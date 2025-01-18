10 ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุดในปี 2025

ฉันสามารถหาดูนโยบายการทำงานทางไกลได้ที่ไหน? กระบวนการเริ่มต้นงานเป็นอย่างไร? ฉันจะเข้าถึงเอกสารการฝึกอบรมสำหรับตำแหน่งของฉันได้อย่างไร?
นี่คือคำถามที่พบบ่อย (และซ้ำซาก) ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการต้องตอบทุกวัน การมีฐานข้อมูลกลางที่ช่วยให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่ต้องค้นหาผ่านโฟลเดอร์ อีเมล สเปรดชีต และไดรฟ์ที่แชร์นับไม่ถ้วนจะง่ายกว่าหรือไม่?
ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลคือคำตอบ 💡
ระบบเหล่านี้จัดเก็บ, จัดหมวดหมู่, แบ่งปัน, และค้นหาข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับกระบวนการ, นโยบาย, และทรัพยากรของพนักงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเมื่อใดก็ตามที่ต้องการ
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุด ที่จะทำให้การแบ่งปันข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น 🎯
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือเครื่องมือจัดการความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ชั้นนำ ซึ่งแต่ละเครื่องมือได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะ:
- ClickUp (ฐานความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุดด้วย AI)
- กูรู (เครื่องมือค้นหาความรู้ที่ดีที่สุดด้วยปัญญาประดิษฐ์)
- เอกสาร 360 (แพลตฟอร์มเอกสารที่ได้รับการปรับปรุงด้วย AI ที่ดีที่สุด)
- คอนฟลูเอนซ์ (พื้นที่ทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดสำหรับทีม)
- Notion (พื้นที่ทำงานครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับประสิทธิภาพส่วนบุคคลและทีม)
- Tettra (เครื่องมือแบ่งปันความรู้ที่ดีที่สุดสำหรับทีม)
- Bloomfire (แพลตฟอร์มการแบ่งปันความรู้ที่ดีที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงาน)
- Trainual (ซอฟต์แวร์ฝึกอบรมและปฐมนิเทศที่ดีที่สุด)
- Slite (เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการจดบันทึกและการจัดทำเอกสารร่วมกัน)
- Helpjuice (โซลูชันฐานความรู้ที่ปรับแต่งได้ยอดเยี่ยม)
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ด้านทรัพยากรบุคคล?
การเลือกเครื่องมือการจัดการความรู้ที่เหมาะสมสำหรับระบบเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลของคุณอาจรู้สึกท่วมท้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีตัวเลือกมากมาย เครื่องมือที่ดีที่สุดจะมีคุณสมบัติหลักที่เหมือนกันซึ่งช่วยให้การจัดการ การแบ่งปัน และการเข้าถึงข้อมูลเป็นเรื่องง่ายขึ้น
มาดูคุณสมบัติที่จำเป็นที่โซลูชันการจัดการความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลของคุณต้องมี 👇
- ฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลัง: เครื่องมือค้นหาที่แข็งแกร่งพร้อมการค้นหาด้วยคำสำคัญ, ตัวกรอง, และแท็กเพื่อค้นหาเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว
- ความสามารถในการผสานรวม: ผสานรวมได้อย่างราบรื่นกับระบบ HR ที่มีอยู่ เช่น ระบบติดตามผู้สมัคร (ATS) และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS)
- ตัวเลือกบริการตนเอง: คุณสมบัติที่ช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย สวัสดิการ และอื่นๆ ได้ด้วยตนเอง
- การควบคุมความปลอดภัยและการเข้าถึง: สิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียดช่วยปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยการจำกัดการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- การวิเคราะห์และรายงาน: เครื่องมือวิเคราะห์ในตัวเพื่อติดตามรูปแบบ, ระบุช่องว่างของความรู้, และวัดประสิทธิภาพของฐานความรู้ของคุณ
- การร่วมมือและความสามารถในการปรับแต่ง: เครื่องมือที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันในการสร้างเนื้อหา พร้อมทั้งสามารถปรับแต่งอินเทอร์เฟซ แบรนด์ และการจัดระเบียบเอกสารได้
- โซลูชันบริการตนเอง: คุณสมบัติที่ช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับนโยบาย สวัสดิการ และอื่น ๆ ได้ด้วยตนเอง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า 'ทรัพยากรบุคคล' เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 1960 ก่อนหน้านั้นเรียกว่า 'การบริหารงานบุคคล' ซึ่งเน้นไปที่งานด้านการบริหารจัดการเป็นหลัก
10 ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุดที่ควรใช้
วันทำงานของผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลมักเกี่ยวข้องกับการตอบคำถามซ้ำๆ มากมาย เพื่อจัดการกับสิ่งนี้อย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาจำเป็นต้องมีแนวทางที่ชาญฉลาดในการจัดการและแบ่งปันความรู้
นี่คือ 10 อันดับเครื่องมือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุด 💁
1. ClickUp (ฐานความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุดด้วย AI)
ClickUp Knowledge Managementรวบรวมข้อมูลสำคัญทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณเข้าถึงได้ตลอดเวลา ทีม HR สามารถสร้าง แบ่งปัน และจัดการองค์ความรู้ได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้การทำงานสอดคล้องและประสานงานได้อย่างราบรื่น
มาดูคุณสมบัติบางประการที่จะช่วยคุณสร้างและจัดการฐานความรู้ภายในสำหรับทรัพยากรบุคคลกัน 👇
ClickUp Docs
ClickUp Docsเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างและจัดการฐานความรู้ด้านทรัพยากรบุคคล ฟีเจอร์การจัดรูปแบบขั้นสูงช่วยให้คุณสามารถจัดโครงสร้างข้อมูลได้ตั้งแต่ระเบียบข้อบังคับของบริษัท คู่มือพนักงาน ไปจนถึงเอกสารการฝึกอบรม
คุณสามารถควบคุมได้ว่าใครจะเห็นเอกสารของคุณ และค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้ภายในไม่กี่วินาทีด้วยการค้นหาด้วยคำค้นหาที่ง่าย
นอกจากนี้ยังให้คุณมีหน้าเว็บซ้อนกัน (nested pages) ได้ ทำให้คุณสามารถแบ่งเอกสารออกเป็นหน้าเว็บย่อยได้—เหมาะมากสำหรับการจัดเก็บสิ่งต่าง ๆ เช่น สวัสดิการพนักงาน, การอบรมพนักงานใหม่, หรือการฝึกอบรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้เรียบร้อยและเป็นระเบียบ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมีหน้าหลักสำหรับ 'คู่มือพนักงาน' และสร้างหน้าย่อยสำหรับ 'นโยบายการลาพักร้อน' 'ความปลอดภัยในที่ทำงาน' และ 'ระเบียบการแต่งกาย'
ซอฟต์แวร์การร่วมมือเอกสารยังมีระบบการจัดเวอร์ชันและการติดตามประวัติการแก้ไขเอกสารไว้ด้วย คุณสามารถตรวจสอบเวอร์ชันก่อนหน้าของเอกสารได้อย่างง่ายดาย และกู้คืนเวอร์ชันที่ต้องการได้หากจำเป็น ทำให้ฐานความรู้ของคุณถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
กลยุทธ์การจัดการความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพควรให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้ภายนอกเพื่อมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร เครื่องมือเช่น ClickUp ช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถสร้างบทความฐานความรู้ที่ตอบคำถามที่พบบ่อยจากผู้ขาย แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนด และความร่วมมือภายนอก ทำให้การร่วมมือข้ามขอบเขตเป็นเรื่องง่ายขึ้น
คลิกอัพ เบรน
ClickUp Brainเป็นเครื่องมือ AI ที่ทรงพลังสำหรับการจัดการความรู้ มันเปลี่ยนแปลงวิธีที่องค์กรจัดระเบียบ ค้นหา และเข้าถึงข้อมูลสำคัญ
ผู้จัดการความรู้ AI ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ClickUp Brain สามารถดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย เอกสารการฝึกอบรม หรือประวัติพนักงานได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นแทนที่จะต้องค้นหาเอกสารยาวเหยียด ผู้ใช้สามารถถามคำถามตามบริบทและได้รับคำตอบทันที ช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาด้วยตนเองหลายชั่วโมง
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องการข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการลาของบริษัท
ในกรณีนั้น พวกเขาสามารถถาม ClickUp Brain ได้โดยตรงและจะได้รับคำตอบที่ละเอียดและเข้าใจบริบท ทำให้การค้นหาความรู้เป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว
ClickUp Brain ยังช่วยให้การสรุปเอกสารง่ายขึ้น ซึ่งมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับทีม HR ที่ต้องจัดการกับข้อมูลปริมาณมาก ระบบ AI จะสร้างสรุปโดยอัตโนมัติสำหรับเอกสารยาว ๆ เช่น นโยบาย, เอกสารการฝึกอบรม, หรือรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ClickUp เป็นโซลูชันแบบครบวงจรที่ยอดเยี่ยมซึ่งสามารถทดแทน Docs, Excel และเครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆ ได้ทั้งหมด มันช่วยให้ทีมของฉันสามารถจัดระเบียบได้ดีขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งมอบความโปร่งใสมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบของงานของเรา
ClickUp เป็นโซลูชันแบบครบวงจรที่ยอดเยี่ยมซึ่งสามารถทดแทน Docs, Excel และเครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆ ได้ทั้งหมด มันช่วยให้ทีมของฉันสามารถจัดระเบียบได้ดีขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งมอบการมองเห็นที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบของงานของเรา
เทมเพลตฐานความรู้ ClickUpช่วยสร้างและจัดการห้องสมุดดิจิทัลที่รวมศูนย์ข้อมูลภายในทีมหรือองค์กรของคุณ ออกแบบมาด้วยโครงสร้างที่เป็นระบบ เทมเพลตนี้ประกอบด้วยส่วนต่างๆ สำหรับบทความความรู้ คำถามที่พบบ่อย และทรัพยากรอื่นๆ ทำให้การจัดระเบียบและการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกมีคุณค่าเป็นเรื่องง่าย
ด้วยการตั้งค่านี้ พนักงานสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างราบรื่นแบบเทมเพลตฐานความรู้เช่นนี้ยังช่วยให้ทีมHR สามารถสร้างบทความที่แนะนำผู้ใช้ผ่านคำถามหรือปัญหาที่พบบ่อยได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ศูนย์กลางข้อมูลแบบรวมศูนย์: ช่วยให้สามารถจัดเก็บและจัดระเบียบเอกสาร นโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรบุคคลทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- การแก้ไขร่วมกัน: ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันในการสร้าง, อัปเดต, และตรวจสอบเอกสาร HR ได้ในเวลาเดียวกัน
- เครื่องมือจัดระเบียบที่มีโครงสร้าง: มีโฟลเดอร์, แท็ก, และเทมเพลตเพื่อจัดระเบียบเนื้อหาด้านทรัพยากรบุคคลให้เป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย
- สิทธิ์ที่กำหนดเอง: ให้การควบคุมว่าใครสามารถดู แก้ไข หรือแชร์ข้อมูล HR ที่ละเอียดอ่อนได้
- การเรียกคืนความรู้อย่างรวดเร็ว: ประกอบด้วยตัวเลือกการค้นหาที่แข็งแกร่งเพื่อค้นหาเอกสารหรือคำตอบสำหรับคำถามด้านทรัพยากรบุคคลได้ทันที
- ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI: แนะนำการปรับปรุง, ระบุช่องว่างในเอกสาร, และทำให้เนื้อหาทันสมัยอยู่เสมอ
- เครื่องมือแบบโต้ตอบสำหรับพนักงาน: อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรด้านทรัพยากรบุคคลด้วยตนเอง ช่วยให้พนักงานสามารถแก้ไขข้อสงสัยได้ด้วยตนเอง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วเนื่องจากตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย
- การตั้งค่าเริ่มต้นใช้เวลา
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. กูรู (เครื่องมือค้นหาความรู้ที่ดีที่สุดด้วยปัญญาประดิษฐ์)
กูรูช่วยให้การจัดการความรู้เป็นเรื่องง่าย ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถสร้าง 'การ์ด' หรือหน่วยความรู้ขนาดเล็กได้ ซึ่งสามารถรวมทุกอย่างตั้งแต่ นโยบายบริษัท ไปจนถึง คำถามที่พบบ่อย พร้อมเสริมด้วยสื่อมัลติมีเดียเพื่อความชัดเจน
ด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์ Guru ช่วยให้คู่มือผู้ใช้ของคุณทันสมัยอยู่เสมอผ่านวงจรการตรวจสอบอัตโนมัติและการแจ้งเตือนวันหมดอายุ นอกจากนี้ ข้อเสนอแนะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ Guru
- ใช้ Guru GPT เพื่อรวมข้อมูลภายในและภายนอกเพื่อตอบคำถามด้านทรัพยากรบุคคล
- ติดตามคำถาม แก้ไขคำตอบ และแก้ไขช่องว่างความรู้โดยใช้ศูนย์ฝึกอบรม AI
- จัดการการเข้าถึงด้วยสิทธิ์ที่กำหนดเองได้สำหรับทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน
- รับประกาศและการแจ้งเตือน ค้นหาความรู้ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ
ข้อจำกัดของกูรู
- ฟังก์ชันการค้นหาให้ผลลัพธ์จำนวนมากเกินไป ทำให้ยากต่อการระบุคำตอบที่แน่นอน
- ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้แสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์บนการ์ด
ราคาแบบกูรู
- ฟรี
- ครบจบในหนึ่งเดียว: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การจัดอันดับและรีวิวจากผู้เชี่ยวชาญ
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
3. Document360 (แพลตฟอร์มเอกสารที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วย AI ที่ดีที่สุด)
Document360 มุ่งเน้นที่การทำให้การสร้างและการแบ่งปันความรู้เป็นเรื่องง่าย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้สร้างและจัดการฐานความรู้ได้โดยไม่คำนึงถึงความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของคุณ
เครื่องมือนี้ยังทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูลแบบบริการตนเอง ช่วยลดการสอบถามงานทรัพยากรบุคคลที่ซ้ำซ้อน และช่วยให้พนักงานสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเอกสาร 360
- สร้างและจัดการบทความฐานความรู้พร้อมฟีเจอร์เอกสารที่ครอบคลุม
- รับประวัติเวอร์ชันของการเปลี่ยนแปลงในฐานความรู้ของคุณในรูปแบบ 'Markdown' และ 'Rendered'
- สร้างลิงก์ไปยังข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายในฐานความรู้เพื่อปรับปรุงการนำทางและบริบท
- รักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณด้วยการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว (SSO) และการจำกัดช่วง IP เพื่อควบคุมการเข้าถึงเอกสาร
ข้อจำกัดของเอกสาร 360
- ความสามารถในการวิเคราะห์มุ่งเน้นไปที่ผู้ใช้แต่ละรายหรือเอกสารเฉพาะมากกว่าการให้ภาพรวมที่ครอบคลุม
- ไม่มีคอมเมนต์แบบอินไลน์, ตัวตรวจสอบการสะกดในตัว, หรือความสามารถในการอัปเดตบทความตามการกระทำในเครื่องมืออื่น ๆ
ราคาของเอกสาร 360
- ฟรี
- มืออาชีพ: $199/เดือน ต่อโครงการ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: $399/เดือน ต่อโครงการ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
บันทึกคะแนนและรีวิวเอกสาร 360
- G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำอธิบายงานที่เก่าแก่ที่สุดย้อนกลับไปถึงอียิปต์โบราณ ซึ่ง 'นักเขียนอักษร' เป็นบทบาทวิชาชีพแรกที่จัดการบันทึกและการสื่อสาร
4. จุดบรรจบ (พื้นที่ทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดสำหรับทีม)
Confluence ของ Atlassian มอบสภาพแวดล้อมที่มีความยืดหยุ่นสำหรับการบันทึก จัดระเบียบ และแบ่งปันความรู้ ในฐานะศูนย์กลางที่รวมศูนย์ มันผสานรวมเอกสาร การจัดการโครงการ และการทำงานร่วมกันของทีมเข้าด้วยกัน
คุณสมบัติการสื่อสารแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทีมที่อยู่ระยะไกลและในสำนักงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้อง
คุณสมบัติเด่นของ Confluence
- ทำงานร่วมกับทีมของคุณด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์ การแสดงความคิดเห็น และการแจ้งเตือน
- ค้นหาข้อมูลด้วยการค้นหาขั้นสูง, ป้ายกำกับ, และลำดับชั้นของเนื้อหาที่เข้าใจง่าย
- ใช้แม่แบบสำหรับเอกสารด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เนื้อหาทั้งหมดมีความสอดคล้องและสามารถจดจำได้
- เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้งานเอกสารเพื่อระบุช่องว่างของความรู้และปรับปรุงทรัพยากร
ข้อจำกัดของการบรรจบกัน
- การส่งออกเอกสารเป็นไฟล์ PDF นั้นทำได้ยากและทำให้แพลตฟอร์มทำงานช้าลง
- คุณไม่สามารถคัดลอกและวางข้อมูลจาก Confluence ไปยังซอฟต์แวร์อื่นได้โดยไม่เกิดปัญหาการจัดรูปแบบ
การกำหนดราคาแบบผสมผสาน
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5. 16/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $9.73/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของคอนฟลูเอนซ์
- G2: 4. 1/5 (3,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
5. Notion (พื้นที่ทำงานครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับประสิทธิภาพส่วนบุคคลและทีม)
Notion เป็นแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ที่รวมโน้ต งาน และฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่อจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสร้างวิกิของบริษัทในหัวข้อต่างๆ ได้อีกด้วย
อินเตอร์เฟซที่ยืดหยุ่นช่วยให้ทีมสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของพวกเขาได้ นอกจากนี้ยังรองรับเนื้อหาหลากหลายประเภท รวมถึงข้อความ รูปภาพ และลิงก์ ทำให้เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับการจัดระเบียบข้อมูล
เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าช่วยให้การสร้างและรักษาเอกสาร HR ให้ทันสมัยง่ายยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- สร้างฐานความรู้กลางสำหรับข้อมูลทั้งหมดของบริษัท รวมถึงเอกสารการปฐมนิเทศ นโยบายภายใน และทรัพยากรเฉพาะทีม
- ใช้เทมเพลตที่พร้อมใช้งาน เช่น 'หน้าแรกของบริษัท', 'การปฐมนิเทศพนักงานใหม่' และ 'บันทึกการประชุม'
- เชื่อมโยงข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น บันทึกพนักงานกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้วยฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ของ Notion
- จัดระเบียบหัวข้อที่ซับซ้อน เช่น การปฏิบัติตามข้อกำหนด สวัสดิการ และกระบวนการทำงาน โดยใช้หน้าย่อย
- เชื่อมต่อด้วยเครื่องมือเช่น Slack, Google Drive, หรือ ClickUp เพื่อสร้างระบบการจัดการความรู้ที่เชื่อมโยงกัน
ข้อจำกัดของโนชั่น
- การแชร์บันทึกกับผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้มีความซับซ้อน และไม่รองรับการแก้ไขเอกสารร่วมกัน
- แสดงปัญหาด้านประสิทธิภาพกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือหน้าเว็บที่ซับซ้อน รวมถึงเวลาในการโหลดที่ช้า
- การแจ้งเตือนที่ไม่ถูกต้องและการตั้งค่าการเตือนซ้ำสำหรับงานย่อยของโครงการเป็นเรื่องที่ท้าทาย
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $12/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวโนชั่น
- G2: 4. 7/5 (5,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:กลยุทธ์การจัดการความรู้ที่ยอดเยี่ยมคือการบันทึกกรณีศึกษาหรือการสัมภาษณ์เมื่อพนักงานลาออก เพื่อเก็บความรู้ที่ไม่ได้บันทึกไว้จากพนักงานที่ลาออกและได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับองค์กรของคุณ
6. Tettra (เครื่องมือแบ่งปันความรู้ที่ดีที่สุดสำหรับทีม)
Tettra มุ่งเน้นการช่วยเหลือทีมในการรวบรวม จัดระเบียบ และแบ่งปันความรู้ได้อย่างง่ายดาย ด้วยรูปแบบที่เรียบง่าย ทำให้การค้นหาคำถามที่พบบ่อยกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล และคู่มือการแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องง่าย แม้ในช่วงเวลาที่งานยุ่ง
แพลตฟอร์มยังส่งเสริมการร่วมมือ, ให้คุณสามารถเสนอการอัปเดตหรือแบ่งปันโซลูชันได้
คุณสมบัติเด่นของ Tettra
- รับคำตอบทันทีเกี่ยวกับทุกเรื่องภายในฐานความรู้ด้วย Kai, บอท AI ของ Tettra
- บันทึกคำถามที่พบบ่อยและคำตอบด้วยฟีเจอร์ 'ถาม-ตอบ'
- ตรวจสอบว่าบทความฐานความรู้ของคุณได้รับการอัปเดตตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้หรือไม่ ด้วยฟีเจอร์ 'การตรวจสอบ'
- รับคำแนะนำในการทำความสะอาดเนื้อหาและระบุเนื้อหาที่ไม่มีเจ้าของ เนื้อหาล้าสมัย และเนื้อหาสาธารณะ เพื่อลดความยุ่งเหยิงในฐานข้อมูล
ข้อจำกัดของ Tettra
- ไม่มีจุดข้อมูลที่สามารถส่งออกได้จากหน้าผู้ใช้และคอลัมน์ที่สามารถจัดเรียงได้
- มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถแก้ไขเอกสารได้ ซึ่งจำกัดการทำงานร่วมกัน
ราคาของ Tettra
- ฟรี
- พื้นฐาน: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- การปรับขนาด: $8/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 7,200 ดอลลาร์ต่อปีสำหรับผู้ใช้ 50 คน
คะแนนและรีวิวของ Tettra
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณทราบหรือไม่? ตามข้อมูลจากFortune Business Insights พบว่า 5% ของผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลได้นำ AI เชิงสร้างสรรค์มาใช้ในองค์กรแล้ว ขณะที่ 9% กำลังทดลองใช้งาน AI เชิงสร้างสรรค์ นอกจากนี้ 60% ของผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมการประชุมระดับองค์กรเกี่ยวกับการใช้ AI เชิงสร้างสรรค์ในองค์กรของตน และ 58% ร่วมมือกับผู้นำด้านไอทีเพื่อสำรวจกรณีการใช้งานที่เป็นไปได้
7. Bloomfire (แพลตฟอร์มการแบ่งปันความรู้ที่ดีที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงาน)
ถัดไปในรายการ Bloomfire เป็นแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาเชิงภาพ เช่น วิดีโอและอินโฟกราฟิก ซึ่งช่วยให้อธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น
ด้วยฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลังและเครื่องมือวิเคราะห์ Bloomfire ช่วยให้ทีม HR ติดตามการใช้งานและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
คุณสมบัติเด่นของ Bloomfire
- ใช้การดัชนีเชิงลึกและปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็วและแม่นยำ
- จัดหมวดหมู่, เก็บถาวร, และเข้าถึงเอกสารและเนื้อหาประเภทต่างๆ
- เข้าร่วมการอภิปรายและแบ่งปันความเชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลผ่านฟอรัมแบบโต้ตอบ
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงและแบ่งปันความรู้เพื่อระบุช่องว่างด้วย 'ชุดเครื่องมือวิเคราะห์'
ข้อจำกัดของ Bloomfire
- มันลดความกว้างของบทความ ทำให้ตารางและเอกสารที่ฝังอยู่ยากต่อการอ่านเนื่องจากปัญหาการจัดรูปแบบ
- ไม่สามารถอัปโหลดเอกสารจำนวนมากได้
- ผู้ใช้ได้ร้องเรียนว่าไม่ได้รับอีเมลสำหรับการรีเซ็ตรหัสผ่าน
ราคาของ Bloomfire
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Bloomfire
- G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
8. Trainual (ซอฟต์แวร์ฝึกอบรมและปฐมนิเทศที่ดีที่สุด)
Trainual เชี่ยวชาญในการสร้างเอกสารการฝึกอบรมที่ละเอียดสำหรับการรับพนักงานใหม่และการพัฒนาพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถสร้างคู่มือการฝึกอบรมที่ครอบคลุมนโยบายของบริษัทและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดได้
รายการตรวจสอบช่วยให้พนักงานใหม่สามารถทำโมดูลให้เสร็จอย่างเป็นระบบ ขณะที่การสนับสนุนมัลติมีเดียช่วยให้เอกสารการฝึกอบรมน่าสนใจ
คุณสมบัติเด่นของ Trainual
- เข้าถึงฐานความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปพลิเคชันมือถือ
- รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการอัปเดตใหม่ใด ๆ ของเนื้อหา
- แบ่งปันเนื้อหาให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ และจัดการการเข้าถึงเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัย
- ใช้หมวดหมู่เนื้อหาของบริษัท กระบวนการ และนโยบายในการจัดการฐานความรู้ที่มีอยู่
ข้อจำกัดของ Trainual
- คุณต้องได้รับข้อมูลประจำตัวของสมาชิกทีมทุกคนและเพิ่มพวกเขาเป็นรายบุคคล
- ไม่สามารถเข้าถึงไดเรกทอรีผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้
- กระบวนการตั้งค่าที่ยุ่งยาก
- การใช้งานซอฟต์แวร์ขาดความชัดเจน ทำให้ผู้ใช้ไม่ทราบจุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด หรือขั้นตอนการทำงานที่แนะนำ
ราคาของ Trainual
- ขนาดเล็ก: $299/เดือน สำหรับพนักงาน 1-25 คน
- ระดับกลาง: $349/เดือน สำหรับพนักงาน 26-50 คน
- การเติบโต: $499/เดือน สำหรับพนักงาน 51-100 คน
- ราคาพิเศษสำหรับพนักงาน 101-10,000+ คน
คะแนนและรีวิว Trainual
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 8/5 (450+ รีวิว)
9. Slite (เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการจดบันทึกและการจัดทำเอกสารร่วมกัน)
Slite เป็นซอฟต์แวร์จัดการความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลที่ยอดเยี่ยม ซึ่งมอบวิธีที่มีประสิทธิภาพให้ทีมต่างๆ จัดโครงสร้างเอกสารของตน คุณสามารถจัดหมวดหมู่ข้อมูลของคุณโดยใช้โฟลเดอร์และแท็กเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณมอบการเข้าถึงอย่างรวดเร็วให้กับทีมของคุณสำหรับคำถามที่พบบ่อยและนโยบายที่สำคัญ
คุณสมบัติเด่นของ Slite
- จัดระเบียบเอกสารใน 'คอลเลกชัน' ที่ยืดหยุ่นเพื่อกรอง, จัดเรียง, และบันทึกมุมมอง; คุณยังสามารถเพิ่มภาพร่าง, วิดีโอ, หรือตัวเลือกการฝังเพื่อเพิ่มบริบทได้
- เพิ่มเนื้อหาจากเครื่องมืออื่น ๆ รวมถึง Google Workspace, YouTube และอื่น ๆ
- ถามผู้ช่วย AI เกี่ยวกับข้อมูลในพื้นที่ทำงาน
- ประหยัดเวลาด้วยการใช้เทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับคู่มือการปฐมนิเทศ นโยบาย และอื่นๆ
ข้อจำกัดบางประการ
- ไม่มีตัวเลือกให้จัดเรียงตามชื่อโน้ตโดยอัตโนมัติ
- ไม่มีการเข้าถึงแบบออฟไลน์
ราคาแบบสไลต์
- มาตรฐาน: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12. 5/ เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Slite
- G2: 4. 6/5 (250+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
🔍 คุณรู้หรือไม่? โดยเฉลี่ยแล้ว AI ช่วยประหยัดเวลาให้กับทีมทรัพยากรบุคคล2.39 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ผู้สรรหาบุคลากรใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อช่วยเขียนรายละเอียดงาน จับคู่ผู้สมัครเก่ากับตำแหน่งงานที่เปิดรับ และส่งข้อความถึงผู้สมัคร
10. Helpjuice (โซลูชันฐานความรู้ที่ปรับแต่งได้ดีที่สุด)
ก่อตั้งขึ้นในปี 2011 Helpjuice สร้างคลังเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ HR แบบรวมศูนย์ ฟังก์ชันการทำงาน เช่น 'สิทธิ์ตามบทบาท' ช่วยให้การควบคุมการเข้าถึงการแก้ไขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ยังรวมถึงการวิเคราะห์ขั้นสูงที่ติดตามวิธีที่พนักงานมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา ช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลระบุช่องว่างของข้อมูลได้
คุณสมบัติเด่นของ Helpjuice
- เข้าถึงข้อมูลได้ในทุกภาษาด้วยความสามารถหลายภาษาสำหรับพนักงานที่หลากหลาย
- จัดการรูปแบบเอกสารหลายประเภท เช่น PDF และไฟล์ Word พร้อมผสานการทำงานกับ SharePoint และ Dropbox
- เสริมพลังให้พนักงานด้วยโมเดลบริการตนเองในการเข้าถึงคำตอบเกี่ยวกับทรัพยากรต่างๆ
- ติดตามวิธีที่พนักงานมีปฏิสัมพันธ์กับฐานความรู้และระบุช่องว่างในทรัพยากรโดยใช้การวิเคราะห์
ข้อจำกัดของ Helpjuice
- อีเมลแจ้งเตือนความคิดเห็นไม่สามารถจัดเก็บแยกต่างหากได้ ทำให้ง่ายต่อการสูญเสียการติดตามการแก้ไขเมื่อผู้แสดงความคิดเห็นคนเดียวให้คำแนะนำในหลายบทความ
- ไม่มีฟีเจอร์การแก้ไขแบบ 'โหมดแนะนำ' สำหรับทีมที่มีนักเขียนและบรรณาธิการหลายคนทำงานบนบทความเดียวกัน
- ความคิดเห็นในเอกสารหายไปหรือถูกแนบกับข้อความที่ไม่ถูกต้องแม้จะพยายามหลายครั้ง
ราคาของ Helpjuice
- ฟรี
- พรีเมียม: $120/เดือน สำหรับ 4 ผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Helpjuice
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
📖 อ่านเพิ่มเติม: 10 แม่แบบคู่มือพนักงานฟรีใน Word & ClickUp
ตัวเลือกที่ 'รอบรู้'—ClickUp
ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลช่วยประหยัดเวลา ลดความสับสน และเสริมศักยภาพให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญได้ ในขณะที่ตัวเลือกทั้งหมดมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม ClickUp โดดเด่นด้วยความหลากหลาย ความใช้งานง่าย และการผสานรวมที่ทรงพลัง
ClickUp ผสานคุณสมบัติที่ดีที่สุดของการจัดการความรู้และการจัดระเบียบโครงการไว้ในที่เดียวที่เต็มไปด้วยพลัง ไม่ว่าคุณจะกำลังรวมศูนย์นโยบายหรือตั้งค่าวงจรการตรวจสอบอัตโนมัติ ทุกสิ่งที่ทีมของคุณต้องการอยู่ในที่เดียวลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅