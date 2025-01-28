10 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดในออสเตรเลีย

ในช่วงต้นของอาชีพการเป็นผู้จัดการโครงการของผม ผมมักประสบปัญหาในการสร้างแผนโครงการที่ละเอียดและรวบรวมสมาชิกทีมทุกคนให้อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันได้ นี่ทำให้ผมไม่สามารถกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดความคืบหน้าได้ ซึ่งนำไปสู่การล่าช้าหลายครั้งและคุณภาพของงานที่ไม่ดี
อย่างไรก็ตาม ด้วยการนำเครื่องมือการจัดการโครงการที่เหมาะสมมาใช้ ผมสามารถช่วยให้ทีมของผมส่งมอบผลงานที่ดีที่สุดในทุกขั้นตอนของโครงการ ตั้งแต่การวางแผนและการดำเนินการไปจนถึงการบรรลุผลและการเพิ่มประสิทธิภาพ
คุณต้องการที่จะทำให้การวางแผนโครงการและการทำงานร่วมกันง่ายขึ้นในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณหรือไม่? คุณมาถูกที่แล้ว
ในบทความนี้เราจะพูดถึงซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด10 อันดับในออสเตรเลีย ซึ่งจะช่วยคุณปรับปรุงการวางแผน การจัดตารางเวลา การร่วมมือ และการมอบหมายงาน
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการในออสเตรเลีย?
ธุรกิจในออสเตรเลียจำนวนมากกำลังเพิ่มซอฟต์แวร์การจัดการโครงการขั้นสูงเข้าไปในชุดเทคโนโลยีของตน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพิ่มโอกาสสูงสุด จัดการเอกสารโครงการ และส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานรายงานสถานะการจัดการโครงการฉบับออสเตรเลียนำเสนอ ข้อมูลเชิงลึกที่ไม่เหมือนใครเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ไปสู่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ:
"การส่งมอบโครงการตรงเวลาได้ลดลงในช่วงสองปีที่ผ่านมา ซึ่งน่าจะเกิดจากการขาดแคลนทักษะ, การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน และข้อจำกัดทางเศรษฐกิจอื่น ๆ การส่งมอบตามตัวชี้วัดเป้าหมายทางธุรกิจ ยังคงมั่นคง แสดงถึงความยืดหยุ่นและความมุ่งมั่น ในช่วงเวลาที่ท้าทาย"
เนื่องจากความท้าทายเฉพาะในภูมิภาคออสเตรเลีย เช่น การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน คุณอาจรู้สึกสับสนเกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการโครงการที่จะใช้และวิธีการใช้
ฉันเคยอยู่ในสถานการณ์เดียวกับคุณมาก่อนและเข้าใจดีว่ามันน่ารำคาญแค่ไหน ดังนั้น ฉันจึงอยากเน้นย้ำประเด็นสำคัญบางประการที่คุณต้องพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับธุรกิจของคุณ:
- การมองเห็นแบบครบวงจร: เครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งมอบการสื่อสารทีมแบบรวมศูนย์และพื้นที่ทำงานทีมเดียวเพื่อให้สามารถติดตามปัญหาใด ๆ ได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีจะมีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และมุมมองที่แตกต่างกันเพื่อแสดงงาน
- ความสะดวกในการใช้งาน: คุณต้องเลือกเครื่องมือการจัดการโครงการที่คุณสามารถนำไปใช้และปรับใช้ในองค์กรของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมอย่างกว้างขวาง
- ความสามารถในการขยายตัวและแผนการกำหนดราคา: แพลตฟอร์มมีแผนการกำหนดราคาที่ยืดหยุ่นหรือคาดการณ์ได้หรือไม่? หากมี ถือเป็นข้อดีอย่างมาก
- ความปลอดภัยของข้อมูล: ก่อนเลือกเครื่องมือการจัดการโครงการ ให้ตรวจสอบคุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่น การควบคุมผู้ดูแลระบบ การเข้ารหัสข้อมูล การปฏิบัติตามข้อกำหนด และสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว เพื่อให้คุณสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2531 (พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ได้ดียิ่งขึ้น
- การผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่: ตรวจสอบเสมอว่าซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกสามารถผสานรวมกับแอปและบริการยอดนิยม เช่น Slack, Zapier, Salesforce, Dropbox หรืออื่นๆ ที่คุณใช้ได้
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด 10 อันดับในออสเตรเลียที่ควรใช้
หากคุณกำลังจัดการกับโครงการหลายอย่าง งานหลายอย่าง และผู้คนหลายคน ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสมสามารถช่วยได้ อย่างไรก็ตาม เครื่องมือต้องสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจและความต้องการที่ไม่เหมือนใครของคุณ
เพื่อช่วยให้กระบวนการตัดสินใจของคุณง่ายขึ้น ฉันได้รวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดในออสเตรเลีย โดยอิงจากคุณสมบัติหลัก ข้อเสีย ราคา และรีวิวจากลูกค้า:
1. ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการและการทำงานร่วมกัน
ด้วยโซลูชันการจัดการโครงการของ ClickUp คุณสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้ ฟีเจอร์ Custom Fields ของมันช่วยให้คุณสามารถ ดูความคืบหน้า, จัดเรียง, และคัดกรองงาน ตามความต้องการของทีมคุณได้ ซึ่งช่วยให้คุณทราบว่าใครกำลังทำผลงานได้ดี และใครที่ต้องการคำแนะนำเพื่อปรับปรุง
อีกเหตุผลที่ดีในการใช้ ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการในออสเตรเลียคือมันรวมทีมทั้งหมดเข้าด้วยกันด้วย เวิร์กโฟลว์ที่เชื่อมต่อ—รวมถึงClickUp Docs,ClickUp Whiteboards,ClickUp Chat Views และClickUp Dashboards
เมื่อทุกคนเชื่อมต่อแล้ว คุณสามารถ สร้างงานและมอบหมายให้กับสมาชิกทีม ได้อย่างง่ายดาย ฟีเจอร์การจัดการงานอื่น ๆ จาก ClickUp ได้แก่ กระทู้ความคิดเห็น งานย่อยตามคำอธิบายโครงการ วันที่ครบกำหนดของงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แอปพลิเคชันมือถือ: ใช้แอป ClickUp สำหรับ iOS และ Android เพื่อทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น อัปเดตงาน เข้าถึงแดชบอร์ด ตอบความคิดเห็น และอื่นๆ อีกมากมาย
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: เข้าถึงแดชบอร์ดของ ClickUp เพื่อติดตามสมาชิกในทีมทุกคน ระดมความคิด เพิ่มบันทึก และแบ่งปันไอเดียที่ดีที่สุดของคุณแบบเรียลไทม์
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้: สร้างแดชบอร์ดเพื่อเปลี่ยนโครงการของคุณให้กลายเป็นข้อมูลที่ยืดหยุ่น, แผนภูมิ, กราฟ, และรายการที่ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
- ปรับปรุงงานและโครงการให้มีประสิทธิภาพ: รับคำตอบที่รวดเร็วและแม่นยำตามบริบทด้วยClickUp Brain ซึ่งใช้แนวทางการทำงานแบบ Agile เพื่อเชื่อมโยงงาน เอกสาร ผู้คน และความรู้ทั้งหมดของบริษัทคุณเข้ากับ AI
- บันทึกตัวกรอง: รับตัวเลือกในการบันทึกตัวกรองที่มีความสำคัญสูงและค้างอยู่ ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่ามุมมองเป็น 'ฉัน' หรือ 'ทีม' ของตัวกรองเหล่านี้ได้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้เข้าชมไม่สามารถสร้างแดชบอร์ดและมุมมองแดชบอร์ดได้
- คุณอาจพบว่าแพลตฟอร์มนี้ดูรกและใช้งานยาก เนื่องจากมีพนักงานหลายร้อยคน
ราคาของ ClickUp
- ฟรี: ตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500+)
- Capterra: 4. 6/5 (4100+ รีวิว)
เคล็ดลับมืออาชีพ: ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไร?ใช้เทมเพลตรายงานสถานะโครงการของ ClickUpเพื่ออัปเดตสถานะโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้รับข้อมูลครบถ้วน
ด้วยเทมเพลตของเรา คุณสามารถ:
1. จัดระเบียบวันของคุณด้วยป้ายกำกับ, ตัวกรอง, และมุมมองงาน
2. ตรวจสอบความคืบหน้าโดยใช้แผนภูมิและกราฟอัตโนมัติ
3. แบ่งปันการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับงาน, วันที่ครบกำหนด, และงบประมาณ
ค้นหาเทมเพลตเฉพาะทางอุตสาหกรรมนี้และอื่น ๆ ได้ที่คลังเทมเพลตของเรา ?
2. Kantata: เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
Kantata เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมที่จัดระเบียบทุกส่วนต่าง ๆ ของโครงการของคุณไว้ในที่เดียว. มันช่วยให้คุณอยู่ในงบประมาณและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้าของคุณ.
ฉันพบว่า เครื่องมือประมาณการโครงการและการคาดการณ์ มีประโยชน์มาก เนื่องจากช่วยให้ฉันวางแผนได้อย่างแม่นยำและลดความเสี่ยงได้ ด้วยข้อมูลพอร์ตโฟลิโอโครงการทั้งหมดในแดชบอร์ดเดียว คุณสามารถใช้เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร
คุณสมบัติเด่นของ Kantata
- รับข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับต้นทุนที่แท้จริงของทุกโครงการโดยใช้ฟีเจอร์บัญชีโครงการ
- ดูการเปลี่ยนแปลงของโครงการทั้งหมดแบบเรียลไทม์และแสดงการจับคู่ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อจัดสรรบุคลากรที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- สร้างรายงานที่เน้นบริการมากกว่า 60 รายการ
- ให้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของความต้องการที่คาดการณ์ไว้, รายได้ที่คาดการณ์, อัตรากำไร, และขีดความสามารถของทรัพยากร
ข้อจำกัดของคันตาตา
- การมองเห็นจำนวนชั่วโมงที่ใช้ไปกับงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เทียบกับงานที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในโครงการอาจเป็นเรื่องท้าทาย
- มันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนชั่วโมงที่สมาชิกทีมได้ใช้ไปกับโครงการ
การกำหนดราคา Kantata
ราคาที่กำหนดตามขนาดธุรกิจและอุตสาหกรรม
คะแนนและรีวิวของคันตาตา
- G2: 4. 2/5 (1,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
3. Monday.com: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามความคืบหน้าของงาน
Monday.com ให้บริการ เทมเพลตโครงการและเครื่องมือมากมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทางธุรกิจ ติดตามความคืบหน้าของงาน และตรวจสอบประสิทธิภาพของสมาชิกแต่ละคนในทีม
หากคุณเป็นผู้จัดการงานแบบภาพเหมือนฉัน คุณจะพบว่า บอร์ดและคอลัมน์ที่ปรับแต่งได้ มีประโยชน์มากขึ้นในการแยกงานและวางแผนไทม์ไลน์ของโครงการ ฟีเจอร์ลากและวางทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงได้ทันที
นอกจากนี้ Monday.com ยังมอบพื้นที่ทำงานที่รวมศูนย์และใช้งานง่ายให้กับผู้ใช้ทั่วทั้งองค์กร คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของทุกโครงการได้อย่างครบถ้วน เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ส่งมอบผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น และรับประกันความสำเร็จของโครงการโดยรวม
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- รับข้อมูลสถานะโครงการทันทีและจัดการทรัพยากรทีมที่จำเป็นสำหรับการเสร็จสิ้นโครงการ
- ใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่น การกล่าวถึง (@mentions) และความคิดเห็น เพื่อรวมศูนย์การสื่อสารภายในแต่ละงานหรือโครงการ
- สร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองด้วยวิดเจ็ตหลากหลาย เช่น วิดเจ็ตแบตเตอรี่ เพื่อแสดงภาพความคืบหน้าของคุณ
- อัตโนมัติทุกอย่างตั้งแต่การมอบหมายงาน, การแจ้งเตือน, และการผสานการทำงานของระบบกับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบ เช่น Slack หรือ GitHub
ข้อจำกัดของ Monday.com
- การไม่สามารถปรับแต่งการตั้งค่าบอร์ดให้เหมาะกับกลุ่มผู้ใช้ต่าง ๆ ได้เป็นข้อเสียที่เห็นได้ชัด
Monday.com ราคา
- ฟรี: ทดลองใช้ 14 วัน
- การพัฒนาเบื้องต้น: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานการพัฒนา: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- สำหรับนักพัฒนา: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- ฝ่ายพัฒนาองค์กร: ติดต่อทีมขาย
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,700+ รีวิว)
4. Freshbooks: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างใบแจ้งหนี้
Freshbooks เป็นระบบจัดการโครงการแบบครบวงจรที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะ สำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและทีมงานของพวกเขา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
มันให้บริการพื้นที่กลางบนเว็บสำหรับการจัดเก็บไฟล์. ดังนั้นคุณไม่ต้องค้นหาผ่านอีเมลล์เพื่อหาไฟล์แนบ.
สิ่งที่โดดเด่นสำหรับผมคือ ความสามารถในการทำงานร่วมกับลูกค้า ของเครื่องมือนี้ คุณสามารถให้ลูกค้าเข้าถึงไฟล์ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่เชิญพวกเขาเข้าร่วมโครงการ ซึ่งช่วยให้กระบวนการรับข้อเสนอแนะเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลและธุรกิจขนาดเล็กที่คล้ายคลึงกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshbooks
- ใช้วิดเจ็ตความสามารถในการทำกำไรเพื่อดูรายละเอียดของรายได้ ต้นทุน และชั่วโมงที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
- ควบคุมข้อมูลและไฟล์ที่ทีมของคุณสามารถเข้าถึงได้
- ช่วยให้คุณเห็นใบแจ้งหนี้และค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับโครงการเฉพาะ
- ส่งใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลา คุณไม่ต้องเสียเวลาทำใบแจ้งหนี้ที่เหมือนกันสำหรับลูกค้าคนเดิม
ข้อจำกัดของ Freshbooks
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่อเดือนสำหรับการเพิ่มสมาชิกทีมใหม่
- ไม่เหมาะสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องการปรับแต่งแพลตฟอร์มและรายงาน
ราคาของ Freshbooks
- ฟรี: ทดลองใช้ 30 วัน
- ไลท์: 12.00 ดอลลาร์/เดือน
- เพิ่มเติม: $18.00/เดือน
- พรีเมียม: $25/เดือน
- เลือก: ติดต่อทีมขาย
คะแนนและรีวิวของ Freshbooks
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 5/5 (4,300+ รีวิว)
คุณรู้หรือไม่? มากกว่า 44% ของผู้จัดการโครงการในออสเตรเลียใช้AI เพื่อทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ ตั้งแต่การสรุปการประชุมและการสนทนาไปจนถึงการอัปเดตโครงการโดยอัตโนมัติ แพลตฟอร์มการจัดการงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง 40%
5. Microsoft Project: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามการพึ่งพา, ค่าใช้จ่าย, และความซับซ้อน
Microsoft Project เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยม ช่วยให้โครงการที่ซับซ้อนง่ายต่อการจัดการมากขึ้น มันนำเสนอ การจัดตารางงานแบบไดนามิก ที่ช่วยให้คุณวางแผนโครงการได้อย่างง่ายดายตามความพยายามที่ต้องการ ระยะเวลาของโครงการ และสมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมาย
ฉันชอบแดชบอร์ดแบบโต้ตอบของมัน ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถดูสถานะโดยรวมและรายละเอียดของโครงการและโปรแกรมต่างๆ โดยใช้ การแสดงผลข้อมูลด้วย Power-BI
แม้ว่าส่วนติดต่อผู้ใช้และคุณสมบัติบางอย่างอาจดูซับซ้อนเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ แต่ Microsoft Project เป็นเครื่องมือที่น่าเชื่อถือซึ่งเหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการขนาดใหญ่หรือ การวางแผนโครงการระดับองค์กร สามารถติดตามการเชื่อมโยงที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายผ่านคุณสมบัติการเชื่อมโยง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Project
- ตรวจสอบวันที่ครบกำหนดที่กำลังจะมาถึง ความคืบหน้า และอุปสรรคต่างๆ โดยใช้มุมมองไทม์ไลน์แกนต์
- ใช้คุณสมบัติการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการเพื่อวางแผน จัดลำดับความสำคัญ และบริหารจัดการโครงการและการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอ
- ขอและสำรองทรัพยากรเพื่อให้โครงการของคุณมีบุคลากรเพียงพออยู่เสมอ
- นำเสนอแผนที่ความร้อน ซึ่งสามารถใช้ระบุทรัพยากรที่ถูกใช้งานมากเกินไปและน้อยเกินไปได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงได้อย่างเหมาะสม
ข้อจำกัดของ Microsoft Project
- มันถูกปรับให้เหมาะสมเฉพาะสำหรับโครงการแต่ละโครงการเท่านั้น
- การผสานรวมที่จำกัดนอกเหนือจาก Microsoft
ราคาของ Microsoft Project
- Microsoft Planner: รวมอยู่ใน Microsoft 365
- แผนที่ 1: $10 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- แผนที่ 3: $29 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- แผนที่ 5: $54/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Project
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,600 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (1,800+ รีวิว)
6. การบรรจบกัน: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบเปิด
ด้วย Confluence คุณสามารถทำให้ทีมของคุณมีความสอดคล้องกันในแผนโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเปิดตัว กระดานไวท์บอร์ดของ Confluence มอบพื้นที่การทำงานร่วมกันให้กับทีมสำหรับการระดมความคิด การสร้างภาพ และการเปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำในเวลาจริง
แพลตฟอร์มที่ใช้ AI นี้จะช่วยคุณค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและน่าเชื่อถือ และ แปลหรือให้คำจำกัดความคำศัพท์เฉพาะของบริษัท และตัวย่อได้อย่างรวดเร็ว
คุณยังสามารถใช้แอปมือถือ Confluence เพื่อเข้าถึงแผนโครงการ บทความความรู้ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเด่นของ Confluence
- ให้บริการฟีเจอร์การจัดการโครงการแบบครบวงจร ทำให้ผู้จัดการโครงการสามารถแบ่งปันข้อมูลและติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์
- เชิญผู้ใช้และเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าถึงเพื่อให้พื้นที่และหน้าเว็บถูกแชร์กับบุคคลที่เหมาะสม
- เปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้โดยการสร้างและแก้ไขหน้าเว็บ และติดแท็กผู้อื่น
- ผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์ของ Atlassian, Google Drive, Microsoft Teams, Slack, Google Analytics, Lucidchart และ Draw.io
ข้อจำกัดของการบรรจบกัน
- คุณสมบัติการติดตามเวลาแบบดั้งเดิมของมันค่อนข้างพื้นฐาน
- ไม่มีบอร์ดคัมบังหรือเครื่องมือการวางแผนงบประมาณ
การกำหนดราคาแบบคอนฟลูเอนซ์
- ฟรี: ตลอดไปสำหรับผู้ใช้ 10 คน
- มาตรฐาน: $4. 89/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $8. 97/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อทีมขาย
คะแนนและรีวิวจาก Confluence:
- G2: 4. /1 (3,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,300 รายการ)
7. อาสนะ: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามโครงการแบบภาพ
Asana เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยแบ่งโครงการของคุณออกเป็นส่วนและหมวดย่อย พร้อมด้วยแดชบอร์ดเพื่อให้คุณสามารถดูการอัปเดตของโครงการได้แบบเรียลไทม์ เป็นเครื่องมือที่มีหลายมิติ ออกแบบมาสำหรับธุรกิจทุกขนาด โดยมีคุณสมบัติการจัดระเบียบการทำงานมากมาย เครื่องมือการจัดการทรัพยากร และอินเทอร์เฟซที่น่าดึงดูด
เครื่องมือนี้ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำและตัวเตือนความจำได้ เพื่อให้คุณไม่พลาดกำหนดเวลาสำคัญใด ๆ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มวันที่ครบกำหนดในอนาคต ชื่อของเพื่อนร่วมงาน คำแนะนำสำหรับงานต่าง ๆ และความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการต่าง ๆ ได้อีกด้วย
ฉันชอบฟีเจอร์การผสานรวมของ Asana เป็นพิเศษ ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถสร้างคำขอจากอีเมลหรือช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น Slack และ Microsoft Teams ได้
คุณสมบัติของอาสนะ
- สร้างรายงานที่กำหนดเองเพื่อดูเป้าหมายที่อยู่ในเส้นทางหรือออกนอกเส้นทางได้ทันที
- เชื่อมโยงข้อมูลการรายงานจาก Salesforce เพื่อดูการอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับดีล, ลูกค้าเป้าหมาย, และอื่น ๆ
- ใช้ AI (Asana Intelligence) เพื่อตรวจจับอุปสรรคและค้นหาเส้นทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการก้าวไปข้างหน้าได้อย่างง่ายดาย
- คำนวณระยะเวลาที่งานจะใช้เวลาเพื่อให้คุณสามารถดำเนินการตามข้อมูลได้ ไม่ใช่การคาดเดา
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ไม่มีคุณสมบัติการติดตามเวลา
- แพลตฟอร์มอนุญาตให้ส่งออกไฟล์ได้เฉพาะในรูปแบบ JSON และ CSV เท่านั้น
ราคาของ Asana
- ฟรี: ตลอดไป
- เริ่มต้น: $10. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (12,000+ รีวิว)
8. Notion: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบงานภายในและงานที่ต้องติดต่อกับลูกค้าทั้งหมดของคุณ
ด้วย Notion คุณสามารถเพิ่มมุมมองปฏิทินให้กับโปรเจกต์ใดก็ได้เพื่อไม่ให้พลาดการประชุมหรือกำหนดเวลาสำคัญ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้ใช้สร้างป้ายกำกับความสำคัญและสถานะของตนเองได้ เพื่อให้ทุกทีมมีขั้นตอนการทำงานที่สมบูรณ์แบบโดยไม่มีอุปสรรคใดๆ
เครื่องมือนี้มีตัวกรองให้เลือกหลากหลาย คุณสามารถใช้ตัวกรองเหล่านี้เพื่อเลือกเฉพาะงานที่ได้รับมอบหมายให้คุณหรือรายการที่ระบุว่าเร่งด่วนได้ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ทีมสร้างสรรค์สามารถระดมความคิด ดำเนินการ ติดตาม และจัดระเบียบทุกอย่างได้อย่างราบรื่นจากแพลตฟอร์มเดียว
ไลบรารีเทมเพลตของ Notion มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการโครงการที่ยุ่งอย่างฉัน ซึ่งไม่ชอบเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง ฉันยังได้ลองใช้ Notion AI เพื่อสร้างโครงร่างโครงการและสรุปข้อมูล และมันไม่ทำให้ผิดหวังเลย!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- อนุญาตให้เชื่อมโยงไปยังหน้าอื่นได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่พิมพ์ @ เพื่อเชื่อมโยงบันทึกหรือแผนงานของคุณในเอกสาร
- รักษาเนื้อหาให้อัปเดตโดยอัตโนมัติในหลายตำแหน่งโดยใช้คุณสมบัติ Synced Blocks และการเปลี่ยนแปลงจะปรากฏทุกที่
- ด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถเขียนได้ในหลายภาษา เช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน และอื่น ๆ
- ซ่อนหรือขยายข้อมูลโครงการที่กว้างขวางโดยใช้ฟีเจอร์ลูกศรยุบ
ข้อจำกัดของ Notion
- แผนฟรีของมันอนุญาตให้คุณอัปโหลดรูปภาพ, วิดีโอ, และไฟล์แนบได้สูงสุด 5MB ซึ่งน้อยกว่าและขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูงบางประการ
- ตัวเลือกการส่งออกมีจำกัดมาก
ราคาของ Notion
- ฟรี: ตลอดไป
- เพิ่มเติม: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (15 รีวิว)
"ธุรกิจในออสเตรเลียกำลังมองหาการปฏิรูปองค์กรเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล การขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถ และการมุ่งเน้นการรวม ESG มีความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับบริการโปรแกรมที่ซับซ้อน การจัดการการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่สนับสนุนและเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งและทักษะระหว่างบุคคลในพื้นที่การจัดการโครงการและโปรแกรม"
9. Jira: เหมาะที่สุดสำหรับการอัปเดตสถานะแบบเรียลไทม์ด้วยภาพ
Jira เป็นแพลตฟอร์มครอบคลุมที่ประกอบด้วย Jira software, Jira core, และ Jira work management. เมื่อรวมกันแล้ว มันมอบความช่วยเหลือในการจัดการงานสำหรับธุรกิจทุกขนาด.
เครื่องมือนี้ช่วยให้ทีมสามารถ สร้างและปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ ตามความต้องการเฉพาะของพวกเขาได้
คุณสมบัติที่โดดเด่นของ Jira คือการอนุญาตให้ทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญและติดตามปัญหาตลอดกระบวนการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบั๊กและข้อผิดพลาดอื่นๆ คุณสมบัติการติดตามของมันช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคำอธิบาย ไฟล์แนบ และความคิดเห็นภายในรายงานบั๊กเพื่อการสื่อสารที่ชัดเจนและบริบทที่ครบถ้วน
ด้วยคุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของสุขภาพโครงการ ระบุแนวโน้ม และติดตามประสิทธิภาพของทีมได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- จัดระเบียบงานให้เป็นมุมมองรายการเดียวที่คุณสามารถอัปเดต จัดเรียง และจัดลำดับความสำคัญได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์แก้ไขในตัว
- มองเห็นภาพรวมของงานและกำหนดเส้นตายของโครงการตามเวลาโดยใช้มุมมองปฏิทินของ Jira
- ใช้บอร์ดโครงการเพื่อติดตามสถานะของงานที่สมาชิกในทีมของคุณรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการทำงาน
- วิเคราะห์ลำดับขั้นตอนที่โครงการจำเป็นต้องดำเนินการ เพื่อให้คุณสามารถทำความเข้าใจปัญหาได้ก่อนที่จะกลายเป็นอุปสรรค ด้วยฟีเจอร์การจัดการการพึ่งพา
ข้อจำกัดของ Jira
- มันมีปัญหาในการรองรับวิธีการแบบน้ำตก
- การปรับแต่งมากเกินไปอาจนำไปสู่กระบวนการทำงานที่ซับซ้อน ส่งผลต่อความสะดวกในการใช้งาน
ราคาของ Jira
- ฟรี: ตลอดไป
- มาตรฐาน: $7. 16/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.48/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อทีมขาย
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 2,600 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
10. Zoho Projects: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการทำงานและฟีเจอร์การรายงานขั้นสูง
Zoho Projects เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดในออสเตรเลียที่ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของโครงการให้ราบรื่นด้วยระบบอัตโนมัติ การปรับแต่ง และการผสานรวม สามารถจัดการโครงการได้ทุกขนาดและทุกระดับของความซับซ้อน
ฟีเจอร์แผนภูมิแกนต์ ช่วยให้คุณสามารถแบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้และงานที่สามารถดำเนินการได้ พร้อมทั้งสร้างรายการงานเพื่อช่วยให้คุณวางแผนได้อย่างละเอียดยิ่งขึ้น แพลตฟอร์มยังมีฟีเจอร์ในตัวที่ช่วยให้คุณบันทึกทุกนาทีของการทำงานหนักของคุณได้ ไม่ว่าจะทำด้วยตนเองหรือใช้ตัวจับเวลา
ฉันชอบ ฟังก์ชันการแชทในตัวที่เรียกว่าโมดูลการสนทนา ซึ่งเก็บการสนทนาทั้งหมดของโครงการไว้ภายในที่ทำงานที่เชื่อมต่อกัน ทำให้ข้อมูลทั้งหมดเชื่อมโยงกันในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Projects
- ใช้ Zoho Invoice เพื่อบันทึกระยะเวลาของโครงการและสร้างใบแจ้งหนี้จากตารางเวลาการทำงานของคุณโดยอัตโนมัติ
- ใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบลากและวางเพื่อทำให้การสร้างระบบอัตโนมัติใหม่สามารถมองเห็นและนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น
- กำหนดความเชื่อมโยงระหว่างงานและมอบหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสมโดยใช้ Zoho Projects
ข้อจำกัดของ Zoho Projects
- Zoho ไม่มีการให้บริการการเข้าถึงซอฟต์แวร์ที่จำเป็นมากที่สุด รวมถึง Google และ Microsoft
- ฟิลด์ที่กำหนดเองแบบจำกัด
ราคาของ Zoho Projects
- ฟรี: ทดลองใช้ 10 วัน
- พรีเมียม: $3.5/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $7.5/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho Projects รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (4,300+ รีวิว)
ปรับปรุงการจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดในออสเตรเลียช่วยเร่งแผนการดำเนินโครงการและการดำเนินงานให้เร็วขึ้น นอกจากนี้ เครื่องมือเหล่านี้ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถทำงานได้อย่างยืดหยุ่น แม้ในท่ามกลางความท้าทาย โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสารภายในทีม
ด้วยClickUp คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของทีมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการมองเห็นภาพรวมตั้งแต่ต้นจนจบในทุกโครงการ ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายที่ถูกต้อง การวางแผนเส้นทางโครงการ ไปจนถึงการติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ClickUp มีเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงาน สรุปได้ว่า การนำเครื่องมืออย่าง ClickUp มาใช้จะช่วยให้คุณไม่พลาดเป้าหมายสำคัญ และสามารถส่งมอบโครงการได้มากขึ้น รวดเร็วขึ้น และอยู่ในงบประมาณ
ลงทะเบียนกับ ClickUp ฟรีและทำให้การจัดการโครงการของคุณเป็นระบบเพื่อให้เห็นภาพธุรกิจได้ชัดเจนขึ้น!