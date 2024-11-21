แม่แบบการทำแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน Excel ฟรี เพื่อความสำเร็จของโครงการ

การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการใด ๆ ก็ตาม ท้ายที่สุดแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่าง ตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการไปจนถึงการส่งมอบผลลัพธ์ ล้วนต้องการการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
อย่างไรก็ตาม บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกัน ความสนใจ และระดับของอิทธิพล ทำให้ผู้จัดการโครงการมีความยากลำบากในการรับผิดชอบนี้ โชคดีที่การใช้แบบแผนการแผนผังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียช่วยให้การจัดการกับตัวแปรเหล่านี้ง่ายขึ้น
มันมอบ โครงสร้างที่ชัดเจน สำหรับการระบุ วิเคราะห์ และจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
เราได้รวบรวมแม่แบบการทำแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประโยชน์สูงใน Excel จำนวนห้าแบบ และอีกหกแบบ (ที่ไม่ใช่ Excel) สำหรับการนำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการมาอยู่ในทิศทางเดียวกัน
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนการแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ดี?
ก่อนที่เราจะเข้าสู่รายการของเรา มาดูกันว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนการแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ดี.
นี่คือคุณสมบัติบางประการของแม่แบบการแผนผังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ดี:
- การจัดหมวดหมู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: แม่แบบการแผนผังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรมีส่วนที่กำหนดไว้เพื่อจำแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการตามบทบาท, ความสนใจ, ความสำคัญ, และอิทธิพลของพวกเขา
- ความชัดเจนของบทบาท: ควรกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลและรับผิดชอบอย่างชัดเจน
- การวิเคราะห์ความสนใจและอิทธิพล:สำหรับการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ แม่แบบควรมีเครื่องมือสำหรับประเมินความสนใจและอิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละราย เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่ตรงเป้าหมาย
- การสื่อสารแบบหลายช่องทาง: แม่แบบการแมปผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องมีคำแนะนำและรูปแบบการสื่อสารที่ฝังไว้ล่วงหน้าสำหรับช่องทางต่าง ๆ เพื่อคัดสรรข้อความที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การวางแผนความเสี่ยง: ควรมีพื้นที่เฉพาะสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมกับการตอบสนองที่เหมาะสมสำหรับความท้าทายที่แตกต่างกัน
แม่แบบการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน Excel
ตอนนี้ที่เราเข้าใจลักษณะของแม่แบบแผนผังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ดีแล้ว มาพูดถึงเครื่องมือกัน
Excel เป็นแพลตฟอร์มที่หลากหลายและคุ้มค่าสำหรับแม่แบบการแมปผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มันมีประโยชน์อย่างยิ่งเนื่องจากความคุ้นเคยและความง่ายในการเรียนรู้ ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการโครงการเริ่มต้นใช้งานได้เกือบจะในทันที
นี่คือรายการแม่แบบการทำแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน Excel จำนวนห้าแบบ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายนอกและภายใน:
1. แม่แบบแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดย ProjectManager
แม่แบบแผนผังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดย ProjectManagerนำเสนอภาพรวมที่ชัดเจนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ
มันช่วยให้คุณสามารถทำแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านตารางกริดได้ โดยที่แกน X แสดงถึงระดับของอิทธิพล และแกน Y แสดงถึงระดับของความสนใจ
ด้วยกราฟนี้ คุณสามารถระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญได้ในทันที และจัดลำดับความสำคัญของพวกเขาได้ นอกจากนี้ยังช่วยในการจัดทำแผนการสื่อสาร และการจัดสรรทรัพยากร
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- จัดระเบียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นภาพตามเมทริกซ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามอิทธิพลและความสนใจ
- ระบุและจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในแต่ละระยะของโครงการ
- สร้างหมวดหมู่ที่กำหนดเองสำหรับการมีส่วนร่วมและการสื่อสารของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับต่างๆ
เหมาะสำหรับ: โครงการที่ต้องการการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้จัดการโครงการที่ทำงานในภาคไอที การก่อสร้าง และการดูแลสุขภาพ เนื่องจากช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ที่แตกต่างกันได้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ตารางหมุนเวียนของ Excel เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายมุมมองและสร้างรายงานตามความต้องการ
2. แม่แบบการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดย ProjectManager
ตามชื่อที่บ่งชี้ไว้,แบบจำลองการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียช่วยระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบทบาท, ความรับผิดชอบ, และระดับของอิทธิพลของพวกเขา.การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างละเอียดเช่นนี้ช่วยระบุแรงจูงใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเตรียมพร้อมสำหรับพื้นที่ที่อาจเกิดความขัดแย้ง.
ใช้เพื่อแบ่งทีมโครงการออกเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละราย แผนผังความสนใจของพวกเขาเทียบกับผลลัพธ์เพื่อปรับปรุงการร่วมมือและลดการขัดจังหวะ
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- วิเคราะห์ความคาดหวังและความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความคาดหวังในการสร้างความสอดคล้องที่มากขึ้น
- ติดตามระดับการมีส่วนร่วมและความถี่ในขณะที่โครงการพัฒนาไป
- ปรับแผนปฏิบัติการให้เหมาะสมตามบทบาทและอิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เหมาะสำหรับ: โครงการที่มีความซับซ้อนซึ่งจำเป็นต้องสร้างข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดและเฉพาะเจาะจงตามบทบาท เช่น โครงการในบริการทางการเงิน โครงการริเริ่มขององค์กร และภาครัฐ
3. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแผนการสื่อสารโดย AxiaConsulting
เทมเพลตการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการสื่อสารของ AxiaConsultingเป็นโซลูชันแบบสองในหนึ่งที่ผสานการสื่อสารและการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไว้ด้วยกัน
ทีมโครงการสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อประเมินอิทธิพลและความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และปรับแต่งแผนการสื่อสารให้สอดคล้องกับความต้องการของพวกเขา การทำเช่นนี้จะช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แก้ไขปัญหา และรักษาการตอบสนองที่ดีได้
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- แผนผังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามอิทธิพลและความต้องการในการสื่อสารของพวกเขา
- ติดตามคำถามหรือข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตอบกลับอย่างรวดเร็ว
- ปรับกลยุทธ์การสื่อสารให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเพิ่มการยอมรับในโครงการ
เหมาะสำหรับ: อุตสาหกรรมที่มีความต้องการด้านการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น การตลาด การจัดการงานอีเวนต์ และการผลิตขนาดใหญ่ ซึ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการสื่อสารที่ชัดเจนและยืดหยุ่น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขและการใช้สีเพื่อเน้นข้อมูลสำคัญหรือแนวโน้ม
4. แม่แบบการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขั้นสูงโดย Goleansixsigma
แม่แบบการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ Goleansigmaใน Excel ได้รับการออกแบบมาเพื่อการวิเคราะห์เชิงลึก มีระบบให้คะแนนเชิงปริมาณและคุณสมบัติการจัดหมวดหมู่ที่ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถกำหนดค่าตามความสนใจ อิทธิพล และตัวชี้วัดสำคัญอื่น ๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเช่นนี้ช่วยส่งเสริมการตัดสินใจที่มีข้อมูลรองรับ, ช่วยให้สามารถเปรียบเทียบกับมาตรฐานเพื่อระบุแนวโน้ม, และปรับปรุงความสามารถในการปรับตัวของโครงการ
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- ให้คะแนนและประเมินผลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการตามปัจจัยหลายประการ
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- แบ่งกลุ่มและจัดหมวดหมู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการจัดลำดับความสำคัญที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
เหมาะสำหรับ: โครงการที่ต้องการการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชิงปริมาณและละเอียด ซึ่งพบได้บ่อยในโครงการปรับปรุงกระบวนการและโครงการที่เน้นข้อมูลเป็นหลักซึ่งปฏิบัติตามหลักการ Six Sigma
5. แบบฟอร์มทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเมทริกซ์ RACI โดย Templatelab
หากคุณต้องการปรับปรุงการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการกำกับดูแลโครงการแบบลงมือปฏิบัติจริงแม่แบบการแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ Templatelabใน Excel เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม
มันนำเสนอการผสมผสานระหว่างการลงทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเมทริกซ์ RACI (ผู้รับผิดชอบ, ผู้มีอำนาจ, ผู้ให้คำปรึกษา, ผู้รับทราบ) ซึ่งช่วยให้ทีมโครงการสามารถติดตามบทบาทและความรับผิดชอบของตนได้, เพิ่มความรับผิดชอบ, และลดความสับสน
เทมเพลตนี้ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันและขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายร่วมกัน
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- จัดระเบียบทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านเมทริกซ์ RACI
- กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละรายเพื่อปรับปรุงการร่วมมือและลดการซ้ำซ้อน
- อัปเดตบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อโครงการมีการพัฒนา เพื่อให้ทีมสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่น
เหมาะสำหรับ: โครงการที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหลายฝ่ายซึ่งมีข้อกำหนดตามบทบาทหน้าที่ เช่น โครงการในฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ปรึกษา หรือโลจิสติกส์ ที่ต้องการความชัดเจนในบทบาทของแต่ละบุคคล
อ่านเพิ่มเติม: 10 แม่แบบการกำกับดูแลโครงการเพื่อจัดการงาน
ข้อจำกัดของการใช้แม่แบบการแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน Excel
แม้ว่า Excel จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการทำแผนผังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ก็มีข้อจำกัดที่อาจขัดขวางประสิทธิภาพและความร่วมมือ จึงไม่สามารถเทียบเท่ากับซอฟต์แวร์บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
นี่คือบางด้านที่มันด้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบ:
- การแสดงผลที่จำกัด: Excel มีรูปแบบตารางแบบคลาสสิกที่มีแถว x คอลัมน์—และกราฟและแผนภูมิหากคุณเป็นผู้ใช้ขั้นสูง สิ่งนี้ช่วยสนับสนุนการแสดงผลที่เข้าใจง่ายได้เพียงเล็กน้อยเมื่อคุณมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายรายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแต่ละคนแสดงถึงความสัมพันธ์และอิทธิพลที่ซับซ้อน
- ไม่รองรับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: Excel ต้องแสดงความสัมพันธ์หรือการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ซึ่งอาจส่งผลต่อลำดับชั้นและความสำคัญ การทำงานกับโครงการที่ซับซ้อนจะยากขึ้น เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา
- กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบคงที่: Excel ไม่รองรับการอัปเดตแบบไดนามิกเมื่อคุณจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้นจึงไม่สามารถติดตามและสะท้อนการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ได้เมื่อคุณจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงบทบาทและความรับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงไปของพวกเขา
- การวิเคราะห์ที่จำกัด: แน่นอน เราได้ครอบคลุมแม่แบบการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขั้นสูงแล้ว อย่างไรก็ตาม แม้แต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังถูกจำกัดโดยความสามารถในการวิเคราะห์ของแพลตฟอร์ม Excel ไม่ได้ถูกปรับให้เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์หลายมิติหรือระบบการให้คะแนนที่อาจจำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนซึ่งคุณต้องพิจารณาถึงแรงจูงใจหรือผลกระทบ
- ไม่มีการติดตามการมีส่วนร่วม: เทมเพลตการแมปผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบคงที่ใน Excel ทำให้ยากต่อการติดตามการเปลี่ยนแปลงในอิทธิพลหรือความสนใจ ซึ่งจำเป็นต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเองเพื่อติดตามแนวโน้ม ผลักดันการมีส่วนร่วม และแบ่งปันข้อมูลอัปเดตอย่างทันท่วงที
- การร่วมมือที่จำกัด: การร่วมมือช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในเรือลำเดียวกัน โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่ทำงานในโครงการ. คุณสมบัติการร่วมมือที่จำกัดของ Excel ทำให้การทำงานเป็นทีมและประสิทธิภาพลดลง พร้อมทั้งก่อให้เกิดปัญหาการจัดการเวอร์ชันและข้อมูลที่แยกส่วน
แบบแผนการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางเลือก
แม้จะมีประโยชน์หลายประการ แต่ Excel ยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงอีกมาก นี่คือจุดที่ClickUpเข้ามาช่วยได้
ในฐานะ เครื่องมือการจัดการโครงการที่หลากหลาย มันมาพร้อมกับคุณสมบัติการวางแผนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขั้นสูงที่เป็นการอัปเกรดที่สำคัญ
ผู้จัดการโครงการจะได้รับแพลตฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นพร้อมการแสดงผลที่ชัดเจนแบบเรียลไทม์ การติดตามการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ แผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบรวมศูนย์ และการสื่อสารที่ผสานรวมเพื่อการจัดการและการทำงานร่วมกันที่ราบรื่น
ในขณะเดียวกัน คุณสามารถเข้าถึงเทมเพลตที่เหนือกว่าหลายแบบใน Excel ได้
นี่คือตัวอย่างบางส่วนของเทมเพลตแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ดีที่สุดบน ClickUp:
1. แม่แบบแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ClickUp
เทมเพลตแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ClickUpเป็นเครื่องมือเชิงภาพสำหรับแผนผังอิทธิพลและความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย คุณสามารถกำหนดหรืออัปเดตหมวดหมู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของตนได้อย่างเหมาะสม
แผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้บนกระดานไวท์บอร์ดแบบไดนามิกให้ภาพรวมที่ชัดเจนของผู้เล่นหลักที่เกี่ยวข้อง
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- สร้างภาพรวมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของคุณตามลำดับความสำคัญ ระดับอิทธิพล และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- อัปเดตหรือจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใหม่แบบเรียลไทม์และด้วยเพียงไม่กี่คลิก
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมด้วยการประชุมระดมความคิดและแผนภูมิผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบโต้ตอบ
- กำหนดรหัสสีให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เห็นข้อมูลเชิงลึกได้ทันที
เหมาะสำหรับ: โครงการที่มีจังหวะรวดเร็วและมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย คิดถึงโครงการในด้านการวางแผนงานอีเวนต์, ประชาสัมพันธ์, และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจมีอิทธิพลและผลประโยชน์ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ฟีเจอร์การอัตโนมัติของงานใน ClickUp เพื่อตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการตรวจสอบและการอัปเดตจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. แม่แบบรายการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน ClickUp
กำลังมองหาแผนการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างละเอียดได้หรือไม่?เทมเพลตรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ClickUpเหมาะสำหรับคุณ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถระบุรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ พร้อมระบุบทบาท ความสนใจ และรูปแบบการสื่อสารที่ต้องการได้ เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดทำทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจัดระเบียบข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการจัดเรียง/กรอง
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- รักษาทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เป็นปัจจุบัน พร้อมคอลัมน์ที่สามารถค้นหาได้
- จัดประเภทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น มีความสนใจสูง, มีความสนใจ, และ ไม่สนใจ เพื่อมีส่วนร่วมอย่างเชิงรุก
- ติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความชอบในการสื่อสารเพื่อปรับแต่งการโต้ตอบให้เหมาะสม
- จัดเตรียมระบบเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบรวมศูนย์ที่อัปเดตแบบเรียลไทม์และแบ่งปันข้อมูลระหว่างสมาชิกในทีม
เหมาะสำหรับ: โครงการขนาดใหญ่ที่มีหลายแผนก เช่น สัญญากับหน่วยงานรัฐบาล แคมเปญไม่แสวงหาผลกำไร หรือโครงการริเริ่มขององค์กร
3. แม่แบบเมทริกซ์การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ClickUp
แผนผังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแม่แบบเมทริกซ์การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ClickUpถูกจัดแบ่งออกเป็นสี่ส่วน ได้แก่ รักษาความพึงพอใจ, จัดการอย่างใกล้ชิด, ติดตาม และ แจ้งข้อมูล
เมทริกซ์ไม่เพียงแต่ช่วยในการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณสามารถจัดการอิทธิพลและความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกำหนดความคาดหวัง จัดลำดับความสำคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คาดการณ์ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดกลยุทธ์การมีส่วนร่วมได้อีกด้วย
เมทริกซ์ที่ได้ให้กรอบการทำงานอย่างเป็นระบบสำหรับการปรับเป้าหมายของโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย!
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- มองภาพแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นฟังก์ชันของอำนาจและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น
- แผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ชัดเจนสี่ประการสำหรับแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอิทธิพลสูงและความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในระยะเริ่มแรกของแผนโครงการ
- ปรับกลยุทธ์ได้ทันทีด้วยการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรวดเร็ว
เหมาะสำหรับ: กรณีที่ต้องมีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างละเอียด มีความสำคัญอย่างยิ่งในโครงการวิศวกรรมที่ซับซ้อน โครงการที่มีพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ หรือกระบวนการกำหนดนโยบาย ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีผลกระทบโดยตรงต่อผลลัพธ์
4. แม่แบบการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ClickUp
หากคุณกำลังมองหาแม่แบบการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุม จบการค้นหาของคุณด้วยแม่แบบการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ClickUp
มันช่วยให้คุณสามารถวางแผนความต้องการและความกังวลเฉพาะของแต่ละผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเทียบกับเป้าหมายของโครงการหรือข้อกำหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยให้คุณปรับแต่งแผนการมีส่วนร่วมและจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- สำรวจบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ผลกระทบ, และมุมมองเพื่อการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างริเริ่ม
- ปรับแต่งแผนการมีส่วนร่วมตามขั้นตอนของโครงการ ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความคาดหวังพื้นฐาน
- จัดบทบาทและความคาดหวังให้สอดคล้องกับความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับพลวัตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ใช้รหัสสีเพื่อแสดงข้อมูลสำคัญ เช่น ลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เห็นภาพรวมและเข้าใจข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
เหมาะสำหรับ: โครงการที่ต้องการความสอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง เช่น ในช่วงเปิดตัวโครงการ การจัดการการเปลี่ยนแปลง และโครงการที่เน้นการรับฟังความคิดเห็น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพื่อให้ได้การวิเคราะห์ที่ตรงตามความต้องการของคุณ ให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อสะท้อนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณ เช่น ความเร่งด่วน, อิทธิพล, หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
5. แม่แบบสถานะโครงการระดับผู้บริหารของ ClickUp
เทมเพลตรายงานสถานะโครงการสำหรับผู้บริหารของClickUpมีบทบาทหลักสองประการ:
ประการแรก การแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายทราบ
ประการที่สอง การทำให้แน่ใจว่าโครงการดำเนินไปตามแผน
เพื่อทำเช่นนี้ ระบบจะมอบโครงสร้างให้กับการติดตามโครงการโดยให้ภาพรวมระดับสูงของความคืบหน้าที่ได้ระบุไว้ในเอกสารกำหนดขอบเขตของโครงการ (Project Charter) ข้อมูลนี้จะถูกแชร์ให้กับผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพวกเขาจะให้การอัปเดตอย่างทันเวลาและช่วยให้การสื่อสารง่ายขึ้น
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน, จุดสำคัญ, และความเสี่ยงที่สามารถกระตุ้นการสื่อสารอัตโนมัติกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- แชร์ข้อมูลอัปเดตที่สำคัญของโครงการเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับผู้บริหารมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
- สรุปความเสี่ยงและความคืบหน้าของโครงการเพื่อชี้แจงสถานะของโครงการและเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น
- สร้างรายงานที่กระชับแต่ให้ข้อมูลครบถ้วน ซึ่งให้ภาพรวมของกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่ทั้งหมด
นี่คือเหตุผลที่ผู้ใช้ชื่นชอบ 🚀
ก่อนการใช้ ClickUp ทีมต่าง ๆ ใช้เครื่องมือหลากหลายชนิด ซึ่งทำให้การประสานงานยากลำบาก และหมายความว่าพนักงานที่ย้ายไปทีมอื่นต้องเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รวมถึงกระบวนการทำงานใหม่ ๆ ด้วย ClickUp ได้แก้ปัญหาเหล่านี้ให้กับเรา และช่วยทำลายกำแพงการทำงานแบบแยกส่วนโดยการทำให้การทำงานข้ามทีมง่ายขึ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือผู้บริหาร สามารถติดตามความคืบหน้าของงานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ก่อนใช้ ClickUp แต่ละทีมใช้เครื่องมือที่หลากหลาย ซึ่งทำให้การประสานงานยากขึ้น และหมายความว่าพนักงานที่ย้ายไปทีมอื่นต้องเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รวมถึงกระบวนการทำงานใหม่ ๆ ด้วย ClickUp ได้แก้ปัญหาเหล่านี้ให้กับเรา และช่วยทำลายกำแพงการทำงานแบบแยกส่วน (operational silos) โดยทำให้การทำงานข้ามทีมง่ายขึ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือผู้บริหาร สามารถติดตามความคืบหน้าของงานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
เหมาะสำหรับ: โครงการสำคัญที่ต้องการการมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงและผู้นำองค์กร ตัวอย่างการใช้งานทั่วไป ได้แก่ งานอีเวนต์องค์กร ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ และการติดตั้งซอฟต์แวร์ระดับองค์กร
อ่านเพิ่มเติม:8 แม่แบบกฎบัตรโครงการฟรีใน Word, Excel และ ClickUp
6. แม่แบบแผนภูมิ PERT ของ ClickUp
แม่แบบแผนภูมิ PERTของClickUpแสดงแผนงานโครงการและความสัมพันธ์ระหว่างงานในรูปแบบแผนผังที่มองเห็นได้
การออกแบบที่เน้นกระบวนการช่วยให้คุณสามารถแสดงขั้นตอนต่างๆ ของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่พึ่งพาอาศัยกัน จัดสรรทรัพยากร และคาดการณ์ระยะเวลาได้
เทมเพลตนี้ช่วยระบุจุดคอขวดและประสิทธิภาพที่ต่ำตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้คุณสามารถลดความเสี่ยงและทำให้โครงการดำเนินต่อไปได้
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- สาธิตลำดับเวลาที่ซับซ้อนและข้อพึ่งพาในรูปแบบแผนผังงาน
- คาดการณ์อุปสรรคหรือความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงการ
- คาดการณ์และปรับปรุงเส้นเวลาของโครงการให้เหมาะสมที่สุดโดยการระบุเส้นทางวิกฤต
- วางแผนและจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการจัดลำดับงาน
เหมาะสำหรับ: โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่หลายขั้นตอน, วิศวกรรม, และการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยพื้นฐานแล้วเหมาะสำหรับโครงการที่มีกำหนดเวลาแน่นอนซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางแผนโครงการอย่างละเอียดและการจัดการการพึ่งพา และใช้วิธีการเส้นทางวิกฤต
นำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้าใจตรงกันด้วย ClickUp
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนสำคัญของการบริหารโครงการที่ประสบความสำเร็จ และการเลือกเทมเพลตแผนผังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จนี้
แน่นอน Excel เป็นที่คุ้นเคยและใช้งานง่าย คุณยังมีเทมเพลตการทำแผนผังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน Excel สำหรับงานนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม มันยังด้อยกว่าสิ่งที่ ClickUp มีให้
ClickUp มีเทมเพลตการวางแผนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่ง นอกจากนี้ คุณยังได้รับเครื่องมือการแสดงข้อมูล การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ กรอบการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และอีกมากมายเพื่อช่วยให้โครงการดำเนินไปตั้งแต่ต้นจนจบ
คุณพร้อมที่จะนำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณมาอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันแล้วหรือยัง? ถ้าพร้อมแล้วลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และดูเทมเพลตแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เลย