วิธีรับมือกับคนเป็นพิษในที่ทำงาน: 10 กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ

15 เมษายน 2567

พวกเราส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์การทำงานกับคนที่เป็นพิษในที่ทำงาน

การสำรวจโดยสมาคมจิตวิทยาอเมริกันแสดงให้เห็นว่า 76% ของพนักงานที่ประสบปัญหาความเป็นพิษในที่ทำงานรู้สึกว่าสุขภาพจิตของตนได้รับผลกระทบจากการทำงาน

ผลกระทบจากคนที่เป็นพิษในที่ทำงานสามารถส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางและมักสร้างความเสียหายอย่างมากต่อทั้งทีมและองค์กร ตั้งแต่ขวัญกำลังใจของทีมที่ลดลงและระดับความเครียดที่สูงขึ้น ไปจนถึงประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลงและการลาออกของพนักงานที่สูงขึ้น

แต่คนที่เป็นพิษเหล่านี้คือใคร? คุณรู้จักพวกเขา—พวกเขาคือคนที่ทำร้ายผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง (ทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว) ผ่านพฤติกรรมของพวกเขา

พวกเขาพูดจาเหน็บแนมหรือแสดงพฤติกรรมเพราะความอิจฉา

พวกเขาชอบนินทาและวิจารณ์

พวกเขาตำหนิผู้อื่นว่าไม่ทำงานให้เสร็จ และมักมีข้อแก้ตัวเสมอเมื่อไม่ทำงานของตัวเอง

และรายการยังคงดำเนินต่อไป

มันเหนื่อยมากที่ต้องรับมือกับคนที่ยากลำบากเช่นนี้ แต่คุณอาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หากคุณต้องทำงานกับพวกเขา

แล้วคุณจัดการกับคนที่เป็นพิษในที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร?

เราจะพูดคุยเกี่ยวกับวิธีรับมือกับคนที่เป็นพิษในที่ทำงาน นอกจากนี้เราจะแสดงวิธีการระบุตัวตนของพวกเขา กำหนดขอบเขต และรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก

การสังเกตคนที่เป็นพิษในที่ทำงาน

ทุกสถานที่ทำงานประกอบด้วยบุคคลที่มีประวัติการทำงาน สไตล์การทำงาน และบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน แม้ว่าทุกคนจะนำบุคลิกเฉพาะตัวมาที่ทำงาน แต่ก็มีวิธีบางประการที่คุณสามารถสังเกตเพื่อนร่วมงานที่เป็นพิษได้

สัญญาณและพฤติกรรมของบุคคลที่เป็นพิษในที่ทำงาน

ก่อนที่เราจะสามารถเรียนรู้วิธีรับมือกับคนที่เป็นพิษในที่ทำงานได้ เราต้องเข้าใจก่อนว่าเราจะสามารถระบุพวกเขาได้อย่างไร แม้ว่าข้อมูลต่อไปนี้อาจไม่ใช่รายการที่ครอบคลุมทั้งหมด แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสังเกตพนักงานที่เป็นพิษ

  • โกรธง่าย
  • ต้องการที่จะถูกต้องเสมอ
  • พยายามควบคุมสถานการณ์
  • ส่งความคิดเห็นที่ไม่ละเอียดอ่อน
  • แข่งขันอย่างดุเดือด
  • ทำลายงานของผู้อื่น
  • บ่นหรือร้องเรียนอยู่เสมอ
  • กล่าวหาผู้อื่นว่าผิดอยู่บ่อยครั้ง
  • การบังคับให้ผู้อื่นรับฟังความคิดเห็นของตนอยู่เสมอ

ประเภทเฉพาะของคนที่สร้างพิษในที่ทำงาน

บุคคลเหล่านี้สามารถจัดอยู่ในหมวดหมู่ที่แตกต่างกันได้ เช่น:

1. คนประจบประแจง/คนเหยียดหยาม

เคยสังเกตไหมว่าเพื่อนร่วมงานบางคนชมเชยผู้บริหารระดับสูง แต่พอพวกเขาไม่อยู่ กลับวิจารณ์สมาชิกในทีม รวมถึงตัวคุณเอง สำหรับความผิดพลาดเล็กน้อย? นั่นคือพฤติกรรม "ประจบผู้ใหญ่แต่เหยียดผู้ใต้" ที่เกิดขึ้นกับคุณ

คนประเภทนี้ต้องการแสดงตัวเองในแง่ดีด้วยวิธีการใดก็ตามที่จำเป็น แม้ว่าจะหมายถึงการตั้งคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์ของทีมต่อหน้าผู้นำระดับสูง อาสาทำงานที่มีเป้าหมายสูงเกินจริง หรือแย่งเครดิตผลงานของผู้อื่น

กับทีม คุณจะพบว่าพวกเขากำหนดเส้นตายที่ไม่สมจริง, โยนงานเพิ่มเติมให้, หรือพูดจาเหน็บแนม พวกเขาพยายามพิสูจน์ว่าตัวเองเป็นผู้ควบคุมโดยการทำให้ชีวิตของคนอื่นยากขึ้น

2. ผู้จัดการจุกจิก

คุณเคยใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำรายงานเพียงเพื่อให้หัวหน้าทีมของคุณตรวจสอบทุกบรรทัดและเสนอการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ทำให้คุณสงสัยในความสามารถของตัวเองหรือไม่?

ความย้อนแย้งของผู้จัดการจู้จี้คือ หากคุณมีผู้จัดการจู้จี้ คุณอาจจะเป็นคนที่ทำงานหนักที่สุดแต่ได้ผลงานน้อยที่สุด พวกเขาจะมอบหมายงานในเวลาที่ไม่เหมาะสม งานทุกชิ้น ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก ล้วนมีความเร่งด่วนเท่ากันและต้องทำให้เสร็จเดี๋ยวนี้

กับผู้จัดการที่ชอบควบคุมทุกอย่าง คุณจะไม่มีอิสระหรือความเป็นอิสระในการตัดสินใจ คุณจะถูกขอให้อัปเดตงานตลอดเวลา ผู้จัดการที่ชอบควบคุมทุกอย่างจะมุ่งเน้นไปที่รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ แทนที่จะมองภาพรวม ส่วนที่แย่ที่สุดคือพวกเขาไม่ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในตอนแรก แต่กลับรีบหาข้อผิดพลาดอย่างรวดเร็ว

3. ผู้บิดเบือนความจริง

ลองนึกภาพว่าคุณกำลังทำงานในโครงการสำคัญ และจู่ๆ เป้าหมายที่คุณตั้งไว้ก็เปลี่ยนไปอย่างกะทันหัน เมื่อคุณแสดงความกังวล ผู้จัดการของคุณกลับยืนยันว่า "เป้าหมายเหล่านี้คือสิ่งที่เรามุ่งมั่นมาตลอด คุณแค่ไม่ได้ใส่ใจเท่านั้นเอง" คุณจึงรู้สึกสับสนและเริ่มตั้งคำถามกับความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

หรือคุณเคยไปงานทีมแล้วพบว่ามีการแต่งกายที่กำหนดไว้แต่ไม่มีใครบอกคุณเลย? คุณเดินเข้าไปรู้สึกไม่เข้ากับคนอื่นเลย และเมื่อคุณพูดถึงเรื่องนี้ในภายหลัง เพื่อนร่วมงานของคุณทำท่าตกใจ ทำให้คุณสงสัยว่าคุณพลาดการแจ้งเตือนไปหรือเปล่า ทั้งที่ความจริงแล้วมันไม่เคยถูกแชร์เลย

ผู้สร้างความสับสนทางอารมณ์เป็นพิษที่สุด มักชอบควบคุมผู้อื่นด้วยการบิดเบือนความเป็นจริงในสายตาของพวกเขา พวกเขาใช้พลังของตนเพื่อยืนยันว่าตนเองถูกต้องเสมอ ทำให้ผู้อื่นยากที่จะโต้แย้งพวกเขายังมีจรรยาบรรณในการทำงานต่ำและขาดความฉลาดทางอารมณ์

4. รถบดถนน

คุณเคยอยู่ในสถานการณ์ที่คุณนำเสนอไอเดียของคุณต่อผู้จัดการของคุณ แต่เพื่อนร่วมงานของคุณกลับไม่สนใจคุณเลย และแทนที่จะทำเช่นนั้นพวกเขากลับนำเสนอวาระใหม่ โดยเชื่อว่าแนวทางหรือวิธีแก้ปัญหาของพวกเขาคือทางออกที่ดีที่สุดหรือไม่?

บูลโดเซอร์คือพนักงานที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นและไม่กลัวที่จะใช้อิทธิพลของตนเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ พวกเขามักแสดงอำนาจตั้งแต่เนิ่นๆ เช่น การยึดช่วงห้านาทีแรกของการประชุมในขณะที่ทุกคนกำลังแนะนำตัวหรือจัดเตรียมเอกสาร พวกเขาเชื่อในการข่มขู่หรือบีบบังคับเพื่อนร่วมงานเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนเองต้องการ

พวกเขาไม่ลังเลที่จะละเลยกฎระเบียบขององค์กรหรือมองข้ามผลกระทบของการกระทำของตนต่อพลวัตและความรู้สึกของทีม พวกเขาอาจถึงขั้นไปติดต่อผู้บริหารระดับสูงเบื้องหลังเพื่อผลักดันสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผู้ที่ทำทุกอย่างโดยไม่สนใจผู้อื่นไม่เคยประนีประนอม

วิธีรับมือกับคนเป็นพิษในที่ทำงาน

พฤติกรรมที่เป็นอันตรายของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือผู้จัดการ สามารถทำให้ใครก็ตามรู้สึกสั่นคลอนหรือหมดกำลังใจได้ นี่คือวิธีจัดการกับคนที่เป็นพิษในที่ทำงานเพื่อให้คุณสามารถควบคุมชีวิตการทำงานของคุณได้:

1. กำหนดขอบเขตที่ชัดเจนเพื่อยุติความสัมพันธ์

เพียงเพราะคุณทำงานกับคนที่เป็นพิษไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สามารถกำหนดขอบเขตกับพวกเขาได้ มีแผนการออกจากสถานการณ์และลองคิดหาประโยคหรือคำพูดที่พร้อมใช้ล่วงหน้าไว้สักสองสามประโยคที่คุณสามารถหยิบมาใช้ได้เมื่อจำเป็น

นี่คือบางแนวคิด:

  • หากคุณติดอยู่ในบทสนทนาที่เป็นพิษ ใช้ข้ออ้าง เพื่อออกไป คุณอาจพูดว่า 'ขอโทษนะ แต่ฉันต้องทำให้เสร็จภายในชั่วโมงนี้ เราคุยกันต่อได้ไหมตอนหลัง?' หรือ 'ขอโทษนะ ฉันต้องเข้าประชุมแล้ว เราคุยกันต่อได้ไหมตอนหลัง?'
  • หากหัวหน้าของคุณเริ่มควบคุมงานของคุณอย่างละเอียดเกินไปเรียนรู้ที่จะรับมือ ด้วยวิธีเช่น 'ขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ เป็นเรื่องดีที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ทุกวัน' สื่อให้ชัดเจนว่าคุณเปิดรับคำติชมที่สร้างสรรค์ แต่คุณจะรับผิดชอบงานของคุณเอง
  • หากเพื่อนร่วมงานที่เป็นพิษของคุณพูดจาเสียดสีเกี่ยวกับคุณในกลุ่ม ให้สงบสติอารมณ์และพูดว่า 'ตอนนี้เรามุ่งเน้นที่งานที่ต้องส่งดีกว่า'

ในแต่ละสถานการณ์ คุณควรพูดในสิ่งที่เป็นการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นกลางเพื่อลดความตึงเครียดโดยไม่เสียมารยาท หากเป็นไปได้ นี่คือสิ่งอื่น ๆ ที่คุณสามารถทำได้เพื่อ ลดการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณ กับพนักงานที่มีพฤติกรรมเป็นพิษ:

  • เปลี่ยนตารางเวลาของคุณ (หรือเวลาทำการ)
  • ขอเปลี่ยนที่นั่งหรือแม้แต่เปลี่ยนทีม
  • สื่อสารผ่านอีเมลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แทนการประชุมแบบพบปะกัน

2. ใช้เทคนิค 'ก้อนหินสีเทา'

นี่คือกลยุทธ์ทางจิตวิทยาสำหรับการรับมือกับบุคคลที่มีพฤติกรรมควบคุมอารมณ์หรือเป็นพิษ มันถูกตั้งชื่อตามแนวคิดของการกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีความน่าสนใจและไม่ตอบสนองเหมือนก้อนหินสีเทา

คุณสามารถใช้วิธี 'ก้อนหินสีเทา' นี้ได้โดยการ:

  • การใช้เสียงโทนเดียวทำให้การสนทนาดูน่าเบื่อและไม่น่าสนใจ
  • การหลีกเลี่ยงการสบตาเพื่อส่งสัญญาณให้อีกฝ่ายรู้ว่าคุณไม่ต้องการมีปฏิสัมพันธ์มากกว่าที่จำเป็น
  • การมุ่งเน้นไปที่หัวข้อธรรมดาที่ไม่น่าจะกระตุ้นความสนใจหรืออารมณ์หากถูกบังคับให้สนทนา

เมื่อคุณรักษาระยะห่างทางอารมณ์และดูเหมือนเฉื่อยชาเหมือนก้อนหินสีเทา คุณกำลังทำให้คนที่เป็นพิษขาดแคลนเชื้อเพลิงที่พวกเขาต้องการเพื่อที่จะแสดงพฤติกรรมเชิงลบต่อคุณต่อไป

3. สร้างตัวกรองผลกระทบส่วนบุคคล

ตัวกรองนี้ประกอบด้วยชุดคำถามหรือเกณฑ์ที่คุณใช้ตรวจสอบหลังจากมีปฏิสัมพันธ์กับพนักงานที่มีพฤติกรรมเป็นพิษ เพื่อประเมินผลกระทบที่แท้จริง ต่อการทำงานและความเป็นอยู่ของคุณ ซึ่งจะช่วยลดภาระทางอารมณ์และจิตใจที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ต่อตัวคุณ

นี่คือวิธีที่คุณสามารถนำไปใช้เทคนิคนี้ได้:

  • ระบุสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงสำหรับคุณ เกณฑ์อาจรวมถึงคำถามเช่น 'สิ่งนี้ส่งผลต่อคุณภาพงานของฉันหรือไม่?' หรือ 'สิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในอาชีพของฉันหรือไม่?'
  • หลังจากพบเจอกับพนักงานที่เป็นพิษ ให้ถามตัวเองว่าการปฏิสัมพันธ์นั้นตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของคุณหรือไม่
  • หากการโต้ตอบไม่ผ่านตัวกรองของคุณ จงเลือกที่จะปล่อยมันไปอย่างมีสติ บอกตัวเองว่ามันไม่คุ้มค่ากับพลังงานของคุณ

วิธีนี้ช่วยเสริมสร้างการควบคุมของคุณในการตอบสนองและประมวลผลปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ทำให้คุณสามารถรักษาความสงบและความเป็นมืออาชีพได้

4. ใช้การตั้งคำถามแบบโสเครติส

การซักถามแบบโสเครติสเกี่ยวข้องกับการสนทนาอย่างมีวินัยและรอบคอบระหว่างสองคนหรือมากกว่า เมื่อต้องรับมือกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นพิษ ให้ใช้วิธีนี้เพื่อ ท้าทายความคิดเชิงลบ หรือการยืนยันที่เป็นปัญหาของพวกเขา โดยไม่ต้องเผชิญหน้ากันโดยตรง

นี่คือตัวอย่าง:

เพื่อนร่วมงานที่เป็นพิษของคุณมักจะบ่นเกี่ยวกับการตัดสินใจของทีม โดยยืนยันว่าพวกเขาถูกกันออกจากการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเสมอ

คุณสามารถลดความเป็นพิษในบทสนทนาได้โดยการถามคำถามที่กระตุ้นให้พวกเขาอธิบายความคิดและพฤติกรรมของพวกเขา

คุณ: คุณได้กล่าวว่าคุณรู้สึกถูกทิ้งให้อยู่ข้างนอกในการตัดสินใจ. การตัดสินใจใดบ้างที่คุณหมายถึงอย่างเฉพาะเจาะจง?

เพื่อนร่วมงานที่เป็นพิษ: ฉันไม่ได้รับการสอบถามเกี่ยวกับกำหนดเวลาของโครงการ

คุณ: เข้าใจแล้ว ข้อมูลของคุณอาจเปลี่ยนแปลงไทม์ไลน์ได้อย่างไร?

เพื่อนร่วมงานที่เป็นพิษ: ฉันคงเสนออะไรที่เป็นไปได้มากกว่านี้

คุณ: น่าสนใจครับ คุณมีแนวคิดเกี่ยวกับไทม์ไลน์อย่างไรบ้าง และเพราะอะไร? เราจะสามารถนำข้อคิดเห็นของคุณไปปรับใช้ต่อไปได้อย่างไร?

หากการสนทนานี้ไม่ได้ผลลัพธ์ในเชิงบวก อย่างน้อยคุณก็ได้ชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมของพวกเขาและขอให้พวกเขาอธิบายเหตุผลโดยอ้อม

5. ทำให้การโต้ตอบกับพนักงานที่เป็นพิษเป็นเกม

เปลี่ยนการสนทนาของคุณกับบุคคลเช่นนี้ให้กลายเป็นเกมส่วนตัว ตั้งเป้าหมาย ในการรักษาความสงบของคุณเพื่อให้การรับมือกับพวกเขามีความเครียดน้อยลง

ตัวอย่างเช่น ตั้งเป้าหมายให้ตัวเองหายใจลึกสามครั้งก่อนตอบกลับอารมณ์หรือความคิดเห็นเชิงลบใด ๆ หากคุณรักษาความสงบในทุกการสนทนาตลอดทั้งสัปดาห์ ให้รางวัลตัวเอง ด้วยสิ่งที่คุณชื่นชอบ (เช่น กาแฟแก้วพิเศษหรือเวลาพักเพิ่มเติม)

หรือกำหนดเป้าหมายเพื่อค้นหาอย่างน้อยหนึ่งจุดที่เห็นพ้องต้องกันกับบุคคลที่เป็นพิษในระหว่างการประชุมหรือการสนทนาแบบไม่เป็นทางการ. สิ่งนี้จะช่วยคุณจัดการกับพิษเชิงบวกลดความวิตกกังวลในที่ทำงาน และปรับปรุงทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลของคุณ.

6. ให้การพัฒนาวิชาชีพเป็นสิ่งสำคัญ

ให้ตัวเองยุ่งและมีประสิทธิภาพในการทำงาน

จงทุ่มเทพลังงานและความตั้งใจของคุณไปกับงานหรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตในสายอาชีพของคุณ ตัวอย่างเช่น:

  • ลงทะเบียนในโปรแกรมฝึกอบรม, เวิร์กช็อป, หรือคอร์สออนไลน์ที่ เพิ่มทักษะของคุณ. สิ่งนี้จะทำให้คุณมีคุณค่ามากขึ้นในทีมปัจจุบันของคุณ และเปิดโอกาสให้คุณได้เข้าร่วมโครงการใหม่ ๆ ที่คุณมีการติดต่อสื่อสารน้อยลงกับพนักงานที่เป็นพิษ และเพลิดเพลินกับความยืดหยุ่นในที่ทำงานที่ดีขึ้น
  • อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการใหม่ โดยเฉพาะโครงการที่ข้ามแผนกหรือเกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกับทีมต่างๆ การทำเช่นนี้จะช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับประสบการณ์การทำงานของคุณภายในองค์กร และยังช่วยลดการเผชิญหน้ากับเพื่อนร่วมงานที่เป็นพิษในบางกลุ่มได้อีกด้วย
  • เข้าร่วมการประชุมสัมมนา และกิจกรรมทางอุตสาหกรรม เครือข่ายวิชาชีพที่แข็งแกร่ง สามารถให้การสนับสนุนและคำแนะนำ ซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสการทำงานอื่น ๆ
เทมเพลตแผนพัฒนาตนเองของ ClickUpจะช่วยให้คุณควบคุมเส้นทางการพัฒนาของคุณได้

มันช่วยคุณ:

  • ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและตั้งความคาดหวังที่เป็นจริง
  • ติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายและทบทวนความสำเร็จ
  • จัดระเบียบทรัพยากร งาน และกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดายในที่เดียว

7. ขอให้มีการไกล่เกลี่ยโดยผู้เชี่ยวชาญ

หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้น ให้เสนอการไกล่เกลี่ยผ่านฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการ หรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานเพื่อ แก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการจะเสร็จสิ้นโครงการตามกำหนดเวลา แต่เผชิญกับปัญหาเนื่องจากพฤติกรรมที่เป็นพิษของพนักงานหรือการไม่ร่วมมือ การไกล่เกลี่ยอย่างมืออาชีพสามารถช่วยคุณนำปัญหาไปสู่ทิศทางที่มีประสิทธิผลได้

ผ่านแนวทางเชิงกลยุทธ์นี้ คุณและพนักงานที่เป็นพิษสามารถสื่อสารข้อกังวล ความคาดหวัง และอุปสรรคในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ โดยมีผู้ไกล่เกลี่ยที่เป็นกลางคอยแนะนำ

แม้ว่าจะไม่มีสิ่งใดที่เป็นบวกเกิดขึ้น คุณก็ได้แจ้งให้ผู้ไกล่เกลี่ยทราบถึงปัญหาและพฤติกรรมของอีกฝ่ายที่ทำให้เกิดความล่าช้า

8. สร้างระบบสนับสนุนของคุณ

อย่าทนทุกข์อยู่เงียบๆ

ทุกคนต้องเผชิญกับพิษร้ายในชีวิตสักครั้ง การสร้างความไว้วางใจในทีม จะช่วยให้คุณคลายความเครียด แข็งแกร่ง และรักษาทัศนคติที่ดีในการทำงาน

พูดคุยกับเพื่อนร่วมงานที่สนิท เพื่อน หรือครอบครัวเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังเผชิญ บางครั้งการระบายความรู้สึกเกี่ยวกับสถานการณ์อาจช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นและรู้สึกไม่หนักใจจนเกินไป นอกจากนี้ คนที่คุณพูดคุยด้วยอาจให้คำแนะนำหรือมุมมองที่มีคุณค่าในการรับมือกับสถานการณ์นี้ได้

9. รักษาทัศนคติเชิงบวก

คนที่เป็นพิษสามารถทำให้ใครก็ตามหัวเสียได้เพราะพฤติกรรมของพวกเขาไม่สมเหตุสมผล อย่าปล่อยให้ตัวเองถูกดึงเข้าไปและตอบสนองต่อพวกเขาด้วยอารมณ์ จงรักษาความคิดเชิงบวกไว้

10. ดูแลตัวเอง

จำไว้ว่า: การดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือย แต่เป็นการบริการที่คุณมอบให้กับตัวเอง พัฒนา กลไกการรับมือ ที่เหมาะสมเพื่อรักษาความเข้มแข็งในสถานการณ์ที่เครียด

รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ นอนหลับให้เพียงพอ ออกกำลังกาย และดื่มน้ำให้เพียงพอ คุณสามารถเริ่มบันทึกประจำวันส่วนตัว ทำสมาธิ หรือเข้าร่วมกิจกรรมบำบัดด้วยศิลปะเพื่อจัดการกับอารมณ์ของคุณอย่างสร้างสรรค์และนำความสงบมาสู่กิจวัตรประจำวันของคุณ

เมื่อคุณมีช่องทางสร้างสรรค์มากมายให้หันไปทำ คุณจะยุ่งและด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้จดจ่อกับความคิดเกี่ยวกับพนักงานที่เป็นพิษตลอดเวลา

วิธีรับมือกับคนที่เป็นพิษในที่ทำงาน: สรุป

  • กำหนดขอบเขตและลดการมีปฏิสัมพันธ์ให้น้อยที่สุด
  • เป็น 'ก้อนหินสีเทา'—ไม่น่าสนใจและไม่ตอบสนอง
  • ประเมินผลกระทบที่แท้จริงของพวกเขาต่อคุณ
  • ท้าทายความคิดเชิงลบของพวกเขา
  • ให้รางวัลตัวเองเมื่อสามารถรักษาความสงบได้
  • มุ่งเน้นที่การเติบโตของคุณ
  • ขอความช่วยเหลือ
  • สร้างเครือข่ายที่สนับสนุน
  • คิดบวกไว้
  • ฝึกการดูแลตนเองและเทคนิคการรับมือ

บทบาทของผู้จัดการในการจำกัดผลกระทบของพนักงานที่เป็นพิษ

หากคุณเป็นผู้จัดการหรือผู้นำทีม คุณไม่สามารถไม่รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในทีมของคุณได้ คุณจะเห็นด้วยว่าเมื่อพฤติกรรมที่เป็นพิษไม่ได้รับการแก้ไข มันจะส่งสัญญาณว่าพฤติกรรมเช่นนี้สามารถยอมรับได้ ซึ่งนำไปสู่การลดลงของขวัญกำลังใจและความสามารถในการทำงานของทีมโดยรวม

นอกจากนี้ พนักงานที่มีผลงานดีเด่นของคุณอาจย้ายทีมหรือออกจากองค์กรเพื่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การลาออกเพิ่มขึ้น

นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อจำกัดผลกระทบจากพนักงานที่เป็นพิษ:

1. เก็บบันทึกพฤติกรรมที่เป็นพิษ

ให้รายละเอียดอย่างละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างบันทึกไว้หากคุณจำเป็นต้องดำเนินการกับพนักงาน สำหรับการเริ่มต้น ให้พูดคุยกับสมาชิกในทีมทุกคนและขอให้พวกเขาแบ่งปันรายละเอียดของเหตุการณ์ที่พวกเขาประสบพฤติกรรมที่เป็นพิษจากเพื่อนร่วมงาน

รวบรวมอีเมลและตัวอย่าง ที่แสดงให้เห็นว่าพนักงานที่เป็นพิษทำลายหรือทำให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกไม่พอใจอย่างไร

ให้ใช้คู่มือพนักงานเป็นแนวทาง

อย่าดำเนินการโดยอาศัยข้อมูลที่ได้ยินมาเท่านั้น ให้พึ่งพาหลักฐานเพื่อยกระดับปัญหา คุณต้องมั่นใจว่าคุณกำลังเผชิญกับรูปแบบพฤติกรรมที่เป็นพิษอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว เช่น อารมณ์เสียชั่วขณะหรือการระเบิดอารมณ์เพียงครั้งเดียว

2. ระบุแหล่งที่มาของปัญหา

เมื่อคุณได้บันทึกพฤติกรรมที่เป็นพิษแล้ว ให้ติดต่อพนักงานเพื่อ ทำความเข้าใจเหตุผล ที่อยู่เบื้องหลังการกระทำของพวกเขา ตัวอย่างเช่น คุณอาจพบว่าบุคคลนั้นทำงานล่วงเวลาที่พวกเขาคิดว่าไม่จำเป็นและระบายความหงุดหงิดกับเพื่อนร่วมงาน

หรือหากพวกเขาไม่มีทักษะหรือการฝึกอบรมที่เหมาะสม พวกเขาอาจเสียเวลาในสำนักงานหรือวิจารณ์ผู้อื่นด้วยความอิจฉา ความรู้สึกถูกคุกคามจากความสำเร็จของเพื่อนร่วมงานอาจนำไปสู่พฤติกรรมที่เป็นพิษ เช่น การนินทาหรือการบ่อนทำลายผู้อื่น

3. ค้นหาและดำเนินการแก้ไขปัญหา

หลังจากวางรากฐานแล้ว ให้หาทางแก้ไขสำหรับพนักงานที่เป็นพิษและทีม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ พิจารณาว่า ความพยายามในการแก้ไข จะช่วยได้หรือไม่

ตัวอย่างเช่น หากคุณพบว่าพนักงานที่มีพฤติกรรมเป็นพิษกำลังแสดงอารมณ์ไม่ดีต่อผู้อื่นและขาดแรงจูงใจในการทำงานเนื่องจากขาดโอกาสในการเรียนรู้ ให้ลงทะเบียนพวกเขาเข้าร่วมเวิร์กช็อปที่พวกเขาสามารถพัฒนาทักษะของตนเอง ทำงานในโครงการใหม่ ๆ และรู้สึกพึงพอใจมากขึ้น

หากความพยายามดังกล่าวไม่เป็นผล กรุณาพิจารณาความเป็นไปได้ในการ โยกย้าย พนักงานไปยังโครงการ บทบาท หรือทีมอื่น

ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจถูกย้ายจากทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความเสี่ยงสูงไปยังโครงการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์เก่า ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์กับทีมหลักจะน้อยมาก และผลกระทบต่อผลลัพธ์ที่สำคัญสามารถควบคุมได้

4. เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการตัดสินใจที่ยากลำบาก

แม้ว่าจะได้สื่อสารปัญหาให้พนักงานที่มีพฤติกรรมเป็นพิษทราบแล้วและดำเนินการแก้ไขตามแนวทางที่กำหนด สถานการณ์อาจยังไม่ดีขึ้น หากคุณไม่พบการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของพวกเขา คุณอาจจำเป็นต้องยุติการจ้างงานของพวกเขา

นี่เป็นก้าวที่ท้าทายแต่สำคัญหากคุณต้องการปกป้องทีมของคุณและให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นกับงานของตนได้โดยไม่ถูกทำร้ายจิตใจจากพฤติกรรมที่เป็นพิษของใครบางคน

อ่านเพิ่มเติม:กลยุทธ์การเป็นผู้นำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม

การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการจัดการกับคนที่เป็นพิษในที่ทำงาน

การเรียนรู้วิธีจัดการกับคนที่เป็นพิษในที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการนำทางผ่านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ซับซ้อนและปัญหาวัฒนธรรมทีมแม้ว่าเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ แต่มันสามารถช่วยจัดการการสื่อสารและการให้ข้อเสนอแนะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

📮ClickUp Insight: ประมาณ41% ของผู้เชี่ยวชาญชอบใช้การส่งข้อความทันทีสำหรับการสื่อสารในทีม แม้ว่าจะให้การแลกเปลี่ยนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่ข้อความมักกระจายอยู่ในหลายช่องทาง กระทู้ หรือข้อความโดยตรง ทำให้ยากต่อการค้นหาข้อมูลในภายหลังและรักษาความโปร่งใส

แต่ด้วยโซลูชันแบบบูรณาการอย่างClickUp กระทู้แชทของคุณจะถูกเชื่อมโยงกับโครงการและงานเฉพาะ ทำให้การสนทนาของคุณอยู่ในบริบทที่ถูกต้อง พร้อมใช้งาน และมองเห็นได้โดยทุกคนที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างเช่นคุณสมบัติการตรวจจับการร่วมมือของ ClickUpทำให้การทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพเป็นเรื่องง่าย ช่วยให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการสื่อสารผิดพลาด

มันแจ้งให้คุณทราบว่าเพื่อนร่วมทีมกำลังดูงานเดียวกัน เพิ่มความคิดเห็นใหม่ หรือแก้ไขเอกสารในเวลาเดียวกันกับคุณแบบเรียลไทม์ คุณยังสามารถรับการตอบกลับอัตโนมัติและทันทีต่อความคิดเห็นใหม่ การเปลี่ยนแปลงสถานะ และทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น ๆ ได้อีกด้วย ด้วยประวัติการทำงานที่สามารถดูได้ทุกการกระทำ จะไม่มีช่องว่างสำหรับการบิดเบือนความจริงหรือพฤติกรรมที่เป็นพิษอื่น ๆ

ด้วยการใช้ClickUp Chat คุณสามารถปรับปรุงการสื่อสารในทีมให้มีประสิทธิภาพด้วยช่องแชทแบบเรียลไทม์ เพิ่มใครก็ได้ในการสนทนาการทำงานด้วยการกล่าวถึง @mentions และมอบหมายความคิดเห็นเพื่อให้ทีมของคุณ รวมถึงผู้ที่สร้างปัญหาในการทำงาน ให้ดำเนินการตามรายการที่ต้องทำต่อไป

ร่วมมือและชี้แจงการสนทนาด้วย ClickUp Chat ซึ่งคุณสามารถเพิ่มความคิดเห็น ติดแท็กทีมของคุณ และแชทแบบเรียลไทม์ได้จากทุกอุปกรณ์

ผู้จัดการและเจ้าของงานสามารถสร้างรายการที่ต้องดำเนินการได้ทันทีและมอบหมายให้กับผู้อื่นหรือตนเองโดยใช้ฟีเจอร์Assign Comments ของ ClickUpวิธีนี้ช่วยเพิ่ม ความรับผิดชอบ ของทีมและขจัดโอกาสเกิดความขัดแย้งหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับงานหรือกำหนดเวลา

มอบหมายความคิดเห็นใน ClickUp ได้อย่างง่ายดายในฐานะผู้จัดการโครงการ
มอบหมายความคิดเห็นให้กับทีมได้อย่างง่ายดายภายในงานใน ClickUp เพื่อเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว

อีกวิธีที่มีประสิทธิภาพในการมองเห็นตำแหน่งที่แน่นอนของแต่ละงานภายในกระบวนการทำงานคือผ่านมุมมองของ ClickUp

มุมมองรายการของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถและทีมของคุณดูงานภายใต้พื้นที่ที่กำหนด, โฟลเดอร์, หรือรายการ, จัดเรียงตามสถานะภายในแต่ละระดับลำดับชั้น นอกจากนี้ยังมีมุมมองกระดานของ ClickUpที่มีความสามารถในการลากและวางเพื่อการจัดการทีมแบบคล่องตัว

การจัดระเบียบงานอย่างเหมาะสมช่วยให้ง่ายต่อการถือพนักงานรับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมของพวกเขา (หรือการไม่มีส่วนร่วม) นอกจากนี้ยัง ไม่ส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงานที่เป็นพิษ หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบหรืออ้างผลงานของสมาชิกทีมคนอื่นว่าเป็นของตนเอง

มุมมอง Gantt ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถประเมินกิจกรรมของทีมทั้งหมดได้อย่างเป็นกลาง ระบุจุดคอขวดและประเด็นที่น่ากังวลที่อาจเกิดจากพฤติกรรมที่เป็นพิษ

ด้วยมุมมองไทม์ไลน์คุณสามารถประเมินปริมาณงานของสมาชิกแต่ละคนในทีมได้ เพื่อให้การจัดสรรงานเป็นไปอย่างยุติธรรมและไม่มีใครต้องรับภาระงานมากเกินไป

เส้นเวลาที่อิงผลลัพธ์ของตนเอง
แสดงไทม์ไลน์ของแต่ละบุคคลหรือทั้งทีมในลำดับเวลาหรือตามตัวอักษร หรือตามวันที่ครบกำหนดหรือวันที่เริ่มต้น โดยใช้มุมมองไทม์ไลน์ของ ClickUp เพื่อให้งานสำคัญอยู่ในสายตา

คุณสามารถปรับระยะเวลาและลำดับความสำคัญเพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อกำหนดเวลาของโครงการและขวัญกำลังใจของทีม โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

สุดท้ายนี้ สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม การสื่อสารที่เปิดกว้าง โดยใช้ClickUp Docsสำหรับเอกสารโครงการและการอภิปราย เพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างสร้างสรรค์

คลิกอัพ ด็อกส์
สร้างเอกสารร่วมกับทีมของคุณโดยใช้ ClickUp Docs

แปลงการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้เพื่อให้แน่ใจว่าความคิดที่ดีได้รับการยอมรับและนำไปปฏิบัติ ซึ่งสามารถช่วยลดพฤติกรรมเชิงลบได้โดยการมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมเชิงบวก

การเรียนรู้วิธีรับมือกับคนที่เป็นพิษในที่ทำงาน

บางครั้งคุณอาจต้องทำงานร่วมกับคนที่เป็นพิษในอาชีพของคุณ คุณต้องเข้าใจว่าพฤติกรรมของพวกเขาสะท้อนถึงสภาพภายในของพวกเขา ไม่ใช่คุณค่าของคุณ

คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพวกเขาได้ แต่ขึ้นอยู่กับคุณที่จะตัดสินใจว่าจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรและก้าวต่อไป หวังว่ากลยุทธ์ทั้งหมดในบล็อกนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีจัดการกับคนที่เป็นพิษในที่ทำงาน ดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อสร้างเรื่องราวเชิงบวกให้กับตัวคุณเองในพลวัตของที่ทำงาน

ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันและการสื่อสารเช่นClickUp สามารถช่วยให้การทำงานในสถานที่ทำงานเป็นมืออาชีพได้โดยการสร้างความโปร่งใสและสร้างความรับผิดชอบ

ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรี

