10 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดในออสเตรเลีย

PMO Team
28 มกราคม 2568

ในช่วงต้นของอาชีพการเป็นผู้จัดการโครงการของผม ผมมักประสบปัญหาในการสร้างแผนโครงการที่ละเอียดและรวบรวมสมาชิกทีมทุกคนให้อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันได้ นี่ทำให้ผมไม่สามารถกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดความคืบหน้าได้ ซึ่งนำไปสู่การล่าช้าหลายครั้งและคุณภาพของงานที่ไม่ดี

อย่างไรก็ตาม ด้วยการนำเครื่องมือการจัดการโครงการที่เหมาะสมมาใช้ ผมสามารถช่วยให้ทีมของผมส่งมอบผลงานที่ดีที่สุดในทุกขั้นตอนของโครงการ ตั้งแต่การวางแผนและการดำเนินการไปจนถึงการบรรลุผลและการเพิ่มประสิทธิภาพ

คุณต้องการที่จะทำให้การวางแผนโครงการและการทำงานร่วมกันง่ายขึ้นในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณหรือไม่? คุณมาถูกที่แล้ว

ในบทความนี้เราจะพูดถึงซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด10 อันดับในออสเตรเลีย ซึ่งจะช่วยคุณปรับปรุงการวางแผน การจัดตารางเวลา การร่วมมือ และการมอบหมายงาน

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการในออสเตรเลีย?

ธุรกิจในออสเตรเลียจำนวนมากกำลังเพิ่มซอฟต์แวร์การจัดการโครงการขั้นสูงเข้าไปในชุดเทคโนโลยีของตน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพิ่มโอกาสสูงสุด จัดการเอกสารโครงการ และส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานรายงานสถานะการจัดการโครงการฉบับออสเตรเลียนำเสนอ ข้อมูลเชิงลึกที่ไม่เหมือนใครเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ไปสู่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ:

"การส่งมอบโครงการตรงเวลาได้ลดลงในช่วงสองปีที่ผ่านมา ซึ่งน่าจะเกิดจากการขาดแคลนทักษะ, การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน และข้อจำกัดทางเศรษฐกิจอื่น ๆ การส่งมอบตามตัวชี้วัดเป้าหมายทางธุรกิจ ยังคงมั่นคง แสดงถึงความยืดหยุ่นและความมุ่งมั่น ในช่วงเวลาที่ท้าทาย"

เนื่องจากความท้าทายเฉพาะในภูมิภาคออสเตรเลีย เช่น การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน คุณอาจรู้สึกสับสนเกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการโครงการที่จะใช้และวิธีการใช้

ฉันเคยอยู่ในสถานการณ์เดียวกับคุณมาก่อนและเข้าใจดีว่ามันน่ารำคาญแค่ไหน ดังนั้น ฉันจึงอยากเน้นย้ำประเด็นสำคัญบางประการที่คุณต้องพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับธุรกิจของคุณ:

  • การมองเห็นแบบครบวงจร: เครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งมอบการสื่อสารทีมแบบรวมศูนย์และพื้นที่ทำงานทีมเดียวเพื่อให้สามารถติดตามปัญหาใด ๆ ได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ
  • ตัวเลือกการปรับแต่ง: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีจะมีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และมุมมองที่แตกต่างกันเพื่อแสดงงาน
  • ความสะดวกในการใช้งาน: คุณต้องเลือกเครื่องมือการจัดการโครงการที่คุณสามารถนำไปใช้และปรับใช้ในองค์กรของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมอย่างกว้างขวาง
  • ความสามารถในการขยายตัวและแผนการกำหนดราคา: แพลตฟอร์มมีแผนการกำหนดราคาที่ยืดหยุ่นหรือคาดการณ์ได้หรือไม่? หากมี ถือเป็นข้อดีอย่างมาก
  • ความปลอดภัยของข้อมูล: ก่อนเลือกเครื่องมือการจัดการโครงการ ให้ตรวจสอบคุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่น การควบคุมผู้ดูแลระบบ การเข้ารหัสข้อมูล การปฏิบัติตามข้อกำหนด และสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว เพื่อให้คุณสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2531 (พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ได้ดียิ่งขึ้น
  • การผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่: ตรวจสอบเสมอว่าซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกสามารถผสานรวมกับแอปและบริการยอดนิยม เช่น Slack, Zapier, Salesforce, Dropbox หรืออื่นๆ ที่คุณใช้ได้

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด 10 อันดับในออสเตรเลียที่ควรใช้

หากคุณกำลังจัดการกับโครงการหลายอย่าง งานหลายอย่าง และผู้คนหลายคน ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสมสามารถช่วยได้ อย่างไรก็ตาม เครื่องมือต้องสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจและความต้องการที่ไม่เหมือนใครของคุณ

เพื่อช่วยให้กระบวนการตัดสินใจของคุณง่ายขึ้น ฉันได้รวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดในออสเตรเลีย โดยอิงจากคุณสมบัติหลัก ข้อเสีย ราคา และรีวิวจากลูกค้า:

1. ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการและการทำงานร่วมกัน

คุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUp
พัฒนากระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพด้วยโซลูชันการจัดการโครงการ ClickUp เพื่อส่งเสริมการสื่อสารและเพิ่มผลผลิต

ด้วยโซลูชันการจัดการโครงการของ ClickUp คุณสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้ ฟีเจอร์ Custom Fields ของมันช่วยให้คุณสามารถ ดูความคืบหน้า, จัดเรียง, และคัดกรองงาน ตามความต้องการของทีมคุณได้ ซึ่งช่วยให้คุณทราบว่าใครกำลังทำผลงานได้ดี และใครที่ต้องการคำแนะนำเพื่อปรับปรุง

อีกเหตุผลที่ดีในการใช้ ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการในออสเตรเลียคือมันรวมทีมทั้งหมดเข้าด้วยกันด้วย เวิร์กโฟลว์ที่เชื่อมต่อ—รวมถึงClickUp Docs,ClickUp Whiteboards,ClickUp Chat Views และClickUp Dashboards

เมื่อทุกคนเชื่อมต่อแล้ว คุณสามารถ สร้างงานและมอบหมายให้กับสมาชิกทีม ได้อย่างง่ายดาย ฟีเจอร์การจัดการงานอื่น ๆ จาก ClickUp ได้แก่ กระทู้ความคิดเห็น งานย่อยตามคำอธิบายโครงการ วันที่ครบกำหนดของงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย

ClickUp Whiteboard
เชื่อมโยงสาเหตุเข้ากับปัญหาที่ถูกต้องด้วย ClickUp Whiteboards

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • แอปพลิเคชันมือถือ: ใช้แอป ClickUp สำหรับ iOS และ Android เพื่อทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น อัปเดตงาน เข้าถึงแดชบอร์ด ตอบความคิดเห็น และอื่นๆ อีกมากมาย
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: เข้าถึงแดชบอร์ดของ ClickUp เพื่อติดตามสมาชิกในทีมทุกคน ระดมความคิด เพิ่มบันทึก และแบ่งปันไอเดียที่ดีที่สุดของคุณแบบเรียลไทม์
  • แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้: สร้างแดชบอร์ดเพื่อเปลี่ยนโครงการของคุณให้กลายเป็นข้อมูลที่ยืดหยุ่น, แผนภูมิ, กราฟ, และรายการที่ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
  • ปรับปรุงงานและโครงการให้มีประสิทธิภาพ: รับคำตอบที่รวดเร็วและแม่นยำตามบริบทด้วยClickUp Brain ซึ่งใช้แนวทางการทำงานแบบ Agile เพื่อเชื่อมโยงงาน เอกสาร ผู้คน และความรู้ทั้งหมดของบริษัทคุณเข้ากับ AI
  • บันทึกตัวกรอง: รับตัวเลือกในการบันทึกตัวกรองที่มีความสำคัญสูงและค้างอยู่ ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่ามุมมองเป็น 'ฉัน' หรือ 'ทีม' ของตัวกรองเหล่านี้ได้
ClickUp Brain
พัฒนาทักษะการสื่อสารของคุณและประหยัดเวลาด้วย ClickUp Brain

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้เข้าชมไม่สามารถสร้างแดชบอร์ดและมุมมองแดชบอร์ดได้
  • คุณอาจพบว่าแพลตฟอร์มนี้ดูรกและใช้งานยาก เนื่องจากมีพนักงานหลายร้อยคน

ราคาของ ClickUp

  • ฟรี: ตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500+)
  • Capterra: 4. 6/5 (4100+ รีวิว)

เคล็ดลับมืออาชีพ: ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไร?ใช้เทมเพลตรายงานสถานะโครงการของ ClickUpเพื่ออัปเดตสถานะโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้รับข้อมูลครบถ้วน

สร้างรายงานสถานะโครงการที่ละเอียดและง่ายต่อการติดตามโดยใช้เทมเพลตรายงานสถานะโครงการของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
สร้างรายงานสถานะโครงการที่ละเอียดและง่ายต่อการติดตามโดยใช้เทมเพลตรายงานสถานะโครงการของ ClickUp

ด้วยเทมเพลตของเรา คุณสามารถ:

1. จัดระเบียบวันของคุณด้วยป้ายกำกับ, ตัวกรอง, และมุมมองงาน

2. ตรวจสอบความคืบหน้าโดยใช้แผนภูมิและกราฟอัตโนมัติ

3. แบ่งปันการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับงาน, วันที่ครบกำหนด, และงบประมาณ

ค้นหาเทมเพลตเฉพาะทางอุตสาหกรรมนี้และอื่น ๆ ได้ที่คลังเทมเพลตของเรา ?

2. Kantata: เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

คันตาตา
ผ่านทางKantata

Kantata เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมที่จัดระเบียบทุกส่วนต่าง ๆ ของโครงการของคุณไว้ในที่เดียว. มันช่วยให้คุณอยู่ในงบประมาณและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้าของคุณ.

ฉันพบว่า เครื่องมือประมาณการโครงการและการคาดการณ์ มีประโยชน์มาก เนื่องจากช่วยให้ฉันวางแผนได้อย่างแม่นยำและลดความเสี่ยงได้ ด้วยข้อมูลพอร์ตโฟลิโอโครงการทั้งหมดในแดชบอร์ดเดียว คุณสามารถใช้เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร

คุณสมบัติเด่นของ Kantata

  • รับข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับต้นทุนที่แท้จริงของทุกโครงการโดยใช้ฟีเจอร์บัญชีโครงการ
  • ดูการเปลี่ยนแปลงของโครงการทั้งหมดแบบเรียลไทม์และแสดงการจับคู่ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อจัดสรรบุคลากรที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • สร้างรายงานที่เน้นบริการมากกว่า 60 รายการ
  • ให้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของความต้องการที่คาดการณ์ไว้, รายได้ที่คาดการณ์, อัตรากำไร, และขีดความสามารถของทรัพยากร

ข้อจำกัดของคันตาตา

  • การมองเห็นจำนวนชั่วโมงที่ใช้ไปกับงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เทียบกับงานที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในโครงการอาจเป็นเรื่องท้าทาย
  • มันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนชั่วโมงที่สมาชิกทีมได้ใช้ไปกับโครงการ

การกำหนดราคา Kantata

ราคาที่กำหนดตามขนาดธุรกิจและอุตสาหกรรม

คะแนนและรีวิวของคันตาตา

  • G2: 4. 2/5 (1,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)

3. Monday.com: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามความคืบหน้าของงาน

มอนเดย์.คอม
ผ่านทางMonday.com

Monday.com ให้บริการ เทมเพลตโครงการและเครื่องมือมากมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทางธุรกิจ ติดตามความคืบหน้าของงาน และตรวจสอบประสิทธิภาพของสมาชิกแต่ละคนในทีม

หากคุณเป็นผู้จัดการงานแบบภาพเหมือนฉัน คุณจะพบว่า บอร์ดและคอลัมน์ที่ปรับแต่งได้ มีประโยชน์มากขึ้นในการแยกงานและวางแผนไทม์ไลน์ของโครงการ ฟีเจอร์ลากและวางทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงได้ทันที

นอกจากนี้ Monday.com ยังมอบพื้นที่ทำงานที่รวมศูนย์และใช้งานง่ายให้กับผู้ใช้ทั่วทั้งองค์กร คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของทุกโครงการได้อย่างครบถ้วน เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ส่งมอบผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น และรับประกันความสำเร็จของโครงการโดยรวม

Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด

  • รับข้อมูลสถานะโครงการทันทีและจัดการทรัพยากรทีมที่จำเป็นสำหรับการเสร็จสิ้นโครงการ
  • ใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่น การกล่าวถึง (@mentions) และความคิดเห็น เพื่อรวมศูนย์การสื่อสารภายในแต่ละงานหรือโครงการ
  • สร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองด้วยวิดเจ็ตหลากหลาย เช่น วิดเจ็ตแบตเตอรี่ เพื่อแสดงภาพความคืบหน้าของคุณ
  • อัตโนมัติทุกอย่างตั้งแต่การมอบหมายงาน, การแจ้งเตือน, และการผสานการทำงานของระบบกับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบ เช่น Slack หรือ GitHub

ข้อจำกัดของ Monday.com

  • การไม่สามารถปรับแต่งการตั้งค่าบอร์ดให้เหมาะกับกลุ่มผู้ใช้ต่าง ๆ ได้เป็นข้อเสียที่เห็นได้ชัด

Monday.com ราคา

  • ฟรี: ทดลองใช้ 14 วัน
  • การพัฒนาเบื้องต้น: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐานการพัฒนา: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สำหรับนักพัฒนา: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ฝ่ายพัฒนาองค์กร: ติดต่อทีมขาย

Monday.com คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,700+ รีวิว)

4. Freshbooks: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างใบแจ้งหนี้

แดชบอร์ด Freshbooks
ผ่านทาง Freshbooks

Freshbooks เป็นระบบจัดการโครงการแบบครบวงจรที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะ สำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและทีมงานของพวกเขา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

มันให้บริการพื้นที่กลางบนเว็บสำหรับการจัดเก็บไฟล์. ดังนั้นคุณไม่ต้องค้นหาผ่านอีเมลล์เพื่อหาไฟล์แนบ.

สิ่งที่โดดเด่นสำหรับผมคือ ความสามารถในการทำงานร่วมกับลูกค้า ของเครื่องมือนี้ คุณสามารถให้ลูกค้าเข้าถึงไฟล์ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่เชิญพวกเขาเข้าร่วมโครงการ ซึ่งช่วยให้กระบวนการรับข้อเสนอแนะเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลและธุรกิจขนาดเล็กที่คล้ายคลึงกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshbooks

  • ใช้วิดเจ็ตความสามารถในการทำกำไรเพื่อดูรายละเอียดของรายได้ ต้นทุน และชั่วโมงที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
  • ควบคุมข้อมูลและไฟล์ที่ทีมของคุณสามารถเข้าถึงได้
  • ช่วยให้คุณเห็นใบแจ้งหนี้และค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับโครงการเฉพาะ
  • ส่งใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลา คุณไม่ต้องเสียเวลาทำใบแจ้งหนี้ที่เหมือนกันสำหรับลูกค้าคนเดิม

ข้อจำกัดของ Freshbooks

  • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่อเดือนสำหรับการเพิ่มสมาชิกทีมใหม่
  • ไม่เหมาะสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องการปรับแต่งแพลตฟอร์มและรายงาน

ราคาของ Freshbooks

  • ฟรี: ทดลองใช้ 30 วัน
  • ไลท์: 12.00 ดอลลาร์/เดือน
  • เพิ่มเติม: $18.00/เดือน
  • พรีเมียม: $25/เดือน
  • เลือก: ติดต่อทีมขาย

คะแนนและรีวิวของ Freshbooks

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
  • Capterra: 4. 5/5 (4,300+ รีวิว)

คุณรู้หรือไม่? มากกว่า 44% ของผู้จัดการโครงการในออสเตรเลียใช้AI เพื่อทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ ตั้งแต่การสรุปการประชุมและการสนทนาไปจนถึงการอัปเดตโครงการโดยอัตโนมัติ แพลตฟอร์มการจัดการงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง 40%

5. Microsoft Project: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามการพึ่งพา, ค่าใช้จ่าย, และความซับซ้อน

ไมโครซอฟต์ โปรเจ็กต์
ผ่านทาง Microsoft Project

Microsoft Project เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยม ช่วยให้โครงการที่ซับซ้อนง่ายต่อการจัดการมากขึ้น มันนำเสนอ การจัดตารางงานแบบไดนามิก ที่ช่วยให้คุณวางแผนโครงการได้อย่างง่ายดายตามความพยายามที่ต้องการ ระยะเวลาของโครงการ และสมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมาย

ฉันชอบแดชบอร์ดแบบโต้ตอบของมัน ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถดูสถานะโดยรวมและรายละเอียดของโครงการและโปรแกรมต่างๆ โดยใช้ การแสดงผลข้อมูลด้วย Power-BI

แม้ว่าส่วนติดต่อผู้ใช้และคุณสมบัติบางอย่างอาจดูซับซ้อนเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ แต่ Microsoft Project เป็นเครื่องมือที่น่าเชื่อถือซึ่งเหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการขนาดใหญ่หรือ การวางแผนโครงการระดับองค์กร สามารถติดตามการเชื่อมโยงที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายผ่านคุณสมบัติการเชื่อมโยง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Project

  • ตรวจสอบวันที่ครบกำหนดที่กำลังจะมาถึง ความคืบหน้า และอุปสรรคต่างๆ โดยใช้มุมมองไทม์ไลน์แกนต์
  • ใช้คุณสมบัติการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการเพื่อวางแผน จัดลำดับความสำคัญ และบริหารจัดการโครงการและการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอ
  • ขอและสำรองทรัพยากรเพื่อให้โครงการของคุณมีบุคลากรเพียงพออยู่เสมอ
  • นำเสนอแผนที่ความร้อน ซึ่งสามารถใช้ระบุทรัพยากรที่ถูกใช้งานมากเกินไปและน้อยเกินไปได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงได้อย่างเหมาะสม

ข้อจำกัดของ Microsoft Project

  • มันถูกปรับให้เหมาะสมเฉพาะสำหรับโครงการแต่ละโครงการเท่านั้น
  • การผสานรวมที่จำกัดนอกเหนือจาก Microsoft

ราคาของ Microsoft Project

  • Microsoft Planner: รวมอยู่ใน Microsoft 365
  • แผนที่ 1: $10 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • แผนที่ 3: $29 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • แผนที่ 5: $54/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Project

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,600 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (1,800+ รีวิว)

6. การบรรจบกัน: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบเปิด

การบรรจบกัน
ผ่านทาง จุดบรรจบ

ด้วย Confluence คุณสามารถทำให้ทีมของคุณมีความสอดคล้องกันในแผนโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเปิดตัว กระดานไวท์บอร์ดของ Confluence มอบพื้นที่การทำงานร่วมกันให้กับทีมสำหรับการระดมความคิด การสร้างภาพ และการเปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำในเวลาจริง

แพลตฟอร์มที่ใช้ AI นี้จะช่วยคุณค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและน่าเชื่อถือ และ แปลหรือให้คำจำกัดความคำศัพท์เฉพาะของบริษัท และตัวย่อได้อย่างรวดเร็ว

คุณยังสามารถใช้แอปมือถือ Confluence เพื่อเข้าถึงแผนโครงการ บทความความรู้ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติเด่นของ Confluence

  • ให้บริการฟีเจอร์การจัดการโครงการแบบครบวงจร ทำให้ผู้จัดการโครงการสามารถแบ่งปันข้อมูลและติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์
  • เชิญผู้ใช้และเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าถึงเพื่อให้พื้นที่และหน้าเว็บถูกแชร์กับบุคคลที่เหมาะสม
  • เปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้โดยการสร้างและแก้ไขหน้าเว็บ และติดแท็กผู้อื่น
  • ผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์ของ Atlassian, Google Drive, Microsoft Teams, Slack, Google Analytics, Lucidchart และ Draw.io

ข้อจำกัดของการบรรจบกัน

  • คุณสมบัติการติดตามเวลาแบบดั้งเดิมของมันค่อนข้างพื้นฐาน
  • ไม่มีบอร์ดคัมบังหรือเครื่องมือการวางแผนงบประมาณ

การกำหนดราคาแบบคอนฟลูเอนซ์

  • ฟรี: ตลอดไปสำหรับผู้ใช้ 10 คน
  • มาตรฐาน: $4. 89/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $8. 97/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อทีมขาย

คะแนนและรีวิวจาก Confluence:

  • G2: 4. /1 (3,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,300 รายการ)

7. อาสนะ: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามโครงการแบบภาพ

อาสนะ
ผ่านทางAsana

Asana เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยแบ่งโครงการของคุณออกเป็นส่วนและหมวดย่อย พร้อมด้วยแดชบอร์ดเพื่อให้คุณสามารถดูการอัปเดตของโครงการได้แบบเรียลไทม์ เป็นเครื่องมือที่มีหลายมิติ ออกแบบมาสำหรับธุรกิจทุกขนาด โดยมีคุณสมบัติการจัดระเบียบการทำงานมากมาย เครื่องมือการจัดการทรัพยากร และอินเทอร์เฟซที่น่าดึงดูด

เครื่องมือนี้ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำและตัวเตือนความจำได้ เพื่อให้คุณไม่พลาดกำหนดเวลาสำคัญใด ๆ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มวันที่ครบกำหนดในอนาคต ชื่อของเพื่อนร่วมงาน คำแนะนำสำหรับงานต่าง ๆ และความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการต่าง ๆ ได้อีกด้วย

ฉันชอบฟีเจอร์การผสานรวมของ Asana เป็นพิเศษ ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถสร้างคำขอจากอีเมลหรือช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น Slack และ Microsoft Teams ได้

คุณสมบัติของอาสนะ

  • สร้างรายงานที่กำหนดเองเพื่อดูเป้าหมายที่อยู่ในเส้นทางหรือออกนอกเส้นทางได้ทันที
  • เชื่อมโยงข้อมูลการรายงานจาก Salesforce เพื่อดูการอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับดีล, ลูกค้าเป้าหมาย, และอื่น ๆ
  • ใช้ AI (Asana Intelligence) เพื่อตรวจจับอุปสรรคและค้นหาเส้นทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการก้าวไปข้างหน้าได้อย่างง่ายดาย
  • คำนวณระยะเวลาที่งานจะใช้เวลาเพื่อให้คุณสามารถดำเนินการตามข้อมูลได้ ไม่ใช่การคาดเดา

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • ไม่มีคุณสมบัติการติดตามเวลา
  • แพลตฟอร์มอนุญาตให้ส่งออกไฟล์ได้เฉพาะในรูปแบบ JSON และ CSV เท่านั้น

ราคาของ Asana

  • ฟรี: ตลอดไป
  • เริ่มต้น: $10. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (12,000+ รีวิว)

8. Notion: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบงานภายในและงานที่ต้องติดต่อกับลูกค้าทั้งหมดของคุณ

งานใน Notion
ผ่านทางNotion

ด้วย Notion คุณสามารถเพิ่มมุมมองปฏิทินให้กับโปรเจกต์ใดก็ได้เพื่อไม่ให้พลาดการประชุมหรือกำหนดเวลาสำคัญ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้ใช้สร้างป้ายกำกับความสำคัญและสถานะของตนเองได้ เพื่อให้ทุกทีมมีขั้นตอนการทำงานที่สมบูรณ์แบบโดยไม่มีอุปสรรคใดๆ

เครื่องมือนี้มีตัวกรองให้เลือกหลากหลาย คุณสามารถใช้ตัวกรองเหล่านี้เพื่อเลือกเฉพาะงานที่ได้รับมอบหมายให้คุณหรือรายการที่ระบุว่าเร่งด่วนได้ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ทีมสร้างสรรค์สามารถระดมความคิด ดำเนินการ ติดตาม และจัดระเบียบทุกอย่างได้อย่างราบรื่นจากแพลตฟอร์มเดียว

ไลบรารีเทมเพลตของ Notion มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการโครงการที่ยุ่งอย่างฉัน ซึ่งไม่ชอบเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง ฉันยังได้ลองใช้ Notion AI เพื่อสร้างโครงร่างโครงการและสรุปข้อมูล และมันไม่ทำให้ผิดหวังเลย!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • อนุญาตให้เชื่อมโยงไปยังหน้าอื่นได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่พิมพ์ @ เพื่อเชื่อมโยงบันทึกหรือแผนงานของคุณในเอกสาร
  • รักษาเนื้อหาให้อัปเดตโดยอัตโนมัติในหลายตำแหน่งโดยใช้คุณสมบัติ Synced Blocks และการเปลี่ยนแปลงจะปรากฏทุกที่
  • ด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถเขียนได้ในหลายภาษา เช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน และอื่น ๆ
  • ซ่อนหรือขยายข้อมูลโครงการที่กว้างขวางโดยใช้ฟีเจอร์ลูกศรยุบ

ข้อจำกัดของ Notion

ราคาของ Notion

  • ฟรี: ตลอดไป
  • เพิ่มเติม: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย

คะแนนและรีวิวของ Notion

  • G2: 4. 7/5 (5,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (15 รีวิว)

"ธุรกิจในออสเตรเลียกำลังมองหาการปฏิรูปองค์กรเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล การขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถ และการมุ่งเน้นการรวม ESG มีความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับบริการโปรแกรมที่ซับซ้อน การจัดการการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่สนับสนุนและเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งและทักษะระหว่างบุคคลในพื้นที่การจัดการโครงการและโปรแกรม"

9. Jira: เหมาะที่สุดสำหรับการอัปเดตสถานะแบบเรียลไทม์ด้วยภาพ

จิรา
ผ่านทาง Jira

Jira เป็นแพลตฟอร์มครอบคลุมที่ประกอบด้วย Jira software, Jira core, และ Jira work management. เมื่อรวมกันแล้ว มันมอบความช่วยเหลือในการจัดการงานสำหรับธุรกิจทุกขนาด.

เครื่องมือนี้ช่วยให้ทีมสามารถ สร้างและปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ ตามความต้องการเฉพาะของพวกเขาได้

คุณสมบัติที่โดดเด่นของ Jira คือการอนุญาตให้ทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญและติดตามปัญหาตลอดกระบวนการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบั๊กและข้อผิดพลาดอื่นๆ คุณสมบัติการติดตามของมันช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคำอธิบาย ไฟล์แนบ และความคิดเห็นภายในรายงานบั๊กเพื่อการสื่อสารที่ชัดเจนและบริบทที่ครบถ้วน

ด้วยคุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของสุขภาพโครงการ ระบุแนวโน้ม และติดตามประสิทธิภาพของทีมได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira

  • จัดระเบียบงานให้เป็นมุมมองรายการเดียวที่คุณสามารถอัปเดต จัดเรียง และจัดลำดับความสำคัญได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์แก้ไขในตัว
  • มองเห็นภาพรวมของงานและกำหนดเส้นตายของโครงการตามเวลาโดยใช้มุมมองปฏิทินของ Jira
  • ใช้บอร์ดโครงการเพื่อติดตามสถานะของงานที่สมาชิกในทีมของคุณรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการทำงาน
  • วิเคราะห์ลำดับขั้นตอนที่โครงการจำเป็นต้องดำเนินการ เพื่อให้คุณสามารถทำความเข้าใจปัญหาได้ก่อนที่จะกลายเป็นอุปสรรค ด้วยฟีเจอร์การจัดการการพึ่งพา

ข้อจำกัดของ Jira

  • มันมีปัญหาในการรองรับวิธีการแบบน้ำตก
  • การปรับแต่งมากเกินไปอาจนำไปสู่กระบวนการทำงานที่ซับซ้อน ส่งผลต่อความสะดวกในการใช้งาน

ราคาของ Jira

  • ฟรี: ตลอดไป
  • มาตรฐาน: $7. 16/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $12.48/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อทีมขาย

คะแนนและรีวิว Jira

  • G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 2,600 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

10. Zoho Projects: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการทำงานและฟีเจอร์การรายงานขั้นสูง

Zoho Project
ผ่านทาง Zoho

Zoho Projects เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดในออสเตรเลียที่ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของโครงการให้ราบรื่นด้วยระบบอัตโนมัติ การปรับแต่ง และการผสานรวม สามารถจัดการโครงการได้ทุกขนาดและทุกระดับของความซับซ้อน

ฟีเจอร์แผนภูมิแกนต์ ช่วยให้คุณสามารถแบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้และงานที่สามารถดำเนินการได้ พร้อมทั้งสร้างรายการงานเพื่อช่วยให้คุณวางแผนได้อย่างละเอียดยิ่งขึ้น แพลตฟอร์มยังมีฟีเจอร์ในตัวที่ช่วยให้คุณบันทึกทุกนาทีของการทำงานหนักของคุณได้ ไม่ว่าจะทำด้วยตนเองหรือใช้ตัวจับเวลา

ฉันชอบ ฟังก์ชันการแชทในตัวที่เรียกว่าโมดูลการสนทนา ซึ่งเก็บการสนทนาทั้งหมดของโครงการไว้ภายในที่ทำงานที่เชื่อมต่อกัน ทำให้ข้อมูลทั้งหมดเชื่อมโยงกันในที่เดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Projects

  • ใช้ Zoho Invoice เพื่อบันทึกระยะเวลาของโครงการและสร้างใบแจ้งหนี้จากตารางเวลาการทำงานของคุณโดยอัตโนมัติ
  • ใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบลากและวางเพื่อทำให้การสร้างระบบอัตโนมัติใหม่สามารถมองเห็นและนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น
  • กำหนดความเชื่อมโยงระหว่างงานและมอบหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสมโดยใช้ Zoho Projects

ข้อจำกัดของ Zoho Projects

  • Zoho ไม่มีการให้บริการการเข้าถึงซอฟต์แวร์ที่จำเป็นมากที่สุด รวมถึง Google และ Microsoft
  • ฟิลด์ที่กำหนดเองแบบจำกัด

ราคาของ Zoho Projects

  • ฟรี: ทดลองใช้ 10 วัน
  • พรีเมียม: $3.5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $7.5/เดือน ต่อผู้ใช้

Zoho Projects รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (4,300+ รีวิว)

ปรับปรุงการจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp

การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดในออสเตรเลียช่วยเร่งแผนการดำเนินโครงการและการดำเนินงานให้เร็วขึ้น นอกจากนี้ เครื่องมือเหล่านี้ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถทำงานได้อย่างยืดหยุ่น แม้ในท่ามกลางความท้าทาย โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสารภายในทีม

ด้วยClickUp คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของทีมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการมองเห็นภาพรวมตั้งแต่ต้นจนจบในทุกโครงการ ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายที่ถูกต้อง การวางแผนเส้นทางโครงการ ไปจนถึงการติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ClickUp มีเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงาน สรุปได้ว่า การนำเครื่องมืออย่าง ClickUp มาใช้จะช่วยให้คุณไม่พลาดเป้าหมายสำคัญ และสามารถส่งมอบโครงการได้มากขึ้น รวดเร็วขึ้น และอยู่ในงบประมาณ

ลงทะเบียนกับ ClickUp ฟรีและทำให้การจัดการโครงการของคุณเป็นระบบเพื่อให้เห็นภาพธุรกิจได้ชัดเจนขึ้น!