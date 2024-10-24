วิธีขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้วยโมเดลการเปลี่ยนแปลงของ Lewin

ในโลกที่การอยู่ในที่เดียวเท่ากับการล้าหลัง องค์กรต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงด้วยอ้อมแขนที่เปิดกว้าง
คุณทราบดีว่าหากบริษัทของคุณไม่ปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงใหม่ ๆ ก็อาจกลายเป็นล้าสมัยในไม่ช้า
ดังนั้น คุณจะขี่คลื่นเทคโนโลยีได้อย่างไรโดยไม่กระทบต่อการดำเนินงาน หรือที่แย่กว่านั้นคือสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้?
คำตอบคือการเปลี่ยนแปลงองค์กร นักจิตวิทยาและนักวิจัยได้พัฒนาทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อช่วยธุรกิจในการจัดการวิธีที่พนักงานตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร
แบบจำลองการเปลี่ยนแปลงของ Lewin บรรจุกรอบการทำงานที่ทรงพลังเพื่อทำให้กระบวนการราบรื่นสำหรับทุกคนในองค์กรของคุณ
อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้วยโมเดลการเปลี่ยนแปลง 3 ขั้นตอนของ Lewin และการนำแต่ละขั้นตอนไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
รากฐานของโมเดลการเปลี่ยนแปลงของเลวิน
ก่อนที่เราจะพูดถึงวิธีการใช้แบบจำลองการเปลี่ยนแปลงของ Lewin ในการจัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์กร คุณจำเป็นต้องมีความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัว Lewin และทฤษฎีของเขาว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง
ใครคือ เคิร์ท ลิวิน?
เคิร์ต ลิวิน เกิดเมื่อวันที่ 9 กันยายน ค.ศ. 1890 เป็น นักจิตวิทยาชาวเยอรมัน-อเมริกัน ที่มักถูกเรียกว่า บิดาแห่งจิตวิทยาสังคม เขาเป็นหนึ่งในคนแรกที่วางกรอบแนวคิด การพัฒนาองค์กร ซึ่งได้กำหนดรูปแบบความเข้าใจของเราเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจในปัจจุบัน
ลูวินได้ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างมหาวิทยาลัยเบอร์ลิน, MIT, และสแตนฟอร์ด โดยทิ้งไว้ซึ่งอิทธิพลที่ยั่งยืนผ่านมุมมองของเขาเกี่ยวกับกระบวนการนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ งานของเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบจำลองการจัดการการเปลี่ยนแปลงของลูวิน ยังคงเป็นแหล่งข้อมูลที่องค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ให้ประสบความสำเร็จนำมาใช้ในปัจจุบัน
โมเดลการเปลี่ยนแปลงของ Lewin คืออะไร?
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของ Lewin เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงชีวิต ช่วยให้ธุรกิจจัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้อย่างราบรื่น
ผ่านสิ่งนี้ องค์กรสามารถถอดรหัสได้ว่าทำไมผู้คนจึงมีปฏิกิริยาเช่นนั้น และเรียนรู้วิธีจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติจนไม่รู้สึกวุ่นวาย ไม่ว่าคุณจะกำลังปรับโครงสร้างองค์กรใหม่หรือกำหนดทิศทางใหม่ให้กับกระบวนการทำงานเดิม โมเดลการเปลี่ยนแปลงของ Lewin ก็มุ่งเน้นที่การทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่น
แบบจำลองการเปลี่ยนแปลงของเคิร์ท เลวิน แบ่งการเปลี่ยนแปลงออกเป็นสามขั้นตอน ได้แก่ การละลายความยึดติด การเปลี่ยนแปลง และการตรึงการเปลี่ยนแปลง ซึ่งแสดงให้เห็นวิธีการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงและลดการต่อต้านจากทุกคนที่เกี่ยวข้อง
มาดูโมเดลการจัดการการเปลี่ยนแปลงของ Lewin อย่างละเอียดและทำความเข้าใจว่าคุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณได้อย่างไร
สามขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลง
แต่ละขั้นตอนในแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงของ Lewin ระบุถึงภารกิจสำคัญที่เตรียมความพร้อมให้กับพนักงานสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น และช่วยให้การดำเนินการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่น
การจัดการการเปลี่ยนแปลงแทบจะไม่ใช่หน้าที่ของคนเพียงคนเดียว แต่แม้จะมีทีมที่แข็งแกร่ง คุณก็ยังต้องการความช่วยเหลือทุกอย่างที่สามารถหาได้—ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ กระบวนการที่เรียบง่าย หรือระบบที่เชื่อถือได้
ClickUpทำให้การวางแผน การสื่อสาร และการวางกลยุทธ์เป็นเรื่องง่ายสำหรับทีมของคุณ ในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ครอบคลุม มันช่วยให้กระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นจนจบง่ายขึ้น ตั้งแต่การประเมินความต้องการขององค์กรและการเตรียมความพร้อมของพนักงานสำหรับการเปลี่ยนแปลง ไปจนถึงการทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่นและยั่งยืน
นี่คือวิธีการจัดการกับขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการเปลี่ยนแปลงของคุณ
ขั้นตอนที่ 1: ละลายน้ำแข็ง—เตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง
ในขั้นตอนนี้ บริษัทต่าง ๆ ตระหนักว่าถึงเวลาที่ต้องส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ประเมินโครงสร้างปัจจุบันเพื่อระบุสิ่งที่ล้าสมัยและกำหนดสิ่งที่ต้องปรับปรุง นี่คือจุดที่คุณสลัดนิสัยเก่า ๆ และเตรียมพร้อมสำหรับสถานะใหม่
แง่มุมสำคัญของขั้นตอน การละลายน้ำแข็ง ในโมเดลการเปลี่ยนแปลงของ Lewin:
- ยอมรับความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง: นี่คือจุดที่คุณต้องทบทวนสถานะปัจจุบันขององค์กรใหม่ ระบุเหตุผลว่าทำไมองค์กรของคุณจึงต้องการการเปลี่ยนแปลง และพิจารณาความท้าทาย กระบวนการปัจจุบัน และปัจจัยภายนอก เพื่อสร้างเหตุผลที่ชัดเจนสำหรับการเปลี่ยนแปลง
- ได้รับการสนับสนุนจากพนักงาน: ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการสื่อสารในทีม อธิบายว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงนี้จึงสำคัญ และชี้แจงว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนอย่างไร ขั้นตอนนี้เป็นการวางรากฐานสำหรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่ประสบความสำเร็จ
- สร้างแรงผลักดัน: แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้อย่างไร และทำไมการไม่ทำอะไรเลยอาจทำให้ธุรกิจถอยหลังได้ รักษาขวัญกำลังใจให้สูงเพื่อให้คุณสามารถรักษาแรงผลักดันไว้ได้ตลอดกระบวนการเปลี่ยนแปลง
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อวางแผนกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงให้ใช้การจับกระแสเพื่อระบุนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งสามารถเพิ่มการเติบโตขององค์กรของคุณ.
นี่คือสี่เคล็ดลับที่จะช่วยคุณจัดการกับขั้นตอน Unfreeze:
1. ประเมินระบบปัจจุบันโดยใช้แดชบอร์ด ClickUp
รับข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมเกี่ยวกับกระบวนการปัจจุบันของคุณด้วยแดชบอร์ดของ ClickUpตรวจสอบการกระจายงาน เวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ และประสิทธิภาพการทำงานของทีมเพื่อทำความเข้าใจประสิทธิภาพของพนักงาน
ระบุจุดคอขวดในการกระจายงานและความสามารถของทีมเพื่อสร้างทีม Agile ที่พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ ใช้แดชบอร์ดในการวิเคราะห์งบประมาณและสร้างรายงานรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรสุทธิเพื่อลดต้นทุน
คำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของกระบวนการที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนกรณีการเปลี่ยนแปลงของคุณแม่แบบการจัดการการเปลี่ยนแปลงของClickUp มอบกรอบการทำงานที่มีโครงสร้างให้คุณเพื่อนำทางผ่านการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายและมองเห็นภาพรวมที่สมบูรณ์ของวัตถุประสงค์ ทรัพยากร กำหนดเวลา ฯลฯ
2. ทำให้ทุกคนมีเป้าหมายที่สอดคล้องกันด้วย ClickUp Goals
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าส่วนธุรกิจใดที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง ให้กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการอย่างเป็นระบบ เริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงโดยใช้ClickUp Goals
สำหรับแต่ละเป้าหมาย ให้กำหนดเป้าหมายเชิงตัวเลข เงิน หรือภารกิจ เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามความก้าวหน้า กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนสำหรับเป้าหมายของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้า
3. วางแผนและบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เสนอด้วย ClickUp Docs
สรุปการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นและตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้ในที่เดียว
ด้วยClickUp Docs คุณสามารถสร้างฐานความรู้ วิกิ และคู่มือผลิตภัณฑ์เพื่อการถ่ายทอดความรู้ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ สร้างหน้าเว็บแบบซ้อน ใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่สนุกสนาน และประหยัดเวลาด้วยเทมเพลต
ลดความยุ่งยากในการทำงานของคุณด้วยเทมเพลตแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงของ ClickUpที่สร้างไว้ล่วงหน้า เพื่อบันทึกกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงของคุณ ซึ่งรวมถึงทุกสิ่งที่คุณต้องการในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่เสนอ
ด้วยเทมเพลตนี้:
- สรุปรายละเอียดและลำดับขั้นตอนของกิจกรรมที่จะมีส่วนช่วยให้การดำเนินการเปลี่ยนแปลงประสบความสำเร็จ
- แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทีมภายในทราบถึงบทบาทและความรับผิดชอบของตน
- จัดตั้งช่องทางการสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาและข้อสงสัยของพนักงาน
- รับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสำหรับการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงของคุณ เพื่อตรวจพบความท้าทายตั้งแต่เนิ่นๆ
- กำหนดไทม์ไลน์สำหรับการดำเนินการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน
การชื่นชมล่าสุดของเราต่อผลกระทบจากการร่วมมือของ ClickUp คือเมื่อเราทำงานเกี่ยวกับแผนเนื้อหาสำหรับการเปิดตัวสินค้า เราสามารถสร้างและรักษาคลังเนื้อหาได้โดยใช้เครื่องมือเอกสาร ซึ่งรวมถึงโครงสร้างแบบลำดับชั้น การแก้ไขแบบร่วมมือ และคุณสมบัติการฝังตัวที่ทรงพลัง
4. ร่วมมือกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์บน ClickUp Whiteboards
ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่ออธิบายแนวคิดและชี้แจงกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้ทุกคนเข้าใจอย่างชัดเจน พวกเขาช่วยให้คุณ:
- แผนผังความคิดของคุณ เชื่อมโยงความคิดด้วยเส้น และเพิ่มลิงก์หรือรูปภาพเพื่อกำหนดบริบท
- หลังจากระดมความคิดแล้ว ให้แปลงไอเดียเหล่านั้นเป็นงานที่สามารถติดตามความคืบหน้าได้โดยตรงจากไวท์บอร์ด
- มอบหมายงานเหล่านี้ให้กับสมาชิกในทีมเพื่อให้กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงของคุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
อ่านเพิ่มเติม: ความสำคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินโครงการ
ขั้นตอนที่ 2: การเปลี่ยนแปลง—การนำทางผ่านการเปลี่ยนผ่าน
ระยะนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง กระบวนการและระบบใหม่จะถูกนำมาใช้ และพนักงานจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
แง่มุมสำคัญของขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง (Change) ของโมเดลการจัดการการเปลี่ยนแปลงของ Lewin:
- ดำเนินการเปลี่ยนแปลง: ดำเนินกิจกรรมทั้งหมดที่วางแผนไว้ในระยะที่ 1 และปฏิบัติตามกรอบเวลาที่เสนอไว้
- ฝึกอบรมพนักงาน: เริ่มฝึกอบรมพนักงานเพื่อช่วยให้พวกเขาคุ้นเคยกับระบบและเทคโนโลยีใหม่
- รวบรวมความคิดเห็น: ดำเนินการกลไกการให้ข้อเสนอแนะเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลง
- ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง: จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาและข้อกังวลของพนักงาน พร้อมทั้งสร้างความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ
นี่คือสามวิธีที่คุณสามารถก้าวผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านได้อย่างราบรื่นด้วย ClickUp:
1. มองเห็นไทม์ไลน์บนมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
ติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมการจัดการการเปลี่ยนแปลงของคุณด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp รับไทม์ไลน์แบบภาพเพื่อติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมและงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลง
จัดลำดับความสำคัญของงานตามระดับความเร่งด่วน และอย่าพลาดกำหนดเวลาส่งงานเด็ดขาด ตัวเลือกการจัดเรียง เช่น มุมมองแบบลำดับชั้น จะช่วยให้เห็นภาพงานที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นลำดับ ช่วยให้คุณทราบว่างานใดต้องเร่งดำเนินการโดยด่วน เพื่อสร้างกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและ workflow ที่ราบรื่น
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ให้แน่ใจว่าคุณใช้สาม C—ความชัดเจน, ความเห็นพ้อง, และการปรึกษาหารือ—เพื่อนำทีมของคุณผ่านการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
2. อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำด้วย ClickUp Automations
เมื่อคุณกำลังจมอยู่กับงานนำการเปลี่ยนแปลง คุณไม่สามารถปล่อยให้ตัวเองถูกชะลอด้วยงานประจำ เช่น การอัปเดตความคืบหน้าของงานให้สมาชิกทีมทราบ หรือการส่งอีเมลซ้ำๆ หลังจากบรรลุแต่ละเป้าหมายได้
นั่นคือจุดที่คุณต้องใช้ClickUp Automation เลือกจากเทมเพลตอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า 100+ แบบ เพื่อกำหนดงาน อัปเดตสถานะ โพสต์ความคิดเห็น และอื่นๆ โดยอัตโนมัติ หรือใช้เครื่องมือสร้างอัตโนมัติด้วย AI ของ ClickUp เพื่อกำหนดทริกเกอร์และการดำเนินการที่ตรงจุดสำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะ
เมื่อการตั้งค่าระบบอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถดูการกระทำทั้งหมดที่ดำเนินการ แก้ไขตัวกระตุ้น และตรวจสอบเวิร์กโฟลว์ของคุณโดยใช้บันทึกการตรวจสอบ สิ่งนี้ช่วยให้คุณติดตามระบบอัตโนมัติของคุณและแก้ไขปัญหาได้ก่อนที่จะลุกลามใหญ่โต
3. เพิ่มบริบทและความชัดเจนให้กับขั้นตอนการทำงานด้วย ClickUp Chat
การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถต่อรองได้ในการนำการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ด้วยการใช้ClickUp Chat ทีมงานของคุณสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลอัปเดต แบ่งปันข้อมูล และติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์—ควบคู่ไปกับงานและโครงการของคุณ
มันตั้งอยู่ภายในแพลตฟอร์ม ClickUp ทำให้การส่งข้อความถึงเพื่อนร่วมงานเป็นเรื่องง่ายมากในขณะที่คุณกำลังจัดการงานหลายอย่างพร้อมกัน เชิญสมาชิกในทีมเข้าร่วมการสนทนาโดยใช้ @mentions และให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัย
นอกจากนี้ Chat ยังเชื่อมต่อกับเครือข่ายประสาทของ ClickUp ที่เรียกว่าClickUp Brain และมอบประโยชน์มากมาย เช่น:
- สร้างงานที่มีรายละเอียดจากข้อความของคุณ
- การกำหนดเวลาติดตามผลอัตโนมัติ และ
- อัปเดตให้คุณทราบด้วยการสรุปการหารือจากช่องทางและบทสนทนาที่สำคัญที่สุดของคุณ
สมมติว่าเพื่อนร่วมงานของคุณต้องการอัปเดตเกี่ยวกับงานเฉพาะงานหนึ่ง ClickUp Brain จะเริ่มจัดเรียงงาน โครงการ และเอกสารของคุณเพื่อแสดงคำตอบที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับคำถามนั้น
คำตอบจะแสดงบนหน้าจอของคุณเป็นการส่วนตัว และคุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธได้ การยอมรับคำตอบจะทำให้คำตอบนั้นถูกส่งต่อไปยังเพื่อนร่วมงานที่สอบถาม
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้ดียิ่งขึ้น ให้ใช้แบบแผนการสื่อสารโครงการที่ระบุวัตถุประสงค์, ระยะเวลา, และผลลัพธ์ที่ต้องการให้ชัดเจน ด้วยวิธีนี้ ทุกคนที่เกี่ยวข้องในโครงการเปลี่ยนแปลงจะมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำ
ขั้นตอนที่ 3: แช่แข็งใหม่—การล็อกการเปลี่ยนแปลง
นี่คือขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการดำเนินการเปลี่ยนแปลงของ Lewin ซึ่งทุกอย่างจากสองขั้นตอนแรกจะถูกยึดไว้
ณ ตอนนี้ พฤติกรรมใหม่ ๆ, กระบวนการ, และระบบทั้งหมดได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานประจำวันขององค์กรแล้ว ระยะนี้คือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าความพยายามที่ทุ่มเทไปนั้นได้ผลตอบแทน และกระบวนการใหม่ ๆ ได้กลายเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติสำหรับทุกคน
แง่มุมสำคัญของขั้นตอน การกลับสู่ภาวะเดิม ในโมเดลของ Lewin:
- ทำให้การเปลี่ยนแปลงคงอยู่: ช่วยให้พนักงานรู้สึกสบายใจกับกระบวนการใหม่ ๆ โดยทำให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวัน
- อัปเดตคู่มือ: ปรับปรุงนโยบายของคุณและแก้ไขนโยบายเก่าให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใหม่
- ติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง: ตรวจสอบระบบใหม่เป็นประจำและใช้ KPI ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อวัดความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงเชิงการเปลี่ยนแปลง
ด้วยเทมเพลตรายงานที่มีมาให้มากมาย ClickUp สามารถเป็นประโยชน์ได้แม้ในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง
เตรียมรายงานเชิงลึกด้วยเทมเพลตของ ClickUp
หลังจากที่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแล้ว ให้รวบรวมทุกสิ่งที่ได้เรียนรู้ ข้อผิดพลาด และผลลัพธ์ต่าง ๆ ไว้ในรายงานที่เรียบร้อย นอกจากนี้ คุณยังจำเป็นต้องมีระบบรับข้อเสนอแนะสำหรับทีมของคุณ เพื่อให้เห็นว่าพวกเขากำลังปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่นี้อย่างไร
นี่คือจุดที่เทมเพลตการทบทวนโครงการของ ClickUpสามารถช่วยประเมินโครงการของคุณได้ มันเป็นกรอบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ติดตามทุกสิ่งในกระบวนการเปลี่ยนแปลงของคุณ—ตั้งแต่สิ่งที่ทำได้ดีไปจนถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุง
เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำหนดเป้าหมาย, การมอบหมายงาน,การติดตามความคืบหน้าของโครงการ, และการระบุจุดที่ต้องปรับปรุงสำหรับโครงการในอนาคต
การประยุกต์ใช้แบบจำลองการเปลี่ยนแปลงของเลวินในทางปฏิบัติ
แบบจำลองสามขั้นตอนของเลวินสำหรับการจัดการการเปลี่ยนแปลงมีการนำไปใช้ในบริบททางธุรกิจหลายประการ. นี่คือตัวอย่างบางส่วนของวิธีที่แบบจำลองนี้สามารถนำไปใช้ในบริบทต่าง ๆ ได้.
- การปรับโครงสร้างองค์กร: ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของ Lewin ช่วยกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงเมื่อทีมต้องการการปรับโครงสร้างใหม่ เริ่มต้นด้วยการชี้ให้เห็นสิ่งที่ไม่ได้ผล (ขั้นตอน 'Unfreeze') จากนั้นนำเสนอโครงสร้างทีมใหม่ (ขั้นตอน 'Change') และสุดท้ายให้ยึดมั่นด้วย KPI ใหม่ (ขั้นตอน 'Refreeze')
- การนำเทคโนโลยีมาใช้: บริษัทมักจำเป็นต้องอัปเกรดเทคโนโลยีของตนเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ในระยะ 'การเปลี่ยนแปลง' พวกเขาจะดำเนินการติดตั้งระบบใหม่และจัดการฝึกอบรมให้กับพนักงาน หลังจากนั้น พวกเขาจะบริหารการเปลี่ยนแปลงผ่านการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
- การควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการ: เมื่อสองบริษัทกลายเป็นหนึ่งเดียว โมเดลการจัดการการเปลี่ยนแปลงของ Lewin สามารถเป็นแนวทางในกระบวนการนี้ได้ ผู้นำจะสื่อสารวิสัยทัศน์ร่วมกันในขั้นตอน 'ละลายน้ำแข็ง' ทีมบูรณาการจะรวมพลังกันในขั้นตอน 'เปลี่ยนแปลง' และนโยบายใหม่จะถูกกำหนดให้คงที่ในขั้นตอน 'แช่แข็งใหม่' เพื่อเสริมสร้างโครงสร้างองค์กรให้มั่นคง
การเอาชนะความท้าทายในการดำเนินการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงองค์กรอาจเป็นเรื่องยากสำหรับทีม การปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการใหม่และผสานเข้ากับกิจวัตรประจำวันอาจเป็นเรื่องน่าเบื่อ
แต่ความท้าทายอื่น ๆ ในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงคืออะไร และคุณจัดการกับพวกมันอย่างไร?
มาดูกัน
1. การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
นี่คือความท้าทายที่พบบ่อยที่สุดที่ธุรกิจต้องเผชิญ พนักงานมักกลัวสิ่งที่ไม่รู้จักและเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงหมายถึงการสูญเสียการควบคุมโดยอัตโนมัติ
วิธีแก้ไข:
✅ ให้พนักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มต้น รับฟังความคิดเห็นของพวกเขาและแสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นของพวกเขามีความสำคัญ
✅ สื่อสารว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงจึงจำเป็นและช่วยให้พวกเขาเข้าใจบทบาทของตนในกระบวนการ
✅ จัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดให้กับพนักงานเพื่อให้พวกเขาสามารถปรับตัวเข้ากับกระบวนการที่นำมาใช้ใหม่ได้
2. ขาดการสนับสนุนจากผู้นำ
คุณอาจพบว่าผู้นำและผู้บริหารระดับสูงของคุณไม่ได้สนับสนุนข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มที่ หากผู้นำของคุณไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอย่างแข็งขัน ความคิดริเริ่มในการเปลี่ยนแปลงของคุณมีแนวโน้มที่จะสูญเสียแรงผลักดัน
วิธีแก้ไข:
✅ ให้ตัวอย่างจริงของการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายกันซึ่งได้นำไปใช้ในบริษัทอื่น ๆ พร้อมเรื่องราวความสำเร็จและกรณีศึกษาเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการเปลี่ยนแปลง
✅ เข้าใจความกังวลของผู้นำของคุณ แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่เสนอสามารถสอดคล้องกับผลประโยชน์และความปรารถนาของพวกเขาได้อย่างไร
✅ สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้นำและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพวกเขาตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการเปลี่ยนแปลง
3. กรอบเวลาที่จำกัด
บางครั้งผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอาจประเมินเวลาที่จำเป็นในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงบางอย่างและสังเกตผลลัพธ์ได้ต่ำกว่าความเป็นจริง ซึ่งอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ของคุณ
วิธีแก้ไข:
✅ กำหนดกรอบเวลาที่สมจริงโดยวางแผนกิจกรรมและงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ คุณสามารถรวมเวลาสำรองไว้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความล่าช้าที่ไม่คาดคิดได้
✅ กำหนดเวลาการทดสอบเพื่อดูว่าการเปลี่ยนแปลงมีผลอย่างไรในขนาดเล็กก่อนที่จะดำเนินการเต็มรูปแบบ
✅ วางแผนทรัพยากรล่วงหน้าและตรวจสอบให้แน่ใจว่าพร้อมใช้งานตลอดกระบวนการดำเนินการ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของคุณ
ปรับปรุงการจัดการการเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
เราทราบดีว่าการจัดการการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งระบบนิเวศขององค์กรนั้นยากเพียงใด การใช้วิธีการแบบเป็นขั้นตอน เช่น โมเดลการเปลี่ยนแปลงของ Lewin เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการนำการเปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติโดยไม่สูญเสียเป้าหมายสุดท้าย
แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรเช่น ClickUp รวบรวมคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานหลากหลายที่มีประโยชน์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติเช่น ClickUp Dashboards, Docs, และ Whiteboards ช่วยให้การวางแผนและการวางกลยุทธ์กับทีมของคุณง่ายขึ้น
ClickUp Automation และ ClickUp Brain ช่วยทำงานอัตโนมัติสำหรับงานประจำ และ ClickUp Chat ส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในทุกขั้นตอนของโครงการเปลี่ยนแปลงของคุณ
ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีและเรียนรู้วิธีเตรียมองค์กรของคุณให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ