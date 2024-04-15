วิธีรับมือกับคนเป็นพิษในที่ทำงาน: 10 กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ

พวกเราส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์การทำงานกับคนที่เป็นพิษในที่ทำงาน
การสำรวจโดยสมาคมจิตวิทยาอเมริกันแสดงให้เห็นว่า 76% ของพนักงานที่ประสบปัญหาความเป็นพิษในที่ทำงานรู้สึกว่าสุขภาพจิตของตนได้รับผลกระทบจากการทำงาน
ผลกระทบจากคนที่เป็นพิษในที่ทำงานสามารถส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางและมักสร้างความเสียหายอย่างมากต่อทั้งทีมและองค์กร ตั้งแต่ขวัญกำลังใจของทีมที่ลดลงและระดับความเครียดที่สูงขึ้น ไปจนถึงประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลงและการลาออกของพนักงานที่สูงขึ้น
แต่คนที่เป็นพิษเหล่านี้คือใคร? คุณรู้จักพวกเขา—พวกเขาคือคนที่ทำร้ายผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง (ทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว) ผ่านพฤติกรรมของพวกเขา
พวกเขาพูดจาเหน็บแนมหรือแสดงพฤติกรรมเพราะความอิจฉา
พวกเขาชอบนินทาและวิจารณ์
พวกเขาตำหนิผู้อื่นว่าไม่ทำงานให้เสร็จ และมักมีข้อแก้ตัวเสมอเมื่อไม่ทำงานของตัวเอง
และรายการยังคงดำเนินต่อไป
มันเหนื่อยมากที่ต้องรับมือกับคนที่ยากลำบากเช่นนี้ แต่คุณอาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หากคุณต้องทำงานกับพวกเขา
แล้วคุณจัดการกับคนที่เป็นพิษในที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร?
เราจะพูดคุยเกี่ยวกับวิธีรับมือกับคนที่เป็นพิษในที่ทำงาน นอกจากนี้เราจะแสดงวิธีการระบุตัวตนของพวกเขา กำหนดขอบเขต และรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก
บุคคลที่เป็นพิษสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตอย่างรุนแรง นำไปสู่ความเครียดและความวิตกกังวล การมีอยู่ของพวกเขามักส่งผลให้ขวัญและกำลังใจของทีมลดลง ประสิทธิภาพการทำงานลดลง และอัตราการลาออกของพนักงานสูงขึ้น
- สังเกตสัญญาณเช่นการนินทา, การวิจารณ์, การแก้ตัว, และการให้ความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม. พฤติกรรมเหล่านี้สามารถทำลายความสามัคคีในทีมและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เป็นมิตร
- ประเภทที่พบได้บ่อย ได้แก่ ผู้ประจบประแจงผู้ใหญ่แต่ดูถูกเพื่อนร่วมงาน (Kiss Up/Kick Downer) ผู้ที่ชอบยกยอปอปั้นผู้บังคับบัญชาแต่บั่นทอนกำลังใจเพื่อนร่วมงาน; ผู้ควบคุมงานจุกจิก (Micromanager) ที่ชอบจำกัดอิสระในการทำงาน; ผู้บิดเบือนความจริง (Gaslighter) ที่ชอบหลอกลวงหรือบิดเบือนความจริงเพื่อควบคุมผู้อื่น; และผู้ใช้อิทธิพลเพื่อครอบงำ (Bulldozer) ที่ใช้ตำแหน่งหรืออำนาจเพื่อกด
- กำหนดขอบเขตที่ชัดเจนเพื่อลดการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่เป็นพิษ ใช้กลยุทธ์เช่นวิธี 'ก้อนหินสีเทา' เพื่อทำให้ดูไม่น่าสนใจและถอนตัวจากการมีปฏิสัมพันธ์เชิงลบ
- มุ่งเน้นการพัฒนาตนเองโดยการลงทะเบียนในโปรแกรมฝึกอบรมและอาสาสมัครในโครงการข้ามแผนก ไม่เพียงแต่จะเพิ่มทักษะเท่านั้น แต่ยังช่วยลดการสัมผัสกับบุคคลที่เป็นพิษอีกด้วย
- สร้างเครือข่ายเพื่อนร่วมงานและที่ปรึกษาที่ให้การสนับสนุน การแบ่งปันประสบการณ์และขอคำแนะนำสามารถช่วยบรรเทาความเครียดและให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าในการรับมือกับสถานการณ์ที่เป็นพิษ
- คุณสมบัติการแชทและการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการของClickUpช่วยรักษาความโปร่งใสและความรับผิดชอบ ช่องแชทแบบเรียลไทม์และการกล่าวถึง @ ช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นและรักษาบริบทของการสนทนา
- ใช้มุมมองของ ClickUp เช่น มุมมองรายการและมุมมองบอร์ด เพื่อจัดระเบียบงานและทำให้พนักงานมีความรับผิดชอบ สิ่งนี้จะช่วยป้องกันพฤติกรรมที่เป็นพิษ เช่น การหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบหรือการอ้างผลงานของผู้อื่น
- มุมมอง Gantt และ Timeline ของ ClickUp ช่วยให้สามารถกระจายงานได้อย่างเป็นธรรม ลดความเครียด และป้องกันพฤติกรรมที่เป็นพิษ การสื่อสารที่เปิดกว้างผ่าน ClickUp Docs ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
- คุณสมบัติการตรวจจับการทำงานร่วมกันและประวัติงานของ ClickUp ช่วยป้องกันการสื่อสารที่ผิดพลาดและการบิดเบือนข้อมูล สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นมืออาชีพและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
การสังเกตคนที่เป็นพิษในที่ทำงาน
ทุกสถานที่ทำงานประกอบด้วยบุคคลที่มีประวัติการทำงาน สไตล์การทำงาน และบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน แม้ว่าทุกคนจะนำบุคลิกเฉพาะตัวมาที่ทำงาน แต่ก็มีวิธีบางประการที่คุณสามารถสังเกตเพื่อนร่วมงานที่เป็นพิษได้
สัญญาณและพฤติกรรมของบุคคลที่เป็นพิษในที่ทำงาน
ก่อนที่เราจะสามารถเรียนรู้วิธีรับมือกับคนที่เป็นพิษในที่ทำงานได้ เราต้องเข้าใจก่อนว่าเราจะสามารถระบุพวกเขาได้อย่างไร แม้ว่าข้อมูลต่อไปนี้อาจไม่ใช่รายการที่ครอบคลุมทั้งหมด แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสังเกตพนักงานที่เป็นพิษ
- โกรธง่าย
- ต้องการที่จะถูกต้องเสมอ
- พยายามควบคุมสถานการณ์
- ส่งความคิดเห็นที่ไม่ละเอียดอ่อน
- แข่งขันอย่างดุเดือด
- ทำลายงานของผู้อื่น
- บ่นหรือร้องเรียนอยู่เสมอ
- กล่าวหาผู้อื่นว่าผิดอยู่บ่อยครั้ง
- การบังคับให้ผู้อื่นรับฟังความคิดเห็นของตนอยู่เสมอ
ประเภทเฉพาะของคนที่สร้างพิษในที่ทำงาน
บุคคลเหล่านี้สามารถจัดอยู่ในหมวดหมู่ที่แตกต่างกันได้ เช่น:
1. คนประจบประแจง/คนเหยียดหยาม
เคยสังเกตไหมว่าเพื่อนร่วมงานบางคนชมเชยผู้บริหารระดับสูง แต่พอพวกเขาไม่อยู่ กลับวิจารณ์สมาชิกในทีม รวมถึงตัวคุณเอง สำหรับความผิดพลาดเล็กน้อย? นั่นคือพฤติกรรม "ประจบผู้ใหญ่แต่เหยียดผู้ใต้" ที่เกิดขึ้นกับคุณ
คนประเภทนี้ต้องการแสดงตัวเองในแง่ดีด้วยวิธีการใดก็ตามที่จำเป็น แม้ว่าจะหมายถึงการตั้งคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์ของทีมต่อหน้าผู้นำระดับสูง อาสาทำงานที่มีเป้าหมายสูงเกินจริง หรือแย่งเครดิตผลงานของผู้อื่น
กับทีม คุณจะพบว่าพวกเขากำหนดเส้นตายที่ไม่สมจริง, โยนงานเพิ่มเติมให้, หรือพูดจาเหน็บแนม พวกเขาพยายามพิสูจน์ว่าตัวเองเป็นผู้ควบคุมโดยการทำให้ชีวิตของคนอื่นยากขึ้น
2. ผู้จัดการจุกจิก
คุณเคยใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำรายงานเพียงเพื่อให้หัวหน้าทีมของคุณตรวจสอบทุกบรรทัดและเสนอการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ทำให้คุณสงสัยในความสามารถของตัวเองหรือไม่?
ความย้อนแย้งของผู้จัดการจู้จี้คือ หากคุณมีผู้จัดการจู้จี้ คุณอาจจะเป็นคนที่ทำงานหนักที่สุดแต่ได้ผลงานน้อยที่สุด พวกเขาจะมอบหมายงานในเวลาที่ไม่เหมาะสม งานทุกชิ้น ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก ล้วนมีความเร่งด่วนเท่ากันและต้องทำให้เสร็จเดี๋ยวนี้
กับผู้จัดการที่ชอบควบคุมทุกอย่าง คุณจะไม่มีอิสระหรือความเป็นอิสระในการตัดสินใจ คุณจะถูกขอให้อัปเดตงานตลอดเวลา ผู้จัดการที่ชอบควบคุมทุกอย่างจะมุ่งเน้นไปที่รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ แทนที่จะมองภาพรวม ส่วนที่แย่ที่สุดคือพวกเขาไม่ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในตอนแรก แต่กลับรีบหาข้อผิดพลาดอย่างรวดเร็ว
3. ผู้บิดเบือนความจริง
ลองนึกภาพว่าคุณกำลังทำงานในโครงการสำคัญ และจู่ๆ เป้าหมายที่คุณตั้งไว้ก็เปลี่ยนไปอย่างกะทันหัน เมื่อคุณแสดงความกังวล ผู้จัดการของคุณกลับยืนยันว่า "เป้าหมายเหล่านี้คือสิ่งที่เรามุ่งมั่นมาตลอด คุณแค่ไม่ได้ใส่ใจเท่านั้นเอง" คุณจึงรู้สึกสับสนและเริ่มตั้งคำถามกับความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
หรือคุณเคยไปงานทีมแล้วพบว่ามีการแต่งกายที่กำหนดไว้แต่ไม่มีใครบอกคุณเลย? คุณเดินเข้าไปรู้สึกไม่เข้ากับคนอื่นเลย และเมื่อคุณพูดถึงเรื่องนี้ในภายหลัง เพื่อนร่วมงานของคุณทำท่าตกใจ ทำให้คุณสงสัยว่าคุณพลาดการแจ้งเตือนไปหรือเปล่า ทั้งที่ความจริงแล้วมันไม่เคยถูกแชร์เลย
ผู้สร้างความสับสนทางอารมณ์เป็นพิษที่สุด มักชอบควบคุมผู้อื่นด้วยการบิดเบือนความเป็นจริงในสายตาของพวกเขา พวกเขาใช้พลังของตนเพื่อยืนยันว่าตนเองถูกต้องเสมอ ทำให้ผู้อื่นยากที่จะโต้แย้งพวกเขายังมีจรรยาบรรณในการทำงานต่ำและขาดความฉลาดทางอารมณ์
4. รถบดถนน
คุณเคยอยู่ในสถานการณ์ที่คุณนำเสนอไอเดียของคุณต่อผู้จัดการของคุณ แต่เพื่อนร่วมงานของคุณกลับไม่สนใจคุณเลย และแทนที่จะทำเช่นนั้นพวกเขากลับนำเสนอวาระใหม่ โดยเชื่อว่าแนวทางหรือวิธีแก้ปัญหาของพวกเขาคือทางออกที่ดีที่สุดหรือไม่?
บูลโดเซอร์คือพนักงานที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นและไม่กลัวที่จะใช้อิทธิพลของตนเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ พวกเขามักแสดงอำนาจตั้งแต่เนิ่นๆ เช่น การยึดช่วงห้านาทีแรกของการประชุมในขณะที่ทุกคนกำลังแนะนำตัวหรือจัดเตรียมเอกสาร พวกเขาเชื่อในการข่มขู่หรือบีบบังคับเพื่อนร่วมงานเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนเองต้องการ
พวกเขาไม่ลังเลที่จะละเลยกฎระเบียบขององค์กรหรือมองข้ามผลกระทบของการกระทำของตนต่อพลวัตและความรู้สึกของทีม พวกเขาอาจถึงขั้นไปติดต่อผู้บริหารระดับสูงเบื้องหลังเพื่อผลักดันสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผู้ที่ทำทุกอย่างโดยไม่สนใจผู้อื่นไม่เคยประนีประนอม
วิธีรับมือกับคนเป็นพิษในที่ทำงาน
พฤติกรรมที่เป็นอันตรายของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือผู้จัดการ สามารถทำให้ใครก็ตามรู้สึกสั่นคลอนหรือหมดกำลังใจได้ นี่คือวิธีจัดการกับคนที่เป็นพิษในที่ทำงานเพื่อให้คุณสามารถควบคุมชีวิตการทำงานของคุณได้:
1. กำหนดขอบเขตที่ชัดเจนเพื่อยุติความสัมพันธ์
เพียงเพราะคุณทำงานกับคนที่เป็นพิษไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สามารถกำหนดขอบเขตกับพวกเขาได้ มีแผนการออกจากสถานการณ์และลองคิดหาประโยคหรือคำพูดที่พร้อมใช้ล่วงหน้าไว้สักสองสามประโยคที่คุณสามารถหยิบมาใช้ได้เมื่อจำเป็น
นี่คือบางแนวคิด:
- หากคุณติดอยู่ในบทสนทนาที่เป็นพิษ ใช้ข้ออ้าง เพื่อออกไป คุณอาจพูดว่า 'ขอโทษนะ แต่ฉันต้องทำให้เสร็จภายในชั่วโมงนี้ เราคุยกันต่อได้ไหมตอนหลัง?' หรือ 'ขอโทษนะ ฉันต้องเข้าประชุมแล้ว เราคุยกันต่อได้ไหมตอนหลัง?'
- หากหัวหน้าของคุณเริ่มควบคุมงานของคุณอย่างละเอียดเกินไปเรียนรู้ที่จะรับมือ ด้วยวิธีเช่น 'ขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ เป็นเรื่องดีที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ทุกวัน' สื่อให้ชัดเจนว่าคุณเปิดรับคำติชมที่สร้างสรรค์ แต่คุณจะรับผิดชอบงานของคุณเอง
- หากเพื่อนร่วมงานที่เป็นพิษของคุณพูดจาเสียดสีเกี่ยวกับคุณในกลุ่ม ให้สงบสติอารมณ์และพูดว่า 'ตอนนี้เรามุ่งเน้นที่งานที่ต้องส่งดีกว่า'
ในแต่ละสถานการณ์ คุณควรพูดในสิ่งที่เป็นการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นกลางเพื่อลดความตึงเครียดโดยไม่เสียมารยาท หากเป็นไปได้ นี่คือสิ่งอื่น ๆ ที่คุณสามารถทำได้เพื่อ ลดการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณ กับพนักงานที่มีพฤติกรรมเป็นพิษ:
- เปลี่ยนตารางเวลาของคุณ (หรือเวลาทำการ)
- ขอเปลี่ยนที่นั่งหรือแม้แต่เปลี่ยนทีม
- สื่อสารผ่านอีเมลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แทนการประชุมแบบพบปะกัน
2. ใช้เทคนิค 'ก้อนหินสีเทา'
นี่คือกลยุทธ์ทางจิตวิทยาสำหรับการรับมือกับบุคคลที่มีพฤติกรรมควบคุมอารมณ์หรือเป็นพิษ มันถูกตั้งชื่อตามแนวคิดของการกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีความน่าสนใจและไม่ตอบสนองเหมือนก้อนหินสีเทา
คุณสามารถใช้วิธี 'ก้อนหินสีเทา' นี้ได้โดยการ:
- การใช้เสียงโทนเดียวทำให้การสนทนาดูน่าเบื่อและไม่น่าสนใจ
- การหลีกเลี่ยงการสบตาเพื่อส่งสัญญาณให้อีกฝ่ายรู้ว่าคุณไม่ต้องการมีปฏิสัมพันธ์มากกว่าที่จำเป็น
- การมุ่งเน้นไปที่หัวข้อธรรมดาที่ไม่น่าจะกระตุ้นความสนใจหรืออารมณ์หากถูกบังคับให้สนทนา
เมื่อคุณรักษาระยะห่างทางอารมณ์และดูเหมือนเฉื่อยชาเหมือนก้อนหินสีเทา คุณกำลังทำให้คนที่เป็นพิษขาดแคลนเชื้อเพลิงที่พวกเขาต้องการเพื่อที่จะแสดงพฤติกรรมเชิงลบต่อคุณต่อไป
3. สร้างตัวกรองผลกระทบส่วนบุคคล
ตัวกรองนี้ประกอบด้วยชุดคำถามหรือเกณฑ์ที่คุณใช้ตรวจสอบหลังจากมีปฏิสัมพันธ์กับพนักงานที่มีพฤติกรรมเป็นพิษ เพื่อประเมินผลกระทบที่แท้จริง ต่อการทำงานและความเป็นอยู่ของคุณ ซึ่งจะช่วยลดภาระทางอารมณ์และจิตใจที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ต่อตัวคุณ
นี่คือวิธีที่คุณสามารถนำไปใช้เทคนิคนี้ได้:
- ระบุสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงสำหรับคุณ เกณฑ์อาจรวมถึงคำถามเช่น 'สิ่งนี้ส่งผลต่อคุณภาพงานของฉันหรือไม่?' หรือ 'สิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในอาชีพของฉันหรือไม่?'
- หลังจากพบเจอกับพนักงานที่เป็นพิษ ให้ถามตัวเองว่าการปฏิสัมพันธ์นั้นตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของคุณหรือไม่
- หากการโต้ตอบไม่ผ่านตัวกรองของคุณ จงเลือกที่จะปล่อยมันไปอย่างมีสติ บอกตัวเองว่ามันไม่คุ้มค่ากับพลังงานของคุณ
วิธีนี้ช่วยเสริมสร้างการควบคุมของคุณในการตอบสนองและประมวลผลปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ทำให้คุณสามารถรักษาความสงบและความเป็นมืออาชีพได้
4. ใช้การตั้งคำถามแบบโสเครติส
การซักถามแบบโสเครติสเกี่ยวข้องกับการสนทนาอย่างมีวินัยและรอบคอบระหว่างสองคนหรือมากกว่า เมื่อต้องรับมือกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นพิษ ให้ใช้วิธีนี้เพื่อ ท้าทายความคิดเชิงลบ หรือการยืนยันที่เป็นปัญหาของพวกเขา โดยไม่ต้องเผชิญหน้ากันโดยตรง
นี่คือตัวอย่าง:
เพื่อนร่วมงานที่เป็นพิษของคุณมักจะบ่นเกี่ยวกับการตัดสินใจของทีม โดยยืนยันว่าพวกเขาถูกกันออกจากการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเสมอ
คุณสามารถลดความเป็นพิษในบทสนทนาได้โดยการถามคำถามที่กระตุ้นให้พวกเขาอธิบายความคิดและพฤติกรรมของพวกเขา
คุณ: คุณได้กล่าวว่าคุณรู้สึกถูกทิ้งให้อยู่ข้างนอกในการตัดสินใจ. การตัดสินใจใดบ้างที่คุณหมายถึงอย่างเฉพาะเจาะจง?
เพื่อนร่วมงานที่เป็นพิษ: ฉันไม่ได้รับการสอบถามเกี่ยวกับกำหนดเวลาของโครงการ
คุณ: เข้าใจแล้ว ข้อมูลของคุณอาจเปลี่ยนแปลงไทม์ไลน์ได้อย่างไร?
เพื่อนร่วมงานที่เป็นพิษ: ฉันคงเสนออะไรที่เป็นไปได้มากกว่านี้
คุณ: น่าสนใจครับ คุณมีแนวคิดเกี่ยวกับไทม์ไลน์อย่างไรบ้าง และเพราะอะไร? เราจะสามารถนำข้อคิดเห็นของคุณไปปรับใช้ต่อไปได้อย่างไร?
หากการสนทนานี้ไม่ได้ผลลัพธ์ในเชิงบวก อย่างน้อยคุณก็ได้ชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมของพวกเขาและขอให้พวกเขาอธิบายเหตุผลโดยอ้อม
5. ทำให้การโต้ตอบกับพนักงานที่เป็นพิษเป็นเกม
เปลี่ยนการสนทนาของคุณกับบุคคลเช่นนี้ให้กลายเป็นเกมส่วนตัว ตั้งเป้าหมาย ในการรักษาความสงบของคุณเพื่อให้การรับมือกับพวกเขามีความเครียดน้อยลง
ตัวอย่างเช่น ตั้งเป้าหมายให้ตัวเองหายใจลึกสามครั้งก่อนตอบกลับอารมณ์หรือความคิดเห็นเชิงลบใด ๆ หากคุณรักษาความสงบในทุกการสนทนาตลอดทั้งสัปดาห์ ให้รางวัลตัวเอง ด้วยสิ่งที่คุณชื่นชอบ (เช่น กาแฟแก้วพิเศษหรือเวลาพักเพิ่มเติม)
หรือกำหนดเป้าหมายเพื่อค้นหาอย่างน้อยหนึ่งจุดที่เห็นพ้องต้องกันกับบุคคลที่เป็นพิษในระหว่างการประชุมหรือการสนทนาแบบไม่เป็นทางการ. สิ่งนี้จะช่วยคุณจัดการกับพิษเชิงบวกลดความวิตกกังวลในที่ทำงาน และปรับปรุงทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลของคุณ.
6. ให้การพัฒนาวิชาชีพเป็นสิ่งสำคัญ
ให้ตัวเองยุ่งและมีประสิทธิภาพในการทำงาน
จงทุ่มเทพลังงานและความตั้งใจของคุณไปกับงานหรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตในสายอาชีพของคุณ ตัวอย่างเช่น:
- ลงทะเบียนในโปรแกรมฝึกอบรม, เวิร์กช็อป, หรือคอร์สออนไลน์ที่ เพิ่มทักษะของคุณ. สิ่งนี้จะทำให้คุณมีคุณค่ามากขึ้นในทีมปัจจุบันของคุณ และเปิดโอกาสให้คุณได้เข้าร่วมโครงการใหม่ ๆ ที่คุณมีการติดต่อสื่อสารน้อยลงกับพนักงานที่เป็นพิษ และเพลิดเพลินกับความยืดหยุ่นในที่ทำงานที่ดีขึ้น
- อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการใหม่ โดยเฉพาะโครงการที่ข้ามแผนกหรือเกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกับทีมต่างๆ การทำเช่นนี้จะช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับประสบการณ์การทำงานของคุณภายในองค์กร และยังช่วยลดการเผชิญหน้ากับเพื่อนร่วมงานที่เป็นพิษในบางกลุ่มได้อีกด้วย
- เข้าร่วมการประชุมสัมมนา และกิจกรรมทางอุตสาหกรรม เครือข่ายวิชาชีพที่แข็งแกร่ง สามารถให้การสนับสนุนและคำแนะนำ ซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสการทำงานอื่น ๆ
เทมเพลตแผนพัฒนาตนเองของ ClickUpจะช่วยให้คุณควบคุมเส้นทางการพัฒนาของคุณได้
มันช่วยคุณ:
- ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและตั้งความคาดหวังที่เป็นจริง
- ติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายและทบทวนความสำเร็จ
- จัดระเบียบทรัพยากร งาน และกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดายในที่เดียว
7. ขอให้มีการไกล่เกลี่ยโดยผู้เชี่ยวชาญ
หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้น ให้เสนอการไกล่เกลี่ยผ่านฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการ หรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานเพื่อ แก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการจะเสร็จสิ้นโครงการตามกำหนดเวลา แต่เผชิญกับปัญหาเนื่องจากพฤติกรรมที่เป็นพิษของพนักงานหรือการไม่ร่วมมือ การไกล่เกลี่ยอย่างมืออาชีพสามารถช่วยคุณนำปัญหาไปสู่ทิศทางที่มีประสิทธิผลได้
ผ่านแนวทางเชิงกลยุทธ์นี้ คุณและพนักงานที่เป็นพิษสามารถสื่อสารข้อกังวล ความคาดหวัง และอุปสรรคในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ โดยมีผู้ไกล่เกลี่ยที่เป็นกลางคอยแนะนำ
แม้ว่าจะไม่มีสิ่งใดที่เป็นบวกเกิดขึ้น คุณก็ได้แจ้งให้ผู้ไกล่เกลี่ยทราบถึงปัญหาและพฤติกรรมของอีกฝ่ายที่ทำให้เกิดความล่าช้า
8. สร้างระบบสนับสนุนของคุณ
อย่าทนทุกข์อยู่เงียบๆ
ทุกคนต้องเผชิญกับพิษร้ายในชีวิตสักครั้ง การสร้างความไว้วางใจในทีม จะช่วยให้คุณคลายความเครียด แข็งแกร่ง และรักษาทัศนคติที่ดีในการทำงาน
พูดคุยกับเพื่อนร่วมงานที่สนิท เพื่อน หรือครอบครัวเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังเผชิญ บางครั้งการระบายความรู้สึกเกี่ยวกับสถานการณ์อาจช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นและรู้สึกไม่หนักใจจนเกินไป นอกจากนี้ คนที่คุณพูดคุยด้วยอาจให้คำแนะนำหรือมุมมองที่มีคุณค่าในการรับมือกับสถานการณ์นี้ได้
9. รักษาทัศนคติเชิงบวก
คนที่เป็นพิษสามารถทำให้ใครก็ตามหัวเสียได้เพราะพฤติกรรมของพวกเขาไม่สมเหตุสมผล อย่าปล่อยให้ตัวเองถูกดึงเข้าไปและตอบสนองต่อพวกเขาด้วยอารมณ์ จงรักษาความคิดเชิงบวกไว้
10. ดูแลตัวเอง
จำไว้ว่า: การดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือย แต่เป็นการบริการที่คุณมอบให้กับตัวเอง พัฒนา กลไกการรับมือ ที่เหมาะสมเพื่อรักษาความเข้มแข็งในสถานการณ์ที่เครียด
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ นอนหลับให้เพียงพอ ออกกำลังกาย และดื่มน้ำให้เพียงพอ คุณสามารถเริ่มบันทึกประจำวันส่วนตัว ทำสมาธิ หรือเข้าร่วมกิจกรรมบำบัดด้วยศิลปะเพื่อจัดการกับอารมณ์ของคุณอย่างสร้างสรรค์และนำความสงบมาสู่กิจวัตรประจำวันของคุณ
เมื่อคุณมีช่องทางสร้างสรรค์มากมายให้หันไปทำ คุณจะยุ่งและด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้จดจ่อกับความคิดเกี่ยวกับพนักงานที่เป็นพิษตลอดเวลา
ต้องการความช่วยเหลือในการตั้งใจดูแลตัวเองอย่างจริงจังใช่ไหม?แม่แบบแผนการดูแลตนเองของ ClickUpสามารถช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอในความพยายามของคุณได้
ช่วยให้คุณระบุพื้นที่ในชีวิตที่ต้องการความสนใจและให้แผนที่สำหรับการจัดลำดับความสำคัญของการดูแลตนเอง ใช้มุมมองรายการการดูแลตนเองเพื่อติดตามและตรวจสอบเป้าหมายการดูแลตนเองของคุณได้อย่างง่ายดาย มุมมองปฏิทินการดูแลตนเองจะช่วยให้คุณวางแผนเวลาในการทำเป้าหมายให้สำเร็จและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
บทบาทของผู้จัดการในการจำกัดผลกระทบของพนักงานที่เป็นพิษ
หากคุณเป็นผู้จัดการหรือผู้นำทีม คุณไม่สามารถไม่รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในทีมของคุณได้ คุณจะเห็นด้วยว่าเมื่อพฤติกรรมที่เป็นพิษไม่ได้รับการแก้ไข มันจะส่งสัญญาณว่าพฤติกรรมเช่นนี้สามารถยอมรับได้ ซึ่งนำไปสู่การลดลงของขวัญกำลังใจและความสามารถในการทำงานของทีมโดยรวม
นอกจากนี้ พนักงานที่มีผลงานดีเด่นของคุณอาจย้ายทีมหรือออกจากองค์กรเพื่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การลาออกเพิ่มขึ้น
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อจำกัดผลกระทบจากพนักงานที่เป็นพิษ:
1. เก็บบันทึกพฤติกรรมที่เป็นพิษ
ให้รายละเอียดอย่างละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างบันทึกไว้หากคุณจำเป็นต้องดำเนินการกับพนักงาน สำหรับการเริ่มต้น ให้พูดคุยกับสมาชิกในทีมทุกคนและขอให้พวกเขาแบ่งปันรายละเอียดของเหตุการณ์ที่พวกเขาประสบพฤติกรรมที่เป็นพิษจากเพื่อนร่วมงาน
รวบรวมอีเมลและตัวอย่าง ที่แสดงให้เห็นว่าพนักงานที่เป็นพิษทำลายหรือทำให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกไม่พอใจอย่างไร
ให้ใช้คู่มือพนักงานเป็นแนวทาง
อย่าดำเนินการโดยอาศัยข้อมูลที่ได้ยินมาเท่านั้น ให้พึ่งพาหลักฐานเพื่อยกระดับปัญหา คุณต้องมั่นใจว่าคุณกำลังเผชิญกับรูปแบบพฤติกรรมที่เป็นพิษอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว เช่น อารมณ์เสียชั่วขณะหรือการระเบิดอารมณ์เพียงครั้งเดียว
2. ระบุแหล่งที่มาของปัญหา
เมื่อคุณได้บันทึกพฤติกรรมที่เป็นพิษแล้ว ให้ติดต่อพนักงานเพื่อ ทำความเข้าใจเหตุผล ที่อยู่เบื้องหลังการกระทำของพวกเขา ตัวอย่างเช่น คุณอาจพบว่าบุคคลนั้นทำงานล่วงเวลาที่พวกเขาคิดว่าไม่จำเป็นและระบายความหงุดหงิดกับเพื่อนร่วมงาน
หรือหากพวกเขาไม่มีทักษะหรือการฝึกอบรมที่เหมาะสม พวกเขาอาจเสียเวลาในสำนักงานหรือวิจารณ์ผู้อื่นด้วยความอิจฉา ความรู้สึกถูกคุกคามจากความสำเร็จของเพื่อนร่วมงานอาจนำไปสู่พฤติกรรมที่เป็นพิษ เช่น การนินทาหรือการบ่อนทำลายผู้อื่น
3. ค้นหาและดำเนินการแก้ไขปัญหา
หลังจากวางรากฐานแล้ว ให้หาทางแก้ไขสำหรับพนักงานที่เป็นพิษและทีม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ พิจารณาว่า ความพยายามในการแก้ไข จะช่วยได้หรือไม่
ตัวอย่างเช่น หากคุณพบว่าพนักงานที่มีพฤติกรรมเป็นพิษกำลังแสดงอารมณ์ไม่ดีต่อผู้อื่นและขาดแรงจูงใจในการทำงานเนื่องจากขาดโอกาสในการเรียนรู้ ให้ลงทะเบียนพวกเขาเข้าร่วมเวิร์กช็อปที่พวกเขาสามารถพัฒนาทักษะของตนเอง ทำงานในโครงการใหม่ ๆ และรู้สึกพึงพอใจมากขึ้น
หากความพยายามดังกล่าวไม่เป็นผล กรุณาพิจารณาความเป็นไปได้ในการ โยกย้าย พนักงานไปยังโครงการ บทบาท หรือทีมอื่น
ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจถูกย้ายจากทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความเสี่ยงสูงไปยังโครงการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์เก่า ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์กับทีมหลักจะน้อยมาก และผลกระทบต่อผลลัพธ์ที่สำคัญสามารถควบคุมได้
4. เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการตัดสินใจที่ยากลำบาก
แม้ว่าจะได้สื่อสารปัญหาให้พนักงานที่มีพฤติกรรมเป็นพิษทราบแล้วและดำเนินการแก้ไขตามแนวทางที่กำหนด สถานการณ์อาจยังไม่ดีขึ้น หากคุณไม่พบการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของพวกเขา คุณอาจจำเป็นต้องยุติการจ้างงานของพวกเขา
นี่เป็นก้าวที่ท้าทายแต่สำคัญหากคุณต้องการปกป้องทีมของคุณและให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นกับงานของตนได้โดยไม่ถูกทำร้ายจิตใจจากพฤติกรรมที่เป็นพิษของใครบางคน
อ่านเพิ่มเติม:กลยุทธ์การเป็นผู้นำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม
การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการจัดการกับคนที่เป็นพิษในที่ทำงาน
การเรียนรู้วิธีจัดการกับคนที่เป็นพิษในที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการนำทางผ่านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ซับซ้อนและปัญหาวัฒนธรรมทีมแม้ว่าเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ แต่มันสามารถช่วยจัดการการสื่อสารและการให้ข้อเสนอแนะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
📮ClickUp Insight: ประมาณ41% ของผู้เชี่ยวชาญชอบใช้การส่งข้อความทันทีสำหรับการสื่อสารในทีม แม้ว่าจะให้การแลกเปลี่ยนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่ข้อความมักกระจายอยู่ในหลายช่องทาง กระทู้ หรือข้อความโดยตรง ทำให้ยากต่อการค้นหาข้อมูลในภายหลังและรักษาความโปร่งใส
แต่ด้วยโซลูชันแบบบูรณาการอย่างClickUp กระทู้แชทของคุณจะถูกเชื่อมโยงกับโครงการและงานเฉพาะ ทำให้การสนทนาของคุณอยู่ในบริบทที่ถูกต้อง พร้อมใช้งาน และมองเห็นได้โดยทุกคนที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างเช่นคุณสมบัติการตรวจจับการร่วมมือของ ClickUpทำให้การทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพเป็นเรื่องง่าย ช่วยให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการสื่อสารผิดพลาด
มันแจ้งให้คุณทราบว่าเพื่อนร่วมทีมกำลังดูงานเดียวกัน เพิ่มความคิดเห็นใหม่ หรือแก้ไขเอกสารในเวลาเดียวกันกับคุณแบบเรียลไทม์ คุณยังสามารถรับการตอบกลับอัตโนมัติและทันทีต่อความคิดเห็นใหม่ การเปลี่ยนแปลงสถานะ และทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น ๆ ได้อีกด้วย ด้วยประวัติการทำงานที่สามารถดูได้ทุกการกระทำ จะไม่มีช่องว่างสำหรับการบิดเบือนความจริงหรือพฤติกรรมที่เป็นพิษอื่น ๆ
ด้วยการใช้ClickUp Chat คุณสามารถปรับปรุงการสื่อสารในทีมให้มีประสิทธิภาพด้วยช่องแชทแบบเรียลไทม์ เพิ่มใครก็ได้ในการสนทนาการทำงานด้วยการกล่าวถึง @mentions และมอบหมายความคิดเห็นเพื่อให้ทีมของคุณ รวมถึงผู้ที่สร้างปัญหาในการทำงาน ให้ดำเนินการตามรายการที่ต้องทำต่อไป
ผู้จัดการและเจ้าของงานสามารถสร้างรายการที่ต้องดำเนินการได้ทันทีและมอบหมายให้กับผู้อื่นหรือตนเองโดยใช้ฟีเจอร์Assign Comments ของ ClickUpวิธีนี้ช่วยเพิ่ม ความรับผิดชอบ ของทีมและขจัดโอกาสเกิดความขัดแย้งหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับงานหรือกำหนดเวลา
อีกวิธีที่มีประสิทธิภาพในการมองเห็นตำแหน่งที่แน่นอนของแต่ละงานภายในกระบวนการทำงานคือผ่านมุมมองของ ClickUp
มุมมองรายการของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถและทีมของคุณดูงานภายใต้พื้นที่ที่กำหนด, โฟลเดอร์, หรือรายการ, จัดเรียงตามสถานะภายในแต่ละระดับลำดับชั้น นอกจากนี้ยังมีมุมมองกระดานของ ClickUpที่มีความสามารถในการลากและวางเพื่อการจัดการทีมแบบคล่องตัว
การจัดระเบียบงานอย่างเหมาะสมช่วยให้ง่ายต่อการถือพนักงานรับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมของพวกเขา (หรือการไม่มีส่วนร่วม) นอกจากนี้ยัง ไม่ส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงานที่เป็นพิษ หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบหรืออ้างผลงานของสมาชิกทีมคนอื่นว่าเป็นของตนเอง
มุมมอง Gantt ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถประเมินกิจกรรมของทีมทั้งหมดได้อย่างเป็นกลาง ระบุจุดคอขวดและประเด็นที่น่ากังวลที่อาจเกิดจากพฤติกรรมที่เป็นพิษ
ด้วยมุมมองไทม์ไลน์คุณสามารถประเมินปริมาณงานของสมาชิกแต่ละคนในทีมได้ เพื่อให้การจัดสรรงานเป็นไปอย่างยุติธรรมและไม่มีใครต้องรับภาระงานมากเกินไป
คุณสามารถปรับระยะเวลาและลำดับความสำคัญเพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อกำหนดเวลาของโครงการและขวัญกำลังใจของทีม โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
สุดท้ายนี้ สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม การสื่อสารที่เปิดกว้าง โดยใช้ClickUp Docsสำหรับเอกสารโครงการและการอภิปราย เพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างสร้างสรรค์
แปลงการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้เพื่อให้แน่ใจว่าความคิดที่ดีได้รับการยอมรับและนำไปปฏิบัติ ซึ่งสามารถช่วยลดพฤติกรรมเชิงลบได้โดยการมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมเชิงบวก
การเรียนรู้วิธีรับมือกับคนที่เป็นพิษในที่ทำงาน
บางครั้งคุณอาจต้องทำงานร่วมกับคนที่เป็นพิษในอาชีพของคุณ คุณต้องเข้าใจว่าพฤติกรรมของพวกเขาสะท้อนถึงสภาพภายในของพวกเขา ไม่ใช่คุณค่าของคุณ
คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพวกเขาได้ แต่ขึ้นอยู่กับคุณที่จะตัดสินใจว่าจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรและก้าวต่อไป หวังว่ากลยุทธ์ทั้งหมดในบล็อกนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีจัดการกับคนที่เป็นพิษในที่ทำงาน ดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อสร้างเรื่องราวเชิงบวกให้กับตัวคุณเองในพลวัตของที่ทำงาน
ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันและการสื่อสารเช่นClickUp สามารถช่วยให้การทำงานในสถานที่ทำงานเป็นมืออาชีพได้โดยการสร้างความโปร่งใสและสร้างความรับผิดชอบ
คำถามที่พบบ่อย
1. คุณรับมือกับคนที่เป็นพิษอย่างไร?
เรียนรู้วิธีรับมือกับคนที่เป็นพิษในที่ทำงาน กำหนดขอบเขตที่ชัดเจนเพื่อปกป้องสุขภาพจิตของคุณ สื่อสารอย่างชัดเจนและมั่นใจโดยไม่เผชิญหน้า จำกัดการมีปฏิสัมพันธ์และการสัมผัสกับด้านลบของพวกเขา ขอการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานที่ไว้ใจได้หรือที่ปรึกษา และหากจำเป็น ให้รายงานปัญหานี้ไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือผู้บริหารหลังจากบันทึกเหตุการณ์พฤติกรรมที่เป็นพิษทั้งหมดไว้แล้ว
2. คุณจะเอาชนะเพื่อนร่วมงานที่เป็นพิษได้อย่างไร?
คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเอาชนะเพื่อนร่วมงานที่เป็นพิษได้:
- หลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในการนินทาหรือความขัดแย้ง
- เพื่อสร้างเครือข่ายสนับสนุน ให้มุ่งเน้นที่การสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
- พัฒนาทักษะและคุณสมบัติของคุณโดยการเข้าร่วมเวิร์กช็อปและสัมมนา
- อาสาสมัครเพื่อทำงานในโครงการร่วมกับแผนกอื่น ๆ
- คิดเกี่ยวกับการเติบโตในอาชีพของคุณมากกว่าสิ่งที่คนอื่นพูด
3. คุณตอบสนองต่อคนที่เป็นพิษในที่ทำงานอย่างไร?
วิธีรับมือกับคนที่เป็นพิษในที่ทำงาน:
- ตอบกลับด้วยความสงบและมืออาชีพ
- ใช้การสื่อสารอย่างมั่นใจเพื่อกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน
- ให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงขณะมีปฏิสัมพันธ์ และดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการไกล่เกลี่ยหรือขอความร่วมมือจากผู้บังคับบัญชาหากจำเป็น