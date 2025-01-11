โน้ตบุ๊ก LM กับ Obsidian: แอปจดบันทึกตัวไหนดีกว่ากัน?

เคยรู้สึกเหมือนกำลังจมอยู่ในทะเลแห่งโน้ตหรือไม่? โน้ตการประชุมกระจัดกระจายอยู่ในแอปหนึ่ง รายการงานของทีมถูกจดบันทึกไว้ในสมุดบันทึก และไอเดียใหญ่ ๆ หลุดลอยไปก่อนที่มันจะกลายเป็นรูปเป็นร่าง
มันอาจรู้สึกท่วมท้น
นั่นคือจุดที่แอปจดบันทึกที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ เครื่องมืออย่าง NotebookLM และ Obsidian ช่วยปรับกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงความคิดของคุณ และจัดระเบียบความวุ่นวายให้เป็นระบบ
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะเปรียบเทียบเครื่องมือทั้งสองนี้และสำรวจคุณสมบัติเฉพาะ จุดแข็ง และความแตกต่าง เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าเครื่องมือใดเหมาะกับสไตล์ของคุณ และหากไม่มีเครื่องมือใดที่รู้สึกว่าเป็น 'ตัวเลือกที่ใช่' สำหรับคุณ โปรดติดตามต่อไป—เรามีตัวเลือกพิเศษที่อาจทำให้คุณประทับใจ
มาเข้าร่วมการถกเถียงระหว่าง Notebook LM กับ Obsidian และค้นหาคู่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการในการจดบันทึกของคุณกันเถอะ
โน้ตบุ๊กแอลเอ็ม คืออะไร?
พัฒนาโดย Google Labs,NotebookLMเป็นเครื่องมือ AI นวัตกรรมสำหรับการจดบันทึกที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงจากคลังบันทึกแบบคงที่ไปสู่ระบบความรู้แบบไดนามิกและโต้ตอบได้
มันเปลี่ยนตัวเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญโดยการอัปโหลดไฟล์ PDF, วิดีโอ, เอกสาร, และเว็บไซต์. มันสรุปไฟล์ที่อัปโหลดและสร้างผลงานสร้างสรรค์ที่มีพื้นฐานมาจากเอกสารของคุณ พร้อมแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.
นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นสมุดบันทึกของคุณ ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกนำไปใช้ในการฝึกอัลกอริทึม NotebookLM
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ NotebookLM
NotebookLM มีคุณสมบัติหลายประการที่ช่วยให้นักเรียน นักวิจัย ฟรีแลนซ์ และธุรกิจต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
มาดูกันว่าNotebookLM สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างไร:
คุณสมบัติ #1: ภาพรวมเสียง
ลองจินตนาการถึงการเปลี่ยนเอกสารของคุณให้กลายเป็นบทสนทนาแบบพอดแคสต์ระหว่างเสียง AI สองเสียง คุณสามารถฟังการอภิปรายเชิงลึกเหล่านี้ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว พร้อมรับข้อมูลที่อัปโหลดไปอย่างง่ายดายขณะเดินทาง
NotebookLM สแกนบทสนทนาที่ถอดความเพื่อระบุข้อมูลเฉพาะเจาะจง ช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูลสำคัญจากไฟล์เสียงยาว ๆ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างลิงก์เสียงสาธารณะและแชร์กับทีมของคุณได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ 2: การค้นหาแหล่งอ้างอิง
NotebookLM ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามของคุณพร้อมการอ้างอิงที่เชื่อมโยงโดยตรงไปยังแหล่งข้อมูลต้นฉบับ ซึ่งหมายความว่าคุณจะทราบเสมอว่าข้อมูลมาจากที่ใดโดยไม่ต้องเสียเวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยตนเองบนเครื่องมือค้นหา
คุณสมบัติหลักของมันคือการตอบกลับแชทจะอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่คุณให้ไว้เท่านั้น เว้นแต่คุณจะขอให้มันทำสิ่งที่มีความคิดสร้างสรรค์ เช่น การเขียนเรื่องราวใหม่
📌 หมายเหตุ: NotebookLM รองรับประเภทแหล่งข้อมูลต่างๆ ในปัจจุบัน รวมถึง Google Docs, Google Slides, ไฟล์ PDF, ไฟล์ Markdown, URL ของเว็บ, URL ของวิดีโอสาธารณะบน YouTube และไฟล์เสียง
คุณสมบัติ #3: การวิเคราะห์เอกสารหลายฉบับ
โน้ตบุ๊ก LM สามารถวิเคราะห์บทความและเอกสารหลายฉบับพร้อมกันได้ ช่วยให้คุณค้นหาหัวข้อที่เหมือนกัน ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และแนวโน้มใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
มันเหมือนมีผู้ช่วยวิจัยที่มีพลังพิเศษซึ่งสามารถเข้าใจข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานของคุณ
คุณสมบัติที่ 4: รูปแบบที่มีโครงสร้างสำหรับโครงการเขียน
NotebookLM เปลี่ยนบันทึกที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นเอกสารที่เป็นระเบียบ เลือกชุดบันทึกและขอให้เครื่องมือสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมา ตามคำขอของคุณ มันจะแนะนำรูปแบบต่างๆ เช่น โครงร่างตามหัวข้อหรือคู่มือการศึกษา
คุณสามารถพิมพ์คำแนะนำที่กำหนดเองเพื่อปรับแต่งบันทึกของคุณให้เป็นจดหมายข่าวทางอีเมล, โครงร่างสคริปต์, แผนการตลาด, และอื่น ๆ ได้ เมื่อคุณเสร็จสิ้นการร่างแล้ว คุณสามารถส่งออกมันไปยัง Google Docs เพื่อแก้ไขครั้งสุดท้ายได้
ราคาของ NotebookLM
- ใช้ฟรี (ขณะนี้อยู่ในช่วงเบต้า)
Obsidian คืออะไร?
Obsidianเป็นแอปจดบันทึกที่ยืดหยุ่นและเน้นความเป็นส่วนตัว พร้อมปลั๊กอินและธีมหลากหลายที่ปรับให้เข้ากับวิธีคิดและการทำงานของคุณ จัดเก็บบันทึกไว้ในเครื่องของคุณโดยตรง ทำให้คุณสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วแม้ในขณะออฟไลน์
คุณสมบัติเด่นของหินออบซิเดียน
คุณสมบัติหลายอย่างใน Obsidian ทำให้การจดบันทึกเป็นเรื่องง่าย เรามาสำรวจไปพร้อมกัน:
คุณสมบัติ #1: รายการสิ่งที่ต้องทำ
Obsidian ช่วยให้คุณออกแบบรูปแบบมาตรฐานสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณและแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ เช่น การประชุมกับลูกค้า แผนการออกกำลังกาย หรือโครงการสร้างสรรค์
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณติดตามและจัดการงานทั้งหมดในคลัง Obsidian ของคุณ คุณสามารถค้นหาข้อมูลงาน ทำเครื่องหมายว่าเสร็จจากทุกที่ และใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น วันที่กำหนดส่ง งานที่ทำซ้ำได้ วันที่เสร็จสิ้น ชุดรายการตรวจสอบย่อย และการกรองขั้นสูง
คุณสมบัติที่ 2: มุมมองกราฟ
มุมมองกราฟใน Obsidian ให้คุณเห็นภาพรวมของคลังข้อมูลทั้งหมดของคุณในมุมสูง แสดงให้เห็นว่าบันทึกทั้งหมดของคุณเชื่อมโยงกันอย่างไร
แต่ละโน้ตจะปรากฏเป็นโหนด และเส้นจะแสดงการเชื่อมโยงระหว่างโหนดเหล่านั้น คุณสามารถซูมเข้าที่กลุ่มข้อมูลเฉพาะ กรองตามแท็กหรือการเชื่อมโยง และปรับแต่งลักษณะการแสดงผลเพื่อให้ง่ายต่อการสำรวจแนวคิดที่ซับซ้อนในรูปแบบภาพ
คุณสมบัติที่ 3: การแสดงผลแบบแคนวาส
Obsidian มีเครื่องมือในตัวที่เรียกว่า 'Canvas' ซึ่งช่วยให้คุณวางแผนความคิดในรูปแบบของการ์ดบนกระดาน คุณสามารถย้าย จัดกลุ่ม และเชื่อมต่อการ์ดเหล่านี้ได้ตามต้องการ เพื่อสร้างการแสดงผลความคิดที่ไม่เป็นเส้นตรง
คุณสามารถฝังโน้ตออนไลน์, รูปภาพ, PDF, วิดีโอ, เสียง และบทความลงในนั้นได้โดยตรง นอกจากนี้ ไฟล์ Canvas ยังถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องในรูปแบบ JSON ที่เปิดกว้าง ทำให้ง่ายต่อการผสานรวมกับเครื่องมือ, แอป, สคริปต์และเทมเพลตของ Obsidian อื่นๆ
คุณสมบัติที่ 4: ตัวเลือกการเผยแพร่ที่หลากหลาย
คุณสามารถเปลี่ยนบันทึกข้อความธรรมดาและรูปภาพของคุณให้เป็นเว็บไซต์ที่แชร์ได้แล้ว Obsidian Publish ช่วยให้คุณสร้างวิกิสาธารณะ ฐานความรู้ หรือสวนดิจิทัล ทำให้ความคิดและข้อมูลของคุณเข้าถึงได้ทางออนไลน์
คุณสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ Obsidian Publish ของคุณได้อย่างเต็มที่ด้วย CSS และ Javascript ฟีเจอร์อื่นๆ ได้แก่ การแสดงตัวอย่างเมื่อเลื่อนเมาส์เหนือเพื่อแสดงหน้าเพจที่เชื่อมโยงอย่างรวดเร็ว และการแก้ไขข้อความที่รวดเร็ว ทั้งหมดนี้ขับเคลื่อนด้วยความเรียบง่ายของ Markdown
คุณยังสามารถใช้หน้าซ้อนเพื่อเรียกดูลิงก์ในช่องแนวนอนได้เหมือนกับการพลิกกระดาษ และยังมีลิงก์ย้อนกลับที่แสดงรายการหน้าที่มีการอ้างอิงถึงหน้าที่คุณกำลังดูอยู่โดยอัตโนมัติ
ราคาของโอปอล
- การใช้งานส่วนบุคคล: ฟรีตลอดไป
- การใช้งานเชิงพาณิชย์: $50/ปี ต่อผู้ใช้
- ซิงค์ (Add-on): $5/เดือน ต่อผู้ใช้ เรียกเก็บเงินรายเดือน
- เผยแพร่ (ส่วนเสริม): $10/เดือน ต่อผู้ใช้ เรียกเก็บเงินรายเดือน
โบนัส: ClickUp vs. Obsidian
NotebookLM เทียบกับ Obsidian: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
เมื่อดูผิวเผิน อาจเป็นเรื่องท้าทายที่จะแยกแยะระหว่าง NotebookLM และ Obsidian ได้จากคุณสมบัติหลักเพียงอย่างเดียว ตารางด้านล่างนี้ให้ภาพรวมของความแตกต่างที่สำคัญระหว่างทั้งสอง
|คุณสมบัติ
|โน้ตบุ๊กแอลเอ็ม
|หินดำ
|ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์
|✅
|❌
|การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|✅
|✅
|กราฟความรู้
|❌
|✅
|การสร้างลิงก์ย้อนกลับ
|❌
|✅
|แอปพลิเคชันมือถือ
|✅
|✅
|การซิงค์ข้ามอุปกรณ์
|✅
|❌
|ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์
|❌
|✅
|รองรับการเขียนแบบมาร์กดาวน์
|❌
|✅
|ตรวจสอบการสะกดคำ
|✅
|✅
|การสนับสนุน API
|❌
|✅
|ฝังจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
|✅
|✅
ตอนนี้ มาเจาะลึกในรายละเอียดที่ละเอียดขึ้นกัน
คุณสมบัติ #1: การจัดระเบียบ UI และการวิจัย
NotebookLM ช่วยให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้นด้วยการช่วยคุณรวมเอกสารและสกัดข้อมูลสำคัญ ทำให้เหมาะสำหรับงานเช่นการศึกษาหรือการคิดสร้างสรรค์ ตัวอย่างเช่น มันสามารถสรุปบท, ตอบคำถาม, และสร้างเครื่องมือช่วยการศึกษาเพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิกับการเรียนรู้ได้
ในทางตรงกันข้าม Obsidian นำเสนอระบบคลังข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น มุมมองแบบแบ่งหน้าจอ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถทำงานกับบันทึกหลายรายการได้พร้อมกัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานหลายอย่างพร้อมกันและการสำรวจความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดต่างๆ
ผู้ชนะ 🏆
เครื่องมือ AI ทั้งสองตัวยอดเยี่ยมมาก เลือกตัวที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณมากที่สุด!
- หากคุณให้ความสำคัญกับสรุปและระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI NotebookLM โดดเด่น
- แต่หากการปรับแต่งและการควบคุมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคุณ Obsidian เป็นผู้นำ
คุณสมบัติที่ 2: การเชื่อมโยงกลับและการจัดการความรู้
ระบบจัดการความรู้ของ NotebookLM มุ่งเน้นไปที่การเชื่อมโยงแหล่งข้อมูล เมื่อทำการสรุปหรือตอบคำถาม ระบบจะเชื่อมโยงคำตอบกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับหลังจากค้นหาผ่านอินเทอร์เน็ต ความโปร่งใสนี้ทำให้ระบบมีประโยชน์อย่างมากสำหรับนักวิจัยหรือใครก็ตามที่ต้องการติดตามแหล่งที่มาของข้อมูลของตน
ในทางตรงกันข้าม Obsidian ใช้แนวทางที่เน้นกราฟิก มันช่วยให้คุณสร้าง 'เว็บ' ของความคิดและแนวคิดที่เชื่อมโยงกัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างวิกิส่วนตัวหรือระบบความรู้ระยะยาว ด้วยคุณสมบัติ Canvas คุณสามารถเห็นภาพรวมว่าทุกอย่างเชื่อมโยงกันอย่างไรจากมุมมองระดับบนสุด
ผู้ชนะ 🏆
อีกครั้ง เสมอกัน!
- NotebookLM เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามแหล่งที่มา เหมาะสำหรับนักวิชาการและนักวิจัย
- Obsidian เปล่งประกายด้วยเครื่องมือทางภาพ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างระบบความรู้ที่เชื่อมโยงกัน
คุณสมบัติที่ 3: การทำงานร่วมกันเป็นทีม
หากทีมของคุณใช้ Google Workspace NotebookLM จะผสานการทำงานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างไร้รอยต่อ เครื่องมือ AI นี้ช่วยให้คุณสามารถอัปโหลดการนำเสนอทางการตลาด สร้างสรุปหรือข้อมูลเชิงลึก และแชร์กับเพื่อนร่วมงานได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการประสานงานให้ดียิ่งขึ้น
ในทางกลับกัน Obsidian ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลมากกว่า แม้ว่าจะสามารถแชร์คลังข้อมูลได้ด้วยปลั๊กอินหรือเครื่องมือจากบุคคลที่สาม แต่ก็ยังไม่ราบรื่นเท่าฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของ NotebookLM
อย่างไรก็ตาม Obsidian มีประวัติเวอร์ชันของทุกบันทึก ทำให้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อมีผู้ใช้หลายคนเกี่ยวข้อง
ผู้ชนะ 🏆
NotebookLM เป็นผู้นำ! สำหรับทีม NotebookLM ผสานการทำงานกับ Google Workspace ได้อย่างราบรื่น พร้อมฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของเครื่องมือ AI ที่ปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของการทำงานร่วมกัน Obsidian เหมาะสำหรับเวิร์กโฟลว์ส่วนบุคคล แต่ยังไม่ตอบโจทย์การทำงานร่วมกันในทีมแบบเนทีฟ
คุณสมบัติที่ 4: การทำงานแบบออฟไลน์และการจัดเก็บข้อมูล
NotebookLM ทำงานเกือบทั้งหมดบนระบบคลาวด์ โดยอาศัยเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในการวิเคราะห์และจัดระเบียบเอกสารของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ต่างๆ ของมัน
แม้ว่าจะมีประโยชน์สำหรับการเข้าถึงและการทำงานร่วมกัน NotebookLM อาจไม่ตอบสนองผู้ใช้ที่ต้องการความสามารถในการทำงานแบบออฟไลน์ที่แข็งแกร่งหรือกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
ในทางตรงกันข้าม Obsidian ภูมิใจที่เป็นระบบออฟไลน์ก่อน โดยใช้ไฟล์แบบเปิดที่ไม่ผูกขาด ซึ่งป้องกันการล็อกอินและรักษาข้อมูลที่อัปโหลดไว้ วิธีการนี้ช่วยให้คุณสบายใจเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและมั่นใจได้ว่าคุณสามารถทำงานต่อไปได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ผู้ชนะ 🏆
Obsidian ชนะในด้านนี้ การออกแบบที่เน้นการทำงานแบบออฟไลน์ก่อนเป็นอันดับแรก และการใช้รูปแบบไฟล์ที่ไม่ผูกขาดกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรักษาความเป็นเจ้าของข้อมูลของตนได้อย่างสมบูรณ์ในขณะที่ทำงานโดยไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
NotebookLM เทียบกับ Obsidian บน Reddit
เมื่อเราทำการวิจัย NotebookLM กับ Obsidian เราใช้Redditเพื่อพิจารณาว่าผู้ใช้คิดอย่างไร
ดังที่ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวไว้ว่า:
ทุกสิ่งที่ฉันใส่เข้าไปใน Obsidian เป็นของฉันตลอดไป และถ้าฉันเลือก ก็สามารถเป็นส่วนตัวและอยู่ในเครื่องของฉันได้อย่างสมบูรณ์ ทุกสิ่งที่คุณใส่เข้าไปใน NotebookLM ไม่ใช่ของฉันตราบเท่าที่ Google ตัดสินใจ และห่างไกลจากความส่วนตัว ไม่ว่าฉันต้องการอะไรก็ตาม ความ "เจ๋ง" ไม่มีความหมายสำหรับฉันหากฉันไม่สามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลของฉันปลอดภัย มั่นคง และเป็นของฉันตลอดไป
ทุกสิ่งที่ฉันใส่เข้าไปใน Obsidian เป็นของฉันตลอดไป และถ้าฉันเลือก ก็สามารถเป็นส่วนตัวและอยู่ในเครื่องของฉันได้อย่างสมบูรณ์ ทุกสิ่งที่คุณใส่เข้าไปใน NotebookLM ไม่ใช่ของฉันตราบเท่าที่ Google ตัดสินใจ และห่างไกลจากความส่วนตัว ไม่ว่าฉันต้องการอะไรก็ตาม ความ "เจ๋ง" ไม่มีความหมายสำหรับฉันหากฉันไม่สามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลของฉันปลอดภัย มั่นคง และเป็นของฉันตลอดไป
ในทางกลับกันสมาชิก Reddit อีกคนหนึ่งชื่นชมประโยชน์ของ NotebookLM สำหรับผู้เรียนที่มีเวลาจำกัด:
ตอนนี้ฉันกำลังอ่านเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัยอย่างบ้าคลั่ง ฉันมักจะมีหลายแหล่งข้อมูล และพวกมันมักจะสับสน ฉันป้อนข้อมูลทั้งหมดที่ฉันมีให้มัน ฟังภาพรวม แล้วตั้งคำถามกับมันอย่างบ้าคลั่ง ฉันขอตัวอย่างในสาขาที่เกี่ยวข้องที่ฉันเข้าใจดีกว่า ขอคำถามที่พบบ่อย แล้วขอการทดสอบย้อนหลัง เนื่องจากฉันเป็นนักเรียนเต็มเวลาที่มีงานสองงาน ฉันจึงต้องทำสิ่งนี้มากมายบนรถบัส ระหว่างชั้นเรียน ระหว่างกะงาน ฯลฯ มันเหมือนกับการมีผู้ดูแลการวิจัยเต็มเวลาสำหรับหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงมาก
ตอนนี้ฉันกำลังอ่านเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัยอย่างบ้าคลั่ง ฉันมักจะมีหลายแหล่งข้อมูล และพวกมันมักจะสับสน ฉันป้อนข้อมูลทั้งหมดที่ฉันมีให้มัน ฟังภาพรวม แล้วตั้งคำถามกับมันอย่างบ้าคลั่ง ฉันขอตัวอย่างในสาขาที่เกี่ยวข้องที่ฉันเข้าใจดีกว่า ขอคำถามที่พบบ่อย แล้วขอการทดสอบย้อนหลัง เนื่องจากฉันเป็นนักเรียนเต็มเวลาที่มีงานสองงาน ฉันจึงต้องทำสิ่งนี้มากมายบนรถบัส ระหว่างชั้นเรียน ระหว่างกะงาน ฯลฯ มันเหมือนกับการมีผู้ดูแลการวิจัยเต็มเวลาสำหรับหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงมาก
แม้ว่า NotebookLM และ Obsidian จะมีรีวิวจากผู้ใช้มากมายบน Reddit แต่ทั้งสองเครื่องมือก็มีผู้วิจารณ์เช่นกัน แล้วคุณจะเลือกเครื่องมือใดในสงครามเครื่องมือ AI สำหรับการจดบันทึกนี้?
กรุณาเก็บความคิดนั้นไว้ก่อน เพราะเราต้องการให้คุณได้ทำความรู้จักกับแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ NotebookLM เทียบกับ Obsidian
ทั้ง NotebookLM และ Obsidian ต่างก็ยอดเยี่ยมในแบบของตัวเอง แต่ถ้าคุณต้องการมากกว่าการจดบันทึกธรรมดาล่ะ? ถ้าคุณต้องการรวมโน้ตของคุณเข้ากับการจัดการงาน การทำงานเป็นทีม และการติดตามโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียวล่ะ?
เข้าสู่ClickUp,ทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ NotebookLM vs.Obsidian. มันคือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ครบครันซึ่งยกระดับชีวิตและงานของคุณ.
มาสำรวจคุณสมบัติของมันด้วยกันเถอะ 👇
ClickUp One Up #1: ClickUp Docs
ClickUp Docsช่วยให้คุณสร้างวิกิ ฐานความรู้ รายการตรวจสอบ หรือบันทึกที่ละเอียดตามความต้องการของคุณได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่ใช้งานง่าย เช่น แบนเนอร์ ตาราง และการแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์
นอกจากนี้ หน้าเว็บที่ซ้อนกันและลิงก์ย้อนกลับยังช่วยให้คุณสร้างระบบการจัดการเอกสารที่เชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมข้อดีในการเชื่อมโยงกับงานและโครงการของคุณ เพื่อให้กระบวนการทำงานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
และนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนเกม: คุณสามารถเปลี่ยนบันทึกใด ๆ ให้เป็นงานได้ มอบหมายให้กับตัวเองหรือสมาชิกในทีม และติดตามความคืบหน้าได้โดยไม่ต้องออกจากเอกสาร เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้ไอเดียและสิ่งที่ต้องทำอยู่ในที่เดียวกัน
👀 คุณรู้หรือไม่? การแชร์เอกสารของคุณภายในแพลตฟอร์มก็ง่ายไม่แพ้กัน เพียงสร้าง URL ที่สามารถแชร์ได้ และควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงเพื่อกำหนดว่าใครสามารถแก้ไขได้—ไม่ว่าจะเป็นทีมของคุณ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หรือสาธารณะ
ClickUp's One Up #2: ClickUp Notepad
จินตนาการถึงการบันทึกความคิดที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว, ความเชื่อมโยง, และสิ่งที่ต้องทำได้อย่างง่ายดายโดยไม่ทำให้การทำงานของคุณหยุดชะงักClickUp Notepadทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ผ่านโซลูชันที่ผสานรวมไว้สำหรับการบันทึกโน้ตอย่างรวดเร็วภายในกระบวนการทำงานของคุณที่มีอยู่แล้ว
บันทึกของคุณอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกับงาน ปฏิทิน และเป้าหมายของคุณ ทำให้ง่ายต่อการประสานงานของทีมโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอป
นอกจากนี้ บันทึกของคุณจะถูกตั้งค่าเป็นส่วนตัวโดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่มีใครในพื้นที่ทำงานของคุณสามารถเห็นบันทึกเหล่านั้นได้ คุณจึงสามารถจดบันทึกความคิดส่วนตัวได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้ส่วนขยาย Chrome ของ ClickUpเพื่อบันทึกโน้ตจากทุกที่บนเว็บ คุณสามารถบันทึกเฉพาะข้อมูลที่คุณต้องการ เช่น ลิงก์สำคัญหรือข้อความสั้น ๆ ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว โดยไม่รบกวนขั้นตอนการทำงานของคุณ
ClickUp's One Up #3: ClickUp Brain
ผสานการจดบันทึกเข้ากับปัญญาประดิษฐ์ แล้วคุณจะได้ระบบที่ทุกสิ่งมีความเกี่ยวข้องตามบริบท นั่นคือสิ่งที่ClickUp Brainนำเสนอให้คุณ
ผู้ช่วย AI นี้จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วขึ้น ตั้งแต่การระดมความคิดใหม่ ๆ ไปจนถึงการปรับปรุงงานที่มีอยู่ให้สมบูรณ์แบบ
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ ClickUp Brain คือความสามารถในการเชื่อมโยงบันทึกกับงานและโครงการต่างๆ ซึ่งหมายความว่าบันทึกของคุณจะไม่ใช่เพียงความคิดที่โดดเดี่ยวอีกต่อไป แต่คุณสามารถจดบันทึกความคิดระหว่างประชุมและเปลี่ยนให้เป็นงานสำหรับสมาชิกในทีมที่รับผิดชอบได้
สิ่งที่ทำให้สิ่งนี้ทรงพลังเป็นพิเศษสำหรับการจดบันทึกคือความง่ายดายในการขัดเกลาความคิดของคุณ
แทนที่จะต้องค้นหาผ่านบันทึกที่ยุ่งเหยิงหรือความคิดที่ไม่มีโครงสร้าง ให้ ClickUp Brain ทำหน้าที่หนักแทนคุณ ลองนึกภาพว่าคุณกำลังจดบันทึกประเด็นสำคัญระหว่างการประชุม และภายในไม่กี่วินาที คุณก็จะมีอีเมลมืออาชีพหรือร่างเนื้อหาที่พร้อมแชร์ได้ทันที นั่นคือพลังของ ClickUp Brain 💪
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้คำแนะนำที่ละเอียดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจาก ClickUp Brain ตัวอย่างเช่น: 'เปลี่ยนบันทึกเกี่ยวกับ [หัวข้อ] ให้เป็นโครงร่างบล็อก' หรือ 'ร่างอีเมลเกี่ยวกับการ [อัปเดต]' ให้รายละเอียดเฉพาะเจาะจงกับงาน แล้วดูแนวคิดของคุณถูกเปลี่ยนเป็นเนื้อหาที่จัดระเบียบได้อย่างง่ายดาย!
ClickUp's One Up #4: การค้นหาที่เชื่อมโยง
ClickUp's Connected Searchรวมไฟล์, เอกสาร, และเครื่องมือของคุณไว้ในที่เดียว ทำให้การค้นหาสิ่งที่คุณต้องการเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าคุณจะเก็บไว้ที่ไหนก็ตาม
นอกจากนี้ การผสานรวมแอปโปรดของคุณ เช่น Google Drive, Slack และ Figma จะทำให้เทคโนโลยีทั้งหมดของคุณอยู่ในปลายนิ้วของคุณ ทั้งหมดนี้จากแถบค้นหาเดียวใน ClickUp
และมันจะทรงพลังมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อคุณใช้งานมัน มันจะปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของคุณและให้ผลลัพธ์ที่เป็นส่วนตัวและเกี่ยวข้องมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มคำสั่งค้นหาแบบกำหนดเอง เช่น ทางลัดไปยังลิงก์ และจัดเก็บข้อความไว้ใช้ภายหลัง เพื่อประสบการณ์การค้นหาที่เข้าใจง่ายและเป็นธรรมชาติ
บริษัทของฉันใช้ ClickUp เป็นโปรแกรมจัดการงานหลัก สมาชิกทุกคนในทีม รวมถึงผู้บริหาร ใช้ ClickUp ทุกวันสำหรับหลายแผนก: ฝ่ายปฏิบัติการ, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายขาย, และฝ่ายการตลาด เอกสารใน ClickUp รวบรวมนโยบายและขั้นตอนการทำงานทั้งหมดของบริษัทเราไว้ แดชบอร์ดทำหน้าที่ดูแลงานและโครงการของลูกค้าและภายในบริษัท ระบบอัตโนมัติของพวกเขาช่วยหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำซ้อน ฟังก์ชันการค้นหาแบบสากล ซึ่งช่วยให้สามารถค้นหาโปรแกรมที่เชื่อมต่อกันได้ เป็นตัวช่วยประหยัดเวลา ทีมของฉันได้รับประโยชน์จากฟังก์ชัน AI ใหม่ของพวกเขาในการสร้างคู่มือขั้นตอนและสรุปปริมาณงาน งานประจำวัน และรายละเอียดอื่นๆ
บริษัทของฉันใช้ ClickUp เป็นโปรแกรมจัดการงานหลัก สมาชิกทุกคนในทีม รวมถึงผู้บริหาร ใช้ ClickUp ทุกวันสำหรับหลายแผนก: ฝ่ายปฏิบัติการ, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายขาย, และฝ่ายการตลาด เอกสารใน ClickUp รวบรวมนโยบายและขั้นตอนการทำงานทั้งหมดของบริษัทเราไว้ แดชบอร์ดทำหน้าที่ดูแลงานและโครงการของลูกค้าและภายในบริษัท ระบบอัตโนมัติของพวกเขาช่วยหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำซ้อน ฟังก์ชันการค้นหาแบบสากล ซึ่งช่วยให้สามารถค้นหาโปรแกรมที่เชื่อมต่อกันได้ เป็นตัวช่วยประหยัดเวลา ทีมของฉันได้รับประโยชน์จากฟังก์ชัน AI ใหม่ของพวกเขาในการสร้างคู่มือขั้นตอนและสรุปปริมาณงาน งานประจำวัน และรายละเอียดอื่นๆ
ClickUp's One Up #5: เทมเพลตสำเร็จรูป
ทำไมต้องประดิษฐ์ล้อใหม่เมื่อ ClickUp มีเทมเพลตพร้อมใช้งานมากกว่า 1,000 แบบเพื่อช่วยให้กลยุทธ์การจดบันทึกของคุณเป็นระบบและเป็นมืออาชีพ?
ยกตัวอย่างเช่นใช้แม่แบบบันทึกการประชุมของ ClickUp
มันเต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณส่งมอบผลงานที่ดีที่สุดในเวลาที่น้อยลง:
- เชื่อมโยงเอกสารและงานของคุณเพื่อให้คุณสามารถอ้างอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดายขณะทำงาน
- นำเข้าเนื้อหาเดิมของคุณจากแอปอื่น ๆ เพื่อการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์และการแก้ไขร่วมกัน
เทมเพลตฐานความรู้ ClickUpเป็นอีกหนึ่งทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเปลี่ยนจากบันทึกการประชุมไปสู่การแบ่งปันความรู้ทั่วทั้งทีม ด้วยส่วนสำหรับบทความความรู้ คำถามที่พบบ่อย และแหล่งข้อมูลต่างๆ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบและแบ่งปันความรู้ภายในทีมของคุณ
เพื่อให้คุณได้มากขึ้น, มันผสานรวมกับConnected AI, ทำให้การเชื่อมโยงความรู้ของคุณกับกระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้นกว่าที่เคย.
จดบันทึกอย่างชาญฉลาดด้วย ClickUp
ทั้ง NotebookLM และ Obsidian เป็นเครื่องมือที่มั่นคง คุณสามารถรวบรวมบันทึกและความคิดทั้งหมดของคุณและแสดงภาพในวิธีที่คุณเห็นว่าเหมาะสม
แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความต้องการของคุณเปลี่ยนแปลงไป ทีมขยายตัว และการสลับใช้เครื่องมือหลายตัวกลายเป็นเรื่องยุ่งยาก?
นั่นคือเวลาที่คุณต้องการโซลูชันที่สามารถขยายตามความต้องการของคุณได้ ClickUp คือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจดบันทึก การจัดการงาน และการดำเนินโครงการ
นั่นคือเหตุผลที่เราเป็นแอปทุกอย่าง สำหรับการทำงาน!
สมัครใช้ ClickUp ฟรีวันนี้และดูด้วยตัวคุณเอง