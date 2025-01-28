10 อันดับเซิร์ฟเวอร์ Discord ที่ดีที่สุดสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ในปี 2025

"Discord มีไว้สำหรับนักเล่นเกมเท่านั้น" 🎮
ไม่ใช่แล้ว! แพลตฟอร์มได้พัฒนาเป็นแอปส่งข้อความสำหรับชุมชน ที่คุณสามารถร่วมมือกับผู้คนที่มีความคิดเหมือนกันและมีส่วนร่วมในการสนทนาได้
ในบรรดาชุมชนมากมาย มีเซิร์ฟเวอร์ Discord เฉพาะสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์
เซิร์ฟเวอร์เหล่านี้มีช่องทางเฉพาะสำหรับหัวข้อต่างๆ เช่น การพัฒนาเว็บ, Python, Java, C++, ฐานข้อมูล ฯลฯ เซิร์ฟเวอร์วิศวกรรมซอฟต์แวร์หลายแห่งยังมีช่องทางสำหรับการตรวจสอบโค้ด, บทเรียน, และแม้กระทั่งการประกาศงาน ในที่สุด เซิร์ฟเวอร์ Discord ก็เป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่าสำหรับมืออาชีพด้านซอฟต์แวร์
คุณสามารถเข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ได้อย่างง่ายดายเพื่อเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ เข้าถึงทรัพยากรฟรี เช่น ไลบรารีและเฟรมเวิร์ก และเข้าร่วมโครงการโอเพนซอร์สเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโค้ดของคุณ
เราได้รวบรวมรายชื่อเซิร์ฟเวอร์ Discord ที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ ที่คุณสามารถสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญในวงการได้
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 10 เซิร์ฟเวอร์ Discord ที่ดีที่สุด สำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ในการสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม:
- เดอะ โคดดิ้ง เดน
- รีแอคทีฟลักซ์
- DevCord
- SpeakJS
- ที่พบปะของโปรแกรมเมอร์
- นักพัฒนาที่ขี้เกียจ
- เทนเซอร์ฟลอว์
- การสนับสนุนโค้ด
- ไพธอน
- โนดไอเฟล็กซ์
- ClickUp ช่วยให้วิศวกรซอฟต์แวร์ จัดระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ, ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น, และบริหารโครงการได้อย่างไร้รอยต่อ ทำให้เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบในการเสริมชุมชน Discord ที่คุณชื่นชอบ
ความสำคัญของเซิร์ฟเวอร์ Discord สำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์
เซิร์ฟเวอร์ Discord เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแบ่งปันไอเดีย การสร้างเครือข่ายกับนักพัฒนา และการได้รับประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ต่อไปนี้คือเหตุผลบางประการที่วิศวกรซอฟต์แวร์เข้าร่วมชุมชนนักพัฒนาบน Discord:
- เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และเข้าร่วมการแบ่งปันความรู้
- ร่วมมือในโครงการโอเพนซอร์สหรือการท้าทายการเขียนโค้ดเพื่อสร้างผลงาน
- เข้าถึงทรัพยากรและการฝึกอบรมฟรีเพื่อพัฒนาทักษะ
- รับข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าเกี่ยวกับโค้ดและคำแนะนำสำหรับโครงการ
- สำรวจเว็บไซต์หางานและค้นหางานเสริมเพื่อเริ่มต้นอาชีพของคุณในฐานะนักพัฒนา
- รับคำแนะนำสำหรับการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์
คุณสามารถเข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องทางแยกสำหรับการสนทนาเกี่ยวกับภาษาโปรแกรมเฉพาะ เช่น JavaScript, HTML, Python, PHP เป็นต้น ซึ่งช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถโพสต์คำถามของตนในช่องทางที่ถูกต้องและได้รับคำตอบทันที นอกจากนี้ ชุมชนขนาดเล็กบางแห่งยังมีฟอรัมเฉพาะสำหรับการแก้ปัญหาอีกด้วย
ทำความเข้าใจเซิร์ฟเวอร์ Discord ยอดนิยมสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์
1. เดอะ โคดดิ้ง เดน
ด้วยสมาชิกมากกว่า 148,000 คนThe Coding Denคือสถานที่ที่เหมาะสำหรับนักพัฒนาหน้าใหม่ ที่นี่คุณจะพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโปรแกรมสำหรับ JavaScript, Rust, Python และ TypeScript ที่สามารถช่วยคุณแก้ปัญหาโค้ดได้
คุณยังสามารถ เข้าร่วมการสนทนาและแฮกกาธอนที่สนุกสนาน ขอคำแนะนำด้านอาชีพจากสมาชิก และใช้พื้นที่พูดคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับโครงการได้
อะไรคือสิ่งที่ไม่เหมือนใคร?
- มีส่วนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
- เข้าร่วมกิจกรรมการเขียนโค้ดเป็นกลุ่ม
- รับข้อมูลอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยีและกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการประชุมวิศวกรรมซอฟต์แวร์
2. รีแอคทีฟลักซ์
ด้วยสมาชิกกว่า 2,20,000 คนReactifluxเป็นหนึ่งในเซิร์ฟเวอร์ Discord ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ เป็นชุมชนแชทสำหรับการ พูดคุยเกี่ยวกับ React JS, React Native, Redux, Jest, Relay และภาษาโปรแกรม GraphQL
เซิร์ฟเวอร์นี้จัด เซสชันถาม-ตอบสำหรับผู้เริ่มต้น เพื่อเรียนรู้การเขียนโปรแกรมจากนักพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ คุณยังสามารถค้นหาโอกาสการทำงานบนเซิร์ฟเวอร์นี้เพื่อพัฒนาอาชีพของคุณได้อีกด้วย
อะไรคือสิ่งที่ไม่เหมือนใคร?
- เข้าร่วม 'กลุ่มที่กำลังหาสมาชิก' ฟอรั่มเฉพาะทางสำหรับการค้นหาผู้ร่วมงานในโครงการที่ไม่แสวงหาผลกำไร
- เข้าถึงห้องสมุดและทรัพยากรฟรีอื่นๆ
- สำรวจกระดานงาน
3. DevCord
กำลังมองหาวิธีที่ไม่เหมือนใครในการหางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่หรือเปล่า? คุณสามารถเข้าร่วมDevCord ได้เลย นี่คือเซิร์ฟเวอร์ Discord สำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ที่มีสมาชิกมากกว่า 30,000 คน ที่ซึ่งคุณสามารถสร้างเครือข่ายกับนักพัฒนาคนอื่น ๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรเจกต์ต่าง ๆ และ รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลงานของคุณ
ไม่ใช่แบบนั้น! คุณสามารถพูดคุยกับนักพัฒนาเว็บคนอื่น ๆ เกี่ยวกับไลบรารี เฟรมเวิร์ก เกม และอื่น ๆ ได้
อะไรคือสิ่งที่ไม่เหมือนใคร?
- ทำงานในโครงการโอเพนซอร์ส
- สำรวจเว็บไซต์หางานสำหรับงานทางไกล
- เข้าร่วมพื้นที่เฉพาะสำหรับการตรวจสอบโค้ด
4. SpeakJS
ตามข้อมูลจาก Statista, JavaScriptเป็นภาษาโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก. ดังนั้น หากคุณกำลังมองหา แหล่งข้อมูลเพื่อเรียนรู้ JavaScript และเพิ่มโอกาสในอาชีพของคุณ คุณควรเข้าร่วมSpeakJS.
ใช้พื้นที่นี้เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญของคุณในภาษาโดยการมีส่วนร่วมในการสนทนากับนักพัฒนาที่มีประสบการณ์และรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโค้ดของคุณ
อะไรคือสิ่งที่ไม่เหมือนใคร?
- เข้าถึงไลบรารีและเฟรมเวิร์ก JavaScript เช่น jQuery, React, Angular, Vue เป็นต้น
- ค้นหางานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
- รับข้อเสนอแนะโค้ด JavaScript จากผู้เชี่ยวชาญ
5. สถานที่พบปะของนักโปรแกรมเมอร์
ต้องการขยายฐานความรู้ของคุณเกี่ยวกับภาษาโปรแกรมยอดนิยม รวมถึง PHP, JavaScript, C#, Python, Ruby, Rust และ Kotlin หรือไม่?The Programmer's Hangoutเป็นชุมชนที่ยอดเยี่ยมที่คุณควรเข้าร่วม
เซิร์ฟเวอร์ Discord แห่งนี้มีสมาชิกมากกว่า 170,000 คน และยินดีต้อนรับทั้งผู้เริ่มต้นและวิศวกรซอฟต์แวร์ที่มีประสบการณ์ เซิร์ฟเวอร์มีหมวดทรัพยากรเฉพาะสำหรับค้นหาบทความและโค้ดตัวอย่างเกี่ยวกับการพัฒนา บอท, การพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ, การพัฒนาเว็บ, และการเข้ารหัส
อะไรคือสิ่งที่ไม่เหมือนใคร?
- เข้าถึงบทเรียนและโครงการโอเพนซอร์สสำหรับผู้เริ่มต้น
- ตรวจสอบไฮไลท์ประจำเดือนและช่องกิจกรรมเพื่อติดตามข่าวสารเทคโนโลยีและกิจกรรมล่าสุด
- เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาเกม ทฤษฎีกระบวนการ และอื่นๆ
- พูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ เช่น อาชีพ ฐานข้อมูล และ DevOps
6. นักพัฒนาที่ขี้เกียจ
ตามชื่อที่แนะนำ เซิร์ฟเวอร์ Discordของ Lazy Developersเป็นชุมชนที่ช่วยให้คุณทำงานซอฟต์แวร์ที่ขี้เกียจได้ ที่นี่คุณสามารถ ดาวน์โหลดสคริปต์และโค้ดเพื่อทำให้งานพัฒนาซอฟต์แวร์ที่น่าเบื่อเป็นอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญได้
ด้วยสมาชิกกว่า 10,000 คน ชุมชนนักพัฒนาขี้เกียจมีทรัพยากรเพื่อแก้ปัญหาการเขียนโค้ดทั่วไปและโครงการโอเพนซอร์สสำหรับผู้เริ่มต้น
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ช่องทรัพยากรช่วยเหลือทั่วไปเพื่อแก้ไขปัญหาหลังจากการอัปเดตระบบ ค้นหาคู่เรียนหรือหาที่ปรึกษาด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์
อะไรคือสิ่งที่โดดเด่น?
- เข้าร่วมการสนทนาทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์
- แก้ไขปัญหาชุมชนสำหรับภาษาโปรแกรมต่าง ๆ
- เข้าร่วมกิจกรรมแจกของรางวัลและกิจกรรมอื่น ๆ
7. TensorFlow
มีคำถามทางเทคนิคเกี่ยวกับการเขียนโค้ด, AI, หรือบล็อกเชนหรือไม่? ถามชุมชนTensorFlowได้เลย เซิร์ฟเวอร์ Discord นี้สำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์มีสมาชิกมากกว่า 17,000 คนที่มีความเชี่ยวชาญในระดับต่างๆ
คุณสามารถเข้าร่วมชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนไอเดียการเขียนโค้ดและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ร่วมมือกับนักพัฒนา รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการออกแบบ/ฟีเจอร์ และเข้าร่วมกิจกรรมในท้องถิ่นได้ เซิร์ฟเวอร์ยังมีส่วนสำหรับการจ้างวิศวกรซอฟต์แวร์ ทำให้คุณสามารถหางานได้อย่างง่ายดายบนแพลตฟอร์มนี้
อะไรคือสิ่งที่โดดเด่น?
- เข้าร่วมกลุ่มสนทนาเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้เชิงลึกและการประยุกต์ใช้เครือข่ายประสาทเทียม
- ทำงานในโครงการที่น่าสนใจในสาขาการเรียนรู้เชิงลึก
- เข้าถึงบทเรียนสำหรับโปรเจกต์ AI/ML
8. การสนับสนุนโค้ด
เซิร์ฟเวอร์CodeSupportซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 31,000 คน ช่วยเหลือผู้เริ่มต้นและวิศวกรซอฟต์แวร์ที่มีประสบการณ์ในการหาคำตอบเกี่ยวกับการเขียนโค้ดและการพัฒนาเว็บ
มันติดป้ายกำกับสมาชิกด้วยแท็กสีเพื่อระบุบทบาทของพวกเขา ตัวอย่างเช่น 'ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยืนยัน' บนเซิร์ฟเวอร์จะถูกติดป้ายสีเขียว ดังนั้นทุกครั้งที่คุณเห็นแท็กนี้ คุณจะรู้ว่ากำลังได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
เซิร์ฟเวอร์ยังมีพื้นที่เฉพาะสำหรับพูดคุยเรื่องนอกประเด็น เช่น ดนตรี อาหาร เกม และสัตว์เลี้ยง คุณสามารถมีส่วนร่วมกับนักพัฒนาที่กำลังเริ่มต้นหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับความสนใจทั่วไป หรือแบ่งปันเรื่องราวในชีวิตประจำวันของคุณในฐานะนักพัฒนาซอฟต์แวร์
CodeSupport ยัง เสนอโปรแกรมการให้คำปรึกษา ที่คุณสามารถจับคู่กับที่ปรึกษาเพื่อเร่งการเรียนรู้ได้
อะไรคือสิ่งที่โดดเด่น?
- ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการตรวจสอบโค้ด (Java, C++, Python, HTML, ฯลฯ)
- เข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญ
- รับความช่วยเหลือแบบเรียลไทม์สำหรับปัญหาการเขียนโค้ด
9. Python
Python เป็นเซิร์ฟเวอร์ Discord ที่เน้นเฉพาะกลุ่ม ซึ่งมุ่งเน้นไปที่โครงการ ภาษาโปรแกรม Python เฟรมเวิร์ก และไลบรารีต่างๆ ช่องช่วยเหลือของเซิร์ฟเวอร์นี้อนุญาตให้ผู้ใช้ โพสต์คำถาม รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโค้ด หารือเกี่ยวกับโครงการซอฟต์แวร์และเป้าหมายด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และขอคำแนะนำด้านอาชีพ
Python ยังมีพื้นที่แยกต่างหากสำหรับการเข้าถึงทรัพยากรการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เช่น หนังสือ, คอร์ส, พอดแคสต์, ไอเดียโครงการ, และบทเรียน.
อะไรคือสิ่งที่ไม่เหมือนใคร?
- เข้าถึงช่องเฉพาะเพื่อรับคำตอบสำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับไมโครคอนโทรลเลอร์ การทดสอบหน่วย และการพัฒนาเว็บ
- รับข้อมูลเชิงลึกด้านการพัฒนาเว็บไซต์แบบเอ็กซ์คลูซีฟผ่านการสำรวจ
- เรียนรู้คำถามสัมภาษณ์ที่ดีที่สุดสำหรับการสัมภาษณ์งานที่เกี่ยวข้องกับ Python
10. Nodeiflux
มาจากผู้ดูแลของ Reactiflux,Nodeifluxคือเซิร์ฟเวอร์ Discord ที่มีสมาชิกมากกว่า 14,000 คน สำหรับการหารือเกี่ยวกับการพัฒนา Node.js และการใช้ JavaScript ฝั่งเซิร์ฟเวอร์
ชุมชน แนะนำนักพัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนา backend และช่วยในการตรวจสอบโค้ด คุณสามารถใช้เซิร์ฟเวอร์เพื่อหางาน, สร้างเครือข่ายกับนักพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ, และเข้าถึงทรัพยากรเพื่ออัปเดตเทรนด์ซอฟต์แวร์ล่าสุด
อะไรคือสิ่งที่ไม่เหมือนใคร?
- เข้าร่วมชุมชนสุดพิเศษสำหรับนักพัฒนา Node.js และ JavaScript ฝั่งเซิร์ฟเวอร์
- เข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาทักษะของคุณ
- ร่วมมือกับนักพัฒนา Node.js คนอื่น ๆ แบบเรียลไทม์
อ่านเพิ่มเติม: หากคุณไม่ใช่แฟนของ Discord ลองใช้ 10 ทางเลือกของ Discord สำหรับการแชทกลุ่ม
การเข้าถึงทรัพยากรบน Discord
เซิร์ฟเวอร์ Discord ไม่ได้มีไว้สำหรับการทำงานร่วมกับนักพัฒนา การหางาน หรือการทำงานในโครงการโอเพนซอร์สเท่านั้น แต่ยังเหมาะสำหรับการเข้าถึงทรัพยากรฟรีที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะอีกด้วย
นี่คือแหล่งข้อมูลบางส่วนที่คุณสามารถเข้าถึงได้บนเซิร์ฟเวอร์ Discord
การแก้ไขปัญหา
เซิร์ฟเวอร์ Discord เช่น The Programmer's Hangout, DevCord, Hacker Cabin, และ The Coding Den ให้บริการชุมชนที่ให้การสนับสนุนสำหรับการแก้ไขปัญหา คุณสามารถแบ่งปันปัญหาการเขียนโค้ดที่เฉพาะเจาะจง, บัก, หรือคำขอคุณสมบัติเพื่อ ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและเข้าร่วมกิจกรรมการเขียนโค้ด เพื่อได้รับประสบการณ์การแก้ไขปัญหาแบบปฏิบัติจริง
ไลบรารีและเฟรมเวิร์ก
หลายชุมชนใน Discord เช่น SpeakJS, Reactiflux, และ Nodeiflux มีไลบรารีสำหรับภาษาต่างๆ เช่น React, Angular, Node.js เป็นต้น ที่สามารถเร่งกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้การผสานรวม Discordเพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์โดยตรง และเข้าถึงไลบรารีและแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามอื่นๆ เพื่อการเข้าถึงทรัพยากรการเขียนโค้ดที่กว้างขึ้น
การร่วมมือในโครงการ
เซิร์ฟเวอร์ Discord เช่น The Coding Den, DevCord, Lazy Developers, และ The Programmer's Hangout มีโครงการโอเพนซอร์สสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ Discord ยังเป็นเจ้าภาพโครงการโอเพนซอร์สหลายโครงการในโดเมนและภาษาเฉพาะ เช่น Appwrite, Blink, Deno เป็นต้น สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์เพื่อร่วมมือกันในสถานการณ์จริง
เครื่องมืออื่น ๆ สำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์
แม้ว่าเซิร์ฟเวอร์ Discordจะมีทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่การจะดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วงโดยไม่มีศูนย์กลางการทำงานแบบครบวงจรก็ยังคงเป็นเรื่องท้าทาย
นี่คือจุดที่คุณจำเป็นต้องใช้เครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันอย่างClickUp!
ClickUp สำหรับทีมซอฟต์แวร์ช่วยให้วงจรการพัฒนาเป็นไปอย่างง่ายดาย มันเชื่อมช่องว่างระหว่างทีมพัฒนา ทีมเทคนิค และทีมที่ไม่ใช่เทคนิคเข้าด้วยกัน และรวบรวมทรัพยากรทั้งหมดไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว นี่คือสิ่งที่ ClickUp มอบให้เพื่อเร่งกระบวนการพัฒนา
ปรับแต่งพื้นที่ของคุณ
จัดตั้งพื้นที่พัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะโดยใช้ClickUp Spacesและปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น สร้างพื้นที่โครงการที่มีชื่อว่า QA, สปรินต์, ฯลฯ คุณยังสามารถสร้างโฟลเดอร์แยกสำหรับรายการงานและฐานข้อมูลโครงการได้อีกด้วย
ใช้รายการเพื่อรวบรวมงานหรือรายการที่ต้องดำเนินการ คุณสามารถสร้าง:
- รายการแยกเดี่ยว เช่น รายการโครงการโอเพนซอร์สที่คุณกำลังทำงานอยู่
- รายการภายในโฟลเดอร์
- รายการคำขอฟีเจอร์ภายในโฟลเดอร์ผลิตภัณฑ์
อัตโนมัติการทำงาน
สร้างงานใน ClickUpสำหรับทุกข้อที่ต้องดำเนินการในรายการของคุณ เพิ่มรายละเอียดในคำอธิบายงานและลงมือทำทีละงาน
ClickUp ยังช่วยให้คุณทำงานอัตโนมัติและมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างเต็มที่ คุณสามารถปรับแต่งสถานะงานเพื่อติดตามสถานะโครงการได้เร็วขึ้น ตัวอย่างของสถานะงานที่ปรับแต่งได้คือ "ต้องทำ" "เสร็จแล้ว" และ "รอความคิดเห็น"
จัดการสปรินต์
คุณกำลังเครียดกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการภายในกำหนดเวลาอยู่หรือไม่? คุณสามารถใช้Sprints ใน ClickUpเพื่อกำหนดวันที่ของสปรินต์, มอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการ, และกำหนดลำดับความสำคัญได้ ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถมองเห็นภาพรวมว่าทีมของคุณกำลังก้าวหน้าไปอย่างไรเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยใช้กราฟเบิร์นอัพ
จัดการงานค้าง
ClickUp ยังช่วยให้คุณสร้างกระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่นและปรับให้เข้ากับความต้องการของทีมได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างกระบวนการอัตโนมัติสำหรับงานค้างเพื่อให้สามารถมุ่งเน้นไปที่งานทางเทคนิคได้มากขึ้น
สำหรับรายงานข้อบกพร่อง ให้รวบรวมคำขอปัญหาโดยใช้ClickUp Formsและแปลงเป็นงานที่สามารถติดตามได้ เชื่อมโยงงานของคุณกับไฟล์หรือหัวข้อการสนทนาเฉพาะ เพิ่มแท็ก จัดลำดับความสำคัญ และจัดการงานค้างด้วยสถานะและฟิลด์ที่กำหนดเอง
รับสรุปโครงการ
ต้องการภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการของคุณหรือไม่? ใช้ClickUp Brainเพื่อรับการอัปเดตโครงการทันที มันยังช่วยอัตโนมัติงานและการกรอกข้อมูล และสร้างตารางและเทมเพลตได้อีกด้วย คุณยังสามารถใช้ ClickUp Brain สำหรับการสร้างเอกสารการพัฒนา แผนงาน ไอเดียผลิตภัณฑ์ ฯลฯ
ทำโครงการซอฟต์แวร์ให้สำเร็จด้วย ClickUp
การเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาเดียวกับคุณช่วยเร่งการเติบโตในอาชีพ และนั่นคือสิ่งที่ Discord แอปแชทที่เน้นชุมชนทำ เซิร์ฟเวอร์ของมันเชื่อมต่อคุณกับหลายชุมชนย่อยสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่คุณสามารถมีส่วนร่วมกับผู้คน เข้าถึงทรัพยากร และรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ การพัฒนาเกม การเขียนโปรแกรม และอื่นๆ
อย่างไรก็ตาม การสร้างอาชีพในฐานะวิศวกรซอฟต์แวร์นั้นมากกว่าการเรียนรู้ทักษะ
คุณควรสามารถนำทักษะไปใช้ในเชิงกลยุทธ์เพื่อทำโครงการให้สำเร็จได้ นี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอย่าง ClickUp มีประโยชน์ ClickUp ช่วยปรับปรุงและทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายได้ดีขึ้น
ลงทะเบียนฟรีบนClickUp เพื่อส่งมอบโครงการซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพ!