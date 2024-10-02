บล็อก ClickUp
Planning

วิธีสร้างแผนภาพความสัมพันธ์ (พร้อมเทมเพลตฟรี)

PMO Team
2 ตุลาคม 2567

คุณกำลังจัดงานแสดงศิลปะชุมชนและได้ขอให้นักศิลปะท้องถิ่นส่งไอเดียของพวกเขาเข้ามา ไม่นานนัก กระดาษโน้ตก็เริ่มกองสูงขึ้นด้วยข้อเสนอแนะ—ภาพวาดนามธรรม ประติมากรรมเซรามิก การสาธิตศิลปะสด เวิร์กช็อปงานฝีมือ และอื่นๆ อีกมากมาย

จำนวนความคิดที่มากมายนั้นน่าตื่นเต้นแต่ก็ทำให้รู้สึกท่วมท้น ทำให้ยากที่จะเห็นว่าทุกอย่างจะเข้ากันได้อย่างไร

จะไม่ง่ายกว่าหรือหากเราจัดกลุ่มความคิดเหล่านี้เป็นหมวดหมู่ เช่น 'นิทรรศการ', 'เวิร์กช็อป', และ 'การแสดง'?

นั่นคือสิ่งที่แผนภาพความสัมพันธ์ (Affinity Diagram) ทำอย่างแท้จริง มันช่วยให้คุณ จัดระเบียบแนวคิดที่เกี่ยวข้องให้เป็นแผนที่มีโครงสร้าง—เหมือนกับการจัดหมวดหมู่แนวคิดงานแสดงศิลปะของคุณให้ชัดเจน เพื่อสร้างแผนงานที่สอดคล้องและเป็นระบบ

ในบทความนี้ เราจะสำรวจวิธีการใช้แผนภาพความสัมพันธ์เพื่อช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหาในที่ทำงาน แต่ก่อนอื่น เรามาทำความเข้าใจพื้นฐานให้ชัดเจนกันก่อน

คู่มือ 6 ขั้นตอนในการสร้างแผนภาพความสัมพันธ์

เราจะพาคุณผ่านกระบวนการสร้างแผนภาพความสัมพันธ์ (Affinity Diagram) ให้คุณทำตามขั้นตอนทั้งหกนี้ และคุณก็จะพร้อมที่จะแยกแยะข้อมูลที่ซับซ้อนออกมาเป็นข้อมูลสำคัญได้ในทันที

1. กำหนดปัญหา

บางครั้ง การมองปัญหาจากมุมมองใหม่สามารถนำไปสู่การค้นพบทางออกที่ไม่คาดคิดได้ ดังนั้น ลองถามตัวเองว่าการจัดระเบียบข้อมูลใหม่ในลักษณะที่แตกต่างออกไปอาจช่วยให้ประเด็นนั้นเข้าใจง่ายขึ้นและจัดการได้ดีขึ้นหรือไม่

หากคำตอบคือใช่ นี่คือขั้นตอนแรกในการสร้างแผนภาพความสัมพันธ์—กำหนดปัญหา/หัวข้อที่คุณต้องการแก้ไขและเป้าหมายที่คุณต้องการบรรลุโดยการสร้างแผนภาพนี้ให้ชัดเจน

ดังนั้น ขอให้คุณใช้เวลาสักครู่เพื่อไตร่ตรองถึงปัญหาที่อยู่ตรงหน้า และ กำหนดให้ชัดเจนว่าคุณกำลังพยายามแก้ไขหรือทำความเข้าใจอะไร คุณจำเป็นต้องตัดสินใจในเรื่องสำคัญหรือไม่? หรือมีโครงการใดที่กำลังดำเนินไปไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง? การระบุปัญหาอย่างเฉพาะเจาะจงจะช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ดียิ่งขึ้น

แผนภาพความสัมพันธ์ (Affinity Diagram) มีประสิทธิภาพเมื่อเป้าหมาย/ความคาดหวังของคุณเกี่ยวข้องกับ:

  • การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยลูกค้า
  • การสร้างแนวคิดสำหรับโครงการใหม่
  • การระบุปัญหาภายในกระบวนการที่มีอยู่ของคุณ

สำหรับขั้นตอนนี้ คุณสามารถใช้ClickUp Docs ได้ คุณสามารถทำงานแบบเรียลไทม์กับทีมระยะไกลของคุณเพื่อจัดทำรายการปัญหาหลักที่คุณกำลังเผชิญและวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการบรรลุโดยการสร้างแผนภาพความสัมพันธ์ (Affinity Diagram) เนื่องจากระบบอนุญาตให้หลายคนแก้ไขพร้อมกัน ทุกคนสามารถบันทึกความคิดของตนได้ภายในเวลาที่สั้นที่สุด

คลิกอัพ ด็อกส์
ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกผ่าน ClickUp Docs และบันทึกปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่

2. รวบรวมข้อมูล

เมื่อคุณเข้าใจปัญหาอย่างชัดเจนแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะรวบรวมข้อมูล นี่คือจุดที่การระดมความคิดเข้ามามีบทบาท

ให้มีส่วนร่วมของ ทีมข้ามสายงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในกระบวนการนี้ พวกเขาจะนำความคิดเห็นที่แตกต่างกันเข้ามา และคุณจะได้รับข้อมูลที่หลากหลาย

อย่าเก็บไว้—จดบันทึกทุกความคิด ไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนหรือแปลกเพียงใด

ขั้นตอนนี้จะได้ผลดีมากหากทุกคนเขียนความคิดของตนลงบนกระดาษโน้ตแบบเดิมๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีข้อมูลจำนวนมาก คุณอาจต้องการใช้วิธีดิจิทัลเพื่อจับและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ClickUp Whiteboards แพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ผ่านภาพ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดของคุณ เครื่องมือนี้มอบผืนผ้าใบสร้างสรรค์ที่สมาชิกในทีมสามารถเขียนบันทึก เพิ่มรูปร่าง วาดภาพด้วยมือ และนำเสนอไอเดียที่ดีที่สุดของพวกเขาได้

ClickUp Whiteboard
จัดประชุมระดมความคิดบน ClickUp Whiteboards และทำงานร่วมกับทีมของคุณเพื่อคิดค้นไอเดียสร้างสรรค์

คุณยังสามารถเชื่อมโยงงาน ไฟล์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องจากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณเพื่อให้บันทึกมีความเกี่ยวข้องกับบริบทมากขึ้น

ผู้ใช้ ClickUp ชื่นชอบไวท์บอร์ด:

ClickUp ได้ช่วยให้ทีมของเราสามารถสื่อสารกันได้ในทีมระยะไกลที่อยู่ในเขตเวลาต่างกัน และทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในโครงการโดยไม่ต้องมีการประชุมที่ไม่จำเป็นหรือขอข้อมูลจากผู้อื่นทางอีเมลหรือ Slack. ฟีเจอร์ไวท์บอร์ดช่วยให้เราสามารถคิดค้นกระบวนการและระบบการทำงานร่วมกันได้ และมอบหมายงานในเวลาจริง.

3. จัดเรียงและจัดกลุ่มข้อมูล

เมื่อคุณได้รวบรวมความคิดทั้งหมดไว้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการจัดเรียงและจัดกลุ่มความคิดเหล่านั้นให้อยู่ในหมวดหมู่ต่าง ๆ ให้เริ่มต้นด้วยการทบทวนรายการที่รวบรวมไว้ และ ระบุหัวข้อหรือรูปแบบที่เหมือนกัน

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังทำงานเพื่อปรับปรุงการบริการลูกค้า คุณอาจสร้างหมวดหมู่เช่น 'ความคิดเห็นของลูกค้า', 'การฝึกอบรมพนักงาน', และ 'การปรับปรุงกระบวนการ' ให้ติดป้ายหมวดหมู่แต่ละหมวดอย่างชัดเจน และจัดเรียงรายการภายในแต่ละกลุ่มตามลำดับที่สมเหตุสมผล

ด้วยการจัดเรียงนี้ คุณสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ได้ และมองเห็นภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น

คุณสามารถใช้ClickUp Mind Maps(ภายใน ClickUp Whiteboards) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดต่างๆ เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสามารถ:

  • แยกความคิดที่ซับซ้อนออกเป็นหน่วยย่อยเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น
  • แก้ไข ลบ หรือจัดระเบียบแนวคิดใหม่ให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
  • เพิ่มไอเดียลงในแผนที่และแปลงเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้
  • จัดระเบียบแผนที่ใหม่ด้วย Re-Layout และคงไว้ซึ่งลำดับชั้น
แผนผังความคิด ClickUp
มองเห็นภาพแนวคิดที่เกี่ยวข้องหลายประการที่เกิดจากแนวคิดหลักด้วยแผนผังความคิดของ ClickUp

ตัวอย่างเช่น ภายใต้หัวข้อ 'การฝึกอบรมพนักงาน' คุณสามารถมีหมวดหมู่ย่อยเช่น 'การฝึกอบรมทักษะอ่อน' 'การฝึกอบรมการสนับสนุนการแชท' และ 'การฝึกอบรมทางเทคนิค' แผนผังความคิดจะช่วยให้เห็นภาพรวมที่ครอบคลุมของแง่มุมต่างๆ ของงานหรือแนวคิดเดียว

4. สร้างแผนภาพความสัมพันธ์

ตอนนี้ถึงเวลาที่จะจัดเรียงข้อมูลที่จัดกลุ่มแล้วของคุณให้เป็นแผนภาพความสัมพันธ์ วางหมวดหมู่และรายการของคุณบนกระดานไวท์บอร์ดและจัดเรียงในลักษณะที่แสดงความสัมพันธ์ของมันอย่างชัดเจน

นอกจากนี้ ให้ใช้เส้น, ลูกศร, หรือ ตัวเชื่อมต่อทางสายตา อื่น ๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่าหมวดหมู่และแนวคิดต่าง ๆ เชื่อมต่อกันอย่างไร

อย่ากลัวที่จะจัดเรียงสิ่งต่าง ๆ ใหม่ในระหว่างที่คุณทำไป; เป้าหมายคือการสร้างแผนภาพที่สามารถสื่อสารการเชื่อมโยงและรูปแบบภายในข้อมูลของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากคุณกำลังใช้ ClickUp Whiteboards คุณสามารถลากและวางไอเดียของคุณ จัดเรียงใหม่ และเพิ่มตัวช่วยทางสายตา (ลูกศร, ตัวเชื่อมต่อ, การจัดรหัสสี, เป็นต้น) ได้เพื่อการจัดหมวดหมู่ที่ราบรื่น

ClickUp Whiteboard
ร่างแผนภาพความสัมพันธ์ของคุณบน ClickUp Whiteboards และปรับแต่งให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณ

5. ทบทวนและปรับปรุงแผนผังความสัมพันธ์ของคุณ

เมื่อแผนภาพของคุณอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้ว ให้ถอยออกมาหนึ่งก้าวและวิเคราะห์การจัดวางโดยรวม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนภาพประกอบด้วยกลุ่มและรายการทั้งหมดอย่างครบถ้วน และการเชื่อมโยงแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลแต่ละส่วนได้อย่างถูกต้อง

ขอความคิดเห็น จากสมาชิกในทีมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเพื่อรับมุมมองของพวกเขาและระบุช่องว่างหรือพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง จากความคิดเห็นที่ได้รับ ทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น หากมี

เตรียมตัวให้พร้อม—ในขั้นตอนนี้ คุณอาจต้องจัดหมวดหมู่ใหม่ เพิ่ม/ตัดข้อมูล หรือชี้แจงความเชื่อมโยงให้ชัดเจน

ClickUp Whiteboards ทำให้ขั้นตอนนี้เป็นเรื่องง่าย ทีมภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถทำงานร่วมกันบนไวท์บอร์ดได้โดยตรง และปรับเปลี่ยนแผนผังความสัมพันธ์ได้ตามต้องการ ไม่จำเป็นต้องสื่อสารผ่านอีเมลหรือโทรศัพท์ไปมา—ทำงานให้เสร็จสิ้นได้ในแพลตฟอร์มเดียว

ClickUp Whiteboard
ทบทวนและปรับแผนภูมิความสัมพันธ์ร่วมกับทีมของคุณบน ClickUp Whiteboards

6. จัดลำดับความสำคัญและดำเนินการ

สุดท้ายนี้ ใช้แผนภาพความเชื่อมโยงของคุณเพื่อจัดลำดับความสำคัญของหมวดหมู่และพัฒนาแผนปฏิบัติการ มองหาประเด็นสำคัญหรือกลุ่มที่ เน้นย้ำถึงพื้นที่ที่สำคัญที่สุด ที่ต้องการความสนใจ

ตัวอย่างเช่น หากแผนภูมิแสดงให้เห็นว่าปัญหาส่วนใหญ่จัดอยู่ในหมวดหมู่ 'ข้อเสนอแนะจากลูกค้า' คุณอาจเลือกจัดการกับปัญหานั้นก่อน

ร่างแผน เพื่อจัดการแต่ละพื้นที่ที่มีความสำคัญ มอบหมายความรับผิดชอบ และกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน ขณะดำเนินการตามแผนเหล่านี้ ให้ติดตามความคืบหน้าและปรับเปลี่ยนแผนตามความเหมาะสมโดยอิงจากผลลัพธ์และข้อเสนอแนะที่ได้รับ

บน ClickUp Whiteboards คุณสามารถเปลี่ยนจากการเข้าใจปัญหาไปสู่การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดาย เมื่อคุณระบุแนวคิดหรือปัญหาที่ต้องการการดำเนินการทันที คุณสามารถสร้างงานใน ClickUp ได้โดยตรงจากไวท์บอร์ดของคุณ

ClickUp Whiteboard
เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริงบน ClickUp Whiteboards

ขอบคุณสำหรับ 15+ClickUp Views ที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้ตามที่คุณต้องการ—ไม่ว่าคุณต้องการมุมมองแบบภาพรวมของทั้งกระบวนการทำงานหรือมุมมองที่ละเอียดของงานเฉพาะเจาะจง นี่คือตัวอย่างมุมมองที่คุณอาจพบว่ามีประโยชน์:

  • มุมมอง Gantt: มุมมองนี้แสดงไทม์ไลน์ของงานในรูปแบบที่มองเห็นภาพได้ชัดเจน แสดงให้เห็นว่างานแต่ละงานทับซ้อนและทำงานร่วมกันอย่างไร คุณสามารถเห็นกำหนดการของโครงการและความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆ ได้ในทันทีด้วยมุมมองนี้
  • มุมมองปฏิทิน: แสดงงานตามวันที่ครบกำหนดในรูปแบบปฏิทินรายเดือน รายสัปดาห์ หรือรายวัน มุมมองนี้ช่วยให้คุณจัดการกำหนดเวลาและวางแผนตารางงานของคุณได้ดีขึ้น
  • มุมมองรายการ: แสดงรายการงานในรูปแบบเชิงเส้นที่ละเอียด คุณสามารถจัดกลุ่มงานตามลำดับความสำคัญ วันที่กำหนด ผู้รับผิดชอบ สถานะ และอื่นๆ ได้

คุณยังสามารถข้ามขั้นตอนเหล่านี้และสร้างแผนผังได้ทันทีด้วยเทมเพลตแผนผังความสัมพันธ์ที่เตรียมไว้ล่วงหน้า เช่นเทมเพลตแผนผังความสัมพันธ์ของ ClickUp ด้วยกรอบการทำงานที่ปรับแต่งได้นี้ คุณสามารถระบุแนวคิดของคุณ จัดกลุ่มแนวคิดที่คล้ายกันเป็นหมวดหมู่ จัดลำดับความสำคัญของรายการที่สำคัญ และแสดงภาพความคืบหน้าของงาน ทั้งหมดนี้ในพื้นที่เดียวที่รวมทุกอย่างไว้

จับความคิด, จัดกลุ่มความคิดที่คล้ายกัน, ระบุรูปแบบ, และทำให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยเทมเพลตแผนภาพความสัมพันธ์ของ ClickUp
เริ่มใช้เทมเพลต
เริ่มใช้เทมเพลต
จับความคิด, จัดกลุ่มความคิดที่คล้ายกัน, ระบุรูปแบบ, และทำให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยเทมเพลตแผนภาพความสัมพันธ์ของ ClickUp

ด้วยเทมเพลตนี้อยู่เคียงข้างคุณ คุณสามารถ:

  • ร่วมมือกับสมาชิกทีมที่อยู่ห่างไกล
  • จัดระเบียบข้อมูลและแนวคิดจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว
  • จัดหมวดหมู่ข้อมูลอย่างถูกต้องและระบุรูปแบบ
  • เร่งกระบวนการตัดสินใจ

จากการวิจัยผู้ใช้ การปรับปรุงกระบวนการ และการวางแผนกลยุทธ์ ไปจนถึงการจัดระเบียบเนื้อหา คุณสามารถสร้างแผนผังความสัมพันธ์เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันและวางแผนการดำเนินการที่มั่นคงได้ นอกจากนี้ เครื่องมือการแสดงผลแบบเนทีฟ เช่น มุมมองรายการ กานท์ ปริมาณงาน และปฏิทิน ยังช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของงานได้อย่างใกล้ชิด

5 วิธีใช้แผนภาพความสัมพันธ์ที่หลากหลาย

มาสำรวจวิธีการนำแผนผังความสัมพันธ์ไปใช้ในแง่มุมต่าง ๆ ของการบริหารโครงการ:

1. แผนภาพความสัมพันธ์ในกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

การคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) เป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่มุ่งเน้นการพัฒนาวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์และเหมาะกับผู้ใช้จริง โดยเน้นการพัฒนาตามความต้องการของผู้ใช้ การคิดเชิงออกแบบประกอบด้วยขั้นตอนที่ไม่เป็นเส้นตรง 5 ขั้นตอน ได้แก่ การเข้าใจผู้ใช้ (Empathize), การกำหนดปัญหา (Define), การคิดค้นไอเดีย (Ideate), การสร้างต้นแบบ (Prototype), และการทดสอบ (Test) แผนภาพความใกล้ชิด (Affinity diagram) มีประโยชน์ในหลายขั้นตอนของกระบวนการนี้

  • ในขั้นตอน การเข้าใจผู้ใช้งาน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเข้าใจผู้ใช้งานอย่างลึกซึ้งผ่านวิธีการเช่นการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ แผนภูมิความสัมพันธ์ช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่ข้อมูลเชิงคุณภาพจำนวนมาก
  • ในขั้นตอน กำหนด กลุ่มจากแผนผังความสัมพันธ์ของคุณช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ที่ผู้ใช้ได้เผชิญอยู่

2. แผนภาพความสัมพันธ์และซิกซ์ซิกมา

วิธีการซิกซ์ซิกมา (Six Sigma) มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจและลดข้อบกพร่องให้ได้คุณภาพและประสิทธิภาพที่เกือบสมบูรณ์แบบ โดยยึดตามกรอบงาน DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) และแผนผังความสัมพันธ์ (Affinity Diagram) ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการในแต่ละขั้นตอนได้อย่างเป็นระบบและมีระเบียบ

นี่คือวิธี:

ระยะ DMAICการใช้แผนภาพความสัมพันธ์
กำหนดจัดระเบียบความต้องการของลูกค้าและเป้าหมายของโครงการให้อยู่ในหมวดหมู่ที่ชัดเจน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
วัดจัดเรียงและแสดงข้อมูลเมตริกให้เห็นภาพ พร้อมทั้งระบุแนวโน้มและประเด็นสำคัญสำหรับการประเมิน
วิเคราะห์จัดกลุ่มข้อมูลเพื่อระบุสาเหตุหลักและรูปแบบ
ปรับปรุงจัดกลุ่มและประเมินแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ระหว่างการระดมความคิด
การควบคุมจัดหมวดหมู่และติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) และความเสี่ยงของโครงการ

3. แผนภาพความสัมพันธ์ในการตัดสินใจ

การวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก แนวคิด หรือข้อเสนอแนะ และตัดสินใจอย่างเป็นรูปธรรมจากการวิเคราะห์นั้นเป็นเรื่องที่ท่วมท้น แผนภูมิความสัมพันธ์ (Affinity Diagram) สามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการจัดระเบียบทุกอย่างให้อยู่ในหมวดหมู่ที่ชัดเจนและเป็นระบบ

ตัวอย่างเช่น หากทีมของคุณกำลังระดมความคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ คุณอาจได้รับข้อเสนอแนะหลายสิบข้อ การใช้แผนภูมิความสัมพันธ์ (Affinity Diagram) จะช่วยให้คุณ จัดกลุ่มความคิดที่คล้ายกันเข้าด้วยกัน และมองเห็นประเด็นสำคัญหรือลำดับความสำคัญได้อย่างรวดเร็ว

พวกเขายังแสดงให้เห็นว่าชิ้นส่วนข้อมูลที่แตกต่างกันสามารถเชื่อมโยงเข้าด้วยกันได้อย่างไร ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณสามารถบรรลุฉันทามติและตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลครบถ้วน

4. แผนภาพความสัมพันธ์ใน UX

ในการออกแบบ UX แผนภูมิความใกล้ชิดช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลเชิงคุณภาพที่คุณรวบรวมจากการวิจัยลูกค้า เช่น การสัมภาษณ์หรือแบบสำรวจ

ตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีลูกค้าบางรายพูดถึงความยากลำบากในการใช้งานเว็บไซต์ ในขณะที่ลูกค้าบางรายกล่าวถึงตัวเลือกการปรับแต่งที่ไม่เพียงพอ

แผนภาพความสัมพันธ์ช่วยให้คุณจัดกลุ่มบันทึกเหล่านี้เป็นกลุ่มๆ ตามหัวข้อที่เหมือนกัน เช่น 'ปัญหาการนำทาง' หรือ 'คำขอฟีเจอร์' และคุณสามารถเริ่มสังเกตเห็น รูปแบบในความต้องการของผู้ใช้และจุดที่พวกเขามีปัญหา

5. แผนภาพความสัมพันธ์ใน Agile

ทีม Agile จัดการกับงานและแนวคิดหลายอย่างพร้อมกัน และแผนผังความชอบธรรม (Affinity Diagram) เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบในการรักษาโครงสร้างให้เรียบร้อย นี่คือวิธีการ:

  • ในระหว่าง การปรับปรุงงานค้าง คุณอาจมีเรื่องราวผู้ใช้หรืองานหลายรายการที่ต้องการการจัดเรียง โดยใช้แผนภูมิความสัมพันธ์ คุณสามารถจัดกลุ่มเรื่องราวที่เกี่ยวข้องและจัดลำดับความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ในระหว่างการวางแผนสปรินต์แผนภาพเหล่านี้ช่วยให้คุณมองเห็นและจัดระเบียบงานต่างๆ และทำให้กระบวนการวางแผนราบรื่นยิ่งขึ้น
  • ในการทบทวนแบบ Agile แผนภูมิความสัมพันธ์ (Affinity Diagram) เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการจัดกลุ่มความคิดเห็นและระบุปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ เพื่อให้ทีมสามารถระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและสร้างแผนการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

ความแตกต่างระหว่างแผนภาพความสัมพันธ์กับแผนผังความคิดคืออะไร

แผนภาพความสัมพันธ์และแผนที่ความคิดเป็นเครื่องมือสำหรับการจัดระเบียบข้อมูล แต่ทั้งสองทำงานในวิธีที่ต่างกันเล็กน้อย โดยพื้นฐานแล้ว แผนภาพความสัมพันธ์จะจัดกลุ่มรายการที่คล้ายกันตามความสัมพันธ์ตามธรรมชาติของพวกมัน

ในทางกลับกัน การทำแผนที่ความคิดเริ่มต้นด้วยแนวคิดหลักและขยายออกไปเป็นความคิดที่เกี่ยวข้อง เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดและสำรวจแง่มุมต่างๆ ของหัวข้อเดียว

มาทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างแผนภาพความสัมพันธ์และแผนผังความคิดด้วยตัวอย่าง:

แผนภาพความสัมพันธ์: สมมติว่าทีมการตลาดเนื้อหาของคุณกำลังระดมความคิดเกี่ยวกับหัวข้อสำหรับซีรีส์บล็อกใหม่ในหัวข้อ 'กลยุทธ์โซเชียลมีเดียที่มีประสิทธิภาพ' คุณรวบรวมแนวคิดต่างๆ เช่น:

  • กรณีศึกษาของแคมเปญที่ประสบความสำเร็จ
  • เคล็ดลับการใช้การวิเคราะห์
  • รีวิวเครื่องมือโซเชียลมีเดีย
  • กลยุทธ์เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม

คุณเขียนความคิดเหล่านี้บนกระดาษโน้ตติดแล้วจัดกลุ่มตามความคล้ายคลึงกัน

ในกระบวนการนี้ คุณจะพบว่า 'กรณีศึกษาของแคมเปญที่ประสบความสำเร็จ' และ 'กลยุทธ์เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม' เหมาะกับหมวดหมู่ 'เรื่องราวความสำเร็จ' ในขณะที่ 'เคล็ดลับการใช้การวิเคราะห์' และ 'รีวิวเครื่องมือโซเชียลมีเดีย' อยู่ภายใต้หมวดหมู่ 'เคล็ดลับปฏิบัติ'

และนั่นแหละ—คุณมีหัวข้อหลักสำหรับซีรีส์บล็อกของคุณแล้ว

แผนผังความคิด: ตอนนี้สมมติว่าคุณกำลังสร้างกลยุทธ์เนื้อหาสำหรับชุดบล็อกเดียวกัน คุณเริ่มต้นด้วย 'กลยุทธ์โซเชียลมีเดีย' ตรงกลางของแผนผังความคิด จากนั้นคุณสร้างกิ่งก้านสำหรับองค์ประกอบหลัก เช่น 'ประเภทเนื้อหา', 'ช่องทางการเผยแพร่', 'กลุ่มเป้าหมาย' และ 'ตัวชี้วัดความสำเร็จ'

ภายใต้ 'ประเภทเนื้อหา' คุณจะแยกออกไปเป็น 'คู่มือวิธีการ' 'อินโฟกราฟิก' และ 'วิดีโอสอน'

ภายใต้ 'ช่องทางการจัดจำหน่าย' คุณสามารถมีสาขาสำหรับ 'Meta', 'LinkedIn' และ 'Instagram'

และนี่ไง—คุณมีแผนภาพที่ช่วยให้คุณเห็นหัวข้อหลักและหัวข้อย่อยของแนวคิดหลักแล้ว

การจัดระเบียบข้อมูลหลักด้วย ClickUp

เมื่อสร้างแผนภาพความสัมพันธ์ (Affinity Diagram) จากชุดข้อมูลดิบที่มีขนาดใหญ่ (และซับซ้อน) การใช้กระดาษโน้ต Post-it จริงไม่เพียงพอ คุณจำเป็นต้องใช้เครื่องมือดิจิทัลที่ทรงพลังเพื่อจัดระเบียบแนวคิดอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด และนำไปสู่การดำเนินการที่มีความหมาย

นั่นคือตอนที่ ClickUp เข้ามาช่วยเหลือ ในฐานะแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกันแบบภาพและการจัดการข้อมูล มันช่วยให้คุณจับความคิด วาดความเชื่อมโยง และใช้รหัสสีเพื่อความชัดเจน คุณยังสามารถเชื่อมโยงความคิดกับงาน มอบหมายความรับผิดชอบ และติดตามความคืบหน้า ทั้งหมดในที่เดียว

สร้างแผนภาพความสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว—เริ่มต้นใช้งาน ClickUp วันนี้!