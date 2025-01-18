บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุดในปี 2025

10 ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุดในปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
18 มกราคม 2568

ฉันสามารถหาดูนโยบายการทำงานทางไกลได้ที่ไหน? กระบวนการเริ่มต้นงานเป็นอย่างไร? ฉันจะเข้าถึงเอกสารการฝึกอบรมสำหรับตำแหน่งของฉันได้อย่างไร?

นี่คือคำถามที่พบบ่อย (และซ้ำซาก) ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการต้องตอบทุกวัน การมีฐานข้อมูลกลางที่ช่วยให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่ต้องค้นหาผ่านโฟลเดอร์ อีเมล สเปรดชีต และไดรฟ์ที่แชร์นับไม่ถ้วนจะง่ายกว่าหรือไม่?

ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลคือคำตอบ 💡

ระบบเหล่านี้จัดเก็บ, จัดหมวดหมู่, แบ่งปัน, และค้นหาข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับกระบวนการ, นโยบาย, และทรัพยากรของพนักงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเมื่อใดก็ตามที่ต้องการ

ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุด ที่จะทำให้การแบ่งปันข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น 🎯

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ด้านทรัพยากรบุคคล?

การเลือกเครื่องมือการจัดการความรู้ที่เหมาะสมสำหรับระบบเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลของคุณอาจรู้สึกท่วมท้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีตัวเลือกมากมาย เครื่องมือที่ดีที่สุดจะมีคุณสมบัติหลักที่เหมือนกันซึ่งช่วยให้การจัดการ การแบ่งปัน และการเข้าถึงข้อมูลเป็นเรื่องง่ายขึ้น

มาดูคุณสมบัติที่จำเป็นที่โซลูชันการจัดการความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลของคุณต้องมี 👇

  • ฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลัง: เครื่องมือค้นหาที่แข็งแกร่งพร้อมการค้นหาด้วยคำสำคัญ, ตัวกรอง, และแท็กเพื่อค้นหาเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว
  • ความสามารถในการผสานรวม: ผสานรวมได้อย่างราบรื่นกับระบบ HR ที่มีอยู่ เช่น ระบบติดตามผู้สมัคร (ATS) และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS)
  • ตัวเลือกบริการตนเอง: คุณสมบัติที่ช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย สวัสดิการ และอื่นๆ ได้ด้วยตนเอง
  • การควบคุมความปลอดภัยและการเข้าถึง: สิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียดช่วยปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยการจำกัดการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
  • การวิเคราะห์และรายงาน: เครื่องมือวิเคราะห์ในตัวเพื่อติดตามรูปแบบ, ระบุช่องว่างของความรู้, และวัดประสิทธิภาพของฐานความรู้ของคุณ
  • การร่วมมือและความสามารถในการปรับแต่ง: เครื่องมือที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันในการสร้างเนื้อหา พร้อมทั้งสามารถปรับแต่งอินเทอร์เฟซ แบรนด์ และการจัดระเบียบเอกสารได้
  • โซลูชันบริการตนเอง: คุณสมบัติที่ช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับนโยบาย สวัสดิการ และอื่น ๆ ได้ด้วยตนเอง

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า 'ทรัพยากรบุคคล' เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 1960 ก่อนหน้านั้นเรียกว่า 'การบริหารงานบุคคล' ซึ่งเน้นไปที่งานด้านการบริหารจัดการเป็นหลัก

10 ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุดที่ควรใช้

วันทำงานของผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลมักเกี่ยวข้องกับการตอบคำถามซ้ำๆ มากมาย เพื่อจัดการกับสิ่งนี้อย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาจำเป็นต้องมีแนวทางที่ชาญฉลาดในการจัดการและแบ่งปันความรู้

นี่คือ 10 อันดับเครื่องมือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุด 💁

1. ClickUp (ฐานความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุดด้วย AI)

ClickUp Knowledge Managementรวบรวมข้อมูลสำคัญทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณเข้าถึงได้ตลอดเวลา ทีม HR สามารถสร้าง แบ่งปัน และจัดการองค์ความรู้ได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้การทำงานสอดคล้องและประสานงานได้อย่างราบรื่น

มาดูคุณสมบัติบางประการที่จะช่วยคุณสร้างและจัดการฐานความรู้ภายในสำหรับทรัพยากรบุคคลกัน 👇

ClickUp Docs

ClickUp: ซอฟต์แวร์จัดการความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุด
จัดรูปแบบฐานความรู้ของคุณให้ชัดเจนด้วย ClickUp Docs

ClickUp Docsเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างและจัดการฐานความรู้ด้านทรัพยากรบุคคล ฟีเจอร์การจัดรูปแบบขั้นสูงช่วยให้คุณสามารถจัดโครงสร้างข้อมูลได้ตั้งแต่ระเบียบข้อบังคับของบริษัท คู่มือพนักงาน ไปจนถึงเอกสารการฝึกอบรม

คุณสามารถควบคุมได้ว่าใครจะเห็นเอกสารของคุณ และค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้ภายในไม่กี่วินาทีด้วยการค้นหาด้วยคำค้นหาที่ง่าย

ClickUp Docs: ระบบการจัดการความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุดสำหรับองค์กร
สร้างหน้าย่อยสำหรับหัวข้อต่างๆ ภายในเอกสาร ClickUp

นอกจากนี้ยังให้คุณมีหน้าเว็บซ้อนกัน (nested pages) ได้ ทำให้คุณสามารถแบ่งเอกสารออกเป็นหน้าเว็บย่อยได้—เหมาะมากสำหรับการจัดเก็บสิ่งต่าง ๆ เช่น สวัสดิการพนักงาน, การอบรมพนักงานใหม่, หรือการฝึกอบรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้เรียบร้อยและเป็นระเบียบ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมีหน้าหลักสำหรับ 'คู่มือพนักงาน' และสร้างหน้าย่อยสำหรับ 'นโยบายการลาพักร้อน' 'ความปลอดภัยในที่ทำงาน' และ 'ระเบียบการแต่งกาย'

ซอฟต์แวร์การร่วมมือเอกสารยังมีระบบการจัดเวอร์ชันและการติดตามประวัติการแก้ไขเอกสารไว้ด้วย คุณสามารถตรวจสอบเวอร์ชันก่อนหน้าของเอกสารได้อย่างง่ายดาย และกู้คืนเวอร์ชันที่ต้องการได้หากจำเป็น ทำให้ฐานความรู้ของคุณถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ

กลยุทธ์การจัดการความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพควรให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้ภายนอกเพื่อมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร เครื่องมือเช่น ClickUp ช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถสร้างบทความฐานความรู้ที่ตอบคำถามที่พบบ่อยจากผู้ขาย แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนด และความร่วมมือภายนอก ทำให้การร่วมมือข้ามขอบเขตเป็นเรื่องง่ายขึ้น

คลิกอัพ เบรน

ClickUp Brain
ลองใช้ ClickUp Brain ฟรี
ดึงคำตอบจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณด้วย ClickUp Brain

ClickUp Brainเป็นเครื่องมือ AI ที่ทรงพลังสำหรับการจัดการความรู้ มันเปลี่ยนแปลงวิธีที่องค์กรจัดระเบียบ ค้นหา และเข้าถึงข้อมูลสำคัญ

ผู้จัดการความรู้ AI ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ClickUp Brain สามารถดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย เอกสารการฝึกอบรม หรือประวัติพนักงานได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นแทนที่จะต้องค้นหาเอกสารยาวเหยียด ผู้ใช้สามารถถามคำถามตามบริบทและได้รับคำตอบทันที ช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาด้วยตนเองหลายชั่วโมง

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องการข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการลาของบริษัท

ในกรณีนั้น พวกเขาสามารถถาม ClickUp Brain ได้โดยตรงและจะได้รับคำตอบที่ละเอียดและเข้าใจบริบท ทำให้การค้นหาความรู้เป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว

ClickUp Brain
ลองใช้ ClickUp Brain
ใช้ ClickUp Brain สำหรับกระบวนการทรัพยากรบุคคลที่ราบรื่น

ClickUp Brain ยังช่วยให้การสรุปเอกสารง่ายขึ้น ซึ่งมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับทีม HR ที่ต้องจัดการกับข้อมูลปริมาณมาก ระบบ AI จะสร้างสรุปโดยอัตโนมัติสำหรับเอกสารยาว ๆ เช่น นโยบาย, เอกสารการฝึกอบรม, หรือรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ClickUp เป็นโซลูชันแบบครบวงจรที่ยอดเยี่ยมซึ่งสามารถทดแทน Docs, Excel และเครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆ ได้ทั้งหมด มันช่วยให้ทีมของฉันสามารถจัดระเบียบได้ดีขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งมอบความโปร่งใสมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบของงานของเรา

ClickUp เป็นโซลูชันแบบครบวงจรที่ยอดเยี่ยมซึ่งสามารถทดแทน Docs, Excel และเครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆ ได้ทั้งหมด มันช่วยให้ทีมของฉันสามารถจัดระเบียบได้ดีขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งมอบการมองเห็นที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบของงานของเรา

เทมเพลตฐานความรู้ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
รักษาความสอดคล้องภายในฐานความรู้ที่มีอยู่ของคุณด้วยเทมเพลตฐานความรู้ของ ClickUp

เทมเพลตฐานความรู้ ClickUpช่วยสร้างและจัดการห้องสมุดดิจิทัลที่รวมศูนย์ข้อมูลภายในทีมหรือองค์กรของคุณ ออกแบบมาด้วยโครงสร้างที่เป็นระบบ เทมเพลตนี้ประกอบด้วยส่วนต่างๆ สำหรับบทความความรู้ คำถามที่พบบ่อย และทรัพยากรอื่นๆ ทำให้การจัดระเบียบและการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกมีคุณค่าเป็นเรื่องง่าย

ด้วยการตั้งค่านี้ พนักงานสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างราบรื่นแบบเทมเพลตฐานความรู้เช่นนี้ยังช่วยให้ทีมHR สามารถสร้างบทความที่แนะนำผู้ใช้ผ่านคำถามหรือปัญหาที่พบบ่อยได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ศูนย์กลางข้อมูลแบบรวมศูนย์: ช่วยให้สามารถจัดเก็บและจัดระเบียบเอกสาร นโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรบุคคลทั้งหมดไว้ในที่เดียว
  • การแก้ไขร่วมกัน: ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันในการสร้าง, อัปเดต, และตรวจสอบเอกสาร HR ได้ในเวลาเดียวกัน
  • เครื่องมือจัดระเบียบที่มีโครงสร้าง: มีโฟลเดอร์, แท็ก, และเทมเพลตเพื่อจัดระเบียบเนื้อหาด้านทรัพยากรบุคคลให้เป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย
  • สิทธิ์ที่กำหนดเอง: ให้การควบคุมว่าใครสามารถดู แก้ไข หรือแชร์ข้อมูล HR ที่ละเอียดอ่อนได้
  • การเรียกคืนความรู้อย่างรวดเร็ว: ประกอบด้วยตัวเลือกการค้นหาที่แข็งแกร่งเพื่อค้นหาเอกสารหรือคำตอบสำหรับคำถามด้านทรัพยากรบุคคลได้ทันที
  • ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI: แนะนำการปรับปรุง, ระบุช่องว่างในเอกสาร, และทำให้เนื้อหาทันสมัยอยู่เสมอ
  • เครื่องมือแบบโต้ตอบสำหรับพนักงาน: อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรด้านทรัพยากรบุคคลด้วยตนเอง ช่วยให้พนักงานสามารถแก้ไขข้อสงสัยได้ด้วยตนเอง

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็วเนื่องจากตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย
  • การตั้งค่าเริ่มต้นใช้เวลา

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

2. กูรู (เครื่องมือค้นหาความรู้ที่ดีที่สุดด้วยปัญญาประดิษฐ์)

กูรู: ระบบการจัดการความรู้ด้านทรัพยากรบุคคล สร้างศูนย์กลางสำหรับทรัพยากร
ผ่านทางกูรู

กูรูช่วยให้การจัดการความรู้เป็นเรื่องง่าย ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถสร้าง 'การ์ด' หรือหน่วยความรู้ขนาดเล็กได้ ซึ่งสามารถรวมทุกอย่างตั้งแต่ นโยบายบริษัท ไปจนถึง คำถามที่พบบ่อย พร้อมเสริมด้วยสื่อมัลติมีเดียเพื่อความชัดเจน

ด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์ Guru ช่วยให้คู่มือผู้ใช้ของคุณทันสมัยอยู่เสมอผ่านวงจรการตรวจสอบอัตโนมัติและการแจ้งเตือนวันหมดอายุ นอกจากนี้ ข้อเสนอแนะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติเด่นของ Guru

  • ใช้ Guru GPT เพื่อรวมข้อมูลภายในและภายนอกเพื่อตอบคำถามด้านทรัพยากรบุคคล
  • ติดตามคำถาม แก้ไขคำตอบ และแก้ไขช่องว่างความรู้โดยใช้ศูนย์ฝึกอบรม AI
  • จัดการการเข้าถึงด้วยสิทธิ์ที่กำหนดเองได้สำหรับทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน
  • รับประกาศและการแจ้งเตือน ค้นหาความรู้ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

ข้อจำกัดของกูรู

  • ฟังก์ชันการค้นหาให้ผลลัพธ์จำนวนมากเกินไป ทำให้ยากต่อการระบุคำตอบที่แน่นอน
  • ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้แสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์บนการ์ด

ราคาแบบกูรู

  • ฟรี
  • ครบจบในหนึ่งเดียว: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การจัดอันดับและรีวิวจากผู้เชี่ยวชาญ

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (500+ รีวิว)

3. Document360 (แพลตฟอร์มเอกสารที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วย AI ที่ดีที่สุด)

เอกสาร 360: ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้พร้อมการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งและการควบคุมเวอร์ชัน
ผ่านทางDocument360

Document360 มุ่งเน้นที่การทำให้การสร้างและการแบ่งปันความรู้เป็นเรื่องง่าย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้สร้างและจัดการฐานความรู้ได้โดยไม่คำนึงถึงความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของคุณ

เครื่องมือนี้ยังทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูลแบบบริการตนเอง ช่วยลดการสอบถามงานทรัพยากรบุคคลที่ซ้ำซ้อน และช่วยให้พนักงานสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเอกสาร 360

  • สร้างและจัดการบทความฐานความรู้พร้อมฟีเจอร์เอกสารที่ครอบคลุม
  • รับประวัติเวอร์ชันของการเปลี่ยนแปลงในฐานความรู้ของคุณในรูปแบบ 'Markdown' และ 'Rendered'
  • สร้างลิงก์ไปยังข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายในฐานความรู้เพื่อปรับปรุงการนำทางและบริบท
  • รักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณด้วยการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว (SSO) และการจำกัดช่วง IP เพื่อควบคุมการเข้าถึงเอกสาร

ข้อจำกัดของเอกสาร 360

  • ความสามารถในการวิเคราะห์มุ่งเน้นไปที่ผู้ใช้แต่ละรายหรือเอกสารเฉพาะมากกว่าการให้ภาพรวมที่ครอบคลุม
  • ไม่มีคอมเมนต์แบบอินไลน์, ตัวตรวจสอบการสะกดในตัว, หรือความสามารถในการอัปเดตบทความตามการกระทำในเครื่องมืออื่น ๆ

ราคาของเอกสาร 360

  • ฟรี
  • มืออาชีพ: $199/เดือน ต่อโครงการ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ธุรกิจ: $399/เดือน ต่อโครงการ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

บันทึกคะแนนและรีวิวเอกสาร 360

  • G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำอธิบายงานที่เก่าแก่ที่สุดย้อนกลับไปถึงอียิปต์โบราณ ซึ่ง 'นักเขียนอักษร' เป็นบทบาทวิชาชีพแรกที่จัดการบันทึกและการสื่อสาร

4. จุดบรรจบ (พื้นที่ทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดสำหรับทีม)

การบรรจบกัน: โซลูชันการจัดการความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลพร้อมระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
ผ่านทางAtlassian

Confluence ของ Atlassian มอบสภาพแวดล้อมที่มีความยืดหยุ่นสำหรับการบันทึก จัดระเบียบ และแบ่งปันความรู้ ในฐานะศูนย์กลางที่รวมศูนย์ มันผสานรวมเอกสาร การจัดการโครงการ และการทำงานร่วมกันของทีมเข้าด้วยกัน

คุณสมบัติการสื่อสารแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทีมที่อยู่ระยะไกลและในสำนักงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้อง

คุณสมบัติเด่นของ Confluence

  • ทำงานร่วมกับทีมของคุณด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์ การแสดงความคิดเห็น และการแจ้งเตือน
  • ค้นหาข้อมูลด้วยการค้นหาขั้นสูง, ป้ายกำกับ, และลำดับชั้นของเนื้อหาที่เข้าใจง่าย
  • ใช้แม่แบบสำหรับเอกสารด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เนื้อหาทั้งหมดมีความสอดคล้องและสามารถจดจำได้
  • เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้งานเอกสารเพื่อระบุช่องว่างของความรู้และปรับปรุงทรัพยากร

ข้อจำกัดของการบรรจบกัน

  • การส่งออกเอกสารเป็นไฟล์ PDF นั้นทำได้ยากและทำให้แพลตฟอร์มทำงานช้าลง
  • คุณไม่สามารถคัดลอกและวางข้อมูลจาก Confluence ไปยังซอฟต์แวร์อื่นได้โดยไม่เกิดปัญหาการจัดรูปแบบ

การกำหนดราคาแบบผสมผสาน

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $5. 16/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $9.73/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของคอนฟลูเอนซ์

  • G2: 4. 1/5 (3,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

5. Notion (พื้นที่ทำงานครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับประสิทธิภาพส่วนบุคคลและทีม)

แนวคิด: ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ด้านทรัพยากรบุคคล
ผ่านทางNotion

Notion เป็นแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ที่รวมโน้ต งาน และฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่อจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสร้างวิกิของบริษัทในหัวข้อต่างๆ ได้อีกด้วย

อินเตอร์เฟซที่ยืดหยุ่นช่วยให้ทีมสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของพวกเขาได้ นอกจากนี้ยังรองรับเนื้อหาหลากหลายประเภท รวมถึงข้อความ รูปภาพ และลิงก์ ทำให้เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับการจัดระเบียบข้อมูล

เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าช่วยให้การสร้างและรักษาเอกสาร HR ให้ทันสมัยง่ายยิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • สร้างฐานความรู้กลางสำหรับข้อมูลทั้งหมดของบริษัท รวมถึงเอกสารการปฐมนิเทศ นโยบายภายใน และทรัพยากรเฉพาะทีม
  • ใช้เทมเพลตที่พร้อมใช้งาน เช่น 'หน้าแรกของบริษัท', 'การปฐมนิเทศพนักงานใหม่' และ 'บันทึกการประชุม'
  • เชื่อมโยงข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น บันทึกพนักงานกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้วยฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ของ Notion
  • จัดระเบียบหัวข้อที่ซับซ้อน เช่น การปฏิบัติตามข้อกำหนด สวัสดิการ และกระบวนการทำงาน โดยใช้หน้าย่อย
  • เชื่อมต่อด้วยเครื่องมือเช่น Slack, Google Drive, หรือ ClickUp เพื่อสร้างระบบการจัดการความรู้ที่เชื่อมโยงกัน

ข้อจำกัดของโนชั่น

  • การแชร์บันทึกกับผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้มีความซับซ้อน และไม่รองรับการแก้ไขเอกสารร่วมกัน
  • แสดงปัญหาด้านประสิทธิภาพกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือหน้าเว็บที่ซับซ้อน รวมถึงเวลาในการโหลดที่ช้า
  • การแจ้งเตือนที่ไม่ถูกต้องและการตั้งค่าการเตือนซ้ำสำหรับงานย่อยของโครงการเป็นเรื่องที่ท้าทาย

ราคาของ Notion

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $12/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวโนชั่น

  • G2: 4. 7/5 (5,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:กลยุทธ์การจัดการความรู้ที่ยอดเยี่ยมคือการบันทึกกรณีศึกษาหรือการสัมภาษณ์เมื่อพนักงานลาออก เพื่อเก็บความรู้ที่ไม่ได้บันทึกไว้จากพนักงานที่ลาออกและได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับองค์กรของคุณ

6. Tettra (เครื่องมือแบ่งปันความรู้ที่ดีที่สุดสำหรับทีม)

เท็ตตรา
ผ่านทางTettra

Tettra มุ่งเน้นการช่วยเหลือทีมในการรวบรวม จัดระเบียบ และแบ่งปันความรู้ได้อย่างง่ายดาย ด้วยรูปแบบที่เรียบง่าย ทำให้การค้นหาคำถามที่พบบ่อยกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล และคู่มือการแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องง่าย แม้ในช่วงเวลาที่งานยุ่ง

แพลตฟอร์มยังส่งเสริมการร่วมมือ, ให้คุณสามารถเสนอการอัปเดตหรือแบ่งปันโซลูชันได้

คุณสมบัติเด่นของ Tettra

  • รับคำตอบทันทีเกี่ยวกับทุกเรื่องภายในฐานความรู้ด้วย Kai, บอท AI ของ Tettra
  • บันทึกคำถามที่พบบ่อยและคำตอบด้วยฟีเจอร์ 'ถาม-ตอบ'
  • ตรวจสอบว่าบทความฐานความรู้ของคุณได้รับการอัปเดตตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้หรือไม่ ด้วยฟีเจอร์ 'การตรวจสอบ'
  • รับคำแนะนำในการทำความสะอาดเนื้อหาและระบุเนื้อหาที่ไม่มีเจ้าของ เนื้อหาล้าสมัย และเนื้อหาสาธารณะ เพื่อลดความยุ่งเหยิงในฐานข้อมูล

ข้อจำกัดของ Tettra

  • ไม่มีจุดข้อมูลที่สามารถส่งออกได้จากหน้าผู้ใช้และคอลัมน์ที่สามารถจัดเรียงได้
  • มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถแก้ไขเอกสารได้ ซึ่งจำกัดการทำงานร่วมกัน

ราคาของ Tettra

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การปรับขนาด: $8/เดือนต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: 7,200 ดอลลาร์ต่อปีสำหรับผู้ใช้ 50 คน

คะแนนและรีวิวของ Tettra

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

🔍 คุณทราบหรือไม่? ตามข้อมูลจากFortune Business Insights พบว่า 5% ของผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลได้นำ AI เชิงสร้างสรรค์มาใช้ในองค์กรแล้ว ขณะที่ 9% กำลังทดลองใช้งาน AI เชิงสร้างสรรค์ นอกจากนี้ 60% ของผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมการประชุมระดับองค์กรเกี่ยวกับการใช้ AI เชิงสร้างสรรค์ในองค์กรของตน และ 58% ร่วมมือกับผู้นำด้านไอทีเพื่อสำรวจกรณีการใช้งานที่เป็นไปได้

7. Bloomfire (แพลตฟอร์มการแบ่งปันความรู้ที่ดีที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงาน)

Bloomfire: ซอฟต์แวร์จัดการความรู้ด้านทรัพยากรบุคคล
ผ่านทางBloomfire

ถัดไปในรายการ Bloomfire เป็นแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาเชิงภาพ เช่น วิดีโอและอินโฟกราฟิก ซึ่งช่วยให้อธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น

ด้วยฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลังและเครื่องมือวิเคราะห์ Bloomfire ช่วยให้ทีม HR ติดตามการใช้งานและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง

คุณสมบัติเด่นของ Bloomfire

  • ใช้การดัชนีเชิงลึกและปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็วและแม่นยำ
  • จัดหมวดหมู่, เก็บถาวร, และเข้าถึงเอกสารและเนื้อหาประเภทต่างๆ
  • เข้าร่วมการอภิปรายและแบ่งปันความเชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลผ่านฟอรัมแบบโต้ตอบ
  • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงและแบ่งปันความรู้เพื่อระบุช่องว่างด้วย 'ชุดเครื่องมือวิเคราะห์'

ข้อจำกัดของ Bloomfire

  • มันลดความกว้างของบทความ ทำให้ตารางและเอกสารที่ฝังอยู่ยากต่อการอ่านเนื่องจากปัญหาการจัดรูปแบบ
  • ไม่สามารถอัปโหลดเอกสารจำนวนมากได้
  • ผู้ใช้ได้ร้องเรียนว่าไม่ได้รับอีเมลสำหรับการรีเซ็ตรหัสผ่าน

ราคาของ Bloomfire

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Bloomfire

  • G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)

8. Trainual (ซอฟต์แวร์ฝึกอบรมและปฐมนิเทศที่ดีที่สุด)

เทรเนวล
ผ่านทางTrainual

Trainual เชี่ยวชาญในการสร้างเอกสารการฝึกอบรมที่ละเอียดสำหรับการรับพนักงานใหม่และการพัฒนาพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถสร้างคู่มือการฝึกอบรมที่ครอบคลุมนโยบายของบริษัทและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดได้

รายการตรวจสอบช่วยให้พนักงานใหม่สามารถทำโมดูลให้เสร็จอย่างเป็นระบบ ขณะที่การสนับสนุนมัลติมีเดียช่วยให้เอกสารการฝึกอบรมน่าสนใจ

คุณสมบัติเด่นของ Trainual

  • เข้าถึงฐานความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปพลิเคชันมือถือ
  • รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการอัปเดตใหม่ใด ๆ ของเนื้อหา
  • แบ่งปันเนื้อหาให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ และจัดการการเข้าถึงเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัย
  • ใช้หมวดหมู่เนื้อหาของบริษัท กระบวนการ และนโยบายในการจัดการฐานความรู้ที่มีอยู่

ข้อจำกัดของ Trainual

  • คุณต้องได้รับข้อมูลประจำตัวของสมาชิกทีมทุกคนและเพิ่มพวกเขาเป็นรายบุคคล
  • ไม่สามารถเข้าถึงไดเรกทอรีผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้
  • กระบวนการตั้งค่าที่ยุ่งยาก
  • การใช้งานซอฟต์แวร์ขาดความชัดเจน ทำให้ผู้ใช้ไม่ทราบจุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด หรือขั้นตอนการทำงานที่แนะนำ

ราคาของ Trainual

  • ขนาดเล็ก: $299/เดือน สำหรับพนักงาน 1-25 คน
  • ระดับกลาง: $349/เดือน สำหรับพนักงาน 26-50 คน
  • การเติบโต: $499/เดือน สำหรับพนักงาน 51-100 คน
  • ราคาพิเศษสำหรับพนักงาน 101-10,000+ คน

คะแนนและรีวิว Trainual

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
  • Capterra: 4. 8/5 (450+ รีวิว)

9. Slite (เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการจดบันทึกและการจัดทำเอกสารร่วมกัน)

Slite: ซอฟต์แวร์จัดการความรู้ด้านทรัพยากรบุคคล
ผ่านทางSlite

Slite เป็นซอฟต์แวร์จัดการความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลที่ยอดเยี่ยม ซึ่งมอบวิธีที่มีประสิทธิภาพให้ทีมต่างๆ จัดโครงสร้างเอกสารของตน คุณสามารถจัดหมวดหมู่ข้อมูลของคุณโดยใช้โฟลเดอร์และแท็กเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย

แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณมอบการเข้าถึงอย่างรวดเร็วให้กับทีมของคุณสำหรับคำถามที่พบบ่อยและนโยบายที่สำคัญ

คุณสมบัติเด่นของ Slite

  • จัดระเบียบเอกสารใน 'คอลเลกชัน' ที่ยืดหยุ่นเพื่อกรอง, จัดเรียง, และบันทึกมุมมอง; คุณยังสามารถเพิ่มภาพร่าง, วิดีโอ, หรือตัวเลือกการฝังเพื่อเพิ่มบริบทได้
  • เพิ่มเนื้อหาจากเครื่องมืออื่น ๆ รวมถึง Google Workspace, YouTube และอื่น ๆ
  • ถามผู้ช่วย AI เกี่ยวกับข้อมูลในพื้นที่ทำงาน
  • ประหยัดเวลาด้วยการใช้เทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับคู่มือการปฐมนิเทศ นโยบาย และอื่นๆ

ข้อจำกัดบางประการ

  • ไม่มีตัวเลือกให้จัดเรียงตามชื่อโน้ตโดยอัตโนมัติ
  • ไม่มีการเข้าถึงแบบออฟไลน์

ราคาแบบสไลต์

  • มาตรฐาน: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $12. 5/ เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Slite

  • G2: 4. 6/5 (250+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)

🔍 คุณรู้หรือไม่? โดยเฉลี่ยแล้ว AI ช่วยประหยัดเวลาให้กับทีมทรัพยากรบุคคล2.39 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ผู้สรรหาบุคลากรใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อช่วยเขียนรายละเอียดงาน จับคู่ผู้สมัครเก่ากับตำแหน่งงานที่เปิดรับ และส่งข้อความถึงผู้สมัคร

10. Helpjuice (โซลูชันฐานความรู้ที่ปรับแต่งได้ดีที่สุด)

ฮิลป์จูส
ผ่านทางHelpjuice

ก่อตั้งขึ้นในปี 2011 Helpjuice สร้างคลังเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ HR แบบรวมศูนย์ ฟังก์ชันการทำงาน เช่น 'สิทธิ์ตามบทบาท' ช่วยให้การควบคุมการเข้าถึงการแก้ไขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังรวมถึงการวิเคราะห์ขั้นสูงที่ติดตามวิธีที่พนักงานมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา ช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลระบุช่องว่างของข้อมูลได้

คุณสมบัติเด่นของ Helpjuice

  • เข้าถึงข้อมูลได้ในทุกภาษาด้วยความสามารถหลายภาษาสำหรับพนักงานที่หลากหลาย
  • จัดการรูปแบบเอกสารหลายประเภท เช่น PDF และไฟล์ Word พร้อมผสานการทำงานกับ SharePoint และ Dropbox
  • เสริมพลังให้พนักงานด้วยโมเดลบริการตนเองในการเข้าถึงคำตอบเกี่ยวกับทรัพยากรต่างๆ
  • ติดตามวิธีที่พนักงานมีปฏิสัมพันธ์กับฐานความรู้และระบุช่องว่างในทรัพยากรโดยใช้การวิเคราะห์

ข้อจำกัดของ Helpjuice

  • อีเมลแจ้งเตือนความคิดเห็นไม่สามารถจัดเก็บแยกต่างหากได้ ทำให้ง่ายต่อการสูญเสียการติดตามการแก้ไขเมื่อผู้แสดงความคิดเห็นคนเดียวให้คำแนะนำในหลายบทความ
  • ไม่มีฟีเจอร์การแก้ไขแบบ 'โหมดแนะนำ' สำหรับทีมที่มีนักเขียนและบรรณาธิการหลายคนทำงานบนบทความเดียวกัน
  • ความคิดเห็นในเอกสารหายไปหรือถูกแนบกับข้อความที่ไม่ถูกต้องแม้จะพยายามหลายครั้ง

ราคาของ Helpjuice

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $120/เดือน สำหรับ 4 ผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Helpjuice

  • G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

ตัวเลือกที่ 'รอบรู้'—ClickUp

ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลช่วยประหยัดเวลา ลดความสับสน และเสริมศักยภาพให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญได้ ในขณะที่ตัวเลือกทั้งหมดมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม ClickUp โดดเด่นด้วยความหลากหลาย ความใช้งานง่าย และการผสานรวมที่ทรงพลัง

ClickUp ผสานคุณสมบัติที่ดีที่สุดของการจัดการความรู้และการจัดระเบียบโครงการไว้ในที่เดียวที่เต็มไปด้วยพลัง ไม่ว่าคุณจะกำลังรวมศูนย์นโยบายหรือตั้งค่าวงจรการตรวจสอบอัตโนมัติ ทุกสิ่งที่ทีมของคุณต้องการอยู่ในที่เดียวลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅