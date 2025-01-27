บล็อก ClickUp
10 ทางเลือกของ Azure DevOps สำหรับการPLOYMENT โครงการอย่างราบรื่น

Manasi Nair
Manasi Nair
27 มกราคม 2568

ในภูมิทัศน์เทคโนโลยีที่รวดเร็วและไร้ความปรานีในปัจจุบัน การส่งมอบซอฟต์แวร์ไม่ใช่เรื่องง่าย

แต่ด้วยเครื่องมือพัฒนาที่เหมาะสม คุณสามารถเร่งเวลาในการออกสู่ตลาดและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้

Azure DevOps มักจะเป็นตัวเลือกที่นึกถึงเมื่อพูดถึงเครื่องมือที่ทรงพลัง แต่ มันเหมาะกับคุณจริงหรือ? มันตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะและงบประมาณของคุณหรือไม่? คำถามเหล่านี้ล้วนสำคัญ และการสำรวจตัวเลือกต่าง ๆ อาจดูเป็นเรื่องท้าทาย

นั่นคือเหตุผลที่ฉันได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจาก ClickUp เพื่อทำการวิจัย ทดสอบ และคัดสรรรายชื่อทางเลือก Azure DevOps ที่ดีที่สุด 10 อันดับแรก คู่มือนี้ออกแบบมาเพื่อ ช่วยให้กระบวนการตัดสินใจของคุณง่ายขึ้น

ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ คุณจะพบโซลูชันในรายการนี้ที่จะยกระดับเกม DevOps ของคุณ

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Azure DevOps?

ก่อนที่เราจะไปถึงรายการทางเลือกที่ดีที่สุดของ Azure DevOps ขอให้ฉันแนะนำคุณผ่านคุณสมบัติหลักที่คุณควรค้นหาในเครื่องมือที่คุณเลือก นี่คือองค์ประกอบสำคัญหกประการของทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ:

  • การจัดการแบบครบวงจร: เครื่องมือที่เหมาะสมควรมาพร้อมกับฟีเจอร์การวางแผน การติดตาม และการแสดงผลข้อมูลอย่างชัดเจน โซลูชันควรรองรับวิธีการทำงานแบบ Scrum และ Agile เพื่อการนำไปใช้ที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
  • การควบคุมเวอร์ชันและการทำงานร่วมกัน: การจัดการคลังข้อมูลที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ Git เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานร่วมกันในโค้ด การแยกสาขา และการรวมโค้ด เครื่องมือของคุณควรใช้งานง่ายเพื่อให้การทำงานเป็นทีมราบรื่นและหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
  • สายงาน CI/CD: ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของ DevOpsช่วยสร้าง ทดสอบ และปรับใช้โค้ดได้อย่างราบรื่นในทุกสภาพแวดล้อม การใช้โซลูชันเช่น AI ใน DevOps ช่วยเร่งการพัฒนาและระยะเวลาในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
  • การปรับแต่งและความยืดหยุ่น: ค้นหาเครื่องมือที่มีเวิร์กโฟลว์ที่ปรับได้ แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ และคุณสมบัติการผสานรวมที่ราบรื่น สิ่งนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถกำหนดค่า CI/CD ให้เข้ากับกระบวนการและความชอบเฉพาะของพวกเขาได้
  • ความสามารถในการปรับขนาด: ความสามารถในการปรับขนาดรวมถึงจำนวนผู้ใช้ที่ยืดหยุ่นและความสามารถในการสร้างการกำหนดค่า ดังนั้น โซลูชันควรเติบโตไปพร้อมกับทีมและโครงการของคุณ รองรับความซับซ้อนและปริมาณที่เพิ่มขึ้น
  • ความสะดวกในการใช้งานและการเริ่มต้นใช้งาน: เส้นโค้งการเรียนรู้ที่สั้นช่วยลดการสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ดังนั้นทางเลือกของ Azure DevOps ควรมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเอกสารการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:สำรวจวิธีที่ AI สามารถเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติ DevOps ของคุณ ทำให้การสร้างและการจัดการซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้มากขึ้น

ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Azure DevOps ที่ควรใช้

นี่คือ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดและน่าเชื่อถือที่สุดสำหรับ Azure DevOps:

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่เน้น DevOps)

ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่เน้น DevOps) ทางเลือกอื่นสำหรับ Azure DevOps
วางแผน สร้าง และส่งมอบวงจรการพัฒนาทั้งหมดด้วย ClickUp's Project Management for Software Teams

สำหรับทีมซอฟต์แวร์ที่ต้องการผสานความยอดเยี่ยมของโครงการกับงานPLOYMENT ClickUp คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Azure DevOps. ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงการ ClickUp ช่วยลดระยะเวลาการส่งมอบและเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการให้สูงสุด.

ClickUp สำหรับทีมซอฟต์แวร์เป็นโซลูชันที่เชี่ยวชาญในการปรับใช้ซอฟต์แวร์อย่างไร้ความยุ่งยาก ตั้งแต่การจัดการงานไปจนถึงการผสานรวมกับ git repository, ClickUp ช่วยสร้าง สายงาน CI/CD ที่รวดเร็วและครอบคลุม โซลูชัน ClickUp นี้ยังรองรับการจัดการโครงการแบบ Agile และการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนของโครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น

อีกข้อได้เปรียบที่สำคัญที่ฉันพบจากการใช้ ClickUp คือแพลตฟอร์มนี้มี เทมเพลตพร้อมใช้งาน ที่ช่วยให้คุณประหยัดทั้งความพยายามและเวลาในการปรับแต่งโซลูชันต่างๆ

ClickUp ทางเลือกสำหรับ Azure DevOps
สร้างแผนที่การพัฒนาและPLOYซอฟต์แวร์ได้อย่างราบรื่นด้วยเทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์ของClickUp

เทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์ ClickUpเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อและการติดตามความคืบหน้า CI/CD แบบเรียลไทม์ คุณสมบัติการจัดการงานและการทำงานอัตโนมัติที่ครอบคลุม ของเทมเพลตนี้ช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่การสร้างแผนงานไปจนถึงการแก้ไขข้อบกพร่อง

นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมซอฟต์แวร์อยู่ในพื้นที่การทำงานร่วมกันเดียวกันกับฝ่ายอื่น ๆ เช่น ฝ่ายคุณภาพ ฝ่ายออกแบบ และฝ่ายขาย

นี่คือเหตุผลบางประการที่ทำให้ ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการ DevOpsที่สมบูรณ์แบบ:

  • จัดโครงสร้างการรวมและการปรับใช้อย่างต่อเนื่องของคุณในรูปแบบสปรินต์และเฟสด้วยแท็กที่ออกแบบไว้ล่วงหน้ามากกว่า 14 แบบ
  • สร้างภาพการวางแผนและการปรับใช้โครงการของคุณ ด้วยมุมมองที่กำหนดเองได้ในเพียงไม่กี่วินาที ที่จริงแล้ว มุมมองกระดานและมุมมองรายการเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามความสามารถในการทำงานของทีมและความคืบหน้าของงาน
  • จัดลำดับความสำคัญของขั้นตอนการพัฒนาที่จำเป็นและ ขับเคลื่อนความรับผิดชอบ ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น MoSCoW (ต้องมี, ควรมี, อาจมี, และไม่มี)

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • วางแผนการพึ่งพาและความมีประสิทธิภาพในการปรับใช้ซอฟต์แวร์ด้วยมุมมองที่กำหนดเอง เช่น แผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบัง
  • ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองด้วยClickUp Brain เครื่องมือ AI สำหรับ DevOpsนี้ยังช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและให้ข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ
  • สร้างและมอบหมายงานให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทันทีด้วยClickUp Tasks นอกจากนี้ ยังสามารถผสานโครงการเข้ากับเป้าหมายและตัวชี้วัดทางธุรกิจ DevOpของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยClickUp Goals
  • อำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบทันทีด้วยClickUp Chat ความคิดเห็นในภารกิจ และการแชร์เอกสารอย่างไร้รอยต่อ
  • เชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 1000+ ด้วยClickUp Integrationsสำหรับ การทำงานที่ราบรื่น ซึ่งรวมถึงโมดูล DevOps พื้นฐานและที่เก็บ Git เช่น GitHub, GitLab และ Slack

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • การเชี่ยวชาญเครื่องมือและคุณสมบัติทั้งหมดของการจัดการโครงการอาจใช้เวลา

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7/เดือนต่อสมาชิก

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

2. GitHub (เหมาะที่สุดสำหรับการควบคุมเวอร์ชันแบบร่วมมือและโครงการโอเพนซอร์ส)

GitHub (เหมาะที่สุดสำหรับการควบคุมเวอร์ชันแบบร่วมมือและโครงการโอเพนซอร์ส) ทางเลือกของ Azure DevOps
ผ่านทางGitHub

GitHub เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทีมหลายฝ่าย การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อและการควบคุมเวอร์ชันช่วยให้ CI/CD มีความรับผิดชอบและรวดเร็ว

GitHub ยังผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น pull requests และ actions ทำให้การแบ่งปันและจัดการโค้ดเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าคุณจะทำงานคนเดียวหรือเป็นทีม โซลูชันซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้โครงการของคุณเป็นระเบียบและขยายขนาดได้ด้วยความยุ่งยากน้อยที่สุด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitHub

  • ให้เครื่องมือการร่วมมือทางโค้ดที่แข็งแกร่ง และเครื่องมือควบคุมเวอร์ชัน
  • ส่งเสริมชุมชนขนาดใหญ่และมีการมีส่วนร่วมอย่างคึกคักเพื่อการสนับสนุนและการมีส่วนร่วม
  • ผสานการทำงานกับ ระบบนิเวศขนาดใหญ่ของเครื่องมือและบริการจากบุคคลที่สาม

ข้อจำกัดของ GitHub

  • มุ่งเน้นหลักที่การจัดการโค้ด ไม่ใช่กระบวนการ DevOps ทั้งหมด
  • คุณสมบัติการจัดการโครงการมีความครอบคลุมน้อยกว่าเครื่องมือเฉพาะทาง

ราคา GitHub

  • ฟรี
  • ทีม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: 21 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว GitHub

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,100 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)

3. Jenkins (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่ง CI และการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์)

Jenkins (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่ง CI และการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์) ทางเลือกของ Azure DevOps
ผ่านทางJenkins

เครื่องมือ DevOpsคลาสสิกอีกตัวหนึ่งคือ Jenkins ของ Kohsuke Kawaguchi ซอฟต์แวร์นี้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจที่ต้องการ แพลตฟอร์ม CI/CD ที่ราบรื่นและปรับแต่งได้

Jenkins มอบความยืดหยุ่นผ่านลักษณะโอเพนซอร์สของมัน แม้ว่าจะไม่มีชุดโครงสร้างพื้นฐานในตัว แต่เครื่องมือทุกชิ้นที่คุณต้องการสามารถผสานรวมกับ Jenkins ได้อย่างง่ายดายเพื่อสร้างสายงาน CI/CD ที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ อีกคุณสมบัติหนึ่งที่ควรให้ความสนใจคือ การอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ DevOpsที่ครอบคลุม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jenkins

  • มอบความยืดหยุ่นและการปรับแต่งที่ไม่มีใครเทียบได้สำหรับDevOps pipelines
  • มีระบบนิเวศของปลั๊กอินที่หลากหลายเพื่อขยายฟังก์ชันการทำงาน
  • รองรับแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีแทบทุกประเภท

ข้อจำกัดของ Jenkins

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ล้าสมัยและซับซ้อน
  • การติดตั้งและการบำรุงรักษาอาจใช้เวลานาน
  • ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเพื่อการกำหนดค่าที่มีประสิทธิภาพ

ราคาของ Jenkins

  • โอเพนซอร์สและฟรี (ไม่รวมตัวเลือกและโครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์)

คะแนนและรีวิวของเจนกินส์

  • G2: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (550+ รีวิว)

4. BitBucket (เหมาะที่สุดสำหรับการโฮสต์ Git repository)

BitBucket (เหมาะที่สุดสำหรับการโฮสต์ที่เก็บ Git)
ผ่านทางBitBucket

BitBucket ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ Atlassian มีความโดดเด่นในการผสานการควบคุมเวอร์ชันและการทำงานร่วมกันผ่านคลังโค้ดต้นฉบับที่ใช้ Git เป็นพื้นฐาน ด้วย ความสามารถในการโฮสต์โค้ดอย่างครอบคลุม จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการพัฒนาด้วยการผสานการทำงานกับ Jira และเครื่องมืออื่น ๆ ของ Atlassian ได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว

คุณสมบัติสำคัญประการหนึ่งคือ ความสามารถในการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง ที่ทั้งเบาและทรงพลัง การเน้นจุดนี้ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการส่งมอบซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ลดทอนคุณภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BitBucket

  • ให้บริการที่เก็บข้อมูลส่วนตัวไม่จำกัดจำนวนฟรี
  • มีความสามารถ CI/CD ในตัวสำหรับสายงานพื้นฐาน

ข้อจำกัดของ BitBucket

  • คุณสมบัติของ CI/CD มีประสิทธิภาพน้อยกว่าเครื่องมือเฉพาะทาง
  • อาจรู้สึกว่าหน้าจอผู้ใช้ดูรกและไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ
  • อาจทำงานช้าลงเมื่อประมวลผลคลังข้อมูลขนาดใหญ่

ราคาของ BitBucket

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $5/เดือนต่อผู้ใช้ (3 ผู้ใช้), ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนผู้ใช้
  • พรีเมียม: $10/เดือนต่อผู้ใช้ (3 ผู้ใช้), ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนผู้ใช้

คะแนนและรีวิว BitBucket

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
  • Capterra: 4. 6/5 (1,300+ รีวิว)

5. GitLab (ดีที่สุดสำหรับการจัดการ DevOps แบบครบวงจร)

GitLab — เหมาะที่สุดสำหรับแพลตฟอร์ม DevOps แบบครบวงจร ทางเลือกสำหรับ azure devops
ผ่านทางGitLab

เมื่อธุรกิจต้องการการจัดการ DevOps แบบครบวงจร GitLab มักเป็นตัวเลือกแรกที่นึกถึงนอกเหนือจาก Azure DevOps โซลูชันนี้มอบทุกสิ่งตั้งแต่การควบคุมเวอร์ชันไปจนถึง CI/CD บนแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่แตกต่างจากคู่แข่งที่มักจะกระจายความสามารถเหล่านี้หรือต้องการการผสานรวมกับโซลูชันของบุคคลที่สาม

GitLab ยังมี ความปลอดภัยและความโปร่งใสที่แข็งแกร่งในตัว ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้นสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitLab

  • มอบแพลตฟอร์ม DevOps ที่สมบูรณ์ในแอปพลิเคชันเดียว
  • รวม CI/CD ในตัว, การสแกนความปลอดภัย, และการจัดการ Kubernetes
  • มีการสนับสนุนจากชุมชนที่เข้มแข็งและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ข้อจำกัดของ GitLab

  • อาจใช้ทรัพยากรมากและทำงานช้าบนฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพต่ำ
  • การตั้งค่าเริ่มต้นและการกำหนดค่าค่อนข้างซับซ้อน

ราคาของ GitLab

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สูงสุด: ราคาที่กำหนดเอง
  • ส่วนเสริม: เริ่มต้นที่ $19/เดือน (GitLab Duo) และ $15/เดือนต่อผู้ใช้ (Enterprise Agile Planning)

คะแนนและรีวิวของ GitLab

  • G2: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,100 รายการ)

6. Visual Studio (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาเต็มรูปแบบและการดีบั๊ก)

Visual Studio — เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาและดีบักแบบฟูลสแตก ทางเลือกสำหรับ Azure DevOps
ผ่านทางVisual Studio

ถัดไปในรายการทางเลือกของ Azure DevOps คือ Visual Studio หลังจากตรวจสอบอย่างละเอียดแล้ว ฉันพบว่าซอฟต์แวร์การปรับใช้ซอฟต์แวร์รุ่นเก๋านี้เป็น พลังสำหรับโปรเจ็กต์ .NET และ C#

Visual Studio เชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ด การดีบัก และการสร้างโปรเจกต์ ฟีเจอร์หลักเหล่านี้ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากคุณต้องการ IDE ที่ครบครันและทรงพลังสำหรับการพัฒนาแบบฟูลสแตก Visual Studio เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Visual Studio

  • ให้ IDE ที่ทรงพลังสำหรับการพัฒนา. NET พร้อมเครื่องมือ DevOps ที่ติดตั้งไว้ในตัว
  • ผสานการทำงานอย่างแน่นแฟ้นกับ Azure DevOps และบริการอื่นๆ ของ Microsoft
  • เสนอ ความสามารถในการดีบักและทดสอบที่แข็งแกร่ง

ข้อจำกัดของ Visual Studio

  • มุ่งเน้นเป็นหลักในด้านเทคโนโลยีของ Microsoft และระบบนิเวศของ .NET
  • อาจมีค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดใหญ่
  • เส้นทางการเรียนรู้สำหรับนักพัฒนาที่เพิ่งเริ่มใช้ IDE นั้นค่อนข้างชัน

ราคาของ Visual Studio

  • มืออาชีพ: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $250/เดือน ต่อผู้ใช้
  • โปรแกรมมูลค่าเปิด: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิว Visual Studio

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (2,900+ รีวิว)

7. Codeship (เหมาะที่สุดสำหรับการตั้งค่า CI/CD อย่างรวดเร็ว)

Codeship — เหมาะที่สุดสำหรับการตั้งค่า CI/CD อย่างรวดเร็ว
ผ่านทางCloudBees

Codeship โดย CloudBees เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่รองรับโครงการหลากหลายประเภท ความเรียบง่ายในกระบวนการ CI/CD ของมันเน้นที่ความเร็วและความยืดหยุ่น ที่จริงแล้ว อินเทอร์เฟซของ Codeship เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตั้งค่าการปรับใช้ระบบโดยไม่ต้องมีความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น

จุดมุ่งเน้นหลักของ Codeship คือการส่งมอบ โซลูชันที่รวดเร็วและยืดหยุ่น ไม่ว่าจะอยู่ในบริบทใดหรือใช้ภาษาโปรแกรมใดก็ตาม

คุณสมบัติเด่นของ Codeship

  • ทำให้ CI/CD ง่ายขึ้นด้วย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายบนคลาวด์
  • เสนอการตั้งค่าที่รวดเร็วและการกำหนดค่าที่ง่ายดาย
  • รองรับการสร้างแบบขนานเพื่อรับข้อมูลย้อนกลับที่รวดเร็วขึ้น

ข้อจำกัดของโค้ดชิป

  • ตัวเลือกการปรับแต่งมีจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
  • ราคาค่อนข้างสูงและอาจไม่เหมาะกับโครงการหรือทีมขนาดใหญ่
  • ไม่ครอบคลุมเท่ากับแพลตฟอร์ม CI/CD ที่มีความสมบูรณ์และใช้งานแพร่หลายอื่น ๆ

ราคาของโค้ดชิป

  • เริ่มต้น: $49/เดือน
  • จำเป็น: $99/เดือน
  • พลังงาน: $399/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Codeship

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

8. Buildkite (เหมาะที่สุดสำหรับ CI/CD pipelines ที่สามารถปรับขนาดได้)

Buildkite — เหมาะที่สุดสำหรับ CI/CD pipeline ที่สามารถปรับขนาดได้
ผ่านทางBuildkite

เมื่อธุรกิจต้องการความเร็วระดับองค์กร Buildkite เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม มันมอบความยืดหยุ่นในการรันการสร้างบนโครงสร้างพื้นฐานใด ๆ และบริการคลาวด์แบบไฮบริด

ความสามารถในการปรับขนาดที่ครอบคลุมของ Buildkite เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาที่รวดเร็วและกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยให้การส่งมอบอย่างต่อเนื่องเติบโตไปพร้อมกับความต้องการทางธุรกิจ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Buildkite

  • เปิดใช้งาน CI/CD pipeline บนโครงสร้างพื้นฐานของคุณเองเพื่อการควบคุมสูงสุด
  • ให้บริการ การสร้างที่รวดเร็วและปรับขนาดได้ ด้วยการประมวลผลแบบขนานและการแคช
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือควบคุมเวอร์ชันและการปรับใช้ที่ได้รับความนิยม

ข้อจำกัดของ Buildkite

  • ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการตั้งค่าและจัดการตัวแทน
  • ไม่มีคุณสมบัติที่ติดตั้งมาในตัวซึ่งพบได้ในแพลตฟอร์ม CI/CD ที่มีการจัดการอย่างสมบูรณ์
  • การแก้ไขปัญหาอาจเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากลักษณะที่กระจายตัว

ราคา Buildkite

  • ฟรี
  • ข้อดี: เริ่มต้นที่ $20/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Buildkite

  • G2: 4. 8/5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

9. ไม้ไผ่ (เหมาะที่สุดสำหรับ CI/CD พร้อมการผสานกับ Atlassian)

ไม้ไผ่ — เหมาะที่สุดสำหรับ CI/CD พร้อมการผสานรวมกับ Atlassian
ผ่านทางไม้ไผ่

Bamboo ของ Atlassian เป็นซอฟต์แวร์ CI และ deployment ที่รู้จักกันดีในการทำให้การสร้างที่ซับซ้อนง่ายขึ้น เมื่อพิจารณาว่า80% ของบริษัท Fortune 500ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Atlassian จึงเป็นตัวเลือกที่ดีในการผสานรวมกับระบบนิเวศของแบรนด์

Bamboo ให้บริการเป็นเซิร์ฟเวอร์กลางที่จัดตารางและประสานงานงาน CI อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังมีปลั๊กอินมากมายที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถอัปโหลดซอร์สโค้ดได้

คุณสมบัติเด่นของไม้ไผ่

  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Jira และ Bitbucket เพื่อเวิร์กโฟลว์ที่เป็นหนึ่งเดียว
  • รองรับงานสร้างและปรับใช้ที่หลากหลายในตัว
  • ให้บันทึกการติดตั้งอย่างละเอียดและรายงานเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก

ข้อจำกัดของไม้ไผ่

  • ไม่มีให้บริการบนคลาวด์หรือบริการ
  • อาจมีค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับท่อส่งที่ซับซ้อน
  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่มีความเป็นธรรมชาติและขาดคุณสมบัติขั้นสูงเมื่อเทียบกับเครื่องมือของคู่แข่ง

ราคาไม้ไผ่

  • ศูนย์ข้อมูล: เริ่มต้นที่ $1200/ปี

การให้คะแนนและรีวิวไม้ไผ่

  • G2: 4. 1/5 (60+ รีวิว)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

10. TeamCity (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างอัตโนมัติที่ยืดหยุ่น)

TeamCity (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติในการสร้างที่ยืดหยุ่น)
ผ่านทางTeamCity

เมื่อพิจารณาเครื่องมือ DevOps ทางเลือกสำหรับการสร้างที่ปรับแต่งได้ TeamCity เป็นตัวเลือกที่ง่าย โซลูชันนี้ติดตั้งได้ง่ายมาก มีรายงานเชิงลึก และมีการกำหนดค่าที่หลากหลาย

นอกจากนี้ คุณสมบัติ CI ของ TeamCity ยังช่วยปรับแต่ง สร้าง และทำงานอัตโนมัติได้อย่างละเอียดอีกด้วย การเน้นที่ การให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างต่อเนื่อง เป็นอีกหนึ่งข้อได้เปรียบที่ช่วยให้มั่นใจในกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TeamCity

  • มอบความสามารถในการจัดการและการรายงานการสร้างที่ทรงพลัง
  • รองรับการกำหนดค่าการสร้างและการปรับใช้ที่หลากหลาย
  • มีประวัติการสร้างที่ครอบคลุมและบันทึกการสร้างอย่างละเอียด

ข้อจำกัดของ TeamCity

  • โมเดลการกำหนดราคาที่ซับซ้อน
  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ล้าสมัยและซับซ้อน
  • การตั้งค่าเริ่มต้นและการกำหนดค่าอาจใช้เวลานาน

ราคาของ TeamCity

  • ผู้เชี่ยวชาญประจำสถานที่: ฟรีตลอดไป (สำหรับ 3 ตัวแทนการสร้าง), เริ่มต้นที่ $359/ปี ต่อตัวแทนการสร้าง (สำหรับมากกว่า 3 ตัวแทนการสร้าง)
  • องค์กรภายในองค์กร: เริ่มต้นที่ $2399/ปี
  • บริการคลาวด์: เริ่มต้นที่ $45/เดือน ต่อหนึ่งเอเจนต์การสร้าง

คะแนนและรีวิวของ TeamCity

  • G2: 4. 3/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)

เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาโครงการด้วย ClickUp

การเตรียมทีมของคุณด้วยเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ทันกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับนวัตกรรม. แม้ว่าแพลตฟอร์มที่มีประสบการณ์เช่น Azure DevOps จะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย แต่การค้นหาทางเลือกที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจของคุณนั้นก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง.

ในรายการ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Azure DevOps ในคู่มือนี้ ClickUp โดดเด่นด้วยชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมสำหรับการดำเนินโครงการและการพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้วยเครื่องมือที่ทรงพลังกว่า 30 ชนิดและการผสานรวมกว่า 1000+ ครั้ง ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการPLOYMENT ซอฟต์แวร์อย่างไร้ที่ติด้วยความเร็วสูงสุด

ลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้และปรับปรุงการจัดการ DevOps ให้มีประสิทธิภาพ!