11 เครื่องมือสร้าง JavaScript ด้วย AI ที่ดีที่สุด

คุณใช้เวลาหลายชั่วโมงในการแก้ไขข้อผิดพลาดใน JavaScript เพียงเพื่อจะพบว่ามีแค่การพิมพ์ผิดเพียงจุดเดียวที่ทำให้โค้ดทั้งหมดใช้งานไม่ได้ มันเป็นความหงุดหงิดที่คุ้นเคยสำหรับนักพัฒนาเว็บ
การเขียนโค้ดที่สะอาดและมีประสิทธิภาพสามารถให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า แต่การทำงานซ้ำซาก ปัญหาไวยากรณ์ และการปรับแต่งประสิทธิภาพมักจะเป็นอุปสรรค
เครื่องมือสร้างโค้ด JavaScript ด้วย AI ช่วยลดความเครียดในช่วงเวลาเหล่านั้น เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยคุณเขียน แก้ไขข้อผิดพลาด และปรับปรุงโค้ดของคุณได้เร็วขึ้น ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาที่ใหญ่ขึ้นและโครงการที่มีผลกระทบได้
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจ 11 เครื่องมือสร้างโค้ด JavaScript ด้วย AI ที่ดีที่สุด เพื่อช่วยให้การพัฒนาของคุณรวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
⏰ สรุป 60 วินาที
จากการวิจัยของเรา นี่คือเครื่องมือสร้าง AI Javascript ที่ดีที่สุดในตลาดปัจจุบัน:
- ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างโค้ดสแนปช็อตและการจัดการวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์)
- Tabnine (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานความช่วยเหลือด้านการเขียนโค้ดด้วย AI ที่เข้าใจบริบทเข้ากับการพัฒนาของคุณ)
- CodeT5 (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไข, สรุป, หรือสร้างโค้ดอย่างรวดเร็ว)
- AskCodi (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติแบบครบวงจร รวมถึงการสร้างโค้ดและการแก้ไขข้อบกพร่อง)
- GitHub Copilot (เหมาะที่สุดสำหรับการเรียนรู้ภาษาโปรแกรมและเฟรมเวิร์กใหม่)
- SourceAI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างโค้ด JavaScript ที่แม่นยำตามข้อมูลที่ป้อนเข้ามาในภาษาของมนุษย์)
- DeepCode โดย Snyk (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจจับช่องโหว่และการแก้ไขอย่างปลอดภัย)
- AI ที่ปรับเปลี่ยนได้ (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างบทความสไตล์วิกิพีเดียจากโค้ดที่เขียนไว้)
- Replit Ghostwriter (เหมาะที่สุดสำหรับการดีบัก JavaScript แบบเรียลไทม์และความช่วยเหลือในการเขียนโค้ด)
- Codeium (เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือโค้ด JavaScript ที่รวดเร็วและเบา และการทำงานร่วมกัน)
- Claude AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างโค้ด JavaScript ที่ชัดเจนและสามารถสนทนาได้)
🔍 คุณรู้หรือไม่? เครื่องมือ AI สามารถสร้างเฟรมเวิร์ก JavaScript ที่ซับซ้อน เช่น คอมโพเนนต์ของ React ได้เพียงแค่ป้อนคำสั่งไม่กี่คำ
คุณควรมองหาอะไรในตัวสร้าง JavaScript ด้วย AI?
เมื่อคุณค้นหาออนไลน์เกี่ยวกับเครื่องมือสร้าง JavaScript ด้วย AI คุณจะพบตัวเลือกมากมาย เพื่อระบุเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการของคุณ ให้มองหาคุณสมบัติสำคัญเหล่านี้:
- คุณภาพของโค้ด: สร้างโค้ด JavaScript ที่สะอาด สามารถบำรุงรักษาได้ และปราศจากข้อผิดพลาด เหมาะสำหรับโครงการทุกขนาด
- ความสะดวกในการใช้งาน: รองรับคำสั่งภาษาธรรมชาติและผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับโปรแกรมแก้ไขโค้ดยอดนิยม
- การรองรับเฟรมเวิร์ก: เข้ากันได้กับเฟรมเวิร์กหลัก เช่น React, Angular และ Vue.js พร้อมด้วยไลบรารีที่จำเป็น
- การจัดการกรณีพิเศษ: จัดการทั้งงานมาตรฐานและสถานการณ์ที่ซับซ้อนหรือพบได้น้อยอย่างมีประสิทธิภาพ
- เครื่องมือแก้ไขข้อบกพร่อง: ตรวจจับข้อผิดพลาด แนะนำวิธีแก้ไข และปรับปรุงโค้ดเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
- การสนับสนุนการเรียนรู้: รวมถึงความคิดเห็นและคำอธิบายที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจโค้ดที่สร้างขึ้น
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: ช่วยให้การแบ่งปันข้อมูลและการตรวจสอบโค้ดของทีมเป็นไปอย่างราบรื่น และทำงานได้ดีกับระบบควบคุมเวอร์ชันเช่น Git
- ชุมชนและการสนับสนุน: ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนผู้ใช้ที่กระตือรือร้นและการสนับสนุนทางเทคนิคที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: ให้การเข้าถึง API และตัวเลือกในการปรับแต่งโมเดลให้เหมาะสมกับความต้องการในการพัฒนาเฉพาะ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: JavaScript เดิมทีมีชื่อว่า Mocha จากนั้นเปลี่ยนเป็น LiveScript ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น JavaScript ด้วยเหตุผลทางการตลาด
เครื่องมือสร้าง JavaScript ด้วย AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับ
จากการศึกษาล่าสุดพบว่า86.5% ของพนักงานใช้AI ในที่ทำงานเพื่อทำงานให้เสร็จเร็วขึ้น การนำ AI มาใช้ไม่ใช่แค่เทรนด์ แต่เป็นความจำเป็น
นี่คือรายการเครื่องมือสร้างโค้ด JavaScript ด้วย AI ที่ดีที่สุด เพื่อยกระดับการทำงานของคุณให้รวดเร็ว ชาญฉลาด และสนุกสนานยิ่งขึ้น
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างโค้ดสแนปช็อตและการจัดการวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยรวม)
ClickUpไม่ใช่แค่สำหรับเขียนโค้ดเท่านั้น—แต่เป็นแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการและกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
สำหรับนักพัฒนา JavaScript,ClickUp สำหรับทีมซอฟต์แวร์มอบเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในทุกด้านของการพัฒนา ตั้งแต่การเขียนโค้ด ES6 ไปจนถึงการจัดการการผสานรวม API และการดีบั๊กฟังก์ชันที่ไม่เป็นเชิงเส้น
ClickUp Brain
ClickUp Brainมอบโซลูชันอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้างโค้ด JavaScript แบบสั้น แก้ไขข้อผิดพลาดในโค้ด และทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ
ด้วยการผสานการทำงานที่ไร้รอยต่อกับ GitHub และ GitLab คุณสามารถติดตามการคอมมิต จัดการคำขอดึงโค้ด และซิงค์สาขาได้โดยตรงภายในงานของคุณ ทำให้กระบวนการพัฒนาของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่นClickUp Whiteboardsสำหรับการวางแผนสถาปัตยกรรม JavaScript ที่ซับซ้อน,ClickUp Automationsสำหรับการอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์, และเทมเพลตที่แข็งแกร่งสำหรับการติดตามบั๊ก, การตรวจสอบโค้ด, และการพัฒนาแบบ Agile
สิ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันคือคุณสมบัติการจัดรูปแบบบล็อกโค้ดของ ClickUpซึ่งช่วยให้การแชร์โค้ดสั้น ๆ ง่ายขึ้นด้วยการเน้นไวยากรณ์ สิ่งนี้ทำให้โค้ดอ่านและเข้าใจได้ง่ายขึ้น ทำให้การร่วมมือเป็นไปอย่างราบรื่น และช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นภายในแพลตฟอร์ม
ด้วยการใช้ ClickUp Docsคุณสามารถเขียนเอกสารสำหรับโค้ด, แชร์กับทีมของคุณ, และให้หรือรับคำแนะนำได้โดยตรง
คลิกอัพ แชท
นอกจากนี้ClickUp Chatยังช่วยปรับปรุงการพัฒนา JavaScript ด้วยการสื่อสารแบบเรียลไทม์ ทำให้ผู้พัฒนาสามารถแชร์โค้ดสั้น ๆ หารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ และแก้ไขปัญหาได้ภายในเวิร์กโฟลว์ของพวกเขา
ไม่จำเป็นต้องสลับแอปอีกต่อไป! ตอนนี้คุณสามารถจัดการเอกสารทางเทคนิค แก้ไขข้อบกพร่อง และแชท ทั้งหมดได้ในแพลตฟอร์มเดียวกัน
ฟีเจอร์ AI Answers ให้คำตอบทันทีโดยอิงจากประวัติการสนทนาและข้อมูลจากแอปที่เชื่อมต่อ เช่น Google Drive, GitHub และ Salesforce เพื่อให้มั่นใจในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและกระบวนการทำงานที่ราบรื่น
เทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์ ClickUp
เพื่อทำให้การจัดการโครงการง่ายขึ้นสำหรับนักพัฒนา JavaScript ให้ใช้เทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์ของ ClickUp ซึ่งออกแบบมาเพื่อ สนับสนุนการทำงานแบบไดนามิก ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่ใช้เฟรมเวิร์กเช่น React หรือ Node.js และอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์และการผสานรวม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ประหยัดเวลาในงานที่ทำซ้ำ: อัตโนมัติงานต่างๆ เช่น การอัปเดตการพึ่งพา การจัดการสคริปต์การสร้าง และการกำหนดค่าเวิร์กโฟลว์การทดสอบ
- ทำให้การทำงานร่วมกันของโค้ดราบรื่นขึ้น: แชร์บล็อกโค้ด JavaScript ที่จัดรูปแบบพร้อมการเน้นไวยากรณ์เพื่อการอ่านและความร่วมมือที่ดีขึ้น
- จัดระเบียบโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ: ใช้แม่แบบการพัฒนาซอฟต์แวร์และแบบฟอร์มรายงานข้อบกพร่องที่ละเอียดซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับโครงการพัฒนา JavaScript
- มุ่งเน้นที่การเขียนโค้ด: เข้าถึงเครื่องมือ ClickUp ได้โดยตรงในเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการเขียนโค้ดโดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์มด้วยส่วนขยาย Chrome
- รวมเครื่องมือทั้งหมดของคุณเข้าด้วยกัน: ผสาน ClickUp กับเครื่องมือพัฒนาแอปที่คุณชื่นชอบ เช่น Visual Studio Code, Jenkins และการเชื่อมต่ออื่นๆ กว่า 1,000 รายการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณลักษณะและการปรับแต่งที่หลากหลายของ ClickUp อาจใช้เวลาสำหรับผู้ใช้ใหม่ในการทำความเข้าใจอย่างเต็มที่
- แอปมือถือ ClickUp แม้จะสะดวก แต่ก็ไม่เหมาะสำหรับการปรับแต่งขั้นสูง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. Tabnine (ดีที่สุดสำหรับการผสานรวมการช่วยเหลือการเขียนโค้ดด้วย AI ที่รับรู้บริบทในกระบวนการพัฒนาของคุณ)
Tabnine เป็นผู้ช่วยเขียนโค้ดด้วย AI ที่ทำงานได้ดีสำหรับการสร้างโค้ดที่ปรับแต่งตามความต้องการ การทดสอบ และการตรวจสอบโค้ดเครื่องมือ AI นี้ช่วยนักพัฒนาในการสร้างโค้ดที่มีคุณภาพได้เร็วขึ้นใน IDE ที่พวกเขาชื่นชอบ มันครอบคลุมทุกด้านของการช่วยเหลือในการเขียนโค้ด—การสร้างโค้ด การอธิบาย การแก้ไขข้อบกพร่อง และความปลอดภัย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tabnine
- สร้างคำแนะนำโค้ดที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วยบริบทจากโค้ดที่คุณเคยใช้และรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำ
- ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยผ่าน LLM ล่าสุด รวมถึง Claude 3.5 Sonnet, GPT-4o, Command R+ และ Codestral
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณด้วยความสามารถของ Tabnine ในการเชื่อมต่อกับจุดสิ้นสุดของโมเดลส่วนตัวของคุณเอง
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าโค้ดของคุณยังคงปลอดภัย เนื่องจาก Tabnine จะไม่จัดเก็บหรือใช้โค้ดของคุณในการฝึกฝนโมเดลของตน
ข้อจำกัดของ Tabnine
- อาจใช้ทรัพยากรมาก ทำให้เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพและหน่วยความจำในโค้ดขนาดใหญ่
- เครื่องมือแนะนำโค้ดหลายบรรทัดที่ไม่จำเป็นและยาวเกินไป ซึ่งผู้ใช้ไม่ได้ร้องขอ
ราคาของ Tabnine
- พื้นฐาน: ฟรี
- ผู้พัฒนา: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $39/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Tabnine
- G2: 4. 2/5 (40+ รีวิว)
- Caterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
3. CodeT5 (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไข, สรุป, หรือสร้างโค้ดอย่างรวดเร็ว)
CodeT5, โมเดล encoder-decoder ที่ได้รับการฝึกฝนล่วงหน้าและตระหนักถึงโค้ดของ Salesforce, มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับนักพัฒนา JavaScript ด้วยความสามารถในการเข้าใจโค้ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ CodeT5 ช่วยให้คุณทำงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพโดยรวมของแอปพลิเคชัน JavaScript ของคุณ
มันทำให้งานที่ซับซ้อนง่ายขึ้น เช่น การสร้างโค้ด การเติมโค้ดให้สมบูรณ์ การตรวจจับข้อบกพร่อง การอธิบาย และการสรุป
คุณสมบัติเด่นของ CodeT5
- ใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรมล่วงหน้าขนาดใหญ่เพื่อให้คำแนะนำและการเติมข้อความที่แม่นยำสูงซึ่งเฉพาะเจาะจงกับไวยากรณ์และรูปแบบของ JavaScript
- ทำให้การอธิบายและการแก้ไขข้อผิดพลาดของฟังก์ชัน JavaScript ง่ายขึ้นด้วยการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
- ตรวจจับปัญหา JavaScript ที่พบบ่อย เช่น ข้อผิดพลาดด้านขอบเขตหรือการจัดการ async/await ที่ไม่ถูกต้อง
ข้อจำกัดของ CodeT5
- จำเป็นต้องปรับแต่งอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุดในโดเมนเฉพาะและงานเฉพาะ
- แม้ว่าจะมีความสามารถในการเข้าใจโครงสร้างของโค้ดได้ดี แต่ CodeT5 อาจประสบปัญหาเมื่อต้องจัดการกับตรรกะที่ซับซ้อนหรือประเด็นที่ขึ้นอยู่กับบริบท
ราคาของ CodeT5
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว CodeT5
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
4. AskCodi (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบ รวมถึงการสร้างโค้ดและการแก้ไขข้อผิดพลาด)
AskCodi เป็นผู้ช่วยเขียนโค้ดที่ใช้เทคโนโลยี Gen AI อีกตัวหนึ่งซึ่งมีประโยชน์สำหรับการพัฒนา JavaScript ช่วยให้คุณสามารถสร้างเอกสารได้เร็วขึ้นและแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ
Codi Sandbox ให้คำแนะนำการเขียนโค้ดแบบเรียลไทม์ ในขณะที่ Codi Apps ที่เน้นกรณีการใช้งานเฉพาะ จะมอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับงานเขียนโปรแกรมเฉพาะ เช่น การอธิบายข้อผิดพลาด การปรับปรุงโครงสร้างโค้ด และการวิเคราะห์ Big-O
คุณสมบัติเด่นของ AskCodi
- รับคำแนะนำแบบเรียลไทม์สำหรับไวยากรณ์, ตรรกะ, และโค้ดที่เกี่ยวข้องกับเฟรมเวิร์ก
- ใช้แอป Codi หลายตัวสำหรับกรณีการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโค้ดโดยเฉพาะ
- รองรับ IDE หลายตัว รวมถึง VSCode, JetBrains, Sublime Text และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ AskCodi
- บางครั้ง หากคำตอบยาวเกินไป ระบบ AI จะหยุดการสร้างโค้ดทันที
- ผู้ใช้ได้ร้องเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างเครดิต เนื่องจากแอปจะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อคุณใช้เครดิตหมด
ราคาของ AskCodi
- พรีเมียม: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $34.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวจาก AskCodi
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
5. GitHub Copilot (เหมาะที่สุดสำหรับการเรียนรู้ภาษาโปรแกรมและเฟรมเวิร์กใหม่)
GitHub Copilot ช่วยเติมโค้ดอัตโนมัติและสนับสนุนการเขียนโค้ดร่วมกันด้วย AI โดยผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับ IDE หลากหลาย เช่น Visual Studio, JetBrains และสภาพแวดล้อมในเทอร์มินัล
ในฐานะที่เป็นเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ GitHub Copilot ใช้บริบทจากโค้ดเบสของคุณเพื่อสร้างคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเร่งการพัฒนาในขณะที่ยังคงสไตล์การเขียนโค้ดของคุณไว้ คุณสามารถสร้างส่วนขยายส่วนตัวเพื่อปรับแต่ง Copilot ให้เข้ากับเครื่องมือและกระบวนการทำงานภายในของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitHub Copilot
- สร้างการเติมข้อความอัตโนมัติและคำแนะนำที่แม่นยำโดยอิงจากโค้ดที่มีอยู่และบริบทของโครงการของคุณทันทีที่คุณพิมพ์
- รับคำอธิบายและสรุปการเปลี่ยนแปลงโค้ดที่สร้างโดย AI เพื่อทำความเข้าใจขอบเขตของการอัปเดต
- ตั้งค่าคำแนะนำที่กำหนดเองใน VS Code หรือ Visual Studio เพื่อปรับแต่งการตอบแชทให้เหมาะสมกับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบ แนวทางปฏิบัติขององค์กร และมาตรฐานการเขียนโค้ด
- ผสานรวมส่วนขยายส่วนตัวและการผสานรวมจากบุคคลที่สาม เช่น GitHub Actions
ข้อจำกัดของ GitHub Copilot
- ความเกี่ยวข้องและประสิทธิภาพของคำแนะนำของ Copilot อาจแตกต่างกันไปบ้าง
- อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้วิธีใช้และผสานคำแนะนำของ GitHub Copilot เข้ากับโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
ราคา GitHub Copilot
- ฟรี
- ทีม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 21 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว GitHub Copilot
- G2: 4. 5/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 20+ รายการ)
6. SourceAI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างโค้ด JavaScript ที่แม่นยำตามข้อมูลที่ป้อนในภาษาของมนุษย์)
หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีการเขียนโค้ด JavaScript ของคุณโดยให้ทั้งนักพัฒนาและผู้ที่ไม่ได้เป็นนักพัฒนาสามารถมีส่วนร่วมได้ SourceAI คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ มันใช้โมเดล AI ที่ทันสมัยที่สุดเช่น GPT-3 และ Codex เพื่อสร้างโค้ดคุณภาพสูงที่สามารถนำไปใช้ได้จากการอธิบายเป็นข้อความธรรมดา
ไม่เหมือนกับเครื่องมือแบบดั้งเดิม SourceAI โดดเด่นด้วยการรองรับหลายภาษาและการออกแบบที่เรียบง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SourceAI
- แปลคำอธิบายข้อความธรรมดาเป็นโค้ดในหลายภาษา เช่น Python, JavaScript, C++ และอื่นๆ
- สร้างซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริงได้อย่างง่ายดายด้วยกระบวนการพัฒนาแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ครบถ้วน
- สร้างส่วนประกอบโค้ดที่ได้รับการปรับแต่งและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อัตโนมัติ เพื่อเร่งกระบวนการพัฒนาให้รวดเร็วขึ้น โดยใช้ชิ้นส่วนโค้ดที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
ข้อจำกัดของ SourceAI
- บางครั้ง การตอบกลับอาจใช้เวลาโหลดนานขึ้น และผลลัพธ์อาจไม่สมบูรณ์หากไม่มีรายละเอียดเพียงพอเกี่ยวกับปัญหา
- การฝึกอบรมต้องการชุดข้อมูลที่ครอบคลุม ซึ่งอาจยากที่จะได้มาสำหรับสาขาเฉพาะทางหรือภาษาและวัฒนธรรมที่ไม่ได้รับการแทนที่อย่างเพียงพอ
ราคาของ SourceAI
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวของ SourceAI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (25+ รีวิว)
🤝 เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: กรุณาตรวจสอบโค้ดที่สร้างโดย AI ทุกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับตรรกะและมาตรฐานของโครงการของคุณ
7. DeepCode โดย Snyk (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจจับช่องโหว่และการแก้ไขอย่างปลอดภัย)
ต่างจากเครื่องมือ AI แบบโมเดลเดียวเช่น GPT-4 ที่อาจประสบปัญหาเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและปรากฏการณ์ 'ภาพหลอน' ที่เกิดขึ้นแบบสุ่ม DeepCode เป็นระบบโฮสต์เองเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ มันใช้โมเดลหลายตัวและการฝึกอบรมที่เฉพาะเจาะจงด้านความปลอดภัยเพื่อมุ่งเน้นการรักษาความปลอดภัยของแอปพลิเคชันของคุณ
สิ่งที่ทำให้แตกต่างคือ DeepCode ผสานAI สำหรับทีมซอฟต์แวร์เข้ากับAI แบบสัญลักษณ์และแบบสร้างสรรค์ การเรียนรู้ของเครื่อง และข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญของทีมความปลอดภัยของ Snyk ผลลัพธ์คือความแม่นยำที่ดีขึ้นในการตรวจจับปัญหาและการเสนอวิธีแก้ไข—โดยไม่ต้องคาดเดา
คุณสมบัติเด่นของ DeepCode
- ติดตั้งการแก้ไขความปลอดภัยได้ทันทีโดยตรงใน IDE ลดการแทรกแซงด้วยตนเองและเร่งการเขียนโค้ดที่ปลอดภัยด้วยฟีเจอร์ DeepCode AI Fix
- ระบุรูปแบบโค้ดและช่องโหว่โดยอิงตามตรรกะและลำดับการทำงาน เพื่อสร้างกฎที่กำหนดเองที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เกินกว่าแค่ไวยากรณ์
- ระบุช่องโหว่ของโค้ดในขณะที่โค้ดถูกสร้างขึ้น พร้อมการแก้ไขเพียงคลิกเดียวด้วยการสแกนแบบเรียลไทม์
- มอบการมองเห็นแบบครบวงจรด้วยการตรวจสอบและรายงานขั้นสูงเพื่อขยายขอบเขตการปฏิบัติด้านความปลอดภัยของคุณ
ข้อจำกัดของ DeepCode
- อาจทำให้เกิดการตรวจพบผิดพลาดในโค้ดเมื่อทำงานกับโค้ดที่ซับซ้อน
- คุณภาพของผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับความคุณภาพของข้อมูลการฝึกอบรมอย่างมาก
ราคาของ DeepCodeAI
- ฟรี
- ทีม: $25/เดือน ต่อผลิตภัณฑ์
- องค์กร: ราคาตามตกลง
DeepCodeAI คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
8. AI ที่เปลี่ยนแปลงได้ (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างบทความสไตล์วิกิพีเดียจากโค้ดที่เขียนไว้)
คุณสมบัติ Auto Wiki ของ Mutable.ai สามารถเปลี่ยนฐานโค้ดของคุณให้กลายเป็นเอกสารที่มีชีวิตชีวาและโต้ตอบได้เหมือนหน้า Wikipedia ได้. คุณสมบัตินี้ช่วยให้การเข้าใจโครงการที่ซับซ้อนง่ายขึ้นโดยการจัดระเบียบโค้ดของคุณให้กลายเป็นเนื้อหาที่มีโครงสร้างและสามารถนำทางได้สะดวก.
ด้วยโค้ดเดียวกัน เครื่องมือนี้จะช่วยให้เอกสารของคุณทันสมัยอยู่เสมอและทำให้กระบวนการเขียนโค้ดง่ายขึ้น ช่วยให้คุณจัดการกับโค้ดขนาดใหญ่ได้ดีขึ้นและกลายเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI ที่ปรับเปลี่ยนได้
- เชื่อมต่อเอกสารโดยอัตโนมัติกับบรรทัดโค้ดเฉพาะ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและขจัดปัญหาการอ้างอิงที่ไม่ชัดเจน
- ใช้ Mermaid. js เพื่อสร้างภาพจำลองสถาปัตยกรรม ช่วยให้ทีมเข้าใจการออกแบบระบบที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว
- ลองใช้การแก้ไขและปรับปรุงวิกิด้วย AI เพื่อรักษาความถูกต้องและข้อมูลเชิงลึกของเอกสาร
- ซิงค์กับที่เก็บโค้ดทุกเดือนหรือทุกครั้งที่มีการคอมมิตผ่านบอทขอดึงโค้ดที่กำลังจะมาถึง
ข้อจำกัดของ AI ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
- การบรรลุความถูกต้องสมบูรณ์อาจเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโค้ดที่ซับซ้อน
- ฟีเจอร์การเชื่อมต่อ API และของบุคคลที่สามไม่พร้อมใช้งาน
ราคา AI ที่เปลี่ยนแปลงได้
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว AI ที่เปลี่ยนแปลงได้
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
9. Replit Ghostwriter (เหมาะที่สุดสำหรับการดีบั๊ก JavaScript แบบเรียลไทม์และความช่วยเหลือด้านโค้ด)
Replit เป็นแอปพลิเคชันบนเว็บและเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ที่ใช้ AI เพื่อทำงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว Ghostwriter เป็นเครื่องมือของ Replit ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งผสานการทำงานกับตัวแก้ไขโค้ดของ Replit เพื่อยกระดับประสบการณ์การเขียนโค้ดของนักพัฒนา
มันใช้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ขั้นสูง (LLMs) เพื่อช่วยในการทำงานด้านการเขียนโปรแกรม เช่น การเติมโค้ดให้สมบูรณ์ การแก้ไขข้อผิดพลาด และการสร้างโค้ดใหม่
คุณสมบัติเด่นของ Replit Ghostwriter
- รับคำแนะนำโค้ดแบบเรียลไทม์ในตัวแก้ไขที่ปรับให้เข้ากับไฟล์และโครงสร้างโค้ดเฉพาะที่คุณกำลังทำงานอยู่
- ระบุปัญหาในโค้ดของคุณ, แนะนำวิธีแก้ไข, และแก้ไขโดยอัตโนมัติ, ทั้งหมดภายในสภาพแวดล้อมของ Replit
- ให้ Ghostwriter ปรับโครงสร้างโค้ดของคุณอย่างราบรื่น เปลี่ยนลูปเป็นการเรียกซ้ำหรือในทางกลับกัน ตามความต้องการของคุณ
ข้อจำกัดของ Replit Ghostwriter
- อาจสร้างโค้ดที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมที่สุด ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของงานและข้อความที่ป้อน
- สามารถใช้ได้เฉพาะภายในแพลตฟอร์ม Replit เท่านั้น ซึ่งจำกัดการผสานรวมกับสภาพแวดล้อมการพัฒนาอื่น ๆ
ราคาบริการเขียนบทความโดย Replit Ghostwriter
- เริ่มต้น: ฟรี
- Replit Core: $25/เดือน
- ทีม: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
เรตติ้งและรีวิวผู้เขียนแทน Replit Ghostwriter
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. Codeium (เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือโค้ด JavaScript ที่รวดเร็วและเบา และการทำงานร่วมกัน)
Codeium เป็นเครื่องมือ AI สำหรับการเขียนโค้ดที่ทรงพลังซึ่งมีคุณสมบัติอัจฉริยะหลากหลาย รวมถึงการสร้างโค้ดโดยใช้ AI การเติมข้อความอัตโนมัติตามบริบท และเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทั้งหมดนี้ถูกรวมเข้ากับสภาพแวดล้อมการพัฒนาที่ได้รับความนิยม
Codeium มอบเครื่องมือให้คุณเพื่อการเขียนโค้ดที่ชาญฉลาดขึ้น การแก้ไขข้อผิดพลาดที่รวดเร็วขึ้น และการทำงานร่วมกันในทีมที่ดีขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความมุ่งมั่นของนักพัฒนา
คุณสมบัติเด่นของ Codeium
- ผสานการทำงานของการสร้างโค้ดและการเติมข้อความอัตโนมัติด้วย AI เข้ากับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการควบคุมเวอร์ชันโดยใช้ Codeium Windsurf Editor
- ใช้ Codeium จากทุกตัวแก้ไขโค้ดที่คุณชื่นชอบ เช่น VS Code, JetBrains, Neovim และอื่นๆ
- ผสาน Codeium Forge เข้ากับเครื่องมือสร้างโค้ดด้วย AIขั้นสูงเพื่อการร่วมมือแบบเรียลไทม์และการควบคุมเวอร์ชัน
- ใช้ประโยชน์จากคำแนะนำโค้ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยตรงในอินเทอร์เฟซแชท เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเขียนโค้ดด้วย Codeium Live
ข้อจำกัดของ Codeum
- ทำงานได้ไม่ดีกับโค้ดขนาดใหญ่
- ไม่สามารถทำงานแบบออฟไลน์กับโมเดลท้องถิ่นได้
ราคาของ Codeium:
- ฟรี
- ข้อดี: 15 ดอลลาร์ต่อเดือน
- โปร อัลติเมท: 60 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Codeium:
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
11. Claude AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างโค้ด JavaScript ที่ชัดเจนและสามารถสนทนาได้)
Claude. ai พัฒนาโดย Anthropic เป็นผู้ช่วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อทำงานหลากหลายประเภท รวมถึงการสร้าง วิเคราะห์ และปรับปรุงเนื้อหาที่เป็นข้อความ
ในขณะที่จุดแข็งหลักของมันอยู่ที่การเข้าใจภาษาธรรมชาติและการช่วยเหลือในการสนทนา ความสามารถของมันได้ถูกขยายออกไปเมื่อเร็ว ๆ นี้เพื่อรวมถึงการดำเนินการโค้ด JavaScript ผ่านเครื่องมือวิเคราะห์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เปิดตัวในปี 2024
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Claude. ai
- สร้างและปรับปรุงโค้ดมาตรฐานหรือฟังก์ชัน JavaScript เฉพาะได้อย่างง่ายดาย
- ระบุข้อผิดพลาดในโค้ด JavaScript ได้อย่างแม่นยำ พร้อมรับคำแนะนำหรือวิธีแก้ไขที่สามารถนำไปใช้ได้ทันทีภายในอินเทอร์เฟซ
- เขียนและรันโค้ดภายใน Claude.ai เพื่อสนับสนุนงานวิเคราะห์ที่หลากหลาย
- จัดทำเอกสารที่ชัดเจนและกระชับเพื่ออธิบายโครงสร้างโค้ดที่ซับซ้อน
ข้อจำกัดของ Claude.ai
- อาจไม่สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับบางสภาพแวดล้อมการพัฒนา
- แม้ว่า Claude จะสามารถจัดการกับบริบทจำนวนมากได้ แต่ประสิทธิภาพอาจลดลงเมื่อต้องจัดการกับโค้ด JavaScript ที่ซับซ้อนมากหรือมีความสัมพันธ์กันสูง
ราคา Claude. ai
- ฟรี
- ข้อดี: 20 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Claude.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
สร้างโค้ด JavaScript ที่สมบูรณ์แบบด้วย ClickUp
JavaScript ยังคงเป็นภาษาที่สำคัญสำหรับการพัฒนาเว็บสมัยใหม่
เว็บไซต์ นักพัฒนาแอป และทีมเนื้อหาจำนวนมากต่างพึ่งพาสิ่งนี้เพื่อประสิทธิภาพที่เสถียร นั่นคือเหตุผลที่คุณจำเป็นต้องใช้เครื่องมือสร้าง JavaScript ด้วย AI เพื่อช่วยสร้างโค้ดของคุณภายในไม่กี่วินาที
ClickUp ใช้วิธีการแบบครบวงจรสำหรับเรื่องนี้ โดยผสานรวมความสามารถที่ไม่มีใครเทียบได้ของ ClickUp Brain เอกสารที่ครอบคลุมของ ClickUp Docs และอีกมากมาย เพื่อให้คุณได้รับทุกสิ่งที่ต้องการในที่เดียว
แล้วคุณรออะไรอยู่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้เลย!