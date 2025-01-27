10 ทางเลือกของ Azure DevOps สำหรับการPLOYMENT โครงการอย่างราบรื่น

ในภูมิทัศน์เทคโนโลยีที่รวดเร็วและไร้ความปรานีในปัจจุบัน การส่งมอบซอฟต์แวร์ไม่ใช่เรื่องง่าย
แต่ด้วยเครื่องมือพัฒนาที่เหมาะสม คุณสามารถเร่งเวลาในการออกสู่ตลาดและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้
Azure DevOps มักจะเป็นตัวเลือกที่นึกถึงเมื่อพูดถึงเครื่องมือที่ทรงพลัง แต่ มันเหมาะกับคุณจริงหรือ? มันตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะและงบประมาณของคุณหรือไม่? คำถามเหล่านี้ล้วนสำคัญ และการสำรวจตัวเลือกต่าง ๆ อาจดูเป็นเรื่องท้าทาย
นั่นคือเหตุผลที่ฉันได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจาก ClickUp เพื่อทำการวิจัย ทดสอบ และคัดสรรรายชื่อทางเลือก Azure DevOps ที่ดีที่สุด 10 อันดับแรก คู่มือนี้ออกแบบมาเพื่อ ช่วยให้กระบวนการตัดสินใจของคุณง่ายขึ้น
ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ คุณจะพบโซลูชันในรายการนี้ที่จะยกระดับเกม DevOps ของคุณ
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Azure DevOps?
ก่อนที่เราจะไปถึงรายการทางเลือกที่ดีที่สุดของ Azure DevOps ขอให้ฉันแนะนำคุณผ่านคุณสมบัติหลักที่คุณควรค้นหาในเครื่องมือที่คุณเลือก นี่คือองค์ประกอบสำคัญหกประการของทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ:
- การจัดการแบบครบวงจร: เครื่องมือที่เหมาะสมควรมาพร้อมกับฟีเจอร์การวางแผน การติดตาม และการแสดงผลข้อมูลอย่างชัดเจน โซลูชันควรรองรับวิธีการทำงานแบบ Scrum และ Agile เพื่อการนำไปใช้ที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
- การควบคุมเวอร์ชันและการทำงานร่วมกัน: การจัดการคลังข้อมูลที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ Git เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานร่วมกันในโค้ด การแยกสาขา และการรวมโค้ด เครื่องมือของคุณควรใช้งานง่ายเพื่อให้การทำงานเป็นทีมราบรื่นและหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
- สายงาน CI/CD: ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของ DevOpsช่วยสร้าง ทดสอบ และปรับใช้โค้ดได้อย่างราบรื่นในทุกสภาพแวดล้อม การใช้โซลูชันเช่น AI ใน DevOps ช่วยเร่งการพัฒนาและระยะเวลาในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
- การปรับแต่งและความยืดหยุ่น: ค้นหาเครื่องมือที่มีเวิร์กโฟลว์ที่ปรับได้ แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ และคุณสมบัติการผสานรวมที่ราบรื่น สิ่งนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถกำหนดค่า CI/CD ให้เข้ากับกระบวนการและความชอบเฉพาะของพวกเขาได้
- ความสามารถในการปรับขนาด: ความสามารถในการปรับขนาดรวมถึงจำนวนผู้ใช้ที่ยืดหยุ่นและความสามารถในการสร้างการกำหนดค่า ดังนั้น โซลูชันควรเติบโตไปพร้อมกับทีมและโครงการของคุณ รองรับความซับซ้อนและปริมาณที่เพิ่มขึ้น
- ความสะดวกในการใช้งานและการเริ่มต้นใช้งาน: เส้นโค้งการเรียนรู้ที่สั้นช่วยลดการสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ดังนั้นทางเลือกของ Azure DevOps ควรมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเอกสารการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:สำรวจวิธีที่ AI สามารถเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติ DevOps ของคุณ ทำให้การสร้างและการจัดการซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้มากขึ้น
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Azure DevOps ที่ควรใช้
นี่คือ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดและน่าเชื่อถือที่สุดสำหรับ Azure DevOps:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่เน้น DevOps)
สำหรับทีมซอฟต์แวร์ที่ต้องการผสานความยอดเยี่ยมของโครงการกับงานPLOYMENT ClickUp คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Azure DevOps. ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงการ ClickUp ช่วยลดระยะเวลาการส่งมอบและเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการให้สูงสุด.
ClickUp สำหรับทีมซอฟต์แวร์เป็นโซลูชันที่เชี่ยวชาญในการปรับใช้ซอฟต์แวร์อย่างไร้ความยุ่งยาก ตั้งแต่การจัดการงานไปจนถึงการผสานรวมกับ git repository, ClickUp ช่วยสร้าง สายงาน CI/CD ที่รวดเร็วและครอบคลุม โซลูชัน ClickUp นี้ยังรองรับการจัดการโครงการแบบ Agile และการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนของโครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
อีกข้อได้เปรียบที่สำคัญที่ฉันพบจากการใช้ ClickUp คือแพลตฟอร์มนี้มี เทมเพลตพร้อมใช้งาน ที่ช่วยให้คุณประหยัดทั้งความพยายามและเวลาในการปรับแต่งโซลูชันต่างๆ
เทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์ ClickUpเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อและการติดตามความคืบหน้า CI/CD แบบเรียลไทม์ คุณสมบัติการจัดการงานและการทำงานอัตโนมัติที่ครอบคลุม ของเทมเพลตนี้ช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่การสร้างแผนงานไปจนถึงการแก้ไขข้อบกพร่อง
นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมซอฟต์แวร์อยู่ในพื้นที่การทำงานร่วมกันเดียวกันกับฝ่ายอื่น ๆ เช่น ฝ่ายคุณภาพ ฝ่ายออกแบบ และฝ่ายขาย
นี่คือเหตุผลบางประการที่ทำให้ ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการ DevOpsที่สมบูรณ์แบบ:
- จัดโครงสร้างการรวมและการปรับใช้อย่างต่อเนื่องของคุณในรูปแบบสปรินต์และเฟสด้วยแท็กที่ออกแบบไว้ล่วงหน้ามากกว่า 14 แบบ
- สร้างภาพการวางแผนและการปรับใช้โครงการของคุณ ด้วยมุมมองที่กำหนดเองได้ในเพียงไม่กี่วินาที ที่จริงแล้ว มุมมองกระดานและมุมมองรายการเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามความสามารถในการทำงานของทีมและความคืบหน้าของงาน
- จัดลำดับความสำคัญของขั้นตอนการพัฒนาที่จำเป็นและ ขับเคลื่อนความรับผิดชอบ ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น MoSCoW (ต้องมี, ควรมี, อาจมี, และไม่มี)
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- วางแผนการพึ่งพาและความมีประสิทธิภาพในการปรับใช้ซอฟต์แวร์ด้วยมุมมองที่กำหนดเอง เช่น แผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบัง
- ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองด้วยClickUp Brain เครื่องมือ AI สำหรับ DevOpsนี้ยังช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและให้ข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ
- สร้างและมอบหมายงานให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทันทีด้วยClickUp Tasks นอกจากนี้ ยังสามารถผสานโครงการเข้ากับเป้าหมายและตัวชี้วัดทางธุรกิจ DevOpของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยClickUp Goals
- อำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบทันทีด้วยClickUp Chat ความคิดเห็นในภารกิจ และการแชร์เอกสารอย่างไร้รอยต่อ
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 1000+ ด้วยClickUp Integrationsสำหรับ การทำงานที่ราบรื่น ซึ่งรวมถึงโมดูล DevOps พื้นฐานและที่เก็บ Git เช่น GitHub, GitLab และ Slack
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเชี่ยวชาญเครื่องมือและคุณสมบัติทั้งหมดของการจัดการโครงการอาจใช้เวลา
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7/เดือนต่อสมาชิก
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. GitHub (เหมาะที่สุดสำหรับการควบคุมเวอร์ชันแบบร่วมมือและโครงการโอเพนซอร์ส)
GitHub เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทีมหลายฝ่าย การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อและการควบคุมเวอร์ชันช่วยให้ CI/CD มีความรับผิดชอบและรวดเร็ว
GitHub ยังผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น pull requests และ actions ทำให้การแบ่งปันและจัดการโค้ดเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าคุณจะทำงานคนเดียวหรือเป็นทีม โซลูชันซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้โครงการของคุณเป็นระเบียบและขยายขนาดได้ด้วยความยุ่งยากน้อยที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitHub
- ให้เครื่องมือการร่วมมือทางโค้ดที่แข็งแกร่ง และเครื่องมือควบคุมเวอร์ชัน
- ส่งเสริมชุมชนขนาดใหญ่และมีการมีส่วนร่วมอย่างคึกคักเพื่อการสนับสนุนและการมีส่วนร่วม
- ผสานการทำงานกับ ระบบนิเวศขนาดใหญ่ของเครื่องมือและบริการจากบุคคลที่สาม
ข้อจำกัดของ GitHub
- มุ่งเน้นหลักที่การจัดการโค้ด ไม่ใช่กระบวนการ DevOps ทั้งหมด
- คุณสมบัติการจัดการโครงการมีความครอบคลุมน้อยกว่าเครื่องมือเฉพาะทาง
ราคา GitHub
- ฟรี
- ทีม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 21 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว GitHub
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,100 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
3. Jenkins (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่ง CI และการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์)
เครื่องมือ DevOpsคลาสสิกอีกตัวหนึ่งคือ Jenkins ของ Kohsuke Kawaguchi ซอฟต์แวร์นี้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจที่ต้องการ แพลตฟอร์ม CI/CD ที่ราบรื่นและปรับแต่งได้
Jenkins มอบความยืดหยุ่นผ่านลักษณะโอเพนซอร์สของมัน แม้ว่าจะไม่มีชุดโครงสร้างพื้นฐานในตัว แต่เครื่องมือทุกชิ้นที่คุณต้องการสามารถผสานรวมกับ Jenkins ได้อย่างง่ายดายเพื่อสร้างสายงาน CI/CD ที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ อีกคุณสมบัติหนึ่งที่ควรให้ความสนใจคือ การอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ DevOpsที่ครอบคลุม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jenkins
- มอบความยืดหยุ่นและการปรับแต่งที่ไม่มีใครเทียบได้สำหรับDevOps pipelines
- มีระบบนิเวศของปลั๊กอินที่หลากหลายเพื่อขยายฟังก์ชันการทำงาน
- รองรับแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีแทบทุกประเภท
ข้อจำกัดของ Jenkins
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ล้าสมัยและซับซ้อน
- การติดตั้งและการบำรุงรักษาอาจใช้เวลานาน
- ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเพื่อการกำหนดค่าที่มีประสิทธิภาพ
ราคาของ Jenkins
- โอเพนซอร์สและฟรี (ไม่รวมตัวเลือกและโครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์)
คะแนนและรีวิวของเจนกินส์
- G2: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (550+ รีวิว)
4. BitBucket (เหมาะที่สุดสำหรับการโฮสต์ Git repository)
BitBucket ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ Atlassian มีความโดดเด่นในการผสานการควบคุมเวอร์ชันและการทำงานร่วมกันผ่านคลังโค้ดต้นฉบับที่ใช้ Git เป็นพื้นฐาน ด้วย ความสามารถในการโฮสต์โค้ดอย่างครอบคลุม จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการพัฒนาด้วยการผสานการทำงานกับ Jira และเครื่องมืออื่น ๆ ของ Atlassian ได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว
คุณสมบัติสำคัญประการหนึ่งคือ ความสามารถในการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง ที่ทั้งเบาและทรงพลัง การเน้นจุดนี้ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการส่งมอบซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ลดทอนคุณภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BitBucket
- ให้บริการที่เก็บข้อมูลส่วนตัวไม่จำกัดจำนวนฟรี
- มีความสามารถ CI/CD ในตัวสำหรับสายงานพื้นฐาน
ข้อจำกัดของ BitBucket
- คุณสมบัติของ CI/CD มีประสิทธิภาพน้อยกว่าเครื่องมือเฉพาะทาง
- อาจรู้สึกว่าหน้าจอผู้ใช้ดูรกและไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ
- อาจทำงานช้าลงเมื่อประมวลผลคลังข้อมูลขนาดใหญ่
ราคาของ BitBucket
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือนต่อผู้ใช้ (3 ผู้ใช้), ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนผู้ใช้
- พรีเมียม: $10/เดือนต่อผู้ใช้ (3 ผู้ใช้), ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนผู้ใช้
คะแนนและรีวิว BitBucket
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 6/5 (1,300+ รีวิว)
5. GitLab (ดีที่สุดสำหรับการจัดการ DevOps แบบครบวงจร)
เมื่อธุรกิจต้องการการจัดการ DevOps แบบครบวงจร GitLab มักเป็นตัวเลือกแรกที่นึกถึงนอกเหนือจาก Azure DevOps โซลูชันนี้มอบทุกสิ่งตั้งแต่การควบคุมเวอร์ชันไปจนถึง CI/CD บนแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่แตกต่างจากคู่แข่งที่มักจะกระจายความสามารถเหล่านี้หรือต้องการการผสานรวมกับโซลูชันของบุคคลที่สาม
GitLab ยังมี ความปลอดภัยและความโปร่งใสที่แข็งแกร่งในตัว ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้นสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitLab
- มอบแพลตฟอร์ม DevOps ที่สมบูรณ์ในแอปพลิเคชันเดียว
- รวม CI/CD ในตัว, การสแกนความปลอดภัย, และการจัดการ Kubernetes
- มีการสนับสนุนจากชุมชนที่เข้มแข็งและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ข้อจำกัดของ GitLab
- อาจใช้ทรัพยากรมากและทำงานช้าบนฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพต่ำ
- การตั้งค่าเริ่มต้นและการกำหนดค่าค่อนข้างซับซ้อน
ราคาของ GitLab
- ฟรี
- พรีเมียม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: ราคาที่กำหนดเอง
- ส่วนเสริม: เริ่มต้นที่ $19/เดือน (GitLab Duo) และ $15/เดือนต่อผู้ใช้ (Enterprise Agile Planning)
คะแนนและรีวิวของ GitLab
- G2: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,100 รายการ)
6. Visual Studio (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาเต็มรูปแบบและการดีบั๊ก)
ถัดไปในรายการทางเลือกของ Azure DevOps คือ Visual Studio หลังจากตรวจสอบอย่างละเอียดแล้ว ฉันพบว่าซอฟต์แวร์การปรับใช้ซอฟต์แวร์รุ่นเก๋านี้เป็น พลังสำหรับโปรเจ็กต์ .NET และ C#
Visual Studio เชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ด การดีบัก และการสร้างโปรเจกต์ ฟีเจอร์หลักเหล่านี้ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากคุณต้องการ IDE ที่ครบครันและทรงพลังสำหรับการพัฒนาแบบฟูลสแตก Visual Studio เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Visual Studio
- ให้ IDE ที่ทรงพลังสำหรับการพัฒนา. NET พร้อมเครื่องมือ DevOps ที่ติดตั้งไว้ในตัว
- ผสานการทำงานอย่างแน่นแฟ้นกับ Azure DevOps และบริการอื่นๆ ของ Microsoft
- เสนอ ความสามารถในการดีบักและทดสอบที่แข็งแกร่ง
ข้อจำกัดของ Visual Studio
- มุ่งเน้นเป็นหลักในด้านเทคโนโลยีของ Microsoft และระบบนิเวศของ .NET
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดใหญ่
- เส้นทางการเรียนรู้สำหรับนักพัฒนาที่เพิ่งเริ่มใช้ IDE นั้นค่อนข้างชัน
ราคาของ Visual Studio
- มืออาชีพ: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $250/เดือน ต่อผู้ใช้
- โปรแกรมมูลค่าเปิด: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว Visual Studio
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (2,900+ รีวิว)
7. Codeship (เหมาะที่สุดสำหรับการตั้งค่า CI/CD อย่างรวดเร็ว)
Codeship โดย CloudBees เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่รองรับโครงการหลากหลายประเภท ความเรียบง่ายในกระบวนการ CI/CD ของมันเน้นที่ความเร็วและความยืดหยุ่น ที่จริงแล้ว อินเทอร์เฟซของ Codeship เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตั้งค่าการปรับใช้ระบบโดยไม่ต้องมีความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น
จุดมุ่งเน้นหลักของ Codeship คือการส่งมอบ โซลูชันที่รวดเร็วและยืดหยุ่น ไม่ว่าจะอยู่ในบริบทใดหรือใช้ภาษาโปรแกรมใดก็ตาม
คุณสมบัติเด่นของ Codeship
- ทำให้ CI/CD ง่ายขึ้นด้วย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายบนคลาวด์
- เสนอการตั้งค่าที่รวดเร็วและการกำหนดค่าที่ง่ายดาย
- รองรับการสร้างแบบขนานเพื่อรับข้อมูลย้อนกลับที่รวดเร็วขึ้น
ข้อจำกัดของโค้ดชิป
- ตัวเลือกการปรับแต่งมีจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
- ราคาค่อนข้างสูงและอาจไม่เหมาะกับโครงการหรือทีมขนาดใหญ่
- ไม่ครอบคลุมเท่ากับแพลตฟอร์ม CI/CD ที่มีความสมบูรณ์และใช้งานแพร่หลายอื่น ๆ
ราคาของโค้ดชิป
- เริ่มต้น: $49/เดือน
- จำเป็น: $99/เดือน
- พลังงาน: $399/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Codeship
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
8. Buildkite (เหมาะที่สุดสำหรับ CI/CD pipelines ที่สามารถปรับขนาดได้)
เมื่อธุรกิจต้องการความเร็วระดับองค์กร Buildkite เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม มันมอบความยืดหยุ่นในการรันการสร้างบนโครงสร้างพื้นฐานใด ๆ และบริการคลาวด์แบบไฮบริด
ความสามารถในการปรับขนาดที่ครอบคลุมของ Buildkite เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาที่รวดเร็วและกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยให้การส่งมอบอย่างต่อเนื่องเติบโตไปพร้อมกับความต้องการทางธุรกิจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Buildkite
- เปิดใช้งาน CI/CD pipeline บนโครงสร้างพื้นฐานของคุณเองเพื่อการควบคุมสูงสุด
- ให้บริการ การสร้างที่รวดเร็วและปรับขนาดได้ ด้วยการประมวลผลแบบขนานและการแคช
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือควบคุมเวอร์ชันและการปรับใช้ที่ได้รับความนิยม
ข้อจำกัดของ Buildkite
- ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการตั้งค่าและจัดการตัวแทน
- ไม่มีคุณสมบัติที่ติดตั้งมาในตัวซึ่งพบได้ในแพลตฟอร์ม CI/CD ที่มีการจัดการอย่างสมบูรณ์
- การแก้ไขปัญหาอาจเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากลักษณะที่กระจายตัว
ราคา Buildkite
- ฟรี
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $20/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Buildkite
- G2: 4. 8/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
9. ไม้ไผ่ (เหมาะที่สุดสำหรับ CI/CD พร้อมการผสานกับ Atlassian)
Bamboo ของ Atlassian เป็นซอฟต์แวร์ CI และ deployment ที่รู้จักกันดีในการทำให้การสร้างที่ซับซ้อนง่ายขึ้น เมื่อพิจารณาว่า80% ของบริษัท Fortune 500ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Atlassian จึงเป็นตัวเลือกที่ดีในการผสานรวมกับระบบนิเวศของแบรนด์
Bamboo ให้บริการเป็นเซิร์ฟเวอร์กลางที่จัดตารางและประสานงานงาน CI อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังมีปลั๊กอินมากมายที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถอัปโหลดซอร์สโค้ดได้
คุณสมบัติเด่นของไม้ไผ่
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Jira และ Bitbucket เพื่อเวิร์กโฟลว์ที่เป็นหนึ่งเดียว
- รองรับงานสร้างและปรับใช้ที่หลากหลายในตัว
- ให้บันทึกการติดตั้งอย่างละเอียดและรายงานเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
ข้อจำกัดของไม้ไผ่
- ไม่มีให้บริการบนคลาวด์หรือบริการ
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับท่อส่งที่ซับซ้อน
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่มีความเป็นธรรมชาติและขาดคุณสมบัติขั้นสูงเมื่อเทียบกับเครื่องมือของคู่แข่ง
ราคาไม้ไผ่
- ศูนย์ข้อมูล: เริ่มต้นที่ $1200/ปี
การให้คะแนนและรีวิวไม้ไผ่
- G2: 4. 1/5 (60+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
10. TeamCity (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างอัตโนมัติที่ยืดหยุ่น)
เมื่อพิจารณาเครื่องมือ DevOps ทางเลือกสำหรับการสร้างที่ปรับแต่งได้ TeamCity เป็นตัวเลือกที่ง่าย โซลูชันนี้ติดตั้งได้ง่ายมาก มีรายงานเชิงลึก และมีการกำหนดค่าที่หลากหลาย
นอกจากนี้ คุณสมบัติ CI ของ TeamCity ยังช่วยปรับแต่ง สร้าง และทำงานอัตโนมัติได้อย่างละเอียดอีกด้วย การเน้นที่ การให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างต่อเนื่อง เป็นอีกหนึ่งข้อได้เปรียบที่ช่วยให้มั่นใจในกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TeamCity
- มอบความสามารถในการจัดการและการรายงานการสร้างที่ทรงพลัง
- รองรับการกำหนดค่าการสร้างและการปรับใช้ที่หลากหลาย
- มีประวัติการสร้างที่ครอบคลุมและบันทึกการสร้างอย่างละเอียด
ข้อจำกัดของ TeamCity
- โมเดลการกำหนดราคาที่ซับซ้อน
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ล้าสมัยและซับซ้อน
- การตั้งค่าเริ่มต้นและการกำหนดค่าอาจใช้เวลานาน
ราคาของ TeamCity
- ผู้เชี่ยวชาญประจำสถานที่: ฟรีตลอดไป (สำหรับ 3 ตัวแทนการสร้าง), เริ่มต้นที่ $359/ปี ต่อตัวแทนการสร้าง (สำหรับมากกว่า 3 ตัวแทนการสร้าง)
- องค์กรภายในองค์กร: เริ่มต้นที่ $2399/ปี
- บริการคลาวด์: เริ่มต้นที่ $45/เดือน ต่อหนึ่งเอเจนต์การสร้าง
คะแนนและรีวิวของ TeamCity
- G2: 4. 3/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาโครงการด้วย ClickUp
การเตรียมทีมของคุณด้วยเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ทันกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับนวัตกรรม. แม้ว่าแพลตฟอร์มที่มีประสบการณ์เช่น Azure DevOps จะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย แต่การค้นหาทางเลือกที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจของคุณนั้นก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง.
ในรายการ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Azure DevOps ในคู่มือนี้ ClickUp โดดเด่นด้วยชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมสำหรับการดำเนินโครงการและการพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้วยเครื่องมือที่ทรงพลังกว่า 30 ชนิดและการผสานรวมกว่า 1000+ ครั้ง ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการPLOYMENT ซอฟต์แวร์อย่างไร้ที่ติด้วยความเร็วสูงสุด
ลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้และปรับปรุงการจัดการ DevOps ให้มีประสิทธิภาพ!