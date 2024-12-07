อุปสรรคต่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและวิธีแก้ไข

อุบัติเหตุทางอากาศที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งรู้จักกันในชื่อ "โศกนาฏกรรมสนามบินเตเนริเฟ" เกิดขึ้นเนื่องจาก "ความเข้าใจผิดระหว่างหอควบคุมกับเครื่องบิน"โดยสรุปแล้ว เป็นปัญหาด้านการสื่อสาร
ไม่ว่าคุณจะกำลังขับเครื่องบิน เขียนเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์ หรือพัฒนาซอฟต์แวร์ การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพสามารถส่งผลร้ายแรงได้อย่างไม่น่าเชื่อ ในบทความบล็อกนี้ เราจะสำรวจอุปสรรคในการสื่อสารและวิธีที่คุณสามารถรับมือกับมันได้
การเข้าใจอุปสรรคทางการสื่อสาร
อุปสรรคในการสื่อสารคือสิ่งใดก็ตามที่ขัดขวางไม่ให้บุคคลหนึ่งสื่อสารได้อย่างชัดเจน และทำให้บุคคลอื่นหรือหลายบุคคลไม่สามารถเข้าใจข้อความได้ อุปสรรคในการสื่อสารอาจส่งผลเสียต่อการดำเนินงานขององค์กรในหลายมิติ
❗️คุณภาพ: การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดช่องว่างในการเข้าใจ ซึ่งส่งผลให้ผลงานไม่เป็นไปตามที่ควร
❗️ประสิทธิภาพการทำงาน: หากไม่มีความเข้าใจในคำแนะนำอย่างครบถ้วน สมาชิกในทีมอาจใช้เวลานานเกินไปในการดำเนินการ ลองผิดลองถูก หรือทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ
❗️ประสิทธิผล: ลองนึกภาพถึงอุปสรรคในการสื่อสารระหว่างพนักงานกับลูกค้าหรือผู้จัดการ ซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจผิด พนักงานจะประสบปัญหาในการส่งมอบงานตามที่คาดหวังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
❗️การถอนตัว: เมื่อการสื่อสารกลายเป็นเรื่องยากขึ้น—ต้องเอาชนะอุปสรรคทุกวัน—สมาชิกในทีมจะเกิดความเหนื่อยล้าและถอนตัวออกจากงาน สิ่งนี้สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงาน
❗️นวัตกรรม: ความคิดสร้างสรรค์ร่วมกันต้องการการสื่อสารที่ราบรื่น หากปราศจากสิ่งนี้ นวัตกรรมจะเป็นเพียงความฝันที่ห่างไกล
❗️วัฒนธรรม: การสื่อสารที่ดีสร้างความรู้สึกถึงเป้าหมายร่วมกัน การขาดการสื่อสารจะสร้างวัฒนธรรมที่ไร้ประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้ผู้คนห่างเหินหรือแม้กระทั่งไม่ไว้วางใจกัน ที่จริงแล้ว อุปสรรคในการสื่อสารเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เกิดการลาออกครั้งใหญ่และการลาออกเงียบๆ
หากฟังดูเหมือนการพูดเกินจริง ลองมาดูกันว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรในที่ทำงาน
อุปสรรคในการสื่อสารที่พบบ่อยในที่ทำงาน
การสื่อสารที่ดีคือเมื่อบุคคลหนึ่งสามารถถ่ายทอดข้อความของตนได้อย่างชัดเจนและในลักษณะที่ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายและครบถ้วน สิ่งใดก็ตามที่เข้ามาขัดขวางกระบวนการนี้สามารถถือเป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารได้ ต่อไปนี้คือตัวอย่างสิบประการ
1. อุปสรรคทางกายภาพ
อุปสรรคในการสื่อสารที่ง่ายที่สุดคืออุปสรรคทางกายภาพ ไม่ว่าคุณจะพยายามสื่อสารกับใครสักคนที่อยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ฟุตในคอนเสิร์ตหรือกำลังนำเสนอด้วยอุปกรณ์ที่ชำรุด อุปสรรคทางกายภาพก็มีอยู่ทุกที่
พวกมันเรียบง่ายเพราะชัดเจนและจับต้องได้ สามารถแก้ไขได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงระบบ
ตัวอย่างเช่น หากคุณมีปัญหาในการอธิบายแนวคิดให้ใครบางคนทางโทรศัพท์ คุณสามารถใช้เครื่องมือประชุมทางวิดีโอพร้อมการแชร์หน้าจอเพื่อแก้ปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารนี้ได้
2. อุปสรรคทางจิตวิทยา
ต่างจากอุปสรรคทางกายภาพ อุปสรรคทางจิตวิทยานั้นอยู่ในจิตใจของผู้คน จึงมีความซับซ้อนในการจัดการมากกว่าอย่างทวีคูณ อุปสรรคทางจิตวิทยาที่พบบ่อยของผู้พูด ได้แก่ ความกลัวเวที ความวิตกกังวลทางสังคม ความผิดปกติทางการพูด ปัญหาความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นต้น
ผู้รับสารอาจมีอุปสรรคทางจิตวิทยา เช่น อคติ การตัดสิน และสมมติฐานที่ยังไม่ได้รับการทดสอบ ซึ่งทำให้การสนทนาที่ปิดประตูไม่เกิดประสิทธิผล
3. อุปสรรคทางภาษา
อุปสรรคทางภาษาที่พื้นฐานที่สุดคือเมื่อสองคนไม่สามารถพูดภาษาเดียวกันได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่จากสหรัฐอเมริกาอาจประสบปัญหาทางภาษาขณะสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานในฝรั่งเศส เยอรมนี หรือญี่ปุ่น ซึ่งภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกของพวกเขา
นั่นไม่ใช่เพียงอุปสรรคทางภาษาเท่านั้น สำเนียง ภาษาถิ่น คำศัพท์ทางเทคนิค ภาษาท้องถิ่น หรือแม้แต่การเปรียบเทียบที่ไม่คุ้นเคยก็สามารถขัดขวางการสื่อสารได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณสั่งชิปส์ คุณจะได้รับของที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร!
ในทางกลับกัน ทีมและองค์กรอาจมีภาษาของตนเอง
ตัวอย่างเช่น คำว่า 'เปิดม่าน' 'ตกลงไปในโพรงกระต่าย' 'คุยข้าง' เป็นต้น เป็นคำที่ใช้กันทั่วไป แต่ไม่คุ้นเคยกับผู้ที่ไม่ได้ใช้คำศัพท์เหล่านั้นทีมสังคมของเรามีความคิดเห็นมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้!
4. อุปสรรคทางวัฒนธรรม
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมสร้างอุปสรรคในการสื่อสาร ตัวอย่างเช่น ระยะห่างทางอำนาจในบางวัฒนธรรมตะวันออกอาจสูง ทำให้สมาชิกทีมที่มีตำแหน่งต่ำกว่าลังเลที่จะท้าทายหัวหน้าของพวกเขา
บางองค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่มีประวัติยาวนาน อาจมีวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นทางการ ซึ่งต้องการให้การสื่อสารทั้งหมดต้องเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบที่กำหนดไว้เฉพาะ สิ่งนี้อาจทำให้ข้อมูลจำนวนมากไม่ถูกสื่อสารออกไป สร้างช่องว่างในการสื่อสารในที่ทำงาน
คุณอาจมีสมาชิกใหม่ในทีมที่จนถึงตอนนี้ทำงานในวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไป ซึ่งจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถสื่อสารกับคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. อุปสรรคทางองค์กร
ลักษณะเฉพาะขององค์กรมักเป็นอุปสรรคในการสื่อสาร
ตัวอย่างเช่น สตาร์ทอัพที่ก่อตั้งโดยกลุ่มเพื่อนสนิทขนาดเล็กอาจทำให้พนักงานใหม่ที่ไม่ใช่คนในเครือข่ายรู้สึกถูกกีดกัน
ทีมที่อยู่ห่างไกลซึ่งไม่มีเครื่องมือสื่อสารในที่ทำงานที่เหมาะสมก็สามารถสร้างอุปสรรคได้เช่นกัน หากไม่มีสถานที่ร่วมกันสำหรับการสนทนาทั้งหมด ทีมต่างๆ จะกระจายข้อมูลไปทั่วเครื่องมือต่างๆ ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
6. อุปสรรคทางกระบวนการ
องค์กรใด ๆ ก็คือการรวบรวมกระบวนการต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน สำหรับการที่จะทำให้ภารกิจใด ๆ สำเร็จลุล่วงได้ จำเป็นต้องมีผู้คนหลายคนมาทำหน้าที่ในส่วนต่าง ๆ ของกระบวนการนั้น ๆ จากนั้นจึงส่งต่อหน้าที่ไปยังผู้อื่นต่อไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่มีความสอดคล้องกัน ตอนนี้ ให้คุณคิดถึงสถานการณ์ที่มีบุคคลหนึ่งไม่ทราบว่าใครคือผู้ที่จะรับหน้าที่ต่อจากตน หรือไม่ทราบวิธีการส่งต่อหน้าที่อย่างถูกต้อง
ในทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ การส่งมอบงานระหว่างนักออกแบบกับนักพัฒนาเป็นความท้าทายที่พบได้บ่อยมาก
7. อุปสรรคทางบริบท
กำแพงทางบริบทคือเมื่อบุคคลที่สื่อสารกันไม่มีข้อมูลเดียวกันเกี่ยวกับพื้นหลังของโครงการ, วัตถุประสงค์, ความต้องการ, เป็นต้น
ตัวอย่างเช่น สมาชิกทีมใหม่อาจไม่ทราบถึงวิธีแก้ปัญหาที่เคยลองใช้มาก่อน ซึ่งอาจทำให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อนได้ เมื่อทีมคอนเทนต์ไม่มีคู่มือสไตล์ อาจเกิดความไม่สอดคล้องกันในผลงานของพวกเขา
8. อุปสรรคทางเทคโนโลยี
การสื่อสารในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นแบบดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนจะรู้สึกสบายใจกับการสื่อสารดิจิทัลในลักษณะเดียวกัน
บางคนอาจไม่เข้าใจอีโมจิ—รู้จักใครบ้างไหมที่คิดว่าอีโมจิยกนิ้วโป้งเป็นมารยาทไม่ดี? บางคนอาจวางกล้องวิดีโอผิดตำแหน่งระหว่างการประชุม การเข้าถึงที่สะดวกอาจสร้างอุปสรรคได้เช่นกัน
9. อุปสรรคทางอารมณ์
วันเวลาที่เราเก็บอารมณ์ไว้ที่บ้านได้ผ่านไปแล้ว ตอนนี้เราสามารถนำตัวเองทั้งหมดมาทำงานได้ ไม่ว่าทางใดก็ตาม ทุกที่ทำงานคือหม้อต้มน้ำหอมที่เต็มไปด้วยผู้คนซึ่งกำลังบ่มเพาะอารมณ์และทัศนคติต่าง ๆ
คนที่เพิ่งมีเช้าที่ไม่ดีอาจปิดรับคำวิจารณ์ที่ตรงไปตรงมา สมาชิกในทีมที่เครียดอาจไม่เต็มใจที่จะทำงานเกินหน้าที่
10. อุปสรรคจากระบบคุณค่า
โดยทั่วไปแล้ว งานที่ดีที่สุดมักเกิดจากผู้ที่มีความเชื่อร่วมกัน เช่น ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เป็นต้น เมื่อระบบคุณค่าของผู้คนขัดแย้งกัน การสื่อสารก็จะล้มเหลว
ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้จัดการเชื่อว่างานที่ดีคือเมื่อทีมมาพบกันตัวต่อตัว แต่ทีมต้องการทำงานทางไกลบ้าง แต่ละฝ่ายอาจเอนเอียงไปทางมุมมองของตนเองและสร้างอุปสรรคในการสื่อสาร แม้ว่าจะเป็นไปโดยไม่ตั้งใจก็ตาม
แม้ว่าอุปสรรคในการสื่อสารอาจก่อให้เกิดผลกระทบที่สำคัญ แต่ก็เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในองค์กรทุกแห่ง เป็นผลลัพธ์ตามธรรมชาติของการนำผู้คนที่มีความหลากหลายมาร่วมกันทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
ดังนั้น อย่ากลัวอุปสรรคในการสื่อสาร สร้างระบบเพื่อเอาชนะมัน นี่คือวิธีการ
การเอาชนะอุปสรรคในการสื่อสาร
อุปสรรคในการสื่อสารเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นก้าวแรกในการเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้คือการสังเกตและทำความเข้าใจ เริ่มต้นจากจุดนั้น
ระบุอุปสรรคในการสื่อสาร
กำหนดภารกิจเชิงกลยุทธ์เพื่อสังเกต, ระบุ, และเข้าใจอุปสรรคที่พบได้ทั่วไป
- ให้การทำลายการสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักของผู้จัดการทุกคน
- ส่งเสริมให้พนักงานแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันในที่ทำงาน
- เชิญชวนสมาชิกทีมให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมอย่างสม่ำเสมอ
ส่งเสริมวัฒนธรรมการสื่อสาร
สร้างวัฒนธรรมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในองค์กรของคุณ ส่งเสริมให้ผู้ส่งสารรับผิดชอบต่อการที่ผู้รับสารเข้าใจสารนั้น อนุญาตให้ผู้รับสารสามารถถามคำถามหรือท้าทายความคิดเห็นเมื่อต้องการคำชี้แจงเพิ่มเติม นำโดยเป็นแบบอย่าง แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส ความเปิดกว้าง และการร่วมมือ
ดำเนินการฝึกอบรมเป็นประจำ
ทุกคนสามารถสื่อสารได้ แต่การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้นเป็นเรื่องที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง ให้ทุกคนสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการฝึกอบรมเป็นประจำ
ขึ้นอยู่กับทักษะของพนักงานของคุณ สิ่งนี้อาจเกี่ยวกับการฟังอย่างตั้งใจ การเขียนอีเมล การทำงานทางไกล การใช้ภาษาที่ครอบคลุมหรือการสื่อสารกับลูกค้า นอกจากนี้ การมีบทเรียนสั้นๆ โปสเตอร์ หรือรายการตรวจสอบเกี่ยวกับวิธีการแบ่งปันข้อมูลกับ สมาชิกในทีมหรือวิธีการหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ผิดพลาดในที่ทำงานก็เป็นประโยชน์เช่นกัน
จัดเตรียมเครื่องมือและทรัพยากรสำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
อย่าคาดหวังว่าทุกคนจะรู้วิธีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งระบบที่ส่งเสริมให้พวกเขาทำได้ดีขึ้น
ตัวอย่างเช่น ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถใช้เทมเพลตหรือแบบฟอร์มเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ ทีมคอนเทนต์สามารถจ้างบรรณาธิการ/ผู้ตรวจทานเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกัน
ในความเป็นจริง ระบบเหล่านี้สามารถง่ายได้เพียงแค่รูปแบบวาระการประชุมสำหรับทุกการประชุม หรือครอบคลุมได้เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มการร่วมมือเช่นClickUp
อ่านเพิ่มเติม: นี่คือเครื่องมือสื่อสารแบบอะซิงโครนัสที่สามารถช่วยได้
การทำงานเป็นทีม
ทีมสมัยใหม่ต้องการการสื่อสารในที่ทำงานแบบผสมผสานที่มีประสิทธิภาพ พวกเขาต้องการสถานที่สำหรับการสื่อสารตามบริบท เชื่อมโยงโครงการ งาน ความคิดเห็น เอกสาร และการประชุมทางวิดีโอเข้าด้วยกัน
ClickUp Chatถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถทำสิ่งนี้ได้อย่างแท้จริง ใช้ ClickUp Chat เพื่อการสื่อสารที่มากเกินพอในที่ทำงาน สร้างช่องทางที่สะท้อนถึงวิธีการจัดระเบียบพื้นที่ทำงานของคุณ ให้ทุกคนรับรู้ข้อมูลร่วมกันด้วยโพสต์ เชื่อมโยงงานที่มีอยู่หรือสร้างงานใหม่จากการสนทนาในแชท ตั้งค่าการโทรแบบคลิกเดียวพร้อมสรุปโดยอัตโนมัติและรายการที่ต้องดำเนินการ ทั้งหมดนี้ทำได้ภายใน ClickUp!
การจัดการงาน
เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องครอบคลุมถึงสิ่งที่ต้องการสื่อสาร วิธีการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาให้ชัดเจน ในแง่ของการบริหารโครงการ สิ่งเหล่านี้คือ:
- อะไร: คำขอสั้น ๆ หรือคำขอคุณสมบัติ
- วิธีการ: มาตรฐานหรือเกณฑ์การยอมรับ
- ใคร: ผู้รับมอบหมายหรือเจ้าของงาน
- ภายใน: กำหนดส่ง
เครื่องมือจัดการงานที่ดีจะช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลทั้งหมดนี้ได้ ClickUp Tasks มอบทุกสิ่งนี้และมากกว่านั้นให้คุณ คุณสามารถประมาณเวลา ติดตามเวลา แสดงความคิดเห็น และเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองได้ไม่จำกัดตามที่คุณต้องการ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ClickUp Assign Commentsเพื่อให้แน่ใจว่าความรับผิดชอบในการสื่อสารตกอยู่กับสมาชิกทีมที่ถูกต้อง
ที่อีกด้านหนึ่ง ให้ทีมของคุณเอาชนะการแจ้งเตือนที่ล้นหลามด้วยClickUp Inbox มันช่วยให้ทีมของคุณเห็นทุกอย่างในที่เดียวและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ
หากคุณเป็นมือใหม่ลองใช้เทมเพลตแผนการสื่อสารของ ClickUpเพื่อเริ่มต้น ปรับปรุงการสื่อสารภายในและภายนอก สร้างคลังความรู้ แชร์ข้อมูลอย่างกว้างขวาง และลดอุปสรรคในการสื่อสารด้วยเทมเพลตนี้
เอกสาร
การไม่มีข้อมูลพื้นฐานเพียงพอเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของทีมเสมือนจริง แก้ไขปัญหานี้ด้วยเอกสารที่ชัดเจน
ไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) หรือวัฒนธรรมของบริษัท ให้บันทึกไว้ด้วยClickUp Docs ใช้ส่วนประกอบสไตล์ต่าง ๆ เพื่อเน้นจุดสำคัญ เชื่อมโยงเอกสารที่เกี่ยวข้อง เชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์ ติดแท็กบุคคล และแก้ไขร่วมกัน
หากคุณกำลังสร้างสื่อการฝึกอบรมและการศึกษา ลองใช้ClickUp Clips ใช้เพื่อสาธิตกระบวนการของคุณอย่างชัดเจนด้วยการบันทึกหน้าจอ
ระดมความคิด
วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำลายกำแพงการสื่อสารคือการนำพวกเขาให้อยู่ในหน้าเดียวกัน อย่างแท้จริง. เปิดใช้ClickUp Whiteboardsและคิดค้นไอเดีย, วาดกระบวนการ, หารือเกี่ยวกับรูปแบบ, หรือสร้างต้นแบบของผลิตภัณฑ์.
เมื่อคุณได้รับความเห็นชอบจากทีมแล้ว ให้เปลี่ยนองค์ประกอบเป็นงานและเริ่มทำงานได้โดยตรงจากไวท์บอร์ดของคุณ!
การรวม
หากคุณกำลังใช้เครื่องมือดิจิทัลหลายตัวในองค์กรของคุณ การสื่อสารย่อมกระจัดกระจาย หลีกเลี่ยงปัญหานั้นด้วยการรวมเครื่องมือทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มการสื่อสารศูนย์กลางเดียว
ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ เช่น Slack, Zoom, Google Workspace, GitHub และ Discord คุณยังสามารถนำเข้าข้อมูลจากเครื่องมือหลากหลายประเภทไปยัง ClickUp ได้โดยอัตโนมัติ
ระบบอัตโนมัติ
ไม่จำเป็นต้องสื่อสารทุกอย่างด้วยตนเองเสมอไปClickUp Automationsมีเทมเพลตสำเร็จรูปให้เลือกใช้มากกว่า 100 แบบ เพื่อให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว งานต่าง ๆ เช่น การแจ้งเตือนนักพัฒนาเมื่อทีมทดสอบพบข้อผิดพลาด หรือการแจ้งบรรณาธิการว่ามีบทความใหม่กำลังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการ สามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ
AI สามารถยกระดับสิ่งนี้ไปอีกขั้นได้ สมาชิกในทีมสามารถพูดคุย ร่วมมือ และระดมความคิดกับ AI ในรูปแบบที่ไม่เคยเป็นไปได้มาก่อน รับคำตอบทันทีสำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมด สร้างสรุปโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบการสะกดคำ สร้างเทมเพลต ถอดเสียงวิดีโอ และอื่นๆ อีกมากมายด้วยClickUp Brain
หลายองค์กรได้ลองใช้และประสบความสำเร็จในการลดอุปสรรคในการสื่อสารด้วยเครื่องมือและกลยุทธ์ข้างต้น มาดูตัวอย่างกันสักสองสามข้อ
ตัวอย่างจากโลกจริงและกรณีศึกษา
หากคุณเคยดูภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศที่มีคำบรรยายใต้ภาพ บริษัทนั้นได้เอาชนะอุปสรรคทางการสื่อสารรูปแบบหนึ่งอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะสังเกตเห็นว่าโดยรอบตัวคุณ ธุรกิจต่างๆ ใช้กลยุทธ์และวิธีการที่หลากหลายเพื่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างต่อไปนี้คือบางกรณี
พหุภาษาที่สหประชาชาติ
สหประชาชาติประกอบด้วย 193 ประเทศสมาชิก ซึ่งประชากรของพวกเขามีภาษาพูดเกือบจะเท่ากับจำนวนประเทศสมาชิก การกำจัดอุปสรรคทางภาษาในองค์กรเช่นนี้ต้องการกลยุทธ์การสื่อสารที่รอบคอบ ครอบคลุม และไม่หยุดยั้ง
สหประชาชาติเป็นหนึ่งในนายจ้างที่ใหญ่ที่สุดของผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาทั่วโลก. กำหนดมาตรฐานสูงสำหรับการแปลความหมาย (คำพูดเป็นคำพูด) และการแปล (คำเขียนเป็นคำเขียน) ครอบคลุมทุกภาษา.
การกล่าวสุนทรพจน์ในกิจกรรมของสหประชาชาติได้รับการแปลเป็นภาษาทางการทั้งหกภาษา ได้แก่ อาหรับ จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย และสเปน แบบเรียลไทม์ สำหรับผู้ที่ต้องการพูดในภาษาอื่นใด สหประชาชาติได้จัดเตรียมการแปลและการตีความตามคำขอ
การแยกความหมายที่สับสนในวิกิพีเดีย
เคยเห็นข้อความชี้แจงความหมายที่ด้านบนของหน้าวิกิพีเดียหรือไม่? ลองค้นหาคำว่า Top Gun หรือ Prince ดูสิ คุณจะพบข้อความที่บอกว่าคุณกำลังดูหน้าอะไรอยู่ และจะนำคุณไปยังหน้าอื่นหากคุณกำลังมองหาสิ่งอื่น
การทำให้ชัดเจนเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการลดอุปสรรคทางวัฒนธรรมและบริบทในการสื่อสาร ช่วยป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นและทำให้ข้อมูลทางเลือกพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เป็นแนวทางที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง มีความเห็นอกเห็นใจ และมีประสิทธิภาพ
ทีมการตลาดของ ClickUp ใช้ ClickUp อย่างไร
ทีมการตลาดแบบกระจายของ ClickUp ทำงานร่วมกับฟรีแลนซ์และเอเจนซี่หลายสิบรายเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง เมื่อทีมขยายตัว พื้นที่การทำงานกระจายออกไป และงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่า อุปสรรคในการสื่อสารหลายประการก็เกิดขึ้น
เพื่อจัดการกับฟลายวีลนี้ ทีมการตลาดได้สร้างพื้นที่ทำงานเสมือนจริงด้วย ClickUp ด้วยโฟลเดอร์ที่ใช้งานได้, รายการ, เป้าหมาย, และแดชบอร์ด ทีมสามารถเปิดตัวแคมเปญได้อย่างราบรื่นต่อเนื่อง นอกเหนือจากงานประจำของพวกเขา
ต้องการแรงบันดาลใจบ้างไหม? อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ทีมการตลาดของ ClickUp ใช้ ClickUp
ซีอีโอของ Airbnb ลดความสำคัญของการประชุมแบบตัวต่อตัว
ในการให้สัมภาษณ์ล่าสุด ไบรอัน เชสกี้ ซีอีโอของ Airbnb กล่าวว่า รูปแบบการประชุมแบบตัวต่อตัวนั้นมีข้อบกพร่อง เขากล่าวว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกเขามักจะไม่พูดถึงสิ่งที่คุณต้องการจะคุย
สิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกเขามักจะไม่พูดถึงสิ่งที่คุณต้องการจะคุย
เพื่อขจัดอุปสรรคทางจิตวิทยาและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่โปร่งใส เชสกี้ชอบการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมหลายคน เขาเชื่อว่าการประชุมเช่นนี้ช่วยให้ผู้คนมีส่วนร่วมและท้าทายซึ่งกันและกันมากขึ้น ซึ่งช่วยเร่งการไหลเวียนของข้อมูลและการตัดสินใจ
ทำลายกำแพงการสื่อสารของคุณด้วย ClickUp
การสื่อสารที่ดีเป็นรากฐานของทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัว การทำงานในองค์กร หรือการติดต่อกับสาธารณชน ทุกคนตั้งแต่ประธานาธิบดีไปจนถึงนักบินสายการบินจำเป็นต้องสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน มั่นใจ และมีประสิทธิภาพในทุกๆ วัน
การบรรลุเป้าหมายนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคคลไม่แพ้กับองค์กรที่พวกเขาทำงานให้ นั่นคือเหตุผลที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารเช่นนักเขียนคำปราศรัย กระบวนการเช่นโปรแกรมฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรของลูกเรือ และเครื่องมือการทำงานร่วมกันในที่ทำงานเช่น ClickUp
ด้วย ClickUp คุณไม่เพียงแต่สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังทำให้การสื่อสารของคุณเป็นไปตามบริบท รองรับหลายรูปแบบ และทำงานอัตโนมัติได้อีกด้วย ดูว่าเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมสามารถทำอะไรให้คุณได้บ้าง