10 กลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเอเจนซี่การตลาดของคุณ

อีวี่ แฮร์ริสัน เป็นบล็อกเกอร์โดยความตั้งใจ เธอรักการค้นพบโลกใบนี้รอบตัวเธอ เธอชอบแบ่งปันสิ่งที่ค้นพบ ประสบการณ์ และแสดงออกถึงตัวตนของเธอผ่านบล็อกของเธอ
อยากรู้สูตรสำเร็จที่ง่ายที่สุดหรือไม่?
ผลผลิต = ความสามารถในการทำกำไร
ค่อนข้างตรงไปตรงมาใช่ไหม?
แต่เจ้าของเอเจนซี่การตลาดหลายคนจะเห็นด้วยว่าเรื่องนี้ซับซ้อนกว่าที่คิดไว้เล็กน้อย มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมของธุรกิจคุณ และคุณต้องจัดการทุกอย่าง เพราะชื่อเสียงของเอเจนซี่คุณกำลังถูกเดิมพันอยู่
คุณกำลังมองหาเทคนิคที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเอเจนซี่ของคุณอยู่หรือไม่? ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว เพราะวันนี้เราจะมาดูวิธีที่จะช่วยคุณทำสิ่งนั้น
แต่ก่อนที่เราจะลงลึกในหัวข้อนี้ คุณต้องเข้าใจก่อนว่าการมีประสิทธิผลนั้นมากกว่าการแค่ทำสิ่งที่อยู่ในรายการสิ่งที่ต้องทำให้เสร็จ เพื่อให้เอเจนซี่ของคุณมีประสิทธิผล มันจำเป็นต้อง:
- ทำงานในปริมาณที่เหมาะสมให้เสร็จภายในกำหนดเวลาที่คาดหวัง
- สร้างผลงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
- ใช้ประโยชน์จากเวลา, เงิน, แรง, และทรัพยากรอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยจุดสำคัญเหล่านี้ในใจ มาเน้นย้ำกลยุทธ์ที่ดีที่สุดบางประการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเอเจนซี่ของคุณ
1. ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
นี่อาจเป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม คุณสามารถทำงานที่ซ้ำซากจำเจและน่าเบื่อได้โดยอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรนอกจากนี้ คุณยังสามารถทำงานหลายด้านของเอเจนซี่ของคุณให้เป็นอัตโนมัติ ตั้งแต่การปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดระเบียบงาน ไปจนถึงการส่งมอบเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
อย่างไรก็ตาม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของเอเจนซีของคุณ คุณจำเป็นต้องลงทุนในสิ่งที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์มเพิ่มผลผลิตที่ครอบคลุมอย่างClickUpสามารถช่วยให้การทำงานเสร็จสิ้นได้จากทุกที่ มันมีคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของโครงการทั้งหมดของคุณ ดูว่าสมาชิกทีมคนอื่นกำลังทำอะไรอยู่แบบเรียลไทม์จัดการปริมาณงานของทีมสนทนากับพนักงานเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันทันทีและช่วยจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้งานที่สำคัญเสร็จสิ้นก่อน
2. อย่าเสียเวลาบนท้องถนน
ตามรายงานจากสถาบันการขนส่งเท็กซัส เอแอนด์เอ็ม ผู้เดินทางเฉลี่ยชาวอเมริกันเสียเวลา 54 ชั่วโมงต่อปีเนื่องจากความล่าช้าของการจราจร นั่นคือปริมาณเวลาที่มากมายที่คุณสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
ตัวอย่างเช่น ระหว่างเดินทางไปและกลับจากที่ทำงาน คุณสามารถฟังพอดแคสต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งส่วนตัวและของทีมได้ หากคุณเดินทางโดยรถไฟ แทนที่จะเลื่อนดูโซเชียลมีเดีย ให้จัดลำดับงานสำหรับวันนั้น หรือทำการวิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับลูกค้า ตรวจสอบอีเมล จัดประชุม หรือโทรศัพท์สั้นๆ หลายสาย
3. จัดโครงสร้างทีมของคุณ
เช่นเดียวกับธุรกิจอื่น ๆ เอเจนซี่ดิจิทัลจำเป็นต้องจ้างบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสามารถทำงานได้อย่างอิสระ ด้วยโครงสร้างสำนักงานที่เหมาะสม เอเจนซี่ของคุณจะสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ต้องการการนำที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อให้มั่นใจว่างานจะเสร็จสิ้นตรงเวลาและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ที่สำคัญกว่า คือการเรียนรู้ที่จะมอบหมายความรับผิดชอบให้กับพนักงานที่เหมาะสม นั่นหมายความว่าพนักงานที่เหมาะสมจะทำงานในภารกิจที่พวกเขาสามารถทำได้ดีที่สุด ซึ่งช่วยให้หน่วยงานของคุณเติบโตและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
การสามารถกระจายภาระงานได้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเอเจนซี่ดิจิทัลของคุณ บ่อยครั้งที่ผู้จัดการเสียเวลาอันมีค่าไปกับการควบคุมงานอย่างละเอียดเกินไป ซึ่งพนักงานต้องการการยืนยันอย่างต่อเนื่องว่าพวกเขากำลังทำงานอย่างถูกต้อง ในบางครั้ง งานก็ใช้เวลามากเกินไป หรือพนักงานไม่มีทักษะเพียงพอที่จะจัดการงานเหล่านั้น ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม คุณจำเป็นต้องหาคนอื่นๆ ที่รู้วิธีทำงานได้ดีกว่า หรือพิจารณาการจ้างงานภายนอก
4.พัฒนาทักษะบุคลากรของคุณ
ภูมิทัศน์ดิจิทัลยังคงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นแม้ว่าคุณจะจ้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ตาม ในที่สุดพวกเขาก็จำเป็นต้องพัฒนาทักษะของตนเองต่อไป เพื่อช่วยให้พนักงานของคุณและเอเจนซี่ดิจิทัลของคุณอยู่ในระดับแนวหน้าของวงการ ลองพิจารณาการเสนอการฝึกอบรมเพิ่มเติมและเวิร์กช็อปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อเปลี่ยนพวกเขาให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นสำหรับเอเจนซี่ของคุณ
การตลาดดิจิทัลเป็นอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งเติบโตด้วยความทะเยอทะยานและพลังงานเชิงบวก ดังนั้นการฝึกอบรมเหล่านี้จึงมีประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อมกัน การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ร่วมกับนักการตลาดออนไลน์ที่มีความกระตือรือร้นคนอื่นๆ จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานของคุณและทำให้พวกเขาทันต่อเทรนด์ปัจจุบัน
เพื่อระบุทักษะที่คุณต้องสอน ให้ทำการวิเคราะห์ช่องว่างทักษะ (skill gap analysis) ซึ่งจะช่วยให้เห็นทักษะที่พนักงานของคุณไม่มีแต่จำเป็นต้องมีเพื่อให้สามารถทำหน้าที่ของตนได้ หากได้รับโอกาส พนักงานส่วนใหญ่จะกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้วิธีปรับปรุงกระบวนการทำงาน จัดการเวลาได้ดีขึ้น และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่พนักงานแต่ละคนสามารถเพิ่มระดับการผลิตของตนได้สามารถอ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการงานส่วนตัวได้ที่นี่
5. หลีกเลี่ยงการหมดไฟของพนักงาน
ความเครียดจากการทำงานที่ไม่เหมาะสมสามารถลดประสิทธิภาพการทำงานและผลผลิตของพนักงานได้ ตามข้อมูลจาก Career Builder พบว่า 61% ของพนักงานระบุว่าพวกเขารู้สึกหมดไฟในงานปัจจุบัน
นี่คือเหตุผลที่เอเจนซี่ดิจิทัลของคุณจำเป็นต้องดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตั้งแต่เริ่มต้น และดูแลให้พนักงานมีความสุขและปราศจากความเครียด เคล็ดลับต่อไปนี้จะช่วยป้องกันการหมดไฟในการทำงาน:
- จัดตารางเวลาพักดื่มกาแฟและพักรับประทานอาหารกลางวันตลอดทั้งวันทำงาน เพื่อให้ทุกคนมีเวลาผ่อนคลายอย่างเพียงพอ
- ตั้งเป้าหมายและกำหนดเวลาที่สมเหตุสมผล
- หากคุณกำลังทำงานกับลูกค้าต่างประเทศ อย่าบังคับให้พนักงานของคุณทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ให้จัดตารางกะและวันหยุดให้เหมาะสม
- พิจารณาการจ้างงานภายนอกสำหรับงานหรือโครงการที่ลดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานให้กับเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลอื่น ๆ ที่มีทรัพยากรเพียงพอในการทำงานให้สำเร็จ
- จัดกิจกรรมทีมเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของพนักงาน
6. ลดอัตราการลาออกของพนักงาน
หลังจากที่คุณได้ลงทุนทั้งเวลาและเงินในการฝึกอบรมพนักงานของคุณแล้ว สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือพนักงานที่ดีของคุณจะลาออกจากเอเจนซี่ดิจิทัลของคุณ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณสำหรับความทุ่มเทในการทำงานของพวกเขา มอบเงินเดือน สวัสดิการ และสิ่งจูงใจที่เหมาะสมให้กับพวกเขา
อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องให้ผลประโยชน์ทางการเงินเสมอไป การพาไปรับประทานอาหารค่ำหรือแม้แต่การกล่าวชื่นชมความพยายามของพวกเขาก็เพียงพอที่จะทำให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่าแล้ว ที่จริงแล้ว นี่เป็นวิธีง่าย ๆ ในการสร้างความรู้สึกเชิงบวก เสริมสร้างขวัญกำลังใจ และเพิ่มอัตราการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร
พิจารณาชื่นชมความพยายามของพนักงานของคุณบ่อยขึ้น สร้างโปรแกรมการยกย่องพนักงานที่ทุกคนทราบถึงรางวัลต่าง ๆ ที่พวกเขาสามารถได้รับและกระบวนการอนุมัติ ด้วยวิธีนี้ การมีส่วนร่วมของพนักงานจะได้รับการยอมรับและรางวัลในทันที ตามข้อมูลจากhbr.org 40% ของพนักงานกล่าวว่าพวกเขาทุ่มเทในการทำงานมากขึ้นเมื่อความพยายามของพวกเขาได้รับการยอมรับ ที่สำคัญกว่านั้น คุณจำเป็นต้องให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์เพื่อช่วยแนะนำพนักงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง
7. กำจัดลูกค้าที่ไม่ดี
การปฏิเสธลูกค้าอาจไม่ใช่ทางเลือกเมื่อคุณเพิ่งเริ่มต้นในโลกของการตลาดดิจิทัล อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณสร้างตัวตนได้แล้ว คุณสามารถปฏิเสธลูกค้าที่ไม่ดีได้ น่าแปลกที่เจ้าของเอเจนซี่ดิจิทัลหลายคนเชื่อว่าพวกเขาทำไม่ได้หรือกลัวที่จะทำเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม เอเจนซี่ที่มีประสิทธิภาพและทำกำไรได้มากที่สุดบางแห่งก็ปฏิเสธงานที่ไม่เหมาะสมกับพวกเขา
ไม่ใช่ลูกค้าทุกคนจะตรงกับสไตล์ของคุณ. จงจำไว้ว่าลูกค้าที่เหมาะกับคุณคือ:
- มีต้นทุนค่าเสียโอกาสสูง
- ใช้เวลาของพนักงานมากกว่าที่จะสามารถเรียกเก็บเงินได้
- ต้องการทรัพยากรที่คุณไม่มีเพื่อให้บริการพวกเขาอย่างดี
- มีชื่อเสียงในเรื่องการไม่ชำระเงินครบถ้วน
แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าเหล่านี้ ค้นหาวิธีที่จะดึงดูดลูกค้าใหม่ ๆ และทำงานร่วมกับผู้อื่นที่เหมาะกับสิ่งที่คุณนำเสนอ
8. เสนอทางเลือกการทำงานที่ยืดหยุ่น
พนักงานแต่ละคนมีความแตกต่างกัน บางคนทำงานได้ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมสำนักงานแบบ 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น ในขณะที่บางคนชอบทำงานจากระยะไกล การเสนอความยืดหยุ่นในการทำงานช่วยให้บุคคลสามารถทำงานให้เสร็จเมื่อพวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและอยู่ในพื้นที่ที่สะดวกสบายของตนเอง กุญแจสำคัญคือการติดตามความก้าวหน้าของพนักงานและรับรู้เมื่อพวกเขาสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
9. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
จงตรงไปตรงมากับพนักงานเสมอ ให้คำแนะนำที่ชัดเจน และตอบกลับข้อความอย่างรวดเร็ว ด้วยแนวทางการสื่อสารพื้นฐานเหล่านี้ คุณจะช่วยให้บริษัทของคุณดำเนินงานได้อย่างราบรื่น
พิจารณาใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น การส่งข้อความทันทีเหมาะสำหรับการสื่อสารที่สั้นและทันที ในขณะที่อีเมลสามารถใช้สำหรับการสื่อสารที่ยาวกว่า นอกจากนี้ยังมีซอฟต์แวร์ และเครื่องมือทางการตลาดมากมายสำหรับเอเจนซี่เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์มการสื่อสารทางธุรกิจเช่น Slack ช่วยให้สมาชิกในทีมสื่อสารกันได้ดีขึ้นและจัดการงานได้เป็นระบบมากขึ้น
แต่ไม่มีอะไรเทียบได้กับการประชุมทีมแบบพบหน้ากัน การจัดสรรเวลาสำหรับการพบปะกันเป็นประจำจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมาก มันเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ไขปัญหาโดยตรง ระดมความคิดใหม่ ๆ พูดคุยเกี่ยวกับเป้าหมาย กำหนดตารางงานสำหรับสัปดาห์ถัดไป และอื่น ๆ อีกมากมาย
10. ประเมิน วิเคราะห์ และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานของคุณ
เช่นเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างในด้านการตลาดดิจิทัล หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเอเจนซีของคุณคือการวัดมัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อวิเคราะห์ส่วนต่าง ๆ ของเอเจนซีของคุณ การรู้แหล่งที่มาของผลลัพธ์ที่ดีจะช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งเหล่านั้นได้มากขึ้น และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน ส่วนที่ไม่ให้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมสามารถปรับให้เหมาะสมเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้
คุณยังสามารถวัดประสิทธิภาพของเอเจนซี่ของคุณได้โดยการติดตามระดับประสิทธิภาพของบุคคลแต่ละคน ซึ่งจะช่วยชี้ให้เห็นว่าพนักงานแต่ละคนมีส่วนช่วยต่อประสิทธิภาพโดยรวมมากน้อยเพียงใด และพนักงานคนใดมีคุณค่ามากกว่ากัน ด้วยการระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของเอเจนซี่ของคุณ คุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและอัตรากำไรได้
ถึงคุณแล้ว
เพื่อให้เอเจนซี่ดิจิทัลของคุณประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง คุณจำเป็นต้องมั่นใจว่าทุกแผนกมีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การนำเคล็ดลับที่กล่าวมาข้างต้นไปปรับใช้จะช่วยเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งหมายความว่าคุณจะสามารถทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง และด้วยวิธีการที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
ถึงเวลาแล้วที่จะเริ่มปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในวันนี้
คุณพร้อมหรือยังที่จะทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่ทำงานหนัก?