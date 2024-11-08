บล็อก ClickUp
เทมเพลต Excel CRM ฟรีที่ดีที่สุดเพื่อสร้างระบบการจัดการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
8 พฤศจิกายน 2567

หนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณสามารถทำได้เพื่อความสำเร็จระยะยาวของบริษัทของคุณคือการพัฒนาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและเป็นบวกกับผู้บริโภคของคุณ

ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก, สตาร์ทอัพ, หรือบริษัทที่มีชื่อเสียงแล้ว, การจัดการการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและโอกาสทางธุรกิจ และการทำให้แน่ใจว่าไม่มีลูกค้าคนใดถูกมองข้ามไปในที่สุดกลายเป็นฝันร้าย.

44% ของผู้ตอบแบบสอบถามในรายงานของ Validity ประมาณการว่าบริษัทของพวกเขาสูญเสียรายได้ประจำปีมากกว่า 10% เนื่องจากคุณภาพข้อมูลที่ไม่ดี

ระบบ CRM (การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า) ที่จัดระเบียบอย่างดีนั้นแทบจะเป็นเหมือนกระสุนเงินเลยทีเดียว

อย่างไรก็ตาม ระบบ CRMที่เฉพาะเจาะจงหรือซอฟต์แวร์ CRMอาจไม่จำเป็นสำหรับทุกบริษัทในทันที หากคุณต้องการทำให้การจัดการลูกค้าง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเสียเงินจำนวนมากกับซอฟต์แวร์ CRM ที่แพง ลองพิจารณาใช้หนึ่งในเทมเพลตExcel CRMที่มีให้ใช้ฟรีทางออนไลน์ เทมเพลตเหล่านี้เป็นวิธีที่รวดเร็วและสะดวกในการจัดระเบียบข้อมูลลูกค้า อัตโนมัติการติดต่อและการติดตามผล และปรับปรุงผลตอบแทนจากการลงทุนในการติดต่อกับลูกค้าของคุณ

ในบทความนี้ เราจะสำรวจคุณค่าของเทมเพลต CRM Excel ฟรีเหล่านี้และวิธีที่พวกมันช่วยให้กระบวนการจัดการลูกค้าของคุณง่ายขึ้น นอกจากนี้ เรายังจะนำเสนอเทมเพลต CRM ฟรีที่สามารถปรับแต่งได้หลากหลายเพื่อให้คุณใช้ประโยชน์สูงสุดจากความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลต CRM Excel ดี?

เทมเพลต CRM Excel คุณภาพสูงเป็นมากกว่าแค่สเปรดชีตธรรมดาบน Microsoft หรือ Google Sheets มันควรเป็นแหล่งข้อมูลหลักของคุณในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เทมเพลต CRM เหล่านี้ช่วยรวบรวมข้อมูลติดต่อไว้ในที่เดียว ติดตามการติดต่อสื่อสาร และช่วยให้คุณรับรู้ความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ ช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในขณะที่ประหยัดเวลา

นี่คือสิ่งที่ควรมองหาในเทมเพลต CRM ของ Excel ที่ยอดเยี่ยมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ:

  • จัดระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ: เลือกเทมเพลตที่มีคอลัมน์ชัดเจนสำหรับแต่ละข้อมูล รวมถึงรายละเอียดการติดต่อ ประวัติการขาย และบันทึกการสื่อสาร ซึ่งจะช่วยให้การติดตามและเข้าถึงข้อมูลลูกค้าที่สำคัญเป็นไปอย่างง่ายดาย
  • รับรองความยืดหยุ่น:เลือกเทมเพลตสเปรดชีตที่มีความยืดหยุ่นและตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย สามารถปรับใช้ได้อย่างราบรื่นกับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน—ตั้งแต่การบันทึกปัญหาของลูกค้าไปจนถึงการวางแผนแคมเปญอีเมลส่งเสริมการขายของคุณ
  • ทำให้การป้อนข้อมูลง่ายขึ้น: เลือกใช้เทมเพลต CRM ใน Excel ที่มีรูปแบบที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้การป้อนข้อมูลเป็นเรื่องง่าย ทำให้สามารถตรวจสอบตัวชี้วัดความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเพื่อการวิเคราะห์และรายงานที่รวดเร็ว
  • ตัวเลือกการจัดเรียง: ค้นหาเทมเพลตสเปรดชีต CRM ที่มีตัวกรองและความสามารถในการจัดเรียงข้อมูล ซึ่งช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของลีด จัดระเบียบข้อมูล ติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานะ และติดตามกิจกรรมและความคืบหน้าของความสัมพันธ์ได้อย่างง่ายดาย
  • ใช้สัญญาณภาพ: เลือกแบบฟอร์ม Excel CRM ที่มีดีไซน์ใช้รหัสสีหรือการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อเน้นงานหรือสถานะที่สำคัญ ช่วยให้การจัดการลูกค้าของคุณเป็นระเบียบและสามารถดำเนินการได้

เทมเพลต Excel สำหรับระบบ CRM

เราได้คัดสรรเทมเพลต CRMเหล่านี้มาอย่างพิถีพิถันเพื่อเป็นทางเลือกที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพในการช่วยให้การดำเนินงานทางธุรกิจของคุณง่ายขึ้นและควบคุมการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ:

1. แม่แบบ CRM โดย Salesflare

เทมเพลต CRM ใน Excel โดย Salesflare
ผ่านทางSalesflare

เทมเพลต CRMของSalesflareได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจจัดการลูกค้าเป้าหมาย, ติดต่อ, และโอกาสทางการขาย ทั้งหมดภายในแผ่น Excel ที่สามารถปรับแต่งได้

เทมเพลตสเปรดชีต CRM ฟรีนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งขั้นตอนกระบวนการขาย ติดตามลูกค้าเป้าหมายผ่านมุมมองแบบฟันเนล และวิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพผ่านแท็บข้อมูลเชิงลึกที่ติดตั้งไว้

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • ใช้ขั้นตอนการขายในช่องทางการขายที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการขายที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ
  • รับข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติ เช่น การคาดการณ์รายได้และการติดตามประสิทธิภาพ
  • ดำเนินการจัดการสายงานแบบมีภาพเพื่อติดตามการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด:เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการจัดการลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขายโดยไม่ต้องลงทุนทรัพยากรในซอฟต์แวร์ CRM ที่ซับซ้อน

2. แม่แบบเครื่องมือ CRM ขนาดเล็กโดย HubSpot

เทมเพลตเครื่องมือ CRM ขนาดเล็กโดย HubSpot
ผ่านทางHubSpot

เทมเพลตเครื่องมือ CRM ขนาดเล็กของ HubSpotเป็นโซลูชัน CRM สำหรับ Microsoft Excel และ Google Sheets ที่ติดตามการสื่อสาร การโต้ตอบ และกิจกรรมการขายต่างๆ เทมเพลตสเปรดชีต CRM นี้จะช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูล CRM ได้เป็นประจำและปรับปรุงความพยายามในการจัดการความสัมพันธ์ให้ราบรื่นยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้มันเพื่อจัดการ จัดลำดับความสำคัญ และจัดการกับลูกค้าเป้าหมายของคุณได้ในที่เดียว พร้อมระบบจัดเรียง การกรอง และฟิลด์ที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • เพลิดเพลินกับการออกแบบที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น พร้อมเมนูแบบเลื่อนลงที่สามารถปรับแต่งได้
  • สร้างแดชบอร์ดภาพเพื่อติดตามตัวชี้วัดและเป้าหมายการขายได้อย่างรวดเร็ว
  • ทำให้การป้อนข้อมูลง่ายขึ้น และไม่พลาดการบันทึกข้อมูลติดต่อและโอกาสทางการขาย

กรณีการใช้งานที่เหมาะสม:เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทสตาร์ตอัพ, หรือบุคคลที่เริ่มต้นใช้เครื่องมือ CRM ที่ต้องการโซลูชันที่ง่ายสำหรับการติดตามการขายและการมีส่วนร่วมกับลูกค้า

3. แม่แบบติดตามการคาดการณ์ยอดขายสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก โดย Microsoft

เทมเพลต Excel สำหรับติดตามการคาดการณ์ยอดขาย CRM สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก โดย Microsoft
ผ่านทางMicrosoft

ตามชื่อที่บ่งบอกไว้,แบบฟอร์มติดตามการคาดการณ์ยอดขายของไมโครซอฟต์ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถทำนายยอดขายและติดตามรายได้ตลอดเวลา

ด้วยเทมเพลตสเปรดชีต CRM นี้ คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพการทำงานเทียบกับเป้าหมายยอดขายได้อย่างชัดเจน และวางแผนกำลังการผลิตและทรัพยากรได้ดีขึ้นเพื่อการเติบโตในอนาคต สามารถมองเห็นแนวโน้มของประสิทธิภาพและติดตามความคืบหน้าได้ตลอดเวลาด้วยรูปแบบที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือสร้างแผนภูมิที่มีอยู่ในตัว

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • ติดตามยอดขายจริงเทียบกับเป้าหมายรายเดือนและรายปี
  • ประเมินแนวโน้มประสิทธิภาพด้วยกราฟและแผนภูมิที่เรียบง่าย
  • คาดการณ์ยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กรณีการใช้งานที่เหมาะสม:เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขายและผู้จัดการที่ต้องคาดการณ์รายได้ กำหนดเป้าหมาย และติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องการวิเคราะห์แนวโน้มยอดขายเพื่อปรับกลยุทธ์ตามการคาดการณ์

4. แม่แบบรายชื่อผู้ติดต่อโดย Microsoft

รายชื่อผู้ติดต่อ crm excel template โดย Microsoft
ผ่านทางMicrosoft

เทมเพลตรายชื่อผู้ติดต่อของ Microsoftเป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาอย่างตรงไปตรงมาเพื่อจัดระเบียบรายละเอียดผู้ติดต่อในรูปแบบที่ชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย เวิร์กบุ๊ก Excel นี้มีช่องสำหรับชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน โครงสร้างที่เรียบง่ายช่วยให้ป้อนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและจัดเรียงได้ง่าย ทำให้คุณสามารถเข้าถึงผู้ติดต่อที่สำคัญได้อย่างสะดวก

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • ใช้รูปแบบที่เรียบง่ายสำหรับการจัดระเบียบและติดตามรายละเอียดการติดต่อ
  • กรองและจัดเรียงเพื่อค้นหาและจัดการข้อมูลลูกค้า
  • ปรับแต่งฟิลด์เพื่อติดตามข้อมูลเฉพาะของลูกค้าเพิ่มเติม

กรณีการใช้งานที่เหมาะสม:เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือบุคคลที่ต้องการวิธีการจัดเก็บและเรียกดูข้อมูลติดต่อของลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่มีศักยภาพได้อย่างเชื่อถือได้และเป็นระบบ

5. แม่แบบ CRM โดย Template.net

เทมเพลต CRM ใน Excel โดย Template.net
ผ่านTemplate.net

เทมเพลต CRM โดย Template.netมอบวิธีการที่เข้าใจง่ายให้กับธุรกิจในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและกระบวนการขาย ด้วยส่วนต่างๆ สำหรับติดตามลูกค้าเป้าหมาย งานที่ต้องทำ และการติดตามผล เทมเพลต CRM ในรูปแบบ Excel และ Google Sheets นี้จะช่วยให้มั่นใจว่าจะไม่พลาดโอกาสสำคัญใดๆ

ป้อนข้อมูลอย่างเป็นระบบในแต่ละส่วนเพื่อช่วยในการจัดการเวลาและการบันทึกข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น!

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • จัดระเบียบส่วนต่าง ๆ เพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมาย การติดตามผล และความคืบหน้าในการขาย
  • ติดตามการสื่อสารและข้อมูลด้วยกรอบการทำงานที่ละเอียด
  • ใช้คุณสมบัติการจัดการงานที่มีอยู่ในตัวเพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมาย

กรณีการใช้งานที่เหมาะสม:เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการระบบ CRM ที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ เพื่อจัดการข้อมูลลูกค้าและปรับปรุงการติดตามผล

6. แม่แบบกระบวนการขายโดย Pipedrive

เทมเพลต CRM ท่อการขายใน Excel โดย Pipedrive
ผ่านทางPipedrive

เทมเพลต Sales Pipeline โดย Pipedriveมอบแนวทางที่มีโครงสร้างสำหรับการติดตามลูกค้าเป้าหมายผ่านแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขาย ตั้งแต่การหาลูกค้าใหม่ไปจนถึงการปิดการขาย จัดการช่องทางการขายและกระบวนการขาย และแสดงภาพให้เห็นด้วยคอลัมน์ที่ปรับแต่งได้สำหรับขั้นตอนของดีล รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ และวันที่ติดตามผล

ด้วยฟังก์ชันการลากและวางจาก Pipedrive ตัวแทนขายของคุณสามารถย้ายลูกค้าเป้าหมายระหว่างขั้นตอนขายได้อย่างง่ายดาย

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • สร้างภาพจำลองของระบบท่อสำหรับการติดตามลูกค้าผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของการขาย
  • ปรับแต่งขั้นตอนการขายให้เหมาะกับกระบวนการขายที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ
  • ใช้ฟังก์ชันลากและวางเพื่อการจัดการลีดที่ง่ายขึ้น

กรณีการใช้งานที่เหมาะสม:เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีมขายสามารถจัดระเบียบและติดตามสถานะของโอกาสทางธุรกิจได้อย่างใกล้ชิด ส่งผลให้อัตราการปิดการขายดีขึ้น

7. เทมเพลต CRM สำหรับการก่อสร้าง โดย Jotform

เทมเพลต CRM สำหรับการก่อสร้างใน Excel โดย Jotform
ผ่านทางJotform

เทมเพลต CRM สำหรับธุรกิจก่อสร้างของ Jotformได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้ธุรกิจก่อสร้างสามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ติดตามผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และทำให้การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการเป็นเรื่องง่ายขึ้น

มันมีช่องที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อบันทึกข้อมูลติดต่อ, คำอธิบายบริการ, และสมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมาย, ส่งเสริมการติดตามอย่างเป็นระบบของกิจกรรมการติดต่อและการมอบหมายงาน.

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • ใช้ส่วนที่มีอยู่แล้วเพื่อติดตามการโต้ตอบกับลูกค้าและรายละเอียดโครงการ
  • ปรับแต่งแบบฟอร์มเพื่อรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและจัดการการสื่อสาร
  • เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บข้อมูลเพื่อการจัดการผู้ติดต่อและการอัปเดตโครงการก่อสร้าง

กรณีการใช้งานที่เหมาะสม:เทมเพลต CRM ฟรีนี้เหมาะสำหรับบริษัทก่อสร้างที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการลูกค้า

ข้อจำกัดของการใช้เทมเพลต Google Sheets/Excel สำหรับ CRM

ประโยชน์บางประการของการใช้เทมเพลต CRM ใน Microsoft Excel, Google Docs หรือ Google Sheets ได้แก่ ความคุ้นเคย ความง่ายในการใช้งานสำหรับกิจกรรมที่เรียบง่าย และที่สำคัญคือใช้งานได้ฟรี อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดสำคัญบางประการที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการขยายและจัดการข้อมูลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ:

  • การป้อนข้อมูลด้วยตนเอง: การป้อนข้อมูลทุกการติดต่อและลูกค้าเป้าหมายลงใน Google Sheets หรือ Excel CRM ด้วยตนเองนั้นน่าเบื่อและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด การไม่มีความถูกต้องของข้อมูลลูกค้าอาจเกิดขึ้นได้มากขึ้นหากไม่มีเครื่องมือตรวจสอบข้อมูลอัตโนมัติและป้องกันการซ้ำซ้อน
  • ขาดคุณสมบัติ CRM ขั้นสูง: การใช้สเปรดชีต CRM ใน Google Sheets หรือ Excel จะต้องการคุณสมบัติขั้นสูงเพิ่มเติมสำหรับการจัดการกระบวนการขาย การสร้างโปรไฟล์ลูกค้า และการทำการตลาดแบบอัตโนมัติ ด้วยเหตุนี้ การติดตามกระบวนการขายที่ซับซ้อนหรือการเพาะปลูกผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าผ่านแคมเปญการตลาดทางอีเมลจึงไม่ใช่เรื่องง่ายหากไม่มีการใช้ซอฟต์แวร์เสริม
  • การทำงานอัตโนมัติและการเชื่อมต่อที่จำกัด: แม้ว่า Google Sheets และ Excel จะมีตัวเชื่อมต่อบางตัวที่ใช้เครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น Zapier แต่การสร้างระบบอัตโนมัติที่ราบรื่นนั้นยากกว่ามากเมื่อเทียบกับโซลูชัน CRM ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ นอกจากนี้ การเชื่อมต่อยังมีข้อจำกัด ฟังก์ชันสำคัญ เช่น การจัดสรรงานอัตโนมัติและการแจ้งเตือนสำหรับการติดตามผล ยังไม่มีให้ใช้งาน
  • ข้อกังวลด้านความปลอดภัย: ระบบ CRM ที่ใช้ Google Sheets หรือ Excel แม้จะมีการป้องกันความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสข้อมูล แต่ก็ยังจำเป็นต้องมีความปลอดภัยที่แน่นหนา โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับข้อมูลลูกค้าที่มีความอ่อนไหว การปกป้องข้อมูลสำคัญจากการแก้ไขโดยไม่ตั้งใจหรือโดยเจตนาร้ายนั้นเป็นเรื่องยากในสภาพแวดล้อมที่มีการเข้าถึงร่วมกันและมีข้อจำกัดในการควบคุมผู้ใช้
  • ปัญหาการปรับขนาด: การปรับขนาดอย่างเหมาะสมเป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากขาดเครื่องมือรายงานและวิเคราะห์ที่ซับซ้อน รวมถึงความกังวลด้านประสิทธิภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการข้อมูลผู้บริโภคในปริมาณมหาศาล

เพื่อเอาชนะข้อจำกัดเหล่านี้ คุณจำเป็นต้องมีเทมเพลตที่ยืดหยุ่นมากขึ้นซึ่งรองรับฟังก์ชันขั้นสูง สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือหลากหลายประเภทได้มากขึ้น มีระบบควบคุมการเข้าถึงและความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง และสามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานขององค์กรของคุณได้

เทมเพลต CRM Excel ทางเลือก

แพลตฟอร์มการจัดการโครงการเช่นClickUpมีเทมเพลตการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีกว่าและปรับแต่งได้มากกว่าExcelสำหรับการติดตามการโต้ตอบกับลูกค้า, ลูกค้าเป้าหมาย, และข้อมูลการขาย

หากคุณต้องการปรับปรุงกระบวนการ CRMของคุณโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ CRM ลองใช้หนึ่งในเทมเพลต Excel CRM ขั้นสูงแต่ฟรีจาก ClickUp เหล่านี้

1. แม่แบบ CRM ขั้นสูงของ ClickUp

การใช้เทมเพลต CRM ของ ClickUp ในไวท์บอร์ดเพื่อวางแผนกระบวนการทำงานของ CRM
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้เทมเพลต ClickUp Advanced CRM เพื่อจัดการการโต้ตอบกับลูกค้าและการขายของคุณ

เทมเพลต CRM ขั้นสูงของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่สำคัญไว้ในที่เดียวโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองได้ถึงแปดประเภท(เช่น ชื่อผู้ติดต่อ, อีเมล, อุตสาหกรรม) ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการสนับสนุนลูกค้า

คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างกระบวนการทำงานแบบกำหนดเองเพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถจัดการงานตามขั้นตอนของการขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน

เทมเพลต CRM นี้ช่วยให้การติดตามปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น ผู้ใช้สามารถสร้างสถานะที่กำหนดเองเช่น 'ต้องการการอนุมัติ' หรือ 'ผ่านคุณสมบัติ' เพื่อติดตามความคืบหน้าของการติดต่อกับลูกค้าในทุกขั้นตอน

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • เข้าถึงมุมมองที่กำหนดเองสี่แบบแยกกัน: มุมมองรายการ, มุมมองงานที่ฉันได้รับมอบหมาย, มุมมองกระบวนการขาย, และมุมมองต้อนรับ
  • รวมเอาองค์ประกอบของการจัดการโครงการ เช่น การแจ้งเตือน, การทำงานอัตโนมัติ, และการพึ่งพาของงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามงาน
  • ใช้ระบบอัตโนมัติที่ผสานรวมกับเทมเพลต ClickUp นี้สำหรับงานที่ทำซ้ำ

กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด:เทมเพลตCRM ของ ClickUpนี้เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการผสานคุณสมบัติ CRM เข้ากับการจัดการโครงการ แม้แต่ธุรกิจขนาดเล็กหรือทีมก็สามารถใช้เทมเพลตฟรีนี้เพื่อแก้ไขปัญหา CRM ของพวกเขาได้

2. แม่แบบ CRM ง่าย ๆ ของ ClickUp

simple-crm-t
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
จัดการข้อมูลลูกค้าของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลต CRM ง่ายๆ ของ ClickUp

เทมเพลต CRM ง่ายๆ ของ ClickUpเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับบริษัทที่ต้องการระบบ CRM ที่เรียบง่ายซึ่งจัดการการโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างน่าเชื่อถือ

ด้วยเทมเพลตฟรีนี้ คุณสามารถรวบรวมข้อมูลลูกค้าที่สำคัญ เช่น รายละเอียดการติดต่อ สถานะการขาย และข้อเสนอแนะไว้ในที่เดียว ช่วยให้การจัดการข้อมูลลูกค้าง่ายขึ้นด้วยแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้ ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง การตั้งค่าทำได้ง่ายและเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือทีมขนาดเล็กที่ต้องการติดตามการโต้ตอบกับลูกค้าและการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อแสดงภาพและจัดการข้อมูลลูกค้าของคุณ และบันทึกข้อมูลที่สำคัญ
  • ตรวจสอบตัวชี้วัดสำคัญอย่างสม่ำเสมอ เช่น ความพึงพอใจของลูกค้าและเวลาการตอบสนอง โดยใช้แดชบอร์ดเพื่อให้แน่ใจว่าระบบ CRM มีประสิทธิภาพ
  • ใช้การติดตามเวลา การแจ้งเตือนการพึ่งพา และการผสานการทำงานกับอีเมลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและติดตามการติดตามลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
  • ใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันลากและวางเพื่อจัดระเบียบงานได้ง่าย

กรณีการใช้งานที่เหมาะสม:เทมเพลต CRM นี้ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถทำให้กระบวนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องผูกมัดกับเครื่องมือที่ซับซ้อนมากเกินไป

3. แม่แบบการติดตามค่าคอมมิชชั่นของ ClickUp

ระบบติดตามค่าคอมมิชชั่น
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ทำให้การคำนวณค่าคอมมิชชั่นและการติดตามยอดขายเป็นอัตโนมัติด้วยเทมเพลตการติดตามค่าคอมมิชชั่นของ ClickUp

เลือกเทมเพลตการติดตามค่าคอมมิชชั่นของ ClickUpเพื่อช่วยให้ทีมขายจัดการกระบวนการคำนวณค่าคอมมิชชั่นของพวกเขาภายในแพลตฟอร์มเดียว

เทมเพลตนี้ช่วยให้การคำนวณค่าคอมมิชชั่นง่ายขึ้น และให้ผู้จัดการขายสามารถติดตามการพัฒนาของลีดได้อย่างง่ายดาย ตรวจสอบข้อมูลสำคัญ เช่น มูลค่าการขายจริง, อัตราค่าคอมมิชชั่น, ค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับ, และข้อมูลติดต่อ ด้วยคุณสมบัติของฟิลด์ที่กำหนดเอง 14 รายการ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • บริหารจัดการวงจรการขายทั้งหมดเพื่อติดตามและรายงานผลการขายของแต่ละบุคคล
  • ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการติดตามผลหรือการแจกจ่ายค่าคอมมิชชั่นโดยใช้ห้าแบบมุมมองที่กำหนดเองของเทมเพลต
  • ใช้เครื่องมือคาดการณ์ค่าคอมมิชชั่นเพื่อช่วยให้ทีมคาดการณ์รายได้

กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด:เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำให้การติดตามค่าคอมมิชชั่นของพนักงานขายง่ายขึ้น เพื่อให้คุณสามารถใช้เวลาในการคิดค้นกลยุทธ์การขายที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันได้มากขึ้น

4. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp

ท่อการขาย-t
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
สร้างภาพจำลองกระบวนการขายของคุณและปรับปรุงการจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลต ClickUp Sales Pipeline

เทมเพลต ClickUp Sales Pipelineถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจจัดการกระบวนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การสร้างโอกาสทางการขายไปจนถึงการปิดการขาย ติดตามแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขายได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีโอกาสทางการขายที่หลุดรอดไป และทุกดีลได้รับการติดตามอย่างเหมาะสม

เทมเพลตนี้มีสถานะที่กำหนดเอง เช่น 'ยกเลิก' 'ติดตาม' 'ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า' และ 'ต้องการความสนใจ' ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของลูกค้าผ่านขั้นตอนที่กำหนดเองได้หลากหลาย มีช่องข้อมูลส่วนตัวเจ็ดช่องที่ช่วยให้คุณจัดการข้อมูลสำคัญของลูกค้า เช่น วันที่ติดต่อครั้งล่าสุด มูลค่าของดีล และอื่นๆ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • เข้าถึงการตั้งค่าที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นแต่สามารถปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการของทีมขายระดับสูง
  • ใช้มุมมองที่กำหนดเองสี่แบบ รวมถึงมุมมองรายการ (เพื่อจัดกลุ่ม, จัดเรียง, และกรองการโต้ตอบกับลูกค้าตามเกณฑ์ต่าง ๆ), มุมมอง SOP การขาย (เพื่อสรุปขั้นตอนการทำงานมาตรฐานสำหรับขั้นตอนต่าง ๆ ของการขาย), และมุมมองกล่อง (เพื่อจัดหมวดหมู่ลูกค้าเป้าหมายตามสถานะปัจจุบันของพวกเขา)
  • จัดลำดับความสำคัญของงาน ประเมินสถานะของงานในขั้นตอนต่าง ๆ และติดตามตัวชี้วัดสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • สร้างแดชบอร์ดเพื่อแสดงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด:เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงการติดตามยอดขาย การคาดการณ์ และการทำงานร่วมกันของทีม โดยรวมเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดไว้ในที่เดียว

5. แม่แบบ CRM ฝ่ายขาย ClickUp

จัดระเบียบและติดตามโอกาสทางการขายด้วยเทมเพลต CRM ฝ่ายขายของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
จัดระเบียบและติดตามโอกาสทางการขายด้วยเทมเพลต CRM สำหรับฝ่ายขายของ ClickUp

เทมเพลต ClickUp Sales CRMถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมขายสามารถจัดการวงจรชีวิตของลูกค้าทั้งหมด ตั้งแต่การสร้างโอกาสไปจนถึงการปิดการขาย ภายในพื้นที่ทำงานเดียวที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณติดตามปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า โอกาสทางการขาย และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • ติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายในทุกขั้นตอนของกระบวนการขายด้วยสถานะที่กำหนดเอง
  • เพิ่มและจัดเรียงคุณลักษณะเพื่อให้ได้มุมมองที่แตกต่างกันของข้อมูลการขายและข้อมูลพร้อมกับการโต้ตอบของลูกค้า
  • อำนวยความสะดวกในการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ เช่น การส่งอีเมลติดตามผล ซึ่งช่วยรักษาการสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องใช้ความพยายามในการทำงานด้วยตนเองเพิ่มเติม
  • ผสานการทำงานระหว่างClickUp BrainและClickUp Clipsเพื่อใช้ปัญญาประดิษฐ์และการบันทึกหน้าจอในการปรับปรุงการติดตามการขายและความพึงพอใจของลูกค้า

กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด:เทมเพลตนี้สามารถปรับใช้ได้อย่างยืดหยุ่นสำหรับทีมขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการขายและความพึงพอใจของลูกค้า นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือ CRM ที่ทรงพลังสำหรับธุรกิจที่ต้องการระบบ CRM ที่ครอบคลุมและปรับแต่งได้ตามความต้องการ ซึ่งสามารถขยายตามการเติบโตของธุรกิจได้

ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะใช้โซลูชัน CRM และเทมเพลตของ ClickUp หรือไม่? 🤔

นี่คือสิ่งที่ Brenna Keenan ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดดิจิทัลที่ SSM Creative Collective กล่าวถึงผลกระทบของ ClickUp ที่มีต่อกระบวนการทำงานของพวกเขา:

"ClickUp คือเครื่องมือการจัดการโครงการและระบบ CRM ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบเจอ ความหลากหลายของมันช่วยให้คุณสามารถจัดการกับงานทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกกับบริการอื่น ๆ มากมาย" ✨

6. แม่แบบรายงานการขาย ClickUp

รายงานการขาย-t
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
สร้างข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขายของคุณด้วยเทมเพลตรายงานการขายของ ClickUp

เทมเพลตรายงานการขายของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขายของทีมคุณ ไม่ว่าจะเป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี

ใช้เทมเพลตรายงานที่ปรับแต่งได้นี้เพื่อติดตามตัวชี้วัดการขายที่สำคัญ ตรวจจับรูปแบบ และแสดงข้อมูลประสิทธิภาพในรูปแบบที่ชัดเจน เทมเพลต CRM นี้ยังช่วยจัดระเบียบและติดตามข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น โดยมีฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ภูมิภาคการขาย ผลงานการขาย และปีการขายที่เพิ่มเข้ากับแต่ละบัญชี

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • ใช้สถานะที่กำหนดเอง เช่น 'เปิด' และ 'เสร็จสิ้น' เพื่อติดตามความคืบหน้าและประสิทธิภาพของงานขาย
  • เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามรายงานการขายด้วยการติดตามเวลา, แท็ก, การแจ้งเตือนการพึ่งพา, อีเมล และคุณสมบัติขั้นสูงอื่น ๆ ที่ให้การวิเคราะห์อย่างครอบคลุมและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
  • ให้ตัวแทนขายรับผิดชอบต่อเป้าหมายของตน
  • มองเห็นความต้องการและความชอบของลูกค้า

กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด:เทมเพลตรายงานการขายของ ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมขายทุกทีม ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลสำคัญได้อย่างง่ายดาย ตรวจสอบประสิทธิภาพของแต่ละแผนก และนำเสนอผลลัพธ์ของคุณในรูปแบบที่ดึงดูดสายตาและตรงประเด็น

7. แม่แบบติดตามการขาย ClickUp

เทมเพลตติดตามการขาย ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ติดตามประสิทธิภาพของบุคคลและทีมโดยใช้เทมเพลตติดตามการขายของ ClickUp

ทีมขายจะชื่นชอบเทมเพลต ClickUp Sales Trackerเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการขายของตนได้ดีขึ้น เทมเพลตนี้ช่วยให้การติดตามเป้าหมายการขายรายสัปดาห์และรายเดือนง่ายขึ้น และติดตามความสำเร็จของบุคคลและทีมได้ตลอดเวลา ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้การติดตามและประเมินตัวชี้วัดการขายที่สำคัญง่ายขึ้น รวมถึงต้นทุนต่อหน่วย ค่าขนส่ง การคืนสินค้า และเป้าหมายกำไร

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • รวบรวมข้อมูลการขายด้วยมุมมองที่แตกต่างกัน เช่น มุมมองตัวติดตามยอดขาย มุมมองปริมาณการขายต่อเดือน และมุมมองสถานะการขายต่อผลิตภัณฑ์
  • จัดหมวดหมู่ตำแหน่งงานและติดตามความคืบหน้าของภารกิจการขายด้วยสถานะที่กำหนดเอง
  • ติดตามเป้าหมายการขายและตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจตรงกัน
  • ติดตามประสิทธิภาพของบุคคลและทีมแบบเรียลไทม์

กรณีการใช้งานที่เหมาะสม:ผู้จัดการฝ่ายขายจะพบว่าเทมเพลตนี้มีประโยชน์อย่างมากในการติดตามการโต้ตอบกับลูกค้า การสร้างนัดติดตามผล และการระบุรูปแบบที่เกิดขึ้น

8. แม่แบบการโทรขายของ ClickUp

เทมเพลตการโทรขายของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ติดตามความคืบหน้าและรักษาความพยายามในการติดต่อสื่อสารของคุณผ่านเทมเพลตการโทรขายของ ClickUp

ปรับปรุงการโทรขายของคุณให้มีประสิทธิภาพและติดตามการโต้ตอบกับลูกค้าด้วยเทมเพลตการโทรขายของ ClickUp เทมเพลตนี้มีฟิลด์ที่กำหนดเอง 5 ฟิลด์ ช่วยให้คุณจัดเก็บข้อมูลที่มีค่า เช่น รายละเอียดการติดต่อ วันที่ติดตามผล และผลลัพธ์ของการโทร เพื่อให้ทีมของคุณได้รับข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วน

ด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพนี้ คุณจะตามทันเสมอ ปรับปรุงการติดต่อขายของคุณให้ดีที่สุด และลดโอกาสการสูญเสียการขาย

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • สร้างสถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามและดำเนินการตามโอกาสทางการขายแต่ละรายการ
  • ดูได้อย่างชัดเจนว่าการโทรขายของคุณอยู่ในสถานะใดและมีปัญหาตรงจุดไหน
  • ช่วยให้ตัวแทนขายมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายหลักของการโทรทุกครั้ง
  • ติดตามแหล่งที่มาของลีดและกำหนดสถานะลีดและงาน—ทั้งหมดในที่เดียว

กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด:เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับตัวแทนขายหรือสมาชิกทีมที่ต้องการเตรียมตัวสำหรับการโทร จัดระเบียบเอกสารที่จำเป็น ติดตามผลลัพธ์ และรับรองการเข้าถึงลูกค้าที่ประสบความสำเร็จ

9. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp

เทมเพลตกระบวนการขาย ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
มาตรฐานและสร้างกระบวนการขายที่ดีที่สุดด้วยเทมเพลตกระบวนการขายของ ClickUp

เทมเพลตกระบวนการขายของ ClickUpมอบกรอบการทำงานที่ชัดเจนซึ่งช่วยให้ตัวแทนฝ่ายขายเข้าใจขั้นตอนและงานที่จำเป็นในกระบวนการขาย ลดความสับสนและเพิ่มประสิทธิภาพ

เพื่อดำเนินการตามแบบแผนกระบวนการขาย ผู้ใช้สามารถเพิ่มแบบแผนนี้เข้าไปในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของตน กำหนดตำแหน่งที่ต้องการ และเชิญสมาชิกทีมมาร่วมทำงานได้ แบบแผนนี้ช่วยให้ทีมสามารถสร้างโครงการเพื่อเป้าหมายการขายที่เฉพาะเจาะจง มอบหมายงานพร้อมกำหนดระยะเวลา จัดหมวดหมู่ของงาน และจัดการประชุมเป็นประจำเพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้า

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • จัดการปริมาณงานและกำหนดเวลาของคุณด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUp
  • เข้าใจอย่างชัดเจนว่าลูกค้าของคุณอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการขาย
  • สามารถรับพนักงานขายใหม่ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ขอให้พวกเขาทำตามแบบฟอร์ม
  • จัดระเบียบและจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลแบบร่วมมือ
  • ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงในกระบวนการขายของคุณ

กรณีการใช้งานที่เหมาะสม:หากคุณกำลังปิดการขายหรือต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในองค์กร เทมเพลตนี้จะมอบกรอบการทำงานที่คุณต้องการเพื่อความสำเร็จ

ปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลและกระบวนการ CRM ของคุณด้วย ClickUp

แม้ว่าแม่แบบ CRM ใน Excel อาจช่วยให้คุณติดตามความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ แต่เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น แม่แบบเหล่านี้จะกลายเป็นภาระที่ยุ่งยาก การอัปเดตสเปรดชีตที่ไม่สอดคล้องกัน การติดตามเวอร์ชันในไฟล์หลายไฟล์ และการแชร์ข้อมูลระหว่างทีมต่างๆ จะนำไปสู่ความสับสนและโอกาสที่สูญเสียอยู่เสมอ

นั่นคือจุดที่ ClickUp และเทมเพลต CRM ของมันเข้ามาช่วย

ในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการงานแบบครบวงจร ClickUp เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณด้วยทางเลือกแทนเทมเพลต CRM ของ Excel ที่หลากหลาย เทมเพลต CRM ที่ปรับแต่งได้ของเรามอบการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การติดตามอัตโนมัติ และการรายงานที่ทรงพลังในที่เดียว แทนที่จะต้องเผชิญกับความยุ่งยากของเทมเพลต CRM ใน Excel คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด: การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ยั่งยืน

ด้วยเทมเพลต CRM ของ ClickUp คุณสามารถเพิ่มศักยภาพให้กับทีมของคุณในการมอบประสบการณ์ลูกค้าที่โดดเด่นได้สมัครใช้งานฟรี วันนี้และพบกับโซลูชัน CRM ที่ปรับแต่งได้และราคาไม่แพง!