เทมเพลต Excel CRM ฟรีที่ดีที่สุดเพื่อสร้างระบบการจัดการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ

หนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณสามารถทำได้เพื่อความสำเร็จระยะยาวของบริษัทของคุณคือการพัฒนาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและเป็นบวกกับผู้บริโภคของคุณ
ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก, สตาร์ทอัพ, หรือบริษัทที่มีชื่อเสียงแล้ว, การจัดการการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและโอกาสทางธุรกิจ และการทำให้แน่ใจว่าไม่มีลูกค้าคนใดถูกมองข้ามไปในที่สุดกลายเป็นฝันร้าย.
44% ของผู้ตอบแบบสอบถามในรายงานของ Validity ประมาณการว่าบริษัทของพวกเขาสูญเสียรายได้ประจำปีมากกว่า 10% เนื่องจากคุณภาพข้อมูลที่ไม่ดี
ระบบ CRM (การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า) ที่จัดระเบียบอย่างดีนั้นแทบจะเป็นเหมือนกระสุนเงินเลยทีเดียว
อย่างไรก็ตาม ระบบ CRMที่เฉพาะเจาะจงหรือซอฟต์แวร์ CRMอาจไม่จำเป็นสำหรับทุกบริษัทในทันที หากคุณต้องการทำให้การจัดการลูกค้าง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเสียเงินจำนวนมากกับซอฟต์แวร์ CRM ที่แพง ลองพิจารณาใช้หนึ่งในเทมเพลตExcel CRMที่มีให้ใช้ฟรีทางออนไลน์ เทมเพลตเหล่านี้เป็นวิธีที่รวดเร็วและสะดวกในการจัดระเบียบข้อมูลลูกค้า อัตโนมัติการติดต่อและการติดตามผล และปรับปรุงผลตอบแทนจากการลงทุนในการติดต่อกับลูกค้าของคุณ
ในบทความนี้ เราจะสำรวจคุณค่าของเทมเพลต CRM Excel ฟรีเหล่านี้และวิธีที่พวกมันช่วยให้กระบวนการจัดการลูกค้าของคุณง่ายขึ้น นอกจากนี้ เรายังจะนำเสนอเทมเพลต CRM ฟรีที่สามารถปรับแต่งได้หลากหลายเพื่อให้คุณใช้ประโยชน์สูงสุดจากความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลต CRM Excel ดี?
เทมเพลต CRM Excel คุณภาพสูงเป็นมากกว่าแค่สเปรดชีตธรรมดาบน Microsoft หรือ Google Sheets มันควรเป็นแหล่งข้อมูลหลักของคุณในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เทมเพลต CRM เหล่านี้ช่วยรวบรวมข้อมูลติดต่อไว้ในที่เดียว ติดตามการติดต่อสื่อสาร และช่วยให้คุณรับรู้ความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ ช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในขณะที่ประหยัดเวลา
นี่คือสิ่งที่ควรมองหาในเทมเพลต CRM ของ Excel ที่ยอดเยี่ยมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ:
- จัดระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ: เลือกเทมเพลตที่มีคอลัมน์ชัดเจนสำหรับแต่ละข้อมูล รวมถึงรายละเอียดการติดต่อ ประวัติการขาย และบันทึกการสื่อสาร ซึ่งจะช่วยให้การติดตามและเข้าถึงข้อมูลลูกค้าที่สำคัญเป็นไปอย่างง่ายดาย
- รับรองความยืดหยุ่น:เลือกเทมเพลตสเปรดชีตที่มีความยืดหยุ่นและตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย สามารถปรับใช้ได้อย่างราบรื่นกับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน—ตั้งแต่การบันทึกปัญหาของลูกค้าไปจนถึงการวางแผนแคมเปญอีเมลส่งเสริมการขายของคุณ
- ทำให้การป้อนข้อมูลง่ายขึ้น: เลือกใช้เทมเพลต CRM ใน Excel ที่มีรูปแบบที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้การป้อนข้อมูลเป็นเรื่องง่าย ทำให้สามารถตรวจสอบตัวชี้วัดความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเพื่อการวิเคราะห์และรายงานที่รวดเร็ว
- ตัวเลือกการจัดเรียง: ค้นหาเทมเพลตสเปรดชีต CRM ที่มีตัวกรองและความสามารถในการจัดเรียงข้อมูล ซึ่งช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของลีด จัดระเบียบข้อมูล ติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานะ และติดตามกิจกรรมและความคืบหน้าของความสัมพันธ์ได้อย่างง่ายดาย
- ใช้สัญญาณภาพ: เลือกแบบฟอร์ม Excel CRM ที่มีดีไซน์ใช้รหัสสีหรือการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อเน้นงานหรือสถานะที่สำคัญ ช่วยให้การจัดการลูกค้าของคุณเป็นระเบียบและสามารถดำเนินการได้
เทมเพลต Excel สำหรับระบบ CRM
เราได้คัดสรรเทมเพลต CRMเหล่านี้มาอย่างพิถีพิถันเพื่อเป็นทางเลือกที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพในการช่วยให้การดำเนินงานทางธุรกิจของคุณง่ายขึ้นและควบคุมการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ:
1. แม่แบบ CRM โดย Salesflare
เทมเพลต CRMของSalesflareได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจจัดการลูกค้าเป้าหมาย, ติดต่อ, และโอกาสทางการขาย ทั้งหมดภายในแผ่น Excel ที่สามารถปรับแต่งได้
เทมเพลตสเปรดชีต CRM ฟรีนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งขั้นตอนกระบวนการขาย ติดตามลูกค้าเป้าหมายผ่านมุมมองแบบฟันเนล และวิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพผ่านแท็บข้อมูลเชิงลึกที่ติดตั้งไว้
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ใช้ขั้นตอนการขายในช่องทางการขายที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการขายที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ
- รับข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติ เช่น การคาดการณ์รายได้และการติดตามประสิทธิภาพ
- ดำเนินการจัดการสายงานแบบมีภาพเพื่อติดตามการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด:เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการจัดการลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขายโดยไม่ต้องลงทุนทรัพยากรในซอฟต์แวร์ CRM ที่ซับซ้อน
2. แม่แบบเครื่องมือ CRM ขนาดเล็กโดย HubSpot
เทมเพลตเครื่องมือ CRM ขนาดเล็กของ HubSpotเป็นโซลูชัน CRM สำหรับ Microsoft Excel และ Google Sheets ที่ติดตามการสื่อสาร การโต้ตอบ และกิจกรรมการขายต่างๆ เทมเพลตสเปรดชีต CRM นี้จะช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูล CRM ได้เป็นประจำและปรับปรุงความพยายามในการจัดการความสัมพันธ์ให้ราบรื่นยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้มันเพื่อจัดการ จัดลำดับความสำคัญ และจัดการกับลูกค้าเป้าหมายของคุณได้ในที่เดียว พร้อมระบบจัดเรียง การกรอง และฟิลด์ที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- เพลิดเพลินกับการออกแบบที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น พร้อมเมนูแบบเลื่อนลงที่สามารถปรับแต่งได้
- สร้างแดชบอร์ดภาพเพื่อติดตามตัวชี้วัดและเป้าหมายการขายได้อย่างรวดเร็ว
- ทำให้การป้อนข้อมูลง่ายขึ้น และไม่พลาดการบันทึกข้อมูลติดต่อและโอกาสทางการขาย
กรณีการใช้งานที่เหมาะสม:เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทสตาร์ตอัพ, หรือบุคคลที่เริ่มต้นใช้เครื่องมือ CRM ที่ต้องการโซลูชันที่ง่ายสำหรับการติดตามการขายและการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
3. แม่แบบติดตามการคาดการณ์ยอดขายสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก โดย Microsoft
ตามชื่อที่บ่งบอกไว้,แบบฟอร์มติดตามการคาดการณ์ยอดขายของไมโครซอฟต์ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถทำนายยอดขายและติดตามรายได้ตลอดเวลา
ด้วยเทมเพลตสเปรดชีต CRM นี้ คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพการทำงานเทียบกับเป้าหมายยอดขายได้อย่างชัดเจน และวางแผนกำลังการผลิตและทรัพยากรได้ดีขึ้นเพื่อการเติบโตในอนาคต สามารถมองเห็นแนวโน้มของประสิทธิภาพและติดตามความคืบหน้าได้ตลอดเวลาด้วยรูปแบบที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือสร้างแผนภูมิที่มีอยู่ในตัว
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ติดตามยอดขายจริงเทียบกับเป้าหมายรายเดือนและรายปี
- ประเมินแนวโน้มประสิทธิภาพด้วยกราฟและแผนภูมิที่เรียบง่าย
- คาดการณ์ยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กรณีการใช้งานที่เหมาะสม:เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขายและผู้จัดการที่ต้องคาดการณ์รายได้ กำหนดเป้าหมาย และติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องการวิเคราะห์แนวโน้มยอดขายเพื่อปรับกลยุทธ์ตามการคาดการณ์
4. แม่แบบรายชื่อผู้ติดต่อโดย Microsoft
เทมเพลตรายชื่อผู้ติดต่อของ Microsoftเป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาอย่างตรงไปตรงมาเพื่อจัดระเบียบรายละเอียดผู้ติดต่อในรูปแบบที่ชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย เวิร์กบุ๊ก Excel นี้มีช่องสำหรับชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน โครงสร้างที่เรียบง่ายช่วยให้ป้อนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและจัดเรียงได้ง่าย ทำให้คุณสามารถเข้าถึงผู้ติดต่อที่สำคัญได้อย่างสะดวก
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ใช้รูปแบบที่เรียบง่ายสำหรับการจัดระเบียบและติดตามรายละเอียดการติดต่อ
- กรองและจัดเรียงเพื่อค้นหาและจัดการข้อมูลลูกค้า
- ปรับแต่งฟิลด์เพื่อติดตามข้อมูลเฉพาะของลูกค้าเพิ่มเติม
กรณีการใช้งานที่เหมาะสม:เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือบุคคลที่ต้องการวิธีการจัดเก็บและเรียกดูข้อมูลติดต่อของลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่มีศักยภาพได้อย่างเชื่อถือได้และเป็นระบบ
5. แม่แบบ CRM โดย Template.net
เทมเพลต CRM โดย Template.netมอบวิธีการที่เข้าใจง่ายให้กับธุรกิจในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและกระบวนการขาย ด้วยส่วนต่างๆ สำหรับติดตามลูกค้าเป้าหมาย งานที่ต้องทำ และการติดตามผล เทมเพลต CRM ในรูปแบบ Excel และ Google Sheets นี้จะช่วยให้มั่นใจว่าจะไม่พลาดโอกาสสำคัญใดๆ
ป้อนข้อมูลอย่างเป็นระบบในแต่ละส่วนเพื่อช่วยในการจัดการเวลาและการบันทึกข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น!
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- จัดระเบียบส่วนต่าง ๆ เพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมาย การติดตามผล และความคืบหน้าในการขาย
- ติดตามการสื่อสารและข้อมูลด้วยกรอบการทำงานที่ละเอียด
- ใช้คุณสมบัติการจัดการงานที่มีอยู่ในตัวเพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมาย
กรณีการใช้งานที่เหมาะสม:เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการระบบ CRM ที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ เพื่อจัดการข้อมูลลูกค้าและปรับปรุงการติดตามผล
6. แม่แบบกระบวนการขายโดย Pipedrive
เทมเพลต Sales Pipeline โดย Pipedriveมอบแนวทางที่มีโครงสร้างสำหรับการติดตามลูกค้าเป้าหมายผ่านแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขาย ตั้งแต่การหาลูกค้าใหม่ไปจนถึงการปิดการขาย จัดการช่องทางการขายและกระบวนการขาย และแสดงภาพให้เห็นด้วยคอลัมน์ที่ปรับแต่งได้สำหรับขั้นตอนของดีล รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ และวันที่ติดตามผล
ด้วยฟังก์ชันการลากและวางจาก Pipedrive ตัวแทนขายของคุณสามารถย้ายลูกค้าเป้าหมายระหว่างขั้นตอนขายได้อย่างง่ายดาย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- สร้างภาพจำลองของระบบท่อสำหรับการติดตามลูกค้าผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของการขาย
- ปรับแต่งขั้นตอนการขายให้เหมาะกับกระบวนการขายที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ
- ใช้ฟังก์ชันลากและวางเพื่อการจัดการลีดที่ง่ายขึ้น
กรณีการใช้งานที่เหมาะสม:เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีมขายสามารถจัดระเบียบและติดตามสถานะของโอกาสทางธุรกิจได้อย่างใกล้ชิด ส่งผลให้อัตราการปิดการขายดีขึ้น
7. เทมเพลต CRM สำหรับการก่อสร้าง โดย Jotform
เทมเพลต CRM สำหรับธุรกิจก่อสร้างของ Jotformได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้ธุรกิจก่อสร้างสามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ติดตามผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และทำให้การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการเป็นเรื่องง่ายขึ้น
มันมีช่องที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อบันทึกข้อมูลติดต่อ, คำอธิบายบริการ, และสมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมาย, ส่งเสริมการติดตามอย่างเป็นระบบของกิจกรรมการติดต่อและการมอบหมายงาน.
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ใช้ส่วนที่มีอยู่แล้วเพื่อติดตามการโต้ตอบกับลูกค้าและรายละเอียดโครงการ
- ปรับแต่งแบบฟอร์มเพื่อรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและจัดการการสื่อสาร
- เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บข้อมูลเพื่อการจัดการผู้ติดต่อและการอัปเดตโครงการก่อสร้าง
กรณีการใช้งานที่เหมาะสม:เทมเพลต CRM ฟรีนี้เหมาะสำหรับบริษัทก่อสร้างที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการลูกค้า
ข้อจำกัดของการใช้เทมเพลต Google Sheets/Excel สำหรับ CRM
ประโยชน์บางประการของการใช้เทมเพลต CRM ใน Microsoft Excel, Google Docs หรือ Google Sheets ได้แก่ ความคุ้นเคย ความง่ายในการใช้งานสำหรับกิจกรรมที่เรียบง่าย และที่สำคัญคือใช้งานได้ฟรี อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดสำคัญบางประการที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการขยายและจัดการข้อมูลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ:
- การป้อนข้อมูลด้วยตนเอง: การป้อนข้อมูลทุกการติดต่อและลูกค้าเป้าหมายลงใน Google Sheets หรือ Excel CRM ด้วยตนเองนั้นน่าเบื่อและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด การไม่มีความถูกต้องของข้อมูลลูกค้าอาจเกิดขึ้นได้มากขึ้นหากไม่มีเครื่องมือตรวจสอบข้อมูลอัตโนมัติและป้องกันการซ้ำซ้อน
- ขาดคุณสมบัติ CRM ขั้นสูง: การใช้สเปรดชีต CRM ใน Google Sheets หรือ Excel จะต้องการคุณสมบัติขั้นสูงเพิ่มเติมสำหรับการจัดการกระบวนการขาย การสร้างโปรไฟล์ลูกค้า และการทำการตลาดแบบอัตโนมัติ ด้วยเหตุนี้ การติดตามกระบวนการขายที่ซับซ้อนหรือการเพาะปลูกผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าผ่านแคมเปญการตลาดทางอีเมลจึงไม่ใช่เรื่องง่ายหากไม่มีการใช้ซอฟต์แวร์เสริม
- การทำงานอัตโนมัติและการเชื่อมต่อที่จำกัด: แม้ว่า Google Sheets และ Excel จะมีตัวเชื่อมต่อบางตัวที่ใช้เครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น Zapier แต่การสร้างระบบอัตโนมัติที่ราบรื่นนั้นยากกว่ามากเมื่อเทียบกับโซลูชัน CRM ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ นอกจากนี้ การเชื่อมต่อยังมีข้อจำกัด ฟังก์ชันสำคัญ เช่น การจัดสรรงานอัตโนมัติและการแจ้งเตือนสำหรับการติดตามผล ยังไม่มีให้ใช้งาน
- ข้อกังวลด้านความปลอดภัย: ระบบ CRM ที่ใช้ Google Sheets หรือ Excel แม้จะมีการป้องกันความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสข้อมูล แต่ก็ยังจำเป็นต้องมีความปลอดภัยที่แน่นหนา โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับข้อมูลลูกค้าที่มีความอ่อนไหว การปกป้องข้อมูลสำคัญจากการแก้ไขโดยไม่ตั้งใจหรือโดยเจตนาร้ายนั้นเป็นเรื่องยากในสภาพแวดล้อมที่มีการเข้าถึงร่วมกันและมีข้อจำกัดในการควบคุมผู้ใช้
- ปัญหาการปรับขนาด: การปรับขนาดอย่างเหมาะสมเป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากขาดเครื่องมือรายงานและวิเคราะห์ที่ซับซ้อน รวมถึงความกังวลด้านประสิทธิภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการข้อมูลผู้บริโภคในปริมาณมหาศาล
เพื่อเอาชนะข้อจำกัดเหล่านี้ คุณจำเป็นต้องมีเทมเพลตที่ยืดหยุ่นมากขึ้นซึ่งรองรับฟังก์ชันขั้นสูง สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือหลากหลายประเภทได้มากขึ้น มีระบบควบคุมการเข้าถึงและความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง และสามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานขององค์กรของคุณได้
เทมเพลต CRM Excel ทางเลือก
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการเช่นClickUpมีเทมเพลตการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีกว่าและปรับแต่งได้มากกว่าExcelสำหรับการติดตามการโต้ตอบกับลูกค้า, ลูกค้าเป้าหมาย, และข้อมูลการขาย
หากคุณต้องการปรับปรุงกระบวนการ CRMของคุณโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ CRM ลองใช้หนึ่งในเทมเพลต Excel CRM ขั้นสูงแต่ฟรีจาก ClickUp เหล่านี้
1. แม่แบบ CRM ขั้นสูงของ ClickUp
เทมเพลต CRM ขั้นสูงของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่สำคัญไว้ในที่เดียวโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองได้ถึงแปดประเภท(เช่น ชื่อผู้ติดต่อ, อีเมล, อุตสาหกรรม) ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการสนับสนุนลูกค้า
คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างกระบวนการทำงานแบบกำหนดเองเพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถจัดการงานตามขั้นตอนของการขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
เทมเพลต CRM นี้ช่วยให้การติดตามปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น ผู้ใช้สามารถสร้างสถานะที่กำหนดเองเช่น 'ต้องการการอนุมัติ' หรือ 'ผ่านคุณสมบัติ' เพื่อติดตามความคืบหน้าของการติดต่อกับลูกค้าในทุกขั้นตอน
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- เข้าถึงมุมมองที่กำหนดเองสี่แบบแยกกัน: มุมมองรายการ, มุมมองงานที่ฉันได้รับมอบหมาย, มุมมองกระบวนการขาย, และมุมมองต้อนรับ
- รวมเอาองค์ประกอบของการจัดการโครงการ เช่น การแจ้งเตือน, การทำงานอัตโนมัติ, และการพึ่งพาของงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามงาน
- ใช้ระบบอัตโนมัติที่ผสานรวมกับเทมเพลต ClickUp นี้สำหรับงานที่ทำซ้ำ
กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด:เทมเพลตCRM ของ ClickUpนี้เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการผสานคุณสมบัติ CRM เข้ากับการจัดการโครงการ แม้แต่ธุรกิจขนาดเล็กหรือทีมก็สามารถใช้เทมเพลตฟรีนี้เพื่อแก้ไขปัญหา CRM ของพวกเขาได้
2. แม่แบบ CRM ง่าย ๆ ของ ClickUp
เทมเพลต CRM ง่ายๆ ของ ClickUpเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับบริษัทที่ต้องการระบบ CRM ที่เรียบง่ายซึ่งจัดการการโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างน่าเชื่อถือ
ด้วยเทมเพลตฟรีนี้ คุณสามารถรวบรวมข้อมูลลูกค้าที่สำคัญ เช่น รายละเอียดการติดต่อ สถานะการขาย และข้อเสนอแนะไว้ในที่เดียว ช่วยให้การจัดการข้อมูลลูกค้าง่ายขึ้นด้วยแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้ ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง การตั้งค่าทำได้ง่ายและเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือทีมขนาดเล็กที่ต้องการติดตามการโต้ตอบกับลูกค้าและการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อแสดงภาพและจัดการข้อมูลลูกค้าของคุณ และบันทึกข้อมูลที่สำคัญ
- ตรวจสอบตัวชี้วัดสำคัญอย่างสม่ำเสมอ เช่น ความพึงพอใจของลูกค้าและเวลาการตอบสนอง โดยใช้แดชบอร์ดเพื่อให้แน่ใจว่าระบบ CRM มีประสิทธิภาพ
- ใช้การติดตามเวลา การแจ้งเตือนการพึ่งพา และการผสานการทำงานกับอีเมลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและติดตามการติดตามลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
- ใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันลากและวางเพื่อจัดระเบียบงานได้ง่าย
กรณีการใช้งานที่เหมาะสม:เทมเพลต CRM นี้ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถทำให้กระบวนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องผูกมัดกับเครื่องมือที่ซับซ้อนมากเกินไป
3. แม่แบบการติดตามค่าคอมมิชชั่นของ ClickUp
เลือกเทมเพลตการติดตามค่าคอมมิชชั่นของ ClickUpเพื่อช่วยให้ทีมขายจัดการกระบวนการคำนวณค่าคอมมิชชั่นของพวกเขาภายในแพลตฟอร์มเดียว
เทมเพลตนี้ช่วยให้การคำนวณค่าคอมมิชชั่นง่ายขึ้น และให้ผู้จัดการขายสามารถติดตามการพัฒนาของลีดได้อย่างง่ายดาย ตรวจสอบข้อมูลสำคัญ เช่น มูลค่าการขายจริง, อัตราค่าคอมมิชชั่น, ค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับ, และข้อมูลติดต่อ ด้วยคุณสมบัติของฟิลด์ที่กำหนดเอง 14 รายการ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- บริหารจัดการวงจรการขายทั้งหมดเพื่อติดตามและรายงานผลการขายของแต่ละบุคคล
- ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการติดตามผลหรือการแจกจ่ายค่าคอมมิชชั่นโดยใช้ห้าแบบมุมมองที่กำหนดเองของเทมเพลต
- ใช้เครื่องมือคาดการณ์ค่าคอมมิชชั่นเพื่อช่วยให้ทีมคาดการณ์รายได้
กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด:เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำให้การติดตามค่าคอมมิชชั่นของพนักงานขายง่ายขึ้น เพื่อให้คุณสามารถใช้เวลาในการคิดค้นกลยุทธ์การขายที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันได้มากขึ้น
4. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp
เทมเพลต ClickUp Sales Pipelineถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจจัดการกระบวนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การสร้างโอกาสทางการขายไปจนถึงการปิดการขาย ติดตามแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขายได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีโอกาสทางการขายที่หลุดรอดไป และทุกดีลได้รับการติดตามอย่างเหมาะสม
เทมเพลตนี้มีสถานะที่กำหนดเอง เช่น 'ยกเลิก' 'ติดตาม' 'ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า' และ 'ต้องการความสนใจ' ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของลูกค้าผ่านขั้นตอนที่กำหนดเองได้หลากหลาย มีช่องข้อมูลส่วนตัวเจ็ดช่องที่ช่วยให้คุณจัดการข้อมูลสำคัญของลูกค้า เช่น วันที่ติดต่อครั้งล่าสุด มูลค่าของดีล และอื่นๆ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- เข้าถึงการตั้งค่าที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นแต่สามารถปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการของทีมขายระดับสูง
- ใช้มุมมองที่กำหนดเองสี่แบบ รวมถึงมุมมองรายการ (เพื่อจัดกลุ่ม, จัดเรียง, และกรองการโต้ตอบกับลูกค้าตามเกณฑ์ต่าง ๆ), มุมมอง SOP การขาย (เพื่อสรุปขั้นตอนการทำงานมาตรฐานสำหรับขั้นตอนต่าง ๆ ของการขาย), และมุมมองกล่อง (เพื่อจัดหมวดหมู่ลูกค้าเป้าหมายตามสถานะปัจจุบันของพวกเขา)
- จัดลำดับความสำคัญของงาน ประเมินสถานะของงานในขั้นตอนต่าง ๆ และติดตามตัวชี้วัดสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- สร้างแดชบอร์ดเพื่อแสดงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด:เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงการติดตามยอดขาย การคาดการณ์ และการทำงานร่วมกันของทีม โดยรวมเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดไว้ในที่เดียว
5. แม่แบบ CRM ฝ่ายขาย ClickUp
เทมเพลต ClickUp Sales CRMถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมขายสามารถจัดการวงจรชีวิตของลูกค้าทั้งหมด ตั้งแต่การสร้างโอกาสไปจนถึงการปิดการขาย ภายในพื้นที่ทำงานเดียวที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณติดตามปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า โอกาสทางการขาย และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายในทุกขั้นตอนของกระบวนการขายด้วยสถานะที่กำหนดเอง
- เพิ่มและจัดเรียงคุณลักษณะเพื่อให้ได้มุมมองที่แตกต่างกันของข้อมูลการขายและข้อมูลพร้อมกับการโต้ตอบของลูกค้า
- อำนวยความสะดวกในการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ เช่น การส่งอีเมลติดตามผล ซึ่งช่วยรักษาการสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องใช้ความพยายามในการทำงานด้วยตนเองเพิ่มเติม
- ผสานการทำงานระหว่างClickUp BrainและClickUp Clipsเพื่อใช้ปัญญาประดิษฐ์และการบันทึกหน้าจอในการปรับปรุงการติดตามการขายและความพึงพอใจของลูกค้า
กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด:เทมเพลตนี้สามารถปรับใช้ได้อย่างยืดหยุ่นสำหรับทีมขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการขายและความพึงพอใจของลูกค้า นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือ CRM ที่ทรงพลังสำหรับธุรกิจที่ต้องการระบบ CRM ที่ครอบคลุมและปรับแต่งได้ตามความต้องการ ซึ่งสามารถขยายตามการเติบโตของธุรกิจได้
ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะใช้โซลูชัน CRM และเทมเพลตของ ClickUp หรือไม่? 🤔
นี่คือสิ่งที่ Brenna Keenan ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดดิจิทัลที่ SSM Creative Collective กล่าวถึงผลกระทบของ ClickUp ที่มีต่อกระบวนการทำงานของพวกเขา:
"ClickUp คือเครื่องมือการจัดการโครงการและระบบ CRM ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบเจอ ความหลากหลายของมันช่วยให้คุณสามารถจัดการกับงานทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกกับบริการอื่น ๆ มากมาย" ✨
6. แม่แบบรายงานการขาย ClickUp
เทมเพลตรายงานการขายของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขายของทีมคุณ ไม่ว่าจะเป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี
ใช้เทมเพลตรายงานที่ปรับแต่งได้นี้เพื่อติดตามตัวชี้วัดการขายที่สำคัญ ตรวจจับรูปแบบ และแสดงข้อมูลประสิทธิภาพในรูปแบบที่ชัดเจน เทมเพลต CRM นี้ยังช่วยจัดระเบียบและติดตามข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น โดยมีฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ภูมิภาคการขาย ผลงานการขาย และปีการขายที่เพิ่มเข้ากับแต่ละบัญชี
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ใช้สถานะที่กำหนดเอง เช่น 'เปิด' และ 'เสร็จสิ้น' เพื่อติดตามความคืบหน้าและประสิทธิภาพของงานขาย
- เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามรายงานการขายด้วยการติดตามเวลา, แท็ก, การแจ้งเตือนการพึ่งพา, อีเมล และคุณสมบัติขั้นสูงอื่น ๆ ที่ให้การวิเคราะห์อย่างครอบคลุมและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
- ให้ตัวแทนขายรับผิดชอบต่อเป้าหมายของตน
- มองเห็นความต้องการและความชอบของลูกค้า
กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด:เทมเพลตรายงานการขายของ ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมขายทุกทีม ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลสำคัญได้อย่างง่ายดาย ตรวจสอบประสิทธิภาพของแต่ละแผนก และนำเสนอผลลัพธ์ของคุณในรูปแบบที่ดึงดูดสายตาและตรงประเด็น
7. แม่แบบติดตามการขาย ClickUp
ทีมขายจะชื่นชอบเทมเพลต ClickUp Sales Trackerเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการขายของตนได้ดีขึ้น เทมเพลตนี้ช่วยให้การติดตามเป้าหมายการขายรายสัปดาห์และรายเดือนง่ายขึ้น และติดตามความสำเร็จของบุคคลและทีมได้ตลอดเวลา ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้การติดตามและประเมินตัวชี้วัดการขายที่สำคัญง่ายขึ้น รวมถึงต้นทุนต่อหน่วย ค่าขนส่ง การคืนสินค้า และเป้าหมายกำไร
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- รวบรวมข้อมูลการขายด้วยมุมมองที่แตกต่างกัน เช่น มุมมองตัวติดตามยอดขาย มุมมองปริมาณการขายต่อเดือน และมุมมองสถานะการขายต่อผลิตภัณฑ์
- จัดหมวดหมู่ตำแหน่งงานและติดตามความคืบหน้าของภารกิจการขายด้วยสถานะที่กำหนดเอง
- ติดตามเป้าหมายการขายและตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจตรงกัน
- ติดตามประสิทธิภาพของบุคคลและทีมแบบเรียลไทม์
กรณีการใช้งานที่เหมาะสม:ผู้จัดการฝ่ายขายจะพบว่าเทมเพลตนี้มีประโยชน์อย่างมากในการติดตามการโต้ตอบกับลูกค้า การสร้างนัดติดตามผล และการระบุรูปแบบที่เกิดขึ้น
8. แม่แบบการโทรขายของ ClickUp
ปรับปรุงการโทรขายของคุณให้มีประสิทธิภาพและติดตามการโต้ตอบกับลูกค้าด้วยเทมเพลตการโทรขายของ ClickUp เทมเพลตนี้มีฟิลด์ที่กำหนดเอง 5 ฟิลด์ ช่วยให้คุณจัดเก็บข้อมูลที่มีค่า เช่น รายละเอียดการติดต่อ วันที่ติดตามผล และผลลัพธ์ของการโทร เพื่อให้ทีมของคุณได้รับข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วน
ด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพนี้ คุณจะตามทันเสมอ ปรับปรุงการติดต่อขายของคุณให้ดีที่สุด และลดโอกาสการสูญเสียการขาย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- สร้างสถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามและดำเนินการตามโอกาสทางการขายแต่ละรายการ
- ดูได้อย่างชัดเจนว่าการโทรขายของคุณอยู่ในสถานะใดและมีปัญหาตรงจุดไหน
- ช่วยให้ตัวแทนขายมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายหลักของการโทรทุกครั้ง
- ติดตามแหล่งที่มาของลีดและกำหนดสถานะลีดและงาน—ทั้งหมดในที่เดียว
กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด:เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับตัวแทนขายหรือสมาชิกทีมที่ต้องการเตรียมตัวสำหรับการโทร จัดระเบียบเอกสารที่จำเป็น ติดตามผลลัพธ์ และรับรองการเข้าถึงลูกค้าที่ประสบความสำเร็จ
9. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp
เทมเพลตกระบวนการขายของ ClickUpมอบกรอบการทำงานที่ชัดเจนซึ่งช่วยให้ตัวแทนฝ่ายขายเข้าใจขั้นตอนและงานที่จำเป็นในกระบวนการขาย ลดความสับสนและเพิ่มประสิทธิภาพ
เพื่อดำเนินการตามแบบแผนกระบวนการขาย ผู้ใช้สามารถเพิ่มแบบแผนนี้เข้าไปในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของตน กำหนดตำแหน่งที่ต้องการ และเชิญสมาชิกทีมมาร่วมทำงานได้ แบบแผนนี้ช่วยให้ทีมสามารถสร้างโครงการเพื่อเป้าหมายการขายที่เฉพาะเจาะจง มอบหมายงานพร้อมกำหนดระยะเวลา จัดหมวดหมู่ของงาน และจัดการประชุมเป็นประจำเพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้า
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- จัดการปริมาณงานและกำหนดเวลาของคุณด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUp
- เข้าใจอย่างชัดเจนว่าลูกค้าของคุณอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการขาย
- สามารถรับพนักงานขายใหม่ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ขอให้พวกเขาทำตามแบบฟอร์ม
- จัดระเบียบและจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลแบบร่วมมือ
- ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงในกระบวนการขายของคุณ
กรณีการใช้งานที่เหมาะสม:หากคุณกำลังปิดการขายหรือต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในองค์กร เทมเพลตนี้จะมอบกรอบการทำงานที่คุณต้องการเพื่อความสำเร็จ
ปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลและกระบวนการ CRM ของคุณด้วย ClickUp
แม้ว่าแม่แบบ CRM ใน Excel อาจช่วยให้คุณติดตามความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ แต่เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น แม่แบบเหล่านี้จะกลายเป็นภาระที่ยุ่งยาก การอัปเดตสเปรดชีตที่ไม่สอดคล้องกัน การติดตามเวอร์ชันในไฟล์หลายไฟล์ และการแชร์ข้อมูลระหว่างทีมต่างๆ จะนำไปสู่ความสับสนและโอกาสที่สูญเสียอยู่เสมอ
นั่นคือจุดที่ ClickUp และเทมเพลต CRM ของมันเข้ามาช่วย
ในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการงานแบบครบวงจร ClickUp เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณด้วยทางเลือกแทนเทมเพลต CRM ของ Excel ที่หลากหลาย เทมเพลต CRM ที่ปรับแต่งได้ของเรามอบการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การติดตามอัตโนมัติ และการรายงานที่ทรงพลังในที่เดียว แทนที่จะต้องเผชิญกับความยุ่งยากของเทมเพลต CRM ใน Excel คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด: การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ยั่งยืน
ด้วยเทมเพลต CRM ของ ClickUp คุณสามารถเพิ่มศักยภาพให้กับทีมของคุณในการมอบประสบการณ์ลูกค้าที่โดดเด่นได้สมัครใช้งานฟรี วันนี้และพบกับโซลูชัน CRM ที่ปรับแต่งได้และราคาไม่แพง!