10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดของ BombBomb สำหรับการส่งข้อความวิดีโอในปี 2025

28 มกราคม 2568

การเพิ่มขึ้นของการทำงานทางไกลและการสื่อสารดิจิทัลได้กระตุ้นความต้องการในการมีปฏิสัมพันธ์ที่น่าสนใจและส่วนตัวมากขึ้น แพลตฟอร์มการส่งข้อความวิดีโอเช่น BombBomb ได้กลายเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่า ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มความเป็นมนุษย์ให้กับอีเมลและการนำเสนอได้

อย่างไรก็ตาม ด้วยตลาดที่เติบโตขึ้น หลายทางเลือกของ BombBomb นำเสนอคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย

คู่มือนี้แสดงรายการทางเลือก BombBomb ที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2024 พร้อมคุณสมบัติหลัก ข้อจำกัด ราคา และรีวิวจากผู้ใช้

หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณพบสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการในการส่งข้อความวิดีโอของคุณ

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ BombBomb?

การเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะและงบประมาณของคุณ นี่คือปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณา:

  • การบันทึกและแก้ไข: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มมีชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง เช่น การบันทึกหน้าจอและเว็บแคม รวมถึงเครื่องมือแก้ไขพื้นฐาน
  • การแชร์และการติดตาม: เลือกทางเลือกที่อนุญาตให้คุณแชร์วิดีโอผ่านอีเมลและโซเชียลมีเดีย หรือฝังลงในเว็บไซต์ของคุณได้ มองหาฟีเจอร์การวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อช่วยให้คุณติดตามการมีส่วนร่วม
  • ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: เลือกแพลตฟอร์มที่มีการจัดเก็บวิดีโอที่ปลอดภัยและมีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมของคุณ
  • การผสานรวม: ตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มสามารถผสานรวมกับเครื่องมือและกระบวนการทำงานที่คุณมีอยู่แล้วได้หรือไม่ รวมถึงระบบ CRM, ระบบการตลาดทางอีเมล, หรือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มปัจจุบันของคุณได้
  • ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้สำหรับทั้งผู้สร้างและผู้รับชม ตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มนั้นสามารถสร้างวิดีโอได้โดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมที่ซับซ้อน

โดยการประเมินคุณสมบัติเหล่านี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน คุณสามารถเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ BombBomb ที่ตรงกับความต้องการด้านวิดีโอและการบันทึกของคุณทั้งหมด

10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ BombBomb ที่ควรใช้

ด้วยปัจจัยข้างต้นในใจ มาสำรวจ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ BombBomb ที่คุณสามารถใช้ในปี 2024:

1. คลิกอัพ

คลิป ClickUp
สร้างและแชร์วิดีโอ, บันทึกเสียง, แสดงความคิดเห็น, และเปลี่ยนให้เป็นงานโดยใช้ ClickUp Clips

ClickUp เป็นชุดเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังพร้อมเครื่องมือบันทึกวิดีโอและหน้าจอในตัว—Clips. คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถบันทึกวิดีโอสั้น ๆ ได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม.

คุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นของClickUp Clipsคือการผสานรวมกับ AI ซึ่งสามารถถอดเสียงข้อความในวิดีโอของคุณได้โดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มการเข้าถึง

นี่คือเหตุผลที่ Clips เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ BombBomb:

  • เนื่องจาก Clips เป็นส่วนหนึ่งของ ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ เพื่อบันทึกและแชร์หน้าจอและวิดีโอ ทุกอย่างสามารถเข้าถึงได้ภายในเวิร์กโฟลว์ที่คุณมีอยู่แล้ว
  • ฝังคลิปในภารกิจ, ความคิดเห็น, หรือเอกสาร ทำให้พร้อมใช้งานได้ทันทีสำหรับผู้ร่วมงานในบริบท
  • ClickUp Brainจะถอดเสียงคลิปของคุณโดยอัตโนมัติ ทำให้สามารถค้นหาได้และให้บริบทเพิ่มเติมสำหรับผู้ชม
  • แสดงความคิดเห็นโดยตรงในช่วงเวลาเฉพาะภายในคลิป เพื่อเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบันทึก
คลิป ClickUp
จัดการคลิป ClickUp ในศูนย์กลางคลิป

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • คลิกที่เวลาเพื่อข้ามไปยังส่วนต่าง ๆ ของวิดีโอและคัดลอกข้อความสั้น ๆ ไปใช้ตามที่คุณต้องการ
  • แชร์คลิปกับใครก็ได้โดยใช้ลิงก์สาธารณะหรือไฟล์วิดีโอ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีคุณภาพวิดีโอและเสียงระดับมืออาชีพ
  • บันทึกโดยไม่จำกัดเวลาหรือลายน้ำบนการบันทึกหน้าจอของคุณ
  • จัดการวิดีโอและคลิปเสียงทั้งหมดของคุณในที่เดียวด้วย Clips Hub
คลิป ClickUp
กำจัดความคิดเห็นที่ซ้ำซ้อนและความสับสนด้วยการบันทึกวิดีโอและแบ่งปันความคิดของคุณอย่างชัดเจนด้วย ClickUp Clips

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่บางคนสังเกตเห็นว่ามีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)

2. ลูม

เครื่องทอผ้า
ผ่านทางLoom

Loom อาจดีกว่า BombBomb หากคุณให้ความสำคัญกับประสบการณ์การใช้งานฟรีที่ใช้งานง่าย พร้อมเครื่องมือบันทึกหน้าจอคุณภาพสูง

แม้ว่าจะมีทางเลือกอื่น ๆสำหรับLoomในปี 2024 ที่ใช้ในการสร้างเนื้อหาวิดีโอที่น่าสนใจอยู่มากมาย แต่ Loom ก็ยังคงรักษาความนิยมไว้ได้ในกลุ่มผู้ใช้ที่หลากหลาย

คุณสามารถบันทึกหน้าจอและกล้องพร้อมกันได้ และใช้เครื่องมือแก้ไขพื้นฐานเพื่อตัดต่อวิดีโอได้ Loom ยังให้บริการแชร์วิดีโอได้ง่ายผ่านลิงก์วิดีโอที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งสามารถฝังไว้ในเว็บไซต์หรือใช้ในอีเมลได้

คุณสมบัติเด่นของ Loom

  • บันทึกหน้าจอและเสียงบน MacOS, Windows และ Chrome
  • แก้ไขอย่างรวดเร็วในเบราว์เซอร์หรือแอปมือถือ
  • ใช้เครื่องมือวาดสำหรับการบันทึกข้อความและการเน้น

ข้อจำกัดของเครื่องทอผ้า

  • ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้ำกับฟังก์ชันแก้ไข
  • ปัญหาการเล่นซ้ำบ่อย

การกำหนดราคาของ Loom

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • ธุรกิจ: $15/ผู้สร้างต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของเครื่องทอผ้า

  • G2: 4. 7/5 (1,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (420+ รีวิว)

3. วิดยาร์ด

วิดยาร์ด
ผ่านทางVidyard

Vidyard นำเสนอแพลตฟอร์มการจัดการวิดีโอที่ครอบคลุมมากกว่า พร้อมด้วยฟีเจอร์การวิเคราะห์ การแก้ไข และการแชร์ขั้นสูง เมื่อเทียบกับ BombBomb ที่เน้นเฉพาะเครื่องมือส่งข้อความวิดีโอแบบง่ายเท่านั้น

เช่นเดียวกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Vidyard และ BombBomb หลายตัว มันมีเครื่องมือแก้ไขวิดีโอขั้นสูง, การวิเคราะห์เพื่อติดตามการมีส่วนร่วม, และคุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อสร้างการสาธิตผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและวิดีโอการติดต่อสื่อสารที่ปรับแต่งตามบุคคล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Vidyard

  • ทำให้การวางแผนวิดีโอเป็นเรื่องง่ายและปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของคุณด้วยเครื่องมือสร้างสคริปต์ AI ของ Vidyard
  • รวมวิดีโอ เอกสาร และทรัพยากรการขายอื่นๆ ของคุณไว้ในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่าย
  • ย้ายการสนทนาออกจากกล่องขาเข้าด้วยการแชร์และการทำงานร่วมกันแบบศูนย์กลาง

ข้อจำกัดของ Vidyard

  • ต้องการตัวเลือกการปรับแต่งที่ดีขึ้นสำหรับการอัปโหลดและพื้นหลัง
  • การประมวลผลวิดีโออาจใช้เวลานานเกินไปเมื่อทำการตัด/แก้ไข

ราคาของ Vidyard

  • ฟรี
  • ข้อดี: $29/เดือน
  • บวก: $89/เดือน
  • ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Vidyard

  • G2: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)

4. Zight

ไซท์
ผ่านทางZight

Zight เป็นทางเลือกของ BombBomb สำหรับการอธิบายอย่างละเอียดและแบบไม่พร้อมกัน พร้อมการบันทึกหน้าจอ, การใส่คำอธิบายประกอบ, และการถอดเสียง.

มันช่วยให้คุณสามารถฝังองค์ประกอบที่สามารถคลิกได้ภายในวิดีโอ เช่น ลิงก์, แบบสำรวจ, และ CTA (คำกระตุ้นให้กระทำ) ซึ่งทำให้ Zight เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการมีส่วนร่วมกับผู้ชม และกระตุ้นให้พวกเขาดำเนินการหลังจากชมข้อความวิดีโอของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Zight

  • บันทึกหน้าจอของคุณด้วยแอป Zight สำหรับเดสก์ท็อป, มือถือ และ Chrome
  • จับภาพหน้าจอ ใส่คำอธิบายประกอบ และแชร์ได้ทันทีด้วยเครื่องมือสำหรับใส่คำอธิบายประกอบ
  • สร้างภาพเคลื่อนไหว GIF จากทุกสิ่งบนหน้าจอของคุณและตกแต่งด้วยคำบรรยายและสติกเกอร์

ข้อจำกัดในการมองเห็น

  • ประสบการณ์ผู้ใช้ไม่ดีเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสีที่ไม่ดึงดูด
  • ไม่สามารถปิดเสียงคลิกดังและไม่จำเป็นได้ใน Chrome

การกำหนดราคาของ Zight

  • ฟรี สำหรับบุคคลทั่วไป
  • ข้อดี: $9. 9/เดือน สำหรับแผนรายปี
  • ทีม: $8/เดือน สำหรับแผนรายปี
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Zight

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (180+ รีวิว)

5. ScreenRec

ScreenRec
ผ่านScreenRec

ScreenRec มุ่งเน้นการบันทึกหน้าจอและเว็บแคมอย่างง่าย ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับข้อความวิดีโออย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับวิธีการที่เน้นอีเมลของ BombBomb

เช่นเดียวกับ Loom, มันมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการแชร์ที่ง่ายดายผ่านการสร้างลิงก์ที่กำหนดเอง ScreenRec ยังมีคุณสมบัติพิเศษบางอย่าง เช่น เครื่องมือวาดสำหรับการใส่คำอธิบายประกอบ

คุณสมบัติเด่นของ ScreenRec

  • บันทึกหน้าจอของคุณด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว เพิ่มคำอธิบายประกอบในภาพหน้าจอ และแชร์ได้ทันที
  • บันทึกและแบ่งปันวิดีโอการฝึกอบรมภายในองค์กรอย่างเป็นส่วนตัว
  • เผยแพร่วิดีโอไปยังเว็บและใช้การวิเคราะห์เพื่อค้นหาว่าใครดูวิดีโอของคุณ เมื่อไหร่ และนานแค่ไหน

ข้อจำกัดของ ScreenRec

  • ไม่มีตัวเลือกในการแก้ไขวิดีโอ
  • อินเตอร์เฟซผู้ใช้และแถบเครื่องมือสำหรับใส่คำอธิบายประกอบที่ล้าสมัย

ราคาของ ScreenRec

  • ฟรี
  • ข้อดี: $8. 32/เดือน
  • พรีเมียม: $81. 66/เดือน

คะแนนและรีวิวของ ScreenRec

  • G2: 4. 8/5 (ไม่มีรีวิวเพียงพอ)
  • Capterra: 5/5 (ไม่มีรีวิวเพียงพอ)

6. Wistia

วิสเทีย
ผ่านทางWistia

หากคุณต้องการมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์เนื้อหาวิดีโอแบบเว็บ Wistia เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในด้านเครื่องมือโฮสต์วิดีโอและการผสานรวมกับเว็บไซต์ทำให้เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ BombBomb โดยได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการนำเสนอเนื้อหาวิดีโอคุณภาพสูงบนเว็บไซต์และสื่อการตลาดของตน

ส่วนขยาย Chromeของ Wistia Soapbox ช่วยบันทึกทั้งหน้าจอและเว็บแคมของคุณพร้อมกัน

แม้ว่า Wistia จะไม่มีฟังก์ชันการบันทึกโดยตรง แต่โดดเด่นในการให้บริการเครื่องเล่นวิดีโอที่ปลอดภัยและปรับแต่งได้ พร้อมการวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อติดตามการมีส่วนร่วมของผู้ชม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wistia

  • บันทึก, แก้ไข, และร่วมมือกันในวิดีโอได้โดยตรงจากเบราว์เซอร์ของคุณ
  • ให้วิดีโอของคุณมีบ้านด้วยโฟลเดอร์, ฟิลเตอร์, และแท็กที่ทำให้การจัดการเป็นเรื่องง่าย
  • ใช้เครื่องมือ SEO และเครื่องมือสร้างลูกค้าเป้าหมายในตัวสำหรับวิดีโอของ Wistiaในการทำการตลาดวิดีโอ
  • วัดและเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอของคุณด้วยการวิเคราะห์และการทดสอบ A/B

ข้อจำกัดของ Wistia

  • การเรียนรู้คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่าง เช่น การปรับแต่งพฤติกรรมของวิดีโอหรือการตั้งค่าการเชื่อมต่อระบบ อาจต้องใช้เวลาเรียนรู้เพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ที่เพิ่งเริ่มต้นใช้งานแพลตฟอร์มโฮสต์วิดีโอ

ราคาของ Wistia

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $24/เดือน
  • ข้อดี: $99/เดือน
  • ขั้นสูง: $399/เดือน
  • พรีเมียม: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Wistia

  • G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)

7. ฮิปโป วิดีโอ

ฮิปโป วิดีโอ
ผ่านทางHippo Video

Hippo Video เป็นทางเลือกสำหรับวิดีโอข้อความที่เน้นด้านการขายและการตลาดแทน BombBomb โดยช่วยให้การสร้างวิดีโอส่วนบุคคลสำหรับการติดต่อและการหาลูกค้าเป้าหมายเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การรองรับเครื่องช่วยอ่านสคริปต์ วิดีโอเทมเพลต และแบบฟอร์มสำหรับเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขายและการตลาดที่ต้องการกระบวนการทำงานอีเมลวิดีโอที่ราบรื่นพร้อมเครื่องมือสร้างลูกค้าเป้าหมาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hippo Video

  • สร้างวิดีโอที่ปรับแต่งได้สำหรับทุกสถานการณ์ได้เพียงไม่กี่คลิก จากคอลเล็กชันมากมายของเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า
  • สร้างสคริปต์วิดีโอได้ทันทีด้วยการป้อนข้อความเริ่มต้น
  • รับการสนับสนุนอวาตาร์สำหรับมากกว่า 140 ภาษาทั่วโลก

ข้อจำกัดของวิดีโอฮิปโป

  • บางครั้ง แพลตฟอร์มดูเหมือนจะเหมาะกับทีมมากกว่า ทำให้ผู้เล่นคนเดียวต้องหาทางแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง
  • UX/UI ล้าสมัย

ราคาของ Hippo Video

  • ฟรี
  • ข้อดี: $20/ผู้ใช้ต่อเดือน คิดเป็นรายปี
  • ทีม: $60/ผู้ใช้ต่อเดือน คิดเป็นรายปี
  • องค์กร: $80/ผู้ใช้ต่อเดือน คิดเป็นรายปี

คะแนนและรีวิวของ Hippo Video

  • G2: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

8. Sendspark

ส่งสปาร์ค
ผ่านทางSendspark

Sendspark เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อสร้างและแชร์ข้อความวิดีโอที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล

มันมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการวิเคราะห์วิดีโออย่างละเอียดในราคาที่ต่ำกว่าแผนของ BombBomb ที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน ดังนั้น หากคุณให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและความง่ายในการใช้งาน Sendspark เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ

คุณสมบัติเด่นของ Sendspark

  • สร้างวิดีโอส่วนตัวเพื่อแบ่งปันกับลูกค้าและผู้ที่สนใจ
  • ผสานกับวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้าเพื่อขยายขนาด
  • ปรับแต่งประสบการณ์วิดีโอให้เหมาะกับผู้ชมแต่ละคนโดยอัตโนมัติเพื่อให้เป็นส่วนตัวและเกี่ยวข้องในระดับใหญ่

ข้อจำกัดของ Sendspark

  • เวลาประมวลผลวิดีโอที่ยาวนาน
  • ปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นซ้ำบนแพลตฟอร์ม

ราคาของ Sendspark

  • 1:1 วิดีโอข้อความ: $15/ที่นั่งต่อเดือน
  • วิดีโอที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลด้วย AI: $49/ที่นั่งต่อเดือน
  • แพ็กเกจวิดีโอทีม: $149/ทีม ต่อเดือน
  • การเข้าถึงจำนวนมาก: $499/ทีม ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Sendspark

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

9. วีเมโอ

วีเมโอ
ผ่านทางVimeo

Vimeo เป็นแพลตฟอร์มโฮสต์วิดีโอที่ได้รับความนิยมซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านการเล่นวิดีโอคุณภาพสูงและการควบคุมความเป็นส่วนตัวขั้นสูง

แม้ว่าจะไม่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการส่งข้อความวิดีโอ Vimeo ก็อนุญาตให้อัปโหลดวิดีโออย่างปลอดภัย ป้องกันด้วยรหัสผ่าน และมีตัวเลือกในการปรับแต่งสำหรับการฝังวิดีโอในอีเมลหรือเว็บไซต์

หากจุดมุ่งหมายหลักของคุณคืออีเมลวิดีโอที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลพร้อมฟีเจอร์ด้านการตลาดและการขาย BombBomb อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า อย่างไรก็ตาม Vimeo อาจเป็นทางเลือกที่ดีหากคุณต้องการแพลตฟอร์มโฮสต์วิดีโอที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าพร้อมฟีเจอร์การจัดการที่แข็งแกร่ง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Vimeo

  • ใช้เครื่องมือ AI ที่ทรงพลังสำหรับการตัดต่อวิดีโอแบบข้อความ
  • จัดระเบียบเนื้อหาของคุณไว้ในคลังวิดีโอที่สวยงาม
  • สร้างและโฮสต์วิดีโอบนเครื่องเล่นที่ไม่มีโฆษณา

ข้อจำกัดของ Vimeo

  • แพลตฟอร์มอาจมีความยากลำบากในการใช้งานสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • ปัญหาการเล่นเป็นครั้งคราว
  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้สำหรับแผงการตั้งค่าไม่ดี

ราคาของ Vimeo

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $20/เดือน
  • มาตรฐาน: $33/เดือน
  • ขั้นสูง: $108/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Vimeo

  • G2: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)

10. บอนโจโร

บอนโจโร
ผ่านทางBonjoro

Bonjoro มุ่งเน้นที่พลังของการทักทายด้วยวิดีโอและการแนะนำตัวที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อความวิดีโอสั้น ๆ ได้โดยตรงจากเว็บเบราว์เซอร์ และส่งออกไปโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น เมื่อมีลูกค้าใหม่หรือมีการโต้ตอบกับลูกค้า

Bonjoro ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์และการสร้างความประทับใจแรกที่ดี ดังนั้นอาจเหมาะกับคุณมากกว่าหากความสำคัญของคุณคือความคุ้มค่า การผสานรวมกับเครื่องมือการตลาดทางอีเมล และการรวบรวมวิดีโอคำรับรอง

แผนฟรีของพวกเขาให้คุณทดลองใช้ได้ แผนราคาของพวกเขาปรับขนาดได้ดีสำหรับทีมขนาดเล็ก และพวกเขามีการผสานการทำงานกับระบบ CRM และแพลตฟอร์มอีเมลที่ได้รับความนิยม

ในขณะที่ BombBomb มีคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง Bonjoro มุ่งเน้นในด้านการเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารผ่านวิดีโอของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Bonjoro

  • เชื่อมต่อกับระบบ CRM ของคุณเพื่อส่งวิดีโอส่วนตัวได้อย่างง่ายดายทุกครั้งที่มีลูกค้าใหม่ สมัครสมาชิก หรือสอบถามข้อมูล
  • บันทึกและส่งวิดีโอของคุณจากมือถือหรือเดสก์ท็อป พร้อมฟิลด์ที่กำหนดเองจาก CRM ของคุณที่มองเห็นได้ขณะบันทึก
  • รับการตอบกลับมากขึ้นและกระตุ้นการแปลงโดยเพิ่มลิงก์ไปยังเว็บไซต์ ปฏิทิน หรือทรัพยากรสำคัญอื่น ๆ ของคุณ

ข้อจำกัดของ Bonjoro

  • มีพื้นที่ให้ปรับปรุงใน UI
  • ปัญหาการอัปโหลดเป็นครั้งคราว
  • ปัญหาการผสานรวมที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

ราคาของ Bonjoro

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $25/เดือน
  • ข้อดี: $39/เดือน
  • การเติบโต: $99/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Bonjoro

  • G2: 4. 8/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 6+ รายการ)

การเลือกแพลตฟอร์มข้อความวิดีโอที่เหมาะสม

อย่าจมอยู่กับตัวเลือกการส่งข้อความวิดีโอมากมาย!

การเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมในการส่งวิดีโออาจรู้สึกท่วมท้น แต่ด้วยการพิจารณาอย่างรอบคอบ คุณสามารถสำรวจโลกแห่งความเป็นไปได้สำหรับการสื่อสารภายในและการประชาสัมพันธ์ภายนอกได้

และหากคุณยังตัดสินใจไม่ได้ เราขอแนะนำ ClickUp ไหม?

ClickUp โดดเด่นในฐานะโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับความต้องการในการส่งข้อความวิดีโอ มันผสานรวมการส่งข้อความวิดีโอเข้ากับคุณสมบัติการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งอยู่แล้วได้อย่างราบรื่น ทำให้คุณสามารถรักษาการสื่อสารและการทำงานร่วมกันทั้งหมดไว้ในศูนย์กลางเดียว

ไม่ต้องสลับแอปอีกต่อไป—ClickUp ช่วยสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่นและทำให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกันลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้