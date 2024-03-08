วิธีใช้เมตริก DevOps เพื่อวัดความสำเร็จของโครงการ

คุณทราบดีว่าการส่งมอบซอฟต์แวร์คุณภาพสูงอย่างรวดเร็วนั้นสำคัญเพียงใด
แต่คุณจะวัดประสิทธิภาพของกระบวนการ DevOps และประสิทธิภาพของทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณได้อย่างไร? นั่นคือจุดที่ตัวชี้วัด DevOps มีประโยชน์
มีเครื่องมือ DevOpsและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ให้เลือกใช้มากมาย แต่การมี KPIs จำนวนมากเพียงอย่างเดียวจะไม่ช่วยอะไร คุณจำเป็นต้องรู้วิธีเลือกตัวที่เหมาะกับทีมและโครงการของคุณมากที่สุด
นี่จะต้องการให้คุณเข้าใจแต่ละตัวชี้วัดหลักของ DevOps ก่อนที่คุณจะใช้มัน. นี่อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายเล็กน้อย. แต่อย่าเป็นกังวล! เราได้เตรียมไว้ให้คุณแล้ว.
เราได้สรุปเมตริก DevOps ทั้งหมดที่สามารถช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์และเร่งกระบวนการ DevOps ของคุณ
DevOps Metrics คืออะไร?
ตัวชี้วัด DevOps คือการวัดผลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลซึ่งติดตามประสิทธิภาพทางเทคนิคและกระบวนการของทีมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ข้อมูลเหล่านี้ใช้วัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประสิทธิผลของการปฏิบัติ DevOps ของคุณ
พวกเขาให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้เชี่ยวชาญด้าน DevOps เกี่ยวกับคุณภาพและความเร็วในการส่งมอบซอฟต์แวร์ของทีม การตรวจสอบและวิเคราะห์เมตริก DevOps เป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการพัฒนาของทีม รวมถึงแก้ไขปัญหาในการส่งมอบ
ตัวชี้วัด DevOps ไม่ได้แยกตัวหรือเป็นอิสระจากกัน แต่มีความสัมพันธ์และได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น วัฒนธรรมทีม, การร่วมมือ, การอัตโนมัติ, การให้คำแนะนำ, และการเรียนรู้
ตัวชี้วัด DevOps ก็ไม่ได้เหมาะกับทุกกรณีเช่นกัน เนื่องจากทีมและโครงการต่าง ๆ อาจมีลำดับความสำคัญและจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน
โดยทั่วไปแล้ว สามารถแบ่งออกได้เป็น:
- ตัวชี้วัดการPLOYMENT: วัดความเร็ว ความถี่ และความสำเร็จของการPLOYMENTซอฟต์แวร์
- ตัวชี้วัดการจัดการการเปลี่ยนแปลง: ติดตามความเสถียรและประสิทธิภาพของการนำการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบของคุณ
- การติดตามและตัวชี้วัดการดำเนินงาน: พวกเขาประเมินสุขภาพ ประสิทธิภาพ และเวลาการทำงานของซอฟต์แวร์และโครงสร้างพื้นฐานของคุณ
ความสำคัญของตัวชี้วัด DevOps
DevOps คือการทำให้กระบวนการระหว่างทีมพัฒนาซอฟต์แวร์และทีมปฏิบัติการไอทีเป็นอัตโนมัติและบูรณาการเข้าด้วยกัน
ทีมซอฟต์แวร์ที่สามารถส่งมอบบิลด์และการปรับใช้ที่เชื่อถือได้มากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น—โดยไม่ลดทอนพารามิเตอร์คุณภาพที่สำคัญ—มีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่า
นั่นเป็นเพราะพวกเขามีความคล่องตัวและตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของลูกค้าและคำขอฟีเจอร์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกได้ดีกว่า
อย่างไรก็ตาม การนำเมตริก DevOps ที่มีประสิทธิภาพมาใช้เพื่อให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์มีความคล่องตัวนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย คุณต้องเลือกเมตริกที่เหมาะสมกับทีมของคุณ รวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลา และวิเคราะห์ผลลัพธ์เพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
การรับประกันคุณภาพและความสม่ำเสมอของข้อมูลเป็นความท้าทายสำหรับองค์กรใด ๆ ก็ตาม แต่ไม่ต้องกังวล; เราได้รวบรวมคำแนะนำและเทคนิคเพื่อช่วยคุณเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้และทำให้กระบวนการ DevOps ของคุณราบรื่นขึ้น
ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้น ขอให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเมตริกหลักสี่ประการของ DevOps ก่อน
การวิเคราะห์อย่างละเอียดของตัวชี้วัดหลักของ DevOps
มีตัวชี้วัดประสิทธิภาพมากมายที่คุณสามารถติดตามได้ แต่ตัวชี้วัด DevOps ที่สำคัญที่สุดคือตัวชี้วัด DORA ทั้งสี่ตัว DORA ย่อมาจาก DevOps Research and Assessment (DORA) ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ดำเนินการมาเป็นเวลานานและได้เผยแพร่ตัวชี้วัดสำคัญทั้งสี่นี้ในฐานะตัวบ่งชี้ที่จำเป็นของประสิทธิภาพการส่งมอบซอฟต์แวร์
ให้เราพิจารณาอย่างใกล้ชิดในแต่ละข้อ
1. ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาดำเนินการสำหรับการเปลี่ยนแปลงวัดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มการเปลี่ยนแปลงโค้ดจนกระทั่งการเปลี่ยนแปลงนั้นถูกนำไปใช้ในระบบผลิตสำเร็จ การขอเปลี่ยนแปลงโค้ดใด ๆ จะต้องผ่านหลายขั้นตอน ได้แก่ การพัฒนา, การทดสอบ, การตรวจสอบโค้ด, การสร้าง, และการนำไปใช้ เมื่อการเปลี่ยนแปลงถูกนำไปใช้ในระบบผลิตแล้ว จะมีการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนั้นเพื่อยืนยันว่าฟังก์ชันการทำงานตามที่ตั้งใจไว้
ทีมที่ประสบความสำเร็จจะวัดระยะเวลาการเตรียมการเป็นชั่วโมง เมื่อเทียบกับทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าซึ่งคำนวณระยะเวลาการเตรียมการเป็นวัน สัปดาห์ หรือเดือน ระยะเวลาการเตรียมการสั้นลงเท่าใด การส่งมอบซอฟต์แวร์ก็จะมีความมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น ผู้เชี่ยวชาญด้าน DevOps มักจะสนับสนุนการทดสอบอัตโนมัติ การพัฒนาแบบ trunk-based และการสร้างเป็นชุดเล็ก ๆ เพื่อลดระยะเวลาการเตรียมการ
ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวชี้วัดที่ดีในการระบุอุปสรรคและกำจัดออกอย่างรวดเร็ว นอกจากการช่วยแก้ไขปัญหาทันทีแล้ว การเพิ่มประสิทธิภาพระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงยังช่วยให้ทีมทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงกระบวนการส่งมอบซอฟต์แวร์ของพวกเขาอีกด้วย
2. ความถี่ในการปรับใช้
ความถี่ในการปรับใช้เป็นการวัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงโค้ด คำขอฟีเจอร์ และการอัปเดตต่างๆ ถูกปล่อยเข้าสู่ระบบจริงบ่อยเพียงใด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักของความสามารถขององค์กรในการส่งมอบการเปลี่ยนแปลงและการอัปเกรดให้กับซอฟต์แวร์และระบบของตน
ความถี่ในการปรับใช้ที่สูงเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงทีมที่มีประสิทธิภาพ การใช้เครื่องมืออัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าการปล่อยซอฟต์แวร์มีความสม่ำเสมอ การจัดการการปล่อยซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพ การนำการทดสอบอัตโนมัติมาใช้ และการรับประกันประสิทธิภาพของกระบวนการ เป็นวิธีที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถรักษาความถี่ในการปรับใช้ที่สูงได้
ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถปรับใช้การเปลี่ยนแปลงโค้ดได้ตามความต้องการภายในหนึ่งวัน ทีมที่มีประสิทธิภาพปานกลางหรือต่ำจะเก็บการเปลี่ยนแปลงโค้ดไว้เพื่อปรับใช้ในรอบที่ยาวนานขึ้น เช่น รายสัปดาห์หรือรายเดือน
ข้อควรระวังเพียงอย่างเดียวคืออย่าละเลยตัวชี้วัดคุณภาพในขณะที่พยายามเพิ่มความถี่ในการปรับใช้ให้สูงสุด การปรับใช้ที่ประสบความสำเร็จต้องการความน่าเชื่อถือพอๆ กับที่ต้องการความเร็ว
3. อัตราความล้มเหลวในการเปลี่ยนแปลง
อัตราการล้มเหลวของการเปลี่ยนแปลงวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของการเปลี่ยนแปลงโค้ดที่ต้องการการแก้ไขทันทีหลังจากที่ได้ถูกนำไปใช้ในระบบผลิตแล้ว โดยทั่วไปแล้วสิ่งเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบของตั๋วจากลูกค้า การแก้ไขหรือการปรับปรุงที่เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบจะไม่ถูกนำมาคำนวณเมื่อคำนวณอัตราการล้มเหลวของการเปลี่ยนแปลง
อัตราการล้มเหลวของการเปลี่ยนแปลงของทีมที่มีประสิทธิภาพสูงอยู่ระหว่าง 0-15 เปอร์เซ็นต์ การรายงานอัตราการล้มเหลวของการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอมีความสำคัญเพื่อติดตามบั๊ก การปฏิบัติเช่นการพัฒนาแบบ trunk-based และการสร้างเป็นชุดเล็ก ๆ สามารถช่วยปรับปรุงอัตราการล้มเหลวของการเปลี่ยนแปลงให้ราบรื่นขึ้นได้ ระบบการตรวจสอบและแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ก็สามารถช่วยควบคุมอัตราการล้มเหลวของการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน
4. เวลาเฉลี่ยในการกู้คืน
เวลาเฉลี่ยในการกู้คืน หรือ MTTR เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการติดตามเวลาเฉลี่ยที่ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้ในการกู้คืนระบบจากความล้มเหลวหรือเหตุการณ์ต่างๆ การลด MTTR ให้เหลือน้อยที่สุดเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ปลายทางจะได้รับประสบการณ์ที่ดี ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLAs) หลายฉบับกับลูกค้าได้กำหนดเป้าหมาย MTTR ไว้
ทีมวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถกลับมาดำเนินการได้ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ความรวดเร็วนี้เกิดจากความสามารถในการแก้ไขความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้า การระบุจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์โดยอัตโนมัติ และการตั้งค่าระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ
เมื่อการแก้ไขเสร็จสมบูรณ์แล้ว ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพจะดำเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง (RCA) อย่างละเอียดเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่คล้ายกันในอนาคต การติดตามและปรับปรุง MTTR ให้ดีขึ้นเป็นส่วนสำคัญของแนวทางปฏิบัติ DevOps
เมตริก DevOps เพิ่มเติม: การติดตามเพื่อความสำเร็จ
นอกเหนือจากตัวชี้วัดหลักสี่ตัวของ DORA แล้ว ตัวชี้วัด DevOps อื่น ๆ ยังสามารถช่วยคุณติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งมอบซอฟต์แวร์ของคุณได้ มาสำรวจตัวชี้วัดความสำเร็จของ DevOps ที่เพิ่มเติมเหล่านี้และวิธีการติดตามพวกมันกันเถอะ
1. ระยะเวลาในการหมุนเวียน
เวลาวงจรหมายถึงระยะเวลาที่ทีมพัฒนาใช้ในการปิดรายการสำหรับการจัดส่ง โดยจะเริ่มนับตั้งแต่เวลาที่นักพัฒนาตกลงที่จะทำงานในรายการนั้น เวลาวงจรเป็นเมตริกสำคัญที่ช่วยในการบริหารโครงการและการคาดการณ์รายการที่มีเวลาวงจรสั้นเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงกระบวนการส่งมอบซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. อัตราการหลุดของข้อบกพร่อง
การติดตั้งซอฟต์แวร์ไม่มีข้อผิดพลาดใดที่ปราศจากข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตาม ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน DevOps คุณพยายามลดข้อบกพร่องหลังการผลิต นี่คือจุดที่ 'อัตราการหลบหนีของข้อบกพร่อง' มีประโยชน์
มันช่วยวัดความถี่ที่ข้อบกพร่องถูกค้นพบในระยะก่อนการผลิตเมื่อเทียบกับระยะการผลิต. มันถูกนำเสนอเป็นเปอร์เซ็นต์. ตัวชี้วัดนี้ช่วยให้คุณติดตามคุณภาพของการส่งมอบซอฟต์แวร์ของคุณ.
3. การใช้และการจราจรของแอปพลิเคชัน
เราทุกคนต่างปรารถนาให้ซอฟต์แวร์ของเราประสบความสำเร็จกับกลุ่มผู้ใช้เป้าหมายและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย การใช้และการเข้าชมแอปพลิเคชันเป็นตัววัดจำนวนผู้ใช้ที่เข้าถึงระบบของเราแบบเรียลไทม์
ด้านตรงข้ามของปริมาณผู้ใช้ที่หนาแน่นคือความเสี่ยงของการล้มเหลวของระบบ ผู้เชี่ยวชาญด้าน DevOps จะตรวจสอบการใช้งานแอปพลิเคชันและตัวชี้วัดการจราจรอย่างสม่ำเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาพบการละเมิดเกณฑ์การใช้งานที่กำหนดไว้ พวกเขาจะเตรียมทีมให้พร้อมเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองอย่างรวดเร็วหากเกิดปัญหาขึ้น
การลดลงอย่างกะทันหันของปริมาณการใช้งานและการจราจรก็เป็นสัญญาณของปัญหาเช่นกัน การติดตามและแจ้งเตือนทีมเกี่ยวกับปริมาณการจราจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบเรียลไทม์ จะช่วยให้พวกเขาแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น และป้องกันความไม่พอใจของผู้ใช้
4. อัตราความผิดพลาด
อัตราความผิดพลาดวัดจำนวนข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบในช่วงเวลาที่กำหนด ตัวชี้วัดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในขั้นตอนการทดสอบคุณภาพ การPLOY และการดำเนินงาน อัตราความผิดพลาดที่สูงอาจส่งผลกระทบต่อระดับความพึงพอใจของลูกค้าของคุณ
การลดอัตราข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดเป็นกุญแจสำคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ ให้ระวังข้อบกพร่องหลังการปรับใช้ แม้ว่าข้อบกพร่องเล็กน้อยที่นี่และที่นั่นจะเป็นเรื่องปกติ แต่ให้ระวังการเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติและดำเนินการที่จำเป็นทันทีด้วยความช่วยเหลือจากทีมของคุณ
การเอาชนะความท้าทายในการติดตามเมตริก DevOps
การติดตามตัวชี้วัด DevOps อาจเป็นเรื่องท้าทายด้วยหลายเหตุผล
เมตริกจะดีได้ก็ต่อเมื่อมีข้อมูลที่สนับสนุนอย่างเพียงพอเท่านั้น ทีม DevOps ต้องมั่นใจในความราบรื่นของการไหลของข้อมูลหลังจากที่ได้ระบุแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและดำเนินกระบวนการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความถูกต้อง นี่เป็นวิธีเดียวที่เมตริกจะสามารถวัดความสำเร็จของ DevOps ได้
อีกหนึ่งความท้าทายในการติดตามตัวชี้วัด DevOps คือการสื่อสารที่โปร่งใส ซึ่งถือเป็นข้อบกพร่องทางวัฒนธรรมมากกว่าข้อบกพร่องทางเทคนิค ทีม DevOps มักมองข้ามความสำคัญของการสื่อสารและเน้นย้ำคุณค่าของตัวชี้วัดหลักให้กับทีมงานที่ปฏิบัติงานจริง
ทีมต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างดีเกี่ยวกับวิธีการที่แต่ละตัวชี้วัดประเมินผลการพัฒนาของพวกเขา. พวกเขาควรมีอำนาจในการเร่งหรือปรับตามการเปลี่ยนแปลงของ KPI.
แม้ว่าความท้าทายเหล่านี้จะทำให้การบรรลุความเป็นเลิศในการส่งมอบซอฟต์แวร์เป็นเรื่องยาก แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่จะเอาชนะ โชคดีที่มีความช่วยเหลือในรูปแบบของเครื่องมือสำหรับทีม DevOps สมัยใหม่
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ครบวงจรที่สามารถช่วยให้ทีมของคุณส่งมอบซอฟต์แวร์ได้อย่างน่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และบ่อยครั้งขึ้น พร้อมทั้งรักษามาตรฐานคุณภาพไว้ได้
มาดูกันว่า ClickUp สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ DevOps ของคุณได้อย่างไร:
1. สร้างทีมซอฟต์แวร์ได้อย่างง่ายดาย
ด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการทีมซอฟต์แวร์ของ ClickUpคุณสามารถช่วยให้ทีมของคุณวางแผน สร้าง และส่งมอบโครงการซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
เครื่องมือนี้ได้รับการออกแบบมาให้เป็นโซลูชันแบบครบวงจรที่ทดแทนเครื่องมือและแอปพลิเคชันหลายรายการที่ทีมซอฟต์แวร์มักใช้ คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการและความชอบเฉพาะของคุณ รวมถึงสามารถผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้
ใช้เพื่อติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของแบบฟอร์ม และแปลงเป็นงานเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการและมองเห็นชัดเจน นอกจากนี้ยังช่วยสร้างกระบวนการทำงานแบบคล่องตัวสำหรับงานค้างในสปรินต์ของคุณ เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากเกินไป ระบบสามารถช่วยทีมของคุณจัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่สำคัญและใช้เวลาในการกู้คืนบริการน้อยลงมาก พร้อมทั้งแจ้งให้ทุกคนทราบถึงความคืบหน้า
2. ติดตามความก้าวหน้าของคุณ
ด้วย ClickUp คุณไม่ต้องเสียเวลาและแรงงานในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และระบบต่าง ๆ คุณสามารถตั้งค่าแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณได้ ซึ่งสามารถดึงข้อมูลทั้งหมดจากเอกสารโครงการ, งาน, และรายงานของคุณได้ในครั้งเดียว จากนั้นคุณสามารถติดตามเมตริก DevOps ทั้งหมดของคุณได้ทุกวันแบบเรียลไทม์
นี่ช่วยแก้ปัญหาคุณภาพข้อมูลของคุณได้ เนื่องจาก ClickUp กลายเป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่คุณเชื่อถือได้สำหรับสถานะของโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ของคุณ คุณยังสามารถใช้คุณสมบัติเดียวกันนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจของคุณทราบถึงประสิทธิภาพขององค์กรของคุณได้
3. ร่วมมือและเติบโตอย่างรวดเร็ว
ความสามารถในการจัดการโครงการของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถติดตามเป้าหมายของโครงการได้ และแบ่งปันความคืบหน้าของคุณกับทีมของคุณได้แบบเรียลไทม์
การจัดการโครงการ DevOpsอาจกลายเป็นเรื่องที่หนักหนาเมื่อต้องรับมือกับงานที่มีความเสี่ยงสูงและซับซ้อน ClickUp ช่วยลดความเครียดในการติดตามและทำงานร่วมกัน เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายด้าน DevOps ที่กำหนดไว้ในเรื่องของความเร็วและคุณภาพได้อย่างเต็มที่
ClickUp มีฟีเจอร์มากมายที่สามารถช่วยนำแนวปฏิบัติ DevOps ที่เปลี่ยนแปลงวงการมาใช้ได้ และ ส่งเสริมความรับผิดชอบในทีมของคุณ
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) และวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs)เป็นเพียงตัวเลขเท่านั้น จนกว่าทีมจะยอมรับและรับผิดชอบอย่างเต็มที่
4. สร้างวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศ
ClickUp Goalsช่วยให้คุณเชื่อมโยงตัวชี้วัดและ KPI ของ DevOps ที่ระบุไว้กับงานต่างๆ พร้อมกับเจ้าของและกำหนดเวลา ด้วยวิธีนี้ ทีมงานจะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่างานของพวกเขามีอิทธิพลต่อตัวชี้วัดความสำเร็จอย่างไร
ClickUp ยังช่วยให้คุณสามารถติดแท็กและแจ้งเตือนบุคคลในทีมของคุณให้ดูแลตั๋วลูกค้า เหตุการณ์ และปัญหาต่างๆ โดยอัตโนมัติ วิธีนี้ช่วยให้คุณแก้ปัญหาการผลักดันให้ทีมทั้งหมดนำเมตริก DevOps มาใช้ และช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น
คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อขับเคลื่อนจิตวิญญาณของการทำงานให้สำเร็จและทำให้ถูกต้อง หากคุณกำลังมองหาแรงบันดาลใจในการตั้งเป้าหมายสำหรับทีมของคุณในไตรมาสที่จะมาถึง ClickUpยังมีเทมเพลตการตั้งเป้าหมายให้คุณเลือกใช้ด้วย
เพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบซอฟต์แวร์ของคุณให้ยอดเยี่ยมด้วย ClickUp
การผสานรวมอย่างต่อเนื่องและการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง (CI/CD) เป็นหัวใจสำคัญของ DevOps การติดตามตัวชี้วัด DevOps ที่มีประสิทธิภาพช่วยให้คุณปรับปรุงแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นอีกด้วย KPI และตัวชี้วัดที่ชัดเจนช่วยให้เกิดการร่วมมือข้ามสายงาน และกำหนดมาตรฐานคุณภาพและความสามารถในการแข่งขันในตลาด
DevOps เป็นพื้นที่ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีอนาคตที่ถูกกำหนดโดยการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอัตโนมัติและการรายงานเชิงลึก
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านDevOps หรือ Agileคุณสามารถใช้แพลตฟอร์มการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ที่แข็งแกร่งเช่น ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมของคุณ
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติและการรายงานเชิงลึกในกระบวนการส่งมอบซอฟต์แวร์จะกำหนดอนาคตของ DevOps และ ClickUp พร้อมช่วยให้คุณก้าวสู่อนาคตนี้แล้ว
ด้วยความสามารถของ ClickUp ในการมอบหมาย, ติดตาม, และวัดค่า KPI, ทีมปฏิบัติการของคุณสามารถส่งมอบซอฟต์แวร์ได้ด้วยความน่าเชื่อถือ, ประสิทธิภาพ, และความถี่ที่สูงขึ้นพร้อมกับการรักษาคุณภาพมาตรฐานไว้
อย่าเชื่อเราเพียงคำพูดของเรา
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้และสัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวคุณเอง!
คำถามที่พบบ่อย
1. ตัวชี้วัดหลักของ DevOps คืออะไร?
ตัวชี้วัด DevOps ที่สำคัญสี่ประการ หรือที่รู้จักกันในชื่อ DORA metrics ได้แก่ ความถี่ในการปรับใช้ (Deployment Frequency) อัตราความล้มเหลวของการเปลี่ยนแปลง (Change Failure Rate) ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเปลี่ยนแปลง (Lead Time to Change) และระยะเวลาเฉลี่ยในการกู้คืนบริการ (Mean Time to Restore Services) ตัวชี้วัดเหล่านี้ใช้ประเมินประสิทธิภาพและความสามารถในการดำเนินงานของทีมพัฒนาซอฟต์แวร์และฝ่ายปฏิบัติการไอที
ตัวชี้วัดที่สำคัญอื่น ๆ ได้แก่ อัตราการหลุดของข้อบกพร่อง (Defect Escape Rate), ระยะเวลาของวงจร (Cycle Time), เวลาทำงานต่อเนื่อง (Uptime), การเปลี่ยนแปลงของโค้ด (Code Churn), ต้นทุนของความล่าช้า (Cost of Delay), เวลาตอบสนองต่อเหตุการณ์ (Incident Response Time), เป็นต้น การเลือกตัวชี้วัดที่แน่นอนขึ้นอยู่กับบริบทขององค์กรและวัตถุประสงค์หลักของโครงการเอง
2. ตัวชี้วัดหลัก 4 ประการใน DevOps คืออะไร?
ตัวชี้วัด DevOps สี่ประการหลักที่ทีมใช้เพื่อวัดประสิทธิภาพของโครงการซอฟต์แวร์ของพวกเขาคือ:
- ความถี่ในการปรับใช้: ความถี่ที่การเปลี่ยนแปลงโค้ดถูกปล่อยเข้าสู่ระบบจริง
- ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลง: ระยะเวลาที่ใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มต้นของงานพัฒนาจนถึงขั้นตอนการเสร็จสิ้นและปล่อยสู่สภาพแวดล้อมการผลิต
- อัตราความล้มเหลวในการเปลี่ยนแปลง: สัดส่วนของการปรับใช้ที่ก่อให้เกิดความล้มเหลวใด ๆ ซึ่งจำเป็นต้องมีการสร้างใหม่หรือการแก้ไข
- เวลาเฉลี่ยในการกู้คืน (MTTR): ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการฟื้นตัวจากเหตุการณ์หรือปัญหาในสภาพแวดล้อมการผลิต
3. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ใน DevOps คืออะไร?
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักหรือ KPIs ใน DevOps หมายถึงตัวชี้วัดที่ช่วยติดตามสถานะและความคืบหน้าของโครงการซอฟต์แวร์ที่สำคัญ KPIs เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรับภาพรวมอย่างรวดเร็วว่าทีมกำลังดำเนินการเกี่ยวกับผลลัพธ์ของซอฟต์แวร์อย่างไร และสามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) บางประการใน DevOps ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการกำหนดความสำเร็จของทีม DevOps ทั้งหมด ได้แก่ ระยะเวลาการนำเข้า (Lead Time), ระยะเวลาการวนรอบ (Cycle Time), ระยะเวลาเฉลี่ยในการกู้คืน (Mean Time to Recovery - MTTR), ความถี่ในการPLOY (Deployment Frequency), อัตราการล้มเหลวของการเปลี่ยนแปลง (Change Failure Rate), ระยะเวลาที่ระบบออนไลน์ (Uptime), งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (Work in Progress - WIP), ระยะเวลาการให้ข้อเสนอแนะ (Feedback Time), เป็นต้น
การเลือกชุดตัวชี้วัด KPI ที่เหมาะสมช่วยให้องค์กรสามารถส่งมอบซอฟต์แวร์คุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ