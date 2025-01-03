แพลตฟอร์ม UCaaS ชั้นนำสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีมอย่างไร้รอยต่อ

บล็อก ClickUp
3 มกราคม 2568

ลองนึกภาพนี้: ทีมของคุณกำลังเร่งทำงานเพื่อให้ทันกำหนดส่งโปรเจกต์ ผู้จัดการส่งอีเมลมาขอรายละเอียดงาน แต่ครึ่งหนึ่งของทีมกลับไม่เห็นอีเมลท่ามกลางข้อความด่วนที่หลั่งไหลเข้ามา

ผลลัพธ์คืออะไร? ความสับสน ความล่าช้า และพนักงานที่รู้สึกหงุดหงิดซึ่งพยายามอย่างหนักที่จะรักษาความสอดคล้องกัน ส่งผลให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพ นี่คือจุดที่แพลตฟอร์ม UCaaS เข้ามามีบทบาท

การสื่อสารแบบรวมเป็นหนึ่ง (Unified Communications as a Service หรือ UCaas) นำการประชุมทางวิดีโอ, การส่งข้อความทันที, การแชร์ไฟล์ และอื่น ๆ มารวมไว้ในโซลูชันเดียวที่เรียบง่าย ระบบเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายตัวและการผสานรวม ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายไอทีและทีมสื่อสารสามารถทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้นและลดค่าใช้จ่าย

มาสำรวจซอฟต์แวร์ UCaaS ชั้นนำที่กำลังเปลี่ยนแปลงการสื่อสารทางธุรกิจในปัจจุบันกัน

สรุป 60 วินาที

💻 UCaaS คือโมเดลบนระบบคลาวด์ที่ผสานรวมการประชุมทางวิดีโอ การส่งข้อความทันที การแชร์ไฟล์ และอื่นๆ เข้าไว้ในโซลูชันเดียว 💻 UCaaS มีสองประเภท: แพลตฟอร์มแบบผู้ใช้งานเดียวและแบบหลายผู้ใช้งาน 💻 นี่คือรายการซอฟต์แวร์ UCaaS ที่จะปฏิวัติการสื่อสารทางธุรกิจ:

  1. ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันแบบครบวงจร
  2. Nextiva: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารลูกค้าด้วย AI ขั้นสูง
  3. RingCentral: ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารที่ราบรื่นด้วย AI
  4. Zoom: เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอและการทำงานร่วมกันที่หลากหลาย
  5. Dialpad: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและการสื่อสารด้วย AI
  6. GoTo Connect: เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมกับลูกค้าหลายช่องทาง
  7. Microsoft Teams: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันทางธุรกิจแบบครบวงจร
  8. Webex: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานแบบไฮบริดที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
  9. Vonage: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารที่ขับเคลื่อนด้วย API และการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
  10. 8×8: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารระดับโลกที่ไร้รอยต่อและการจัดการประสบการณ์ลูกค้า

แพลตฟอร์ม UCaaS คืออะไร?

การสื่อสารแบบรวมเป็นหนึ่ง (Unified Communications as a Service หรือ UCaaS) เป็นรูปแบบที่ใช้ระบบคลาวด์ในการผสานรวมเครื่องมือสื่อสารและการทำงานร่วมกันต่าง ๆ เข้าไว้ในแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบรวมเป็นหนึ่งเดียว

บริการแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบรวมศูนย์นี้ประกอบด้วยคุณสมบัติเช่นการโทรด้วยเสียง, การประชุมทางวิดีโอ, การส่งข้อความทันที, การแชร์ไฟล์, และการจัดการศูนย์ติดต่อ. UCaaS ใช้การคำนวณบนคลาวด์เพื่อโฮสต์เครื่องมือการสื่อสารในศูนย์ข้อมูลระยะไกล.

นี่คือการแยกย่อยอย่างง่าย:

  • โครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์: บริการสื่อสารทั้งหมดถูกโฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ที่ปลอดภัยซึ่งจัดการโดยผู้ให้บริการ UCaaS
  • การผสานรวมอุปกรณ์: ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มได้จากอุปกรณ์ใด ๆ ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น เดสก์ท็อป สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต
  • อินเทอร์เฟซแบบรวม: แพลตฟอร์มนี้รวมเครื่องมือต่างๆ เช่น การประชุมทางวิดีโอ การโทรด้วยเสียง และการส่งข้อความไว้ในแดชบอร์ดเดียวเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย
  • การซิงค์แบบเรียลไทม์: ข้อมูลและเครื่องมือสื่อสารจะถูกซิงค์แบบเรียลไทม์ ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่อัปเดตได้ตลอดเวลา

ประโยชน์ของ UCaaS

UCAaaS ช่วยให้องค์กร:

  • ลดต้นทุนโดยการแทนที่ฮาร์ดแวร์ในสถานที่ด้วยโซลูชันบนคลาวด์
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันด้วยการประชุมวิดีโอแบบบูรณาการ การส่งข้อความ และการแชร์ไฟล์
  • สนับสนุนทีมระยะไกลและทีมแบบผสมผสานด้วยเครื่องมือที่สม่ำเสมอและเข้าถึงได้
  • รับประกันความน่าเชื่อถือด้วยระบบสำรองข้อมูลบนคลาวด์และลดเวลาหยุดทำงานให้น้อยที่สุด
  • ลดความซับซ้อนในการจัดการทีมไอทีด้วยการรวมระบบสื่อสาร

ประเภทของแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบรวม

โซลูชัน UCaaS โดยทั่วไปแบ่งออกเป็นสองประเภท:

  • แพลตฟอร์มแบบหลายผู้เช่า: ในรูปแบบนี้ องค์กรหลายแห่งใช้โครงสร้างพื้นฐาน UCaaS ร่วมกัน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการความยืดหยุ่นในการขยายระบบโดยไม่ต้องรับภาระในการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
  • แพลตฟอร์มสำหรับผู้เช่าเดียว: แพลตฟอร์มเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเฉพาะสำหรับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง มอบการควบคุมที่สูงกว่า คุณสมบัติที่ปรับแต่งได้ และความปลอดภัยของข้อมูลที่ดีขึ้น เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความต้องการซับซ้อน

คุณควรพิจารณาอะไรในผู้ให้บริการ UCaaS?

การเลือกแพลตฟอร์ม UCaaS ที่เหมาะสมหมายถึงการมุ่งเน้นที่ฟีเจอร์ซึ่งช่วยปิดช่องว่างในการสื่อสารภายในสถานที่ทำงานของคุณ

นี่คือคุณสมบัติหลักของ UCaaS ที่ควรให้ความสำคัญ:

  • การโทรผ่านวิดีโอพร้อมแชร์หน้าจอ: การประชุมผ่านวิดีโอคุณภาพสูงและความสามารถในการแชร์หน้าจอสำหรับการนำเสนอหรือการทำงานร่วมกัน
  • การส่งข้อความและการแสดงสถานะแบบบูรณาการ: การส่งข้อความพร้อมตัวบ่งชี้สถานะเพื่อแสดงความพร้อมใช้งาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารแบบเรียลไทม์
  • VoIP และการโทรศัพท์: การโทรด้วยเสียงผ่านคลาวด์พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การโอนสาย, การถอดข้อความเสียง, และการบันทึกการโทร
  • การแชร์ไฟล์และการทำงานร่วมกัน: การแชร์และแก้ไขเอกสารร่วมกันได้อย่างราบรื่นภายในแพลตฟอร์ม
  • การผสานรวมศูนย์บริการลูกค้า: คุณสมบัติศูนย์บริการลูกค้าในตัว เช่น การกระจายสายอัตโนมัติ, IVR และการติดตามการโต้ตอบกับลูกค้า
  • การผสานเสียงอย่างไร้รอยต่อ: เชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ (PSTN) เพื่อให้มั่นใจในการสื่อสารที่เชื่อถือได้ทั้งในระบบโทรศัพท์แบบดั้งเดิมและระบบโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต
  • ความเข้ากันได้ข้ามอุปกรณ์: เข้าถึงได้ทั้งบนเดสก์ท็อป อุปกรณ์มือถือ และแท็บเล็ตเพื่อให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่สะดุด
  • แดชบอร์ดรวม: อินเทอร์เฟซกลางสำหรับจัดการเครื่องมือสื่อสารทางธุรกิจทั้งหมด ลดเวลาที่ใช้ในการสลับระหว่างแอปต่างๆ

➡️ อ่านเพิ่มเติม: ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นกับซอฟต์แวร์ UCaaS ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน นี่คือ12 กลยุทธ์การสื่อสารที่ทรงพลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและการประสานงานระหว่างทีมของคุณ

ซอฟต์แวร์ UCaaS ที่ดีที่สุด 10 อันดับที่คุณต้องรู้จัก

การค้นหาแพลตฟอร์ม UCaaS ที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีมคุณ ทำให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้านล่างนี้คือแพลตฟอร์ม UCaaS ที่ดีที่สุด 10 อันดับ ซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มมีคุณสมบัติเฉพาะตัวเพื่อสนับสนุนธุรกิจของคุณ

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันแบบครบวงจร)

ClickUpเป็นศูนย์กลางแบบรวมศูนย์สำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีม แอปครบวงจรสำหรับการทำงานนี้รวมการจัดการเวิร์กโฟลว์ การสื่อสาร และการวิเคราะห์ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

นี่คือตัวอย่างบางส่วนจากชุดคุณสมบัติอันหลากหลายของมัน

คลิกอัพ แชท

คลิกอัพ แชท
เก็บการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมดให้เป็นระเบียบและเชื่อมโยงโดยตรงกับงานผ่าน ClickUp Chat

ClickUp Chatช่วยให้การสนทนาที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมดถูกจัดระเบียบภายในแพลตฟอร์ม ดังนั้น แทนที่จะเสียเวลาอันมีค่าไปกับการค้นหาอีเมลหรือแชทที่กระจัดกระจาย ทีมงานของคุณสามารถอ้างอิงการสนทนาที่เชื่อมโยงกับงานได้ ทำให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดถูกมองข้าม

คลิกอัพ ด็อกส์

คลิกอัพ ด็อกส์
ระดมความคิด, บันทึก, และวางแผนกลยุทธ์และไทม์ไลน์ในรูปแบบภาพแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Whiteboards

นอกจากนี้ClickUp DocsและClickUp Whiteboardsยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน ทำให้ทีมของคุณสามารถระดมความคิด จัดทำเอกสาร และวางแผนได้แบบเรียลไทม์

ตัวอย่างเช่น หากทีมการตลาดของคุณกำลังวางแผนแคมเปญ พวกเขาสามารถร่างกลยุทธ์ใน Docs ขณะที่ใช้ Whiteboards เพื่อวางแผนความคิด, กำหนดเวลา, และความรับผิดชอบของทีมในรูปแบบภาพ

คลิกอัพ แอสไซน์ คอมเมนต์

คลิกอัพ แอสไซน์ คอมเมนต์
มอบหมายความคิดเห็นที่สามารถดำเนินการได้ให้กับเพื่อนร่วมทีมเพื่อติดตาม แก้ไข หรือมอบหมายงานต่อได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์ความคิดเห็นที่มอบหมายใน ClickUp

คุณสมบัติความคิดเห็นที่มอบหมายของ ClickUpช่วยให้แน่ใจว่าข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จะไม่ถูกมองข้ามโดยการมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถติดตาม แก้ไข หรือมอบหมายความคิดเห็นใหม่ได้อย่างง่ายดาย ทำให้งานมีความชัดเจนและเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ผิดพลาด

การตรวจจับการทำงานร่วมกันของ ClickUp
หลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำซ้อนด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับเพื่อนร่วมทีมที่กำลังทำงานในภารกิจเดียวกัน โดยใช้ฟีเจอร์ Collaboration Detection ของ ClickUp

ClickUp ยังมีฟีเจอร์ขั้นสูง เช่นClickUp Collaboration Detectionที่ช่วยป้องกันการดำเนินงานซ้ำซ้อน

ตัวอย่างเช่น หากเพื่อนร่วมทีมกำลังพิมพ์ความคิดเห็นหรือแก้ไขคำอธิบายงานในเวลาเดียวกัน คุณจะเห็นการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยลดโอกาสของการเปลี่ยนแปลงที่ขัดแย้งกัน การอัปเดต ความคิดเห็น และการเปลี่ยนแปลงจะซิงค์ทันทีในทุกแพลตฟอร์ม เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมกำลังทำงานกับเวอร์ชันล่าสุดของงานและเอกสาร

คลิป ClickUp

คลิป ClickUp
บันทึกและแชร์การสาธิตหน้าจอพร้อมเสียงบรรยายเพื่อให้ได้คำแนะนำที่ชัดเจน สามารถนำไปใช้ได้ และมองเห็นได้ด้วยตาผ่าน ClickUp Clips

หากคุณพบว่าการเขียนอีเมลหรือความคิดเห็นยาว ๆ เป็นวิธีที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการอธิบายสิ่งต่าง ๆ คุณสามารถบันทึกมันได้ด้วยClickUp Clips คุณสามารถบันทึกและแชร์หน้าจอของคุณพร้อมคำอธิบายเสียงได้ทันที นอกจากนี้ คุณยังสามารถนำทางผ่านการอัปเดตได้ทั้งทางสายตาและเสียง ทำให้ไม่มีที่ว่างสำหรับการตีความผิด

ClickUp Brain

ClickUp Brain
สร้างบทถอดเสียงคลิปที่สามารถค้นหาได้โดยอัตโนมัติพร้อมเวลาที่ระบุด้วย ClickUp Brain

สุดท้าย ฟีเจอร์การถอดความด้วย AI ในClickUp Brainจะสร้างข้อความที่สามารถค้นหาได้จากคลิปของคุณโดยอัตโนมัติ พร้อมด้วยเวลาที่ระบุ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถกลับไปดูจุดสำคัญโดยไม่ต้องเล่นวิดีโอทั้งหมดใหม่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • จัดระเบียบการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ ClickUp Chat
  • ระดมความคิดและแบ่งปันไอเดียอย่างสร้างสรรค์ด้วยไวท์บอร์ด
  • ทำงานร่วมกันในเอกสารแบบเรียลไทม์กับผู้ใช้หลายคน
  • แท็กสมาชิกทีมในภารกิจโดยใช้ @mentions เพื่อการสื่อสารที่รวดเร็ว
  • ปรับแต่งการจัดการงานด้วยมุมมองหลากหลาย เช่น รายการ กระดาน และแกนต์

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่บางรายรายงานว่าต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เนื่องจากมีฟีเจอร์มากมายให้เลือกใช้
  • ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์จำกัด

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ปรับปรุงการสื่อสารในที่ทำงานของคุณให้ราบรื่นขึ้นด้วยเทมเพลตแผนการสื่อสารฟรีจาก ClickUp ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ และทำให้ทุกคนอยู่ในทิศทางเดียวกัน ทำให้การร่วมมือกันเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น!

2. Nextiva (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารลูกค้าด้วย AI ขั้นสูง)

แพลตฟอร์ม Ucaas: Nextiva
Nextiva ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการโต้ตอบกับลูกค้าผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆเช่น เสียง วิดีโอ อีเมล SMS และโซเชียลมีเดีย ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมันช่วยยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าผ่านการกำหนดเส้นทางอัจฉริยะ ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ และการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์

ธุรกิจสามารถรวมเครื่องมือสื่อสาร, ปรับปรุงการร่วมมือภายใน, และจัดการการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างราบรื่น

คุณสมบัติเด่นของ Nextiva

  • ใช้การกำหนดเส้นทางอัจฉริยะด้วย AI เพื่อเชื่อมต่อลูกค้าเข้ากับเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม
  • ปรับใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและลดการแทรกแซงด้วยตนเอง
  • เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางของลูกค้าด้วย AI เพื่อประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลและขับเคลื่อนด้วยบริบท

ข้อจำกัดของ Nextiva

  • แอปพลิเคชันโทรศัพท์บางครั้งจะตัดสายและโทรออกใหม่ระหว่างการสนทนา
  • การเรียนรู้คุณสมบัติขั้นสูงอาจมีความชันสูงสำหรับผู้ใช้ใหม่

ราคาของ Nextiva

  • ดิจิทัล: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • หลัก: $36/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เข้าร่วม: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แพ็กเกจ Power Suite: $75/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Nextiva

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,230+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)

🔍 คุณทราบหรือไม่? ตลาดบริการสื่อสารแบบครบวงจร (Unified Communication as a Service หรือ UCaaS)ทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตจาก36.33 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 เป็น 107.51 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2032 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่น่าประทับใจถึง 14.5% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับโซลูชันการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและราบรื่นในธุรกิจทั่วโลก!

3. RingCentral (ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารที่ราบรื่นด้วย AI)

แพลตฟอร์ม Ucaas: RingCentral
RingSense เป็นซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันแบบครบวงจรที่มี AI ซึ่งเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ธุรกิจโต้ตอบกันด้วยการให้บันทึกการโทรสด ข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาด และการแปลภาษาที่ราบรื่น คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในและสร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้นให้กับลูกค้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RingCentral

  • ใช้การสรุปการโทรด้วย AI เพื่อติดตามการสนทนาโดยไม่ต้องจดบันทึกด้วยตนเอง
  • ใช้การแปลแบบเรียลไทม์เพื่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพข้ามทีมทั่วโลก
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติที่ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันมากกว่า 300 รายการเพื่อเพิ่มผลผลิตทางธุรกิจ

ข้อจำกัดของ RingCentral

  • ปัญหาการผสานรวมอาจจำเป็นต้องติดตั้งใหม่หรือใช้แพลตฟอร์มเว็บ
  • ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกท่วมท้น

ราคาของ RingCentral

  • หลัก: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
  • อัลตร้า: $45/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว RingCentral

  • G2: 4. 0/5 (140+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 210 รายการ)

4. GoTo Connect (เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมกับลูกค้าหลายช่องทาง)

แพลตฟอร์ม Ucaas: GoTo Connect
คุณกำลังมองหาแพลตฟอร์ม UCaaS ที่รวมระบบโทรศัพท์บนคลาวด์กับเครื่องมือหลายช่องทางหรือไม่? ลองใช้ GoTo Connect เพื่อสร้างศูนย์กลางการสื่อสารแบบรวมศูนย์สำหรับการสื่อสารทางธุรกิจที่ราบรื่น

GoTo Connect ผสานระบบโทรศัพท์บนคลาวด์เข้ากับเครื่องมือสื่อสารหลายช่องทาง เพื่อสร้างศูนย์กลางการสื่อสารที่ครบวงจรสำหรับการติดต่อธุรกิจอย่างไร้รอยต่อ จุดเด่นของระบบคือ GoTo Connect CX ซึ่งผสานช่องทางดิจิทัล เช่น WhatsApp, โซเชียลมีเดีย และ SMS เข้ากับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมกับลูกค้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoTo Connect

  • ใช้ตัวแก้ไขแผนการโทรแบบหมุนด้วยภาพเพื่อปรับแต่งลำดับการโทรให้เหมาะสม เพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า
  • มีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัลหลากหลาย เช่น WhatsApp, โซเชียลมีเดีย และ SMS
  • นำสรุปการสนทนาด้วย AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามผลและรายการที่ต้องดำเนินการ

ข้อจำกัดของ GoTo Connect

  • ระบบอาจหยุดทำงานเป็นครั้งคราวซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
  • การสนับสนุนลูกค้าอาจตอบสนองและแก้ไขปัญหาได้ล่าช้า

ราคา GoTo Connect

  • ระบบโทรศัพท์: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Connect CX: $37/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ศูนย์ติดต่อ: $86/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว GoTo Connect

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (600+ รีวิว)

5. Microsoft Teams (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันทางธุรกิจแบบครบวงจร)

แพลตฟอร์ม Ucaas: Microsoft Teams
Microsoft Teams โดดเด่นด้วยการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบนิเวศของ Microsoft 365 ทำให้เป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกัน

คุณสมบัติเฉพาะของMicrosoft Teams เช่น Copilot AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมด้วยบันทึกและรายการดำเนินการที่สร้างโดย AI นอกจากนี้ Mesh for Teams ยังนำเสนอประสบการณ์ 3D ที่สมจริงและอวตารเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams

  • ใช้ "ช่องทาง" ของ Teams เพื่อจัดระเบียบการสนทนาและไฟล์ตามโครงการหรือหัวข้อเพื่อการร่วมมือที่มีเป้าหมายชัดเจน
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันแบบไฮบริดด้วย Teams Rooms เพื่อประสบการณ์การประชุมที่สมบูรณ์แบบ
  • ตั้งค่าและเชื่อมต่อเครื่องมือที่คุณชื่นชอบ (เช่น Trello, SharePoint) เป็นแท็บในพื้นที่ทำงาน Teams ของคุณเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Microsoft Teams

  • ปัญหาการซิงโครไนซ์เป็นครั้งคราวระหว่างเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ
  • การแจ้งเตือนที่พลาดบนมือถือในบางสถานการณ์

ราคาของ Microsoft Teams

  • สิ่งจำเป็นสำหรับทีม: $4/เดือนต่อผู้ใช้
  • Microsoft 365 Business พื้นฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Microsoft 365 Business Standard: $12.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

คะแนนรีวิวและความคิดเห็นของ Microsoft Teams

  • G2: 4. 3/5 (15,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (9,000+ รีวิว)

➡️ อ่านเพิ่มเติม: ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยรายการทางเลือก Zoom ที่ดีที่สุด ค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการในการทำงานร่วมกันของทีมคุณ!

6. Webex (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานแบบไฮบริดและสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าด้วยเทคโนโลยี AI)

แพลตฟอร์ม Ucaas: Webex
Webex โดดเด่นในฐานะแพลตฟอร์มการสื่อสารที่หลากหลาย มอบเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานแบบไฮบริดและการมีส่วนร่วมกับลูกค้า Webex Suite ของมันผสานรวมการโทร การส่งข้อความ การสัมมนาผ่านเว็บ และการประชุมทางวิดีโอ สร้างพื้นที่ทำงานที่ราบรื่นสำหรับการทำงานร่วมกันภายในองค์กรและการโต้ตอบกับลูกค้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Webex

  • ใช้สรุปการประชุมด้วย AI เพื่อปรับปรุงรายการดำเนินการและการติดตามผลให้มีประสิทธิภาพ
  • ใช้การผสานรวมของ Webex Suite เพื่อรวมการโทร การส่งข้อความ และกิจกรรมเข้าด้วยกัน
  • ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การสำรวจความคิดเห็นขั้นสูงและถาม-ตอบเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในการสัมมนาออนไลน์

ข้อจำกัดของ Webex

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับฟังก์ชันเฉพาะของงาน
  • ราคาสามารถเพิ่มขึ้นได้เมื่อมีการเพิ่มบริการเสริม เช่น การแปลแบบเรียลไทม์

ราคาของ Webex

  • Webex ฟรี
  • Webex Meet: $14.50/เดือนต่อผู้ใช้
  • Webex Suite: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Webex Enterprise: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนรีวิวและความคิดเห็นของ Webex

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 19,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (7,300+ รีวิว)

7. Vonage (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารที่ขับเคลื่อนด้วย API และการมีส่วนร่วมกับลูกค้า)

แพลตฟอร์ม Ucaas: Vonage
แพลตฟอร์ม UCaaS อีกหนึ่งแพลตฟอร์ม คือ Vonage ที่โดดเด่นด้วยแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย API ซึ่งผสานรวมเสียง วิดีโอ และการส่งข้อความเข้ากับกระบวนการทำงานได้อย่างราบรื่น เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับบริษัทที่ต้องการปรับแต่งประสบการณ์ลูกค้าด้วยเครื่องมือเช่น การค้าผ่านบทสนทนา และศูนย์ติดต่อผ่านคลาวด์

Vonageช่วยให้ทีมข้ามสายงานสามารถทำงานร่วมกันและมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเวลาการทำงานที่เชื่อถือได้และฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การบันทึกการโทร การส่งข้อความในกลุ่ม และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI

คุณสมบัติเด่นของ Vonage

  • ใช้ API การสื่อสารเพื่อผสานรวมการส่งข้อความ เสียง และวิดีโอเข้ากับกระบวนการทำงานที่กำหนดเอง
  • ปรับใช้เครื่องมือการค้าเชิงสนทนาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่านช่องทางที่พวกเขาชื่นชอบ
  • เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันของทีมด้วยการประชุมผ่านวิดีโอ, SMS/MMS และเครื่องมือแชร์ไฟล์

ข้อจำกัดของ Vonage

  • ปัญหาการปฏิบัติตามระบบส่งข้อความอาจทำให้บริการส่งข้อความขัดข้องเป็นครั้งคราว
  • คุณสมบัติขั้นสูงต้องการแผนระดับสูงขึ้น ซึ่งเพิ่มค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ราคาของ Vonage

  • มือถือ: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $29.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $39.99/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Vonage

  • G2: 4. 3/5 (460+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

8. งาน 8×8 (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารระดับโลกและการจัดการประสบการณ์ลูกค้าอย่างไร้รอยต่อ)

แพลตฟอร์ม Ucaas: 8x8 Work
8×8 มอบแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ครอบคลุมซึ่งรวมความสามารถด้านเสียง วิดีโอ ข้อความ และศูนย์ติดต่อไว้ภายใต้หลังคาเดียวกัน

ระบบ 8×8 Work for Web ของมันช่วยให้การสื่อสารผ่านเว็บเบราว์เซอร์แบบทันทีโดยไม่ต้องดาวน์โหลดเป็นไปได้ ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่ต้องเดินทางอยู่เสมอ ด้วยคุณสมบัติเช่นการโทรทั่วโลก, การจัดเส้นทางแบบหลายช่องทาง, และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์, 8×8 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือภายในองค์กรและการมีส่วนร่วมกับลูกค้า

คุณสมบัติเด่น 8×8

  • ใช้ 8×8 Work for Web บนเว็บเบราว์เซอร์เพื่อการเข้าถึงการโทร, แชท, และการประชุมได้อย่างง่ายดาย
  • ใช้การกำหนดเส้นทางแบบหลายช่องทางในศูนย์ติดต่อเพื่อให้บริการลูกค้าอย่างไร้รอยต่อ
  • ใช้การส่งข้อความ SMS จำนวนมากและการโทรทั่วโลกเพื่อเข้าถึงลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัด 8×8

  • การเลือกเขตเวลาสำหรับตั๋วสนับสนุนอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก
  • คุณสมบัติขั้นสูงอาจต้องการการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

ราคา 8×8

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

8×8 รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
  • Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

9. ไดอัลแพด (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและการสื่อสารด้วย AI)

แพลตฟอร์ม Ucaas: Dialpad
Dialpad ผสานข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้ากับแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบครบวงจรอย่างไร้รอยต่อ ทำให้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการขาย การสนับสนุน และการทำงานร่วมกันของทีม คุณสมบัติ AI ของมัน เช่น การถอดเสียงแบบเรียลไทม์ การโค้ชสด และการจดบันทึกอัตโนมัติ ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dialpad

  • ใช้การถอดเสียงด้วย AI สำหรับบันทึกการประชุมและการติดตามผลทันที
  • ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วยการผสานรวมกับระบบ CRM และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ
  • สร้างคู่มือปฏิบัติการเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์ของการโทรและการฝึกอบรมทีม

ข้อจำกัดของ Dialpad

  • ข้อผิดพลาดในการถอดความเป็นครั้งคราวกับคำศัพท์ที่ซับซ้อน
  • คุณภาพเสียงอาจขึ้นอยู่กับเสถียรภาพของเครือข่าย

ราคาของ Dialpad

  • มาตรฐาน: $27/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Dialpad

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (530+ รีวิว)

10. Zoom (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอและการทำงานร่วมกันที่หลากหลาย)

แพลตฟอร์ม Ucaas: Zoom
แพลตฟอร์ม UCaaS สุดท้ายในรายการคือ Zoom

ความสามารถของ UCaaS ของมันไม่เพียงแต่ให้บริการการประชุมแบบง่าย ๆ แต่ยังมอบเครื่องมือเช่น Zoom Phone และ Zoom Team Chat ที่รวมการสื่อสารทางข้อความ เสียง และวิดีโอไว้ในแพลตฟอร์มเดียว นอกจากนี้ Zoom ยังทำงานได้ดีในการสร้างประสบการณ์เสมือนจริงที่น่าสนใจด้วยคุณสมบัติเช่นมุมมองแบบสมจริง ห้องประชุมย่อย และการถอดความแบบเรียลไทม์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom

  • ใช้ห้องย่อยสำหรับการสนทนาทีมที่มุ่งเน้นภายในประชุมใหญ่
  • ใช้ประโยชน์จาก Zoom Phone เพื่อการสื่อสารทางเสียงและการจัดการสายที่ราบรื่น
  • ผสานการทำงานของ Zoom กับเครื่องมือ CRM เพื่อรวมศูนย์ข้อมูลการโต้ตอบกับลูกค้า

ข้อจำกัดของ Zoom

  • คุณสมบัติที่ใช้แบนด์วิดท์สูงอาจทำให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช้าลง
  • การตั้งค่าความปลอดภัยของการประชุมอาจต้องมีการอัปเดตบ่อยครั้งเพื่อป้องกันการขัดจังหวะ

ราคา Zoom

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $15.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 21.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Zoom

  • G2: 4. 6/5 (54,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (13,000+ รีวิว)

ยกระดับการทำงานร่วมกันของทีมคุณด้วยแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบครบวงจรของ ClickUp

การเลือกแพลตฟอร์ม UCaaS ที่เหมาะสมนั้นไม่ใช่แค่การเปรียบเทียบฟีเจอร์เท่านั้น แต่เป็นการปรับซอฟต์แวร์ให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของทีมและเป้าหมายการสื่อสารระยะยาวของคุณ

นอกเหนือจากความสามารถหลัก เช่น การส่งข้อความ, การโทรผ่านวิดีโอ, และการเชื่อมต่อ, คุณควรพิจารณาความสามารถในการขยายระบบ, ความง่ายในการเริ่มต้นใช้งาน, และระดับของการสนับสนุนลูกค้าที่ให้บริการ.

ถามตัวเองว่า: แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้นหรือเพิ่มความซับซ้อน? นี่คือจุดเด่นของ ClickUp—เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ UCaaS ชั้นนำที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับการจัดการการสื่อสาร งาน และโครงการต่างๆ ได้อย่างราบรื่น

ด้วยคุณสมบัติเช่นแชทในตัว, การตรวจจับการร่วมมือ, และการอัปเดตแบบเรียลไทม์, ClickUp ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการสื่อสารและการผลิต

พร้อมที่จะนิยามใหม่ของการทำงานเป็นทีมหรือไม่?

ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้และสัมผัสประสบการณ์โซลูชันการสื่อสารแบบครบวงจรที่ได้รับการออกแบบใหม่