วิธีสร้างแผนภาพความสัมพันธ์ของเอนทิตี (+ ตัวอย่าง)

Sudarshan Somanathan
15 กุมภาพันธ์ 2568

กฎข้อแรกของนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคือ: ทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมโยงกับทุกสิ่งทุกอย่าง ในหลายๆ ด้าน สิ่งนี้เป็นจริงสำหรับระบบธุรกิจเช่นกัน

ผู้คนเชื่อมต่อถึงกันในฐานะสมาชิกทีม ผู้จัดการ พนักงานสนับสนุน ฯลฯ ข้อมูลของแต่ละสมาชิกทีม เช่น ชื่อ อีเมล หมายเลขประกันสังคม แพ็คเกจค่าตอบแทน ฯลฯ จะเชื่อมโยงกับโปรไฟล์ของพวกเขา ในซอฟต์แวร์สมัยใหม่ ไมโครเซอร์วิสจะเชื่อมต่อถึงกัน

การจัดการการเชื่อมต่อเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการจำลองแบบที่ชัดเจนและครอบคลุม—ซึ่งเป็นกรอบการทำงานที่เรียกว่าแผนภาพความสัมพันธ์ของเอนทิตี

ในบทความบล็อกนี้ เราจะดูว่ามันคืออะไร ทำงานอย่างไร และคุณสามารถใช้แผนภาพความสัมพันธ์ของเอนทิตีในงานประจำวันของคุณได้อย่างไร

แผนภาพความสัมพันธ์ของเอนทิตีคืออะไร?

แผนภาพความสัมพันธ์ของเอนทิตี (ERD) คือการแสดงภาพของรายการที่มีความสัมพันธ์กันภายในขอบเขตความรู้เฉพาะทาง ออกแบบโดยนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน ปีเตอร์ เชน ในช่วงทศวรรษ 1970 แบบจำลองความสัมพันธ์ของเอนทิตีใช้ชุดสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างเอนทิตีต่างๆ

ERD ทั่วไปประกอบด้วยสองสิ่ง:

  • หน่วยงาน: บุคคล, สิ่งของ, แนวคิด, สถานที่, หรือสินทรัพย์ที่ถูกแทนที่ด้วยกล่อง
  • ความสัมพันธ์: การเชื่อมโยงระหว่างสิ่งต่าง ๆ แสดงเป็นเส้น
แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี
ตัวอย่างง่ายของแผนภาพความสัมพันธ์ของเอนทิตี (แหล่งที่มา: Peter Chen)

ในทางทฤษฎี คุณสามารถใช้แผนภาพความสัมพันธ์ของเอนทิตีเพื่อแสดงภาพสิ่งใดก็ได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างลำดับชั้นขององค์กรเป็น ERD อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ มันถูกใช้บ่อยที่สุดในการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในซอฟต์แวร์ ซึ่งส่วนประกอบต่อไปนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง

องค์ประกอบของแผนผัง ER

แผนผัง ER ทั่วไปมีองค์ประกอบเพียงสองอย่าง คือ หน่วยข้อมูล (Entities) และความสัมพันธ์ (Relationships) อย่างไรก็ตาม ลักษณะขององค์ประกอบเหล่านี้อาจแตกต่างกัน ทำให้เกิดองค์ประกอบเพิ่มเติมได้ เรามาดูทั้งหมดกัน

แผนภาพความสัมพันธ์ของเอนทิตีพร้อมด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ
ตัวอย่างของแผนภาพความสัมพันธ์ของเอนทิตีพร้อมองค์ประกอบต่าง ๆ (แหล่งข้อมูล: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)

หน่วยงาน

หน่วยงานคือสิ่งที่สามารถกำหนดได้ เช่น บุคคล, วัตถุ, เหตุการณ์, สถานที่, เป็นต้น. พวกมันมีอยู่โดยอิสระ, มีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน, และข้อมูลที่เก็บไว้เกี่ยวกับพวกมัน. พวกมันมักถูกแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า.

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังสร้างเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า หรือคำสั่งซื้อแต่ละรายการถือเป็นเอนทิตี

ประเภทของเอนทิตี: เอนทิตีถูกจัดกลุ่มเป็นประเภทต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า หรือผู้ขาย แต่ละประเภทเหล่านี้จะมีเอนทิตีหลายรายการอยู่ภายใต้

หมวดหมู่ของหน่วยงาน: ภายในแต่ละประเภทของหน่วยงาน คุณอาจมีหมวดหมู่ย่อย เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาหารสัตว์เลี้ยง เครื่องเขียน เป็นต้น ซึ่งเป็นหมวดหมู่ภายใต้ผลิตภัณฑ์

หน่วยงานที่แข็งแกร่งกับหน่วยงานที่อ่อนแอ: หน่วยงานที่แข็งแกร่งคือหน่วยงานที่เป็นอิสระและมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองเพียงพอ หน่วยงานที่อ่อนแอคือหน่วยงานที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากหน่วยงานอื่น ในตัวอย่างของอีคอมเมิร์ซ คำสั่งซื้อจะเป็นหน่วยงานที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ส่วนลดที่ใช้กับคำสั่งซื้อนั้นจะเป็นหน่วยงานที่อ่อนแอ

หน่วยงานเชิงสัมพันธ์: หน่วยงานเชิงสัมพันธ์คือการเชื่อมโยงระหว่างสองหน่วยงานที่มีข้อมูลของตัวเอง

ตัวอย่างเช่น รถเข็นอาจเป็นหน่วยเชื่อมโยงระหว่างการช้อปปิ้งและการชำระเงิน

คุณลักษณะ

คุณลักษณะคือจุดข้อมูลหรือคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับเอนทิตี ซึ่งแสดงเป็นรูปวงรีหรือวงกลม คุณลักษณะสามารถเป็นแบบง่าย แบบผสม แบบที่ได้มา หรือแบบหลายค่า

  • คุณลักษณะที่เรียบง่าย: ข้อมูลที่เรียบง่ายเพียงหนึ่งรายการซึ่งไม่สามารถแบ่งย่อยได้อีก เช่น: วันที่สั่งซื้อ
  • คุณลักษณะเชิงประกอบ: การรวบรวมคุณลักษณะเพื่อสร้างข้อมูลที่มีความสอดคล้องกัน เช่น ที่อยู่ ซึ่งเป็นการรวบรวมหมายเลขประตู ชื่อถนน เมือง และรหัสไปรษณีย์
  • คุณลักษณะอนุพันธ์: คำนวณจากข้อมูลที่มีอยู่หรือคุณลักษณะอื่น ๆ เช่น มูลค่าในรถเข็น
  • แอตทริบิวต์หลายค่า: ค่าหลายค่าต่อหนึ่งเอนทิตี เช่น: ที่อยู่จัดส่งหลายแห่ง

แต่ละคุณลักษณะเหล่านี้ยังมีคีย์หลักและคีย์อ้างอิงที่กำหนดคุณลักษณะเหล่านั้นด้วย หมายเลขคำสั่งซื้อ รหัสสินค้า หมายเลขโทรศัพท์มือถือของลูกค้า ฯลฯ สามารถเป็นคีย์ได้

ความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์คือการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยต่างๆ ในแผนภาพ แสดงให้เห็นว่าแต่ละหน่วยมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร โดยปกติจะอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน มีประเภทของความสัมพันธ์หลักอยู่สามประเภท

หนึ่งต่อหนึ่ง: ความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างระเบียนในหนึ่งเอนทิตีกับอีกเอนทิตีหนึ่ง ตัวอย่างเช่น รหัสสินค้าจะเชื่อมโยงกับราคาที่สอดคล้องกัน

หนึ่งต่อหลาย: ความสัมพันธ์ระหว่างหนึ่งระเบียนในหนึ่งเอนทิตีกับหลายระเบียนในอีกเอนทิตีหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์อาจมีขนาดหลายแบบ

หลายต่อหลาย: ความสัมพันธ์ระหว่างระเบียนหลายรายการในสองเอนทิตี ตัวอย่างเช่น ค่าจัดส่งแบบแบ่งระดับที่ใช้กับสินค้าหลายรายการ

ขึ้นอยู่กับประเภทของแบบจำลอง ERD ที่คุณต้องการ ส่วนประกอบที่คุณใช้อาจแตกต่างกันไป นี่คือวิธีการ

ประเภทของแบบจำลอง ERD

ประเภทของแผนภาพความสัมพันธ์ของเอนทิตีขึ้นอยู่กับระดับของรายละเอียดหรือการนามธรรมที่มันแสดงออกมา โดยทั่วไปแล้ว แผนภาพเหล่านี้จะอยู่ภายใต้สามประเภท

แบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิด

แบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิดเป็นระดับสูงสุดที่มีรายละเอียดน้อยที่สุด โดยอ้างอิงถึงเอนทิตีข้อมูลหลักที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ทีมงานใช้แบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิดเพื่อกำหนดสถาปัตยกรรมข้อมูลของบริษัท สนับสนุนการบูรณาการแบบจำลอง และวางรากฐานสำหรับแบบจำลองเชิงตรรกะที่มีขนาดเล็กกว่า

แบบจำลองข้อมูลเชิงตรรกะ

แบบจำลองข้อมูลเชิงตรรกะประกอบด้วยรายละเอียดมากกว่าแบบจำลองเชิงแนวคิด รวมถึงหน่วยงานด้านการดำเนินงานและธุรกรรมต่างๆ โดยใช้เพื่อออกแบบโครงการข้อมูลขนาดเล็กภายในองค์กร

แบบจำลองข้อมูลทางกายภาพ

แบบจำลองข้อมูลทางกายภาพคือแผนผังสำหรับโครงสร้างฐานข้อมูล ประกอบด้วยรายละเอียดที่ละเอียด เช่น คุณลักษณะ (attributes) คีย์หลัก (primary keys) คีย์ต่างประเทศ (foreign keys) ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (cardinality) เป็นต้น แบบจำลองเหล่านี้ได้มาจากการแบบจำลองเชิงตรรกะหรือเชิงแนวคิดที่พัฒนาโดยนักวิเคราะห์ธุรกิจ

ไม่ว่าโมเดลจะเป็นประเภทใด ERD ทั้งหมดจะใช้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปวงรี รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (รูปเพชร) และเส้นตรง โดยสัญลักษณ์อาจแตกต่างกันไปตามรูปแบบที่คุณใช้ มาทำความเข้าใจรายละเอียดเหล่านี้กัน

สัญลักษณ์ในแผนผัง ER

ตั้งแต่คำแนะนำของเฉินเมื่อหลายเดือนก่อน แนวคิดหลายประการได้เกิดขึ้นและพัฒนาขึ้น นี่คือบางแนวคิดที่ใช้กันทั่วไป

รูปแบบการเขียนเชน

รูปแบบดั้งเดิมที่แนะนำโดย Peter Chen ยังคงเป็นกรอบการทำงานที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ในสัญลักษณ์นี้ จะใช้รูปทรงดังต่อไปนี้

  • สี่เหลี่ยมผืนผ้า: หน่วย
  • สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีเส้นขอบสองเส้น: หน่วยที่อ่อนแอ
  • สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอยู่ภายใน: หน่วยเชิงสัมพันธ์
  • วงรี: คุณลักษณะ
  • วงรีพร้อมเส้นขอบสองเส้น: คุณลักษณะหลายค่า
  • วงรีพร้อมเส้นประขอบ: คุณสมบัติที่ได้มา
  • Rhombus: ความสัมพันธ์
  • รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่มีเส้นขอบสองเส้น: ความสัมพันธ์อ่อนแอ
  • เส้นตรง: ความสัมพันธ์ที่จำเป็น
  • เส้นประ: ความสัมพันธ์ที่ไม่จำเป็น
  • ตัวอักษร 1, N, M: ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง หนึ่งต่อหลาย และหลายต่อหลาย

รอยตีนกา/มาร์ติน/สไตล์วิศวกรรมสารสนเทศ

คล้ายกับสัญลักษณ์ของเฉิน รูปแบบขาเหยี่ยวแสดงถึงสิ่งของและความสัมพันธ์เป็นกล่องและเส้น มันแตกต่างโดยการเพิ่มรูปทรงต่าง ๆ ที่ปลายเส้นเพื่อแสดงความสัมพันธ์ในระดับต่าง ๆ

ตัวอย่างของสัญลักษณ์แสดงริ้วรอยรอบดวงตา
ตัวอย่างของสัญลักษณ์ตีนกา (แหล่งที่มา: วิกิมีเดีย คอมมอนส์)

รูปทรงที่ใช้คือ วงแหวน (หมายถึงศูนย์), ขีด (หนึ่ง), และรูปเท้าอีกา (หลาย) ผู้ใช้จะรวมรูปทรงเหล่านี้เพื่อแสดงจำนวนความสัมพันธ์

ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายขีดสองเส้นหมายถึงอย่างน้อยหนึ่ง สูงสุดหนึ่ง ขีดและเครื่องหมายคล้ายตีนกาหมายถึงอย่างน้อยหนึ่งและสูงสุดไม่มีที่สิ้นสุด

สัญลักษณ์บัคแมน

รูปแบบ Bachman ซึ่งเป็นแผนภาพโครงสร้างข้อมูลที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ใช้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแทนความสัมพันธ์ (กลุ่มของแอตทริบิวต์) และใช้เส้นเชื่อมเพื่อแสดงการเชื่อมโยง ปลายแต่ละเส้นจะมีลูกศรหนึ่งลูกเพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง หรือมีลูกศรสองลูกเพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหลาย

สัญลักษณ์บัคแมน
สัญลักษณ์บัคแมน (แหล่งที่มา: วิกิพีเดียคอมมอนส์)

สัญลักษณ์ IDEF1X

การรวม DEFinition สำหรับการสร้างแบบจำลองข้อมูล (IDEF1X) ใช้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับหน่วยที่เป็นอิสระ และใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมมนสำหรับหน่วยที่ขึ้นอยู่กับหน่วยอื่น ขอบเขตจะถูกกำหนดในรูปวงรี

ความสัมพันธ์ถูกแสดงผ่านเส้น; อย่างไรก็ตาม ปลายเส้นที่มีวงกลมและตัวอักษรบ่งบอกถึงจำนวนความสัมพันธ์

ไวยากรณ์ความสัมพันธ์ของจำนวนสมาชิกใน IDEF1X notation
ไวยากรณ์ความสัมพันธ์ของคาร์ดินัลลิตี้ในสัญลักษณ์ IDEF1X (แหล่งที่มา: วิกิมีเดีย คอมมอนส์)

สไตล์บาร์เกอร์

สไตล์ของ Barker เป็นการปรับใช้แบบจำลอง crow's feet ที่ได้รับความนิยมเมื่อผู้สร้างเข้าร่วมกับ Oracle และผนวกเข้ากับเครื่องมือสร้างแบบจำลอง CASE ของบริษัท สัญลักษณ์ที่ใช้ในวิธีนี้ประกอบด้วย:

  • เส้นตรง: ความสัมพันธ์ที่จำเป็น (หนึ่งต่อหนึ่ง)
  • เส้นประ: ความสัมพันธ์ที่ไม่จำเป็น
  • รอยตีนกา: ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหลาย, หลายต่อหนึ่ง หรือหลายต่อหลาย

เมื่อคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้แล้ว มาดูตัวอย่างกันสักสองสามข้อ

ตัวอย่างแผนผัง ER

แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีสามารถเรียบง่ายได้เหมือนกับการแสดงภาพของการแต่งงาน หรือซับซ้อนได้เหมือนกับสถาปัตยกรรมข้อมูลขององค์กรนี่คือตัวอย่างบางส่วนของแผนภาพเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น

1. แผนผังการไหล

แผนผังการไหลเป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดของแผนภาพความสัมพันธ์ของเอนทิตี มันเชื่อมต่อองค์ประกอบต่างๆ (เอนทิตี) เพื่อแสดงการไหลของการตัดสินใจเชิงตรรกะ แผนภาพต่อไปนี้ถามคำถามชุดหนึ่งเพื่อตัดสินใจว่าสิ่งมีชีวิตเป็นออโตทรอปหรือเฮเทอโรทรอป

แผนผังการไหล
เป็นออโตโทรฟ, เฮเทอโรโทรฟ หรือเป็นชนิดย่อย? (แหล่งที่มา: วิกิมีเดีย คอมมอนส์)

2. แผนผังกระบวนการ

แผนผังกระบวนการคือการแสดงภาพของเส้นทาง เหตุการณ์ และจุดสำคัญในกระบวนการใด ๆ แผนผังนี้จะแสดงว่าใครต้องทำอะไรในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการตัวอย่างแผนผังกระบวนการทำงานต่อไปนี้แสดงกระบวนการเขียนบทความสำหรับวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ

กระบวนการสร้างบทความ
กระบวนการสร้างบทความ (แหล่งที่มา: วิกิมีเดีย คอมมอนส์)

หากคุณเป็นมือใหม่กับแผนผังการไหลและแผนผังกระบวนการลองใช้เทมเพลตแผนผังการไหลของกระบวนการจาก ClickUp เทมเพลตที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้นี้ช่วยให้คุณแสดงกระบวนการใดๆ ภายในองค์กรของคุณในรูปแบบกราฟิก พร้อมด้วยรูปทรง เส้น และคำอธิบายที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า

3. แผนภาพการไหลของข้อมูล

แผนภาพการไหลของข้อมูลแสดงการเคลื่อนที่ของข้อมูลผ่านกระบวนการหรือระบบใด ๆ แผนภาพนี้ช่วยให้ทีมข้อมูลและทีมวิศวกรรมสามารถมองเห็นการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ได้ ทำให้พวกเขาสามารถระบุช่องโหว่ได้หากมี

แม่แบบแผนผังการไหลของข้อมูลของ ClickUp
เทมเพลตแผนผังการไหลของข้อมูลของ ClickUp

ทำซ้ำภาพที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังนี้ด้วยเทมเพลตแผนภาพการไหลของข้อมูลจาก ClickUp ใช้เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp นี้เพื่อชี้แหล่งที่มาและปลายทางของข้อมูล ติดตามเอนทิตี และแก้ไขข้อผิดพลาด/ปัญหา

4. แผนภาพคลาส UML

แผนภาพคลาสของ Unified Modeling Language เป็นการแสดงภาพโครงสร้างและความสัมพันธ์ของคลาสในระบบเชิงวัตถุ โดยทั่วไปประกอบด้วย:

  • คลาส: แผนผังหรือโครงสร้างสำหรับวัตถุ
  • คุณสมบัติ: ลักษณะของวัตถุ
  • การดำเนินงาน/วิธีการ: บริการที่จัดโดยคลาส
  • ความสัมพันธ์: การเชื่อมโยง เช่น การสมาคม การสืบทอด การพึ่งพาอาศัยกัน เป็นต้น
ตัวอย่างแผนภาพคลาส
ตัวอย่างแผนภาพคลาส (แหล่งที่มา: Visual Paradigm)

มีซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสร้างแผนภาพ UMLให้เลือกใช้ อย่างไรก็ตาม หากต้องการวิธีที่รวดเร็วและง่ายดายในการวาดภาพเหล่านี้ลองใช้แม่แบบแผนภาพ UML ดู โดยเฉพาะแม่แบบแผนภาพ Class Diagram ของ ClickUpที่ช่วยให้คุณสามารถจัดกลุ่มคลาสให้เป็นหมวดหมู่เชิงตรรกะ แผนผังความสัมพันธ์ และปรับปรุงความถูกต้องและประสิทธิภาพร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้? คุณสามารถเชื่อมโยงกับงานในClickUpของคุณเพื่อเข้าถึงได้ง่ายในภายหลัง

5. แผนผังเครือข่าย

แผนผังเครือข่ายคือแผนผังความสัมพันธ์ (ERD) ของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม เช่น โมเด็ม เราเตอร์ ไฟร์วอลล์ ระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ ฯลฯ แผนผังต่อไปนี้แสดงเครือข่ายแบบตาข่ายไร้สายที่เชื่อมต่อกับต้นทางผ่านลิงก์ VSAT

แผนผังเครือข่ายตาข่ายไร้สาย
แผนผังเครือข่ายตาข่ายไร้สาย (แหล่งที่มา: Wikimedia Commons)

สร้างแผนที่ของคุณเองด้วยเทมเพลตแผนผังเครือข่ายโครงการของ ClickUp เทมเพลตนี้มาพร้อมกับรูปทรงพื้นฐานสำหรับคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โทรศัพท์ ไฟร์วอลล์ เราเตอร์ และองค์ประกอบอื่นๆ บนแผนผังเครือข่าย ลาก วาง และย้ายองค์ประกอบเหล่านี้เพื่อปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

6. การอ้างอิงไฟล์ฐานข้อมูล

ไฟล์อ้างอิงฐานข้อมูล ERD คือแผนผังภาพที่เรียบง่ายของส่วนของโครงสร้างฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับไฟล์ในระบบ ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่ามันทำงานอย่างไรใน WordPress

ไฟล์อ้างอิง ERD
อ้างอิงไฟล์ ERD (แหล่งที่มา: วิกิมีเดีย คอมมอนส์)

ตอนนี้คุณได้เห็นตัวอย่างบางส่วนแล้ว ถึงเวลาที่จะวาดของคุณเอง มาดูกันว่าทำอย่างไร

วิธีสร้างแผนผัง ER

สิ่งที่คุณต้องการสำหรับแผนผัง ER คือปากกาและกระดาษ หรือกระดานไวท์บอร์ดและปากกาเมจิก อย่างไรก็ตาม เครื่องมือขั้นสูงสามารถทำให้การวาดแผนผังความสัมพันธ์ของเอนทิตีง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้น เริ่มต้นจากตรงนั้น

1. เลือกเครื่องมือสำหรับการสร้างแผนภาพ ER

มีเครื่องมือ ERDหลายตัวที่คุณสามารถใช้ได้ เช่น:

เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ: สเปรดชีต, ซอฟต์แวร์นำเสนอ และเอกสาร เป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณต้องการวิธีง่าย ๆ ในการวาดรูปทรงและเพิ่มข้อความ สามารถแชร์และเข้าถึงได้ง่าย อย่างไรก็ตาม พวกมันมีข้อจำกัดในด้านคุณสมบัติและความยืดหยุ่น

เครื่องมือออกแบบ: Photoshop, Figma หรือ Canva มีความยืดหยุ่นสูงมากและให้คุณควบคุมการออกแบบของคุณได้เกือบไม่จำกัด อย่างไรก็ตาม อาจใช้งานยากสำหรับทีมที่ไม่ใช่ทีมออกแบบ

เครื่องมือสร้างแผนภาพ: Draw.io, Microsoft Visio หรือ Lucidchart เป็นตัวเลือกที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวาดแผนผัง ERD เนื่องจากมีฟีเจอร์หลากหลายที่รองรับรูปร่าง สัญลักษณ์ และรูปแบบต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เครื่องมือเหล่านี้อาจทำงานแยกส่วน ไม่สามารถเชื่อมต่อกับโครงการหรืองานอื่น ๆ ได้

กระดานไวท์บอร์ดที่ปรับแต่งได้: เครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมพร้อมกระดานไวท์บอร์ดเช่น ClickUp ช่วยให้คุณสามารถวาดแผนภาพร่วมกันและเชื่อมต่อกับงานประจำวันได้อย่างง่ายดาย

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ClickUpเพื่อวาดและใช้ ERDs ของคุณ

2. รวมองค์ประกอบเข้าด้วยกัน

เมื่อคุณได้เลือกเครื่องมือของคุณแล้ว ให้รวบรวมทุกองค์ประกอบที่รวมอยู่ใน ERD ของคุณไว้ด้วยกัน ในขั้นตอนนี้ คุณควรกำหนดวัตถุประสงค์ของ ERD ของคุณด้วย ให้ระบุเหตุผลและผู้ที่คุณจะสร้างแผนภาพนี้ไว้เพื่อใคร

จากนั้น วาดรูปทรงสำหรับเอนทิตีและคุณลักษณะของมัน เชื่อมโยงกันโดยใช้เส้นและสัญลักษณ์อื่น ๆ บนClickUp Whiteboards คุณสามารถแทรกทรงต่าง ๆ ใส่โน้ตติด เพิ่มรูปภาพ และเขียนข้อความได้! หากยังไม่เพียงพอ คุณยังสามารถวาดรูปทรงที่กำหนดเองด้วยมือลงบนกระดานไวท์บอร์ดของคุณได้อีกด้วย

ClickUp Whiteboards
กระดานไวท์บอร์ด ClickUp สำหรับการออกแบบ ERD ร่วมกัน

3. ใช้แม่แบบ

หากการเพิ่มองค์ประกอบทีละอย่างดูน่าเบื่อ อย่ากังวลไป เลือกจากเทมเพลต ERDฟรีที่ปรับแต่งได้มากมายที่ ClickUp มีให้

ลองใช้เทมเพลตแผนภาพความสัมพันธ์ของเอนทิตีของ ClickUpเพื่อสร้างโครงสร้างสำหรับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ของคุณ มองเห็นโครงสร้างข้อมูลที่ซับซ้อนด้วยการลาก วาง และแก้ไของค์ประกอบอย่างง่ายดาย—โดยไม่ต้องเขียนโค้ด

แม่แบบแผนผังความสัมพันธ์ของเอนทิตีใน ClickUp
แม่แบบแผนผังความสัมพันธ์ของเอนทิตีใน ClickUp

ปรับแต่งรูปร่าง, ตัวเชื่อมต่อ, แบบอักษร, สี, และทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้ ERD นี้กลายเป็นของคุณเอง. แบ่งปันอย่างปลอดภัยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญเพื่อรับคำแนะนำและความคิดเห็น. อัปเดตให้ทันสมัยเมื่อความสัมพันธ์ขององค์กรของคุณเปลี่ยนแปลง.

4. ผสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

เมื่อคุณมีแผนภาพพร้อมแล้ว ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในนั้นแล้ว ตัวอย่างเช่น หากคุณมีเอกสารเกี่ยวกับเอนทิตีบนClickUp Docs หรือฐานข้อมูล Excel ให้เชื่อมโยงไว้ด้วย หาก ERD มีความเกี่ยวข้องกับงานเฉพาะ ให้เชื่อมโยงไว้เช่นกัน

คุณยังสามารถผสานการแชทเข้ากับกระดานไวท์บอร์ดของคุณได้ เพื่อให้สามารถสนทนาแบบไม่พร้อมกันและทำงานร่วมกันโดยอิงตามบริบทได้

เมื่อคุณได้สร้าง ERD ที่ยอดเยี่ยมแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะใช้มันแล้ว คุณพร้อมไหม?

การใช้งานและการประยุกต์ใช้แผนภาพ ER

ตามที่ปีเตอร์ เฉินแนะนำ คุณสามารถสร้างแผนผังความสัมพันธ์ด้วยแผนผัง ER ได้ทุกประเภท แม้กระทั่งความสัมพันธ์ภายในครอบครัว อย่างไรก็ตาม การประยุกต์ใช้แผนผังความสัมพันธ์เชิงเอนทิตีที่พบได้บ่อยที่สุดคือในวิศวกรรมซอฟต์แวร์

การออกแบบฐานข้อมูล

สำหรับทีมซอฟต์แวร์ ERD เป็นเครื่องมือออกแบบฐานข้อมูลที่สำคัญใช้ในการสร้างแบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่แสดงตรรกะทางธุรกิจ พวกเขาเพิ่มทุกเอนทิตีและความสัมพันธ์เพื่อสร้างมุมมองที่ครอบคลุมของฐานข้อมูล

การออกแบบกระบวนการ

หลายกระบวนการทำงานขององค์กรใช้ ERD เป็นกรอบการทำงานพื้นฐาน. มันช่วยในการแผนที่ทุกขั้นตอนในกระบวนการทางธุรกิจหรือเทคโนโลยี, ระบุการพึ่งพา, การเชื่อมต่อ, ขอบเขต, และเส้นทาง.

การควบคุมคุณภาพ

แผนภาพความสัมพันธ์ของเอนทิตีช่วยเร่งการแก้ไขปัญหาโดยให้มุมมองที่ชัดเจนและครอบคลุมของทั้งระบบ ทำให้ง่ายต่อการติดตามหาต้นตอของข้อผิดพลาด

เอกสาร

ERDs ยังเป็นวิธีการเก็บรักษาการออกแบบระบบไว้เป็นเอกสาร. พวกมันเป็นรูปแบบที่สามารถมองเห็นได้, สามารถเข้าถึงได้, และปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งสามารถเก็บรักษา, อ้างอิง, ใช้, และปรับปรุงข้อมูลจำนวนมากได้.

แม้ว่าจะมีประโยชน์มากมาย แต่ ERDs ก็ไม่เหมาะสำหรับทุกความต้องการ

ข้อจำกัดและความท้าทายของแผนผัง ER

แผนภาพความสัมพันธ์ของเอนทิตีเป็นภาพที่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ่งหมายความว่ามันก็มีข้อจำกัดเช่นกัน

จำกัดเฉพาะข้อมูลเชิงสัมพันธ์: เนื่องจากวัตถุประสงค์ของแผนผัง ER คือการแสดงความสัมพันธ์ จึงไม่มีประโยชน์เมื่อข้อมูลไม่มีโครงสร้างเชิงสัมพันธ์

จำกัดเฉพาะข้อมูลที่มีโครงสร้าง: แผนผัง ER เหมาะสำหรับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ไม่สามารถนำไปใช้กับข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างหรือกึ่งโครงสร้างได้

สัญลักษณ์ที่ซับซ้อน: ระหว่างรอยตีนกาและ Bachman และ IDEF1X มีรูปแบบการบันทึกหลายแบบ ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนได้หากทุกคนไม่ได้ใช้รูปแบบเดียวกัน

การขาดจำนวนความสัมพันธ์: เส้นอาจทำให้เกิดความเข้าใจว่าความสัมพันธ์ทั้งหมดเป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่ค่อยเกิดขึ้น

เมื่อใช้ถูกต้อง, ความท้าทายเหล่านี้สามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดาย.

เคล็ดลับและแหล่งข้อมูลสำหรับการสร้างแผนผัง ER

ก่อนที่เราจะจบการสนทนา นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้ได้ขณะสร้างและใช้ ERD ของคุณ

เลือกระดับของคุณก่อน

ก่อนที่คุณจะวาดแผนภาพของคุณ ให้ตัดสินใจว่าคุณต้องการให้มันอยู่ในระดับแนวคิด ตรรกะ หรือทางกายภาพ การตัดสินใจนี้จะช่วยประหยัดปัญหาได้มากในการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความละเอียดของข้อมูล

ปฏิบัติตามหลักการตั้งชื่อ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อของหน่วยงานและคุณลักษณะมีความสอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น ใช้คำนามเอกพจน์ทั้งหมด เช่น ลูกค้า ผู้ขาย พันธมิตรด้านโลจิสติกส์ และผู้ส่งของ ใช้การสะกดเดียวกันสำหรับการปรากฏซ้ำทุกครั้ง

ใส่สีสันเข้าไปบ้าง

อย่าลังเลที่จะใช้การเข้ารหัสสี คุณอาจทำให้ตารางที่ไม่ได้ใช้เป็นสีแดง หรือคุณสมบัติที่ได้มาจากการคำนวณเป็นสีม่วงเพื่อให้อ่านได้ง่ายขึ้น

เพิ่มบันทึก

คุณไม่จำเป็นต้องพูดทุกอย่างในแผนภาพ สำหรับคำอธิบาย ให้ใช้ ClickUp Docs และเขียนบันทึกของคุณไว้ เชื่อมโยงเอกสารนี้กลับไปยังแผนภาพของคุณเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ที่จริงแล้ว การสร้างเอกสารที่มีบันทึกย่อของคุณสามารถเป็นวิธีที่ดีในการป้องกันความสับสนได้

ตั้งค่าการควบคุมเวอร์ชัน

แม้ว่าการอัปเดต ERD ของคุณให้เป็นปัจจุบันเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็จำเป็นเช่นกันที่คุณจะต้องมีเวอร์ชันเก่าไว้ใช้งาน เปิดใช้งานการควบคุมเวอร์ชันหรือเก็บสำเนาของเวอร์ชันที่ผ่านมาไว้

การจัดการโครงการที่น่าประทับใจด้วยภาพด้วย ClickUp

ธุรกิจมากกว่าการรวมตัวของส่วนต่าง ๆ ของมัน ในความเป็นจริง ความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจคือความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ของมัน ไม่ว่าจะเป็นบุคคล, เทคโนโลยี, ระบบ, หรือข้อมูล

แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีที่ดีจะแสดงการเชื่อมต่อเหล่านี้และให้มุมมองที่ชัดเจนจากมุมสูง คุณสามารถใช้มันเพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อ, ลบจุดติดขัด, ติดตามสาเหตุที่แท้จริง, หรือเพิ่มมูลค่า

ClickUp ช่วยเหลือคุณด้วยทุกสิ่งนี้และมากกว่านั้น สร้าง ERD ได้ไม่จำกัดด้วย ClickUp Whiteboards แปลงองค์ประกอบเป็นงานเพื่อดำเนินการได้ทันที มอบหมายผู้ใช้ ขอความคิดเห็น ใส่คำอธิบาย แนบความคิดเห็น และยกระดับ ERD ของคุณทดลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้