูดผู้ที่ต้องการนำไปผสานรวมกับแอปพลิเคชันของตนเองได้มากขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การใช้งานอย่างแพร่หลายและความสำเร็จที่มากขึ้น

การบำรุงรักษาที่ดีขึ้น

เอกสารที่ชัดเจนช่วยให้มั่นใจได้ว่า API จะถูกใช้งานอย่างสม่ำเสมอ ทำให้การบำรุงรักษาและอัปเดตแอปพลิเคชันของคุณง่ายขึ้นมาก คุณจะสามารถปฏิบัติตามแนวทางและเข้าใจวิธีการทำงานของ API ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งช่วยให้โค้ดของคุณสะอาดและจัดการได้ง่ายขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

ผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสาร API

การสร้างเอกสารประกอบ API ต้องอาศัยความร่วมมือจากทีมงาน คุณจะต้องทำงานร่วมกับผู้มีส่วนร่วมหลายท่านเพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารฉบับสุดท้ายมีความถูกต้องและเข้าใจง่าย

นี่คือรายละเอียดของผู้เล่นหลักที่มักเกี่ยวข้องในกระบวนการนี้:

นักพัฒนาซอฟต์แวร์

อันดับแรกและสำคัญที่สุดคือผู้พัฒนาที่สร้าง API พวกเขาสร้างฟังก์ชันการทำงานและโครงสร้างที่เอกสารจะอธิบาย

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพวกเขาจะมีความรู้ทางเทคนิคอย่างลึกซึ้ง แต่พวกเขามักจะไม่มีเวลาหรือความสนใจที่จะเขียนเอกสารเอง เนื่องจากความสำคัญหลักของพวกเขาคือการสร้างและบำรุงรักษา API

นักเขียนด้านเทคนิค

หลายบริษัทจ้างนักเขียนทางเทคนิคเพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับผู้สามารถสร้างเอกสารได้. ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้แปลข้อมูลทางเทคนิคที่ซับซ้อนให้กลายเป็นเนื้อหาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย.

นักเขียนทางเทคนิคมักจะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการทำหลายอย่างพร้อมกัน โดยรวมการสร้างเอกสาร API เข้ากับทักษะอื่นๆเช่น การเขียนเอกสารสำหรับโค้ด

แม้ว่านักเขียนเหล่านี้อาจไม่ได้ลงลึกในโค้ดเท่ากับนักพัฒนา แต่พวกเขาก็ทำงานอย่างใกล้ชิดกับนักพัฒนาเพื่อเข้าใจว่า API ทำงานอย่างไร และสิ่งที่นักพัฒนาคนอื่น ๆ จำเป็นต้องรู้

เป้าหมายสูงสุดของพวกเขาคือการทำให้เอกสารเป็นมิตรกับผู้ใช้สำหรับนักพัฒนาคนอื่น ๆ

👀 คุณรู้หรือไม่? ตามข้อมูลจากสำนักงานสถิติแรงงานแห่งสหรัฐอเมริกา การจ้างงานของนักเขียนด้านเทคนิคคาดว่าจะเติบโตขึ้น 4%จากปี 2023 ถึงปี 2033

กระบวนการทำงานร่วมกันในการเขียนเอกสารประกอบ API

หากคุณทำงานในองค์กร คุณไม่เคยทำงานแบบแยกส่วน และนี่เป็นความจริงสองเท่าในกรณีของเอกสารประกอบ API กระบวนการนี้จำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกัน โดยต้องการข้อมูลจากหลายบุคคลเพื่อสร้างเอกสารที่ชัดเจน ใช้งานง่าย และมีรายละเอียดครบถ้วน

1. การวางแผนเบื้องต้น

กระบวนการเริ่มต้นด้วยการที่นักพัฒนา API กำหนดคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานของ API

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์หรือสถาปนิก API ก็มีบทบาทสำคัญที่นี่เช่นกัน โดยการจัดเตรียมโครงสร้างระดับสูงและเป้าหมายของ API ซึ่งช่วยชี้นำเนื้อหาของเอกสารและทิศทางโดยรวม

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ยิ่งวางแผนในขั้นตอนแรกอย่างละเอียดมากเท่าไร กระบวนการจัดทำเอกสารก็จะราบรื่นมากขึ้นเท่านั้น เช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆ การเริ่มต้นที่ดีคือความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง!

2. การรวบรวมข้อมูล

เมื่อขั้นตอนการวางแผนเสร็จสมบูรณ์แล้ว นักพัฒนาจะจัดเตรียมรายละเอียดทางเทคนิค เช่น จุดสิ้นสุดของ API, วิธีการ, พารามิเตอร์, และการตอบสนองที่คาดหวัง

พวกเขายังแบ่งปันตัวอย่างโค้ดหรือตัวอย่างที่จะช่วยอธิบายการทำงานของ API โดยให้บริบทในโลกจริงสำหรับเอกสารประกอบ

3. การเขียนเอกสาร

นักเขียนเทคนิคจะรับหน้าที่ในการเขียนเอกสารประกอบ API ต่อไป งานของพวกเขาคือการทำให้เนื้อหาชัดเจน กระชับ และเข้าใจง่าย

นักเขียนมักทำงานอย่างใกล้ชิดกับนักพัฒนาเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความถูกต้องทางเทคนิคในขณะที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้แม่แบบเอกสารกระบวนการเพื่อให้แน่ใจว่าเอกสาร API ของคุณเป็นไปตามมาตรฐานที่จำเป็นทั้งหมดและให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับนักพัฒนาและผู้ใช้รายอื่น

4. ทบทวนและข้อเสนอแนะ

หลังจากร่างแรกเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณควรตรวจสอบเอกสารอีกครั้ง นักพัฒนาจะตรวจสอบความถูกต้องทางเทคนิคอย่างละเอียด และผู้จัดการผลิตภัณฑ์จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารสอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมของ API

นักเขียนทางเทคนิคจะปรับปรุงเอกสารตามคำแนะนำที่ได้รับ

5. การสรุปและเผยแพร่

เมื่อการแก้ไขเสร็จสมบูรณ์แล้ว เอกสารก็พร้อมที่จะเผยแพร่ แต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้! เมื่อ API มีการพัฒนา คุณจะต้องอัปเดตเอกสารให้ทันสมัยอยู่เสมอ

การร่วมมืออย่างสม่ำเสมอกับนักพัฒนาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องช่วยให้เนื้อหาทันสมัยอยู่เสมอ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ขอความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงานก่อนเผยแพร่เอกสารของคุณ สิ่งนี้สามารถช่วยระบุข้อผิดพลาดหรือจุดที่ควรปรับปรุงที่คุณอาจมองข้ามไปได้

เครื่องมือเพื่อช่วยให้กระบวนการจัดทำเอกสาร API ของคุณง่ายขึ้น

หากคุณยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะดำเนินการกับกระบวนการเอกสารอย่างไร ลองดูเครื่องมือเอกสาร APIบางตัวที่สามารถช่วยได้

  • Jira: จัดการงานเอกสาร API ของคุณ, ข้อบกพร่อง, และคำขอคุณสมบัติได้อย่างง่ายดาย
  • มาร์กดาวน์: เขียนเอกสารที่สะอาดและง่ายต่อการจัดรูปแบบและอ่าน
  • Google Docs: ทำงานร่วมกันและแสดงความคิดเห็นในร่างเอกสารของคุณแบบเรียลไทม์
  • Swagger (OpenAPI): ออกแบบ เอกสาร และทดสอบ API ของคุณด้วยเอกสารเชิงโต้ตอบ
  • Postman: สร้าง ทดสอบ และแชร์เอกสารประกอบ API แบบโต้ตอบกับทีมของคุณ
  • GitHub: โฮสต์และทำงานร่วมกันในเอกสารของคุณโดยใช้การควบคุมเวอร์ชัน

แต่หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่สามารถช่วยให้คุณทำงานทั้งหมดในที่เดียวClickUpคือตัวเลือกที่เหมาะสม มันคือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น

การจัดโครงสร้างเอกสารประกอบ API

การสร้างเอกสารประกอบ API ที่มีโครงสร้างดีเป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจและใช้งาน API อย่างรวดเร็ว มาดูองค์ประกอบสำคัญบางประการที่ทำให้เอกสารของคุณโดดเด่น

องค์ประกอบสำคัญของเอกสารประกอบ API

เช่นเดียวกับเนื้อหาที่เผยแพร่ประเภทอื่น ๆ เอกสารประกอบ API จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อมีองค์ประกอบสำคัญบางประการ ซึ่งได้แก่:

โครงร่าง

สร้างโครงร่างที่ชัดเจนและเป็นระเบียบเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำทางเอกสารของคุณได้อย่างง่ายดาย ควรประกอบด้วย:

  • บทนำ: ภาพรวมโดยย่อเกี่ยวกับสิ่งที่ API ของคุณทำและคุณสมบัติหลักของมัน
  • เริ่มต้นใช้งาน: วิธีการเริ่มต้นใช้งาน API รวมถึงข้อกำหนดเบื้องต้น
  • การยืนยันตัวตน: รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้สามารถยืนยันตัวตนได้
  • จุดสิ้นสุด: รายการและคำอธิบายโดยละเอียดของจุดสิ้นสุด API ทั้งหมด
  • รหัสข้อผิดพลาด: คำอธิบายของการตอบสนองข้อผิดพลาดและรหัสสถานะ
  • ตัวอย่าง: ตัวอย่างคำขอและการตอบกลับเพื่อความชัดเจน
เอกสารประกอบ API
ผ่านทางMeta

บทเรียน

รวมบทเรียนที่ให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการนำ API ไปใช้งาน ควรเป็นมิตรกับผู้เริ่มต้น โดยเน้นที่ฟีเจอร์ที่สำคัญที่สุดของ API ของคุณ

นอกจากนี้ ให้รวมตัวอย่างโค้ดเพื่อสาธิตวิธีการโต้ตอบกับ API อย่างมีประสิทธิภาพ

การยืนยันตัวตน

การตรวจสอบสิทธิ์ช่วยให้มั่นใจว่าเฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึง API ได้ ดังนั้น กรุณาจัดทำเอกสารเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ที่คุณรองรับ รวมถึง API Keys และ OAuth

การกำหนดจุดสิ้นสุด

จุดสิ้นสุดคือที่ที่คุณโต้ตอบกับ API สำหรับแต่ละจุดสิ้นสุด ให้รวม:

  • URL: เส้นทางที่คุณจะเรียกใช้
  • วิธีการ: GET, POST, PUT, DELETE, ฯลฯ
  • พารามิเตอร์: พารามิเตอร์ของคำค้นหา, ตัวเนื้อหาของคำขอ หรือส่วนหัว
  • ตัวอย่างคำขอ: ผู้ใช้ควรจัดรูปแบบคำขออย่างไร
  • ตัวอย่างการตอบกลับ: การตอบกลับที่คาดหวังจากเซิร์ฟเวอร์ พร้อมข้อมูลตัวอย่าง
  • คำอธิบาย: คำอธิบายที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาเกี่ยวกับสิ่งที่จุดสิ้นสุดทำ

สถานะและรหัสข้อผิดพลาด

รวมรหัสสถานะเพื่อแสดงผลลัพธ์ของการเรียก API อธิบายรหัสมาตรฐาน เช่น 200 OK, 400 Bad Request, 404 Not Found และ 500 Internal Server Error นอกจากนี้ ให้ระบุข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นพร้อมรหัส (เช่น 401 Unauthorized) และให้คำอธิบายที่ชัดเจน

ClickUp API
คุณสามารถพบรหัสข้อผิดพลาดทั่วไปได้ในเอกสารประกอบ API ส่วนใหญ่ เช่นเดียวกับของ ClickUp API

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: รหัส"418 I'm a Teapot"เป็นส่วนหนึ่งของมุกตลกวันเมษาหน้าโง่ในข้อกำหนดของ Hyper Text Coffee Pot Control Protocol (HTCPCP) ซึ่งระบุว่า "ฉันเป็นกาน้ำชา ไม่ใช่เครื่องชงกาแฟ" และไม่ได้มีไว้ใช้จริง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้ผู้พัฒนาคนอื่น ๆ เข้าใจวิธีการใช้ API ได้อย่างรวดเร็ว ในอุดมคติแล้ว เอกสารประกอบควรมีสิ่งต่อไปนี้:

  • ตัวอย่างพื้นฐาน: คำขออย่างง่ายเพื่อแสดงวิธีการทำงานของ API
  • ตัวอย่างขั้นสูง: แสดงกรณีการใช้งานที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การเชื่อมต่อคำขอหลายรายการหรือการผสานรวมกับบริการอื่น ๆ
  • ตัวอย่างโค้ด: รวมตัวอย่างโค้ดทั่วไปสำหรับภาษาโปรแกรมต่าง ๆ (Python, JavaScript, เป็นต้น)
แพลตฟอร์ม Google Maps
ผ่านทางGoogle Maps

การนำข้อกำหนด OpenAPI มาใช้

ข้อกำหนด OpenAPI (OAS) เป็นมาตรฐานสำหรับการจัดทำเอกสาร API การนำมาตรฐานนี้มาใช้จะช่วยให้เอกสารของคุณครอบคลุมและสามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง ทำให้เครื่องมือต่างๆ เช่น Swagger สามารถสร้างเอกสาร ไลบรารีไคลเอนต์ และอื่นๆ ได้โดยอัตโนมัติ

ทำไมต้องใช้ OpenAPI?

การใช้ OpenAPI มีประโยชน์บางประการ:

  • ความสม่ำเสมอ: ช่วยคุณในการมาตรฐานเอกสาร API
  • ระบบอัตโนมัติ: ผสานรวมกับเครื่องมือต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายเพื่อสร้างเอกสารแบบโต้ตอบ, SDK สำหรับลูกค้า, และเซิร์ฟเวอร์จำลอง
  • เอกสารที่ชัดเจน: ทำให้การสร้างเอกสารที่อ่านง่ายสำหรับทั้งคอมพิวเตอร์และมนุษย์เป็นเรื่องง่าย
ข้อกำหนด OpenAPI
ผ่านทางSwagger

ข้อกำหนด OpenAPI อนุญาตให้คุณกำหนดจุดสิ้นสุดของ API วิธีการตรวจสอบสิทธิ์ และรูปแบบคำขอและคำตอบในรูปแบบที่เครื่องอ่านได้ (โดยทั่วไปคือ YAML หรือ JSON)

ด้วยโครงสร้างนี้ เอกสารประกอบ API ของคุณจะเข้าใจง่ายและใช้งานสะดวก ช่วยให้ผู้ใช้เริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการโต้ตอบกับ API อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีเขียนเอกสารประกอบ API ฉบับแรกของคุณ

การเขียนเอกสารประกอบ API ฉบับแรกอาจดูน่ากลัว แต่ด้วยการวางแผนที่ดี คุณสามารถทำให้เอกสารนั้นเข้าใจง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ได้ มาแบ่งออกเป็นขั้นตอนง่ายๆ กันเถอะ

1. รู้จักผู้ชมและสร้างแผนที่การเดินทางของผู้ใช้

สิ่งแรกที่ควรพิจารณาคือ ใคร จะเป็นผู้อ่านเอกสารของคุณ เอกสารนี้สำหรับนักพัฒนา ผู้เริ่มต้น หรือผู้ใช้ขั้นสูง? การรู้จักกลุ่มเป้าหมายของคุณจะช่วยให้คุณกำหนดวิธีการเขียนได้อย่างเหมาะสม

เริ่มต้นด้วยการสร้าง แผนที่การเดินทางของผู้ใช้ คิดถึงสิ่งที่ผู้ใช้จำเป็นต้องรู้ก่อนเป็นอันดับแรก ความท้าทายที่พวกเขาอาจเผชิญ และวิธีที่ API ของคุณช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น ความเข้าใจนี้จะช่วยให้คุณสามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสมและตรงเวลาได้

2. เริ่มต้นด้วยแนวทางสำหรับสถานการณ์ทั่วไป

ตอนนี้ เริ่มสร้างเอกสารของคุณโดยจัดการกับข้อกำหนดพื้นฐานที่สุดก่อน ซึ่งอาจรวมถึงการยืนยันตัวตน การดำเนินการพื้นฐาน และราคาของ API

อธิบายวิธีการที่ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบ, ทำคำขอ API ให้สำเร็จ, และเข้าใจผลลัพธ์

ใช้ภาษาที่ง่ายเพื่อให้ผู้เริ่มต้นสามารถติดตามได้ คิดเหมือนกับการเขียนสูตรอาหารพื้นฐาน—ชัดเจนและทำตามได้ง่าย

3. เพิ่มตัวอย่างโค้ดและข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ผู้คนเรียนรู้ได้ดีที่สุดผ่าน ตัวอย่าง ดังนั้นให้รวม ตัวอย่างโค้ด ที่แสดงวิธีการทำการร้องขอ API ไว้ด้วย ซึ่งอาจอยู่ในภาษาโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Python หรือ JavaScript ขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณใช้ภาษาใดมากที่สุด

นอกจากนี้ ให้รวมตัวอย่างของ ข้อความแสดงข้อผิดพลาด ที่ผู้ใช้อาจพบเจอ และอธิบายความหมายของข้อความเหล่านั้น ตัวอย่างเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

4. รักษาภาษาให้ชัดเจนพร้อมตัวอย่าง

เอกสารที่ดีไม่ได้เขียนเพียงครั้งเดียวแล้วลืมไป แต่จำเป็นต้อง อัปเดตอย่างสม่ำเสมอ ตามการพัฒนาของ API ของคุณ

ใช้ ภาษาที่ชัดเจน และรักษาการจัดรูปแบบ, หัวข้อ, และตัวอย่างให้สม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจและตีความแนวคิดได้อย่างง่ายดาย

โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณจะสร้างเอกสารประกอบ API ที่มีประโยชน์และใช้งานง่าย อย่าลืมว่ากุญแจสำคัญคือการคิดจากมุมมองของผู้ใช้และแนะนำพวกเขาผ่านกระบวนการทีละขั้นตอน

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะทางสำหรับเอกสารทางเทคนิคเพื่อสร้างเอกสาร API ที่ชัดเจน กระชับ และใช้งานง่าย ส่วนที่ดีที่สุดคือ คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากศูนย์ และจะมีทรัพยากรและเทมเพลตที่แสดงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดให้ใช้งาน

เครื่องมือและตัวอย่างเอกสารประกอบ API

ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม การสร้างและจัดการเอกสารประกอบ API ของคุณจะเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น มาดูกันว่าทำได้อย่างไร

สร้างเอกสารประกอบ API ด้วย ClickUp

ClickUp สำหรับทีมซอฟต์แวร์คือเครื่องมือเดียวที่คุณต้องการในการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ: ตั้งแต่การจัดทำเอกสารไปจนถึงการกำหนดเรื่องราวของผู้ใช้ การดำเนินการสปรินต์ การรวบรวมข้อเสนอแนะ การแก้ไขข้อบกพร่อง และการติดตามประสิทธิภาพ

ด้วยClickUp Docs คุณสามารถสร้างและจัดเก็บเอกสารทุกรูปแบบที่มีรายละเอียดครบถ้วน จัดรูปแบบอย่างสวยงาม และทำงานร่วมกันได้โดยตรงบนแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขและจัดระเบียบเอกสาร API ที่อัปเดตได้ง่ายอีกด้วย

ด้วยคุณสมบัติการควบคุมเวอร์ชัน คุณสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงและมั่นใจได้ว่าเอกสารจะสะท้อนถึงคุณสมบัติ API ล่าสุดเสมอ

คลิกอัพ ด็อกส์
แชร์เอกสาร API ของคุณกับผู้อื่นโดยตรงเมื่อพร้อมด้วย ClickUp Docs

ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp สามารถช่วยในการสร้างเอกสารโดยอัตโนมัติ ด้วยคำสั่งที่เหมาะสม มันสามารถช่วยคุณในการร่างเอกสาร API เสนอคำแนะนำเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาให้อ่านง่าย แก้ไขแบบเรียลไทม์ และแม้กระทั่งระบุส่วนที่ต้องการความชัดเจนมากขึ้น

สิ่งนี้ช่วยลดความพยายามและเวลาที่ต้องใช้ในการสร้างเอกสารประกอบ API ที่มีโครงสร้างเป็นระเบียบ

ClickUp Brain
เร่งการสร้างเอกสารของคุณด้วยคำแนะนำอัจฉริยะจาก ClickUp Brain

การสร้างเอกสารประกอบ API ที่ดีมักไม่ใช่หน้าที่ของคนเพียงคนเดียว ใช้ClickUp Tasksเพื่อประสานงานข้อมูลจากสมาชิกในทีมของคุณโดยการมอบหมายความรับผิดชอบ กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้า

ClickUp Tasks: วิธีเขียนเอกสาร API
ใช้ประโยชน์จากการผสานรวม GitHub ใน ClickUp Tasks เพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานสำหรับเอกสารประกอบ API ของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เทมเพลตเอกสารทางเทคนิคที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยในการสร้างเอกสาร API ของคุณได้อีกด้วย

ไม่ว่าคุณจะกำลังบันทึกจุดสิ้นสุดของ API ทดสอบฟีเจอร์ หรือตรวจสอบเอกสาร ClickUp ก็ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบในที่เดียว

เครื่องมือเอกสาร API ยอดนิยมอื่นๆ

ClickUp ครอบคลุมทุกความต้องการที่คุณสามารถจินตนาการได้สำหรับการสร้างและจัดการเอกสาร API แต่บางครั้งคุณอาจต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเล็กน้อย

สำหรับช่วงเวลาเหล่านั้น นี่คือเครื่องมือยอดนิยมอื่นๆ อีกสองสามอย่าง:

  • Swagger/OpenAPI: เครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งช่วยให้คุณกำหนดโครงสร้าง API ของคุณโดยใช้ OpenAPI Specification (OAS) Swagger UI สร้างเอกสาร API แบบโต้ตอบและทดสอบได้สำหรับนักพัฒนา
Swagger: วิธีเขียนเอกสารประกอบ API
ผ่านทางSwagger
  • Postman: เป็นเครื่องมือทดสอบเป็นหลัก Postman ยังสามารถสร้างเอกสารที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายได้โดยตรงจากคอลเลกชัน API ของคุณ พร้อมรองรับการทำงานร่วมกันและการอัปเดตที่ง่ายดาย
Postman: วิธีเขียนเอกสารประกอบ API
ผ่านทางPostman
  • Redocly: เครื่องมือสร้างเอกสาร API ที่สามารถปรับแต่งได้ รองรับ OpenAPI 3.0 และ 2.0 และสามารถสร้างเอกสาร REST API ในหลายรูปแบบ เช่น HTML, Markdown และ PDF
Redocly: วิธีเขียนเอกสารประกอบ API
ผ่านทางRe docly
  • apiDoc: เครื่องมือโอเพนซอร์สที่สร้างเอกสาร API โดยอัตโนมัติจากคำอธิบายประกอบในซอร์สโค้ด ช่วยให้คุณสามารถจัดทำเอกสาร API ได้อย่างง่ายดายในรูปแบบที่สะอาดและเป็นมิตรกับผู้ใช้ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและความเข้าใจในจุดสิ้นสุดของ API
apiDoc: วิธีเขียนเอกสารประกอบ API
ผ่านapiDoc

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดทำเอกสาร API

การสร้างเอกสารประกอบ API ที่มีคุณภาพสูงนั้นไม่ใช่แค่การระบุจุดสิ้นสุดและพารามิเตอร์เท่านั้น แต่เป็นการส่งมอบคู่มือที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง เข้าถึงได้ และมีประสิทธิภาพสำหรับนักพัฒนา

นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้เอกสารของคุณโดดเด่น:

  • รู้จักกลุ่มเป้าหมายของคุณ: ระบุให้ชัดเจนว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณประกอบด้วยนักพัฒนาหน้าใหม่ มืออาชีพที่มีประสบการณ์ หรือทั้งสองกลุ่ม ผูกคำแนะนำที่ชัดเจนสำหรับผู้เริ่มต้น และตัวอย่างที่ซับซ้อนสำหรับนักพัฒนาที่มีประสบการณ์
  • เริ่มต้นด้วยโครงสร้างที่ชัดเจน: เริ่มต้นด้วยภาพรวมที่กระชับซึ่งอธิบายวัตถุประสงค์และความสามารถของ API ของคุณ จัดระเบียบเอกสารเป็นหัวข้อต่างๆ และรวมสารบัญเพื่อให้ง่ายต่อการนำทาง
  • ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย: หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิคมากเกินไปและทำให้คำศัพท์ทางเทคนิคเข้าใจง่ายโดยไม่ลดทอนความถูกต้อง เขียนเป็นย่อหน้าสั้น ๆ และใช้สัญลักษณ์หัวข้อย่อยเพื่อให้ข้อมูลอ่านง่าย
  • เน้นความชัดเจนทางสายตา: ใช้แผนภาพและแผนผังงานเพื่อแสดงขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน ไฮไลต์คำสำคัญและพารามิเตอร์ด้วยตัวหนาหรือการเข้ารหัสสี
  • ให้ตัวอย่างที่ชัดเจน: เพิ่มตัวอย่างโค้ดสั้น ๆ สำหรับภาษาโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Python, JavaScript เป็นต้น รวมถึงกรณีการใช้งานทั้งพื้นฐานและขั้นสูง พร้อมตัวอย่างสถานการณ์จริงเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น
  • ระบุรายละเอียดทุกจุดสิ้นสุด: ระบุเส้นทาง URL, วิธีการ HTTP (GET, POST, ฯลฯ), และพารามิเตอร์ ให้ตัวอย่างคำขอและคำตอบ รวมถึงส่วนหัวและเนื้อหาในบอดี้
  • การรับรองความถูกต้องของเอกสารอย่างชัดเจน: อธิบายวิธีการที่รองรับ (เช่น คีย์ API, OAuth) รวมถึงขั้นตอนโดยละเอียดในการรับและใช้ข้อมูลรับรองอย่างปลอดภัย
  • รวมบทแนะนำและคู่มือ: เพิ่มคู่มือ "เริ่มต้นใช้งาน" สำหรับผู้ใช้ใหม่ จัดทำบทแนะนำแบบทีละขั้นตอนสำหรับการทำงานทั่วไปด้วย API
เอกสารประกอบ API ของ Clickup: วิธีเขียนเอกสารประกอบ API
รับแรงบันดาลใจจากส่วนเริ่มต้นใช้งานของเอกสารประกอบ API ของ Clickup
  • ใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออัตโนมัติ: ใช้เครื่องมือเช่น Swagger/OpenAPI, Postman, หรือ ClickUp Docs สำหรับการสร้างเอกสารอัตโนมัติและรักษาเอกสารให้ทันสมัยอยู่เสมอ อัปเดตเอกสารอย่างสม่ำเสมอเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของ API โดยใช้ระบบการควบคุมเวอร์ชันเช่น GitHub
  • รับรองการเข้าถึง: ทำให้เอกสารเป็นมิตรกับมือถือสำหรับนักพัฒนาที่ต้องทำงานนอกสถานที่ เพิ่มฟังก์ชันการค้นหาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว
  • ร่วมมือและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: รวบรวมข้อมูลจากนักพัฒนา, นักเขียนทางเทคนิค, และผู้จัดการผลิตภัณฑ์ในระหว่างกระบวนการจัดทำเอกสาร ทบทวนและปรับปรุงเอกสารอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำจากผู้ใช้
  • อัปเดตให้เป็นปัจจุบัน: กำหนดเวลาทบทวนเอกสารอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลตรงกับการอัปเดตล่าสุดของ API ใช้บันทึกการเปลี่ยนแปลง (changelog) เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงฟีเจอร์ใหม่ จุดสิ้นสุด (endpoint) ที่เลิกใช้ หรือการแก้ไขข้อบกพร่อง
  • จัดเตรียมช่องทางการสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะ: รวมลิงก์ไปยังฟอรัมสำหรับนักพัฒนา, แผนกช่วยเหลือ, หรือช่องทางการสื่อสารเฉพาะ เพิ่มแบบฟอร์มข้อเสนอแนะในเอกสารเพื่อให้ผู้ใช้สามารถรายงานข้อผิดพลาดหรือเสนอแนะการปรับปรุงได้
  • นำมาตรฐานเช่น OpenAPI มาใช้: ใช้ OpenAPI สำหรับเอกสารที่สามารถอ่านได้โดยเครื่องและมีมาตรฐาน. สร้างเอกสาร API แบบโต้ตอบที่อนุญาตให้ผู้ใช้ทดสอบจุดสิ้นสุดในเวลาจริง.
  • วัดประสิทธิผล: ติดตามการวิเคราะห์การใช้งานเอกสารเพื่อระบุส่วนที่ต้องการความชัดเจนหรือตัวอย่างเพิ่มเติม ปรับปรุงตามคำขอสนับสนุนเพื่อแก้ไขคำถามที่พบบ่อยหรือปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ

โดยการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้ คุณจะสามารถสร้างเอกสารประกอบ API ที่ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถผสานรวม API ของคุณได้อย่างราบรื่นเท่านั้น แต่ยังช่วยยกระดับ API ของคุณให้เป็นทางเลือกอันดับแรกในวงการของคุณอีกด้วย

ปรับปรุงเอกสาร API ของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp

ตามรายงานระบุว่า58% ของนักพัฒนาพึ่งพาเอกสารภายในองค์กร ขณะที่ 39% ระบุว่าเอกสารที่ไม่สอดคล้องกันคืออุปสรรคใหญ่ที่สุดของพวกเขา นั่นคือหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเอกสาร API ที่มั่นคงไม่ใช่สิ่งที่เลือกได้ แต่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

เอกสารที่ชัดเจนและกระชับช่วยประหยัดเวลา สร้างความไว้วางใจ และทำให้ API ของคุณถูกใช้อย่างเต็มศักยภาพ ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในบทความนี้ คุณสามารถสร้างเอกสาร API ที่ป้องกันความสับสน และเร่งความคืบหน้าของทีมคุณ

เครื่องมืออย่าง ClickUp มอบทางออกที่สมบูรณ์แบบเพื่อทำให้กระบวนการนี้ง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยเทมเพลตที่ใช้งานง่าย เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน และพื้นที่ทำงานแบบศูนย์กลาง ClickUp พร้อมสนับสนุนคุณในทุกขั้นตอน เพื่อสร้างเอกสาร API ที่ชัดเจน เป็นระเบียบ และทันสมัยอยู่เสมอ

สมัครบัญชี ClickUp ฟรีของคุณวันนี้และเริ่มสร้างเอกสาร API ที่โดดเด่น!