แพลตฟอร์ม UCaaS ชั้นนำสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีมอย่างไร้รอยต่อ

ลองนึกภาพนี้: ทีมของคุณกำลังเร่งทำงานเพื่อให้ทันกำหนดส่งโปรเจกต์ ผู้จัดการส่งอีเมลมาขอรายละเอียดงาน แต่ครึ่งหนึ่งของทีมกลับไม่เห็นอีเมลท่ามกลางข้อความด่วนที่หลั่งไหลเข้ามา
ผลลัพธ์คืออะไร? ความสับสน ความล่าช้า และพนักงานที่รู้สึกหงุดหงิดซึ่งพยายามอย่างหนักที่จะรักษาความสอดคล้องกัน ส่งผลให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพ นี่คือจุดที่แพลตฟอร์ม UCaaS เข้ามามีบทบาท
การสื่อสารแบบรวมเป็นหนึ่ง (Unified Communications as a Service หรือ UCaas) นำการประชุมทางวิดีโอ, การส่งข้อความทันที, การแชร์ไฟล์ และอื่น ๆ มารวมไว้ในโซลูชันเดียวที่เรียบง่าย ระบบเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายตัวและการผสานรวม ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายไอทีและทีมสื่อสารสามารถทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้นและลดค่าใช้จ่าย
มาสำรวจซอฟต์แวร์ UCaaS ชั้นนำที่กำลังเปลี่ยนแปลงการสื่อสารทางธุรกิจในปัจจุบันกัน
แพลตฟอร์ม UCaaS คืออะไร?
การสื่อสารแบบรวมเป็นหนึ่ง (Unified Communications as a Service หรือ UCaaS) เป็นรูปแบบที่ใช้ระบบคลาวด์ในการผสานรวมเครื่องมือสื่อสารและการทำงานร่วมกันต่าง ๆ เข้าไว้ในแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบรวมเป็นหนึ่งเดียว
บริการแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบรวมศูนย์นี้ประกอบด้วยคุณสมบัติเช่นการโทรด้วยเสียง, การประชุมทางวิดีโอ, การส่งข้อความทันที, การแชร์ไฟล์, และการจัดการศูนย์ติดต่อ. UCaaS ใช้การคำนวณบนคลาวด์เพื่อโฮสต์เครื่องมือการสื่อสารในศูนย์ข้อมูลระยะไกล.
นี่คือการแยกย่อยอย่างง่าย:
- โครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์: บริการสื่อสารทั้งหมดถูกโฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ที่ปลอดภัยซึ่งจัดการโดยผู้ให้บริการ UCaaS
- การผสานรวมอุปกรณ์: ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มได้จากอุปกรณ์ใด ๆ ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น เดสก์ท็อป สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต
- อินเทอร์เฟซแบบรวม: แพลตฟอร์มนี้รวมเครื่องมือต่างๆ เช่น การประชุมทางวิดีโอ การโทรด้วยเสียง และการส่งข้อความไว้ในแดชบอร์ดเดียวเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย
- การซิงค์แบบเรียลไทม์: ข้อมูลและเครื่องมือสื่อสารจะถูกซิงค์แบบเรียลไทม์ ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่อัปเดตได้ตลอดเวลา
ประโยชน์ของ UCaaS
UCAaaS ช่วยให้องค์กร:
- ลดต้นทุนโดยการแทนที่ฮาร์ดแวร์ในสถานที่ด้วยโซลูชันบนคลาวด์
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันด้วยการประชุมวิดีโอแบบบูรณาการ การส่งข้อความ และการแชร์ไฟล์
- สนับสนุนทีมระยะไกลและทีมแบบผสมผสานด้วยเครื่องมือที่สม่ำเสมอและเข้าถึงได้
- รับประกันความน่าเชื่อถือด้วยระบบสำรองข้อมูลบนคลาวด์และลดเวลาหยุดทำงานให้น้อยที่สุด
- ลดความซับซ้อนในการจัดการทีมไอทีด้วยการรวมระบบสื่อสาร
ประเภทของแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบรวม
โซลูชัน UCaaS โดยทั่วไปแบ่งออกเป็นสองประเภท:
- แพลตฟอร์มแบบหลายผู้เช่า: ในรูปแบบนี้ องค์กรหลายแห่งใช้โครงสร้างพื้นฐาน UCaaS ร่วมกัน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการความยืดหยุ่นในการขยายระบบโดยไม่ต้องรับภาระในการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
- แพลตฟอร์มสำหรับผู้เช่าเดียว: แพลตฟอร์มเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเฉพาะสำหรับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง มอบการควบคุมที่สูงกว่า คุณสมบัติที่ปรับแต่งได้ และความปลอดภัยของข้อมูลที่ดีขึ้น เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความต้องการซับซ้อน
คุณควรพิจารณาอะไรในผู้ให้บริการ UCaaS?
การเลือกแพลตฟอร์ม UCaaS ที่เหมาะสมหมายถึงการมุ่งเน้นที่ฟีเจอร์ซึ่งช่วยปิดช่องว่างในการสื่อสารภายในสถานที่ทำงานของคุณ
นี่คือคุณสมบัติหลักของ UCaaS ที่ควรให้ความสำคัญ:
- การโทรผ่านวิดีโอพร้อมแชร์หน้าจอ: การประชุมผ่านวิดีโอคุณภาพสูงและความสามารถในการแชร์หน้าจอสำหรับการนำเสนอหรือการทำงานร่วมกัน
- การส่งข้อความและการแสดงสถานะแบบบูรณาการ: การส่งข้อความพร้อมตัวบ่งชี้สถานะเพื่อแสดงความพร้อมใช้งาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารแบบเรียลไทม์
- VoIP และการโทรศัพท์: การโทรด้วยเสียงผ่านคลาวด์พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การโอนสาย, การถอดข้อความเสียง, และการบันทึกการโทร
- การแชร์ไฟล์และการทำงานร่วมกัน: การแชร์และแก้ไขเอกสารร่วมกันได้อย่างราบรื่นภายในแพลตฟอร์ม
- การผสานรวมศูนย์บริการลูกค้า: คุณสมบัติศูนย์บริการลูกค้าในตัว เช่น การกระจายสายอัตโนมัติ, IVR และการติดตามการโต้ตอบกับลูกค้า
- การผสานเสียงอย่างไร้รอยต่อ: เชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ (PSTN) เพื่อให้มั่นใจในการสื่อสารที่เชื่อถือได้ทั้งในระบบโทรศัพท์แบบดั้งเดิมและระบบโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต
- ความเข้ากันได้ข้ามอุปกรณ์: เข้าถึงได้ทั้งบนเดสก์ท็อป อุปกรณ์มือถือ และแท็บเล็ตเพื่อให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่สะดุด
- แดชบอร์ดรวม: อินเทอร์เฟซกลางสำหรับจัดการเครื่องมือสื่อสารทางธุรกิจทั้งหมด ลดเวลาที่ใช้ในการสลับระหว่างแอปต่างๆ
ซอฟต์แวร์ UCaaS ที่ดีที่สุด 10 อันดับที่คุณต้องรู้จัก
การค้นหาแพลตฟอร์ม UCaaS ที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีมคุณ ทำให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้านล่างนี้คือแพลตฟอร์ม UCaaS ที่ดีที่สุด 10 อันดับ ซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มมีคุณสมบัติเฉพาะตัวเพื่อสนับสนุนธุรกิจของคุณ
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันแบบครบวงจร)
ClickUpเป็นศูนย์กลางแบบรวมศูนย์สำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีม แอปครบวงจรสำหรับการทำงานนี้รวมการจัดการเวิร์กโฟลว์ การสื่อสาร และการวิเคราะห์ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
นี่คือตัวอย่างบางส่วนจากชุดคุณสมบัติอันหลากหลายของมัน
คลิกอัพ แชท
ClickUp Chatช่วยให้การสนทนาที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมดถูกจัดระเบียบภายในแพลตฟอร์ม ดังนั้น แทนที่จะเสียเวลาอันมีค่าไปกับการค้นหาอีเมลหรือแชทที่กระจัดกระจาย ทีมงานของคุณสามารถอ้างอิงการสนทนาที่เชื่อมโยงกับงานได้ ทำให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดถูกมองข้าม
คลิกอัพ ด็อกส์
นอกจากนี้ClickUp DocsและClickUp Whiteboardsยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน ทำให้ทีมของคุณสามารถระดมความคิด จัดทำเอกสาร และวางแผนได้แบบเรียลไทม์
ตัวอย่างเช่น หากทีมการตลาดของคุณกำลังวางแผนแคมเปญ พวกเขาสามารถร่างกลยุทธ์ใน Docs ขณะที่ใช้ Whiteboards เพื่อวางแผนความคิด, กำหนดเวลา, และความรับผิดชอบของทีมในรูปแบบภาพ
คลิกอัพ แอสไซน์ คอมเมนต์
คุณสมบัติความคิดเห็นที่มอบหมายของ ClickUpช่วยให้แน่ใจว่าข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จะไม่ถูกมองข้ามโดยการมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถติดตาม แก้ไข หรือมอบหมายความคิดเห็นใหม่ได้อย่างง่ายดาย ทำให้งานมีความชัดเจนและเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ผิดพลาด
ClickUp ยังมีฟีเจอร์ขั้นสูง เช่นClickUp Collaboration Detectionที่ช่วยป้องกันการดำเนินงานซ้ำซ้อน
ตัวอย่างเช่น หากเพื่อนร่วมทีมกำลังพิมพ์ความคิดเห็นหรือแก้ไขคำอธิบายงานในเวลาเดียวกัน คุณจะเห็นการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยลดโอกาสของการเปลี่ยนแปลงที่ขัดแย้งกัน การอัปเดต ความคิดเห็น และการเปลี่ยนแปลงจะซิงค์ทันทีในทุกแพลตฟอร์ม เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมกำลังทำงานกับเวอร์ชันล่าสุดของงานและเอกสาร
คลิป ClickUp
หากคุณพบว่าการเขียนอีเมลหรือความคิดเห็นยาว ๆ เป็นวิธีที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการอธิบายสิ่งต่าง ๆ คุณสามารถบันทึกมันได้ด้วยClickUp Clips คุณสามารถบันทึกและแชร์หน้าจอของคุณพร้อมคำอธิบายเสียงได้ทันที นอกจากนี้ คุณยังสามารถนำทางผ่านการอัปเดตได้ทั้งทางสายตาและเสียง ทำให้ไม่มีที่ว่างสำหรับการตีความผิด
ClickUp Brain
สุดท้าย ฟีเจอร์การถอดความด้วย AI ในClickUp Brainจะสร้างข้อความที่สามารถค้นหาได้จากคลิปของคุณโดยอัตโนมัติ พร้อมด้วยเวลาที่ระบุ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถกลับไปดูจุดสำคัญโดยไม่ต้องเล่นวิดีโอทั้งหมดใหม่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดระเบียบการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ ClickUp Chat
- ระดมความคิดและแบ่งปันไอเดียอย่างสร้างสรรค์ด้วยไวท์บอร์ด
- ทำงานร่วมกันในเอกสารแบบเรียลไทม์กับผู้ใช้หลายคน
- แท็กสมาชิกทีมในภารกิจโดยใช้ @mentions เพื่อการสื่อสารที่รวดเร็ว
- ปรับแต่งการจัดการงานด้วยมุมมองหลากหลาย เช่น รายการ กระดาน และแกนต์
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่บางรายรายงานว่าต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เนื่องจากมีฟีเจอร์มากมายให้เลือกใช้
- ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์จำกัด
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ปรับปรุงการสื่อสารในที่ทำงานของคุณให้ราบรื่นขึ้นด้วยเทมเพลตแผนการสื่อสารฟรีจาก ClickUp ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ และทำให้ทุกคนอยู่ในทิศทางเดียวกัน ทำให้การร่วมมือกันเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น!
2. Nextiva (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารลูกค้าด้วย AI ขั้นสูง)
Nextiva ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการโต้ตอบกับลูกค้าผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆเช่น เสียง วิดีโอ อีเมล SMS และโซเชียลมีเดีย ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมันช่วยยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าผ่านการกำหนดเส้นทางอัจฉริยะ ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ และการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์
ธุรกิจสามารถรวมเครื่องมือสื่อสาร, ปรับปรุงการร่วมมือภายใน, และจัดการการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ Nextiva
- ใช้การกำหนดเส้นทางอัจฉริยะด้วย AI เพื่อเชื่อมต่อลูกค้าเข้ากับเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม
- ปรับใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและลดการแทรกแซงด้วยตนเอง
- เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางของลูกค้าด้วย AI เพื่อประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลและขับเคลื่อนด้วยบริบท
ข้อจำกัดของ Nextiva
- แอปพลิเคชันโทรศัพท์บางครั้งจะตัดสายและโทรออกใหม่ระหว่างการสนทนา
- การเรียนรู้คุณสมบัติขั้นสูงอาจมีความชันสูงสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ Nextiva
- ดิจิทัล: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- หลัก: $36/เดือน ต่อผู้ใช้
- เข้าร่วม: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
- แพ็กเกจ Power Suite: $75/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Nextiva
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,230+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
3. RingCentral (ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารที่ราบรื่นด้วย AI)
RingSense เป็นซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันแบบครบวงจรที่มี AI ซึ่งเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ธุรกิจโต้ตอบกันด้วยการให้บันทึกการโทรสด ข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาด และการแปลภาษาที่ราบรื่น คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในและสร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้นให้กับลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RingCentral
- ใช้การสรุปการโทรด้วย AI เพื่อติดตามการสนทนาโดยไม่ต้องจดบันทึกด้วยตนเอง
- ใช้การแปลแบบเรียลไทม์เพื่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพข้ามทีมทั่วโลก
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติที่ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันมากกว่า 300 รายการเพื่อเพิ่มผลผลิตทางธุรกิจ
ข้อจำกัดของ RingCentral
- ปัญหาการผสานรวมอาจจำเป็นต้องติดตั้งใหม่หรือใช้แพลตฟอร์มเว็บ
- ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกท่วมท้น
ราคาของ RingCentral
- หลัก: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- อัลตร้า: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว RingCentral
- G2: 4. 0/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 210 รายการ)
4. GoTo Connect (เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมกับลูกค้าหลายช่องทาง)
คุณกำลังมองหาแพลตฟอร์ม UCaaS ที่รวมระบบโทรศัพท์บนคลาวด์กับเครื่องมือหลายช่องทางหรือไม่? ลองใช้ GoTo Connect เพื่อสร้างศูนย์กลางการสื่อสารแบบรวมศูนย์สำหรับการสื่อสารทางธุรกิจที่ราบรื่น
GoTo Connect ผสานระบบโทรศัพท์บนคลาวด์เข้ากับเครื่องมือสื่อสารหลายช่องทาง เพื่อสร้างศูนย์กลางการสื่อสารที่ครบวงจรสำหรับการติดต่อธุรกิจอย่างไร้รอยต่อ จุดเด่นของระบบคือ GoTo Connect CX ซึ่งผสานช่องทางดิจิทัล เช่น WhatsApp, โซเชียลมีเดีย และ SMS เข้ากับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoTo Connect
- ใช้ตัวแก้ไขแผนการโทรแบบหมุนด้วยภาพเพื่อปรับแต่งลำดับการโทรให้เหมาะสม เพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า
- มีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัลหลากหลาย เช่น WhatsApp, โซเชียลมีเดีย และ SMS
- นำสรุปการสนทนาด้วย AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามผลและรายการที่ต้องดำเนินการ
ข้อจำกัดของ GoTo Connect
- ระบบอาจหยุดทำงานเป็นครั้งคราวซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
- การสนับสนุนลูกค้าอาจตอบสนองและแก้ไขปัญหาได้ล่าช้า
ราคา GoTo Connect
- ระบบโทรศัพท์: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- Connect CX: $37/เดือน ต่อผู้ใช้
- ศูนย์ติดต่อ: $86/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว GoTo Connect
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (600+ รีวิว)
5. Microsoft Teams (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันทางธุรกิจแบบครบวงจร)
Microsoft Teams โดดเด่นด้วยการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบนิเวศของ Microsoft 365 ทำให้เป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกัน
คุณสมบัติเฉพาะของMicrosoft Teams เช่น Copilot AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมด้วยบันทึกและรายการดำเนินการที่สร้างโดย AI นอกจากนี้ Mesh for Teams ยังนำเสนอประสบการณ์ 3D ที่สมจริงและอวตารเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams
- ใช้ "ช่องทาง" ของ Teams เพื่อจัดระเบียบการสนทนาและไฟล์ตามโครงการหรือหัวข้อเพื่อการร่วมมือที่มีเป้าหมายชัดเจน
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันแบบไฮบริดด้วย Teams Rooms เพื่อประสบการณ์การประชุมที่สมบูรณ์แบบ
- ตั้งค่าและเชื่อมต่อเครื่องมือที่คุณชื่นชอบ (เช่น Trello, SharePoint) เป็นแท็บในพื้นที่ทำงาน Teams ของคุณเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- ปัญหาการซิงโครไนซ์เป็นครั้งคราวระหว่างเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ
- การแจ้งเตือนที่พลาดบนมือถือในบางสถานการณ์
ราคาของ Microsoft Teams
- สิ่งจำเป็นสำหรับทีม: $4/เดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business พื้นฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Standard: $12.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นของ Microsoft Teams
- G2: 4. 3/5 (15,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (9,000+ รีวิว)
6. Webex (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานแบบไฮบริดและสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าด้วยเทคโนโลยี AI)
Webex โดดเด่นในฐานะแพลตฟอร์มการสื่อสารที่หลากหลาย มอบเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานแบบไฮบริดและการมีส่วนร่วมกับลูกค้า Webex Suite ของมันผสานรวมการโทร การส่งข้อความ การสัมมนาผ่านเว็บ และการประชุมทางวิดีโอ สร้างพื้นที่ทำงานที่ราบรื่นสำหรับการทำงานร่วมกันภายในองค์กรและการโต้ตอบกับลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Webex
- ใช้สรุปการประชุมด้วย AI เพื่อปรับปรุงรายการดำเนินการและการติดตามผลให้มีประสิทธิภาพ
- ใช้การผสานรวมของ Webex Suite เพื่อรวมการโทร การส่งข้อความ และกิจกรรมเข้าด้วยกัน
- ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การสำรวจความคิดเห็นขั้นสูงและถาม-ตอบเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในการสัมมนาออนไลน์
ข้อจำกัดของ Webex
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับฟังก์ชันเฉพาะของงาน
- ราคาสามารถเพิ่มขึ้นได้เมื่อมีการเพิ่มบริการเสริม เช่น การแปลแบบเรียลไทม์
ราคาของ Webex
- Webex ฟรี
- Webex Meet: $14.50/เดือนต่อผู้ใช้
- Webex Suite: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- Webex Enterprise: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นของ Webex
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 19,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (7,300+ รีวิว)
7. Vonage (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารที่ขับเคลื่อนด้วย API และการมีส่วนร่วมกับลูกค้า)
แพลตฟอร์ม UCaaS อีกหนึ่งแพลตฟอร์ม คือ Vonage ที่โดดเด่นด้วยแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย API ซึ่งผสานรวมเสียง วิดีโอ และการส่งข้อความเข้ากับกระบวนการทำงานได้อย่างราบรื่น เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับบริษัทที่ต้องการปรับแต่งประสบการณ์ลูกค้าด้วยเครื่องมือเช่น การค้าผ่านบทสนทนา และศูนย์ติดต่อผ่านคลาวด์
Vonageช่วยให้ทีมข้ามสายงานสามารถทำงานร่วมกันและมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเวลาการทำงานที่เชื่อถือได้และฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การบันทึกการโทร การส่งข้อความในกลุ่ม และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
คุณสมบัติเด่นของ Vonage
- ใช้ API การสื่อสารเพื่อผสานรวมการส่งข้อความ เสียง และวิดีโอเข้ากับกระบวนการทำงานที่กำหนดเอง
- ปรับใช้เครื่องมือการค้าเชิงสนทนาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่านช่องทางที่พวกเขาชื่นชอบ
- เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันของทีมด้วยการประชุมผ่านวิดีโอ, SMS/MMS และเครื่องมือแชร์ไฟล์
ข้อจำกัดของ Vonage
- ปัญหาการปฏิบัติตามระบบส่งข้อความอาจทำให้บริการส่งข้อความขัดข้องเป็นครั้งคราว
- คุณสมบัติขั้นสูงต้องการแผนระดับสูงขึ้น ซึ่งเพิ่มค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาของ Vonage
- มือถือ: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $29.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $39.99/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Vonage
- G2: 4. 3/5 (460+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
8. งาน 8×8 (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารระดับโลกและการจัดการประสบการณ์ลูกค้าอย่างไร้รอยต่อ)
8×8 มอบแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ครอบคลุมซึ่งรวมความสามารถด้านเสียง วิดีโอ ข้อความ และศูนย์ติดต่อไว้ภายใต้หลังคาเดียวกัน
ระบบ 8×8 Work for Web ของมันช่วยให้การสื่อสารผ่านเว็บเบราว์เซอร์แบบทันทีโดยไม่ต้องดาวน์โหลดเป็นไปได้ ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่ต้องเดินทางอยู่เสมอ ด้วยคุณสมบัติเช่นการโทรทั่วโลก, การจัดเส้นทางแบบหลายช่องทาง, และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์, 8×8 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือภายในองค์กรและการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
คุณสมบัติเด่น 8×8
- ใช้ 8×8 Work for Web บนเว็บเบราว์เซอร์เพื่อการเข้าถึงการโทร, แชท, และการประชุมได้อย่างง่ายดาย
- ใช้การกำหนดเส้นทางแบบหลายช่องทางในศูนย์ติดต่อเพื่อให้บริการลูกค้าอย่างไร้รอยต่อ
- ใช้การส่งข้อความ SMS จำนวนมากและการโทรทั่วโลกเพื่อเข้าถึงลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัด 8×8
- การเลือกเขตเวลาสำหรับตั๋วสนับสนุนอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก
- คุณสมบัติขั้นสูงอาจต้องการการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด
ราคา 8×8
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
8×8 รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
9. ไดอัลแพด (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและการสื่อสารด้วย AI)
Dialpad ผสานข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้ากับแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบครบวงจรอย่างไร้รอยต่อ ทำให้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการขาย การสนับสนุน และการทำงานร่วมกันของทีม คุณสมบัติ AI ของมัน เช่น การถอดเสียงแบบเรียลไทม์ การโค้ชสด และการจดบันทึกอัตโนมัติ ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dialpad
- ใช้การถอดเสียงด้วย AI สำหรับบันทึกการประชุมและการติดตามผลทันที
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วยการผสานรวมกับระบบ CRM และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ
- สร้างคู่มือปฏิบัติการเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์ของการโทรและการฝึกอบรมทีม
ข้อจำกัดของ Dialpad
- ข้อผิดพลาดในการถอดความเป็นครั้งคราวกับคำศัพท์ที่ซับซ้อน
- คุณภาพเสียงอาจขึ้นอยู่กับเสถียรภาพของเครือข่าย
ราคาของ Dialpad
- มาตรฐาน: $27/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Dialpad
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (530+ รีวิว)
10. Zoom (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอและการทำงานร่วมกันที่หลากหลาย)
แพลตฟอร์ม UCaaS สุดท้ายในรายการคือ Zoom
ความสามารถของ UCaaS ของมันไม่เพียงแต่ให้บริการการประชุมแบบง่าย ๆ แต่ยังมอบเครื่องมือเช่น Zoom Phone และ Zoom Team Chat ที่รวมการสื่อสารทางข้อความ เสียง และวิดีโอไว้ในแพลตฟอร์มเดียว นอกจากนี้ Zoom ยังทำงานได้ดีในการสร้างประสบการณ์เสมือนจริงที่น่าสนใจด้วยคุณสมบัติเช่นมุมมองแบบสมจริง ห้องประชุมย่อย และการถอดความแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom
- ใช้ห้องย่อยสำหรับการสนทนาทีมที่มุ่งเน้นภายในประชุมใหญ่
- ใช้ประโยชน์จาก Zoom Phone เพื่อการสื่อสารทางเสียงและการจัดการสายที่ราบรื่น
- ผสานการทำงานของ Zoom กับเครื่องมือ CRM เพื่อรวมศูนย์ข้อมูลการโต้ตอบกับลูกค้า
ข้อจำกัดของ Zoom
- คุณสมบัติที่ใช้แบนด์วิดท์สูงอาจทำให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช้าลง
- การตั้งค่าความปลอดภัยของการประชุมอาจต้องมีการอัปเดตบ่อยครั้งเพื่อป้องกันการขัดจังหวะ
ราคา Zoom
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $15.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 21.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Zoom
- G2: 4. 6/5 (54,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (13,000+ รีวิว)
