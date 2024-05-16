วิธีการนำกลยุทธ์ HR แบบ Agile ไปใช้

แม้จะอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่แพร่หลายไปทุกหนทุกแห่ง แต่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็แทบไม่เคยได้เป็นฝ่ายริเริ่มอะไรเลย ส่งผลให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมักรู้สึกติดขัดอยู่ในเลนที่ช้า ในขณะที่ธุรกิจกำลังเร่งก้าวไปข้างหน้า
คุณคงได้ลองใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดกลยุทธ์จากหนังสือทรัพยากรบุคคลที่มีชื่อเสียง และติดตั้งซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลแล้ว หากไม่มีสิ่งใดให้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการ การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบอไจล์อาจเป็นคำตอบ
ในบทความบล็อกนี้ เราจะสำรวจว่า HR แบบ Agile คืออะไร และคุณสามารถนำไปใช้ในองค์กรของคุณได้อย่างไรเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
อะไรคือ Agile HR?
การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบ Agile เป็นแนวทางใหม่ในการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile โดยนำกรอบการทำงานแบบ Agile/Scrum มาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลที่ยืดหยุ่น สามารถปรับตัวได้สูง มีความร่วมมือ และเน้นการทำงานแบบวนซ้ำ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจสมัยใหม่
ทีม HR ที่มีความคล่องตัวมุ่งเน้นที่:
- โครงสร้างแบบละเอียด: การแบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้ โดยดำเนินการในแต่ละรอบสั้น ๆ ที่เรียกว่าสปรินต์
- การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง: มุ่งเน้นไปที่ความต้องการของฝ่ายบริหารการสรรหา (ลูกค้าภายใน) และผู้สมัคร
- วงจรป้อนกลับ: รวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างสม่ำเสมอ และปรับตัวอย่างรวดเร็วตามความต้องการที่เกิดขึ้นใหม่โดยอาศัยข้อมูลเชิงลึก
- การร่วมมือ: ให้ความสำคัญกับการร่วมมือข้ามสายงานระหว่างธุรกิจ, การเงิน, ทรัพยากรมนุษย์, และทีมอื่น ๆ
หากนั่นดูเหมือนสิ่งที่คุณทำมาตลอด ให้เราแสดงให้คุณเห็นถึงความแตกต่างที่ละเอียดอ่อนระหว่าง HR แบบ Agile และแบบดั้งเดิม
ความแตกต่างระหว่าง HR แบบ Agile กับ HR แบบดั้งเดิมคืออะไร?
พูดง่ายๆ ก็คือ การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบดั้งเดิมนั้นคล้ายกับวิธีการพัฒนาแบบน้ำตก ในขณะที่การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบアジลนั้นเหมือนกับ, เอ่อ, การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบアジลนั่นเอง หากคุณไม่คุ้นเคยกับคำเหล่านี้ นี่คือสรุปสั้น ๆของアジลกับน้ำตก
ตอนนี้ มาดูกันว่า HR แบบ Agile และแบบดั้งเดิมแตกต่างกันอย่างไร
|การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบアジล
|ทรัพยากรบุคคลแบบดั้งเดิม
|เป้าหมาย
|การเพิ่มความคล่องตัวและนวัตกรรม
|การปฏิบัติตามข้อกำหนด, ประสิทธิภาพของพนักงาน, และการลดความเสี่ยง
|โครงสร้าง
|ยืดหยุ่นและปรับตัวได้
|แข็งกร้าวและมีลำดับชั้น
|ความร่วมมือ
|การร่วมมือข้ามสายงานและการมอบอำนาจ
|โครงสร้างองค์กรที่กำหนดไว้ล่วงหน้าพร้อมกับการแบ่งแยกแผนก
|การตัดสินใจ
|การตัดสินใจแบบกระจายอำนาจ
|การตัดสินใจแบบรวมศูนย์
|กระบวนการ
|การทำซ้ำและเพิ่มทีละน้อย
|ลำดับและเชิงเส้น
|โฟกัส
|มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
|มุ่งเน้นการดำเนินงานภายในองค์กร โดยให้ความสำคัญกับงานด้านการบริหารและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
|ความสามารถในการปรับตัว
|มีความสามารถสูงในการรวบรวมข้อเสนอแนะและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม
|มีระดับต่ำในการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมภายนอกและความต้องการของตลาด
ประโยชน์และความท้าทายของ HR แบบ Agile
การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบ Agile เปลี่ยนแปลงวิธีการที่ผู้สรรหา ผู้สมัครงาน ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และผู้บริหารระดับสูงจัดการกับบุคลากร มันทำให้การวางแผนและการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลทันสมัยขึ้น สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างมากและทรงพลัง
การมีส่วนร่วมของพนักงาน: โดยการให้พนักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ส่งเสริมการให้ข้อเสนอแนะและมอบโอกาสในการเรียนรู้แบบ Agile วิธีนี้จะสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความเป็นส่วนหนึ่งให้กับพนักงาน
ประสิทธิภาพของผู้สรรหา: การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบ Agile ช่วยให้ผู้สรรหาสามารถทำงานร่วมกับผู้จัดการฝ่ายสรรหาได้อย่างใกล้ชิด ลดการคาดคะเนและจุดที่อาจเกิดปัญหาลงได้ การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบ Agile ช่วยขยายความรู้ร่วมกัน ซึ่งช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้สรรหาได้อย่างมีนัยสำคัญ
ความพึงพอใจในงาน: แนวทางที่ยืดหยุ่นช่วยให้ทีมข้ามสายงานสามารถรับบทบาทที่หลากหลายและมีส่วนร่วมในโครงการที่มีความหมายได้ ซึ่งช่วยขจัดความรู้สึกหยุดนิ่งหรือเบื่อหน่ายกับบทบาทเดิมๆ ของพนักงาน—นำความมีชีวิตชีวาที่จำเป็นเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
การรักษา: แนวทาง HR แบบ Agile เช่น การปรับให้เข้ากับบุคคล การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศา การทำงานร่วมกันข้ามสายงาน ฯลฯ สามารถเพิ่มอัตราการรักษาพนักงานได้
ความท้าทายที่ทีมทรัพยากรบุคคลแบบคล่องตัวต้องเผชิญ
แม้ว่าประโยชน์จะมีมากมาย แต่การนำระบบ HR แบบ Agile มาใช้ก็ไม่ได้ปราศจากความท้าทายทีมทรัพยากรบุคคลมักเผชิญกับความท้าทายที่พบบ่อยดังต่อไปนี้
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม: การยอมรับแนวคิดแบบ Agile คือการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ความคิด และพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนี้ทั่วทั้งองค์กรจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข
การจัดสรรทรัพยากร: การริเริ่มด้านทรัพยากรบุคคลแบบ Agile ต้องการเวลา งบประมาณ และบุคลากรที่มีทักษะ องค์กรอาจเผชิญกับความท้าทายในการจัดสรรทรัพยากรเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากดำเนินงานด้วยขีดความสามารถที่จำกัดหรือมีลำดับความสำคัญที่แข่งขันกัน
การผสานรวมกับระบบที่มีอยู่: ระบบเก่าอาจไม่รองรับความคล่องตัวและความยืดหยุ่นที่จำเป็นสำหรับ HR แบบ Agile ซึ่งอาจนำไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพและปัญหาการติดขัด องค์กรจำเป็นต้องลงทุนในการอัปเดตหรือแทนที่ระบบที่ล้าสมัย และทำให้แน่ใจว่าการผสานรวมกับแนวปฏิบัติ HR แบบ Agile เป็นไปอย่างราบรื่น
โดยการจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างริเริ่ม และใช้ประโยชน์จากประโยชน์ของ HR ที่มีความยืดหยุ่น องค์กรสามารถสร้างฟังก์ชันที่มีความยืดหยุ่น ตอบสนองได้ดี และมุ่งเน้นที่ผู้คน ซึ่งสามารถบรรลุเป้าหมายHR KPIsและขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กรได้
บทบาทของ Agile ในงานทรัพยากรบุคคล
HR แบบ Agile ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงเครื่องมือหรือกระบวนการอย่างง่าย ๆ แต่เป็นวิธีคิด วิธีสื่อสาร และวิธีปฏิบัติที่เป็นรากฐานของทีม HR อย่างแท้จริง ต่อไปนี้คือวิธีที่คุณค่าของ Agileสามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบทบาทของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรบุคคลแบบアジลสำหรับการสรรหา
หมดยุคของการประกาศรับสมัครงานที่ยืดเยื้อและกระบวนการสัมภาษณ์ที่ซับซ้อนแล้ว ฝ่ายทรัพยากรบุคคลแบบ Agile มุ่งเน้นการดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูงอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจรวมถึงกลยุทธ์แบบ Agile เช่น:
- การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสารเป้าหมายแทนการโพสต์งานที่แพร่หลาย
- การสัมภาษณ์แบบคู่, เช่นเดียวกับการเขียนโปรแกรมแบบคู่เพื่อทำให้การสนทนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- การทำให้กระบวนการรับสมัคร การนัดสัมภาษณ์ การส่งอีเมลแจ้งความคืบหน้า ฯลฯ เป็นระบบอัตโนมัติ ด้วยเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบคล่องตัวเพื่อความผูกพันของพนักงาน
โมเดล HR ที่มีความคล่องตัวส่งเสริมวัฒนธรรมการเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยใช้เครื่องมือและกระบวนการที่มีความคล่องตัว
- การให้ข้อเสนอแนะในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานทั้งหมดเพื่อรักษาความใกล้ชิดกับความต้องการของลูกค้า
- เปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อแบ่งปันความคิดและข้อมูลเชิงลึก
- การร่วมมือทางดิจิทัลและแบบเปิด
การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบアジลเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน
บอกลาการประเมินผลประจำปี! แนวทาง HR แบบ Agile ให้ความสำคัญกับการบริหารผลงานอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการตั้งเป้าหมาย การติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ และการสนทนาเพื่อพัฒนาแทนการประเมินผลแบบครั้งเดียว เปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการบุคลากรให้เป็นการปฏิบัติที่เน้นการพัฒนาอย่างแท้จริง
ทีมที่ทำงานแบบ Agileจะมีการทบทวนผลการทำงานรายเดือนและรายไตรมาสแทนการทบทวนรายปี พวกเขาจะแบ่งเป้าหมายประจำปีออกเป็นส่วนย่อย ๆ สำหรับแต่ละสัปดาห์/เดือน และให้ความสำคัญกับการให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศา
การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบคล่องตัวเพื่อการรักษาพนักงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบอไจล์ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และพัฒนา ส่งเสริมให้พนักงานเติบโตในบทบาทของตน และมอบโอกาสที่สร้างสรรค์สำหรับการก้าวหน้าในอาชีพ
มันช่วยให้พวกเขามีความสามารถในการระบุและแสวงหาโอกาสภายในองค์กร แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในเส้นทางที่มองเห็นโดยตรงจากงานปัจจุบันของพวกเขา
ต้องการความช่วยเหลือในการเริ่มต้นใช่ไหม?ใช้เทมเพลต HR ฟรีเหล่านี้ได้เลย
วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบアジล
ตอนนี้ มีหลักการบางประการของ Agile เช่น การมุ่งเน้นการรับข้อเสนอแนะ การส่งมอบเป็นระยะ และการทำงานร่วมกันมากกว่าการแข่งขัน ที่สามารถนำไปใช้ได้ง่ายในแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลแบบดั้งเดิม
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายทรัพยากรบุคคลแบบคล่องตัวจำเป็นต้องทำมากกว่านั้นเล็กน้อย จำเป็นต้องก้าวข้ามการปฏิบัติแบบแยกส่วนและยอมรับแนวทางที่ครอบคลุมทั้งหมด บางโมเดลที่มักใช้กันทั่วไป ได้แก่:
1. สครัม
การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Scrum เป็นกรอบการทำงานที่มีระยะเวลาจำกัด ซึ่งแบ่งโครงการขนาดใหญ่เป็นช่วงสั้นๆ ที่เรียกว่าสปรินท์ โดยแต่ละสปรินท์จะใช้เวลาประมาณสองสัปดาห์ หากคุณเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลที่นำโครงการต่างๆ เช่น การพัฒนาโปรแกรมการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หรือการปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน Scrum เป็นโครงสร้างที่ยอดเยี่ยมที่ควรนำมาใช้
การดำเนินโครงการทรัพยากรบุคคลให้ประสบความสำเร็จด้วยวิธี Scrum:
คิดแบบสปรินต์: แบ่งงานออกเป็นส่วนเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้ และเสร็จสิ้นได้ภายใน 1-2 สัปดาห์
สร้างงานค้าง: รับคำขอจากทีมธุรกิจและจัดระเบียบไว้ในรายการงานค้างที่มีการจัดลำดับความสำคัญอย่างชัดเจน
จัดลำดับความสำคัญ: ใช้กระบวนการที่คล้ายกับเรื่องราวของผู้ใช้เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องทำให้เสร็จในแต่ละสปรินต์
จัดประชุมสแตนด์อัพและทบทวน: จัดประชุมสแตนด์อัพทุกวันเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนงานประจำวันและขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการทำงาน หารือเกี่ยวกับความสำเร็จและความล้มเหลวในการทบทวนสปรินต์
วัดความก้าวหน้า: ตั้งค่างานย่อยเพื่อรวบรวมเป็นงานและโครงการ เพื่อให้คุณสามารถติดตามความก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. คันบัน
คัมบังใช้กระดานภาพเพื่อจัดการกับกระบวนการทำงาน. งานต่าง ๆ จะถูกแทนด้วยบัตรที่เคลื่อนผ่านขั้นตอนต่าง ๆ (เช่น ต้องทำ, กำลังทำ, ทำเสร็จแล้ว). ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถจัดตั้งกระดานคัมบังของตนเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาได้มากที่สุด เช่น กระบวนการสรรหาสำหรับตำแหน่งต่าง ๆ.
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจาก Kanban โปรดพิจารณาสิ่งต่อไปนี้
- กระบวนการแผนที่: แยกทุกกระบวนการออกเป็นขั้นตอนที่สามารถจ่ายได้บนกระดานคัมบัง
- ระบุพารามิเตอร์: ทำรายการสิ่งที่คุณต้องการสำหรับแต่ละงาน เช่น ผู้รับผิดชอบ, กำหนดเวลา, เกณฑ์การยอมรับ, เป็นต้น
- การทำงานเป็นกระบวนการ: ฝึกอบรมทีมงานให้มองงานเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่ง
3. DevOps
การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ DevOps ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของการเสริมสร้างศักยภาพของทีม การทำงานอัตโนมัติ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หลักการเหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ DevOps ได้โดย:
- การยอมรับเทคโนโลยี และสร้างพอร์ทัลบริการตนเองสำหรับพนักงานในการเข้าถึงทรัพยากรด้านทรัพยากรบุคคล (เช่น การลงทะเบียนสวัสดิการ เอกสารนโยบาย)
- การทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติ เช่น การขอเบิกค่าใช้จ่าย การอนุมัติการลา เป็นต้น
- การผสานรวมกับระบบอื่น เช่น ระบบเงินเดือนหรือระบบบริหารผลงาน เพื่อให้ได้มุมมองที่ครอบคลุมของกำลังคน
- การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามผลการปฏิบัติงาน, คำแนะนำ, การสังเกต, และความคาดหวังที่เกิดขึ้นใหม่
โบนัส: คู่มือเบื้องต้นเกี่ยวกับDevOps เทียบกับ Agile
4. ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ขั้นต่ำ
ในซอฟต์แวร์ นี่หมายถึงการสร้างเวอร์ชันที่ลดทอนของผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะในระยะแรกและปรับปรุงอย่างรวดเร็ว สำหรับทีม HR ที่ใช้แนวทาง Agile นี่อาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะในโปรแกรมการจัดการการเปลี่ยนแปลง
หากคุณกำลังพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนใหม่ คุณสามารถทดลองใช้ในขนาดเล็กก่อน (เช่น แผนกหรือทีมใหม่) ก่อนที่จะนำไปใช้ทั่วทั้งองค์กร
สิ่งนี้ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วตามประสบการณ์จริงของผู้ใช้ และหลีกเลี่ยงการสูญเสียทรัพยากรไปกับการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบ Agile ที่อาจไม่สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน
ไม่ว่าคุณจะเลือกโมเดล HR แบบ Agile แบบใดก็ตาม คุณจำเป็นต้องมีแผนการนำไปใช้ คุณโชคดี!
การนำ Agile HR มาใช้ในทีมของคุณ
พร้อมที่จะเปลี่ยนทีม HR ของคุณให้กลายเป็นทีมที่คล่องตัวและมีพลังแล้วหรือยัง? นี่คือคู่มือขั้นตอนต่อขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นและทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น
1. ประเมินและปรับให้สอดคล้อง
รวบรวมข้อมูล: เริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจสถานะปัจจุบันของทีมและสถานะที่ต้องการในอนาคต ดำเนินการสำรวจกลุ่มเป้าหมาย จัดกลุ่มสนทนา หรือพูดคุยแบบตัวต่อตัว สร้างเอกสาร Agileเพื่อระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสในการปรับปรุง
กำหนดเป้าหมายของคุณ:จัดให้เป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยรวม คุณต้องการปรับปรุงตัวชี้วัดด้านทรัพยากรบุคคลใดบ้าง? ใช้กรอบเป้าหมาย SMART เพื่อเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร?แม่แบบแผนที่เส้นทางทีม Agileของ ClickUp สามารถช่วยให้คุณมองเห็นตำแหน่งของคุณในบริบทองค์กรที่ใหญ่ขึ้นได้
2. สร้างทีม HR ที่มีความคล่องตัวของคุณ
จัดตั้งทีม: เมื่อเลือกสมาชิกทีม HR เพื่อนำร่องโครงการ HR แบบ Agile ให้พิจารณาทักษะ ประสบการณ์ และความเต็มใจที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง ผู้ที่คุ้นเคยกับ Agile และเห็นด้วยกับวิธีการของ Agile อยู่แล้วอาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณ
อย่าขวางทางพวกเขา: Agile จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อสร้างขึ้นบนพื้นฐานของการเสริมพลังเท่านั้น เสริมพลังให้ทีม Agile ของคุณมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการตนเอง และส่งเสริมให้พวกเขาตัดสินใจร่วมกันภายในทีม
3. ยอมรับการปฏิบัติแบบคล่องตัว
เลือกกรอบการทำงานของคุณ: เลือกวิธีการแบบอไจล์ (Scrum, Kanban, ฯลฯ) ที่เหมาะสมที่สุดกับกระบวนการ HR ของคุณ
สรุปแนวทางปฏิบัติของคุณ: ออกแบบวิธีการที่คุณจะปฏิบัติ HR แบบ Agile, สิ่งที่คุณจะรักษาไว้, และกระบวนการที่คุณจะปฏิบัติตาม
ทำให้การปฏิบัติแบบคล่องตัวมองเห็นได้และเข้าถึงได้เพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณยอมรับอย่างกระตือรือร้น ใช้เทมเพลตคู่มือ HR ของ ClickUpเพื่อสร้างคู่มือที่พร้อมใช้งานสำหรับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ HR แบบคล่องตัว
ขั้นตอนที่ 4: ดำเนินการและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
สื่อสาร: แจ้งให้สมาชิกทีม HR แบบอไจล์ของคุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในวิธีการทำงานของคุณ. หารือเกี่ยวกับทั้งปรัชญาและรายการที่ต้องดำเนินการ. ส่งเสริมให้พวกเขาไม่เห็นด้วยและถกเถียงกับคุณอย่างกระตือรือร้น.
แบ่งงานออกเป็นสปรินต์: แบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้ โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน กำหนดเวลาส่ง และเกณฑ์การยอมรับที่ชัดเจน
โปร่งใส: ทำให้ข้อมูลเข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจได้ด้วยเครื่องมือภาพ เช่น กระดานคัมบังของ ClickUp ด้วยวิธีนี้ ทุกคนจะมองเห็นงานที่กำลังดำเนินการได้อย่างชัดเจนเสมอ
รวบรวมความคิดเห็นและปรับปรุง: รวบรวมความคิดเห็นทั้งในรูปแบบทางการและไม่เป็นทางการ อย่างเป็นทางการ ให้ทำแบบสอบถามหรือสัมภาษณ์เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
อย่างไม่เป็นทางการ ให้สังเกตว่าผู้คนมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลง ระบุสิ่งที่พวกเขาชื่นชอบและสิ่งที่พวกเขาไม่ชอบ พยายามทำความเข้าใจกับทัศนคติแบบ Agile HR ของพวกเขา ชะลอหรือเร่งการนำ Agile HR มาใช้ตามความคิดเห็นที่ได้รับ
เริ่มต้นการปฏิบัติ HR แบบ Agile ของคุณด้วย ClickUp
การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบアジล (Agile HR) คือการเดินทาง ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง. แม้ในตอนแรกจะเป็นกระบวนทัศน์การพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่ในปัจจุบัน หลักการアジลได้ถูกนำมาใช้ในหลากหลายหน้าที่ และทรัพยากรมนุษย์ก็กำลังค่อยๆ นำมาใช้เช่นกัน.
เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่ HR ที่มีความคล่องตัว คุณต้องมีเกราะของเครื่องมือที่คมชัด ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเช่นนั้น
ด้วยการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง ความสามารถในการปรับแต่ง การทำงานร่วมกัน และอื่นๆ อีกมากมาย ClickUp คือพันธมิตรที่สมบูรณ์แบบในการเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงองค์กรแบบ Agileของคุณ ดูว่า ClickUp สามารถช่วยคุณสร้างทีม HR ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงได้อย่างไร!