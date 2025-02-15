วิธีสร้างแผนภาพความสัมพันธ์ของเอนทิตี (+ ตัวอย่าง)

กฎข้อแรกของนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคือ: ทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมโยงกับทุกสิ่งทุกอย่าง ในหลายๆ ด้าน สิ่งนี้เป็นจริงสำหรับระบบธุรกิจเช่นกัน
ผู้คนเชื่อมต่อถึงกันในฐานะสมาชิกทีม ผู้จัดการ พนักงานสนับสนุน ฯลฯ ข้อมูลของแต่ละสมาชิกทีม เช่น ชื่อ อีเมล หมายเลขประกันสังคม แพ็คเกจค่าตอบแทน ฯลฯ จะเชื่อมโยงกับโปรไฟล์ของพวกเขา ในซอฟต์แวร์สมัยใหม่ ไมโครเซอร์วิสจะเชื่อมต่อถึงกัน
การจัดการการเชื่อมต่อเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการจำลองแบบที่ชัดเจนและครอบคลุม—ซึ่งเป็นกรอบการทำงานที่เรียกว่าแผนภาพความสัมพันธ์ของเอนทิตี
ในบทความบล็อกนี้ เราจะดูว่ามันคืออะไร ทำงานอย่างไร และคุณสามารถใช้แผนภาพความสัมพันธ์ของเอนทิตีในงานประจำวันของคุณได้อย่างไร
แผนภาพความสัมพันธ์ของเอนทิตีคืออะไร?
แผนภาพความสัมพันธ์ของเอนทิตี (ERD) คือการแสดงภาพของรายการที่มีความสัมพันธ์กันภายในขอบเขตความรู้เฉพาะทาง ออกแบบโดยนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน ปีเตอร์ เชน ในช่วงทศวรรษ 1970 แบบจำลองความสัมพันธ์ของเอนทิตีใช้ชุดสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างเอนทิตีต่างๆ
ERD ทั่วไปประกอบด้วยสองสิ่ง:
- หน่วยงาน: บุคคล, สิ่งของ, แนวคิด, สถานที่, หรือสินทรัพย์ที่ถูกแทนที่ด้วยกล่อง
- ความสัมพันธ์: การเชื่อมโยงระหว่างสิ่งต่าง ๆ แสดงเป็นเส้น
ในทางทฤษฎี คุณสามารถใช้แผนภาพความสัมพันธ์ของเอนทิตีเพื่อแสดงภาพสิ่งใดก็ได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างลำดับชั้นขององค์กรเป็น ERD อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ มันถูกใช้บ่อยที่สุดในการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในซอฟต์แวร์ ซึ่งส่วนประกอบต่อไปนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง
องค์ประกอบของแผนผัง ER
แผนผัง ER ทั่วไปมีองค์ประกอบเพียงสองอย่าง คือ หน่วยข้อมูล (Entities) และความสัมพันธ์ (Relationships) อย่างไรก็ตาม ลักษณะขององค์ประกอบเหล่านี้อาจแตกต่างกัน ทำให้เกิดองค์ประกอบเพิ่มเติมได้ เรามาดูทั้งหมดกัน
หน่วยงาน
หน่วยงานคือสิ่งที่สามารถกำหนดได้ เช่น บุคคล, วัตถุ, เหตุการณ์, สถานที่, เป็นต้น. พวกมันมีอยู่โดยอิสระ, มีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน, และข้อมูลที่เก็บไว้เกี่ยวกับพวกมัน. พวกมันมักถูกแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า.
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังสร้างเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า หรือคำสั่งซื้อแต่ละรายการถือเป็นเอนทิตี
ประเภทของเอนทิตี: เอนทิตีถูกจัดกลุ่มเป็นประเภทต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า หรือผู้ขาย แต่ละประเภทเหล่านี้จะมีเอนทิตีหลายรายการอยู่ภายใต้
หมวดหมู่ของหน่วยงาน: ภายในแต่ละประเภทของหน่วยงาน คุณอาจมีหมวดหมู่ย่อย เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาหารสัตว์เลี้ยง เครื่องเขียน เป็นต้น ซึ่งเป็นหมวดหมู่ภายใต้ผลิตภัณฑ์
หน่วยงานที่แข็งแกร่งกับหน่วยงานที่อ่อนแอ: หน่วยงานที่แข็งแกร่งคือหน่วยงานที่เป็นอิสระและมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองเพียงพอ หน่วยงานที่อ่อนแอคือหน่วยงานที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากหน่วยงานอื่น ในตัวอย่างของอีคอมเมิร์ซ คำสั่งซื้อจะเป็นหน่วยงานที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ส่วนลดที่ใช้กับคำสั่งซื้อนั้นจะเป็นหน่วยงานที่อ่อนแอ
หน่วยงานเชิงสัมพันธ์: หน่วยงานเชิงสัมพันธ์คือการเชื่อมโยงระหว่างสองหน่วยงานที่มีข้อมูลของตัวเอง
ตัวอย่างเช่น รถเข็นอาจเป็นหน่วยเชื่อมโยงระหว่างการช้อปปิ้งและการชำระเงิน
คุณลักษณะ
คุณลักษณะคือจุดข้อมูลหรือคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับเอนทิตี ซึ่งแสดงเป็นรูปวงรีหรือวงกลม คุณลักษณะสามารถเป็นแบบง่าย แบบผสม แบบที่ได้มา หรือแบบหลายค่า
- คุณลักษณะที่เรียบง่าย: ข้อมูลที่เรียบง่ายเพียงหนึ่งรายการซึ่งไม่สามารถแบ่งย่อยได้อีก เช่น: วันที่สั่งซื้อ
- คุณลักษณะเชิงประกอบ: การรวบรวมคุณลักษณะเพื่อสร้างข้อมูลที่มีความสอดคล้องกัน เช่น ที่อยู่ ซึ่งเป็นการรวบรวมหมายเลขประตู ชื่อถนน เมือง และรหัสไปรษณีย์
- คุณลักษณะอนุพันธ์: คำนวณจากข้อมูลที่มีอยู่หรือคุณลักษณะอื่น ๆ เช่น มูลค่าในรถเข็น
- แอตทริบิวต์หลายค่า: ค่าหลายค่าต่อหนึ่งเอนทิตี เช่น: ที่อยู่จัดส่งหลายแห่ง
แต่ละคุณลักษณะเหล่านี้ยังมีคีย์หลักและคีย์อ้างอิงที่กำหนดคุณลักษณะเหล่านั้นด้วย หมายเลขคำสั่งซื้อ รหัสสินค้า หมายเลขโทรศัพท์มือถือของลูกค้า ฯลฯ สามารถเป็นคีย์ได้
ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์คือการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยต่างๆ ในแผนภาพ แสดงให้เห็นว่าแต่ละหน่วยมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร โดยปกติจะอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน มีประเภทของความสัมพันธ์หลักอยู่สามประเภท
หนึ่งต่อหนึ่ง: ความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างระเบียนในหนึ่งเอนทิตีกับอีกเอนทิตีหนึ่ง ตัวอย่างเช่น รหัสสินค้าจะเชื่อมโยงกับราคาที่สอดคล้องกัน
หนึ่งต่อหลาย: ความสัมพันธ์ระหว่างหนึ่งระเบียนในหนึ่งเอนทิตีกับหลายระเบียนในอีกเอนทิตีหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์อาจมีขนาดหลายแบบ
หลายต่อหลาย: ความสัมพันธ์ระหว่างระเบียนหลายรายการในสองเอนทิตี ตัวอย่างเช่น ค่าจัดส่งแบบแบ่งระดับที่ใช้กับสินค้าหลายรายการ
ขึ้นอยู่กับประเภทของแบบจำลอง ERD ที่คุณต้องการ ส่วนประกอบที่คุณใช้อาจแตกต่างกันไป นี่คือวิธีการ
ประเภทของแบบจำลอง ERD
ประเภทของแผนภาพความสัมพันธ์ของเอนทิตีขึ้นอยู่กับระดับของรายละเอียดหรือการนามธรรมที่มันแสดงออกมา โดยทั่วไปแล้ว แผนภาพเหล่านี้จะอยู่ภายใต้สามประเภท
แบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิด
แบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิดเป็นระดับสูงสุดที่มีรายละเอียดน้อยที่สุด โดยอ้างอิงถึงเอนทิตีข้อมูลหลักที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ทีมงานใช้แบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิดเพื่อกำหนดสถาปัตยกรรมข้อมูลของบริษัท สนับสนุนการบูรณาการแบบจำลอง และวางรากฐานสำหรับแบบจำลองเชิงตรรกะที่มีขนาดเล็กกว่า
แบบจำลองข้อมูลเชิงตรรกะ
แบบจำลองข้อมูลเชิงตรรกะประกอบด้วยรายละเอียดมากกว่าแบบจำลองเชิงแนวคิด รวมถึงหน่วยงานด้านการดำเนินงานและธุรกรรมต่างๆ โดยใช้เพื่อออกแบบโครงการข้อมูลขนาดเล็กภายในองค์กร
แบบจำลองข้อมูลทางกายภาพ
แบบจำลองข้อมูลทางกายภาพคือแผนผังสำหรับโครงสร้างฐานข้อมูล ประกอบด้วยรายละเอียดที่ละเอียด เช่น คุณลักษณะ (attributes) คีย์หลัก (primary keys) คีย์ต่างประเทศ (foreign keys) ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (cardinality) เป็นต้น แบบจำลองเหล่านี้ได้มาจากการแบบจำลองเชิงตรรกะหรือเชิงแนวคิดที่พัฒนาโดยนักวิเคราะห์ธุรกิจ
ไม่ว่าโมเดลจะเป็นประเภทใด ERD ทั้งหมดจะใช้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปวงรี รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (รูปเพชร) และเส้นตรง โดยสัญลักษณ์อาจแตกต่างกันไปตามรูปแบบที่คุณใช้ มาทำความเข้าใจรายละเอียดเหล่านี้กัน
สัญลักษณ์ในแผนผัง ER
ตั้งแต่คำแนะนำของเฉินเมื่อหลายเดือนก่อน แนวคิดหลายประการได้เกิดขึ้นและพัฒนาขึ้น นี่คือบางแนวคิดที่ใช้กันทั่วไป
รูปแบบการเขียนเชน
รูปแบบดั้งเดิมที่แนะนำโดย Peter Chen ยังคงเป็นกรอบการทำงานที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ในสัญลักษณ์นี้ จะใช้รูปทรงดังต่อไปนี้
- สี่เหลี่ยมผืนผ้า: หน่วย
- สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีเส้นขอบสองเส้น: หน่วยที่อ่อนแอ
- สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอยู่ภายใน: หน่วยเชิงสัมพันธ์
- วงรี: คุณลักษณะ
- วงรีพร้อมเส้นขอบสองเส้น: คุณลักษณะหลายค่า
- วงรีพร้อมเส้นประขอบ: คุณสมบัติที่ได้มา
- Rhombus: ความสัมพันธ์
- รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่มีเส้นขอบสองเส้น: ความสัมพันธ์อ่อนแอ
- เส้นตรง: ความสัมพันธ์ที่จำเป็น
- เส้นประ: ความสัมพันธ์ที่ไม่จำเป็น
- ตัวอักษร 1, N, M: ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง หนึ่งต่อหลาย และหลายต่อหลาย
รอยตีนกา/มาร์ติน/สไตล์วิศวกรรมสารสนเทศ
คล้ายกับสัญลักษณ์ของเฉิน รูปแบบขาเหยี่ยวแสดงถึงสิ่งของและความสัมพันธ์เป็นกล่องและเส้น มันแตกต่างโดยการเพิ่มรูปทรงต่าง ๆ ที่ปลายเส้นเพื่อแสดงความสัมพันธ์ในระดับต่าง ๆ
รูปทรงที่ใช้คือ วงแหวน (หมายถึงศูนย์), ขีด (หนึ่ง), และรูปเท้าอีกา (หลาย) ผู้ใช้จะรวมรูปทรงเหล่านี้เพื่อแสดงจำนวนความสัมพันธ์
ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายขีดสองเส้นหมายถึงอย่างน้อยหนึ่ง สูงสุดหนึ่ง ขีดและเครื่องหมายคล้ายตีนกาหมายถึงอย่างน้อยหนึ่งและสูงสุดไม่มีที่สิ้นสุด
สัญลักษณ์บัคแมน
รูปแบบ Bachman ซึ่งเป็นแผนภาพโครงสร้างข้อมูลที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ใช้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแทนความสัมพันธ์ (กลุ่มของแอตทริบิวต์) และใช้เส้นเชื่อมเพื่อแสดงการเชื่อมโยง ปลายแต่ละเส้นจะมีลูกศรหนึ่งลูกเพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง หรือมีลูกศรสองลูกเพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหลาย
สัญลักษณ์ IDEF1X
การรวม DEFinition สำหรับการสร้างแบบจำลองข้อมูล (IDEF1X) ใช้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับหน่วยที่เป็นอิสระ และใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมมนสำหรับหน่วยที่ขึ้นอยู่กับหน่วยอื่น ขอบเขตจะถูกกำหนดในรูปวงรี
ความสัมพันธ์ถูกแสดงผ่านเส้น; อย่างไรก็ตาม ปลายเส้นที่มีวงกลมและตัวอักษรบ่งบอกถึงจำนวนความสัมพันธ์
สไตล์บาร์เกอร์
สไตล์ของ Barker เป็นการปรับใช้แบบจำลอง crow's feet ที่ได้รับความนิยมเมื่อผู้สร้างเข้าร่วมกับ Oracle และผนวกเข้ากับเครื่องมือสร้างแบบจำลอง CASE ของบริษัท สัญลักษณ์ที่ใช้ในวิธีนี้ประกอบด้วย:
- เส้นตรง: ความสัมพันธ์ที่จำเป็น (หนึ่งต่อหนึ่ง)
- เส้นประ: ความสัมพันธ์ที่ไม่จำเป็น
- รอยตีนกา: ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหลาย, หลายต่อหนึ่ง หรือหลายต่อหลาย
เมื่อคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้แล้ว มาดูตัวอย่างกันสักสองสามข้อ
ตัวอย่างแผนผัง ER
แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีสามารถเรียบง่ายได้เหมือนกับการแสดงภาพของการแต่งงาน หรือซับซ้อนได้เหมือนกับสถาปัตยกรรมข้อมูลขององค์กรนี่คือตัวอย่างบางส่วนของแผนภาพเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น
1. แผนผังการไหล
แผนผังการไหลเป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดของแผนภาพความสัมพันธ์ของเอนทิตี มันเชื่อมต่อองค์ประกอบต่างๆ (เอนทิตี) เพื่อแสดงการไหลของการตัดสินใจเชิงตรรกะ แผนภาพต่อไปนี้ถามคำถามชุดหนึ่งเพื่อตัดสินใจว่าสิ่งมีชีวิตเป็นออโตทรอปหรือเฮเทอโรทรอป
2. แผนผังกระบวนการ
แผนผังกระบวนการคือการแสดงภาพของเส้นทาง เหตุการณ์ และจุดสำคัญในกระบวนการใด ๆ แผนผังนี้จะแสดงว่าใครต้องทำอะไรในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการตัวอย่างแผนผังกระบวนการทำงานต่อไปนี้แสดงกระบวนการเขียนบทความสำหรับวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ
หากคุณเป็นมือใหม่กับแผนผังการไหลและแผนผังกระบวนการลองใช้เทมเพลตแผนผังการไหลของกระบวนการจาก ClickUp เทมเพลตที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้นี้ช่วยให้คุณแสดงกระบวนการใดๆ ภายในองค์กรของคุณในรูปแบบกราฟิก พร้อมด้วยรูปทรง เส้น และคำอธิบายที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า
โบนัส:แม่แบบแผนผังบริบทเพิ่มเติม
3. แผนภาพการไหลของข้อมูล
แผนภาพการไหลของข้อมูลแสดงการเคลื่อนที่ของข้อมูลผ่านกระบวนการหรือระบบใด ๆ แผนภาพนี้ช่วยให้ทีมข้อมูลและทีมวิศวกรรมสามารถมองเห็นการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ได้ ทำให้พวกเขาสามารถระบุช่องโหว่ได้หากมี
ทำซ้ำภาพที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังนี้ด้วยเทมเพลตแผนภาพการไหลของข้อมูลจาก ClickUp ใช้เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp นี้เพื่อชี้แหล่งที่มาและปลายทางของข้อมูล ติดตามเอนทิตี และแก้ไขข้อผิดพลาด/ปัญหา
โบนัส:แม่แบบแผนผังการไหลของข้อมูลเพิ่มเติม
4. แผนภาพคลาส UML
แผนภาพคลาสของ Unified Modeling Language เป็นการแสดงภาพโครงสร้างและความสัมพันธ์ของคลาสในระบบเชิงวัตถุ โดยทั่วไปประกอบด้วย:
- คลาส: แผนผังหรือโครงสร้างสำหรับวัตถุ
- คุณสมบัติ: ลักษณะของวัตถุ
- การดำเนินงาน/วิธีการ: บริการที่จัดโดยคลาส
- ความสัมพันธ์: การเชื่อมโยง เช่น การสมาคม การสืบทอด การพึ่งพาอาศัยกัน เป็นต้น
มีซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสร้างแผนภาพ UMLให้เลือกใช้ อย่างไรก็ตาม หากต้องการวิธีที่รวดเร็วและง่ายดายในการวาดภาพเหล่านี้ลองใช้แม่แบบแผนภาพ UML ดู โดยเฉพาะแม่แบบแผนภาพ Class Diagram ของ ClickUpที่ช่วยให้คุณสามารถจัดกลุ่มคลาสให้เป็นหมวดหมู่เชิงตรรกะ แผนผังความสัมพันธ์ และปรับปรุงความถูกต้องและประสิทธิภาพร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้? คุณสามารถเชื่อมโยงกับงานในClickUpของคุณเพื่อเข้าถึงได้ง่ายในภายหลัง
5. แผนผังเครือข่าย
แผนผังเครือข่ายคือแผนผังความสัมพันธ์ (ERD) ของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม เช่น โมเด็ม เราเตอร์ ไฟร์วอลล์ ระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ ฯลฯ แผนผังต่อไปนี้แสดงเครือข่ายแบบตาข่ายไร้สายที่เชื่อมต่อกับต้นทางผ่านลิงก์ VSAT
สร้างแผนที่ของคุณเองด้วยเทมเพลตแผนผังเครือข่ายโครงการของ ClickUp เทมเพลตนี้มาพร้อมกับรูปทรงพื้นฐานสำหรับคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โทรศัพท์ ไฟร์วอลล์ เราเตอร์ และองค์ประกอบอื่นๆ บนแผนผังเครือข่าย ลาก วาง และย้ายองค์ประกอบเหล่านี้เพื่อปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
6. การอ้างอิงไฟล์ฐานข้อมูล
ไฟล์อ้างอิงฐานข้อมูล ERD คือแผนผังภาพที่เรียบง่ายของส่วนของโครงสร้างฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับไฟล์ในระบบ ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่ามันทำงานอย่างไรใน WordPress
ตอนนี้คุณได้เห็นตัวอย่างบางส่วนแล้ว ถึงเวลาที่จะวาดของคุณเอง มาดูกันว่าทำอย่างไร
วิธีสร้างแผนผัง ER
สิ่งที่คุณต้องการสำหรับแผนผัง ER คือปากกาและกระดาษ หรือกระดานไวท์บอร์ดและปากกาเมจิก อย่างไรก็ตาม เครื่องมือขั้นสูงสามารถทำให้การวาดแผนผังความสัมพันธ์ของเอนทิตีง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้น เริ่มต้นจากตรงนั้น
1. เลือกเครื่องมือสำหรับการสร้างแผนภาพ ER
มีเครื่องมือ ERDหลายตัวที่คุณสามารถใช้ได้ เช่น:
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ: สเปรดชีต, ซอฟต์แวร์นำเสนอ และเอกสาร เป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณต้องการวิธีง่าย ๆ ในการวาดรูปทรงและเพิ่มข้อความ สามารถแชร์และเข้าถึงได้ง่าย อย่างไรก็ตาม พวกมันมีข้อจำกัดในด้านคุณสมบัติและความยืดหยุ่น
เครื่องมือออกแบบ: Photoshop, Figma หรือ Canva มีความยืดหยุ่นสูงมากและให้คุณควบคุมการออกแบบของคุณได้เกือบไม่จำกัด อย่างไรก็ตาม อาจใช้งานยากสำหรับทีมที่ไม่ใช่ทีมออกแบบ
เครื่องมือสร้างแผนภาพ: Draw.io, Microsoft Visio หรือ Lucidchart เป็นตัวเลือกที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวาดแผนผัง ERD เนื่องจากมีฟีเจอร์หลากหลายที่รองรับรูปร่าง สัญลักษณ์ และรูปแบบต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เครื่องมือเหล่านี้อาจทำงานแยกส่วน ไม่สามารถเชื่อมต่อกับโครงการหรืองานอื่น ๆ ได้
กระดานไวท์บอร์ดที่ปรับแต่งได้: เครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมพร้อมกระดานไวท์บอร์ดเช่น ClickUp ช่วยให้คุณสามารถวาดแผนภาพร่วมกันและเชื่อมต่อกับงานประจำวันได้อย่างง่ายดาย
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ClickUpเพื่อวาดและใช้ ERDs ของคุณ
2. รวมองค์ประกอบเข้าด้วยกัน
เมื่อคุณได้เลือกเครื่องมือของคุณแล้ว ให้รวบรวมทุกองค์ประกอบที่รวมอยู่ใน ERD ของคุณไว้ด้วยกัน ในขั้นตอนนี้ คุณควรกำหนดวัตถุประสงค์ของ ERD ของคุณด้วย ให้ระบุเหตุผลและผู้ที่คุณจะสร้างแผนภาพนี้ไว้เพื่อใคร
จากนั้น วาดรูปทรงสำหรับเอนทิตีและคุณลักษณะของมัน เชื่อมโยงกันโดยใช้เส้นและสัญลักษณ์อื่น ๆ บนClickUp Whiteboards คุณสามารถแทรกทรงต่าง ๆ ใส่โน้ตติด เพิ่มรูปภาพ และเขียนข้อความได้! หากยังไม่เพียงพอ คุณยังสามารถวาดรูปทรงที่กำหนดเองด้วยมือลงบนกระดานไวท์บอร์ดของคุณได้อีกด้วย
3. ใช้แม่แบบ
หากการเพิ่มองค์ประกอบทีละอย่างดูน่าเบื่อ อย่ากังวลไป เลือกจากเทมเพลต ERDฟรีที่ปรับแต่งได้มากมายที่ ClickUp มีให้
ลองใช้เทมเพลตแผนภาพความสัมพันธ์ของเอนทิตีของ ClickUpเพื่อสร้างโครงสร้างสำหรับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ของคุณ มองเห็นโครงสร้างข้อมูลที่ซับซ้อนด้วยการลาก วาง และแก้ไของค์ประกอบอย่างง่ายดาย—โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
ปรับแต่งรูปร่าง, ตัวเชื่อมต่อ, แบบอักษร, สี, และทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้ ERD นี้กลายเป็นของคุณเอง. แบ่งปันอย่างปลอดภัยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญเพื่อรับคำแนะนำและความคิดเห็น. อัปเดตให้ทันสมัยเมื่อความสัมพันธ์ขององค์กรของคุณเปลี่ยนแปลง.
4. ผสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
เมื่อคุณมีแผนภาพพร้อมแล้ว ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในนั้นแล้ว ตัวอย่างเช่น หากคุณมีเอกสารเกี่ยวกับเอนทิตีบนClickUp Docs หรือฐานข้อมูล Excel ให้เชื่อมโยงไว้ด้วย หาก ERD มีความเกี่ยวข้องกับงานเฉพาะ ให้เชื่อมโยงไว้เช่นกัน
คุณยังสามารถผสานการแชทเข้ากับกระดานไวท์บอร์ดของคุณได้ เพื่อให้สามารถสนทนาแบบไม่พร้อมกันและทำงานร่วมกันโดยอิงตามบริบทได้
เมื่อคุณได้สร้าง ERD ที่ยอดเยี่ยมแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะใช้มันแล้ว คุณพร้อมไหม?
การใช้งานและการประยุกต์ใช้แผนภาพ ER
ตามที่ปีเตอร์ เฉินแนะนำ คุณสามารถสร้างแผนผังความสัมพันธ์ด้วยแผนผัง ER ได้ทุกประเภท แม้กระทั่งความสัมพันธ์ภายในครอบครัว อย่างไรก็ตาม การประยุกต์ใช้แผนผังความสัมพันธ์เชิงเอนทิตีที่พบได้บ่อยที่สุดคือในวิศวกรรมซอฟต์แวร์
การออกแบบฐานข้อมูล
สำหรับทีมซอฟต์แวร์ ERD เป็นเครื่องมือออกแบบฐานข้อมูลที่สำคัญใช้ในการสร้างแบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่แสดงตรรกะทางธุรกิจ พวกเขาเพิ่มทุกเอนทิตีและความสัมพันธ์เพื่อสร้างมุมมองที่ครอบคลุมของฐานข้อมูล
การออกแบบกระบวนการ
หลายกระบวนการทำงานขององค์กรใช้ ERD เป็นกรอบการทำงานพื้นฐาน. มันช่วยในการแผนที่ทุกขั้นตอนในกระบวนการทางธุรกิจหรือเทคโนโลยี, ระบุการพึ่งพา, การเชื่อมต่อ, ขอบเขต, และเส้นทาง.
การควบคุมคุณภาพ
แผนภาพความสัมพันธ์ของเอนทิตีช่วยเร่งการแก้ไขปัญหาโดยให้มุมมองที่ชัดเจนและครอบคลุมของทั้งระบบ ทำให้ง่ายต่อการติดตามหาต้นตอของข้อผิดพลาด
เอกสาร
ERDs ยังเป็นวิธีการเก็บรักษาการออกแบบระบบไว้เป็นเอกสาร. พวกมันเป็นรูปแบบที่สามารถมองเห็นได้, สามารถเข้าถึงได้, และปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งสามารถเก็บรักษา, อ้างอิง, ใช้, และปรับปรุงข้อมูลจำนวนมากได้.
แม้ว่าจะมีประโยชน์มากมาย แต่ ERDs ก็ไม่เหมาะสำหรับทุกความต้องการ
ข้อจำกัดและความท้าทายของแผนผัง ER
แผนภาพความสัมพันธ์ของเอนทิตีเป็นภาพที่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ่งหมายความว่ามันก็มีข้อจำกัดเช่นกัน
จำกัดเฉพาะข้อมูลเชิงสัมพันธ์: เนื่องจากวัตถุประสงค์ของแผนผัง ER คือการแสดงความสัมพันธ์ จึงไม่มีประโยชน์เมื่อข้อมูลไม่มีโครงสร้างเชิงสัมพันธ์
จำกัดเฉพาะข้อมูลที่มีโครงสร้าง: แผนผัง ER เหมาะสำหรับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ไม่สามารถนำไปใช้กับข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างหรือกึ่งโครงสร้างได้
สัญลักษณ์ที่ซับซ้อน: ระหว่างรอยตีนกาและ Bachman และ IDEF1X มีรูปแบบการบันทึกหลายแบบ ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนได้หากทุกคนไม่ได้ใช้รูปแบบเดียวกัน
การขาดจำนวนความสัมพันธ์: เส้นอาจทำให้เกิดความเข้าใจว่าความสัมพันธ์ทั้งหมดเป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่ค่อยเกิดขึ้น
เมื่อใช้ถูกต้อง, ความท้าทายเหล่านี้สามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดาย.
เคล็ดลับและแหล่งข้อมูลสำหรับการสร้างแผนผัง ER
ก่อนที่เราจะจบการสนทนา นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้ได้ขณะสร้างและใช้ ERD ของคุณ
เลือกระดับของคุณก่อน
ก่อนที่คุณจะวาดแผนภาพของคุณ ให้ตัดสินใจว่าคุณต้องการให้มันอยู่ในระดับแนวคิด ตรรกะ หรือทางกายภาพ การตัดสินใจนี้จะช่วยประหยัดปัญหาได้มากในการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความละเอียดของข้อมูล
ปฏิบัติตามหลักการตั้งชื่อ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อของหน่วยงานและคุณลักษณะมีความสอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น ใช้คำนามเอกพจน์ทั้งหมด เช่น ลูกค้า ผู้ขาย พันธมิตรด้านโลจิสติกส์ และผู้ส่งของ ใช้การสะกดเดียวกันสำหรับการปรากฏซ้ำทุกครั้ง
ใส่สีสันเข้าไปบ้าง
อย่าลังเลที่จะใช้การเข้ารหัสสี คุณอาจทำให้ตารางที่ไม่ได้ใช้เป็นสีแดง หรือคุณสมบัติที่ได้มาจากการคำนวณเป็นสีม่วงเพื่อให้อ่านได้ง่ายขึ้น
เพิ่มบันทึก
คุณไม่จำเป็นต้องพูดทุกอย่างในแผนภาพ สำหรับคำอธิบาย ให้ใช้ ClickUp Docs และเขียนบันทึกของคุณไว้ เชื่อมโยงเอกสารนี้กลับไปยังแผนภาพของคุณเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ที่จริงแล้ว การสร้างเอกสารที่มีบันทึกย่อของคุณสามารถเป็นวิธีที่ดีในการป้องกันความสับสนได้
ตั้งค่าการควบคุมเวอร์ชัน
แม้ว่าการอัปเดต ERD ของคุณให้เป็นปัจจุบันเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็จำเป็นเช่นกันที่คุณจะต้องมีเวอร์ชันเก่าไว้ใช้งาน เปิดใช้งานการควบคุมเวอร์ชันหรือเก็บสำเนาของเวอร์ชันที่ผ่านมาไว้
การจัดการโครงการที่น่าประทับใจด้วยภาพด้วย ClickUp
ธุรกิจมากกว่าการรวมตัวของส่วนต่าง ๆ ของมัน ในความเป็นจริง ความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจคือความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ของมัน ไม่ว่าจะเป็นบุคคล, เทคโนโลยี, ระบบ, หรือข้อมูล
แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีที่ดีจะแสดงการเชื่อมต่อเหล่านี้และให้มุมมองที่ชัดเจนจากมุมสูง คุณสามารถใช้มันเพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อ, ลบจุดติดขัด, ติดตามสาเหตุที่แท้จริง, หรือเพิ่มมูลค่า
ClickUp ช่วยเหลือคุณด้วยทุกสิ่งนี้และมากกว่านั้น สร้าง ERD ได้ไม่จำกัดด้วย ClickUp Whiteboards แปลงองค์ประกอบเป็นงานเพื่อดำเนินการได้ทันที มอบหมายผู้ใช้ ขอความคิดเห็น ใส่คำอธิบาย แนบความคิดเห็น และยกระดับ ERD ของคุณทดลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้