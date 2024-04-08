Milanote Vs. Miro: เครื่องมือไหนดีที่สุดในปี 2025?

เมื่อทีมต่างๆ ก้าวข้ามขอบเขตทางกายภาพและยอมรับรูปแบบการทำงานแบบกระจายตัว ความสามารถในการสื่อสาร สร้างแนวคิด และแก้ไขปัญหาด้วยภาพจึงกลายเป็นมากกว่าความชอบ—แต่กลายเป็นความจำเป็นเชิงกลยุทธ์
Milanote และ Miro เป็นซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันที่ได้รับความนิยมซึ่งช่วยให้บุคคลและทีมสามารถจับภาพความคิดและแผนงานได้อย่างเป็นภาพ คุณสามารถใช้เพื่อทำงานร่วมกันในแผนกลยุทธ์ของโครงการและทรัพย์สินส่งเสริมการขายที่สร้างสรรค์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเดียวกัน
แม้ว่าทั้งสองเครื่องมือจะมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกัน แต่หนึ่งในนั้นอาจเหมาะสมกับความต้องการและความชอบของคุณมากกว่า ขึ้นอยู่กับกรณีการใช้งาน งบประมาณ ขนาดของทีมของคุณ เป็นต้น
หากคุณกำลังตัดสินใจลำบาก โปรดอ่านการเปรียบเทียบอย่างละเอียดระหว่าง Miro และ Milanote ของเรา เราเชื่อว่าจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น
มิลาโนต์คืออะไร?
Milanote เป็นซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันแบบภาพที่ใช้งานง่ายบนระบบคลาวด์ ซึ่งรวมถึงโน้ต, แม่แบบ,และกระดานไวท์บอร์ด ปฏิทินและองค์ประกอบกราฟิกก็เป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจเช่นกัน มันช่วยให้บุคคลและทีมสามารถทำงานร่วมกันและให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ในโครงการสร้างสรรค์ของพวกเขา โดยเฉพาะโครงการที่มีองค์ประกอบภาพจำนวนมาก
บอร์ด Milanote มอบพื้นที่ทำงานที่สวยงามและปรับแต่งได้ตามต้องการสำหรับการวางแผนโครงการ ระบบลากและวางที่เรียบง่ายช่วยให้คุณจัดเรียงและปรับขนาดบอร์ดได้ตามต้องการ คุณสามารถเติมบอร์ดของคุณด้วยบันทึก รายการสิ่งที่ต้องทำ รูปภาพ วิดีโอ ภาพร่าง และลิงก์ต่างๆ
คุณสามารถแชร์บอร์ดของคุณกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดายเพื่อโครงการทำงานร่วมกันจากระยะไกล และรับข้อเสนอแนะได้ Milanote รองรับไฟล์หลากหลายประเภท เช่น JPG, PDF, MS Word Docs, แผ่นงาน Excel และไฟล์ออกแบบมาตรฐาน ช่วยให้การผสานการทำงานเข้ากับกิจวัตรประจำวันของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
Milanote สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือจัดการโครงการและการสื่อสารยอดนิยมได้เช่นกัน ช่วยให้การทำงานร่วมกันระหว่างแพลตฟอร์มต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติของ Milanote
มาสำรวจคุณสมบัติสำคัญของ Milanote และดูว่าทำไมทีมสร้างสรรค์ถึงชอบมัน
1. เว็บ คลิปเปอร์
Milanote Web Clipper เป็นส่วนขยายเบราว์เซอร์ฟรีที่ช่วยให้คุณเพิ่มรูปภาพ วิดีโอ และข้อความลงบนบอร์ดของคุณได้โดยตรงจากเว็บไซต์ใดก็ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดใช้งานทางลัดการตัดข้อความให้ปรากฏขึ้นเมื่อใดก็ตามที่คุณเลือกบล็อกข้อความโดยใช้ปุ่ม เปิดใช้งานตัวปักหมุดข้อความที่เลือก
2. แม่แบบ
เมื่อคุณสร้างบอร์ดใหม่ Milanote จะมอบห้องสมุดของเทมเพลตที่เตรียมไว้ล่วงหน้าซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของโครงการของคุณให้คุณทันที มีมากกว่า 30 ธีม เช่น ครีเอทีฟบรีฟ, แผนโครงการ, การถ่ายภาพ, และการออกแบบเกม เมื่อคุณเลือกหนึ่งในธีมเหล่านี้ คุณจะพบกับเทมเพลตมากมายให้คุณเลือกใช้
3. การจดบันทึก
การจดบันทึกใน Milanote เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันทางภาพที่ยอดเยี่ยมด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์ลากและวาง ช่วยคุณจัดการหน้าจอหลายจอ บันทึก คอลัมน์ เส้น วิดีโอ ไฟล์ ลิงก์ และงานต่างๆ บนผืนผ้าใบเสมือนจริงที่ไม่มีที่สิ้นสุด การแจ้งเตือนอัจฉริยะ การแจ้งเตือน และตัวเลือกการโต้ตอบกับทีม เช่น การแสดงความคิดเห็น ช่วยยกระดับคุณภาพของบันทึกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยให้พื้นที่ร่วมกันสำหรับการระดมความคิดแบบร่วมมือ
ราคาของ Milanote
- ใช้ Milanote ฟรี
- จ่ายต่อคน: $9. 99/เดือนต่อผู้ใช้
- อัปเกรดทีมของคุณ(สำหรับ 10 คน): $49/เดือนต่อผู้ใช้(สำหรับ 50 คน): $99/เดือนต่อผู้ใช้
Miro คืออะไร?
Miro เป็นเครื่องมือไวท์บอร์ดดิจิทัลและภาพอเนกประสงค์ที่ช่วยให้ทีมสามารถสร้าง วางแผน และออกแบบวิสัยทัศน์ของพวกเขาได้แบบเรียลไทม์ ไวท์บอร์ดเสมือนจริงของ Miro มีพื้นที่กว้างขวางและสามารถทำงานร่วมกันได้ ช่วยให้คุณสามารถสร้างทุกอย่างตั้งแต่แผนที่การเดินทางของผู้ใช้ไปจนถึงแผนงานผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์บนหน้าจอของคุณ
มีคุณสมบัติที่ครอบคลุม เช่นการทำแผนผังความคิด การจัดการปฏิทินในตัว และการสนับสนุนการแชทในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาตรฐาน คุณสมบัติการแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์และวิธีการทำงานแบบคล่องตัวมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการจัดการโครงการ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่
Miro เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมทุกขนาดในวิศวกรรม การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบกระบวนการ การออกแบบ UX และสาขาอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย Miro ทีมสามารถตัดสินใจและวิเคราะห์แนวคิดที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดการเวิร์กโฟลว์แบบภาพที่ยอดเยี่ยม
คุณสมบัติของ Miro
Miro มีฟีเจอร์หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน การระดมความคิด และการสื่อสารด้วยภาพ ทั้งในแผนการใช้งานฟรีและแผนสำหรับทีม ต่อไปนี้คือคุณสมบัติเด่นบางประการของ Miro
1. แผนผังความคิด
คุณสมบัติการสร้างแผนผังความคิดของ Miro ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบความคิดและมองเห็นปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถใช้ Miro Assist ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้างแผนผังความคิดสำหรับแนวคิดใหม่ๆ ได้โดยอัตโนมัติ
เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณนำเสนอในรูปแบบที่คุณต้องการ แบ่งปันบนเว็บไซต์หลากหลาย และใช้พื้นที่วาดภาพแบบไม่จำกัดเพื่อให้ความคิดของคุณไร้ขอบเขต
2. การประชุมอย่างชาญฉลาด
ด้วยรูปแบบการประชุมที่คุ้นเคย, การออกแบบสปรินต์, เทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้, และโครงร่างการประชุมอัตโนมัติ คุณสามารถสร้างวาระการประชุมอย่างรวดเร็วสำหรับการประชุมร่วมกันของคุณได้ ด้วย Smart Meetings คุณสามารถจัดการธุรกิจของคุณทั้งหมดผ่านการประชุมออนไลน์ และรักษาชุดสำนักงานออนไลน์ที่ปลอดภัยไว้ได้
3. โหมดส่วนตัว
ผู้ใช้โหมดส่วนตัวที่มีสิทธิ์แก้ไขสามารถเพิ่มและแก้ไขโน้ตติดไว้บนกระดานไวท์บอร์ดของ Miro ได้ การแก้ไขจะถูกซ่อนไว้จนกว่าคุณจะปิดโหมดส่วนตัว โหมดนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขเอกสารร่วมกันได้ และเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตนโดยเลือกตัวเลือก ทำให้ชื่อเป็นนิรนาม
ราคาของ Miro
- ฟรี
- ไม่จำกัด: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Milanote กับ Miro: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ความแตกต่างหลักระหว่าง Milanote และ Miro คือ Milanote เน้นการมองเห็นภาพสำหรับการทำงานเชิงสร้างสรรค์ ส่วน Miro เหมาะสำหรับการบูรณาการ เครื่องมือการทำงานร่วมกัน และเครื่องมือจัดการงาน
นี่คือความแตกต่างหลักบางประการระหว่าง Milanote และ Miro
1. กระดานไวท์บอร์ด
ในขณะที่ Milanote มีกระดานไวท์บอร์ดที่ยืดหยุ่นและไหลลื่นมากกว่า กระดานไวท์บอร์ดของ Miro นั้นมีโครงสร้างและจัดระเบียบมากกว่า
มิลาโนต์
บอร์ดภาพของ Milanote เหมาะสำหรับโครงการสร้างสรรค์ เช่น การระดมความคิดเชิงแนวคิดและบอร์ดอารมณ์สำหรับการทำงานร่วมกันทางภาพ นอกจากนี้ยังช่วยในการทบทวนงานที่ผ่านมาและปัจจุบันพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
Milanote นำเสนอบอร์ดที่สวยงามสอดคล้องกับความพยายามสร้างสรรค์
มิโร
Miro เป็นพื้นที่ทำงานข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการทำงานร่วมกัน แผ่นงานเสมือนจริงที่ไม่มีขอบเขตและกระดานที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้จัดระเบียบและติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและเพิ่มผลผลิตของทีม
2. การจดบันทึก
คุณสมบัติการบันทึกโน้ตของ Milanote มุ่งเน้นไปที่การจัดระเบียบและการระดมความคิด ในขณะที่คุณสมบัติการบันทึกโน้ตของ Miro มุ่งเน้นไปที่การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการวางแผนโครงการ
มิลาโนต์
คุณสมบัติการบันทึกโน้ตของ Milanote ช่วยให้คุณจัดเรียงโน้ตของคุณในรูปแบบใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ แทนที่จะเป็นรูปแบบเชิงเส้นแบบโน้ตทั่วไป ซึ่งช่วยในขั้นตอนการคิดสร้างสรรค์ คุณสามารถค้นหาแบบแผนและความเชื่อมโยงได้โดยการจัดเรียงโน้ตใหม่ได้ตามต้องการ
ตัวเลือกการปรับขนาดและการแก้ไขที่ตรงไปตรงมาทำให้บันทึกของคุณเข้าใจง่าย มีคุณสมบัติเช่นการแจ้งเตือนและการเตือนที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้
มิโร
คุณสามารถใช้โน้ตติดของ Miro เพื่อจดบันทึกเตือนความจำอย่างรวดเร็วได้ Miro ยังมีฟีเจอร์จดบันทึกในตัวที่อยู่ในแต่ละบอร์ด คุณสามารถเพิ่มเทมเพลต เช่น รายการสิ่งที่ต้องทำและวาระการประชุมลงในโน้ตและทำงานร่วมกับทีมของคุณได้แบบเรียลไทม์
เพื่อให้บันทึกของคุณน่าสนใจ คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกการจัดรูปแบบได้หลายแบบ
3. การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
Milanote เหมาะสำหรับการแบ่งปันงานของแต่ละบุคคลกับผู้อื่น แต่ Miro โดดเด่นในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ โดยเน้นการทำงานร่วมกันในพื้นที่เดียวกันแบบเรียลไทม์
มิลาโนต์
ใน Milanote ทีมจะได้รับฟังก์ชันการแก้ไขพื้นฐานและการมองเห็นเคอร์เซอร์ ซึ่งเหมาะสำหรับการดูความคืบหน้าและการเพิ่มความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ อย่างไรก็ตาม การทำงานร่วมกันใน Milanote จะมีความเป็นแบบพาสซีฟมากกว่าเมื่อเทียบกับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของ Miro
มิโร
Miro มีคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น ตัวชี้ร่วมกัน, การโทรผ่านวิดีโอในแอป, การแชท, และการแชร์หน้าจอ เพื่อส่งเสริมการร่วมมือในทีมอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน, พัฒนาโซลูชันอย่างรวดเร็ว, และปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรได้
4. การผสานรวมและการปรับแต่ง
Milanote มีการผสานการทำงานที่เบากว่าและตัวเลือกการปรับแต่งที่เรียบง่าย ในขณะที่ Miro มีการผสานการทำงานที่ลึกซึ้งกว่าและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย
มิลาโนต์
Milanote ผสานรวมเครื่องมือจัดการโครงการยอดนิยมและตัวเลือกการปรับแต่งเพื่อให้แผนผังความคิดและกระดานไวท์บอร์ดของคุณดูสวยงามยิ่งขึ้น Google Drive, Dropbox, Figma, Trello, Zoom และ Slack คือการผสานรวมยอดนิยมที่ Milanote มีให้
ตัวเลือกการปรับแต่งใน Milanote มีน้อยกว่า แต่คุณยังสามารถปรับแต่งสีพื้นหลังและธีมของบอร์ด สร้างเทมเพลตแบบกำหนดเอง และใช้คีย์ลัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้
มิโร
Miro มีระบบนิเวศการผสานรวมที่หลากหลาย ครอบคลุมแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามมากมาย เช่น Jira, Asana, Microsoft Teams, Google Drive และ Zoom ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันในด้านต่าง ๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น
Miro มีคุณสมบัติการปรับแต่งที่แข็งแกร่ง คุณสามารถปรับแต่งพื้นหลังของบอร์ด, ธีม, ไอคอน, ฟอนต์, รูปร่าง, และตัวเชื่อมต่อได้ และยังสามารถสร้างวิดเจ็ตและระบบเชื่อมต่อของคุณเองได้ด้วยแพลตฟอร์มนักพัฒนาของ Miro
Milanote เทียบกับ Miro บน Reddit
เราค้นหาอย่างละเอียดใน Reddit เพื่อหาว่าผู้ใช้มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการถกเถียงระหว่าง Miro กับ Milanote
ผู้ใช้ Reddit จำนวนมากที่มุ่งเน้นโครงการสร้างสรรค์และทำงานร่วมกับทีมขนาดเล็กเท่านั้น มักเลือกใช้ Milanote เนื่องจากเครื่องมือแผนผังความคิดที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการจัดเรียงงานต่าง ๆ บนหน้าจอได้อย่างอิสระ พร้อมด้วยฟีเจอร์อื่น ๆ ที่หลากหลาย
"เหมือนกับการสร้างบอร์ดและย้ายมันไปที่ใดก็ได้บนหน้าจอ จากนั้นเข้าไปข้างใน และมันเต็มไปด้วยเนื้อหาที่วางอยู่ทั่วหน้าจอ"
ผู้ใช้จำนวนมากยินดีที่จะจ่ายเงินเพิ่มสำหรับอินเทอร์เฟซที่สวยงามของ Milanote แม้ว่าพวกเขาจะสามารถใช้ฟีเจอร์เดียวกันใน Miro ได้ฟรีก็ตาม
"Muse และ Miro ต่างก็มีระดับฟรีพร้อมระบบ Paywall แต่คุณสามารถใช้งาน Miro ได้มากมายฟรีอยู่แล้ว ฉันลองใช้ทั้งหมด (รวมถึง Heptabase ด้วย) แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจจ่ายเงินให้กับ Milanote เพราะ UX/UI ที่สวยงาม"
บางคนเลือกใช้ Miro เนื่องจากมันรวมเครื่องมือหลายอย่างไว้ด้วยกัน และถือว่าเป็นประโยชน์มากขึ้นสำหรับทีมใหญ่. รายละเอียดที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับ Miro คือ:
"กระดาน Miro ให้ความรู้สึกว่าสิ่งต่าง ๆ มีความเคลื่อนไหวและยังไม่ถูกกำหนดตายตัว—แทนที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขัดเกลาแล้วหรือตัวเลือกที่คัดสรรมาให้พวกเขาเลือก นอกจากนี้ พื้นที่สีขาวที่ไม่มีที่สิ้นสุดของ Miro ยังช่วยให้สามารถแสดง 'สไลด์' ข้างกันแทนที่จะต้องพลิกไปมาระหว่างสไลด์บางหน้าเพื่อดูความแตกต่าง"
สรุปแล้ว? ไม่มีเครื่องมือที่ดีที่สุด มีเพียงเครื่องมือที่เหมาะกับคุณที่สุดเท่านั้น!
พบกับ Clickup—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Milanote เทียบกับ Miro
ในขณะที่ Milanote และ Miro เป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการวางแผนภาพแบบร่วมมือกัน คุณคงได้ตระหนักแล้วว่าเครื่องมือแรกเหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กที่มีความคิดสร้างสรรค์มากกว่า ส่วนเครื่องมือหลังเหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่เน้นการทำงานร่วมกันเป็นหลัก
หากเราบอกคุณว่ามีทางเลือกหนึ่งสำหรับ Milanote และMiroที่คุณสามารถพิจารณาได้ ไม่ว่าคุณจะมีทีมขนาดเล็กหรือใหญ่ หรือมีจุดมุ่งหมายอะไรก็ตาม
เราหมายถึง ClickUp. ClickUp คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ทรงพลังสำหรับบุคคลและธุรกิจที่ก่อตั้งแล้วเช่นกัน.
นอกเหนือจากการบริหารโครงการแล้ว คุณยังสามารถใช้มันเพื่อวางแผนความคิดและวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ของคุณ และแบ่งปันกับทีมของคุณเพื่อการวางแผนภาพร่วมกันได้ มาดูคุณสมบัติบางอย่างที่ทำให้ ClickUpเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับ Milanoteและ Miro กัน
1. กระดานไวท์บอร์ด ClickUp
กระดานไวท์บอร์ด ClickUpคือผืนผ้าใบเชิงภาพที่ทีมสามารถเพิ่มรูปภาพ, โน้ตติด, รูปร่าง และอื่น ๆ เพื่อระดมความคิดได้เหมือนกับ Milanote หรือ Miro
เทมเพลตแผนภาพในตัวช่วยให้โครงสร้างการคิดสำหรับการออกแบบสปรินต์, การไหลของกระบวนการ, และอื่น ๆ ด้วยคุณสมบัติเช่นการคอมเมนต์และประวัติเวอร์ชัน, กระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp ช่วยให้การประสานงานระหว่างทีมระยะไกลเป็นไปอย่างราบรื่น
ClickUp Whiteboards ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยช่วยให้คุณเปลี่ยนแนวคิดให้เป็นการกระทำได้เร็วขึ้น
2. แผนผังความคิด ClickUp
แผนผังความคิด ClickUpช่วยให้การจัดระเบียบแนวคิดและกระบวนการที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่ายขึ้น แผนผังความคิดช่วยให้คุณมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างหัวข้อและแนวคิดต่างๆ ได้อย่างชัดเจน เชื่อมโยงบันทึกต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อสร้างเครือข่ายแนวคิดที่เชื่อมโยงกันซึ่งปรับให้เหมาะกับการทำงานเชิงสร้างสรรค์
คุณมีตัวเลือกการแมปสองแบบ—แผนผังความคิดตามงาน และแผนผังความคิดตามโหนด แบบแรกเน้นไปที่การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกัน ในขณะที่แบบหลังเหมาะสำหรับการระดมความคิดอย่างรวดเร็วเช่นกัน
คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณวางแผนการทำงานด้วยการใช้โหนดแบบลากและวาง แก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และลบงานออกจากแผนผังความคิดของคุณ
แชร์แผนผังความคิดของคุณกับทีมได้อย่างง่ายดายโดยการเชื่อมโยงไว้ในงาน เอกสาร และความคิดเห็นภายใน ClickUp. ClickUp ผสานการจัดการแบบภาพอิสระของ Milanote กับความสามารถในการแก้ไขร่วมกันของทีมจาก Miro.
3. คลิกอัพ ด็อกส์
ใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างเอกสารแบบร่วมมือกันพร้อมการแก้ไขแบบเรียลไทม์ เป็นฟีเจอร์ที่มีประโยชน์สำหรับการจัดระเบียบเอกสารโดยการสร้างวิกิสำหรับการจัดการความรู้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณแท็กเพื่อนร่วมทีมในความคิดเห็นและมอบหมายงานให้พวกเขาได้
เพื่อให้เอกสารดูน่าสนใจ ใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบหน้า: แทรกบุ๊กมาร์ก, เพิ่มตาราง, เพิ่มแผนงาน, และทำให้เป็นพื้นที่ทำงานแบบครบวงจร ควบคุมสิทธิ์และการเข้าถึงเพื่อปกป้องเอกสารของคุณ
ใช้เอกสารเพื่อรวบรวมบรีฟงานสร้างสรรค์ คู่มือสไตล์แบรนด์ มู้ดบอร์ด และเอกสารโครงการอื่น ๆทั้งหมดไว้ในที่เดียว ดูแลประวัติเวอร์ชันและแสดงความคิดเห็นโดยตรงในเอกสารเพื่อให้งานมีความสอดคล้องกัน
ClickUp Docs ยังช่วยให้การจัดการโครงการง่ายขึ้นโดยการเชื่อมโยงเอกสารกับงาน อนุญาตให้คุณเพิ่มวิดเจ็ต และเปลี่ยนสถานะภายในเอกสาร
4. ClickUp AI
ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ใช้ AI ของ ClickUpสามารถจับภาพวิสัยทัศน์ของคุณได้อย่างง่ายดายและช่วยคุณสร้างแผนที่มีโครงสร้างสำหรับโครงการของคุณ
ใช้เพื่อสรุปบันทึกและสร้างรายการที่ต้องดำเนินการตามบริบทของเอกสารของคุณ เครื่องมือนี้ยังช่วยคุณเขียนข้อความที่สอดคล้องและชัดเจนสำหรับเอกสารที่มีโครงสร้าง เช่น รายงานโครงการ รวมถึงสื่อสร้างสรรค์เช่นเอกสารทางการตลาด นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อแก้ไขและจัดรูปแบบข้อความของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าดึงดูดและปราศจากข้อผิดพลาด
หากคุณกำลังมองหาเพื่อนร่วมคิดสร้างสรรค์ในระหว่างการระดมความคิด คุณสามารถไว้วางใจ ClickUp AI ได้ในทุกขั้นตอน
ราคาของ ClickUp
- ฟรี
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อ Workspace
คำสุดท้าย?
การทำงานที่กระจัดกระจายไม่ทำให้หงุดหงิดหรือ? หากการสลับไปมาระหว่างความสามารถในการสร้างสรรค์ของ Milanote กับความสามารถที่คล่องตัวของ Miro นั้นวุ่นวายเกินไป คุณควรพิจารณาโซลูชันแบบรวมศูนย์
นั่นคือ ClickUp
ด้วยกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ เอกสารและเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ และระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ClickUp ช่วยผสานความคิดสร้างสรรค์เข้ากับการดำเนินงานได้อย่างลงตัว และคุณยังสามารถนำไอเดียมาสู่ความเป็นจริงได้รวดเร็วกว่าที่เคย
อย่าประนีประนอมความคิดสร้างสรรค์เพื่อกระบวนการ และอย่าเสียสละกระบวนการเพื่อความคิดสร้างสรรค์
เลือก ClickUp. โซลูชันเดียวที่ผสานจินตนาการกับการจัดการให้เป็นหนึ่งเดียว
เริ่มต้นทดลองใช้ClickUpฟรีวันนี้!