เปรียบเทียบ Almanac กับ Notion ในปี 2025

การเลือกเครื่องมือจัดการเอกสารที่เหมาะสมก็เหมือนกับการเลือกกาแฟที่ใช่—คุณต้องการสิ่งที่เข้ากับขั้นตอนการทำงานของคุณ ช่วยให้ทีมมีพลัง และไม่ทิ้งรสขมไว้
สำหรับผู้ใช้ Almanac Docs รู้สึกเหมือนกับว่าเครื่องดื่มที่คุณชื่นชอบกำลังถูกนำออกจากชั้นวาง ด้วย Almanac Docs ที่จะปิดให้บริการในวันที่ 31 มกราคม 2568 ผู้ใช้หลายคนกำลังมองหาเครื่องมือเอกสารใหม่ที่แข็งแกร่ง
ทางเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับมันคือ Notion. Notion ยอดเยี่ยมในด้านความยืดหยุ่นและช่วงของฟีเจอร์ ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าดึงดูดสำหรับผู้ที่ถูกทิ้งให้อยู่ในสถานการณ์ลำบากจากการยกเลิกของ Almanac.
มาทำความเข้าใจกันว่าเครื่องมือการทำงานร่วมกันสองตัวนี้ Almanac และ Notion เปรียบเทียบกันอย่างไร
ในบทความนี้ เราจะเปรียบเทียบ Almanac กับ Notion ทั้งในด้านคุณสมบัติขั้นสูง ความง่ายในการใช้งาน ความหลากหลาย และจะแนะนำทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับ Almanac หรือ Notion (ซึ่งก็คือClickUp) มาเริ่มกันเลย
อะไรคืออัลมานัค?
Almanac เป็นแพลตฟอร์มการจัดการเอกสารแบบร่วมมือที่ออกแบบมาเพื่อรวบรวมเอกสารทางวิชาชีพและปรับปรุงกระบวนการอนุมัติของทีมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติหลักของ Almanac ได้แก่:
- การแก้ไขเอกสารร่วมกัน
- พื้นที่ทำงานและโฟลเดอร์เฉพาะสำหรับการจัดการเอกสาร
- แกลเลอรีของเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับเอกสารประเภทต่าง ๆ
- ความคิดเห็นในแอป, ข้อเสนอแนะ, และการอนุมัติเอกสาร
อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก Almanac Docs กำลังจะปิดตัวลงในเร็ว ๆ นี้ ผู้ใช้ระดับสูงจึงกำลังมองหาทางเลือกที่น่าเชื่อถือ ดังนั้น ก่อนที่เราจะลงลึกในการเปรียบเทียบ มาประเมินคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Almanac กันก่อน
คุณสมบัติเด่นของ Almanac
คุณสมบัติของ Almanac เหมาะกับทีมที่มีการควบคุมเวอร์ชันอย่างเข้มงวดสำหรับเอกสารที่แชร์แต่ละฉบับ ต่อไปนี้คือคุณสมบัติเด่นบางประการที่โดดเด่นจนถึงขณะนี้:
คุณสมบัติ #1: การติดตามความสำเร็จ
Almanac แทนที่การบันทึกเวลาด้วยเหตุการณ์สำคัญเพื่อช่วยให้คุณสำรวจประวัติการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดาย
การติดตามความสำเร็จช่วยให้ทีมสามารถกำหนดเป้าหมายสำคัญภายในเอกสารได้ ตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนไปจนถึงการตั้งกำหนดเวลาและการติดตามความคืบหน้าโดยตรงภายในไฟล์ นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงกระบวนการอนุมัติเอกสารกับเป้าหมายสำคัญเฉพาะ และปรับปรุงการกำกับดูแลโครงการและความรับผิดชอบ
เหมาะสำหรับโครงการที่ต้องการการติดตามและประสานงานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ แคมเปญการตลาด หรือคดีทางกฎหมายที่ซับซ้อน
คุณสมบัติ #2: การแก้ไขแบบร่วมมือกันแบบเรียลไทม์
โปรแกรมแก้ไขเอกสารของ Almanac ช่วยให้ทีมของคุณสามารถทำงานบนเอกสารได้พร้อมกัน นั่นคือ คุณสามารถ:
- ดูการเปลี่ยนแปลงขณะที่แก้ไขเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์
- ระบุผู้แก้ไขโดยใช้ป้ายชื่อสำหรับทุกคนที่ใช้งานอยู่ในเอกสาร
- ไฮไลต์และใส่คำอธิบายประกอบในจุดที่ต้องการ
- แท็กผู้คนและแสดงความคิดเห็นให้พวกเขาในเอกสาร
อย่างไรก็ตาม มันมีประโยชน์สำหรับทีมที่ต้องการเขียนเอกสารร่วมกัน ตัวอย่างเช่น ทีมการตลาดเนื้อหา ทีมกฎหมายที่ร่างสัญญา หรือทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างคู่มือผู้ใช้
คุณสมบัติที่ 3: การจัดการกระบวนการทำงานของเอกสาร
เครื่องมือจัดการกระบวนการทำงานของ Almanac ช่วยให้การสร้างเอกสารเป็นไปอย่างราบรื่น คุณสามารถกำหนดกระบวนการอนุมัติ มอบหมายงานให้กับแผนกเฉพาะ (และสมาชิกในทีม) และติดตามความคืบหน้าของเอกสารในแต่ละขั้นตอนของโครงการได้
เมื่อผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามที่ได้รับความนิยมของ Almanac วิธีการจัดการงานไหลนี้ช่วยลดการติดขัดและรับประกันว่าเอกสารของคุณจะได้รับการตรวจสอบและอนุมัติตรงเวลา
ราคาตามปฏิทิน
- ฟรีตลอดไป
- ทีม (สำหรับทีมขนาดเล็ก): $59/เดือน
- โปร (สำหรับทีมที่กำลังเติบโต): 149 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร (สำหรับทีมที่กำหนดเอง): ราคาที่กำหนดเอง
คุณรู้หรือไม่? Almanac ก่อตั้งขึ้นในปี 2019 โดย CEO Adam Nathan ในซานฟรานซิสโก
โนชั่นคืออะไร?
Notion เป็นพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่รวมฟังก์ชันการจดบันทึก การจัดการโครงการ การติดตามงาน การสร้างฐานความรู้ การจัดระเบียบข้อมูล และการดำเนินงานของทีมทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
เหมือนกับซอฟต์แวร์วิกิภายในบริษัท Notion ช่วยให้คุณจัดระเบียบงาน จัดการงาน สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อการจัดการโครงการที่ดีขึ้น
ความยืดหยุ่นนี้ทำให้ Notion เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการปรับปรุงการจัดการความรู้และขจัดปัญหาข้อมูลแยกส่วนภายในองค์กร
แต่ Notion ยังมีอะไรมากกว่านั้น 👇
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
จุดแข็งหลักของ Notion อยู่ที่สถาปัตยกรรมของมัน พื้นที่ทำงานที่เรียบง่าย สะอาดตา และหลากหลายฟังก์ชัน ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของโครงการที่หลากหลายในองค์กรต่างๆ ได้
นี่คือคุณสมบัติหลักของพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์นี้:
คุณสมบัติ #1: ฐานข้อมูล Notion
ฐานข้อมูลของ Notion คือการรวบรวมหน้า Notion ที่เชื่อมโยงกันซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบข้อมูลได้หลากหลายวิธี
คุณสามารถปรับแต่งฐานข้อมูลเหล่านี้ได้ด้วยชนิดของฟิลด์และคุณสมบัติต่าง ๆ มากมาย ตั้งแต่ข้อความและตัวเลข ไปจนถึงวันที่และกล่องกาเครื่องหมาย
การใช้ความสัมพันธ์และการรวมข้อมูล คุณสามารถเชื่อมโยงคุณสมบัติหรือฐานข้อมูลข้ามหน้าและกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรายการเพื่อการจัดการข้อมูลแบบไดนามิก
ตัวอย่างเช่น ฐานข้อมูลงานสามารถเชื่อมโยงกับปฏิทินโครงการได้ โดยจะอัปเดตไทม์ไลน์โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มหรือเสร็จสิ้นงาน
คุณสมบัติ #2: ความสามารถ AI แบบบูรณาการ
Notion ผสาน AI เข้ากับแพลตฟอร์มเพื่อทำให้การทำงานง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ:
- ใช้ AI เพื่อกรอกข้อมูลในช่องข้อมูลและคุณสมบัติโดยอัตโนมัติด้วยเนื้อหา/ข้อมูลที่ถูกต้องจากฐานข้อมูลของคุณ
- สร้าง แก้ไข และจัดรูปแบบเนื้อหาโดยใช้ Notion AI writer
- คำถามที่พบบ่อยเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับทีม โครงการ และอื่น ๆ โดยค้นหาทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน
คุณสมบัติที่ 3: การปรับแต่งและเทมเพลตที่ทรงพลัง
Notion มีเทมเพลตสำเร็จรูปนับพันสำหรับวางแผนส่วนตัวและติดตามประสิทธิภาพการทำงาน (แม้แต่ในบัญชีฟรี) เพื่อช่วยให้ทีมของคุณรับรู้ถึงปริมาณงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง
ไม่ว่าจะเป็นกระดานโครงการสำหรับกลุ่มเฉพาะหรือบันทึกการประชุมสำหรับการโต้ตอบเสียงและวิดีโอกับทีมระยะไกล อินเทอร์เฟซแบบลากและวางช่วยให้คุณจัดเรียงเนื้อหาได้อย่างอิสระและปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานเกือบทุกประเภท
คุณสมบัติ #4: ตัวเลือกมุมมองหลายแบบและสลับรายการ
การแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลกลายเป็นเรื่องง่ายบน Notion เนื่องจากรองรับการแสดงข้อมูลในหลายมุมมอง คุณสามารถเลือกใช้ตาราง กระดานคัมบัง และสื่อการแสดงข้อมูลอื่น ๆ ได้ตามต้องการ เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นว่าสินค้า ลูกค้า และบริการของคุณต้องการอะไร
ในทำนองเดียวกัน รายการสลับและส่วนที่สามารถยุบได้ช่วยให้คุณสามารถซ่อนและแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้ ทำให้หน้าเว็บสะอาดและมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลที่ต้องการ
คุณจะพบว่าฟีเจอร์นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์การจัดการโครงการที่สมาชิกในทีมแต่ละคนอาจต้องการมุมมองที่แตกต่างกันของชุดข้อมูลเดียวกัน
ราคาของ Notion
- ฟรีตลอดไป
- เพิ่มเติม: $12/เดือน
- ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
อัลมานัก vs. โนชั่น: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ในขณะที่ Almanac เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรที่ต้องการการควบคุมเอกสารอย่างเข้มงวดและการทำงานร่วมกันที่มีโครงสร้าง Notion นำเสนอพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ที่ยืดหยุ่นและขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับงานที่นอกเหนือจากการจัดการเอกสาร
นี่คือการประเมินอย่างรวดเร็วเพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของแต่ละแพลตฟอร์ม:
คุณสมบัติ #1: คุณสมบัติการจัดการเอกสารและการทำงานร่วมกัน
Almanac โดดเด่นในการจัดการเอกสารด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์และการควบคุมเวอร์ชันที่ทรงพลัง นอกจากนี้ยังอนุญาตให้สมาชิกในทีมหลายคนทำงานบนเอกสารพร้อมกันได้
แม้ว่า Notion จะมีฟีเจอร์เดียวกัน แต่สามารถผสานรวมฟีเจอร์เหล่านี้เข้ากับรูปแบบเนื้อหาต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นบันทึก งานที่ต้องทำ ไปจนถึงฐานข้อมูล ซึ่งทำให้ Notion เป็นแพลตฟอร์มอเนกประสงค์ที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวสำหรับการจัดการวิกิความรู้ เอกสาร และข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
🏆ผู้ชนะ: ในการเปรียบเทียบระหว่าง Almanac กับ Notion, Notion คว้าชัยชนะไปครอง เนื่องจากสามารถทำงานร่วมกันและจัดการคลังเอกสารขนาดใหญ่ได้เกือบจะเหมือนศูนย์กลางข้อมูล
คุณสมบัติ #2: ความสามารถในการจัดการงานและโครงการ
ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้ Notion เพื่อติดตามรายงานข้อบกพร่องและกำหนดตารางการสปรินต์บนมุมมองบอร์ดคัมบัง การผสานรวมในระดับนี้ช่วยให้การจัดการโครงการแบบอไจล์เป็นไปได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะสะท้อนในฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ความสามารถของ Notion ในการแสดงข้อมูลเป็นรายการ ปฏิทิน หรือบอร์ด หมายความว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย เช่น นักพัฒนา นักการตลาด และผู้จัดการโครงการ สามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลพื้นฐานเดียวกันได้ผ่านมุมมองที่แตกต่างกัน
ในทางกลับกัน ฟังก์ชันการจัดการโครงการของ Almanac ถูกออกแบบมาอย่างแน่นหนาสำหรับโครงการที่ต้องใช้เอกสารจำนวนมาก ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถใช้คุณสมบัตินี้เพื่อติดตามเอกสารควบคู่ไปกับขั้นตอนต่างๆ เช่น การวางแนวคิดเบื้องต้นและการรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
🏆ผู้ชนะ: ระหว่าง Notion กับ Almanac, Notion คว้าชัยในด้านการจัดการโครงการ เนื่องจากสามารถสร้างและเชื่อมโยงฐานข้อมูลสำหรับการจัดการงาน, การวางแผนสปรินต์ และการจัดสรรทรัพยากรที่ซับซ้อนได้
คุณสมบัติที่ 3: การปรับแต่งเทมเพลตและระบบนิเวศการผสานรวม
ผู้ใช้ Notion สามารถสร้างเอกสารได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับเวิร์กโฟลว์ต่างๆ เช่น การรับลูกค้าใหม่และกระบวนการจัดการเนื้อหา แทนที่จะเป็นแบบฟอร์มคงที่ เทมเพลตของ Notion มาพร้อมกับบล็อกการสร้างแบบไดนามิก เช่น ตัวติดตามความคืบหน้า กล่องกาเครื่องหมาย และแม้แต่การฝังวิดีโอ
ยิ่งไปกว่านั้น Notion ยังทำงานได้อย่างรวดเร็วกับเครื่องมือจากบุคคลที่สามที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เช่น Slack, Trello, Google Drive, Microsoft Office เป็นต้น ดังนั้น ทีมงานจึงสามารถดึงข้อมูลจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ มาใช้ร่วมกัน และรักษาการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องมือทั้งหมดได้อย่างราบรื่น
ตัวอย่างเช่น ทีมผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถผสานแผนงานของพวกเขาใน Notion เข้ากับบอร์ด Trello ได้! และถ้าคุณกำลังพยายามเรียนรู้วิธีสร้างวิกิของบริษัท Notion ก็ทำได้ค่อนข้างดีทีเดียว
🏆ผู้ชนะ: เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่จำกัดของ Almanac สำหรับงานเอกสาร Notion เหนือกว่าในด้านเหล่านี้
อัลมานัก vs. โนชั่น บนเรดดิต
ผู้ใช้ Redditจำนวนมากนิยมใช้ Notion เนื่องจากความหลากหลายในการจัดการเอกสารและฐานข้อมูล Notion ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านตัวเลือกการปรับแต่งเทมเพลต และทำให้การจัดการโครงการง่ายขึ้น
แดชบอร์ดส่วนตัวของฉันจะแสดงเฉพาะงานที่มีกำหนดวันนี้เท่านั้น โดยแยกตามโครงการ (หรือพื้นที่) ฉันสามารถสลับเพื่อดูไทม์ไลน์ของงานอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในโครงการ (หรือพื้นที่) นั้นได้ ฉันใช้มุมมองแดชบอร์ดนี้เพื่อเตรียมงานในตอนเช้า คัดแยกงานระหว่างวัน และสรุปพร้อมปรับวันที่ตามความจำเป็นเมื่อเสร็จสิ้นงาน
อย่างไรก็ตาม Notion จะน่าดึงดูดเพียงใดผู้ใช้ Almanacหลายคนยังคงชื่นชอบ 'ระบบเวอร์ชันแบบ Git' ของเครื่องมือนี้ การที่เครื่องมือนี้เน้นไปที่การจัดการเอกสารทำให้ผู้ใช้สามารถวางแผนและบันทึกทุกรายละเอียดของโครงการได้
Almanac มีบรรยากาศคล้ายกับ GitHub ในการควบคุมสาขา – ซึ่งอาจเป็นประโยชน์มาก แต่ฉันกังวลเกี่ยวกับเส้นโค้งการเรียนรู้ของวิธีการทำงานแบบนั้นเมื่อฉันต้องนำคนที่ไม่คุ้นเคยกับการวางแผนกระบวนการและการบันทึกเอกสารมาร่วมในเส้นทางนี้ด้วย
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Almanac เทียบกับ Notion
ด้วยการปิดตัวของ Almanac และข้อจำกัดของ Notion จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมองหาเครื่องมือจัดการพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่สามารถทำได้ทุกอย่าง และ ClickUp ก็โดดเด่นในฐานะแพลตฟอร์มครบวงจรที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
เครื่องมือการจัดการโครงการที่มีคุณสมบัติครบครันเช่นClickUpจะช่วยคุณได้รับส่วนผสมที่ทรงพลังของความยืดหยุ่นในการจัดการ, การปรับแต่งระดับสูง, และการผสานรวมมากกว่า 1,000 รายการ
จากการทำงานร่วมกันในเอกสารไปจนถึงการใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อลดภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเอง คุณต้องทดสอบว่าเครื่องมือเอกสารโครงการนี้สามารถเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณได้อย่างไรเชื่อเราเถอะ มันโดดเด่นกว่าแอปอื่นๆ อย่างแท้จริง
ClickUp's one up #1: การจัดการเอกสารขั้นสูง
คุณสมบัติการสร้างเอกสารของClickUp Docsได้รับการออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ทีมของคุณทำงานร่วมกันบนไฟล์ดิจิทัล ผสานรวมรูปแบบเนื้อหาหลายประเภทที่เชื่อมโยงกับงานและแปลงความคิดเห็นให้กลายเป็นทีมที่สามารถดำเนินการได้ ทั้งหมดนี้ในขณะที่จัดรูปแบบเอกสารของคุณด้วยตาราง หัวข้อ ดัชนี และอื่นๆ อีกมากมาย
ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถสร้างหน้าและหน้าย่อยซ้อนกันภายในเอกสารเพื่อสะท้อนเจตนาการควบคุมเวอร์ชันได้ ทีมงานของคุณยังสามารถแก้ไขเอกสารเหล่านี้ข้ามแพลตฟอร์มได้พร้อมกัน และทำงานร่วมกับฟีเจอร์การแสดงความคิดเห็นขั้นสูงในส่วนที่ต้องการได้อีกด้วย
จุดเด่นของ ClickUp ข้อที่ 2: ฟีเจอร์ขับเคลื่อนด้วย AI
ClickUp Brainมอบคำตอบทันทีสำหรับคำถามที่เกิดขึ้นเองเกี่ยวกับเอกสารและโครงการที่ถูกบันทึกไว้ นอกจากนี้ ระบบแจ้งเตือนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังช่วยให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเองทุกวัน
อย่าลืมว่า ผู้เขียน AI ทำหน้าที่เป็นเครื่องจักรสร้างเนื้อหา ช่วยให้คุณสร้างรายงาน อีเมล และแม้กระทั่งจดหมายข่าวภายในองค์กรได้ภายในไม่กี่วินาที
ClickUp's one up #3: เทมเพลตวิกิที่ครอบคลุม
ที่สำคัญที่สุดคือเทมเพลตวิกิของ ClickUpมอบศูนย์รวมข้อมูลโครงการที่ครบวงจรให้กับทีมของคุณ โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งภายในและภายนอกไว้ในที่เดียว ศูนย์กลางข้อมูลส่วนกลางนี้ช่วยให้ทุกแผนกสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามต้องการ ลดความจำเป็นในการเสียเวลาในการสนทนาเพื่อค้นหาเอกสารที่ถูกต้อง
ปรับแต่งให้เข้ากับสไตล์แบรนด์ที่คุณต้องการ, กำหนดเจ้าของและผู้มีส่วนร่วมสำหรับแต่ละไฟล์, และสร้างรายการขั้นตอนทั้งหมด (SOP) ได้ภายใน ClickUp
คลังแม่แบบ: นอกจากนี้อย่าลืมตรวจสอบแม่แบบวิกิที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้สำหรับรูปแบบเพิ่มเติมที่เหมาะกับความต้องการของคุณ
อะไรดีกว่าสำหรับการจัดการพื้นที่ทำงาน—Almanac vs. Notion vs. ClickUp?
Almanac อาจครองพื้นที่การจัดการเอกสารมาเป็นเวลานาน แต่เนื่องจากกำลังจะปิดตัวลง ทำให้มีสายตาหันมาสนใจ Notion และ ClickUp มากขึ้น
ตามความจริง เมื่อพูดถึงประสิทธิภาพในการทำงานในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ทีมของคุณไม่สามารถที่จะประนีประนอมได้
ฟังก์ชันที่ใช้งานง่ายและการอัปเกรดฟีเจอร์อย่างต่อเนื่องของ ClickUp ได้ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถนำเครื่องมืออเนกประสงค์นี้มาใช้ได้อย่างรวดเร็ว และในความเห็นของเรา นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทุกความต้องการของคุณ
