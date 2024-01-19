บล็อก ClickUp

25 เคล็ดลับและเทคนิค Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณในปี 2025

19 มกราคม 2567

Microsoft Excel มีทางลัด สูตร และฟังก์ชันขั้นสูงมากมายให้เรียนรู้และนำไปใช้

ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ใน Excel หรือมีเคล็ดลับ Excel ระดับปานกลาง นี่คือเทคนิค Excel ที่จะพัฒนาความรู้ของคุณและยกระดับทักษะ Excel ของคุณ

Excel คืออะไร?

Microsoft Excel เป็น ซอฟต์แวร์สเปรดชีตสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การแสดงผลข้อมูล และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ที่ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจสามารถจัดเก็บข้อมูลและติดตามชุดข้อมูลสำคัญทางธุรกิจได้อย่างง่ายดายด้วยสูตรตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง

Excel ใช้สเปรดชีตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานข้อมูลของธุรกิจโดยไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อมูลของคุณ

ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมประเภทใด ทุกแผนก รวมถึงการขาย การตลาด การเงิน การปฏิบัติการ เทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษย์ ต่างก็ใช้ Excel

แม้ว่ากรณีการใช้งานจะแตกต่างกันไปในแต่ละแผนกธุรกิจ แต่การรู้เทคนิคและเคล็ดลับ Excel ที่ใช้ได้จริงในการสร้างรายงาน แดชบอร์ด และเอกสารสรุปตามที่คุณต้องการจะเป็นประโยชน์อย่างมาก

25 เคล็ดลับ Excel สำหรับทุกการใช้งาน

หากคุณกำลังอ่านสิ่งนี้อยู่ คุณต้องทราบถึงพื้นฐานของ Excel แล้ว เช่น:

  • การบวก ลบ คูณ และหารตัวเลข
  • การเพิ่มหรือลบแถวหลายแถว, คอลัมน์ทั้งหมด, เซลล์เดียว, และเซลล์หลายเซลล์
  • เพิ่มสี, ไฮไลต์ตัวเลข, เซลล์ว่าง, แถว, และคอลัมน์

เนื่องจากคนส่วนใหญ่รู้วิธีดำเนินการเหล่านี้อยู่แล้ว เราจะไม่ทำให้คุณเบื่อกับเรื่องนั้น มาพูดถึงเทคนิคขั้นสูงของ Excel ที่จะยกระดับทักษะของคุณไปอีกขั้นกันดีกว่า

เราได้แยกเทคนิคและเคล็ดลับการใช้ Excel ออกเป็นสามหมวดหมู่:

  • คีย์ลัด, สูตร, และฟังก์ชัน: สำหรับทุกฟังก์ชันและสูตรเพื่อดำเนินการคำนวณอย่างกว้างขวางและคำนวณอย่างคำนวณได้ภายในไม่กี่นาที
  • ตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ: เพื่อช่วยให้คุณเปลี่ยนแผ่นงาน Excel ของคุณให้กลายเป็นเครื่องจักรแห่งประสิทธิภาพ
  • การปรับแต่งสเปรดชีตให้มีประสิทธิภาพ: ช่วยคุณปรับแต่งสเปรดชีตของคุณให้ดีที่สุดด้วยงานน้อยที่สุด และทำให้คุณเก่งขึ้นในการตรวจสอบข้อมูล

คีย์ลัด, สูตร, และฟังก์ชัน

ด้านล่างนี้คือคีย์ลัดที่ผู้ชื่นชอบ Excel ทุกคนควรรู้:

1. การป้อนหมายเลขเป็นข้อความ

ในสถานการณ์ที่คุณต้องการแสดงตัวเลขในรูปแบบที่อ่านได้ ให้ใช้ทางลัดนี้—เพิ่มเครื่องหมายอะพอสทรอฟี (') ก่อนตัวเลข

2. การเลือกข้อมูลบางส่วนในคราวเดียว

เมื่อจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ หากคุณต้องการเลือกส่วนเฉพาะของข้อมูล:

  • เพิ่มเซลล์แรกหรือกรอกเซลล์หนึ่งเซลล์
  • กดปุ่ม 'Ctrl Shift' พร้อมกันแล้วเลื่อนลง
  • คลิกที่เซลล์สุดท้าย

3. เปิดไฟล์มากกว่าหนึ่งไฟล์พร้อมกัน

ต้องการเปิดไฟล์ Excel หลายไฟล์พร้อมกันหรือไม่? นี่คือวิธีทำ:

  • คลิกที่แท็บ 'ไฟล์' แล้วเลือก 'เปิด' ในแท็บข้อมูลด้านบน
  • กดปุ่ม 'Ctrl' ค้างไว้แล้วเลือกไฟล์ทั้งหมด
  • ตอนนี้ให้คลิกที่ 'เปิด'

4. เทคนิคการกรอกอัตโนมัติ

เบื่อกับการคลิกขวาทุกครั้งแล้วคลิกที่ 'วางแบบพิเศษ' เพื่อเพิ่มข้อมูลที่ขาดไปหรือไม่?

แผ่นงาน Excel จะเติมข้อมูลที่ขาดหายไปในชุดข้อมูล สมมติว่าคุณสร้างชุดตัวเลขคู่และกรอกตัวเลขสามตัวแรกในคอลัมน์ทั้งหมด

  • เลือกตัวเลขสามตัวแรก
  • ลากเคอร์เซอร์ของคุณลงไปที่มุมขวาล่างจนกว่าจะมีเครื่องหมาย '+' ปรากฏขึ้น
  • ลากเคอร์เซอร์ลงตามหมายเลขซีเรียลที่คุณกำลังค้นหา
การเติมอัตโนมัติใน Excel
การเติมอัตโนมัติใน Excel

5. ทำให้การมองเห็นข้อมูลง่ายขึ้นด้วยฟีเจอร์ 'Transpose'

สมมติว่ามีคอลัมน์ยาวที่เต็มไปด้วยชุดข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งทำให้คุณสับสน วิธีที่ดีในการทำให้มุมมองของคุณง่ายขึ้นคือการเปลี่ยนคอลัมน์เหล่านี้เป็นแถว (และในทางกลับกัน) วิธีนี้จะช่วยให้คุณจัดระเบียบเวิร์กชีตทั้งหมดของคุณและสร้างความชัดเจนในการมองเห็น

ทำไมต้องใช้วิธีเดิมๆ ด้วยการเลือก 'วางแบบพิเศษ' เพื่อสร้างแถวใหม่ด้วยตนเอง ในเมื่อฟีเจอร์ Transpose สามารถทำได้เหมือนกัน?

  • เลือกแถว/คอลัมน์/หลายเซลล์ที่คุณต้องการจะทำการสลับตำแหน่ง
  • คลิกขวาเพื่อ 'คัดลอก' ชุดข้อมูลเหล่านี้
  • เลือกคอลัมน์/แถวที่คุณต้องการดูมุมมองข้อมูลใหม่
  • ตอนนี้ให้คลิกขวาอีกครั้งแล้วเลือก 'วางแบบพิเศษ'
  • ในหน้าต่าง 'วางแบบพิเศษ' เลื่อนลงเพื่อทำเครื่องหมายที่ช่อง 'สลับแถวและคอลัมน์'

6. สร้างแผนภูมิและกราฟอย่างง่าย

การสร้างแดชบอร์ดการตลาดและการขายที่ง่ายทำได้ไม่ยากด้วย Microsoft Excel. แผ่นงาน Excel ช่วยให้คุณสร้างแผนภูมิแท่ง, กราฟเส้น, และแผนภูมิวงกลมสำหรับชุดข้อมูลที่เลือกได้. เพิ่มตารางภายใน Excel หรือคัดลอกชุดข้อมูลแล้ว 'วางแบบพิเศษ' เพื่อสร้างแผนภูมิ.

  • เลือกชุดข้อมูลในหลายเซลล์
  • คลิก 'แทรก' ตามด้วย 'แผนภูมิที่แนะนำ'
  • ในหน้าต่าง 'แผนภูมิที่แนะนำ' คุณจะพบประเภทแผนภูมิทั้งหมดที่ Excel แนะนำสำหรับชุดข้อมูลที่เลือกไว้
  • เลือกประเภทแผนภูมิที่สะดวกที่สุดแล้วคลิก 'ตกลง'
  • ใช้ 'องค์ประกอบแผนภูมิ', 'รูปแบบแผนภูมิ' และ 'ตัวกรองแผนภูมิ' เพื่อปรับแต่งแผนภูมิของคุณโดยการเปลี่ยนแกนและเพิ่มสีและป้ายกำกับข้อมูล

ฟีเจอร์ 'บันทึกเป็นแม่แบบ' ช่วยให้คุณสามารถบันทึกแม่แบบแผนภูมิเพื่อใช้ในอนาคตแทนการสร้างใหม่ทุกครั้ง

บันทึกเป็นแม่แบบแผนภูมิใน Excel
การบันทึกแผนภูมิ Excel ของคุณเป็นเทมเพลตผ่านOffice Watch

7. เพิ่มตัวกรอง

หากผู้ใช้ต้องการดูแถวหรือคอลัมน์เฉพาะ Excel อนุญาตให้พวกเขาคัดกรองข้อมูลที่เหลือออกจากสเปรดชีตได้

เพื่อทำสิ่งนี้:

  • คลิกที่แถบ 'จัดเรียงและการนำทาง' ในแท็บข้อมูลด้านบน
  • ในหน้าต่างแบบเลื่อนลง ให้เลือกวิธีที่คุณต้องการกรองชุดข้อมูล เช่น A ถึง Z หรือ Z ถึง A หรือการเรียงลำดับแบบกำหนดเอง
เพิ่มตัวกรองใน Excel
วิธีเพิ่มตัวกรองใน Excel

8. เลือกเซลล์ที่ไม่ได้เชื่อมโยงและจัดรูปแบบเซลล์

ต้องการเลือกหลายเซลล์จากคอลัมน์หรือแถวที่แตกต่างกันแทนที่จะดับเบิลคลิก 'วางแบบพิเศษ' ซ้ำๆ หรือไม่?

กดปุ่ม 'Ctrl' ค้างไว้แล้วเลือกเซลล์ที่ต้องการ

อีกหนึ่งเทคนิคที่ยอดเยี่ยมใน Excel คือการจัดรูปแบบเซลล์โดย:

  • คลิกขวาที่แท็บหน้าแรก
  • คลิกที่ 'รูปแบบเซลล์'
  • คลิกที่ 'แก้ไข' ตามด้วย 'รูปแบบ' เพื่อจัดรูปแบบเซลล์และเปลี่ยนเนื้อหาตามที่คุณต้องการ

คุณสมบัติ 'จัดรูปแบบเซลล์' ช่วยปรับปรุงความชัดเจนและความสามารถในการอ่านของการนำเสนอข้อมูล

9. สร้างเมนูทางลัดที่ปรับแต่งได้

หากคุณเป็นผู้ใช้ Excel ที่ทุ่มเทและเปิดไฟล์ Excel ทุกวัน ให้ปรับแต่งริบบิ้นของ Excel ของคุณเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องมองหาทางลัดทุกครั้ง

  • ไปที่ 'ไฟล์' และเลือก 'ตัวเลือก'
  • ตอนนี้คลิกที่ 'แถบเครื่องมือการเข้าถึงด่วน'
  • เพิ่มฟังก์ชันทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน Excel ในแต่ละวันของคุณ
  • คลิก 'บันทึก'

📚เคล็ดลับมืออาชีพ: ลองใช้ตารางหมุนเพื่อสรุปข้อมูลทั้งหมดอย่างรวดเร็ว

ในการสร้างตารางหมุนเวียน ให้เลือกเซลล์ว่างใดเซลล์หนึ่ง คลิกที่ 'แทรก' จากนั้นคลิกที่ 'ตารางหมุนเวียน'

ตารางสรุปข้อมูลและเมนูทางลัดที่ปรับแต่งเองจะช่วยให้คุณเข้าใจชุดข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างละเอียด การเพิ่มตารางสรุปข้อมูลลงในรายงาน Excel เป็นเรื่องปกติสำหรับมืออาชีพด้านการขายและการตลาด

โบนัส:เครื่องมือ Excel ด้วย AI!

10. ฟังก์ชันหลักห้าประการของ Excel และการประยุกต์ใช้งาน

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของฟังก์ชัน Excel ที่มีประโยชน์มากที่สุด 5 ฟังก์ชัน และวิธีการใช้งาน:

  • IF: ฟังก์ชันนี้ทำการทดสอบทางตรรกศาสตร์เพื่อช่วยให้ผู้ใช้คืนค่าหนึ่งค่าหากเงื่อนไขเป็นจริง หรือคืนค่าอีกค่าหนึ่งหากเงื่อนไขเป็นเท็จ

ไวยากรณ์ – IF(เงื่อนไข_ตรรกะ, ค่า_ถ้า_จริง, [ค่า_ถ้า_เท็จ])

  • INDEX: ฟังก์ชันจะส่งคืนค่าที่ระบุหรือค่าใดค่าหนึ่งจากเซลล์อ้างอิงแรกในอาร์เรย์ข้อมูล

ไวยากรณ์ – INDEX(อาร์เรย์, หมายเลขแถว, [หมายเลขคอลัมน์])

  • ฟังก์ชัน VLOOKUP/ฟังก์ชัน HLOOKUP: ฟังก์ชัน VLOOKUP ช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลในแถวของสเปรดชีตของคุณ และ HLOOKUP ช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลในคอลัมน์ได้

ฟังก์ชัน VLOOKUP -VLOOKUP(ค่าที่ต้องการค้นหา, ตารางข้อมูล, หมายเลขคอลัมน์, ค้นหาแบบประมาณ (TRUE) หรือค้นหาแบบตรง (FALSE))

ไวยากรณ์ HLOOKUP – VLOOKUP(ค่าที่ต้องการค้นหา, ตารางข้อมูล, หมายเลขแถว, ค้นหาแบบประมาณ (TRUE) หรือค้นหาแบบตรง (FALSE))

  • MATCH: ฟังก์ชัน Excel นี้ค้นหาค่าที่ต้องการในหลายเซลล์และคืนค่าในตำแหน่งสัมพัทธ์ภายในช่วงเดียวกัน

ไวยากรณ์ – MATCH(ค่าที่ต้องการค้นหา, อาร์เรย์สำหรับการค้นหา, [ประเภทการค้นหา])

  • COUNTIF: ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับนับจำนวนเซลล์ที่มีค่าตรงตามเงื่อนไขหรือมีค่าเท่ากับค่าที่กำหนด

ไวยากรณ์ – COUNTIF(ช่วงข้อมูล, เกณฑ์).

11. กำจัดชุดข้อมูลที่ซ้ำซ้อน

ชุดข้อมูลระยะยาวมักมีการซ้ำซ้อน ตัวอย่างเช่น หากคุณพยายามจัดระเบียบชุดข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครสมาชิกจดหมายข่าวในแผ่นงาน Excel และบุคคลเดียวกันสมัครสมาชิกสองครั้ง จะทำให้มีที่อยู่อีเมลเดียวกันปรากฏสองครั้ง

เพื่อระบุชุดข้อมูลที่ซ้ำกัน ให้ทำตามเคล็ดลับ Excel เหล่านี้:

  • เลือกทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์ที่ต้องการ
  • ไปที่ 'ข้อมูล' ในแท็บหน้าแรก
  • เลือก 'ลบรายการที่ซ้ำกัน'

โบนัส:แปลงเอกสาร Word เป็น Excel!

12. รวมสองหรือมากกว่าสองอาร์เรย์

ทีมธุรกิจมักต้องจัดการกับตารางข้อมูลยาวหลายชุดที่แสดงรายการเดียวกัน การรวมตารางเหล่านี้ให้เป็นช่วงข้อมูลเดียวกันจะช่วยประหยัดเวลา และทำให้การแบ่งกลุ่มชุดข้อมูลขนาดใหญ่เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

หนึ่งในเคล็ดลับการใช้ Excel เพื่อรวมเซลล์คือการใช้ฟังก์ชัน CONCATENATE

ไวยากรณ์ – CONCATENATE(ข้อความ1, [ข้อความ2], …)

13. เขียนข้อความโดยใช้ '&'

Microsoft Excel จะแยกชุดข้อมูลเพื่อเน้นความถูกต้องแม่นยำ ตัวอย่างเช่น Excel จะไม่บันทึกชื่อเต็มของพนักงานไว้ในเซลล์เดียว แต่จะจัดเก็บชื่อในเซลล์หนึ่งและนามสกุลในเซลล์อีกเซลล์หนึ่ง

รวมสองคอลัมน์ที่คล้ายกันโดยใช้สูตร '&' ใน Excel

นี่คือสูตร: =A2&" "&B2

เขียนข้อความโดยใช้ '&amp;'
วิธีรวมสองคอลัมน์ที่คล้ายกันโดยใช้สูตร '&' ใน Excel

📚คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: อย่าลืมเพิ่มช่องว่างระหว่าง " และ " เพื่อเพิ่มช่องว่างระหว่างชื่อและนามสกุล

14. การค้นหาข้อมูลขั้นสูงด้วยตัวอักขระตัวแทน

เมื่อค้นหาข้อมูลเฉพาะภายในชุดข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้ 'Ctrl+F' ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด นั่นเป็นเพราะคุณอาจจำชื่อข้อมูลเฉพาะไม่ได้เสมอไป แต่จำได้เพียงบางส่วนเท่านั้น การค้นหาด้วยตนเองก็ไม่ใช่ทางเลือกเช่นกัน เนื่องจากเรามีชุดข้อมูลมากกว่า 500 ชุดที่นี่

ในสถานการณ์เช่นนี้ ให้เลือกใช้ตัวอักษรไวลด์การ์ดใน Excel เช่น เครื่องหมายคำถาม (?), เครื่องหมายดอกจัน (*) และเครื่องหมายทิลด้า (~)

  • เครื่องหมายคำถาม: ใช้แทนอักขระตัวเดียว
  • เครื่องหมายดอกจัน: ใช้แทนจำนวนอักขระใดก็ได้
  • ทิลด้า: มันบ่งบอกว่าต้องใช้ตัวอักษรเป็นตัวอักษรปกติ ไม่ใช่เป็นตัวอักษรแทนที่

ตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

หากคุณเป็นคนติดประสิทธิภาพการทำงาน Excel มีสิ่งดีๆ มากมายรอคุณอยู่ อย่าลืมใช้เคล็ดลับ Excel ง่ายๆ เหล่านี้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

15. เพิ่มเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อติดตามสถานะงานและเพิ่มผู้รับผิดชอบ

คุณกำลังใช้ Microsoft Excel เป็นเครื่องมือจัดการโครงการภายในองค์กรของคุณอยู่หรือไม่? ถ้าใช่ คุณจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีเพิ่มเมนูแบบดรอปดาวน์ในแผ่นงาน Excel ของคุณ

รายการแบบดรอปดาวน์ที่เรียบง่ายจะช่วยให้คุณ:

  • เพิ่มผู้รับมอบหมายสำหรับแต่ละงาน
  • อัปเดตไทม์ไลน์และสปรินต์สำหรับงาน
  • เพิ่มแท็ก, ป้ายกำกับ, และหมวดหมู่ให้กับงาน
  • เพิ่มแถบสถานะให้กับแต่ละงานเพื่อการติดตามอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อเพิ่มเมนูแบบเลื่อนลง:

  • เลือกเซลล์/คอลัมน์/แถวมากกว่าหนึ่งแถวที่ว่างอยู่เฉพาะเจาะจง
  • คลิกที่เมนู 'ข้อมูล' ในแถบนำทางด้านบน
  • เลือก 'การตรวจสอบความถูกต้อง' และหน้าต่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจะเปิดขึ้น
  • ตอนนี้ให้คลิกที่ 'รายการ' แล้วตามด้วย 'รายการแบบดรอปดาวน์'
  • ตอนนี้ให้ตรวจสอบปุ่ม 'In-Cell dropdown' และคลิกที่ 'OK'
การตรวจสอบข้อมูลใน Excel
การสร้างรายการแบบดรอปดาวน์ใน Excel ผ่านAblebits

ข้อความจะเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์ของเมนูแบบเลื่อนลงของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณเพิ่มเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเพิ่มผู้รับมอบหมายสำหรับแต่ละงาน เนื้อหาข้อความจะเป็นชื่อของสมาชิกในทีม

16. เลื่อนเร็วขึ้นโดยไม่ต้องเลื่อนด้วยตนเอง

เมื่อคุณมีชุดข้อมูลจำนวนมากในแผ่นงานของคุณ การเลื่อนจากแถวที่ 1 ไปยังแถวที่ 1000 ด้วยตนเองไม่ใช่เรื่องง่าย เพื่อทำให้งานของคุณง่ายขึ้น เราขอแนะนำสูตร Excel ที่จะช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลเป้าหมายโดยไม่ต้องเลื่อน

  • หากต้องการไปยังแถวแรกสุดถึงแถวสุดท้ายของทั้งแผ่นงาน ให้กด 'Ctrl' ค้างไว้พร้อมกับลูกศรขึ้น (↑) และทำเช่นเดียวกันในทางกลับกัน
  • หากต้องการไปยังคอลัมน์ซ้ายสุดไปยังคอลัมน์ขวาสุดของสเปรดชีต ให้กด 'Ctrl' ค้างไว้พร้อมกับ (→) และทำเช่นเดียวกันในทางกลับกัน

17. จัดระเบียบชุดข้อมูลด้วยสี

ผู้ที่ชื่นชอบการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานชื่นชอบสี และสิ่งที่พวกเขาชื่นชอบยิ่งกว่านั้นคือการจัดระเบียบชุดข้อมูลด้วยการใช้สีที่แตกต่างกัน สเปรดชีตช่วยให้คุณจัดกลุ่มชุดข้อมูลที่มีขนาดต่างๆ ด้วยสีที่เกี่ยวข้อง

หนึ่งในเคล็ดลับการใช้ Excel สำหรับการจัดรหัสสีให้กับชุดข้อมูลของคุณคือการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

  • เลือกชุดข้อมูลในหลายเซลล์
  • ไปที่แท็บข้อมูลด้านบนแล้วคลิกที่ 'รูปแบบ'
  • เลือกเมนูแบบเลื่อนลงที่ระบุว่า 'การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข' ในขั้นตอนนี้ ให้เลือกการจัดรูปแบบการเข้ารหัสสีจากตัวเลือกที่แสดง
  • เลือก 'ตกลง'

18. เพิ่มช่องทำเครื่องหมายภายในเซลล์ข้อมูล

ผู้ที่ชื่นชอบการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานชอบสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ การขีดฆ่างานที่เราทำเสร็จแล้วเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรทำหลังจากวันทำงานที่วุ่นวาย

และนี่คือเคล็ดลับ Excel ที่ไม่ค่อยมีใครรู้ในการเปลี่ยนสเปรดชีตของคุณให้กลายเป็นตัวติดตามรายการสิ่งที่ต้องทำ – ด้วยการเพิ่มช่องทำเครื่องหมาย

  • ไปที่แท็บ 'นักพัฒนา' ในแท็บหน้าแรก แล้วคลิกที่ – ควบคุม> แทรก> ควบคุมแบบฟอร์ม> กล่องกาเครื่องหมาย
  • คลิกที่เซลล์หนึ่งที่คุณต้องการวางกล่องกาเครื่องหมาย
  • ลากเคอร์เซอร์ลงไปที่เซลล์ที่จะวางกล่องกาเครื่องหมายสุดท้าย

📚เคล็ดลับมืออาชีพ: ไม่พบแท็บข้อมูล 'นักพัฒนา' ใช่ไหม? ทำตามนี้:

  • คลิกขวาที่ใดก็ได้บนริบบอนแล้วคลิก 'ปรับแต่งริบบอน'
  • ภายใต้การปรับแต่งริบบอน ให้ทำเครื่องหมายที่กล่องนักพัฒนา แล้วคลิกตกลง

การเพิ่มประสิทธิภาพสเปรดชีต

ใช้ประโยชน์จากสเปรดชีต Excel ของคุณให้เต็มที่ด้วยเคล็ดลับ Excel ต่อไปนี้:

19. ลบส่วนเสริมที่ไม่ใช้งาน

โปรแกรมเสริมของ Microsoft Excel มักไม่ได้ใช้งานและอาจทำให้สเปรดชีตของคุณทำงานช้าลง การปิดการใช้งานโปรแกรมเสริมที่ไม่จำเป็นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสเปรดชีตทั้งหมดของคุณ

  • ไปที่ 'ไฟล์' เลือก 'ตัวเลือก' และเลื่อนลงเพื่อคลิกที่ 'Add-ins'
  • คลิก 'จัดการ' ตามด้วย 'Excel Add-ins' และคลิก 'ไป'
  • ขณะนี้ ให้ยกเลิกการเลือกเครื่องหมายถูกออกจากส่วนเสริมที่ไม่จำเป็นทั้งหมด แล้วเลือก 'ตกลง'

20. หลีกเลี่ยงการใช้การอ้างอิงไปข้างหน้าและย้อนกลับ

วางแผนสูตร Excel ของคุณเพื่อไม่ให้มีการอ้างอิงย้อนกลับและไปข้างหน้าเกินความจำเป็น การอ้างอิงย้อนกลับและไปข้างหน้าบ่อยครั้งจะทำให้การคำนวณล่าช้าในสถานการณ์ที่มีการคำนวณที่ซับซ้อนและมีสูตรมากเกินไป

21. หลีกเลี่ยงการเพิ่มลิงก์อย่างกะทันหันภายในสเปรดชีต

ลิงก์ระหว่างสเปรดชีต Excel ของคุณหรือเซลล์ที่เลือกมักจะเสีย

ด้วยสมุดงานหลายเล่มและชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ทำให้การค้นหาและแก้ไขเป็นเรื่องท้าทาย ลดจำนวนลิงก์ให้น้อยที่สุดและฝึกเปิดลิงก์ทั้งหมดก่อนเริ่มการทำงานใน Excel เพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น

22. รักษาโครงสร้างของตารางของคุณ

แทนที่จะวางตารางที่ไม่มีโครงสร้างซึ่งไม่ได้แสดงตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ ให้คงตารางไว้ในรูปแบบที่มีโครงสร้างมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ วิธีนี้จะช่วยลดข้อเสียด้านประสิทธิภาพและให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น

23. หลีกเลี่ยงการใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP และใช้ฟังก์ชันเหล่านี้แทน

VLOOKUP อาจง่าย แต่ฟังก์ชัน INDEX และ MATCH ทำการคำนวณเดียวกันด้วยความยืดหยุ่นที่มากขึ้น เมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน MATCH มันจะเก็บผลลัพธ์ไว้ในเซลล์ว่างและให้คุณนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้งในคำสั่ง INDEX

อย่างไรก็ตาม คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้ได้กับ VLOOKUP

24. หลีกเลี่ยงสูตรที่ไม่เสถียร

สูตรที่ไม่เสถียร เช่น NOW และ OFFSET จะคำนวณใหม่ทั้งหมดสำหรับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในแผ่นงาน Excel

หากคุณพยายามดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ใหม่กว่า สูตรเหล่านี้มักจะทำให้สูตรทั้งหมดล่มและอาจแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด สิ่งนี้จะช่วยให้คุณรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณไว้ได้

25. แทนที่สูตรที่ไม่ได้ใช้ด้วยค่าคงที่

บางครั้ง เราเก็บสูตรที่ไม่ได้ใช้ไว้ในสเปรดชีต สูตรเหล่านี้ทำให้แอปพลิเคชัน Excel ช้าลงและส่งผลให้ผลลัพธ์ล่าช้า ควรพิจารณาตรวจสอบสเปรดชีตทั้งหมดเป็นครั้งคราวและแทนที่สูตรที่ไม่ได้ใช้ด้วยค่าคงที่

ข้อจำกัดของการใช้ Excel

ตอนนี้ที่คุณรู้แล้วเกี่ยวกับทางลัดขั้นสูง สูตร และฟังก์ชันของ Excel แล้ว ขอให้ฉันบอกความจริงขมที่คุณอาจตระหนักได้อยู่แล้ว—การทำงานกับ Excel ไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีที่สุดเสมอไป

Excel มีข้อจำกัดมากมาย และนี่คือบางส่วน:

  • Excel ไม่อนุญาตให้คุณมีมุมมองหลายแบบ เช่น มุมมองกระดานคัมบัง,แผนภูมิแกนต์ , มุมมองปฏิทิน หรือมุมมองรายการ คุณต้องใช้เพียงมุมมองเดียวคือมุมมอง 'แถว-คอลัมน์' เท่านั้น Excel ขาดประสิทธิภาพจากมุมมองนี้
  • การสร้างแดชบอร์ดใน Excel หมายถึงการสร้างแผนภูมิและกราฟด้วยตนเองสำหรับข้อมูลประเภทต่างๆ ที่เลือก แม้ว่าคุณจะสร้างเทมเพลตแดชบอร์ดไว้บ้างแล้ว แต่ก็ไม่มีทางที่คุณจะใช้ซ้ำได้หลายครั้งเนื่องจากเทมเพลตสเปรดชีตขาดคุณสมบัติที่เรียบง่าย เช่น วิดเจ็ต สีที่น่าดึงดูด และเครื่องมือสร้างแบบลากและวางเพื่อดึงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
  • Excel ไม่มีเวิร์กโฟลว์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าซึ่งผู้ใช้ต้องการสำหรับการปรับแต่งตามความต้องการ คุณต้องเพิ่มรายการแบบดรอปดาวน์ด้วยตนเองทุกครั้ง ไม่ว่าคุณต้องการเพิ่มผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด หรือสถานะ

เกือบ 42% ของพนักงานสายงานความรู้ ชอบใช้อีเมล ในการสื่อสารกับทีม แต่สิ่งนี้มาพร้อมกับต้นทุน เนื่องจากอีเมลส่วนใหญ่เข้าถึงเฉพาะเพื่อนร่วมทีมบางคนเท่านั้น ทำให้ความรู้กระจัดกระจาย ส่งผลให้การร่วมมือและการตัดสินใจอย่างรวดเร็วเป็นไปได้ยาก

พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Excel

หาก Excel ไม่สามารถทำงานให้คุณได้ ถึงเวลาแล้วที่คุณควรเลือกโปรแกรมExcel แทน และเราขอแนะนำโปรแกรมที่ดีที่สุดสำหรับคุณ—ClickUp

นี่คือคุณสมบัติที่ผู้ใช้ ClickUp ชื่นชอบ:

จัดระเบียบ, จัดเรียง, และคัดกรองงานในมุมมองตาราง ClickUp 3.0 เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วในทุกงานของคุณ
จัดระเบียบข้อมูลในมุมมองตารางของ ClickUp
จัดระเบียบ, แยกประเภท, และคัดกรองงานในมุมมองตาราง ClickUp 3.0 เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกได้เร็วขึ้นในทุกงานของคุณ
  • ดึงข้อมูลจากแหล่งที่เกี่ยวข้องและสร้างสเปรดชีตด้วย ClickUp พร้อมมุมมองที่แตกต่างกัน 15 แบบ รวมถึงแผนภูมิแกนต์ กระดานคัมบัง ปฏิทิน และมุมมองแบบรายการ
  • เทมเพลตสเปรดชีตโดยCickUp เป็นสเปรดชีตที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น เพื่อรวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ เช่น ข้อมูลประชากรของลูกค้าและข้อมูลอื่นๆ คุณสามารถดูชุดข้อมูลในรูปแบบรายการ กระดาน แผนที่ และตารางได้
เทมเพลตสเปรดชีตการจัดการโครงการ ClickUp
เทมเพลตสเปรดชีตการจัดการโครงการ ClickUp
เทมเพลตสเปรดชีตที่แก้ไขได้ของ ClickUp
จัดเก็บ, จัดระเบียบ, และวิเคราะห์เอกสารทางการเงินที่ซับซ้อนที่สุดของคุณได้ด้วยเทมเพลตสเปรดชีตที่สามารถแก้ไขได้ของ ClickUp
  • สเปรดชีตการจัดการโครงการโดย ClickUpมีเทมเพลตที่สมบูรณ์แบบเพื่อลดกิจกรรมที่ต้องทำด้วยมือมากเกินไปและปรับปรุงการดำเนินงานการจัดการโครงการของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เทมเพลตสเปรดชีตการจัดการโครงการ ClickUp
เทมเพลตสเปรดชีตการจัดการโครงการของ ClickUp ช่วยให้คุณจัดการโครงการทุกขนาดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

กำลังมองหาทางเลือกอื่นนอกจาก Excel เพื่อทำให้งานของคุณง่ายขึ้นหรือไม่?

ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรี