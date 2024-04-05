ตัวชี้วัด Agile Kanban สำหรับติดตามและวัดประสิทธิภาพในโครงการ

คานบัน (Kanban) เป็นหนึ่งในวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบลีนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในบรรดาวิธีการต่าง ๆ เช่น Agile, Scrum, Extreme Programming, DevOps เป็นต้น คานบัน—ซึ่งหมายถึง 'ป้ายสัญญาณ' ในภาษาญี่ปุ่น—เป็นวิธีการแบบภาพสำหรับการจัดการงานตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นผ่านขั้นตอนต่าง ๆ โดยแสดงบนกระดานที่สามารถโต้ตอบได้
เมื่อคุณมองดูกระดานคัมบัง คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณกำลังทำได้ดี?
- คุณทำงานให้เสร็จเพียงพอหรือไม่
- คุณทำมันเสร็จเร็วพอหรือไม่
- ทีมมีประสิทธิภาพในการทำงานหรือไม่?
- มีขั้นตอนใดในกระบวนการที่ทำให้เกิดความล่าช้าหรือไม่?
เพื่อตอบคำถามเหล่านี้และคำถามอื่น ๆ ทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้ตัวชี้วัด Kanban
ตัวชี้วัดคัมบัง (Kanban metrics) คือตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่ใช้โดยทีมพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์เพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงาน ตัวเลขเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแนวทางให้กับนักพัฒนา, ผู้ทดสอบ, ผู้เชี่ยวชาญด้าน DevOps, และผู้จัดการโครงการในการปรับปรุงผลลัพธ์ของพวกเขา
ในบทความบล็อกนี้ เราจะพูดถึงตัวชี้วัด Kanban ที่ใช้กันทั่วไปและวิธีที่คุณสามารถนำไปใช้ในโครงการของคุณเพื่อวัดประสิทธิภาพของทีม
ตัวชี้วัดคัมบังที่สำคัญในการติดตามในโครงการแบบอไจล์
ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของโครงการ งานที่ต้องทำ ระยะเวลา และโครงสร้างทีม คุณสามารถใช้ตัวชี้วัดใดก็ได้ในการประเมินผลงานของคุณ ในทุกมิติเหล่านี้ ตัวชี้วัดหลัก 5 ประการต่อไปนี้จะถือว่าเป็นตัวชี้วัดหลักของ Kanban
ปริมาณงานที่ดำเนินการ
ตลอดทั้งคือปริมาณงานที่คุณได้ทำเสร็จในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น วัน สัปดาห์ หรือสปรินต์ โดยทั่วไป 'งาน' จะถูกวัดจากจำนวนงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งเป็นการเคลื่อนจากขั้นตอนแรกไปยังขั้นตอนสุดท้ายบนกระดานคัมบัง
ปริมาณงานที่ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถทำได้สามารถวัดได้จากจำนวนเรื่องราวของผู้ใช้ที่พัฒนาในแต่ละสปรินต์ ตัวชี้วัดนี้ใช้เพื่อ:
- วัดผลผลิตของแต่ละบุคคล
- วัดผลผลิตของทีม
- วางแผนโครงการในอนาคตอย่างแม่นยำ
ระยะเวลาดำเนินการ
ในระบบคัมบังของการจัดการโครงการแบบอไจล์ ระยะเวลาดำเนินการ (Lead Time) คือระยะเวลาตั้งแต่ที่งานถูกเพิ่มเข้าไปในบอร์ดจนกระทั่งงานนั้นถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ เป็นระยะเวลาของกระบวนการทำงาน
ตัวอย่างเช่น หากใช้เวลาหกสัปดาห์นับตั้งแต่เวลาที่คุณเพิ่มเรื่องราวผู้ใช้ (user story) ลงในแบ็กล็อก (backlog) จนกระทั่งได้รับการพัฒนาและนำไปใช้งานจริง ระยะเวลาดำเนินการ (lead time) ของคุณคือหกสัปดาห์ ตัวชี้วัดนี้ใช้เพื่อ:
- กำหนดตารางงาน
- จัดสรรทรัพยากร
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
เวลาในการหมุนเวียน
เวลาในการรอบเป็นส่วนใหญ่ของเวลาในการเตรียมการ และมุ่งเน้นเฉพาะเวลาที่ทีมทำงานอย่างกระตือรือร้นกับงานนั้น ๆ บนกระดานคัมบัง อาจเริ่มต้นเมื่อมีใครบางคนทำเครื่องหมายว่างานได้เริ่มต้น/กำลังทำอยู่ จนถึงเมื่อมีการทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์
ในตัวอย่างข้างต้น หากเรื่องราวของผู้ใช้ถูกพัฒนาภายในหนึ่งวัน หลังจากอยู่ในคิวงานค้างมากกว่าห้าสัปดาห์ ระยะเวลาของวงจรคือหนึ่งวัน ตัวชี้วัดนี้ใช้เพื่อ:
- วัดประสิทธิภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเพื่อเร่งการทำงานเชิงรุก
งานระหว่างดำเนินการ (WIP)
งานที่กำลังดำเนินการอยู่หมายถึงจำนวนงานที่อยู่ในขั้นตอนที่กำลังดำเนินการบนกระดานคัมบัง งานเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในรายการงานที่ค้างอยู่หรือเสร็จสิ้นแล้ว กล่าวคือ งานเหล่านี้เชื่อว่ากำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ
นี่อาจเป็นงานที่แบ่งเป็นขั้นตอน เช่น กำลังดำเนินการ, กำลังพัฒนา, กำลังทดสอบ, กำลังตรวจสอบโค้ด, เป็นต้น ผู้จัดการโครงการใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อ:
- ติดตามปริมาณงานของทีมวิ่ง
- จัดการงานค้างให้ดีขึ้นและขจัดความล้นหลาม
- ระบุจุดคอขวด
นี่นำเราไปสู่ตัวชี้วัด Kanban ตัวต่อไปและตัวสุดท้าย: จุดคอขวดของกระบวนการ
คอขวดในกระบวนการ
ตามชื่อที่บ่งบอกไว้ จุดคอขวดคือส่วนของกระบวนการที่มีความจุน้อยกว่าส่วนอื่น ๆ ทำให้เกิดการติดขัดในกระบวนการทำงาน
ตัวอย่างเช่น หากคุณมีนักพัฒนา 10 คนที่ส่งฟีเจอร์ 20 รายการทุกสัปดาห์ โดยมีนักพัฒนาอาวุโสเพียง 1 คนที่สามารถตรวจสอบโค้ดได้เพียง 2 คน คุณก็ได้สร้างคอขวดขึ้นมาแล้ว
ทีม Agile/Kanban ใช้คอขวดเป็นเกณฑ์วัดเพื่อ:
- วัดประสิทธิภาพของกระบวนการ
- แก้ไขช่องว่างและความแออัด
หากคุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Agile, DevOps, Scrum, Kanban ฯลฯ คุณจะทราบว่าเมตริกเหล่านี้ถูกใช้ในหลากหลายวิธีการ มาดูความเหมือนและความแตกต่างของมันกัน
สครัม vs คันบัน: ความเหมือนและความแตกต่าง
สครัมเป็นวิธีการบริหารโครงการที่แบ่งงานออกเป็นส่วนเล็ก ๆ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ต้องการให้สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เรียกว่า สปรินต์ วิธีการคัมบังเป็นวิธีการที่เน้นการมองเห็น โดยวางงานไว้บนลำดับขั้นตอนที่ประกอบเป็นกระบวนการทำงาน
สครัมและคานบันมุ่งเน้นไปที่การแบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นงานเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้ เพื่อลดปัญหาคอขวด, ช่วยให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง, และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน. อย่างไรก็ตาม, ก็มีความแตกต่างที่ละเอียดอ่อนอยู่เช่นกัน.
|สครัม
|คัมบัง
|ตารางทำงานเป็นสปรินต์ (1-4 สัปดาห์)
|ใช้สิ่งประดิษฐ์ เช่น งานค้าง, การเพิ่มผลิตภัณฑ์, เป็นต้น
|ใช้สิ่งประดิษฐ์ เช่น งานค้าง, การเพิ่มผลิตภัณฑ์, เป็นต้น
|ใช้เครื่องมือ เช่น กระดานคัมบัง และงาน
|มอบประโยชน์ด้านประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ปริมาณการผลิต และคุณภาพ
|มอบประโยชน์ด้านการมองเห็นที่ดีขึ้นและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
|กระบวนการมีความเข้มงวดมากขึ้นด้วยบทบาทที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในทีม Scrum เช่น Scrum Master, เจ้าของผลิตภัณฑ์ และทีมพัฒนา
|กระบวนการสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยมีผู้จัดการโครงการเป็นผู้นำทีม
|เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่มีลำดับความสำคัญชัดเจนและไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงในแต่ละสปรินต์
|เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่มีลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ทั้งวิธีการ Scrum และ Kanban ใช้ตัวชี้วัดหลักที่คล้ายกันในการประเมินประสิทธิภาพการทำงาน ในความเป็นจริง ตัวชี้วัด Kanban ที่เราได้กล่าวถึงข้างต้นยังสามารถมีบทบาทสำคัญในการบริหารโครงการ Scrum ได้อีกด้วย นี่คือวิธีการ
ปริมาณงาน: ตัวชี้วัด Kanban นี้แสดงให้เห็นถึงความเร็วในการพัฒนาของทีม Scrum ในการประชุมทบทวนและวางแผนสปรินต์ ทีม Scrum สามารถใช้ข้อมูลจากตัวชี้วัดนี้เพื่อปรับปรุงการคาดการณ์และการจัดตารางเวลา
งานที่กำลังดำเนินการ: ในระบบการทำงานแบบต่อเนื่องของ Kanban, WIP หมายถึงงานที่กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งเปรียบได้กับงานที่ทีมใน Scrum ได้ตกลงที่จะทำในสปรินต์ ด้วย WIP ทีม Scrum สามารถคำนวณความเร็วในการพัฒนา, ประสิทธิภาพการผลิต, และประสิทธิภาพการทำงานได้
เวลาวงจรและเวลาล่วงหน้า: ใน Scrum โดยทั่วไปเวลาวงจรคือสปรินต์ (1-4 สัปดาห์) อย่างไรก็ตาม เวลาล่วงหน้าสามารถเริ่มตั้งแต่วันที่ทีมธุรกิจขอคุณสมบัติและดำเนินต่อไปจนถึงวันที่เสร็จสิ้น การวัดเวลาล่วงหน้าช่วยให้ทีม Scrum สามารถติดตามความเร็วในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความต้องการทางธุรกิจได้
คอขวด: กระดานคัมบังแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีงานจำนวนเท่าใดที่ติดอยู่ในขั้นตอนก่อนถึงคอขวด ทีมสครัมสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับกระบวนการให้เหมาะสมแบบเรียลไทม์ระหว่างสปรินต์ได้
หากคุณสนใจที่จะพิจารณาใช้ตัวชี้วัด Kanban สำหรับโครงการของคุณ นี่คือวิธีการวัดตัวชี้วัดเหล่านั้น
วิธีวัดตัวชี้วัดคัมบัง
ปรัชญาเบื้องหลังวิธีการจัดการแบบลีนทั้งหมดคือความเรียบง่าย ในแง่นั้น ตัวชี้วัดคัมบังก็ง่ายต่อการใช้งานเช่นกัน นี่คือขั้นตอนทีละขั้นตอนสำหรับการวัดตัวชี้วัดแบบอไจล์
1. ระบุตัวชี้วัดที่คุณต้องการวัด
ตัวชี้วัดหลักของคัมบัง ได้แก่ ปริมาณการผลิต (throughput), ระยะเวลาการนำเข้า (lead time), ระยะเวลาการหมุนเวียน (cycle time), ปริมาณงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ (WIP), และจุดคอขวดของกระบวนการ (process bottlenecks) อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดเหล่านี้ไม่ใช่เพียงอย่างเดียว ทีมมักใช้ตัวชี้วัดอื่น ๆ เช่น การกระจายปริมาณงาน (workload distribution), ความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมาย (progress towards goals), เป็นต้น
ก่อนที่คุณจะตั้งค่าตัวชี้วัด KPI ของคุณ ให้ระบุตัวชี้วัดที่มีความสำคัญต่อคุณ ในขณะที่คุณเลือก ให้พิจารณาตัวชี้วัดที่ดีและไม่ดี ตัวชี้วัดที่ดีคือ:
เข้าใจได้: ตัวชี้วัดที่ซับซ้อนนั้นยากต่อการเข้าใจ ทำให้มีโอกาสน้อยที่จะได้รับการยอมรับ ตัวชี้วัดที่ดีนั้นเข้าใจง่ายและวัดได้ไม่ยาก
มีความหมาย: เพื่อให้มีความสำคัญ ตัวชี้วัดที่ยอดเยี่ยมจำเป็นต้องมีความหมายต่อทีม ตัวอย่างเช่น ฟีเจอร์ที่พัฒนาขึ้นมีความหมายต่อผู้พัฒนา, ข้อบกพร่องที่ตรวจพบมีความหมายต่อนักวิเคราะห์คุณภาพ, และความถี่ในการปรับใช้มีความหมายต่อทีม DevOps
สามารถนำไปปฏิบัติได้: ตัวชี้วัดที่ดีให้ข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยให้สามารถดำเนินการได้ ตัวอย่างเช่น หากตัวชี้วัดระยะเวลาการเตรียมการและระยะเวลาการหมุนเวียนของคุณแตกต่างกันอย่างมาก คุณสามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงและทำการปรับปรุงได้
เกี่ยวข้อง: ตัวชี้วัดที่ดีต้องเกี่ยวข้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ ตัวอย่างเช่นKPI ของการจัดซื้อช่วยในการคำนวณต้นทุนของสินค้าที่ขาย และตัวชี้วัดปริมาณการผลิตช่วยวัดว่าธุรกิจสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้รวดเร็วเพียงใด
บริบท: หากคุณวัดผลผลิตเป็นจำนวนฟีเจอร์ที่พัฒนาและตั้งเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง คุณอาจสูญเสียคุณภาพไปในการเร่งความเร็ว เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดของคุณจำเป็นต้องมีบริบท
2. รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับตัวชี้วัดคัมบัง
เพื่อวัดประสิทธิภาพอย่างถูกต้องบนตัวชี้วัดใด ๆ คุณจำเป็นต้องมีข้อมูล ตัวอย่างเช่น ในการคำนวณปริมาณการผลิต (throughput) คุณจำเป็นต้องติดตามจำนวนงานที่กำลังดำเนินการอยู่/เสร็จสิ้นในช่วงเวลาที่กำหนด โดยจัดหมวดหมู่ตามสมาชิกทีมที่รับผิดชอบ
คุณจำเป็นต้องทราบวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของทุกงานเพื่อคำนวณเวลาดำเนินการหรือเวลาวงจร
3. การวัดผลเปรียบเทียบและการตั้งเป้าหมาย
การวัดผลเพียงเพื่อวัดผลนั้นไม่มีความหมาย ดังนั้น ควรมุ่งเน้นการกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน คุณสามารถทำได้โดยการทำความเข้าใจมาตรฐานในอุตสาหกรรมของคุณหรือธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
เมื่อเวลาผ่านไป คุณสามารถใช้ผลงานของคุณเป็นเกณฑ์มาตรฐานและมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. มองเห็นตัวชี้วัดของโครงการของคุณ
โดยพื้นฐานแล้ว คันบานเป็นวิธีการที่เน้นการมองเห็น ช่วยในการกำหนดตัวชี้วัดของโครงการในรูปแบบที่มองเห็นได้บนกระดานคันบาน
- การวางงานทั้งหมดบนกระดานคัมบังช่วยให้เห็นได้ทันทีว่ามีงานกี่งานที่กำลังดำเนินการอยู่ เสร็จแล้ว หรือยังไม่ได้เริ่ม
- แผนภูมิไทม์ไลน์ช่วยระบุจุดคอขวด
- กราฟปริมาณงานแสดงผลผลิตของสมาชิกแต่ละคนในทีม
5. สำรวจการวัดประสิทธิภาพที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัดหลักให้พื้นฐานสำหรับการวัดประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม สำหรับประสิทธิภาพและความสามารถในการผลิตที่ยอดเยี่ยม คุณต้องสำรวจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถติดตามตัวชี้วัดการพัฒนาแบบวนซ้ำและแบบเพิ่มพูนได้โดยการเชื่อมต่อคุณสมบัติต่าง ๆ และคำนวณเวลาวงจรที่รวมกัน ในแพลตฟอร์มการช้อปปิ้งออนไลน์ คุณอาจแยกฟังก์ชันการชำระเงินออกเป็นคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น เพิ่มลงในรถเข็น, รายการที่ต้องการ, ชำระเงินทันที, ซื้อตอนนี้, ชำระภายหลัง เป็นต้น
เมื่อพัฒนาคุณลักษณะทั้งหมดเหล่านี้แล้ว ให้ติดตามตัวชี้วัดสำหรับฟังก์ชันการทำงานเพื่อวัดประสิทธิภาพในการพัฒนาแบบวนซ้ำของคุณ
ตอนนี้ที่คุณรู้วิธีวัดแล้ว นี่คือคุณค่าที่มันสามารถมอบให้ได้
บทบาทของตัวชี้วัดคัมบังในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
ตัวชี้วัดคัมบังสามารถเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการวัด ปรับปรุง และยกระดับประสิทธิภาพของคุณในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบลีนได้ นี่คือวิธีการ
ความเร็วและอัตราเร็ว
ตัวชี้วัดคัมบัง เช่น ปริมาณงานที่ผ่าน (throughput), ระยะเวลารอคอย (lead time), และระยะเวลาวงจร (cycle time) วัดความเร็วในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำงานได้มากเพียงใดในเวลาที่กำหนด
ประสิทธิภาพการไหล
งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการและปริมาณงานที่ผ่านกระบวนการแสดงถึงความสามารถในการทำงานที่รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการระบุจุดคอขวด คุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง
ความชัดเจน
ด้วยความเรียบง่ายและความเกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด Kanban ช่วยให้ทุกคนในทีมเข้าใจบทบาทและเป้าหมายของตนได้อย่างชัดเจน เมื่อสมาชิกในทีมรู้ว่าตนเองกำลังทำงานอย่างไร พวกเขาก็จะมีแรงจูงใจในการทำงานให้ดีขึ้น
ความเป็นเจ้าของ
วิธีการแบบ Agile, Scrum และ DevOps คาดหวังให้ทีมที่จัดตัวเองได้ 'ดึง' งานจากแบ็กล็อกและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้งานเสร็จสิ้น ตัวชี้วัด Kanban ช่วยให้เกิดการประเมินตนเองและส่งเสริมความรับผิดชอบในงาน
โฟกัส
คุณสามารถวัดปัจจัยได้หลายสิบประการผ่านทุกโครงการ: จำนวนสมาชิกทีมที่เข้าร่วม, ชั่วโมงการทำงาน, ภาษาโปรแกรมที่ใช้, วันที่ไม่เกิดผลผลิต, การเลื่อนตำแหน่ง, เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดที่ดูดีแต่ไม่มีคุณค่าเหล่านี้ให้คุณค่าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อประสิทธิภาพการทำงาน
ตัวชี้วัด Kanban ที่ดีช่วยให้ทีมมีสมาธิ ตัวอย่างเช่น ระยะเวลาในการวนรอบ (cycle time) ช่วยส่งเสริมความยืดหยุ่นในการปรับตัว ซึ่งนำไปสู่ความคล่องตัวทางธุรกิจ และส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้น การมองเห็นความเชื่อมโยงนี้ ตั้งแต่โค้ดของพวกเขาไปจนถึงผลลัพธ์ทางธุรกิจ ช่วยให้สมาชิกทุกคนในทีมมีสมาธิกับเป้าหมายเดียวกัน
มั่นใจแล้วหรือยัง? มาดูกันว่าเราจะนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณได้อย่างไร
ปลดปล่อยพลังของตัวชี้วัดคัมบัง
ตัวชี้วัดคัมบังสามารถมอบความโปร่งใส ระบุช่องว่าง สร้างแรงบันดาลใจ และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทั้งหมดได้ในครั้งเดียว นี่คือวิธีที่คุณสามารถเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพโดยใช้ตัวชี้วัดคัมบัง
วัดสิ่งที่สำคัญ: ให้ความสำคัญกับตัวชี้วัด Kanban ที่เหมาะสมกับทีมของคุณ หากคุณเป็นสตาร์ทอัพในระยะเริ่มต้น ปริมาณงานที่เสร็จสิ้นและระยะเวลาในรอบการทำงานอาจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณ หากคุณเป็นทีมองค์กรขนาดใหญ่ ปริมาณงานที่ค้างอยู่ (WIP) อาจมีขนาดใหญ่โดยธรรมชาติ
มีกลยุทธ์: เชื่อมโยงตัวชี้วัดของคุณกับเป้าหมายทางธุรกิจ ปริมาณงานที่ทำได้ต่อหน่วยเวลา (Throughput) เป็นตัวชี้วัดที่ดีหากธุรกิจของคุณมุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีฟีเจอร์หลากหลาย จุดคอขวดในกระบวนการของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งหากคุณเป็นผู้ประกอบการเดี่ยวที่สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง
ทำให้พวกเขาเห็นได้ชัดเจน: สร้างแดชบอร์ดที่ทุกคนในทีมสามารถเข้าถึงได้ แม้ว่าคุณอาจไม่เห็นการปรับปรุงประสิทธิภาพทุกวัน แต่การติดตามตัวชี้วัดนำสามารถเป็นประโยชน์ได้ ตัวอย่างเช่น การติดตามเวลาสำหรับแต่ละงานสามารถช่วยทำนายเวลาในรอบการทำงานได้
พูดคุยเกี่ยวกับพวกเขาเป็นประจำ: ใช้การวางแผนสปรินต์ การทบทวนงาน และกิจกรรมอื่น ๆ ของ Agile/Scrum เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของตัวชี้วัด Kanban อภิปรายสาเหตุที่แท้จริงและคิดค้นวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในแนวทาง Agile ไม่เพียงแต่ใช้กับสิ่งที่คุณกำลังพัฒนาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิธีการติดตามประสิทธิภาพของคุณด้วย ประเมินตัวชี้วัดของคุณอย่างต่อเนื่อง เมื่อเวลาในการวนรอบของคุณได้รับการปรับให้เหมาะสมแล้ว ให้ย้ายไปยังเวลาในการนำ เมื่อขนาดทีมของคุณเพิ่มขึ้น ปรับตัวชี้วัด Kanban ของคุณให้เหมาะสมตามนั้น
ในขณะที่คุณกำลังทำอยู่ คุณอาจเผชิญกับความท้าทายได้ นี่คือความท้าทายที่คุณอาจเผชิญและวิธีเอาชนะมัน
ตัวชี้วัดคัมบัง: ความท้าทายและแนวทางแก้ไข
โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ในปัจจุบันมีความซับซ้อน มีส่วนประกอบที่เคลื่อนไหวอยู่หลายสิบส่วนในเวลาเดียวกัน พวกมันเป็นเมทริกซ์ของบุคคล กระบวนการ และเทคโนโลยีที่ต้องได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
มีอุปสรรคมากมายในกระบวนการนั้น ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่แข็งแกร่งสามารถช่วยเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นได้หลายประการ
1. ขาดข้อมูล
ในการวัดประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องมีข้อมูล ทีมพัฒนาแบบアジลส่วนใหญ่รวบรวมข้อมูลโดยใช้ความรู้สึกหรือการประเมินย้อนหลัง ตัวอย่างเช่น นักพัฒนาอาจกล่าวว่า "ฉันใช้เวลาสองวันในการพัฒนาคุณสมบัตินี้" ซึ่งเป็นการประมาณการคร่าว ๆ
รวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องโดยใช้เทคนิคการประมาณการแบบคล่องตัวเพื่อแก้ปัญหา. ClickUp มีเครื่องมือสำหรับรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการ.
- การติดตามเวลาเพื่อบันทึกทุกนาทีที่ใช้ในการทำงาน
- วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดสำหรับทุกงานและงานย่อยเพื่อคำนวณเวลาวงจร/เวลาดำเนินการ
- การระบุการพึ่งพาเพื่อหาจุดคอขวด
- การมอบหมายงานให้ผู้ใช้เพื่อวัดผลผลิตของแต่ละบุคคล
2. ขาดข้อมูลเชิงลึก
แม้ว่าคุณจะมีข้อมูลอยู่แล้ว บางครั้งการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกก็อาจเป็นเรื่องยาก ผู้จัดการโครงการมักใช้เวลาหลายชั่วโมงในการรวบรวมข้อมูลในสเปรดชีตและทำการคำนวณ
แดชบอร์ดของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านี้โดยเฉพาะ ติดตามงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ประสิทธิผล และการใช้ทรัพยากรด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้แบบเรียลไทม์ รายงานที่ใช้งานบ่อยที่สุดบางรายการ ซึ่งรวมอยู่ในเทมเพลตกระดานคัมบังต่างๆ ได้แก่:
- แผนภาพการไหลสะสม
- กราฟการเผาไหม้และการเผาไหม้
- สถานะของโครงการ/งาน
- การบรรลุเป้าหมายและความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมาย
3. ขาดข้อมูลที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
สมมติว่าเวลาเฉลี่ยของรอบการทำงานของคุณคือสามสัปดาห์ หากคุณต้องการลดเวลาลง คุณจะทำอะไรได้บ้าง? รายงานของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูมุมมองของปริมาณงานเพื่อเข้าใจว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่, ทักษะใดที่มีอยู่, เป็นต้น, เพื่อจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ. หากคุณต้องการนักพัฒนา Python เพื่อลดระยะเวลาการทำงานของคุณลงหนึ่งสัปดาห์, คุณสามารถใช้มุมมองของปริมาณงานเพื่อค้นหาผู้ที่พร้อมให้บริการได้.
4. การทำงานด้านการบริหารโครงการที่มากเกินไป
การบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบアジลเกี่ยวข้องกับงานบริหารมากมาย เช่น การมอบหมายงาน การเปลี่ยนสถานะ การส่งการแจ้งเตือน การตรวจสอบรายการตรวจสอบ และอื่น ๆ การทำภารกิจทั้งหมดนี้อาจก่อให้เกิดความล่าช้าและไม่จำเป็น รวมถึงการเกิดคอขวดซึ่งส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดการบริหารโครงการ (KPIs)
ClickUp Automationsมีเวิร์กโฟลว์มากกว่า 100 แบบที่คุณสามารถตั้งค่าให้ทำงานอัตโนมัติได้ทันที
ใช้ประโยชน์จากเมตริกส์คัมบังเพื่อการบริหารโครงการที่ประสบความสำเร็จ ด้วย ClickUp
วิศวกรรมแบบ Agile ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาแบบวนซ้ำ ทีมงานผลิตภัณฑ์สร้าง ปล่อย ตรวจสอบ และปรับปรุงผลลัพธ์ของพวกเขาในวงจรที่สั้น
การติดตามตัวชี้วัด Kanban เป็นสิ่งพื้นฐานที่สำคัญต่อสิ่งนี้ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากตัวชี้วัด Kanban ทีมวิศวกรรมซอฟต์แวร์จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีความแข็งแกร่ง ยืดหยุ่น และเต็มไปด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น ClickUp
ClickUp ช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูล ติดตามแนวโน้ม แสดงข้อมูลเชิงลึก และสร้างกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพในที่เดียวที่คุณติดตามงานของคุณ มันมอบมุมมองแบบ 360 องศาให้กับผู้จัดการโครงการ ในขณะที่สมาชิกทีมทุกคนสามารถดูรายงานรายละเอียดของประสิทธิภาพการทำงานของตนเองได้
ดูว่า ClickUp สามารถเปลี่ยนแปลงการจัดการโครงการของคุณได้อย่างไรทดลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตัวชี้วัดคัมบัง
1. ตัวชี้วัดที่ใช้ในคัมบังคืออะไร?
ทีมคัมบังใช้ตัวชี้วัดหลายตัวตลอดวงจรการบริหารโครงการ ตัวชี้วัดหลักของคัมบังได้แก่ ปริมาณงานที่ส่งมอบ (Throughput), ระยะเวลาการนำเข้า (Lead Time), ระยะเวลาการวนรอบ (Cycle Time), งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (Work-in-Progress), และจุดคอขวดของกระบวนการ (Process Bottlenecks)
2. อะไรคือ 5 องค์ประกอบของคัมบัง?
ตามที่เดวิด แอนเดอร์สัน ผู้เขียนและโค้ชคัมบังกล่าวไว้ องค์ประกอบ 5 ประการของกระดานคัมบังคือ:
- สัญญาณภาพ: บัตร, กระดาษโน้ต, ฯลฯ ที่มีงาน/ความคิด/เรื่องราวของผู้ใช้แต่ละอย่าง
- คอลัมน์: หนึ่งคอลัมน์สำหรับแต่ละขั้นตอนในกระบวนการทำงาน
- ขีดจำกัด WIP: จำนวนการ์ดสูงสุดในคอลัมน์ในเวลาที่กำหนด
- จุดผูกพัน: ขั้นตอนที่บ่งชี้ว่างานได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว (ซึ่งเป็นจุดที่เริ่มนับระยะเวลาของวงจร)
- จุดส่งมอบ: ขั้นตอนที่บ่งชี้ว่างานเสร็จสมบูรณ์ (จุดสิ้นสุดของระยะเวลาวงจร)