ผลกระทบของวันทำงานแบบทริปเปิลพีคต่อประสิทธิภาพการทำงาน

ครั้งสุดท้ายที่คุณปิดคอมพิวเตอร์ตอน 6 โมงเย็นและจบวันของคุณในตอนนั้นคือเมื่อไหร่? ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่ปิดเครื่องเลย ทำงานในเวลาที่เหมาะกับพวกเขาที่สุด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทุกคนทำงานจากระยะไกลหรือแบบผสมผสาน ทำให้การทำงานแบบ 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นตามแบบดั้งเดิมได้เปลี่ยนไปเป็นสิ่งที่เรียกว่า "วันที่มียอดการทำงานสามช่วง"
วันยอดสามคืออะไร?
วันที่เกิดจุดสูงสุดสามครั้งคือวันที่มืออาชีพมีช่วงเวลาการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสามช่วงภายในวันทำงาน—ช่วงแรกในตอนเช้า ช่วงที่สองหลังอาหารกลางวัน และช่วงที่สามในช่วงเย็น
ไม่ว่าจะเป็นการตอบอีเมลอีกครั้งในตอนเย็นหรือเขียนรายงานหลังจากพาลูกเข้านอน ยอดคลื่นที่สามกำลังกลายเป็นส่วนสำคัญของการทำงานในยุคปัจจุบัน
การทำความเข้าใจวันทำงานแบบสามยอด
ในช่วงการระบาดของโรค นักวิจัยของไมโครซอฟท์สังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นของการใช้Teams ในช่วงเย็น แนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไปอีกนาน โดยมีพนักงานของไมโครซอฟท์ประมาณ 30% ที่มีการทำงานเพิ่มขึ้นในช่วงเย็น ไม่ใช่แค่การส่งข้อความภายในองค์กรเท่านั้น ซึ่งวัดได้จากเหตุการณ์บนแป้นพิมพ์ด้านล่าง
ก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากวันยอดสามยอดได้ มาดูกันว่าทำไมเทรนด์นี้ถึงเกิดขึ้นในตอนแรก
เครื่องมือดิจิทัล: เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันและการสื่อสารช่วยให้การตอบกลับข้อความเป็นเรื่องง่ายขึ้นในทุกเวลา เทคโนโลยีมือถือช่วยให้สะดวกยิ่งขึ้น ดังนั้น เมื่อมีเวลาว่างในช่วงเย็น ก็สามารถทำงานได้
ทีมระดับโลก: ทุกวันนี้ ทีมข้ามสายงานทำงานข้ามเขตเวลา ทีมธุรกิจในสหรัฐอเมริกาทำงานร่วมกับทีมวิศวกรรมในอินเดียเป็นประจำ การทำงานที่ทับซ้อนกันเกิดขึ้นในช่วงเย็น สร้างจุดสูงสุดใหม่ของประสิทธิภาพการทำงาน
ความต้องการที่หลากหลาย: สมาชิกในทีมในปัจจุบันให้ความสำคัญกับงานและชีวิตส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งพ่อและแม่ต่างเลือกที่จะไปรับลูกจากโรงเรียน ดูการแข่งขันฟุตบอล หรือแค่ดูหนังด้วยกันเป็นคู่รัก ยอดผลิตภาพที่สามช่วยให้พวกเขาสามารถหยุดพักในช่วงที่ประสิทธิภาพการทำงานลดลงได้โดยไม่เสียเวลา
เมื่อโลกกำลังพัฒนาไปสู่รูปแบบการทำงานใหม่ มาดูกันว่ายอดเขาสามแห่งของประสิทธิภาพการทำงานคืออะไร
การถอดรหัสวันยอดสูงสุดสามยอด
การทำงานแบบดั้งเดิม 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น มักจะมีช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสองช่วง คือ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย ขึ้นอยู่กับความต้องการของธุรกิจและความชอบของพนักงาน พวกเขาจะวางแผนการทำงานในแต่ละวันเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง
ตอนนี้ที่มียอดที่สามแล้ว มาดูกันว่ายอดทั้งสามนี้มักจะรวมกันอย่างไรเพื่อสร้างวันทำงานหนึ่งวัน
โฟกัสพีค
นี่คือจุดสูงสุดของประสิทธิภาพการทำงานครั้งแรกที่เกิดขึ้นในช่วงต้นของวัน เมื่อคุณมีส่วนร่วมในงานที่ต้องใช้สมาธิและความตั้งใจสูง โดยใช้ประโยชน์จากระดับพลังงานที่สูงและสิ่งรบกวนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นคนตื่นเช้า คุณอาจชื่นชอบความเงียบสงบที่มีอยู่ในช่วงเช้าตรู่
นักเขียนเขียนหรือแก้ไขในตอนเช้า. ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ. นักพัฒนาแก้ปัญหาหรือเขียนโค้ด. ผู้จัดการโครงการใช้เวลาช่วงนี้ในการรวบรวมข้อมูลและระบุโอกาสในการปรับปรุง.
จุดสูงสุดของความร่วมมือ
นี่คือจุดสูงสุดของประสิทธิภาพการทำงานครั้งที่สอง ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงกลางวัน หลังจากทานอาหารกลางวันเสร็จ คุณอาจสูญเสียสมาธิที่เคยมีในช่วงเช้าไปแล้ว แต่คุณยังคงมีพลังงานที่จะทำงานให้เสร็จ ดังนั้น คุณจะทำงานที่ต้องใช้การทำงานร่วมกันตามความจำเป็น
งานบางอย่างที่เหมาะสำหรับช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่:
- การตอบกลับอีเมล
- การโทรภายในและการโทรกับลูกค้า
- ตอบกลับความคิดเห็นของสมาชิกทีมเกี่ยวกับงาน
- การทบทวนและการประเมินผล
จุดสูงสุดของการฟื้นตัว
จุดสูงสุดสุดท้ายเกิดขึ้นในช่วงค่ำ. ในช่วงเวลาดังกล่าว คุณอาจสรุปงานของคุณ, วางแผนสำหรับวันพรุ่งนี้, หรือทำกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ได้รับประโยชน์จากการคิดอย่างเงียบสงบ.
ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการโครงการอาจทบทวนความคืบหน้าของวันและกำหนดลำดับความสำคัญสำหรับวันถัดไป ส่วนหัวหน้าทีมอาจจัดการอีเมลและข้อความที่เข้ามาในช่วงบ่าย
จุดสูงสุดนี้ทำหน้าที่สรุปวันและเตรียมตัวคุณให้พร้อมสำหรับความสำเร็จในวันถัดไป
วิธีที่วันพีคสามเท่าส่งผลต่อสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว
โดยพื้นฐานแล้ว แนวคิดเรื่องวันพีคสามยอดเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานที่มีมาหลายทศวรรษ มันท้าทายระบบการทำงานแบบ 9-5 ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการทำงานหนักเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการระบาดของโรคระบาด ผู้คนมักจะทำงานหนักเกินไปด้วยเหตุผลต่างๆ นานา สิ่งนี้มีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน
การจัดการเวลา: วันทำงานปกติแปดชั่วโมงในปัจจุบันมีจุดสูงสุดสามช่วง ซึ่งทำให้แต่ละบุคคลต้องปรับตารางเวลาให้เหมาะสม สิ่งสำคัญสำหรับการสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวคือช่วงที่สามนี้ไม่ควรเพิ่มเวลาทำงานอีกสองชั่วโมงต่อวัน นอกจากนี้ ผู้จัดการโครงการยังต้องปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของสมาชิกในทีมแต่ละคนขณะจัดตารางงานด้วย
ความพร้อมใช้งาน: จุดสูงสุดที่สามบ่งชี้ว่าพนักงานความรู้สามารถทำงานได้สองสามชั่วโมงในช่วงท้ายของวัน บางครั้งสิ่งที่เริ่มต้นจากการตรวจสอบอีเมลอย่างรวดเร็วหรือการสนทนาสั้น ๆ ใน Microsoft Teams อาจยืดเยื้อเป็นเวลานาน ซึ่งอาจกระทบต่อเวลาส่วนตัวของบุคคล หรือแย่กว่านั้นคือการนอนหลับ
พื้นที่ทางจิตใจ: เมื่อวันหนึ่งยืดเยื้อไปจนถึงกลางคืน มีความเสี่ยงที่งานจะอยู่ในความคิดตลอดเวลา สิ่งนี้อาจครอบครองพื้นที่ทางจิตใจมากเกินไป ทำให้พนักงานไม่สามารถจดจ่อกับครอบครัว เพื่อน และชีวิตส่วนตัวได้อย่างเต็มที่ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน
การผัดวันประกันพรุ่ง: มีโอกาสสูงที่พนักงานจะเลื่อนงานที่ยากออกไปทำในช่วงท้ายของวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากแต่ละวันเต็มไปด้วยการประชุมและการเร่งให้สมาชิกในทีมทำงานสำคัญจนดึกดื่น
หมดไฟ: ผู้ที่มีวันทำงานแบบพีคสามครั้งเป็นประจำอาจกำลังทำงานหนักเกินไป สิ่งนี้อาจนำไปสู่ความเครียดและภาวะหมดไฟ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงในระยะยาว การรักษาระดับประสิทธิภาพสูงสุดวันละสามครั้งอาจสร้างความเครียดและเป็นไปได้ยากมาก
แม้ว่าจะมีข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ วันที่มียอดสามยอดก็เกิดขึ้นบ่อยมากและจำเป็นต้องได้รับการจัดการ ผู้จัดการควรปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบใหม่และนำทีมอย่างเหมาะสม
บทบาทของผู้จัดการในการยอมรับวันสามยอด
ผู้จัดการมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้ทีมมีประสิทธิภาพและมีการสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตที่ดี. แม้ว่าเทรนด์ใหม่ของวันทำงานแบบสามยอดอาจมีความผลิตได้ แต่มันอาจมีผลกระทบที่ไม่ดีหากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง.
ในการจัดการทีมที่มีวันทำงานหนักสูงสุดสามวันต่อสัปดาห์อย่างเหมาะสม ผู้จัดการจำเป็นต้องมีสิ่งต่อไปนี้
ความเห็นอกเห็นใจ: จำไว้ว่าไม่ใช่ทุกคนจะมีวันที่สมบูรณ์แบบสามช่วงเวลา บางคนยังคงทำงาน 9-5 และวางแผนชีวิตตามนั้น แม้ว่าจะมีตารางเวลาที่ยืดหยุ่นก็ตาม ดังนั้น อย่าคาดหวังว่าทุกคนจะว่างในช่วงกลางคืนลองใช้เทคนิคเช่นเกมการจัดการเวลาเพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างการทำงานของทีมคุณและเคารพความต้องการของพวกเขา
การวางแผน: จุดสูงสุดที่สามไม่จำเป็นต้องเป็นภาระเพิ่มเติมสำหรับสมาชิกในทีมที่มีวันทำงานที่มีประสิทธิภาพแปดชั่วโมงอยู่แล้ว
ส่งเสริมให้พนักงานหยุดพักเป็นประจำเพื่อชาร์จพลัง แจ้งให้พวกเขารู้ว่าการเริ่มงานช้าหรือหยุดพักในช่วงบ่ายแล้วกลับมาทำงานภายหลังนั้นไม่เป็นไร สนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมสุขภาพกายและใจ เช่น โปรแกรมออกกำลังกาย เซสชันฝึกสติ หรือการเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพจิต
การออกแบบสภาพแวดล้อม: สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ลดความคาดหวังจากจุดสูงสุดที่สามให้น้อยที่สุด
- กำจัดสิ่งรบกวนและการขัดจังหวะในช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดหรือชั่วโมงที่ต้องโฟกัส
- กำหนดช่วงเวลาเงียบหรือจัดพื้นที่เงียบโดยเฉพาะในสำนักงานเพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกในทีมต้องพึ่งเสียงรบกวนในเวลากลางคืนเพื่อมีสมาธิในการทำงาน
- การประชุมแบบกำหนดเวลาและมุ่งเน้นที่วาระการประชุม
- ใช้เอกสารและรูปแบบการทำงานแบบไม่พร้อมกันเพื่อป้องกันการประชุมที่ไม่จำเป็น
สำหรับผู้ที่ทำงานจากระยะไกล ใช้ประโยชน์จากเคล็ดลับการทำงานที่บ้านที่ดีที่สุด
การจัดสรรทรัพยากร: ให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมสามารถเข้าถึงเครื่องมือ ข้อมูล และทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจรวมถึงการให้สิทธิ์เข้าถึงซอฟต์แวร์เฉพาะ หรือการปรับเปลี่ยนงานเพื่อกระจายภาระงานให้สมดุล
ความสามารถในการปรับตัว: ติดตามความก้าวหน้าตลอดช่วงวันที่ต้องทำงานหนักสามช่วง และเปิดรับความคิดเห็นจากสมาชิกในทีม รับฟังสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผล และปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
ไม่ว่าการเตรียมตัวของหัวหน้าคุณจะเป็นอย่างไร คุณสามารถสังเกตแนวโน้มการผลิตของคุณได้ และใช้ประโยชน์จากวันที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสามวันเพื่อประโยชน์ของคุณ มาดูกันว่าทำอย่างไร
วิธีจัดการกับวันที่มียอดสูงสุดสามเท่า
เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังมีวันที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสามช่วงจริงๆ การใช้เวลาเพิ่มเติมในตอนกลางคืนเพื่อชดเชยเวลาที่เสียไปไม่ถือว่าเป็นการมีประสิทธิภาพสูงสุดสามช่วง การที่จะมีประสิทธิภาพสูงสุดสามช่วง คุณจำเป็นต้องมีช่วงเวลาที่ชัดเจนสามช่วงที่คุณสามารถทำงานได้ดี
นี่คือเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยให้คุณทำได้อย่างถูกต้องด้วยเครื่องมือจัดการโครงการอย่าง ClickUp
วางแผนล่วงหน้า
หากวันของคุณเต็มไปด้วยงานหนัก ให้วางแผนล่วงหน้าอย่างเหมาะสม แบ่งวันของคุณออกเป็นช่วงเวลาทำงานที่มีประสิทธิภาพสามช่วง ช่วงละหนึ่งสำหรับงานที่ต้องใช้สมาธิ งานที่ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น และงานฟื้นฟูอื่นๆ
มุมมองปฏิทินของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบตารางเวลาได้ง่ายขึ้น ทำให้การจัดการกับช่วงเวลาที่งานหนักสามช่วงเป็นเรื่องง่ายขึ้น คุณยังสามารถบล็อกช่วงเวลาบางส่วนสำหรับงานเฉพาะได้อีกด้วยเทมเพลตการบล็อกเวลาประจำวันของ ClickUpช่วยตอบโจทย์นี้ด้วยการแสดงงานสำคัญในช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ด้วยมุมมองที่แตกต่างกันห้าแบบและสถานะที่แตกต่างกันสามแบบ เทมเพลตระดับเริ่มต้นนี้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลาในแต่ละวันของคุณให้สูงสุด ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น
จัดลำดับความสำคัญ
จัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญ วิธีนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าควรทำอะไรในช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และงานใดที่สามารถมอบหมายหรือจัดตารางไว้ทำภายหลังได้
กำหนดระดับความสำคัญของงานแต่ละงานโดยใช้มุมมองความสำคัญของงานใน ClickUpวิธีนี้จะช่วยให้คุณและทีมของคุณทราบว่าจะต้องทำอะไรและในลำดับใด เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการส่งมอบงานเร่งด่วน
หยุดพักเป็นประจำ
จัดตารางพักสั้น ๆ ระหว่างช่วงเวลาที่มีงานหนักเพื่อป้องกันการเหนื่อยล้าและรักษาพลังงานให้สูงตลอดทั้งวัน การพักอาจเป็นการออกกำลังกายสักครู่ เดินเล่น ทำกิจกรรมที่ชอบ หรือหลับพักผ่อนสั้น ๆ เลือกสิ่งที่เหมาะกับคุณ
และอย่าลืมให้เวลาพักของคุณเป็นเวลาพักอย่างแท้จริง อย่าให้ใครมาจัดตารางประชุมทับช่วงเวลาดังกล่าว เพราะอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของคุณลดลงอย่างสิ้นเชิง ใช้เทมเพลตการจัดการเวลาของClickUp เพื่อกำหนดโครงสร้างให้กับแต่ละวันของคุณ
ใช้มุมมองปริมาณงานและมุมมองกิจกรรม ของ ClickUpเพื่อทำความเข้าใจปริมาณงานที่คุณมี วางแผนการพักผ่อนของคุณให้สอดคล้องกับปริมาณงาน ใช้เพื่อดูว่าสมาชิกในทีมของคุณกำลังทำอะไรอยู่ในกรณีที่คุณต้องการจัดประชุมหรือกำหนดเวลาทำงานร่วมกัน
สื่อสารอย่างชัดเจน
รักษาช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้างกับทีมของคุณเกี่ยวกับวิธีการจัดโครงสร้างเวลาทำงานที่ยืดหยุ่นของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีช่วงเวลาที่สร้างสรรค์มากที่สุดในช่วงดึก ให้แจ้งเพื่อนร่วมทีมของคุณว่าคุณไม่พร้อมสำหรับการประชุม
หากช่วงบ่ายของคุณใช้สำหรับตอบความคิดเห็นและอีเมล ให้ใช้มุมมองแชทของ ClickUpเพื่อรวบรวมข้อความทั้งหมดไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณสามารถตอบกลับได้อย่างเหมาะสม ติดแท็กสมาชิกในทีมของคุณและเพิ่มความคิดเห็นของคุณภายใต้ภารกิจเฉพาะเพื่อแจ้งเตือนพวกเขา หากพวกเขาออนไลน์อยู่ ให้สนทนาอย่างรวดเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาที่ติดขัด
ปรับตัว
ตรวจสอบประสิทธิภาพของวันทำงานแบบสามช่วงเป็นประจำโดยใช้แอปตารางงาน วัดระดับพลังงานของคุณ เปิดรับความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับผลกระทบต่อการทำงานร่วมกัน ปรับเวลาทำงานที่มีประสิทธิภาพตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของคุณเองและของทีม
แดชบอร์ด ClickUp สามารถช่วยให้คุณเห็นกิจกรรมส่วนตัวของคุณผ่านงานและโครงการต่างๆเพื่อเพิ่มระดับประสิทธิภาพการทำงาน
ตอนนี้ วันที่มียอดสามยอดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในวิธีการทำงานของเรา เช่นเดียวกับสิ่งใหม่ ๆ มันมอบทั้งโอกาสและความท้าทาย นี่คือวิธีที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสและเอาชนะความท้าทาย
โอกาสและความท้าทายของวันสามยอด
ทุกข้อโต้แย้งมีสองด้าน เช่นเดียวกับวันที่ยอดสามยอด โอกาสที่ยิ่งใหญ่และความท้าทายที่เกี่ยวข้องบางประการคือ:
- มันสร้างแนวทางใหม่สำหรับประสิทธิภาพการทำงาน อย่างไรก็ตาม หากไม่ได้รับการจัดการอย่างดี อาจนำไปสู่ภาวะหมดไฟได้
- สมาชิกในทีมบางคนอาจถูกกดดันให้ใช้ช่วงพีคที่สามเพื่อชดเชยการกระจายงานที่ไม่เท่าเทียมกัน
- เวลาเพิ่มเติมที่เกิดจากการทำงานแบบสามช่วงสามารถนำไปสู่การหยุดชะงักของปริมาณงาน
- ที่แย่ที่สุดคือ การทำงานหนักสามเท่าอาจกินเวลาส่วนตัวของพนักงานมากขึ้น ซึ่งขัดกับจุดประสงค์ที่แท้จริง
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้สูงสุดด้วย ClickUp
แม้ว่าวันที่ทำงานหนักสามช่วงอาจฟังดูมีประสิทธิภาพ แต่ก็มีต้นทุนที่ต้องจ่าย การมองว่ามันเป็นเพียงการผลิตที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้คุณทำงานหนักเกินไปและหมดไฟในที่สุด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพนักงานที่ทำงานทางไกล วันทำงานอาจหลอมรวมเข้ากับเวลากลางคืน กลายเป็นวงจรกิจกรรมที่ไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือและกระบวนการที่เหมาะสม
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUp, การมองเห็นภาระงาน, และเทมเพลตที่ยืดหยุ่น มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อใช้ประโยชน์จากวันที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของคุณ
คำถามที่พบบ่อย
1. วันทำงานแบบสามยอดคืออะไร?
วันทำงานแบบสามยอดเป็นแนวโน้มการผลิตที่มีโครงสร้างการทำงานรอบสามช่วงเวลาที่มีพลังงานสูงหรือประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดที่แตกต่างกัน ได้แก่:
- จุดโฟกัสสูงสุดหรือช่วงเช้าสูงสุด
- ช่วงพีคของการทำงานร่วมกันหรือช่วงพีคในช่วงบ่าย
- จุดสูงสุดของการฟื้นตัวหรือจุดสูงสุดในช่วงค่ำ
2. ยอดที่สามในวันสามยอดคืออะไร?
ยอดที่สามของวันที่สามยอดเรียกว่ายอดฟื้นตัวหรือยอดช่วงค่ำ
มีลักษณะเด่นคือการฟื้นคืนของพลังงานและความมุ่งมั่น ทำให้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสรุปงานประจำวัน มุ่งเน้นงานธุรการที่เบากว่า วางแผนสำหรับวันถัดไป หรือมีส่วนร่วมในงานสร้างสรรค์ที่ได้รับประโยชน์จากสภาวะจิตใจที่ผ่อนคลายมากขึ้น
3. ชั่วโมงที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคืออะไร?
ชั่วโมงที่มีประสิทธิภาพสูงสุดหมายถึงช่วงเวลาเฉพาะในระหว่างวันเมื่อพลังงาน ความตั้งใจ และประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับสูงสุด ช่วงเวลาเหล่านี้อาจแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละบุคคล ช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่พบบ่อยที่สุดคือ:
- ช่วงเช้าชั่วโมงเร่งด่วน
- ช่วงพีคตอนบ่าย
- ช่วงค่ำที่มีผู้คนพลุกพล่าน