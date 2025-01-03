บล็อก ClickUp
วิธีคัดลอกโฟลเดอร์ใน Google Drive อย่างง่ายและรวดเร็ว

Manasi Nair
3 มกราคม 2568

การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการที่ธุรกิจจัดการและแบ่งปันข้อมูล แต่มีข้อควรระวัง: การจัดเก็บข้อมูลอย่างดีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต้องส่งมอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังกลุ่มเป้าหมายของคุณ

สำหรับเรื่องนี้ เครื่องมือยอดนิยมที่ควรเชี่ยวชาญคือ Google Drive ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? เมื่อสิ้นปี 2023 Google Driveครองตลาดซอฟต์แวร์แชร์ไฟล์ด้วยส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 31.19% มีความเป็นไปได้สูงที่ธุรกิจของคุณก็อาจใช้งานอยู่เช่นกัน

การคัดลอกโฟลเดอร์ใน Google Drive อาจฟังดูง่าย แต่การทำอย่างถูกต้องต้องการคำแนะนำ ท้ายที่สุดแล้ว การทำผิดพลาดเพียงครั้งเดียว เช่น การส่งข้อมูลราคาภายในองค์กรให้กับลูกค้า จะทำให้การสื่อสาร ผลกระทบ และความไว้วางใจเสียหายในทันที

บทความนี้อธิบายวิธีการคัดลอกโฟลเดอร์ใน Google Drive ด้วย 7 ขั้นตอนง่าย ๆ นอกจากนี้เรายังมีเคล็ดลับระดับผู้เชี่ยวชาญ 3 ข้อ และ ClickUp ซึ่งเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ทรงพลังเป็นทางเลือกเพิ่มเติม

นี่คือวิธีการคัดลอกโฟลเดอร์ใน Google Drive:

  • ก่อนอื่น ให้ลงชื่อเข้าใช้ Google Drive และค้นหาโฟลเดอร์ที่คุณต้องการคัดลอก
  • ใช้แถบค้นหาและตัวกรองเพื่อระบุโฟลเดอร์ที่คุณต้องการทำซ้ำ
  • เปิดโฟลเดอร์ เลือกไฟล์ที่ต้องการ และยกเว้นไฟล์ที่ไม่จำเป็นโดยใช้ปุ่มลัด Ctrl/Command
  • สร้างสำเนาของไฟล์ที่เลือกโดยใช้ตัวเลือก "สร้างสำเนา" จากเมนู
  • สร้างโฟลเดอร์ใหม่ ตั้งชื่อให้เหมาะสม และวางไว้ในไดเรกทอรีเดียวกันเพื่อความสะดวกในการเข้าถึง
  • ย้ายไฟล์ที่คัดลอกไปยังโฟลเดอร์ใหม่โดยใช้ตัวเลือก จัดระเบียบ และ ย้าย
  • เปลี่ยนชื่อไฟล์ที่คัดลอกเพื่อลบคำนำหน้า "สำเนาของ" โดยอัตโนมัติเพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น
  • อัปเดตสิทธิ์ของโฟลเดอร์ใหม่โดยการปรับการตั้งค่าการแชร์ ระดับการเข้าถึง และการมองเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • เพิ่มคำอธิบายโฟลเดอร์เพื่อบริบท และตรวจสอบบันทึกกิจกรรมเป็นประจำเพื่อความรับผิดชอบและการอัปเดต
  • ข้อจำกัดของ Google Drive ได้แก่ ไม่สามารถทำซ้ำโฟลเดอร์ได้โดยตรง สูญเสียข้อมูลเมตา การเชื่อมต่อกับระบบอื่นมีจำกัด ขาดการจัดการงาน และไม่มีระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • ClickUp นำเสนอเครื่องมือ AI ขั้นสูง, ระบบอัตโนมัติ, และการเชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 1000 แอป, ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโฟลเดอร์และกระบวนการทำงาน
  • ClickUp ทำให้การคัดลอกโฟลเดอร์เป็นเรื่องง่ายด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว พร้อมรักษาข้อมูลเมตาดาตาไว้ครบถ้วน รวมถึงงาน ประวัติไฟล์ และคำอธิบาย

วิธีคัดลอกโฟลเดอร์ใน Google Drive

นี่คือ 7 ขั้นตอนในการคัดลอกโฟลเดอร์ใน Google Drive

สถานการณ์: สมมติว่าคุณได้รับมอบหมายให้แชร์โฟลเดอร์โครงการกับลูกค้าของคุณ ไฟล์ทั้งหมดพร้อมแล้ว คุณเพียงแค่คัดลอกและแชร์ไฟล์เหล่านั้น

ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่บัญชี Google Drive ของคุณ

ก่อนอื่น ให้ไปที่บัญชีGoogle Driveของคุณและลงชื่อเข้าใช้ ที่นี่คือที่ที่คุณจะจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ Google Drive ทั้งหมดของคุณ

ผ่านทาง Google Drive

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การเข้าถึง Google Driveจากหน้า Gmail ของคุณเป็นเทคนิคที่ยอดเยี่ยมในการประหยัดเวลา ทำอย่างไร? เพียงคลิกที่สี่เหลี่ยมที่มีจุดเก้าจุดที่มุมขวาบน

ขั้นตอนที่ 2: ค้นหาโฟลเดอร์ที่คุณต้องการคัดลอก

ต่อไป มาดูไฟล์ที่คุณต้องคัดลอกกัน

  • ไปที่แถบค้นหาและพิมพ์ชื่อโครงการ
วิธีคัดลอกโฟลเดอร์ใน Google Drive: ขั้นตอนที่ 2
  • เลือกประเภทไฟล์ที่คุณต้องการค้นหา. คุณสามารถหาตัวเลือกนี้ได้ใต้แถบค้นหา
วิธีคัดลอกโฟลเดอร์ใน Google Drive: ขั้นตอนที่ 2.1
  • ค้นหาโฟลเดอร์จากรายการผลลัพธ์แล้วดับเบิลคลิกเพื่อเปิด
วิธีคัดลอกโฟลเดอร์ใน Google Drive: ขั้นตอนที่ 2.2

ขั้นตอนที่ 3: เลือกไฟล์ภายในโฟลเดอร์ต้นฉบับ

เมื่อคุณเปิดโฟลเดอร์ คุณอาจสังเกตเห็นว่าไฟล์บางไฟล์ควรเก็บไว้ภายในเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าคุณต้องเลือกเฉพาะจำนวนไฟล์ที่กำหนดเท่านั้น

  • กดค้างไว้ที่ ปุ่ม Ctrl (หรือ ปุ่ม Command ⌘ หากคุณใช้ MacOS)
  • คลิกที่ไฟล์ที่คุณต้องการ
วิธีคัดลอกโฟลเดอร์ใน Google Drive: ขั้นตอนที่ 3

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณมีไฟล์จำนวนมากและมีไฟล์บางไฟล์ที่ต้องการยกเว้น: กดค้าง Ctrl/ Command ⌘ และ A เพื่อเลือกไฟล์ทั้งหมด จากนั้นกดค้าง Ctrl/ Command ⌘ อีกครั้งและคลิกที่ไฟล์ที่คุณต้องการยกเว้น

ขั้นตอนที่ 4: ทำสำเนาของไฟล์ที่เลือก

สุดท้ายนี้ เราสร้างสำเนาขึ้นมา นี่คือวิธีการ:

  • คลิกที่จุดสามจุดที่อยู่ด้านล่างชื่อโฟลเดอร์
  • คลิกที่ สร้างสำเนา
วิธีคัดลอกโฟลเดอร์ใน Google Drive: ขั้นตอนที่ 4

หมายเหตุ: ไฟล์ทั้งหมดที่คุณคัดลอกจะปรากฏในพื้นที่เดียวกัน โดยเริ่มต้นด้วย สำเนาของ…

ขั้นตอนที่ 5: สร้างโฟลเดอร์ใหม่

เมื่อการคัดลอกเสร็จสิ้นแล้ว มาจัดระเบียบไฟล์ที่คัดลอกไว้กัน ขั้นตอนแรกคือการสร้างโฟลเดอร์สำหรับไฟล์เหล่านั้น

  • เลือกตัวเลือก +ใหม่ ที่มุมบนซ้าย
วิธีคัดลอกโฟลเดอร์ใน Google ไดรฟ์: ขั้นตอนที่ 5
  • เมื่อมีรายการแบบดรอปดาวน์ปรากฏขึ้น ให้เลือก โฟลเดอร์ใหม่ (นี่จะเป็นตัวเลือกแรกจากรายการ)
วิธีคัดลอกโฟลเดอร์ใน Google Drive: ขั้นตอนที่ 5.1
  • ตั้งชื่อโฟลเดอร์ (ขอเรียกว่า Project Augustus—Customer Space) แล้วคลิก สร้าง
วิธีคัดลอกโฟลเดอร์ใน Google Drive: ขั้นตอนที่ 5.2

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: โดยค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์ใหม่ที่คุณสร้างจะปรากฏในโฟลเดอร์ที่มีอยู่แล้ว แนะนำให้เก็บไว้ที่นี่เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงและการจัดการข้อมูลที่ดีขึ้น

ขั้นตอนที่ 6: ย้ายไฟล์ที่คัดลอก

คุณพร้อมแล้วที่จะย้ายไฟล์ที่คัดลอกไปยังโฟลเดอร์ใหม่. เพื่อทำเช่นนี้:

  • เลือกไฟล์อีกครั้ง คลิกที่เมนูจุดไข่ปลาแนวตั้ง (จุดสามจุด) ไปที่ จัดระเบียบ และ เลือก ย้าย
วิธีคัดลอกโฟลเดอร์ใน Google Drive: ขั้นตอนที่ 6
  • นี่จะเปิดกล่องโต้ตอบให้คุณเลือกตำแหน่งของคุณ เลือกโฟลเดอร์ใหม่และยืนยัน

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: มองหาชื่อโฟลเดอร์ในส่วนที่แนะนำ นี่คือที่ที่โฟลเดอร์และพื้นที่ใหม่ ๆ มักจะปรากฏขึ้น

วิธีคัดลอกโฟลเดอร์ใน Google Drive: ขั้นตอนที่ 6.1

🧠 โปรดจำไว้: ไฟล์ที่คัดลอกไว้แล้วจำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อไฟล์ใหม่ ไฟล์ทั้งหมดจะขึ้นต้นด้วยคำว่า 'Copy of' ซึ่งเป็นข้อความที่ยังคงอยู่จากการเลือกไฟล์เพื่อความสะดวก

ขั้นตอนที่ 7: ตรวจสอบและอัปเดตสิทธิ์สำหรับโฟลเดอร์ใหม่

ขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจสอบและปรับปรุงการตั้งค่าการแชร์ของโฟลเดอร์นี้. เพื่อค้นหาสิ่งนี้:

  • ไปที่ลูกศรชี้ลงข้างชื่อโฟลเดอร์ คลิกที่ แชร์ จากเมนูแบบเลื่อนลง และอีกครั้งจากชุดตัวเลือกที่สอง
วิธีคัดลอกโฟลเดอร์ใน Google ไดรฟ์: ขั้นตอนที่ 7

เหมือนกับตัวเลือก Move นี้จะเปิดกล่องโต้ตอบขึ้นมา. นี่คือเพื่อ:

  • ตรวจสอบว่าใครมีสิทธิ์เข้าถึงอยู่แล้วและลบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่เกี่ยวข้องออก
  • เพิ่มที่อยู่อีเมลของผู้ที่ต้องมีการเข้าถึง
  • เลือกระดับการเข้าถึง (ผู้ชม, ผู้แก้ไข, หรือผู้แสดงความคิดเห็น)
  • ควบคุมการเข้าถึงทั่วไป. การตั้งค่านี้จะปรับปรุงการตั้งค่าสำหรับการเข้าถึงที่กว้างขึ้น (เช่น จำกัด, ทั่วทั้งองค์กร, หรือสาธารณะ)
วิธีคัดลอกโฟลเดอร์ใน Google ไดรฟ์: ขั้นตอนที่ 7.1
  • คลิกที่ เสร็จสิ้น และหากคุณต้องการแชร์ลิงก์ในอีเมลหรือข้อความ ให้เลือก คัดลอกลิงก์

คุณได้ทำการคัดลอกโฟลเดอร์ไปยัง Google Drive สำเร็จแล้ว ตอนนี้เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว นี่คือสองคำแนะนำพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างไฟล์และลำดับชั้น

เคล็ดลับโบนัส #1: เพิ่มคำอธิบายโฟลเดอร์

การเพิ่มคำอธิบายโฟลเดอร์จะสร้างบริบทสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยให้ทุกคนเข้าใจว่าพวกเขากำลังดูอะไรอยู่และวิธีใช้โฟลเดอร์ได้ดีขึ้น

วิธีเพิ่มคำอธิบายโฟลเดอร์:

  • คลิกที่ 'i' ที่มุมขวาบนถัดจากชื่อโฟลเดอร์
  • เลือกแท็บ รายละเอียด และเลื่อนลงเพื่อค้นหา คำอธิบาย
  • เพิ่มคำอธิบายที่เกี่ยวข้องให้กับโฟลเดอร์ที่คัดลอก
วิธีคัดลอกโฟลเดอร์ใน Google ไดรฟ์: ขั้นตอนที่ 7.2

เคล็ดลับเพิ่มเติม #2: ตรวจสอบกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ

การเข้าใจว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างช่วยให้เกิดความรับผิดชอบได้ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการวิเคราะห์สาเหตุรากฐานของโครงการหรือเหตุการณ์ และแผนการดำเนินการ

นี่คือขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจกรรมของโฟลเดอร์:

  • คลิกที่ 'i' ที่มุมขวาบนถัดจากชื่อโฟลเดอร์
  • เลือก แท็บกิจกรรม และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับโฟลเดอร์
คำแนะนำเพิ่มเติม

ข้อจำกัดในการคัดลอกโฟลเดอร์ใน Google Drive

แม้ว่า Google Drive จะเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการจัดเก็บข้อมูล แต่ก็มาพร้อมกับข้อจำกัดบางประการ ต่อไปนี้คือ 5 ข้อที่คุณควรทราบก่อนเลือกใช้ Drive เป็นโซลูชันการจัดการไฟล์หลักของคุณ:

  • คัดลอกเฉพาะไฟล์เท่านั้น: Google Drive ไม่มีตัวเลือกในตัวให้คัดลอกโฟลเดอร์ทั้งหมดได้โดยตรง นั่นหมายความว่าคุณต้องเลือกไฟล์ทั้งหมด คัดลอก แล้วสร้างโฟลเดอร์ใหม่ด้วยตนเอง แม้ว่าหน้าตาการใช้งานจะดูสะอาดตา แต่ความสามารถในการปรับแต่งที่จำกัดของ Google Drive ก็ทำให้การใช้งานค่อนข้างน่าหงุดหงิด
  • สูญเสียข้อมูลเมตาดาตาในระหว่างการคัดลอก: เมื่อทำการคัดลอกไฟล์ ข้อมูลสำคัญ เช่น คำอธิบาย, ความคิดเห็น, และประวัติของไฟล์ จะไม่ถูกถ่ายโอนไปด้วย รวมถึงโครงสร้างของโฟลเดอร์ด้วย ดังนั้น หากคุณมีการจัดการกับระบบไฟล์ที่มีลำดับชั้นซับซ้อน Google Drive อาจไม่ใช่เครื่องมือที่เหมาะที่สุด
  • ไม่มีการผสานรวมแพลตฟอร์มที่เหมาะสม:มีเพียงไม่กี่เครื่องมือที่สามารถผสานรวมกับ Google Drive ได้อย่างสมบูรณ์ โดยมักรองรับการซิงค์แบบทางเดียวเท่านั้น ซึ่งเพิ่มขั้นตอนและลดประสิทธิภาพในการทำงานที่ใช้หลายเครื่องมือร่วมกัน วิธีเดียวที่จะสร้างการผสานรวมได้มักต้องใช้การเขียนโค้ดที่ซับซ้อนด้วย Google Apps Script
  • ขาดการจัดการงาน: เครื่องมือนี้ไม่มีระบบจัดการงานในตัว โฟลเดอร์ใน Google Drive จะแยกข้อมูลออกจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ช่องว่างนี้ทำให้ต้องพึ่งพาเครื่องมือภายนอก ซึ่งทำให้ขั้นตอนการทำงานซับซ้อนขึ้น
  • ไม่มี AI สำหรับการค้นหาหรือวิเคราะห์ข้อมูล: Google Drive ไม่มีระบบอัตโนมัติขั้นสูงหรือ AI สำหรับการจัดเรียง ค้นหา หรือวิเคราะห์ข้อมูล นอกเหนือจากการสรุปไฟล์โดย Gemini ของ Google ผู้ใช้ต้องค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งทำให้เสียเวลา

สร้างและจัดระเบียบโฟลเดอร์ด้วย ClickUp

เมื่อข้อจำกัดทั้งหมดถูกเปิดเผยออกมาอย่างชัดเจน คุณอาจพิจารณาทางเลือกอื่นนอกจาก Google Drive เพราะท้ายที่สุดแล้ว มันไม่รองรับการจัดการข้อมูลที่เน้นการดำเนินการ

ไฟล์และโฟลเดอร์ที่จัดระเบียบอย่างดีต้องสามารถมีส่วนร่วมกับโครงการและข้อมูลเชิงลึกได้ นั่นคือเหตุผลที่ ClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน เป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ มันมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้งานสำเร็จ ตั้งแต่การรวมเอกสาร งาน และการสื่อสารไว้ในแอปเดียว ไปจนถึงการช่วยให้คุณมองเห็นภาพการทำงาน กระบวนการทำงานที่พึ่งพาอาศัยกัน และผลลัพธ์ของโครงการด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุม

ต้องการความมั่นใจเพิ่มเติมไหม? นี่คือรายละเอียดเปรียบเทียบระหว่าง Google Drive และ ClickUp:

คุณสมบัติGoogle ไดรฟ์คลิกอัพ
การคัดลอกโฟลเดอร์ดั้งเดิม❌จำเป็นต้องมีบทความเพื่อแนะนำคุณตลอดทั้งเจ็ดขั้นตอน🏆✅ใช้เวลาเพียงไม่กี่คลิกเพื่อคัดลอกโฟลเดอร์ทั้งหมด
การเก็บรักษาข้อมูลเมตา❌ข้อมูลทั้งหมดจะสูญหายระหว่างการคัดลอก🏆✅เก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ครบถ้วน รวมถึงงานที่สร้างไว้ ความคิดเห็น ประวัติไฟล์ คำอธิบาย และอื่น ๆ
ระบบอัตโนมัติ❌ไม่มีอยู่จริง🏆✅รองรับการผสานการทำงานขั้นสูงและระบบอัตโนมัติ ตั้งแต่การดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ไปจนถึงการอัปเดตงานและข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูล➖เสนอ Gemini, เครื่องมือ AI ที่สร้างสรุปอย่างง่าย ค้นหาโฟลเดอร์และไฟล์🏆✅ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp สร้างสรุป ข้อมูลเชิงลึก แผนงาน และแม้กระทั่งกลยุทธ์ในการใช้ข้อมูลในโฟลเดอร์อย่างมีประสิทธิภาพแดชบอร์ด ClickUpแสดงภาพข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยให้คุณแปลงข้อมูลโครงการของคุณเป็นการตัดสินใจที่สร้างผลกำไร
การจัดการงาน❌ไม่มีฟีเจอร์การจัดการงาน🏆✅สร้างและมอบหมายงานได้ทันทีภายในโฟลเดอร์และไฟล์ เชื่อมโยงเอกสารเป็นไฟล์แนบของงานได้อย่างง่ายดายเพื่อเข้าถึงสะดวก ติดตามความคืบหน้าของงานและลำดับความสำคัญ
แพลตฟอร์มกลางสำหรับการทำงานร่วมกัน❌ออกแบบมาเพื่อเพิ่มและอัปเดตข้อมูลบนแพลตฟอร์มเป็นหลัก🏆✅ออกแบบมาเพื่อรวมศูนย์การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ การดำเนินการ และการปฏิบัติงานให้อยู่ในจุดเดียว เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
การค้นหาไฟล์ที่ทรงพลัง➖ ความสามารถในการค้นหาขั้นพื้นฐานโดยใช้ชื่อไฟล์หรือคำสำคัญ การค้นหาแบบมีบริบทและแบบใช้ตัวกรองมีจำกัด🏆✅คุณสมบัติการค้นหาแบบเชื่อมต่อขั้นสูงเพื่อค้นหาไฟล์, งาน, และโฟลเดอร์ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้บริบท, แท็ก, และข้อมูลเมตา
เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้➖ อนุญาตให้ปรับแต่งได้เพียงเล็กน้อย ต้องใช้สคริปต์ที่ซับซ้อนสำหรับเวิร์กโฟลว์ขั้นสูง🏆✅ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานได้อย่างเต็มที่ด้วยระบบลากและวางที่ง่ายดาย ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ด (ผ่านลำดับคำสั่ง if-then ที่เข้าใจง่าย)

แม้การเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วก็แสดงให้เห็นว่า ClickUp โดดเด่นกว่า Google Drive อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม มาดูรายละเอียดของฟีเจอร์เฉพาะสี่ประการที่ ClickUp มอบให้สำหรับการจัดการโฟลเดอร์อย่างง่ายดายกัน

การค้นหาไฟล์

👀 คุณรู้หรือไม่? พนักงานที่ใช้ความรู้ใช้เวลาประมาณ 60% ของการทำงานไปกับการแบ่งปัน ค้นหา และอัปเดตข้อมูลระหว่างเครื่องมือต่างๆ

การจัดการโฟลเดอร์อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้คุณค้นหาไฟล์ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้น ยังช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

การค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องมักขยายออกไปเกินกว่าทรัพยากรการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่มีอยู่เมื่อต้องจัดการกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ลองคิดดูสิ โลกที่เราทำงานแทบจะไม่ทำงานในแอปเดียว

คุณอาจมีชุดนำเสนอสำหรับลูกค้าอยู่ในเครื่องมือหนึ่ง ข้อเสนอสัญญาอยู่ในอีกเครื่องมือหนึ่ง บันทึกการสนทนาอยู่ในเครื่องมือที่สาม และบันทึกอีเมลอยู่ในเครื่องมือที่สี่

การค้นหาภายในแอปนั้นไม่เพียงพอ

นี่คือจุดที่การค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUpเข้ามามีบทบาท

ClickUp-ค้นหาแบบสากล
เชื่อมโยงทุกจุดด้วย ClickUp Connected Search
ค้นหาข้ามแพลตฟอร์ม ไฟล์ และแอปต่างๆ ด้วย ClickUp Connected Search

นี่คือคุณสมบัติที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้คุณสามารถค้นหาไฟล์, งาน, และโฟลเดอร์ได้ทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ, แอปที่เชื่อมต่อ, และแม้กระทั่งไดร์ฟท้องถิ่นของคุณเอง คุณสมบัตินี้ผสานการค้นหาตามบริบทที่ขับเคลื่อนด้วย AI กับตัวกรองขั้นสูง ทำให้คุณสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้โดยไม่ต้องค้นหาผ่านหลายแพลตฟอร์ม คุณสามารถใช้แท็ก, ข้อมูลเมตา, และทางลัดที่กำหนดเองเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์และเก็บข้อความไว้ใช้ในภายหลัง ช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน

สามารถเข้าถึงได้จากหลายจุด เช่น ศูนย์ควบคุมหรือแถบการดำเนินการทั่วโลก ใน ClickUp มันช่วยให้การค้นหาอย่างรวดเร็วจากทุกที่ ความสามารถในการค้นหาแบบรวมศูนย์นี้ทำให้การจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือการทำงานแบบบูรณาการเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูง

ค้นหาอะไรก็ได้ ทุกที่ทุกเวลา ด้วยAI ที่เชื่อมต่อเพียงคลิกหรือพิมพ์เพียงครั้งเดียว. เกินกว่า Google Drive ไปแล้ว ใช่ไหม?

📮 ClickUp Insight: 30% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพาเครื่องมือ AIสำหรับการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล แต่มี AI ใดบ้างที่ช่วยคุณค้นหาไฟล์ที่หายไปในที่ทำงานหรือเธรด Slack สำคัญที่คุณลืมบันทึกไว้?

ใช่!การค้นหาแบบเชื่อมต่อด้วย AI ของ ClickUpสามารถค้นหาเนื้อหาทั้งหมดในพื้นที่ทำงานของคุณได้ทันที รวมถึงแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่ ดึงข้อมูลเชิงลึก ทรัพยากร และคำตอบที่คุณต้องการ ประหยัดเวลาได้ถึง 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้วยการค้นหาขั้นสูงของ ClickUp!

การคัดลอกด้วยคลิกเดียว

การคัดลอกโฟลเดอร์ แม้จะมีความสำคัญ แต่ก็ยังคงเป็นงานเอกสาร ไม่ควรใช้เวลามาก ClickUp ไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนที่ละเอียดถึงเจ็ดขั้นตอนในการคัดลอกโฟลเดอร์ เพียงแค่คลิกเดียวและกรอกข้อมูลเพียงไม่กี่บรรทัดเท่านั้น

นี่คือวิธีที่จะทำให้สำเร็จ:

  • เข้าสู่ระบบบัญชี ClickUp ของคุณ, นำทางไปยังชื่อโฟลเดอร์ของคุณ, และคลิกที่เมนูจุดไข่ปลา (สามจุด) ข้างๆ
เลือก "ซ้ำ" จากเมนูแบบเลื่อนลง
  • เลือก ทำซ้ำ จากเมนูแบบเลื่อนลง. จะเปิดกล่องโต้ตอบ
อัปเดตชื่อโฟลเดอร์ใหม่ของคุณ
  • อัปเดตชื่อโฟลเดอร์ใหม่ของคุณ ตำแหน่ง และทุกอย่างที่คุณต้องการทำซ้ำ
โฟลเดอร์ซ้ำ

ขณะนี้ โฟลเดอร์ทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่รายการงานไปจนถึงคำอธิบายและเอกสาร ได้ถูกคัดลอกแล้ว

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ClickUp ยังให้คุณถ่ายโอนข้อมูลเมตา เช่น แท็กและฟิลด์ที่กำหนดเองได้อีกด้วย ซึ่งช่วยให้การไหลของข้อมูลของคุณไม่สะดุด เช่น เมื่อคุณกรองหรือตรวจสอบไฟล์

ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติ

ClickUp ยังถูกออกแบบมาเพื่อลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองในทุกสิ่งที่คุณทำ—ตั้งแต่การจัดการงานประจำวันไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพของโครงการ เมื่อพูดถึงการจัดการโฟลเดอร์ เครื่องมือ AI ของClickUp ที่ชื่อว่าClickUp Brain สามารถดึงตำแหน่งโฟลเดอร์ ลิงก์ต้นทาง สรุปข้อมูล ข้อมูลเชิงลึก และอื่นๆ อีกมากมาย โดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติที่เรียบง่าย

สิ่งที่คุณต้องทำคือ มองหา Ask AI ที่มุมขวาบน จากนั้นพิมพ์คำถามของคุณลงไป

ClickUp Brain
ลองเลย
ดึงตำแหน่งโฟลเดอร์ ลิงก์ต้นทาง สรุปข้อมูล ข้อมูลเชิงลึก และอื่นๆ อีกมากมายด้วย ClickUp Brain

ClickUp ยังช่วยให้คุณทำงานอัตโนมัติและปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณได้อีกด้วย คุณสมบัติที่ทรงพลังของมันยังช่วยให้คุณสามารถสร้างเงื่อนไขที่กำหนดเองได้

นี่คือวิธีการมาที่นี่:

  • คลิกที่เมนูจุดไข่ปลาที่อยู่ข้างโฟลเดอร์ของคุณ
  • ไปที่การตั้งค่า โฟลเดอร์ และคลิก การอัตโนมัติ
CilckUp อัตโนมัติ
คลิกที่เมนูจุดไข่ปลา (ellipsis) ข้างโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้อง, เลือก การตั้งค่าโฟลเดอร์, และเลือก อัตโนมัติ
  • ตั้งค่าตัวกระตุ้น, ตรรกะ, และผลลัพธ์ที่ต้องการ (สิ่งที่เกิดขึ้นและเมื่อไหร่) แล้วคลิก สร้าง
กล่องโต้ตอบการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp
กำหนดตรรกะสำหรับการดำเนินการและเวลาในกล่องโต้ตอบ ClickUp Automations จากนั้นคลิก สร้าง

นี่จะสร้างลำดับการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ซึ่งจะดำเนินการงานที่ซ้ำซากและคาดการณ์ได้ด้วยตัวเอง โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลย

เมื่อเป้าหมายคือการประหยัดเวลาในการค้นหาและทำงาน ClickUp Automations พร้อมช่วยคุณ!

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ตัวอย่างการอัตโนมัติที่ง่ายคือการที่เมื่อสถานะของงานเปลี่ยนไป งานนั้นจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่เฉพาะเจาะจง และมอบหมายให้กับเพื่อนร่วมทีม 'x' เพื่อดำเนินการต่อไป

การผสานรวมเครื่องมือและฟีเจอร์

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ClickUp ผสานรวมเอกสารและทรัพยากรของโครงการต่าง ๆ ของคุณ—งาน, เอกสาร, สเปรดชีต, การนำเสนอ, บันทึก, แผนภูมิและกราฟ, กระดาน Kanban, และแม้แต่เส้นทางการสนทนา เป็นต้น—ไว้ในที่เดียว นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณอัปเดตการตั้งค่าการแชร์สำหรับทรัพยากรเหล่านี้ได้ทันที เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

นี่คือวิธีที่คุณจะไปถึงที่นั่น:

  • คลิกที่เมนูจุดไข่ปลาสามจุดที่อยู่ข้างชื่อโฟลเดอร์
  • เลือก การแชร์และการอนุญาต
  • ที่นี่ คุณสามารถเพิ่มอีเมลไอดี คัดลอกลิงก์แชร์ และแม้กระทั่งอัปเดตการตั้งค่าในโฟลเดอร์ที่แชร์ได้

นอกจากนี้ ทุกโฟลเดอร์ใน ClickUp ยังให้คุณนำเข้าไฟล์จากแอปพลิเคชันภายนอกได้หลากหลายซึ่งรวมถึงการเชื่อมต่อกับ Google Drive รองรับไฟล์หลายรูปแบบ และแม้แต่แอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

การผสานการทำงานและฟีเจอร์การนำเข้าของ ClickUp
นำเข้าและผสานไฟล์หรืองานใดๆ เข้ากับโฟลเดอร์ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์การผสานและการนำเข้าของ ClickUp

นี่คือวิธีทำ:

  • คลิกที่จุดสามจุดข้างชื่อโฟลเดอร์
  • เลือก +สร้างใหม่ จากนั้นเลือก นำเข้า
  • เลือกไฟล์ที่คุณต้องการนำเข้าหรือเครื่องมือทางธุรกิจที่คุณต้องการเชื่อมต่อจากรายการแบบเลื่อนลง

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ClickApps ที่อยู่ในเมนูสี่เหลี่ยมที่มีจุดเก้าจุดข้างรูปโปรไฟล์ของคุณ ช่วยให้คุณผสานเครื่องมือมากกว่า 1000+ รายการเข้ากับพื้นที่ทำงานของคุณได้

คลิกอัพเวิร์กสเปซ
ผสานรวมเครื่องมือมากกว่า 1000+ รายการเข้ากับพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณได้ทันทีด้วย การผสานรวม ClickUp

นอกเหนือจากการผสานรวม เครื่องมือ และการสร้างไฟล์ที่ง่ายดายแล้ว ClickUp ยังช่วยให้คุณเปลี่ยนเนื้อหาใด ๆ จากที่ใดก็ได้ให้เป็นรายการงานได้ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบการกระทำของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้สอดคล้องกับโฟลเดอร์หลักของคุณโดยตรง ทำให้มีความเกี่ยวข้องและมุ่งเน้นอยู่เสมอ

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบข้อมูลอย่างไร้รอยต่อด้วย ClickUp

การจัดระเบียบข้อมูลธุรกิจของคุณต้องอาศัยแนวทางที่รอบคอบและโปร่งใส เมื่อต้องแบ่งปันไฟล์และโฟลเดอร์ที่สำคัญ การทำสำเนาไว้เป็นทางเลือกที่ชาญฉลาด

แม้ว่าคู่มือนี้จะช่วยให้คุณทำได้ง่ายและรวดเร็ว แต่ Google Drive เหมาะสมกับคุณหรือไม่? ท้ายที่สุดแล้ว มันยังมีข้อจำกัดในการจัดการข้อมูล การติดตามงาน และการทำงานอัตโนมัติ

ClickUp ช่วยเติมเต็มช่องว่างเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย ด้วยฟีเจอร์คัดลอกโฟลเดอร์เพียงคลิกเดียว, ระบบเวิร์กโฟลว์ที่คล่องตัว, การแสดงผลข้อมูลเชิงภาพอย่างละเอียด และระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลัง นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งฟีเจอร์ต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและจัดการโฟลเดอร์ให้ง่ายยิ่งขึ้น

ฟังดูน่าประทับใจใช่ไหม?สมัครใช้ ClickUpวันนี้และสัมผัสความแตกต่าง!