10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดของ BombBomb สำหรับการส่งข้อความวิดีโอในปี 2025

การเพิ่มขึ้นของการทำงานทางไกลและการสื่อสารดิจิทัลได้กระตุ้นความต้องการในการมีปฏิสัมพันธ์ที่น่าสนใจและส่วนตัวมากขึ้น แพลตฟอร์มการส่งข้อความวิดีโอเช่น BombBomb ได้กลายเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่า ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มความเป็นมนุษย์ให้กับอีเมลและการนำเสนอได้
อย่างไรก็ตาม ด้วยตลาดที่เติบโตขึ้น หลายทางเลือกของ BombBomb นำเสนอคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย
คู่มือนี้แสดงรายการทางเลือก BombBomb ที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2024 พร้อมคุณสมบัติหลัก ข้อจำกัด ราคา และรีวิวจากผู้ใช้
หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณพบสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการในการส่งข้อความวิดีโอของคุณ
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ BombBomb?
การเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะและงบประมาณของคุณ นี่คือปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณา:
- การบันทึกและแก้ไข: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มมีชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง เช่น การบันทึกหน้าจอและเว็บแคม รวมถึงเครื่องมือแก้ไขพื้นฐาน
- การแชร์และการติดตาม: เลือกทางเลือกที่อนุญาตให้คุณแชร์วิดีโอผ่านอีเมลและโซเชียลมีเดีย หรือฝังลงในเว็บไซต์ของคุณได้ มองหาฟีเจอร์การวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อช่วยให้คุณติดตามการมีส่วนร่วม
- ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: เลือกแพลตฟอร์มที่มีการจัดเก็บวิดีโอที่ปลอดภัยและมีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมของคุณ
- การผสานรวม: ตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มสามารถผสานรวมกับเครื่องมือและกระบวนการทำงานที่คุณมีอยู่แล้วได้หรือไม่ รวมถึงระบบ CRM, ระบบการตลาดทางอีเมล, หรือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มปัจจุบันของคุณได้
- ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้สำหรับทั้งผู้สร้างและผู้รับชม ตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มนั้นสามารถสร้างวิดีโอได้โดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมที่ซับซ้อน
โดยการประเมินคุณสมบัติเหล่านี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน คุณสามารถเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ BombBomb ที่ตรงกับความต้องการด้านวิดีโอและการบันทึกของคุณทั้งหมด
10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ BombBomb ที่ควรใช้
ด้วยปัจจัยข้างต้นในใจ มาสำรวจ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ BombBomb ที่คุณสามารถใช้ในปี 2024:
1. คลิกอัพ
ClickUp เป็นชุดเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังพร้อมเครื่องมือบันทึกวิดีโอและหน้าจอในตัว—Clips. คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถบันทึกวิดีโอสั้น ๆ ได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม.
คุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นของClickUp Clipsคือการผสานรวมกับ AI ซึ่งสามารถถอดเสียงข้อความในวิดีโอของคุณได้โดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มการเข้าถึง
นี่คือเหตุผลที่ Clips เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ BombBomb:
- เนื่องจาก Clips เป็นส่วนหนึ่งของ ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ เพื่อบันทึกและแชร์หน้าจอและวิดีโอ ทุกอย่างสามารถเข้าถึงได้ภายในเวิร์กโฟลว์ที่คุณมีอยู่แล้ว
- ฝังคลิปในภารกิจ, ความคิดเห็น, หรือเอกสาร ทำให้พร้อมใช้งานได้ทันทีสำหรับผู้ร่วมงานในบริบท
- ClickUp Brainจะถอดเสียงคลิปของคุณโดยอัตโนมัติ ทำให้สามารถค้นหาได้และให้บริบทเพิ่มเติมสำหรับผู้ชม
- แสดงความคิดเห็นโดยตรงในช่วงเวลาเฉพาะภายในคลิป เพื่อเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบันทึก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- คลิกที่เวลาเพื่อข้ามไปยังส่วนต่าง ๆ ของวิดีโอและคัดลอกข้อความสั้น ๆ ไปใช้ตามที่คุณต้องการ
- แชร์คลิปกับใครก็ได้โดยใช้ลิงก์สาธารณะหรือไฟล์วิดีโอ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีคุณภาพวิดีโอและเสียงระดับมืออาชีพ
- บันทึกโดยไม่จำกัดเวลาหรือลายน้ำบนการบันทึกหน้าจอของคุณ
- จัดการวิดีโอและคลิปเสียงทั้งหมดของคุณในที่เดียวด้วย Clips Hub
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่บางคนสังเกตเห็นว่ามีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
2. ลูม
Loom อาจดีกว่า BombBomb หากคุณให้ความสำคัญกับประสบการณ์การใช้งานฟรีที่ใช้งานง่าย พร้อมเครื่องมือบันทึกหน้าจอคุณภาพสูง
แม้ว่าจะมีทางเลือกอื่น ๆสำหรับLoomในปี 2024 ที่ใช้ในการสร้างเนื้อหาวิดีโอที่น่าสนใจอยู่มากมาย แต่ Loom ก็ยังคงรักษาความนิยมไว้ได้ในกลุ่มผู้ใช้ที่หลากหลาย
คุณสามารถบันทึกหน้าจอและกล้องพร้อมกันได้ และใช้เครื่องมือแก้ไขพื้นฐานเพื่อตัดต่อวิดีโอได้ Loom ยังให้บริการแชร์วิดีโอได้ง่ายผ่านลิงก์วิดีโอที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งสามารถฝังไว้ในเว็บไซต์หรือใช้ในอีเมลได้
คุณสมบัติเด่นของ Loom
- บันทึกหน้าจอและเสียงบน MacOS, Windows และ Chrome
- แก้ไขอย่างรวดเร็วในเบราว์เซอร์หรือแอปมือถือ
- ใช้เครื่องมือวาดสำหรับการบันทึกข้อความและการเน้น
ข้อจำกัดของเครื่องทอผ้า
- ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้ำกับฟังก์ชันแก้ไข
- ปัญหาการเล่นซ้ำบ่อย
การกำหนดราคาของ Loom
- เริ่มต้น: ฟรี
- ธุรกิจ: $15/ผู้สร้างต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของเครื่องทอผ้า
- G2: 4. 7/5 (1,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (420+ รีวิว)
3. วิดยาร์ด
Vidyard นำเสนอแพลตฟอร์มการจัดการวิดีโอที่ครอบคลุมมากกว่า พร้อมด้วยฟีเจอร์การวิเคราะห์ การแก้ไข และการแชร์ขั้นสูง เมื่อเทียบกับ BombBomb ที่เน้นเฉพาะเครื่องมือส่งข้อความวิดีโอแบบง่ายเท่านั้น
เช่นเดียวกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Vidyard และ BombBomb หลายตัว มันมีเครื่องมือแก้ไขวิดีโอขั้นสูง, การวิเคราะห์เพื่อติดตามการมีส่วนร่วม, และคุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อสร้างการสาธิตผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและวิดีโอการติดต่อสื่อสารที่ปรับแต่งตามบุคคล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Vidyard
- ทำให้การวางแผนวิดีโอเป็นเรื่องง่ายและปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของคุณด้วยเครื่องมือสร้างสคริปต์ AI ของ Vidyard
- รวมวิดีโอ เอกสาร และทรัพยากรการขายอื่นๆ ของคุณไว้ในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่าย
- ย้ายการสนทนาออกจากกล่องขาเข้าด้วยการแชร์และการทำงานร่วมกันแบบศูนย์กลาง
ข้อจำกัดของ Vidyard
- ต้องการตัวเลือกการปรับแต่งที่ดีขึ้นสำหรับการอัปโหลดและพื้นหลัง
- การประมวลผลวิดีโออาจใช้เวลานานเกินไปเมื่อทำการตัด/แก้ไข
ราคาของ Vidyard
- ฟรี
- ข้อดี: $29/เดือน
- บวก: $89/เดือน
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Vidyard
- G2: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
4. Zight
Zight เป็นทางเลือกของ BombBomb สำหรับการอธิบายอย่างละเอียดและแบบไม่พร้อมกัน พร้อมการบันทึกหน้าจอ, การใส่คำอธิบายประกอบ, และการถอดเสียง.
มันช่วยให้คุณสามารถฝังองค์ประกอบที่สามารถคลิกได้ภายในวิดีโอ เช่น ลิงก์, แบบสำรวจ, และ CTA (คำกระตุ้นให้กระทำ) ซึ่งทำให้ Zight เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการมีส่วนร่วมกับผู้ชม และกระตุ้นให้พวกเขาดำเนินการหลังจากชมข้อความวิดีโอของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Zight
- บันทึกหน้าจอของคุณด้วยแอป Zight สำหรับเดสก์ท็อป, มือถือ และ Chrome
- จับภาพหน้าจอ ใส่คำอธิบายประกอบ และแชร์ได้ทันทีด้วยเครื่องมือสำหรับใส่คำอธิบายประกอบ
- สร้างภาพเคลื่อนไหว GIF จากทุกสิ่งบนหน้าจอของคุณและตกแต่งด้วยคำบรรยายและสติกเกอร์
ข้อจำกัดในการมองเห็น
- ประสบการณ์ผู้ใช้ไม่ดีเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสีที่ไม่ดึงดูด
- ไม่สามารถปิดเสียงคลิกดังและไม่จำเป็นได้ใน Chrome
การกำหนดราคาของ Zight
- ฟรี สำหรับบุคคลทั่วไป
- ข้อดี: $9. 9/เดือน สำหรับแผนรายปี
- ทีม: $8/เดือน สำหรับแผนรายปี
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Zight
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (180+ รีวิว)
5. ScreenRec
ScreenRec มุ่งเน้นการบันทึกหน้าจอและเว็บแคมอย่างง่าย ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับข้อความวิดีโออย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับวิธีการที่เน้นอีเมลของ BombBomb
เช่นเดียวกับ Loom, มันมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการแชร์ที่ง่ายดายผ่านการสร้างลิงก์ที่กำหนดเอง ScreenRec ยังมีคุณสมบัติพิเศษบางอย่าง เช่น เครื่องมือวาดสำหรับการใส่คำอธิบายประกอบ
คุณสมบัติเด่นของ ScreenRec
- บันทึกหน้าจอของคุณด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว เพิ่มคำอธิบายประกอบในภาพหน้าจอ และแชร์ได้ทันที
- บันทึกและแบ่งปันวิดีโอการฝึกอบรมภายในองค์กรอย่างเป็นส่วนตัว
- เผยแพร่วิดีโอไปยังเว็บและใช้การวิเคราะห์เพื่อค้นหาว่าใครดูวิดีโอของคุณ เมื่อไหร่ และนานแค่ไหน
ข้อจำกัดของ ScreenRec
- ไม่มีตัวเลือกในการแก้ไขวิดีโอ
- อินเตอร์เฟซผู้ใช้และแถบเครื่องมือสำหรับใส่คำอธิบายประกอบที่ล้าสมัย
ราคาของ ScreenRec
- ฟรี
- ข้อดี: $8. 32/เดือน
- พรีเมียม: $81. 66/เดือน
คะแนนและรีวิวของ ScreenRec
- G2: 4. 8/5 (ไม่มีรีวิวเพียงพอ)
- Capterra: 5/5 (ไม่มีรีวิวเพียงพอ)
6. Wistia
หากคุณต้องการมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์เนื้อหาวิดีโอแบบเว็บ Wistia เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในด้านเครื่องมือโฮสต์วิดีโอและการผสานรวมกับเว็บไซต์ทำให้เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ BombBomb โดยได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการนำเสนอเนื้อหาวิดีโอคุณภาพสูงบนเว็บไซต์และสื่อการตลาดของตน
ส่วนขยาย Chromeของ Wistia Soapbox ช่วยบันทึกทั้งหน้าจอและเว็บแคมของคุณพร้อมกัน
แม้ว่า Wistia จะไม่มีฟังก์ชันการบันทึกโดยตรง แต่โดดเด่นในการให้บริการเครื่องเล่นวิดีโอที่ปลอดภัยและปรับแต่งได้ พร้อมการวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อติดตามการมีส่วนร่วมของผู้ชม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wistia
- บันทึก, แก้ไข, และร่วมมือกันในวิดีโอได้โดยตรงจากเบราว์เซอร์ของคุณ
- ให้วิดีโอของคุณมีบ้านด้วยโฟลเดอร์, ฟิลเตอร์, และแท็กที่ทำให้การจัดการเป็นเรื่องง่าย
- ใช้เครื่องมือ SEO และเครื่องมือสร้างลูกค้าเป้าหมายในตัวสำหรับวิดีโอของ Wistiaในการทำการตลาดวิดีโอ
- วัดและเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอของคุณด้วยการวิเคราะห์และการทดสอบ A/B
ข้อจำกัดของ Wistia
- การเรียนรู้คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่าง เช่น การปรับแต่งพฤติกรรมของวิดีโอหรือการตั้งค่าการเชื่อมต่อระบบ อาจต้องใช้เวลาเรียนรู้เพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ที่เพิ่งเริ่มต้นใช้งานแพลตฟอร์มโฮสต์วิดีโอ
ราคาของ Wistia
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $24/เดือน
- ข้อดี: $99/เดือน
- ขั้นสูง: $399/เดือน
- พรีเมียม: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Wistia
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
7. ฮิปโป วิดีโอ
Hippo Video เป็นทางเลือกสำหรับวิดีโอข้อความที่เน้นด้านการขายและการตลาดแทน BombBomb โดยช่วยให้การสร้างวิดีโอส่วนบุคคลสำหรับการติดต่อและการหาลูกค้าเป้าหมายเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การรองรับเครื่องช่วยอ่านสคริปต์ วิดีโอเทมเพลต และแบบฟอร์มสำหรับเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขายและการตลาดที่ต้องการกระบวนการทำงานอีเมลวิดีโอที่ราบรื่นพร้อมเครื่องมือสร้างลูกค้าเป้าหมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hippo Video
- สร้างวิดีโอที่ปรับแต่งได้สำหรับทุกสถานการณ์ได้เพียงไม่กี่คลิก จากคอลเล็กชันมากมายของเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า
- สร้างสคริปต์วิดีโอได้ทันทีด้วยการป้อนข้อความเริ่มต้น
- รับการสนับสนุนอวาตาร์สำหรับมากกว่า 140 ภาษาทั่วโลก
ข้อจำกัดของวิดีโอฮิปโป
- บางครั้ง แพลตฟอร์มดูเหมือนจะเหมาะกับทีมมากกว่า ทำให้ผู้เล่นคนเดียวต้องหาทางแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง
- UX/UI ล้าสมัย
ราคาของ Hippo Video
- ฟรี
- ข้อดี: $20/ผู้ใช้ต่อเดือน คิดเป็นรายปี
- ทีม: $60/ผู้ใช้ต่อเดือน คิดเป็นรายปี
- องค์กร: $80/ผู้ใช้ต่อเดือน คิดเป็นรายปี
คะแนนและรีวิวของ Hippo Video
- G2: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้เทมเพลตแผนการสื่อสารฟรี 15แบบนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า พันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย!
8. Sendspark
Sendspark เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อสร้างและแชร์ข้อความวิดีโอที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล
มันมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการวิเคราะห์วิดีโออย่างละเอียดในราคาที่ต่ำกว่าแผนของ BombBomb ที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน ดังนั้น หากคุณให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและความง่ายในการใช้งาน Sendspark เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ
คุณสมบัติเด่นของ Sendspark
- สร้างวิดีโอส่วนตัวเพื่อแบ่งปันกับลูกค้าและผู้ที่สนใจ
- ผสานกับวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้าเพื่อขยายขนาด
- ปรับแต่งประสบการณ์วิดีโอให้เหมาะกับผู้ชมแต่ละคนโดยอัตโนมัติเพื่อให้เป็นส่วนตัวและเกี่ยวข้องในระดับใหญ่
ข้อจำกัดของ Sendspark
- เวลาประมวลผลวิดีโอที่ยาวนาน
- ปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นซ้ำบนแพลตฟอร์ม
ราคาของ Sendspark
- 1:1 วิดีโอข้อความ: $15/ที่นั่งต่อเดือน
- วิดีโอที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลด้วย AI: $49/ที่นั่งต่อเดือน
- แพ็กเกจวิดีโอทีม: $149/ทีม ต่อเดือน
- การเข้าถึงจำนวนมาก: $499/ทีม ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Sendspark
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
9. วีเมโอ
Vimeo เป็นแพลตฟอร์มโฮสต์วิดีโอที่ได้รับความนิยมซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านการเล่นวิดีโอคุณภาพสูงและการควบคุมความเป็นส่วนตัวขั้นสูง
แม้ว่าจะไม่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการส่งข้อความวิดีโอ Vimeo ก็อนุญาตให้อัปโหลดวิดีโออย่างปลอดภัย ป้องกันด้วยรหัสผ่าน และมีตัวเลือกในการปรับแต่งสำหรับการฝังวิดีโอในอีเมลหรือเว็บไซต์
หากจุดมุ่งหมายหลักของคุณคืออีเมลวิดีโอที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลพร้อมฟีเจอร์ด้านการตลาดและการขาย BombBomb อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า อย่างไรก็ตาม Vimeo อาจเป็นทางเลือกที่ดีหากคุณต้องการแพลตฟอร์มโฮสต์วิดีโอที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าพร้อมฟีเจอร์การจัดการที่แข็งแกร่ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Vimeo
- ใช้เครื่องมือ AI ที่ทรงพลังสำหรับการตัดต่อวิดีโอแบบข้อความ
- จัดระเบียบเนื้อหาของคุณไว้ในคลังวิดีโอที่สวยงาม
- สร้างและโฮสต์วิดีโอบนเครื่องเล่นที่ไม่มีโฆษณา
ข้อจำกัดของ Vimeo
- แพลตฟอร์มอาจมีความยากลำบากในการใช้งานสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ปัญหาการเล่นเป็นครั้งคราว
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้สำหรับแผงการตั้งค่าไม่ดี
ราคาของ Vimeo
- ฟรี
- เริ่มต้น: $20/เดือน
- มาตรฐาน: $33/เดือน
- ขั้นสูง: $108/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Vimeo
- G2: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
10. บอนโจโร
Bonjoro มุ่งเน้นที่พลังของการทักทายด้วยวิดีโอและการแนะนำตัวที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อความวิดีโอสั้น ๆ ได้โดยตรงจากเว็บเบราว์เซอร์ และส่งออกไปโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น เมื่อมีลูกค้าใหม่หรือมีการโต้ตอบกับลูกค้า
Bonjoro ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์และการสร้างความประทับใจแรกที่ดี ดังนั้นอาจเหมาะกับคุณมากกว่าหากความสำคัญของคุณคือความคุ้มค่า การผสานรวมกับเครื่องมือการตลาดทางอีเมล และการรวบรวมวิดีโอคำรับรอง
แผนฟรีของพวกเขาให้คุณทดลองใช้ได้ แผนราคาของพวกเขาปรับขนาดได้ดีสำหรับทีมขนาดเล็ก และพวกเขามีการผสานการทำงานกับระบบ CRM และแพลตฟอร์มอีเมลที่ได้รับความนิยม
ในขณะที่ BombBomb มีคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง Bonjoro มุ่งเน้นในด้านการเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารผ่านวิดีโอของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Bonjoro
- เชื่อมต่อกับระบบ CRM ของคุณเพื่อส่งวิดีโอส่วนตัวได้อย่างง่ายดายทุกครั้งที่มีลูกค้าใหม่ สมัครสมาชิก หรือสอบถามข้อมูล
- บันทึกและส่งวิดีโอของคุณจากมือถือหรือเดสก์ท็อป พร้อมฟิลด์ที่กำหนดเองจาก CRM ของคุณที่มองเห็นได้ขณะบันทึก
- รับการตอบกลับมากขึ้นและกระตุ้นการแปลงโดยเพิ่มลิงก์ไปยังเว็บไซต์ ปฏิทิน หรือทรัพยากรสำคัญอื่น ๆ ของคุณ
ข้อจำกัดของ Bonjoro
- มีพื้นที่ให้ปรับปรุงใน UI
- ปัญหาการอัปโหลดเป็นครั้งคราว
- ปัญหาการผสานรวมที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว
ราคาของ Bonjoro
- ฟรี
- เริ่มต้น: $25/เดือน
- ข้อดี: $39/เดือน
- การเติบโต: $99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Bonjoro
- G2: 4. 8/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 6+ รายการ)
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ลองดู14 เครื่องมือบันทึกหน้าจอฟรีที่ดีที่สุดโดยไม่มีลายน้ำ ก่อนเลือกเครื่องมือสื่อสารวิดีโอตัวถัดไปของคุณ!
การเลือกแพลตฟอร์มข้อความวิดีโอที่เหมาะสม
อย่าจมอยู่กับตัวเลือกการส่งข้อความวิดีโอมากมาย!
การเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมในการส่งวิดีโออาจรู้สึกท่วมท้น แต่ด้วยการพิจารณาอย่างรอบคอบ คุณสามารถสำรวจโลกแห่งความเป็นไปได้สำหรับการสื่อสารภายในและการประชาสัมพันธ์ภายนอกได้
และหากคุณยังตัดสินใจไม่ได้ เราขอแนะนำ ClickUp ไหม?
ClickUp โดดเด่นในฐานะโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับความต้องการในการส่งข้อความวิดีโอ มันผสานรวมการส่งข้อความวิดีโอเข้ากับคุณสมบัติการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งอยู่แล้วได้อย่างราบรื่น ทำให้คุณสามารถรักษาการสื่อสารและการทำงานร่วมกันทั้งหมดไว้ในศูนย์กลางเดียว
ไม่ต้องสลับแอปอีกต่อไป—ClickUp ช่วยสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่นและทำให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกันลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้