วิธีเขียนคำแนะนำบน LinkedIn ที่ทรงพลัง (+ตัวอย่าง)

หลายคนในพวกเราเคยมีความสุขกับการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่ยอดเยี่ยม หัวหน้า และพนักงานที่เราอยากจะแนะนำบน LinkedIn (หรือที่ไหนก็ตามจริง ๆ)
แต่การนั่งลงเพื่อ เขียน คำแนะนำนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป คุณจะช่วยให้ผู้ติดต่อของคุณโดดเด่นในขณะที่ยังคงความซื่อสัตย์ได้อย่างไร? คุณควรระบุทุกทักษะที่ยอดเยี่ยมของพวกเขา หรือควรทำให้สั้นและกระชับ?
เราได้แบ่งงานเขียนคำแนะนำบน LinkedIn ให้เป็น กระบวนการง่ายๆ แปดขั้นตอน ที่คุณสามารถทำได้ภายในประมาณห้านาที (หากคุณใช้เครื่องมือที่เหมาะสม—เราจะพูดถึงเรื่องนี้ในภายหลัง) ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณถูกขอให้แนะนำใครสักคน ให้ทำตามคำแนะนำของเราในการสร้างข้อความที่ช่วยส่งเสริมอาชีพของเพื่อนร่วมงานของคุณ—และทำให้คุณได้รับผลดีตอบแทนเช่นกัน
และเพื่อเป็นโบนัส เราได้รวมตัวอย่างคำแนะนำบน LinkedIn ที่ยอดเยี่ยมไว้ให้ด้วย!🌟
คำแนะนำบน LinkedIn คืออะไร?
คำแนะนำบน LinkedIn คือวิธีที่ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งสามารถรับรองอีกคนหนึ่งได้ โดยเน้นย้ำถึงทักษะ จรรยาบรรณในการทำงาน หรือประสบการณ์การทำงานร่วมกัน
นี่เป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาแต่ทรงพลังสำหรับเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า หรือผู้จัดการในการ รับรองความสามารถของใครบางคน พร้อมทั้งเพิ่มจุดเด่นให้กับโปรไฟล์ของพวกเขาให้สะดุดตาต่อผู้ว่าจ้างหรือลูกค้าที่มีศักยภาพ
คำแนะนำเหล่านี้จะปรากฏโดยตรงบนโปรไฟล์ LinkedIn ของผู้รับ และเน้นคุณสมบัติที่อาจไม่ปรากฏในประวัติการทำงานของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางสังคมเช่นการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารในทีมหรือทักษะทางเทคนิคที่เฉพาะเจาะจง คำรับรองเหล่านี้ช่วยสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือในเครือข่ายอาชีพของคุณ สิ่งนี้มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเมื่อผู้คนต้องการเปลี่ยนอาชีพ หรือทำให้ชีวิตอาชีพของพวกเขากลับมาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
ประโยชน์ของการได้รับคำแนะนำบน LinkedIn คืออะไร?
การเขียนคำแนะนำบน LinkedIn ช่วยทั้งบุคคลที่คุณแนะนำและตัวคุณเอง อย่างไร? มาค้นหาคำตอบกัน
เพิ่มความน่าเชื่อถือของพวกเขา—และของคุณ
เมื่อคุณพูดอะไรบางอย่างเช่น "ซาร่าเพิ่มการรับรู้แบรนด์ของเราขึ้น 40% ในเวลาเพียงหกเดือน" คุณกำลังสนับสนุนทักษะของเธอด้วยตัวเลขจริง ทำให้เธอมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นในสายตาของนายจ้างที่มีศักยภาพ
ในขณะเดียวกัน การให้คำแนะนำที่รอบคอบจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของคุณ มันแสดงให้เห็นว่าคุณให้ความสำคัญกับงานของผู้อื่นและชื่นชมในจุดแข็งของพวกเขา ลูกค้าหรือนายจ้างในอนาคตสามารถเห็นได้ว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้เพียงแค่ส่งมอบงานเท่านั้น แต่ยังมองเห็นและยกย่องผลงานที่ดีของผู้อื่นด้วย
สร้างเครือข่ายของคุณและกำหนดแบรนด์ส่วนบุคคลของคุณ
เมื่อคุณให้หรือรับคำแนะนำ มันสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์และเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ ได้ ลองนึกภาพว่าคุณเขียนคำแนะนำให้กับเพื่อนร่วมทีมเก่าของคุณ สองสามเดือนต่อมา พวกเขาแนะนำคุณให้รู้จักกับรองประธานบริษัทเทคโนโลยีใหญ่—โอกาสที่คุณไม่คาดคิดมาก่อน
คำแนะนำยังมีบทบาทสำคัญในการ สร้างแบรนด์ส่วนตัวของคุณ เมื่อคุณแนะนำใครบางคนเช่นคุณ A ความสัมพันธ์ของเขาอาจสังเกตเห็นโปรไฟล์ของคุณ ซึ่งเพิ่มการมองเห็นของคุณ
ยืนยันทักษะของพวกเขาและความเชี่ยวชาญของคุณ
คำแนะนำใน LinkedIn ทำได้มากกว่าการกดไลค์; พวกมันให้ ตัวอย่างจริง ของทักษะของใครบางคนในการทำงาน
ตัวอย่างเช่น จินตนาการว่าเพื่อนร่วมงานเขียนว่า:
ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลของเอมี่ยอดเยี่ยมมาก เธอใช้การแบ่งส่วนตลาดเพื่อระบุกลุ่มเป้าหมายใหม่ ซึ่งส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้นของการเปลี่ยนแปลงเป็น 25%
นี่เป็นหลักฐานที่ชัดเจนถึงความเชี่ยวชาญของเอมี่และคุณค่าที่เธอนำมา
นอกจากนี้ คำรับรองของคุณยังสะท้อนถึงตัวคุณด้วย การยอมรับในผลงานของผู้อื่น แสดงให้เห็นว่าคุณรู้ว่าคุณภาพงานที่ดีเป็นอย่างไร สิ่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการยืนยันความสามารถของพวกเขา แต่ยัง ทำให้คุณอยู่ในตำแหน่งของผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาของคุณอีกด้วย
ทำให้คุณมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นและมอบข้อได้เปรียบให้พวกเขาในระหว่างการค้นหางาน
โปรไฟล์ที่มีคำแนะนำมักจะอยู่ในอันดับที่สูงกว่าในผลการค้นหา ซึ่งหมายความว่าโปรไฟล์เหล่านั้นจะปรากฏบ่อยขึ้นเมื่อผู้สรรหาบุคลากรค้นหาตำแหน่งงานที่เฉพาะเจาะจง
นอกจากนี้ เมื่อคุณให้คำแนะนำในฐานะผู้นำที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรม โดยยกย่องทักษะของผู้รับคำแนะนำ จะช่วยให้พวกเขามีความได้เปรียบเหนือผู้สมัครคนอื่น ๆ
วิธีเขียนคำแนะนำใน LinkedIn อย่างมีประสิทธิภาพ
แม้จะฟังดูง่าย แต่การเขียนคำแนะนำใน LinkedIn อาจมีความซับซ้อนเล็กน้อย คุณควรพูดถึงคุณสมบัติใดบ้าง? คุณควรกล่าวถึงคุณสมบัติของคุณเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือหรือไม่? ความยาวควรเป็นเท่าไร?
นี่คือคู่มือแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนที่จะช่วยคลายทุกข้อสงสัยของคุณ
1. ค้นหาเครื่องมือที่สามารถช่วยคุณเขียนและจัดการคำแนะนำบน LinkedIn ของคุณได้
หากคุณต้องการเขียนคำแนะนำที่มีคุณภาพสูงและปรับให้เหมาะกับบุคคลแต่ละคนโดยไม่มีข้อผิดพลาด การมีซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมจะสร้างความแตกต่างอย่างมาก ดังนั้น ค้นหาเครื่องมือที่ช่วยให้คุณทำสิ่งนี้ได้
คุณต้องการสิ่งที่ใช้งานง่าย มีเทมเพลตหรือ AI ช่วยในการเขียน ช่วยให้คุณจัดระเบียบทุกอย่างได้ดี และทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มอย่าง LinkedIn ได้อย่างราบรื่น
ทางเลือกของเรา?ClickUp.
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรนี้มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำให้กระบวนการเขียนและจัดการคำแนะนำง่ายขึ้น—บน LinkedIn และที่อื่น ๆ
คุณสมบัติเช่นClickUp Docsมอบพื้นที่ที่สะอาดตาและปราศจากสิ่งรบกวนให้คุณสามารถร่าง แก้ไข และจัดรูปแบบคำแนะนำของคุณได้อย่างง่ายดาย
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้ ClickUp แตกต่างอย่างแท้จริงคือผู้ช่วย AI ของมันClickUp Brain นี่คือวิธีที่มันสามารถทำให้คำแนะนำของคุณโดดเด่นกว่าใคร:
- สร้างแนวคิดและแนะนำประเด็นสำคัญ ที่ควรรวมไว้ตามบทบาทและอุตสาหกรรมของบุคคล
- ปรับปรุงภาษา โดยแนะนำคำและวลีเพื่อให้คำแนะนำของคุณมีผลกระทบมากขึ้น
- ช่วยให้คุณ วิเคราะห์บริบท ที่คุณให้ไว้และ ปรับให้เหมาะสมกับคุณ โดยการเน้นทักษะและความสำเร็จที่เฉพาะเจาะจง
- ปรับและปรับแต่ง โทนเสียงให้แน่ใจว่ารู้สึกเป็นมืออาชีพแต่ยังคงความเป็นส่วนตัว
- จัดระเบียบโครงสร้าง ของคำแนะนำของคุณเพื่อให้เกิดผลกระทบสูงสุด โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญ
- จัดการเขียนคำแนะนำหลายฉบับได้อย่างง่ายดาย รักษาความเป็นส่วนตัวของแต่ละฉบับไว้ได้ พร้อมคงคุณภาพที่สม่ำเสมอ
2. เริ่มต้นด้วยโน้ตเชิงบวกด้วยประโยคเปิดที่โดดเด่น
เมื่อคุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมแล้ว ก็ถึงเวลาเริ่มเขียน และวิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นคือด้วยประโยคที่ดึงดูดความสนใจและทำให้คนอยากอ่านต่อ ท้ายที่สุดแล้ว คุณต้องการให้ผู้จัดการฝ่ายสรรหาอ่านมันจริงๆ ใช่ไหม?
ประโยคเปิดที่ทรงพลัง:
- ดึงดูดความสนใจ และทำให้คำแนะนำของคุณโดดเด่น
- สร้างบรรยากาศเชิงบวกและเป็นมืออาชีพ สำหรับทุกสิ่งที่ตามมา
- จุดประกายความอยากรู้อยากเห็น ทำให้ผู้อ่านอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคลนั้น
- ให้บริบทบางอย่าง สร้างความสัมพันธ์กับพวกเขาอย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทำเกินไป การเปิดเรื่องของคุณควรมีความน่าสนใจแต่ยังคงรู้สึกจริงใจและมืออาชีพ หลีกเลี่ยงการเกินเลยด้วยการพูดเกินจริงหรือใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการจนเกินไปซึ่งอาจทำให้ดูไม่น่าเชื่อถือ
📌ตัวอย่าง:
"ในระยะเวลา 15 ปีที่ฉันบริหารทีมเทคโนโลยี ฉันแทบไม่เคยพบผู้แก้ปัญหาที่มีนวัตกรรมและความมุ่งมั่นเท่ากับซาร่าห์เลย"
อันนี้แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์และความน่าเชื่อถือของผู้แนะนำได้ทันที พร้อมทั้งเน้นย้ำทักษะที่โดดเด่นของซาร่าห์
หรือคุณสามารถเลือกสิ่งที่ตรงไปตรงมาและชัดเจนกว่า เช่น:
"หากคุณกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาดที่สามารถเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ จอห์นคือผู้ชายที่คุณต้องการ."
หากคุณต้องการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว คุณสามารถขอให้ ClickUp Brain แนะนำรายการประโยคเปิดที่ทรงพลัง และเลือกประโยคที่เหมาะสมที่สุดเพื่อดำเนินการต่อได้เสมอ
3. ต่อไป ให้ระบุความสัมพันธ์ในการทำงานของคุณกับบุคคลที่คุณกำลังแนะนำ
"คุณรู้จักคนนี้ได้อย่างไร และทำไมคุณถึงแนะนำเขาหรือเธอในบรรดาทุกคน?"
นี่คือสิ่งที่ผู้อ่านจะสงสัยต่อไป
เมื่อคุณอธิบายว่าคุณรู้จักบุคคลนั้นอย่างไร คุณไม่ได้เพียงแค่แสดงให้เห็นว่าคุณน่าเชื่อถือเท่านั้น—คุณยังช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจมุมมองหรือความสัมพันธ์ของคุณกับบุคคลนั้นได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย สิ่งนี้จะช่วยเสริมน้ำหนักให้กับคำแนะนำของคุณและทำให้ดูจริงใจมากขึ้น
คุณอาจพูดอะไรบางอย่างเช่น:
"ผมมีความยินดีที่ได้ทำงานร่วมกับเอ็มม่าเป็นเวลาสามปี เมื่อเธอเป็นหัวหน้าฝ่ายออกแบบ UX ในทีมของผมที่ TechInnovate Inc."
มันสรุปอย่างรวดเร็วว่าคุณทำงานร่วมกันมานานแค่ไหนและบทบาทของเธอ ทำให้ผู้อ่านเห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางวิชาชีพของคุณ
หรือ:
"ในฐานะผู้บังคับบัญชาโดยตรงของจอห์นที่ Global Marketing Solutions ตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2023 ฉันได้เห็นเขาเติบโตจากนักเขียนคำโฆษณาชั้นผู้น้อยมาเป็นผู้นำทีมที่ดูแลบัญชีลูกค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดของเรา"
นี่ไม่เพียงแต่จะอธิบายถึงความเชื่อมโยงของคุณเท่านั้น แต่ยังเน้นย้ำถึงการเติบโตของจอห์น เพิ่มความลึกซึ้งให้กับคำแนะนำของคุณ และช่วยให้คุณเปลี่ยนไปสู่ส่วนถัดไปได้อย่างราบรื่น
4. อธิบายโดยสังเขปว่าบุคคลนั้นได้จัดการกับบทบาทและความรับผิดชอบของตนอย่างไร
ในส่วนนี้ คุณบอกผู้อ่านอย่างชัดเจนว่าบุคคลนั้นทำอะไร และทำได้ดีเพียงใด. เน้นจุดสำคัญเช่น:
- หน้าที่หลักที่พวกเขาได้รับมอบหมาย
- บทบาทเพิ่มเติมที่พวกเขาได้มีส่วนร่วมหรือ "หมวก" ที่พวกเขาสวมใส่
- การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมของพวกเขา
หากคุณใช้เครื่องมือเช่น ClickUp ในการจัดการกระบวนการบริหารโครงการของบริษัทคุณ ขั้นตอนนี้จะง่ายขึ้นและแม่นยำมากขึ้น แทนที่จะต้องค้นหาข้อมูลเอง ให้ ClickUp Brain ช่วยรวบรวมข้อมูลสำคัญทั้งหมด—เช่น โครงการที่พวกเขาเคยทำงาน, อัตราการเสร็จสิ้นงาน, ทักษะการสื่อสาร, และคุณภาพของงานของพวกเขา
สิ่งนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ห่างไกลหรือยืดหยุ่น ซึ่งการติดตามทุกอย่างด้วยตนเองอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก ClickUp Brain ช่วยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนั้นไว้ด้วยกัน ทำให้คุณเห็นภาพชัดเจนว่าบุคคลนั้นทำงานเป็นอย่างไร
นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนให้คุณตรวจสอบ:
"ในฐานะผู้จัดการโครงการอาวุโสของเรา ซาร่าได้บริหารโครงการลูกค้าที่มีความกดดันสูงหลายโครงการอย่างประสบความสำเร็จ โดยส่งมอบงานก่อนกำหนดและอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณเสมอ เธอรักษาอัตราการเสร็จสิ้นงานตรงเวลาไว้ที่ 98% ขณะนำทีมที่มีสมาชิกถึง 15 คน และปรับปรุงกระบวนการบริหารโครงการของบริษัทให้ดีขึ้น "
5. เน้นทักษะที่น่าประทับใจที่คุณได้เห็นด้วยตาตัวเอง
แน่นอน คนที่คุณแนะนำนั้นฉลาดและมีพรสวรรค์ — แต่สิ่งที่ จริงๆ ทำให้พวกเขาโดดเด่นคืออะไร?
แทนที่จะกล่าวสิ่งที่เห็นได้ชัด จงมุ่งเน้นไปที่ทักษะสำคัญเพียง 1-2 อย่าง ที่ทำให้พวกเขาโดดเด่นอย่างแท้จริง ลองคิดถึงสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีกว่าใคร และเน้นคำแนะนำของคุณไปที่จุดนั้น
ตัวอย่างเช่น หากผู้ช่วยผู้บริหารคนก่อนของคุณกำลังสมัครตำแหน่งการจัดการ คุณสามารถเน้นย้ำถึงประสบการณ์ของพวกเขาในการนำทีมอาสาสมัคร ซึ่งมีความเกี่ยวข้องมากกว่าการพูดถึงทักษะการจัดการของพวกเขาเพียงอย่างเดียว
ก่อนเขียน, คุณอาจต้องการตรวจสอบกับเพื่อนร่วมงานของคุณเพื่อดูว่าพวกเขาต้องการให้คุณหารือเกี่ยวกับบทบาทเฉพาะหรือไม่ ด้วยวิธีนี้, คำแนะนำไม่เพียงแต่สะท้อนถึงงานจริงของพวกเขาเท่านั้น แต่ยัง สอดคล้องกับเป้าหมายอาชีพของพวกเขา ทำให้มีอิทธิพลและน่าจดจำมากขึ้น
6. กล่าวถึงความสำเร็จที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจของคุณ
ตอนนี้ถึงเวลาที่จะเปิดเผยสิ่งที่น่าทึ่งที่สุด: ความสำเร็จหรือการมีส่วนร่วมเพียงหนึ่งเดียวที่มีผลกระทบมากที่สุด
อาจจะเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่การนำโครงการไปสู่ความสำเร็จ การปรับปรุงกระบวนการ หรือการผลักดันผลลัพธ์ที่มีความสำคัญ การเน้นย้ำถึงความสำเร็จที่โดดเด่นจะทำให้คำแนะนำของคุณมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
ตัวอย่างเช่น:
"ในระหว่างการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของเรา เอมิลีเป็นผู้นำทีมการตลาดและสร้างแคมเปญที่ช่วยเพิ่มยอดขายของเราได้ถึง 30% ภายในเวลาเพียงสองเดือน การวางแผนกลยุทธ์อย่างรอบคอบและความใส่ใจในรายละเอียดของเธอได้เปลี่ยนเกมให้กับการเปิดตัวครั้งนี้อย่างสิ้นเชิง "
อีกครั้งหนึ่ง การค้นหาข้อมูลเช่นนี้เป็นเรื่องง่ายมากด้วย ClickUp Brain เพียงแค่ให้มันวิเคราะห์และเน้นผลงานที่ดีที่สุดของพนักงาน และคุณจะได้รับข้อมูลนั้นภายในไม่กี่วินาที
7. เพิ่มความประทับใจส่วนตัว
ขั้นตอนต่อไปคือการเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับคำแนะนำของคุณ
นี่คือโอกาสของคุณที่จะแบ่งปันประสบการณ์การทำงานร่วมกับบุคคลนี้ และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบุคลิกภาพของพวกเขา โปรดจำไว้ว่าให้คำนึงถึงผู้ฟังของคุณ—สิ่งที่อาจเป็นเรื่องตลกในกลุ่มเพื่อนอาจทำให้ผู้ว่าจ้างในอนาคตรู้สึกแปลกใจได้!
บันทึกส่วนตัวสามารถช่วยให้ทีมสรรหาเห็นได้ว่าบุคคลนี้ไม่เพียงแต่มีความสามารถเท่านั้น แต่ยังเป็นคนที่น่าทำงานด้วยอีกด้วย
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพูดว่า:
"การทำงานกับมาร์คเป็นความเพลิดเพลินเสมอ; เขาสามารถสร้างสัมพันธ์กับทีมได้อย่างง่ายดาย และทำให้พวกเขามีแรงจูงใจอยู่เสมอ แม้ในช่วงเวลาที่มีกำหนดส่งงานที่คับขัน"
สิ่งนี้ทำให้เห็นภาพลักษณ์ของเขาในขณะเดียวกันก็เน้นย้ำถึงคุณค่าที่เขานำมาสู่ที่ทำงาน
8. ปิดท้ายด้วยการรับรองที่หนักแน่น
สุดท้ายนี้ จบคำแนะนำของคุณด้วย ประโยคปิดสั้นและตรงประเด็น ที่แสดงถึงการรับรองอย่างเต็มที่ของคุณต่อบุคคลนั้น ไม่จำเป็นต้องทำอะไรมาก เพียงแค่ประโยคง่ายๆ ที่สร้างความประทับใจในแง่บวกและคงอยู่ยาวนาน
อะไรประมาณนี้:
"ฉันยินดีที่จะแนะนำจอห์นสำหรับตำแหน่งใดก็ตามที่เขาต้องการ—เขาจะเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมใดก็ตามอย่างไม่ต้องสงสัย!"
ด้วยขั้นตอนเหล่านี้และ ClickUp เป็นคู่คิดในการระดมความคิดและเขียนของคุณ คุณสามารถมอบคำแนะนำบน LinkedIn ทุกฉบับให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นมืออาชีพ (แต่ยังคงความเป็นส่วนตัว) ได้!
ตัวอย่างคำแนะนำบน LinkedIn
แม้ว่าเราจะเพิ่งอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเขียนอย่างละเอียดไปแล้ว แต่ต่อไปนี้คือตัวอย่างคำแนะนำบน LinkedIn ที่ดีที่สุดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ:
1. สำหรับเพื่อนร่วมงาน
เอมิลีมีพรสวรรค์ที่น่าทึ่งในการเปลี่ยนข้อมูลที่ซับซ้อนให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เราได้ทำงานร่วมกันในฐานะนักวิเคราะห์การตลาดที่ TechGrow มาเป็นเวลาสามปีแล้ว และได้ร่วมกันทำโครงการใหญ่ ๆ หลายโครงการ
เอมิลีไม่เคยหยุดอยู่แค่การทำงานตามหน้าที่ แต่เธอยังทำมากกว่าที่คาดหวัง ไม่เพียงแต่คำนวณตัวเลขเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนตัวเลขเหล่านั้นให้กลายเป็นกลยุทธ์ที่สร้างผลลัพธ์ได้จริง สิ่งที่ทำให้เธอแตกต่างอย่างแท้จริงคือความสามารถอันน่าทึ่งในการมองเห็นแนวโน้มที่คนอื่นอาจมองข้าม ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ของเธอได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มรายได้ในไตรมาสที่ 4 ของเราถึง 30%!
อารมณ์ขันและความเมตตาของเอมิลีทำให้เธอเป็นคนที่น่าร่วมงานด้วยอย่างยิ่ง—เธอคือคนที่คอยเชื่อมโยงทีมของเราไว้ด้วยกัน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่งานยุ่งวุ่นวาย บริษัทใดก็ตามที่ได้เธอไปร่วมงานถือว่าโชคดีมาก และฉันขอแนะนำเธออย่างเต็มที่สำหรับตำแหน่งงานด้านการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลทุกประเภท
2. สำหรับคุณในวัยเกษียณ
การทำงานร่วมกับจอห์นเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมในด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ ในฐานะรองประธานฝ่ายปฏิบัติการที่ InnoTech เขาได้นำพาแผนกของเราผ่านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลครั้งใหญ่
สิ่งที่ทำให้จอห์นแตกต่างคือวิธีที่เขาเสริมสร้างศักยภาพให้กับทีมของเขา; เขาสามารถบาลานซ์เป้าหมายระยะยาวกับงานประจำวันได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งอยู่เคียงข้างเพื่อสนับสนุนเสมอ การนำวิธีการทำงานแบบอไจล์มาใช้ของเขาช่วยเพิ่มผลผลิตของเราได้ถึง 40% และปรับปรุงขวัญกำลังใจของทีมให้ดีขึ้นอย่างมาก
นอกจากนี้ เขายังเป็นคนที่เข้าถึงได้ง่ายมาก แม้จะอยู่ในตำแหน่งอาวุโส แต่เขาก็เป็น ที่ปรึกษาอาชีพ ให้กับพวกเราหลายคน ผมเติบโตมากกว่าที่ไหนๆ ภายใต้การแนะนำของเขา และบริษัทใดก็ตามที่ได้เขามาเป็นผู้นำจะโชคดีมาก
3. สำหรับผู้จัดการ
สไตล์การบริหารของซาร่าเป็นแรงบันดาลใจอย่างแท้จริง ในฐานะผู้จัดการโครงการที่ BuildRight Solutions เธอได้นำพาโครงการที่ท้าทายที่สุดของเราตลอด 18 เดือนที่ผ่านมาด้วยความง่ายดาย ซาร่าสามารถจัดการงานหลายอย่างพร้อมกัน ความต้องการของลูกค้า และพลวัตของทีมได้อย่างไร้ที่ติ
เธอสามารถดึงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมาจากทุกคนได้เสมอ—ด้วยการจับคู่ภารกิจให้เหมาะสมกับจุดแข็งของแต่ละคน ส่งผลให้โครงการเสร็จตรงเวลาเพิ่มขึ้นถึง 25% เราได้รับสัญญาโครงการระดับเมืองเมื่อเธอเป็นผู้นำโครงการฟื้นฟูใจกลางเมือง ทั้งยังสามารถควบคุมงบประมาณและดำเนินงานได้เร็วกว่ากำหนดอีกด้วย นอกจากนี้ ทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมและนโยบายเปิดกว้างของเธอ ทำให้เธอเป็นหัวหน้างานที่ทุกคนรักและอยากร่วมงานด้วยอย่างแท้จริง
ฉันขอแนะนำเธออย่างยิ่งสำหรับตำแหน่งผู้บริหารทุกระดับ
4. สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล
อเล็กซ์คือผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนว่าต้องการ จนกระทั่งได้ร่วมงานกับเขา เพียงหนึ่งปีที่ GlobalTech เขาได้เปลี่ยนแปลงแผนกทรัพยากรบุคคลของเราให้กลายเป็นกำลังสำคัญในการเติบโตขององค์กร ในฐานะผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เขาได้ปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากรใหม่ทั้งหมด เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพ และนำทีมขับเคลื่อนความหลากหลายและการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง
สิ่งที่ทำให้ Alex โดดเด่นคือการผสมผสานระหว่างความเห็นอกเห็นใจและการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล กระบวนการปฐมนิเทศใหม่ของเขาช่วยลดอัตราการลาออกได้ถึง 40%! นอกจากนี้ เขายังทำให้พนักงานทุกคนรู้สึกว่าได้รับการรับฟังและมีคุณค่า โดยจัดการกับประเด็นที่ละเอียดอ่อนด้วยความใส่ใจ หากคุณต้องการผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยอดเยี่ยม และขับเคลื่อนผลลัพธ์ Alex คือคนที่ใช่สำหรับคุณ!
5. สำหรับหัวหน้าของคุณ
ลิซ่าเป็นผู้นำประเภทที่ทำให้คุณตื่นเต้นที่จะมาทำงานทุกวัน ในฐานะซีอีโอของเทคสปาร์ค เธอได้พาเราผ่านช่วงเวลาของการเติบโตอย่างรวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมตลอดสี่ปีที่ผ่านมา ลิซ่าไม่ใช่แค่ผู้ที่มีวิสัยทัศน์เท่านั้น แต่เธอยังลงมือทำจริงและรู้วิธีที่จะทำให้สิ่งต่าง ๆ สำเร็จ ความสามารถของเธอในการบาลานซ์นวัตกรรมกับความเป็นจริงนั้นโดดเด่นมาก
ฉันเป็นผู้บริหารระดับสูงแทนเธอในช่วงที่เราเปิดตัวผลิตภัณฑ์ AI หลักของเรา และภายใต้การนำของเธอ รายได้ของเราเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในชั่วข้ามคืน นอกจากนี้ เธอยังสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีซึ่งทุกคนรู้สึกมีคุณค่า ฉันขอแนะนำ Lisa อย่างเต็มใจสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงใด ๆ!
6. สำหรับนักเรียน
เจคมีความกระหายใคร่รู้และวิธีการที่เน้นปฏิบัติจริง ทำให้เขาโดดเด่นกว่าคนอื่น ในฐานะที่ปรึกษาของเขาในช่วงฝึกงานฤดูร้อนที่ DataDrive ฉันได้เห็นเขาจัดการกับโครงการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างมืออาชีพ แม้ว่าเขาจะเป็นเพียงนักศึกษาปีสองก็ตาม
เขาได้กลายเป็นสมาชิกคนสำคัญของทีมเราอย่างรวดเร็ว โดยนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูลของเราขึ้นถึง 15% ความสามารถของเขาในการเชื่อมโยงทฤษฎีกับการประยุกต์ใช้จริงนั้นน่าประทับใจมาก โครงการสุดท้ายของเจค—ซึ่งเป็นโมเดลการทำนายการเลิกใช้บริการของลูกค้า—กำลังถูกนำไปใช้ทั่วทั้งบริษัท นอกจากนี้ ความกระตือรือร้นและความสามารถในการทำงานเป็นทีมของเขายังทำให้เขาเป็นคนที่ทำงานด้วยได้อย่างยอดเยี่ยม
เขาเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับตำแหน่งนักวิเคราะห์ข้อมูลระดับเริ่มต้น!
7. สำหรับลูกค้า
การทำงานร่วมกับมาร์คและทีมของเขาที่กรีนโกรว์ถือเป็นไฮไลท์ของอาชีพที่ปรึกษาของผม ตลอดปีที่ผ่านมา ผมได้ช่วยพวกเขาปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานให้ดีที่สุด และมาร์คเป็นลูกค้าที่ยอดเยี่ยมมาก—ชัดเจนในเป้าหมายของตัวเองและเปิดรับแนวคิดใหม่ๆ ขอบคุณการนำของเขา เราสามารถลดของเสียได้ถึง 30% และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ 25%
ผมชื่นชมทัศนคติที่มองไปข้างหน้าของมาร์ค เขาค้นหาวิธีที่จะนวัตกรรมอยู่เสมอ หากคุณคิดจะร่วมมือกับกรีนกรูว์ คุณจะมีผู้ร่วมงานที่ยอดเยี่ยมในตัวมาร์ค ผมขอแนะนำเขาอย่างสูง!
8. สำหรับฟรีแลนซ์
ร็อบคือนักพัฒนาอิสระที่คุณต้องการในทีมของคุณ ตลอดหกเดือนที่ผ่านมา เขาได้สร้างผลกระทบอย่างมากให้กับสตาร์ทอัพของเรา SnapSell ด้วยทักษะการเขียนโค้ดที่น่าประทับใจของเขา ความสามารถของเขาในการเปลี่ยนแนวคิดที่ซับซ้อนให้กลายเป็นฟีเจอร์ที่ใช้งานได้จริงได้เปลี่ยนเกมสำหรับเรา แอปเว็บที่เขาพัฒนาสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของเราได้ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ราบรื่นขึ้น และช่วยเพิ่มจำนวนผู้ลงทะเบียนได้ถึง 40%
โรบเป็นผู้ที่มีความริเริ่มในชุมชนนักพัฒนาอยู่เสมอ โดยเขาจะอัปเดตตัวเองอยู่เสมอ และมีไอเดียมากมาย นอกจากนี้ เขายังน่าเชื่อถือ และสามารถทำตามกำหนดเวลาได้โดยไม่มีความลำบากใจเลย ฉันไม่สามารถแนะนำเขาได้มากพอ—เขาเป็นคู่ค้าทางเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมมาก!
เคล็ดลับในการขอคำแนะนำบน LinkedIn
โดยทั่วไปแล้วคนมักจะไม่ให้คำแนะนำหรือการรับรองโดยอัตโนมัติ ดังนั้นหากคุณต้องการ คุณจะต้องขอด้วยตัวเอง ต่อไปนี้คือเคล็ดลับบางประการที่ควรคำนึงถึงเมื่อต้องขอ:
- เลือกคนที่เหมาะสม คนที่รู้จักงานของคุณเป็นอย่างดีและสามารถพูดถึงทักษะและความสำเร็จของคุณได้
- เมื่อคุณติดต่อ โปรดกล่าวถึงประสบการณ์หรือโครงการที่เคยทำร่วมกัน เพื่อให้คำขอของคุณดูพิเศษ
- ชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังหางาน, เปลี่ยนอาชีพ, ไปเพื่อการพัฒนาอาชีพ, หรือเพียงแค่ปรับปรุงโปรไฟล์ของคุณ
- เตือนพวกเขา ถึงโครงการหรือความสำเร็จเฉพาะที่คุณอยากให้พวกเขาเน้นย้ำ
- หากเหมาะสม เสนอที่จะเขียน จดหมายแนะนำสำหรับพวกเขาด้วย
- ให้พวกเขาได้รับ สรุปอย่างรวดเร็ว เกี่ยวกับบทบาทของคุณและผลงานที่สำคัญเพื่อให้พวกเขาเริ่มต้นได้
- ขอคำแนะนำ ทันทีหลังจากที่คุณสรุป โครงการที่ประสบความสำเร็จเมื่อผลงานของคุณยังสดใหม่ในความทรงจำของพวกเขา
ร่างคำแนะนำ LinkedIn ที่น่าประทับใจด้วย ClickUp!
การเขียนคำแนะนำบน LinkedIn อาจรู้สึกเสียเวลา แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น
คำแนะนำเหล่านี้สามารถช่วยให้เพื่อนร่วมงานของคุณโดดเด่นและดึงดูดความสนใจจากนายจ้างที่มีศักยภาพได้ ด้วย ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนกระบวนการทั้งหมดให้กลายเป็นงานที่ใช้เวลาเพียง 5 นาที!
ใช้ ClickUp Docs เพื่อจดบันทึกความคิดของคุณ ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การจัดการงานเพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ และให้ ClickUp Brain ช่วยรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับความสำเร็จของเพื่อนร่วมงานของคุณ ทั้งหมดนี้เพื่อทำให้สิ่งต่างๆ ง่ายขึ้นสำหรับคุณในขณะที่สนับสนุนเพื่อนร่วมทีมของคุณ
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และเขียนคำแนะนำ LinkedIn ที่ยากจะมองข้ามได้อย่างง่ายดาย!