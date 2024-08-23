วิธีทำให้พนักงานมีความรับผิดชอบในงานของตนเอง

คุณเคยมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม แล้วพบว่าพวกเขาทำพลาดหรือไม่? หรือให้พวกเขากลับมาหาคุณพร้อมกับเหตุผลทั้งหมดว่าทำไมพวกเขาถึงไม่สามารถทำงานได้สำเร็จ? เป็นเรื่องง่ายที่จะรู้สึกหงุดหงิดในสถานการณ์เช่นนี้และเริ่มควบคุมงานของทีมมากเกินไป โดยเชื่อว่าพวกเขาขาดความรับผิดชอบต่องานของตนเอง
การรับผิดชอบในงานหมายถึงการยอมรับความรับผิดชอบต่อผลงานของคุณเองและสามารถรับผิดชอบได้ พนักงานที่แสดงความรับผิดชอบต่องานจะมีความกระตือรือร้น มุ่งเน้นการแก้ปัญหา และพร้อมที่จะทำมากกว่าที่คาดหวัง สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท กระตุ้นแรงจูงใจของพนักงาน เร่งการก้าวหน้าในอาชีพ และส่งเสริมการเติบโตทางบุคคล
สมาชิกในทีมของคุณก็มีความสามารถในการรับผิดชอบงานของตนเองเช่นกัน อย่างไรก็ตาม คุณต้องส่งเสริมแนวคิดการเป็นเจ้าของงานของพวกเขา และจัดเตรียมเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นให้พวกเขา
ดังนั้น คุณจะส่งเสริมความเป็นเจ้าของในหมู่พนักงานของคุณได้อย่างไร? นี่คือกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการปลูกฝังทัศนคติความเป็นเจ้าของในทีมของคุณ
การรับผิดชอบงานหมายถึงอะไร?
การรับผิดชอบในงานหมายถึงการรับผิดชอบ. มันหมายถึงการไม่รอให้ใครมาช่วยแก้ปัญหา แต่ทำมันด้วยตัวเอง.
มาทำให้เข้าใจง่ายขึ้นด้วย ตัวอย่าง:
การนำเสนอที่สำคัญของพนักงานมีกำหนดในวันนี้ และเกิดปัญหาขึ้นในนาทีสุดท้ายกับการนำเสนอ มีผู้นำโครงการสองคนคือ เอมิลี และไมค์ เอมิลีสังเกตเห็นปัญหา แจ้งให้ทีมของเธอทราบ แก้ไขปัญหา และทำงานเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างสมบูรณ์แบบ
ในทางกลับกัน ไมค์เห็นปัญหาเดียวกันแต่ตัดสินใจว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของเขาที่จะแก้ไข และคิดว่าคนอื่นจะจัดการเอง
คุณคิดว่าคนใดในสองคนนี้มีความรับผิดชอบมากกว่ากัน? อย่างชัดเจนคือเอมิลี เพราะเธอรับผิดชอบและยอมรับผิดชอบในสิ่งที่ทำ
ลักษณะสำคัญบางประการ ของพนักงานที่มีความรับผิดชอบในงาน ได้แก่:
- เชิงรุก: ริเริ่มในการระบุและแก้ไขปัญหา รวมถึงจัดการกับประเด็นต่าง ๆ อย่างทันท่วงที
- รับผิดชอบ: รับผิดชอบต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการของตน รวมถึงเป้าหมายโดยรวมขององค์กร
- มีไหวพริบ: คิดหาวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- มุ่งมั่น: แสดงถึงความทุ่มเทในการบรรลุเป้าหมายขององค์กรด้วยการทำงานเกินความคาดหมาย
- มุ่งเน้นการปรับปรุง: คอยหาข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องและมองหาวิธีในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต
แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นคุณลักษณะหลักของทัศนคติที่รับผิดชอบ แต่โปรดทราบว่า ความรับผิดชอบต้องมาพร้อมกับอำนาจเสมอ นั่นหมายความว่าเมื่อคุณมอบหมายให้พนักงานรับผิดชอบในการส่งมอบโครงการภายในวันที่กำหนด คุณต้องมอบอำนาจให้พวกเขาในการจัดสรรทรัพยากรและดำเนินการขั้นตอนอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการส่งมอบงานด้วย
อำนาจให้บุคคลมีอำนาจในการตัดสินใจและดำเนินการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่ความรับผิดชอบทำให้แน่ใจว่าพวกเขารับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการตัดสินใจเหล่านั้น
ประโยชน์ของการรับผิดชอบในงาน
การสร้างทีมพนักงานที่มีความสามารถในการรับผิดชอบงานของตนเองสามารถให้ประโยชน์แก่คุณได้ในหลายๆ ทาง
ซึ่งได้แก่:
- การตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้นและนวัตกรรม: บุคคลที่รู้สึกรับผิดชอบต่องานของตนจะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดและสร้างสรรค์มากขึ้น พนักงานจะริเริ่มโดยไม่ต้องรอคำสั่งหรือการอนุมัติ ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม
- ปรับปรุงขวัญกำลังใจและความผูกพันของพนักงาน: การรู้สึกมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจและมีส่วนได้ส่วนเสียในความสำเร็จของโครงการทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพและกระตือรือร้นมากขึ้น
- การสรรหาและการรักษาบุคลากรที่ดีขึ้น: พนักงานปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะอยู่ต่อมากขึ้น และพนักงานที่มีศักยภาพคาดว่าจะสนใจเข้าร่วมกับบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพวกเขาและเสนอโอกาสในการเป็นเจ้าของ
วิธีส่งเสริมความเป็นเจ้าของในการทำงาน
เราทราบดีว่าการรับผิดชอบในงานเป็นสิ่งสำคัญ. ตอนนี้เรามาดูกันว่ามีวิธีใดบ้างที่คุณสามารถส่งเสริมและสนับสนุนทัศนคตินี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย.
1. กำหนดเป้าหมายและเป้าหมายที่ชัดเจน
พนักงานของคุณจำเป็นต้องรู้ว่าพวกเขากำลังทำงานเพื่อเป้าหมายอะไร ส่งเสริมให้พวกเขาตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่าความพยายามของพวกเขาส่งผลต่อความสำเร็จโดยรวมอย่างไร มอบทิศทางและความรู้สึกถึงเป้าหมายให้กับพวกเขา
ลองยกตัวอย่างพนักงานคนหนึ่งที่ใช้เทมเพลตการตั้งเป้าหมายเพื่อกำหนดเป้าหมายในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการให้เพิ่มขึ้น 20% ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนนี้ พวกเขาจะติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอและปรับแผนเพื่อให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายของ ClickUp ช่วยให้สมาชิกในแต่ละแผนกมีสมาธิกับสิ่งที่สำคัญจริงๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
เป้าหมายของ ClickUp ช่วยให้สมาชิกทุกคนในแต่ละแผนกมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
2. ส่งเสริมวัฒนธรรมการให้ข้อเสนอแนะ
ส่งเสริมวัฒนธรรมที่พนักงานแสวงหาข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์จากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาอย่างกระตือรือร้น แนวทางนี้ช่วยให้พวกเขาเข้าใจจุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุง ส่งเสริมการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านส่วนตัวและวิชาชีพ
การดำเนินการตามคำแนะนำนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของพนักงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของตน
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดได้ดำเนินแคมเปญใหญ่เสร็จสิ้นและขอความคิดเห็นจากผู้จัดการและทีมของพวกเขา พวกเขาพบว่าช่วงเวลาในการเผยแพร่เนื้อหาสามารถปรับปรุงได้ เมื่อได้รับข้อเสนอแนะนี้ พวกเขาจึงนำแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมาใช้สำหรับการกำหนดเวลาเนื้อหาในอนาคต
3. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
สื่อสารวิสัยทัศน์และเป้าหมายของบริษัทให้พนักงานทราบ และให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจถึงการมีส่วนร่วมของตนในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่าบทบาทของตนมีผลกระทบโดยตรงต่อความสำเร็จขององค์กรอย่างไร
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยังช่วยให้ทุกคนมีความสอดคล้องและตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งช่วยให้เกิดการร่วมมือกันในการแก้ปัญหาและการบริหารโครงการ
ตัวอย่างเช่น ซีอีโอแบ่งปันวิสัยทัศน์ของบริษัทในการเข้าสู่ตลาดใหม่ และอธิบายว่าเป้าหมายของแต่ละแผนกสนับสนุนวิสัยทัศน์นี้อย่างไร ทีมการตลาดได้รับแจ้งโดยเฉพาะเกี่ยวกับบทบาทสำคัญของตนในแคมเปญที่มุ่งเป้าหมาย
4. ยอมรับและให้รางวัลแก่ความสำเร็จ
การยอมรับและให้รางวัลแก่พนักงานสำหรับการมีส่วนร่วมของพวกเขาเป็นครั้งคราวเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้พวกเขารู้สึกว่าได้รับการเห็นคุณค่า สิ่งนี้ช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจของพนักงานและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นบวกมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น หลังจากที่สมาชิกในทีมส่งมอบผลงานที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องและแสดงความทุ่มเท ผู้จัดการจะยกย่องผลงานของพวกเขาต่อหน้าทีมในระหว่างการประชุมทีม และมอบโอกาสในการนำโครงการที่มีชื่อเสียงสูงให้กับพวกเขา
การยอมรับนี้สร้างแรงจูงใจให้กับบุคคลและตั้งตัวอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศและการมีส่วนร่วมทั่วทั้งทีม
5. มอบหมายงานและอำนาจ
มอบหมายงานและโครงการให้กับพนักงาน โดยให้พวกเขามีอำนาจในการกำหนดและจัดการความรับผิดชอบของตนเอง แนวทางนี้จะช่วยเสริมสร้างความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมาย และเปิดโอกาสให้พวกเขารับผิดชอบต่อความสำเร็จของงานนั้นอย่างเต็มที่
ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการมอบหมายโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับสมาชิกทีมอาวุโส โดยมอบอำนาจเต็มในการออกแบบ งบประมาณ และการคัดเลือกผู้ขาย
สิ่งนี้ส่งเสริมการเกิดผู้นำใหม่และความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จของโครงการ
6. ส่งเสริมความคิดริเริ่มและนวัตกรรม
ผู้จัดการสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมและความมุ่งมั่นของพนักงานได้โดยการส่งเสริมให้พนักงานเสนอแนะความคิดใหม่ ๆ และรับผิดชอบต่อผลงานของตนเอง
แนวทางนี้ทำให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมมากขึ้น และทำให้พวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่สามารถรับผิดชอบและกำหนดผลลัพธ์ของโครงการได้
ตัวอย่างเช่น หากพนักงานพบว่ามีช่องว่างในกระบวนการทำงานปัจจุบัน พวกเขาควรได้รับการสนับสนุนให้เสนอแนวทางแก้ไขและนำการดำเนินการไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงาน
7. ส่งเสริมการให้คำปรึกษาและการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน
ส่งเสริมโปรแกรมการให้คำปรึกษาที่พนักงานที่มีประสบการณ์ให้คำแนะนำและสนับสนุนพนักงานใหม่เพื่อส่งเสริม การเสริมสร้างศักยภาพของทีม.โดยการจับคู่พนักงานที่มีประสบการณ์กับพนักงานใหม่ ผู้จัดการและฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถสร้างวัฒนธรรมของความรับผิดชอบร่วมกันได้
นอกจากนี้ ยังส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานเป็นทีมที่ดี ซึ่งพนักงานที่มีประสบการณ์จะรับผิดชอบและรับผิดชอบต่อเป้าหมายของทีม และสนับสนุนพนักงานใหม่ให้ทำเช่นเดียวกัน
ตัวอย่างเช่น ซาร่าห์ ซึ่งเป็นนักพัฒนาอาวุโส ได้ให้คำปรึกษาแก่ อเล็กซ์ ซึ่งเป็นพนักงานใหม่ โดยให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอและส่งเสริมให้เขาเป็นผู้นำในภารกิจของโครงการ วิธีการนี้ช่วยเร่งการพัฒนาของอเล็กซ์ และเสริมสร้างภาวะผู้นำของซาร่าห์ พร้อมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันและการรับผิดชอบร่วมกัน
8. ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย
ให้พนักงานมีส่วนร่วมในขั้นตอนการตั้งเป้าหมายในระยะแรก เมื่อความคิดเห็นของพวกเขามีการนำมาใช้ พนักงานจะมีความมุ่งมั่นมากขึ้นในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ และจะดำเนินการอย่างริเริ่มเพื่อแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนผลลัพธ์
ตัวอย่างเช่น หากทีมได้รับมอบหมายให้ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า พนักงานอาจเสนอแนะการดำเนินการเฉพาะ เช่น การปรับปรุงบริการสนับสนุนหรือการออกแบบกระบวนการรับข้อเสนอแนะของลูกค้าใหม่
9. ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ
การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของของพนักงาน พนักงานที่มีโอกาสในการพัฒนาทักษะทางเทคนิคของตนมีแนวโน้มที่จะรับผิดชอบงานเพิ่มเติมมากขึ้น
นอกจากนี้ การลงทุนในความก้าวหน้าของพนักงานยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาโดยรวมของพนักงาน ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
ตัวอย่างเช่น พนักงานที่มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำโครงการสามารถเข้าถึงการฝึกอบรมขั้นสูงและการให้คำปรึกษาจากผู้จัดการโครงการอาวุโสได้
10. หลีกเลี่ยงการควบคุมงานอย่างละเอียดเกินไป
การบริหารงานแบบจู้จี้เกินไปสามารถบั่นทอนความรู้สึกเป็นเจ้าของและความเป็นอิสระของพนักงานได้โดยการจำกัดความสามารถในการตัดสินใจของพวกเขา ในทางตรงกันข้าม การไว้วางใจให้ทีมจัดการกับการตัดสินใจในแต่ละวันจะช่วยให้ทีมสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและรับผิดชอบต่อความสำเร็จของโครงการได้
ตัวอย่างเช่น: ผู้นำกำหนดให้ทีมต้องส่งมอบต้นแบบภายในสามเดือน แต่ให้ทีมเป็นผู้ตัดสินใจเลือกวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดด้วยตนเอง
การใช้ ClickUp เพื่อปลูกฝังแนวคิดความเป็นเจ้าของ
เราเข้าใจว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่—มาตรการเหล่านี้อาจต้องใช้ความพยายามมาก แล้วถ้ามีเครื่องมือที่สามารถจัดการโครงการเหล่านี้และทำให้ง่ายขึ้นสำหรับคุณในการปลูกฝังแนวคิดความเป็นเจ้าของล่ะ?
ClickUp,ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและงาน, มีคุณสมบัติมากมายเพื่อส่งเสริมให้พนักงานรับผิดชอบและติดตามโครงการ.
ClickUp ได้ปรับปรุงการมองเห็นงานระหว่างสมาชิกในทีมอย่างมาก และเพิ่มความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
ClickUp ได้ปรับปรุงการมองเห็นงานระหว่างสมาชิกในทีมอย่างมาก และเพิ่มความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
1. เป้าหมาย ClickUp
ClickUp Goalsช่วยให้คุณกำหนด เป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้สำหรับทีม และจัดระเบียบเป้าหมายเหล่านั้นได้ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ
พนักงานสามารถซิงค์เป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายขององค์กรเพื่อเข้าใจได้ดีขึ้นว่าความพยายามของพวกเขามีส่วนช่วยให้บริษัทประสบความสำเร็จอย่างไร นอกจากนี้ ด้วยคุณสมบัติการติดตามเป้าหมายของ ClickUp พนักงานสามารถติดตามความคืบหน้าของพวกเขาได้แบบเรียลไทม์
การกำหนดเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าช่วยให้พนักงานมีส่วนร่วมและมีแรงจูงใจ พวกเขาสามารถเห็นความสำเร็จและจุดที่ต้องปรับปรุง ซึ่งสร้างความรับผิดชอบร่วมกันในทีมมากขึ้น
2. งานใน ClickUp
ClickUp Tasks จัดการความเป็นเจ้าของของพนักงานโดยให้ความชัดเจน โครงสร้าง และความรับผิดชอบ
เมื่อเป้าหมายโดยรวมถูกกำหนดแล้ว คุณสามารถ มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม พร้อมคำอธิบายรายละเอียดและกำหนดเวลาที่ชัดเจน ความชัดเจนนี้จะช่วยให้พนักงานเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองและสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขา ส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของในงานที่ทำ
คุณยังสามารถใช้มุมมองต่างๆของ ClickUpเพื่อตรวจสอบ การอัปเดตสถานะและเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จ เพื่อประเมินการมีส่วนร่วมของพนักงานในโครงการโดยรวมได้อีกด้วย
นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของ ให้สื่อสารโดยตรงภายในงาน—แบ่งปันแนวคิดและข้อมูลอัปเดต ร่วมมือกันในโครงการ และแก้ไขปัญหา
3. มุมมองแชท ClickUp
มุมมองแชท ClickUpช่วยให้การสื่อสารง่ายขึ้นด้วยการรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ซึ่งช่วยให้พนักงานได้รับข้อมูลและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง
มุมมองแชทยังให้ฟอรัมสำหรับการอัปเดตแบบเรียลไทม์และการระดมความคิด ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถมีส่วนร่วม รับผิดชอบงาน และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันที่ทุกคนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของโครงการ
สุดท้ายนี้ หน้าจอแชท จะจัดเก็บบันทึกการสนทนาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ซึ่งช่วยให้พนักงานเข้าใจบริบทของงานที่ได้รับมอบหมายและเห็นว่างานของตนสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการโดยรวมอย่างไร
4. แม่แบบการวางแผน RACI ของ ClickUp
ต้องการสร้างโซลูชันแบบครบวงจรที่สามารถจดบันทึกบทบาท ความรับผิดชอบ และความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนได้หรือไม่? กรอบการทำงาน RACI (Responsible, Accountable, Consulted, and Informed) เป็นเทคนิคการจัดการโครงการที่ช่วยให้ทุกคนรับผิดชอบงานของตนเอง
แม่แบบการวางแผน RACI ของ ClickUp , การผสมผสานระหว่างแม่แบบการจัดการงานและ การวางแผนกำลังคน, คือทุกสิ่งที่คุณต้องการ
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ให้แน่ใจว่าพนักงานทราบถึง บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะของตน เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ
- อำนวยความสะดวกในการ จัดทำแผนผังภาพของบทบาทและความรับผิดชอบ เพื่อป้องกันความสับสนและการทำงานซ้ำซ้อน
- ติดตามการปรึกษาและการสื่อสาร ที่เกี่ยวข้องกับงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้รับการแบ่งปันและเข้าใจอย่างถูกต้อง
- ส่งเสริมให้พนักงาน ติดตามสถานะของงาน และดูว่างานของพวกเขามีผลกระทบต่อความคืบหน้าของโครงการอย่างไร
อ่านเพิ่มเติม: ความรับผิดชอบของ RACI กับความรับผิดชอบ
การสร้างวัฒนธรรมความเป็นเจ้าของด้วย ClickUp
การสร้างวัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบในที่ทำงานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนความผูกพันของพนักงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยการมอบอำนาจให้พนักงานมีบทบาท เป้าหมาย และข้อเสนอแนะที่ชัดเจน พร้อมทั้งให้การยอมรับและการสนับสนุน ผู้นำสามารถปลูกฝังความรู้สึกรับผิดชอบและความมุ่งมั่นในทีมที่บริหารตนเองได้
ClickUp ช่วยให้คุณส่งเสริมการรับผิดชอบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย การติดตามโครงการ, การมอบหมายงาน, และการสื่อสารแบบเรียลไทม์ . การผสาน ClickUp เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ และเสริมสร้างวัฒนธรรมที่การรับผิดชอบงานกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของทีมคุณอย่างเป็นธรรมชาติ
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และต้อนรับวัฒนธรรมการทำงานที่ให้ความสำคัญกับความเป็นเจ้าของและครอบคลุมทุกคนสู่บริษัทของคุณ!