วิธีการนำกรอบการทำงาน GIST ไปใช้สำหรับการวางแผนผลิตภัณฑ์

การสร้างผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ระหว่างแนวคิดดั้งเดิม การหาจุดลงตัวระหว่างผลิตภัณฑ์กับตลาด การออกแบบ การพัฒนา และการปรับปรุง มีองค์ประกอบที่เคลื่อนไหวอยู่หลายร้อยส่วน ผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น แอปพลิเคชันสำหรับองค์กร หรือผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่มาก เช่น แอปโซเชียลมีเดีย มีแง่มุมนับล้านที่ต้องทำงานร่วมกัน
การจัดการทั้งหมดนี้ต้องการแนวทางเชิงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งแต่สามารถปรับตัวได้. หนึ่งในแนวทางที่กำลังได้รับความนิยมในระยะหลังคือกรอบการทำงาน GIST.
มาเจาะลึกแนวคิดนี้กันเถอะ
การวางแผน GIST คืออะไร?
GIST ย่อมาจาก เป้าหมาย, แนวคิด, โครงการแบบเป็นขั้นตอน, และงานที่ต้องทำ
กรอบการทำงาน GIST เป็นแนวทางการวางแผนผลิตภัณฑ์แบบคล่องตัวที่มุ่งเน้นให้งานต่างๆ มุ่งเน้นไปที่เป้าหมาย ลดภาระงานด้านการจัดการที่ไม่จำเป็น และเพิ่มความคล่องตัวให้กับทีมวิศวกรรมมากขึ้น
สร้างโดย Itamar Gilad ขณะทำงานที่ Google, GIST นำเสนอทางเลือกแทนการใช้แผนที่เส้นทางในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ GIST เชื่อมโยงวัตถุประสงค์ขององค์กรกับงานประจำวันในลักษณะเชิงเส้น มันสร้างเส้นทางการมองเห็นจากเป้าหมายใหญ่เช่นการเพิ่มรายได้ไปยังงานประจำวันเช่น 'แก้ไขบั๊กนี้'
GIST มีระยะเวลาการวางแผนที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละขั้นตอน ตัวอย่างเช่น คุณอาจตั้งเป้าหมายสำหรับไตรมาสและวางแผนงานสำหรับหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งสปรินต์ นอกจากนี้ยังใช้เครื่องมือประเภทต่างๆ เพื่อติดตามความคืบหน้า
มาดูกันว่าโดยทั่วไปแล้วมันจะเป็นอย่างไร
องค์ประกอบของการวางแผน GIST
ตามที่เราได้กล่าวไว้ กรอบการทำงาน GIST สำหรับการวางแผนผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสี่ประการ ได้แก่ เป้าหมาย แนวคิด โครงการย่อย และงานแต่ละขั้นตอน แต่ละส่วนล้วนมีบทบาทสำคัญ ดังต่อไปนี้
เป้าหมาย
กรอบแนวคิด GIST ตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่า หากคุณมอบเป้าหมายให้กับทีมของคุณ พวกเขาจะหาวิธีที่ดีที่สุดในการบรรลุเป้าหมายนั้นได้เอง ดังนั้น เป้าหมายใน GIST จึงเป็น:
- สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท
- แสดงเป็นผลลัพธ์ที่ต้องการซึ่งสามารถวัดได้
- คำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเหตุผลของโครงการ
- กำหนดไว้สำหรับระยะยาว โดยทั่วไปคือหนึ่งปี
แนวคิด
แนวคิดหมายถึงเส้นทางที่เป็นไปได้ซึ่งทีมสามารถบรรลุเป้าหมายของตนได้ โดยทั่วไปแล้วแนวคิดเหล่านี้เป็นสมมติฐาน ซึ่งหมายความว่าในขั้นตอนนี้ ทีมจะสำรวจความเป็นไปได้ทั้งหมดโดยไม่ตัดสิน เพื่อเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการก้าวไปข้างหน้า
คาดว่าในระยะนี้จะมีความคิดที่ดีหลายอย่างเกิดขึ้น เมื่อพวกเขามีคลังความคิดใหม่แล้ว ทีมจะจัดลำดับความสำคัญของความคิดเหล่านั้นตามหลักฐานเพื่อทดสอบและปรับปรุงให้เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้
โครงการแบบเป็นขั้นตอน
แนวคิดที่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญในขั้นตอนก่อนหน้านี้จะถูกนำไปปฏิบัติอย่างระมัดระวังในแต่ละขั้นตอน โครงการแต่ละขั้นตอนจะมีความยาวไม่เกิน 10 สัปดาห์ โดยสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบแนวคิด โครงการในแต่ละขั้นตอนคือ:
- ใช้สำหรับทดสอบแนวคิด
- จงใจให้มีขนาดเล็ก
- จำกัดระยะเวลาการใช้งานให้สั้นเท่านั้น
- เมื่อพิจารณาการลงทุนที่ต่ำลงในทรัพยากร
- ออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว
งาน
ในขั้นตอนนี้ แต่ละโครงการจะถูกแบ่งออกเป็นงานย่อยและบริหารจัดการด้วยเทคนิคการบริหารโครงการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ
การเปลี่ยนผ่านจากแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์ไปสู่การวางแผนแบบ GIST
หากคุณเคยใช้แผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์แบบคลาสสิกในกระบวนการวางแผนของคุณ โมเดล GIST อาจดูแปลกใหม่ไปบ้าง ต้องยอมรับว่ามันเป็นกรอบการทำงานที่ไม่เหมือนใคร แต่ก็เป็นกรอบที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเช่นกัน
แผนที่นำทาง (Roadmaps) เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการวางแผนผลิตภัณฑ์ของทีมต่างๆ แผนที่นำทางถูกนำมาใช้เป็นเวลาหลายปีแล้ว ผู้จัดการผลิตภัณฑ์คุ้นเคยกับมัน และมันทำงานได้ดี แล้วทำไมคุณถึงต้องพิจารณาทางเลือกอื่น? มาดูกัน
ความคล่องตัว
ตามที่กิลาดกล่าวไว้ว่า "การพัฒนาแบบอไจล์ได้แก้ไขปัญหาการบริหารโครงการแบบน้ำตก แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการวางแผนแบบน้ำตก" การสร้างแบบแผนทางเทคโนโลยีและเอกสารสรุปผลิตภัณฑ์ถูกมองว่าเป็นกิจกรรมเชิงกลยุทธ์ที่ทำเพียงปีละครั้ง และกลายเป็นล้าสมัยอย่างรวดเร็ว
GIST Planning สร้างความคล่องตัวมากขึ้นตลอดกระบวนการโดยมุ่งเน้นไปที่หน่วยย่อยของแผนที่นำทางในการบริหารโครงการแทนที่จะเป็นโครงการใหญ่เพียงไม่กี่โครงการที่ใช้เวลาหลายเดือน
ความตรงต่อเวลา
แผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์อาจไม่สอดคล้องกันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในตลาด ความคาดหวังของลูกค้า หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงในสิทธิพิเศษขององค์กร GIST ช่วยให้ทีมสามารถปรับตัวได้ โดยปรับแนวคิด ขั้นตอนโครงการ และงานต่างๆ ให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
โอกาสแห่งความสำเร็จ
แผนงานประกอบด้วยแนวคิดและแผนการซึ่งยังไม่ได้รับการทดสอบในทางปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น อาจรวมถึงฟีเจอร์ที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากตลาด GIST แก้ปัญหานี้โดยการสร้างโครงการขนาดเล็ก (โดยทั่วไปใช้เวลา 10 สัปดาห์) ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถล้มเหลวได้อย่างรวดเร็ว
โอกาสแห่งความสำเร็จ
แผนงานผลิตภัณฑ์มักถูกสร้างขึ้นโดยผู้บริหารระดับสูงหรือผู้นำผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเส้นทางที่ทีมต้องดำเนินการ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ แนวคิดมักมาจากระดับบน GIST สร้างพื้นที่ให้ทุกคนในทีมสามารถเสนอแนวคิดได้โดยไม่มีการตัดสิน ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม นี่เป็นเรื่องสำคัญมากหากคุณต้องการใช้ประโยชน์จากความสามารถและพลังสร้างสรรค์โดยรวมภายในทีมของคุณ
ความร่วมมือ
แผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์มักถูกสร้างขึ้นโดยผู้บริหารระดับสูง ซึ่งกำหนดเส้นทางที่ทีมต้องดำเนินการต่อไป แนวคิดมักมาจากผู้บริหารระดับสูง GIST สร้างพื้นที่ให้ทุกคนในทีมสามารถเสนอแนวคิดได้โดยไม่มีการตัดสิน ซึ่งช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ความเป็นกลาง
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม แนวคิดต่าง ๆ จะถูกยอมรับหรือปฏิเสธโดยอาศัยความคิดเห็นส่วนบุคคล GIST นำเสนอกรอบการทำงานที่เป็นกลางสำหรับการจัดลำดับความสำคัญและการทดสอบแนวคิด ซึ่งสามารถทำให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างโปร่งใสและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จของคุณ
หากคุณมั่นใจแล้ว มาดูแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการนำ GIST ไปใช้ในองค์กรของคุณกัน
การนำกรอบงาน GIST ไปใช้ในด้านการจัดการผลิตภัณฑ์
แนวทางใหม่ใด ๆ คือการเปลี่ยนแปลงที่อาจทำให้ทีมของคุณต่อต้านได้ การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องการการจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน มาดูกันว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนี้ราบรื่นขึ้น
1. เลือกชุดเครื่องมือของคุณ
ก่อนที่คุณจะทิ้งแผนที่นำทางของคุณและนำ GIST ไปใช้จริง ให้คิดถึงเครื่องมือที่คุณมีอยู่ก่อน ตัวอย่างเช่น คุณอาจใช้สเปรดชีตสำหรับเก็บไอเดีย เครื่องมือจัดการโครงการสำหรับงานต่างๆ และระบบที่แตกต่างออกไปสำหรับการติดตามตัวชี้วัด
แม้ว่าสิ่งนี้จะเป็นเรื่องปกติ แต่ก็ไม่มีประสิทธิภาพและทำให้เครื่องมือเกิดความเหนื่อยล้า ควรเลือกเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถตั้งเป้าหมาย ติดตามแนวคิด แยกย่อยเป็นโครงการ สร้างงาน และติดตามความคืบหน้าได้ทั้งหมดในที่เดียว
ClickUp สำหรับทีมผลิตภัณฑ์คือทั้งหมดนี้และมากกว่านั้น
ใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดเป้าหมายหรือOKR ของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเชิงตัวเลข เงินทุน ความจริง/เท็จ หรือเป้าหมายงาน คุณสามารถเชื่อมต่อเป้าหมายเหล่านี้กับแต่ละขั้นตอนของโครงการได้โดยตรง โดยถือว่าเป้าหมายเหล่านี้เป็นสปรินต์และกำหนดเป้าหมายสปรินต์
ใช้ClickUp Docsเพื่อรักษาคลังไอเดียของคุณใช้เทมเพลตแผนโครงการเพื่อจัดโครงสร้างและจัดการโครงการทีละขั้นตอน
ใช้ClickUp Tasksเพื่อสร้างมุมมองรายการของไอเดียที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ใช้เป็นซอฟต์แวร์จัดการงานของคุณเพื่อกำหนดเวลางานที่มีความสำคัญสูงสุด เพิ่มผู้รับผิดชอบ สร้างรายการตรวจสอบสำหรับเกณฑ์การยอมรับ ติดตามเวลา วัดความก้าวหน้า และอื่นๆ ทั้งหมดภายใน ClickUp
2. ให้ความรู้แก่ทีมงาน
หากคุณต้องการให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมของคุณไม่กลับไปใช้วิธีการเดิมๆ อีก คุณจำเป็นต้องให้ความรู้เกี่ยวกับ GIST และทำให้พวกเขาเห็นด้วยและยอมรับ นำทีมมารวมกันในพื้นที่ทำงานเสมือนจริง เช่นClickUp Whiteboardและอธิบายกลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ของคุณให้พวกเขาฟัง เชื่อมโยงสิ่งนั้นกับ GIST โดยวาดภาพที่ชัดเจนให้พวกเขาเห็น
หากคุณมีแผนที่นำทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว คุณสามารถนำทีมผ่านการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันลองใช้เทมเพลตแผนที่นำทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ ClickUpนี้เพื่อกำหนดเป้าหมายระยะยาวและลำดับความสำคัญของคุณ ใช้เพื่อแสดงให้ทีมเห็นว่าการใช้ GIST จะตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้ดีขึ้นอย่างไร
เชิญชวนให้สมาชิกแต่ละทีมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จัดการกับข้อคัดค้านด้วยความสุภาพและนำไปปรับใช้ในการสื่อสารในอนาคตเมื่อเหมาะสม สร้างระบบสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของแนวคิด การวางแผนโครงการเป็นขั้นตอน ฯลฯ ร่วมกับทีมของคุณ เมื่อดำเนินการไป ให้รวม GIST เป็นหนึ่งในทักษะการจัดการผลิตภัณฑ์ที่จำเป็น
3. เปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติของคุณ
ค่อยๆ เริ่มผสานแนวทาง GIST เข้ากับการวางแผนผลิตภัณฑ์ ใช้แนวทางนี้ในการตั้งเป้าหมายประจำปี การทบทวนรายไตรมาส ไปจนถึงการวางแผนสปรินต์ ลดการใช้แผนที่นำทางผลิตภัณฑ์ (product roadmap) เป็นมุมมองหลักของซอฟต์แวร์ และใช้กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์เป็นแนวทางหลัก
หากคุณยังไม่ได้จัดทำเอกสารไว้ คุณสามารถเริ่มต้นได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของ ClickUp นอกจากนี้คุณยังสามารถทดลองใช้ตัวเลือกต่าง ๆของเทมเพลตกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่มีให้คุณได้
เลือกหนึ่งอย่างและวางรากฐาน จากนั้นดำเนินการผ่านเป้าหมาย แนวคิด โครงการย่อย และงานต่างๆ โดยเรียงลำดับนี้เสมอ
4. วัดและปรับให้เหมาะสม
เมื่อสิ้นสุดแต่ละขั้นตอนของโครงการ ให้ดำเนินการตามกระบวนการแบบอไจล์ในการวัดผลลัพธ์ การทบทวนย้อนหลัง และการรับรองการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องใช้แดชบอร์ด ClickUpเพื่อติดตามความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายที่คุณเลือก
โปรดจำไว้ว่าเป้าหมายหลักของ GIST คือการทดสอบแนวคิดหลายๆ อย่างอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ในท้ายที่สุด จงซื่อสัตย์กับตัวเองและสำรวจว่าการทดลองของคุณประสบความสำเร็จหรือไม่
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณให้ยอดเยี่ยมด้วย ClickUp
ผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จต้องการการวางแผนที่แข็งแกร่งและการดำเนินการที่สม่ำเสมอ แม้ว่าการดำเนินการจะผ่านการปรับปรุงและพัฒนาหลายครั้งแล้วก็ตาม แต่การวางแผนยังคงเป็นแบบดั้งเดิมอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้แผนที่นำทางผลิตภัณฑ์เป็นแนวทาง แผนที่วางไว้นั้นห่างไกลจากเป้าหมาย และงานต่าง ๆ มักไม่สอดคล้องกัน
กรอบการทำงาน GIST เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น มันใช้เทคนิคการวางแผนผลิตภัณฑ์และการจัดการโครงการที่ดีที่สุดเพื่อสร้างกระบวนการที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงกว่ามาก มันใช้ประโยชน์จากเครื่องมือในแต่ละขั้นตอนเพื่อความโปร่งใสและความสามารถในการปรับตัวที่ดีขึ้น มันมอบพลังแบบสตาร์ทอัพที่คล่องตัวให้กับองค์กรและทีมขนาดใหญ่
