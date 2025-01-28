10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Drata สำหรับทีมการปฏิบัติตามกฎระเบียบในปี 2025

เมื่อคุณคิดถึงระบบอัตโนมัติด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับธุรกิจของคุณ Drata คือหนึ่งในชื่อแรกที่นึกถึง ด้วยการละเมิดข้อมูลและการโจมตีทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้น Drata ได้กลายเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับบริษัทที่กำลังเร่งรีบเพื่อเสริมความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรฐานที่เข้มงวด เช่น ระบบการควบคุมองค์กรและระบบสารสนเทศ 2 หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า SOC 2
Drata สัญญาว่าจะทำให้กระบวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เคยทำให้ปวดหัวและใช้งบประมาณมหาศาลกลายเป็นระบบอัตโนมัติ แม้ว่าจะช่วยให้การเตรียมการตรวจสอบเป็นเรื่องง่าย แต่ทุกบริษัทก็มีความต้องการที่แตกต่างกัน
แล้วถ้า Drata ไม่ใช่ตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณล่ะ?
ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายขึ้น, ช่วงของเฟรมเวิร์กที่รองรับอย่างครอบคลุมมากขึ้น, หรือเพียงต้องการโซลูชันที่คุ้มค่ากว่า การสำรวจทางเลือกอื่น ๆ ก็เป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดเสมอ
เราได้คัดเลือก 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Drata พร้อมด้วยจุดแข็งและข้อจำกัดของแต่ละตัวเลือก เพื่อช่วยให้คุณเลือกโซลูชันที่เหมาะสมที่สุด
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Drata?
ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือกทางเลือกอื่นแทน Drata มาค้นพบคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับโซลูชันการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ดีกันก่อน
- ความครอบคลุมการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างครบถ้วน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือกนั้นครอบคลุมมาตรฐานและข้อบังคับด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดหลายประการตามอุตสาหกรรมของคุณ
- ระบบอัตโนมัติและการประเมินผล: มองหาโซลูชันที่มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยอัตโนมัติและสามารถประเมินผลได้อย่างต่อเนื่อง
- ความสะดวกในการใช้งาน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือมีความเข้าใจง่ายเพื่อให้ทีมของคุณสามารถนำทางและจัดการข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อย่างสะดวก
- ความสามารถในการผสานรวม: ตรวจสอบว่าทางเลือกสามารถผสานรวมกับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที เครื่องมือ และกระบวนการทำงานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณได้หรือไม่ การผสานรวมกับเครื่องมือด้านความปลอดภัยและการตรวจสอบอื่นๆ มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับแนวทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ครอบคลุม
- ความสามารถในการปรับขนาด: เลือกโซลูชันที่สามารถรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นและข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบเมื่อธุรกิจของคุณขยายตัว
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Drata ที่คุณควรใช้
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ Drata มาสำรวจตัวเลือกยอดนิยม 10 อันดับที่เราได้รวบรวมไว้ให้คุณกัน
1. Secureframe
ทางเลือกที่ใช้งานง่ายนี้สำหรับ Drata มีเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่งและรองรับกรอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย
ระบบอัตโนมัติที่แข็งแกร่งเพื่อทำให้กระบวนการที่ซับซ้อนในการบรรลุและรักษาการรับรองมาตรฐานง่ายขึ้น ทำให้ Secureframe โดดเด่น คุณสามารถให้ความสำคัญกับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและการลดความเสี่ยงโดยใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ของแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติเด่นของ Secureframe
- อัตโนมัติการทำงานด้วยมือและการรวบรวมหลักฐานด้วย AI
- จัดการการควบคุมที่ล้มเหลวและประเมินความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงสถานะความปลอดภัยของคุณอย่างรวดเร็ว
- แสดงสถานะความปลอดภัยของคุณได้อย่างง่ายดายเพื่อเร่งกระบวนการขายและปลดล็อกการเติบโต
- ติดตามทรัพย์สินและพนักงานของคุณอย่างต่อเนื่องในที่เดียว
ข้อจำกัดของ Secureframe
- ความท้าทายในการบูรณาการ
- การตั้งค่าเริ่มต้นที่ใช้เวลานาน
ราคาของ Secureframe
- สิ่งจำเป็น: ราคาที่กำหนดเอง
- การเติบโต: ราคาที่กำหนดเอง
- พรีเมียม: ราคาตามตกลง
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Secureframe
- G2: 4. 7/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
2. ระบบอัตโนมัติ Scrut
เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการความคล่องตัว Scrut Automation โดดเด่นด้วยการประเมินความเสี่ยงและการรายงานที่รวดเร็ว ด้วยแพลตฟอร์มการกำกับดูแล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (GRC) แบบครบวงจร
คุณสามารถรับเครื่องมือนี้เพื่อจัดการการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดหลายรายการ ค้นพบสินทรัพย์ทางไซเบอร์ และแสดงถึงความไว้วางใจกับลูกค้าของคุณผ่านหน้าต่างเดียว
คุณสมบัติเด่นของ Scrut Automation
- ทำให้การประเมินความเสี่ยงและการติดตามเป็นอัตโนมัติ
- สร้างโปรแกรมความปลอดภัยทางข้อมูลของคุณเองที่เน้นความเสี่ยงเป็นอันดับแรก
- ติดตามความเสี่ยงในโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์ของแอปพลิเคชันของคุณแบบเรียลไทม์ และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบมากกว่า 20 รายการอย่างต่อเนื่อง
- สร้าง, มอบหมาย,และติดตามงานเพื่อให้บรรลุข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบพร้อมการแจ้งเตือนและเตือนความจำอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของระบบอัตโนมัติ Scrut
- ผู้ใช้รายงานว่ามีความไม่เสถียรบางอย่างในซอฟต์แวร์
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ยังมีพื้นที่ให้ปรับปรุง
การกำหนดราคาของ Scrut Automation
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Scrut Automation
- G2: 4. 9/5 (รีวิว 690+ ครั้ง)
3. วานตา
Vanta เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความไว้วางใจแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจ SaaS เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการให้คุณมองเห็นสถานะการปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้แบบเรียลไทม์และจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของพื้นผิวความเสี่ยงที่สำคัญในธุรกิจของคุณได้เพียงครั้งเดียว ผ่านการเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ Vanta หรือ Vanta API
คุณสมบัติเด่นของ Vanta
- อัตโนมัติได้ถึง 90% ของงานสำหรับกรอบการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
- ทราบสถานะของระบบความปลอดภัยของคุณแบบเรียลไทม์ด้วยการทดสอบทุกชั่วโมง
- ประหยัดเวลาด้วยการตรวจสอบที่ราบรื่นและไร้รอยต่อ
ข้อจำกัดของ Vanta
- ต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้นในการจัดการความเสี่ยง
- อินเทอร์เฟซอาจทำให้ผู้ใช้บางคนรู้สึกท่วมท้น
การกำหนดราคา Vanta
- แกนหลัก: การกำหนดราคาแบบกำหนดเอง
- ร่วมมือ: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- ขนาด: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Vanta
- G2: 4. 6/5 (890+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิว 10+ รายการ)
4. วิซ
Wiz เป็นแพลตฟอร์มความปลอดภัยบนคลาวด์ที่นำเสนอโมเดลบริการตนเองสำหรับการขยายและเร่งความเร็วการพัฒนาคลาวด์ของคุณ
ผู้ใช้ชื่นชอบเพราะช่วยให้พวกเขาสามารถย้ายออกจากเครื่องมือที่แยกส่วนและเชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อมมัลติคลาวด์ได้ ความหลากหลายของฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยช่วยให้คุณสามารถสแกนทุกชั้นครอบคลุมทุกแง่มุมของความปลอดภัยบนคลาวด์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wiz
- ระบุและกำจัดความเสี่ยงที่สำคัญในสภาพแวดล้อมคลาวด์
- ปิดกั้นเส้นทางการโจมตีที่สำคัญและปกป้องทรัพย์สินที่มีความอ่อนไหวโดยใช้ Wiz Security Graph
- เปิดใช้งานการแชร์ข้อมูลการค้นพบด้านความปลอดภัยแบบสองทิศทางทั่วทั้งระบบนิเวศความปลอดภัยบนคลาวด์ด้วยการผสานรวม Wiz
- ปกป้องสภาพแวดล้อมคลาวด์ของคุณด้วยแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ที่สร้างขึ้นสำหรับคลาวด์โดยเฉพาะ
ข้อจำกัดของวิซ
- ผู้ใช้รายงานว่าแดชบอร์ดบางตัวมีความสับสนในการทำความเข้าใจ
- ไม่มีวิธีการในการโคลนการกระทำ/การทำงานอัตโนมัติที่คล้ายกันข้ามหลายโครงการ
ราคาของ Wiz
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Wiz
- G2: 4. 7/5 (590+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
5. สปรินโต้
เหมาะสำหรับสตาร์ทอัพที่เติบโตอย่างรวดเร็ว Sprinto เป็นทางเลือกแทน Drata ที่มีการดำเนินการตามข้อกำหนดอย่างรวดเร็วและกระบวนการทำงานที่ใช้งานง่าย
ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเข้มงวดต่อโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของคุณ นี่คือเครื่องมือที่ทรงพลังเพื่อลดความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของคุณ ผู้ใช้แนะนำ Sprinto เพื่อกำจัดความพยายามในการจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยตนเอง
คุณสมบัติเด่นของ Sprinto
- กำหนดการควบคุมในระดับหน่วยงาน ระบุช่องว่าง และดำเนินมาตรการเพื่อลดช่องว่างเหล่านั้นให้น้อยที่สุดโดยใช้การประเมินความเสี่ยงแบบบูรณาการของ Sprinto
- กำหนดค่าการตรวจสอบการควบคุมและการเตรียมการสำหรับกรณีพิเศษตั้งแต่เริ่มต้น
- ติดตามและรักษาการควบคุมการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยด้วยคลังเฟรมเวิร์กอัตโนมัติ
- เชื่อมต่อและประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีได้โดยตรงจากแดชบอร์ดของคุณ
ข้อจำกัดของ Sprinto
- การแก้ไขข้อบกพร่องที่จำเป็นสำหรับบางฟีเจอร์
- ปัญหาความเข้ากันได้กับบางเบราว์เซอร์
ราคาของ Sprinto
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Sprinto
- G2: 4. 8/5 (700+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
6. AuditBoard
ทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Drata สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ AuditBoard นำเสนอความสามารถในการรายงานและการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม. โดดเด่นด้วยการให้บริการแพลตฟอร์มที่ร่วมมือกันซึ่งจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนด, ความเสี่ยง, และการตรวจสอบไว้ด้วยกัน.
แพลตฟอร์มการจัดการความเสี่ยงแบบร่วมมือกันนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ,การจัดการความเสี่ยง, ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ, และโปรแกรม ESG ของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ AuditBoard
- รับมุมมองที่ครบถ้วนของความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของคุณบนระบบบันทึกข้อมูลเดียว
- อัตโนมัติการสร้างเนื้อหา, ข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาด, และการโต้ตอบ
- ช่วยให้ทีมมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่าเชิงกลยุทธ์ด้วยประสบการณ์ที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางและการวิเคราะห์ที่ยืดหยุ่นโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- เพิ่มความสามารถในการปรับขนาดด้วย AI พื้นฐาน, ระบบอัตโนมัติ และการแสดงผลแบบภาพ
ข้อจำกัดของ AuditBoard
- การปรับแต่งที่จำกัด
- ความสามารถในการรายงานที่จำกัด
ราคาของ AuditBoard
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ AuditBoard
- G2: 4. 7/5 (890+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (260+ รีวิว)
7. Hyperproof
ทางเลือกที่ร่วมมือกันนี้แทนที่ Drata โดยทำให้การปฏิบัติตามกฎระเบียบง่ายขึ้นด้วยการผสานรวมเครื่องมือยอดนิยมเช่น Slack และ Gmail
ได้รับการยอมรับในด้านการรวบรวมหลักฐานแบบอัตโนมัติ คุณสามารถติดตามหลักฐานได้อย่างง่ายดายโดยใช้กรอบการทำงานที่กำหนดเอง และลดความเหนื่อยล้าจากการตรวจสอบด้วยการทำงานอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของ Hyperproof
- รับการมองเห็นแบบเรียลไทม์ในการทำงานของทีมคุณผ่านแดชบอร์ดและรายงานที่ปรับแต่งได้
- ประหยัดเวลาด้วยการรวบรวมหลักฐานอัตโนมัติด้วย Hypersyncs
- รวมศูนย์การสื่อสารกับผู้ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าคำขอของคุณได้รับการตอบสนอง
ข้อจำกัดของไฮเปอร์พรูฟ
- ต้องการการแก้ไขข้อบกพร่อง
- ความท้าทายในการนำเข้าข้อมูล
การตั้งราคาที่เหนือชั้น
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก Hyperproof
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
8. งานลูกไม้
Lacework เป็นแพลตฟอร์มความปลอดภัยที่ผสานรวมความสามารถในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะความปลอดภัยของคุณ
มันช่วยให้คุณสามารถรักษาความปลอดภัยของระบบคลาวด์ทั้งหมดของคุณได้จากแพลตฟอร์มเดียว จัดลำดับความสำคัญในการลดความเสี่ยง และรักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนด เครื่องมือนี้เป็นที่รู้จักจากคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาอัตโนมัติที่ช่วยในการจัดการกับช่องโหว่และการตั้งค่าที่ผิดพลาด
คุณสมบัติเด่นของงานลูกไม้
- เสริมพลังให้นักพัฒนาสามารถแก้ไขความเสี่ยงก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมการผลิต ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบของซอฟต์แวร์ (SCA), การทดสอบความปลอดภัยของแอปพลิเคชันแบบคงที่ (SAST), ความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบโค้ด (IaC) และการสแกนช่องโหว่แบบอินไลน์
- เข้าใจความเสี่ยงด้านช่องโหว่ของโค้ดจากบุคคลที่สามและบุคคลที่หนึ่งผ่านมุมมองโค้ดแบบครบวงจร
- ค้นพบช่องโหว่และความผิดพลาดในการกำหนดค่าที่เสี่ยงที่สุดในสภาพแวดล้อมของคุณด้วยการวิเคราะห์เส้นทางโจมตีและการให้คะแนนความเสี่ยงที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของงานลูกไม้
- หน้าจอผู้ใช้ที่สับสน
- การนำทางระหว่างจุดข้อมูลที่ท้าทาย
ราคาของงานลูกไม้
- ข้อดี: ราคาที่กำหนดเอง
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวงานลูกไม้
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
9. วันทรัสต์
OneTrust เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์สำหรับการจัดการทุกด้านของความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การกำกับดูแล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด (GRC) การรวมศูนย์ข้อมูลข้ามสายงานจะช่วยให้คุณค้นพบแนวโน้มและช่องว่างของโปรแกรม พร้อมคำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
มันช่วยให้คุณเข้าใจการไหลของข้อมูลของคุณ, ระบุความเสี่ยง, และนำมาใช้การควบคุมที่เพียงพอผ่านเครื่องมือและระบบวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ OneTrust
คุณสมบัติเด่นของ OneTrust
- ร่วมมือกันข้ามขอบเขตความเป็นส่วนตัวและการค้นพบข้อมูล, การบริหารความเสี่ยงองค์กร (GRC), จริยธรรม, และ ESG
- ลดความเสี่ยงอย่างเชิงรุกและปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับภูมิทัศน์ดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมภายใน กฎระเบียบ หรือบุคคลที่สามของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมและเรียลไทม์
- เชื่อมช่องว่างระหว่างทีมและกระบวนการทำงานด้วยสถาปัตยกรรมข้อมูลกลาง
- กำจัดงานที่ซ้ำซ้อนเพื่อประหยัดเวลาผ่านการกำหนดค่าเวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด
- เข้าใจความต้องการและเตรียมพร้อมสำหรับข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับโลกที่กำลังเกิดขึ้น ด้วยการเข้าถึงการวิเคราะห์ด้านกฎระเบียบ
ข้อจำกัดของ OneTrust
- อินเตอร์เฟซล้าสมัย
- ข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข
ราคาของ OneTrust
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ OneTrust
- G2: 4. 3/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (20 รีวิว)
10. ธโรพาส
Thoropass นำเสนอแพลตฟอร์ม SaaS พร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้คุณบรรลุและรักษามาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรอบงานและระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยต่างๆ
มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคุณด้วยงานอัตโนมัติและขยายความพยายามในการปฏิบัติตามข้อกำหนด คุณสามารถลดความเสี่ยงและจัดการกับความปลอดภัยของข้อมูลเชิงรุกโดยใช้แพลตฟอร์มนี้ มันเป็นหนึ่งในทางเลือกของ Drata ที่ผู้ใช้ชื่นชอบ—การควบคุมที่มีคำแนะนำซึ่งเร่งการดำเนินการตามข้อกำหนดเป็นคุณสมบัติที่ได้รับความนิยม
คุณสมบัติเด่นของ Thoropass
- เร่งการสร้าง การตรวจสอบ และการยอมรับนโยบายที่เผยแพร่แล้ว
- ร่วมมือผ่านฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การติดแท็ก การแสดงความคิดเห็น และการมอบหมายการควบคุม
- อัตโนมัติการรวบรวมหลักฐานเพื่อการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ตรวจสอบและรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ปรับแต่งการผสานระบบให้ตรงตามความต้องการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะ
ข้อจำกัดของ Thoropass
- แพลตฟอร์มสามารถเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น
- ฟีเจอร์ 'การแจ้งเตือน' ที่ไม่น่าเชื่อถือ
ราคา Thoropass
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Thoropass
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
เครื่องมือการปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่น ๆ
เครื่องมือการปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบดั้งเดิมมักให้ความรู้สึกเหมือนเป็นโซลูชันที่มีฟังก์ชันเดียว ทำให้คุณต้องจัดการกับสเปรดชีต กระบวนการทำงานที่แยกส่วน และขั้นตอนที่ต้องทำด้วยตนเอง
แต่ถ้าว่ามีแพลตฟอร์มเดียวที่จัดการกระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดได้ ทำงานง่ายขึ้น อัตโนมัติขั้นตอนการทำงาน และเสริมศักยภาพให้กับทีมของคุณล่ะ?
นี่คือจุดที่ ClickUp แพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจร ปรากฏขึ้น
คลิกอัพ
ClickUp ไม่ใช่แค่การจัดการงานเท่านั้น—แต่เป็นการเสริมศักยภาพให้องค์กรของคุณเติบโตในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนด
เทมเพลตเช่นClickUp's Risk Management Template, คุณสมบัติที่ครอบคลุม,และความสามารถในการทำงานอัตโนมัติทำให้เป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจที่ต้องการแพลตฟอร์มที่รวมทุกอย่างเพื่อนำทางผ่านความซับซ้อนของการปฏิบัติตามข้อกำหนด
คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpช่วยให้คุณทำงานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เป็นกิจวัตรให้เป็นอัตโนมัติและปรับแต่งได้ตามต้องการ ต่อไปนี้คือตัวอย่างการใช้งานที่เป็นประโยชน์:
- การจัดการนโยบาย: สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp เพื่อติดตามการตรวจสอบและการอนุมัตินโยบาย ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อถึงกำหนดการตรวจสอบนโยบายเป็นระยะ
- การจัดการการฝึกอบรม: อัตโนมัติการมอบหมายการฝึกอบรม, การแจ้งเตือน, และการยืนยันโดยใช้การแจ้งเตือนของ ClickUp ติดตามสถานะการเสร็จสิ้นการฝึกอบรมด้วยสถานะที่กำหนดเอง
- การเตรียมการตรวจสอบ: ใช้การพึ่งพาของงานและรายการตรวจสอบเพื่อรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบและเอกสารโดยอัตโนมัติเมื่อเสร็จสิ้น
นอกเหนือจากการทำงานอัตโนมัติแล้ว คุณสมบัติต่อไปนี้ยังทำให้ ClickUp เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้มีประสิทธิภาพ:
- ClickUp Docs: จัดเก็บนโยบาย ขั้นตอน และประเมินความเสี่ยงที่ทันสมัยไว้ในที่เดียว เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้ การควบคุมเวอร์ชันช่วยให้บันทึกประวัติย้อนหลังสามารถเข้าถึงได้เสมอ
- ClickUp Custom Workflows: สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เช่น การรวบรวมหลักฐาน การรายงาน และการแจ้งเตือนการฝึกอบรม
- แดชบอร์ด ClickUp: แสดงสถานะการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณแบบเรียลไทม์ ติดตามความคืบหน้าของงาน ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง
- การค้นหาใน ClickUp: ค้นหาเอกสาร นโยบาย หรือรายงานที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และลดเวลาที่เสียไปกับการค้นหาอีเมลและสเปรดชีตที่ไม่มีที่สิ้นสุด
- สิทธิ์การเข้าถึง ClickUp: ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเพื่อให้แน่ใจว่าเฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถดูและแก้ไขเอกสารสำคัญได้
- การเชื่อมต่อ ClickUp: สร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่นด้วยการเชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างกฎการทำงานอัตโนมัติ ที่ทรงพลังเพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำ เช่น การส่งการแจ้งเตือนสำหรับการอัปเดตการฝึกอบรมหรือการยกระดับปัญหาที่มีความเสี่ยงสูงโดยอัตโนมัติ
- สร้างแผนผังที่ชัดเจนของกระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ซับซ้อน ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและการควบคุม และความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆ ด้วยClickUp Mind Maps
- ปกป้องข้อมูลของคุณด้วยความปลอดภัยของ ClickUp
- กำหนดและติดตามเป้าหมายการปฏิบัติตามข้อกำหนดพร้อมกำหนดเส้นตายและจุดสำคัญ
- สร้างทะเบียนกลางของความเสี่ยงทั้งหมดที่ระบุไว้ รวมถึงความรุนแรง แผนการบรรเทา และผู้รับผิดชอบ
- บันทึกข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง เช่น ความเป็นไปได้ ผลกระทบ และมาตรการควบคุม โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp
- สร้างรายงานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความพยายามในการจัดการความเสี่ยงของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้รับเลี้ยงใหม่บางคนสังเกตเห็นว่ามีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
ราคาของ ClickUp
- ฟรี
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3900 รายการ)
เลือกโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการจัดการความเสี่ยง
ความสำคัญของการมีมาตรการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่แข็งแกร่งและการปฏิบัติตามข้อกำหนดไม่สามารถเน้นย้ำได้มากพอ ดังนั้น ในขณะที่มองหาทางเลือกอื่นแทน Drata ควรประเมินความต้องการขององค์กร ความสามารถในการขยายตัว และลักษณะที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างรอบคอบ
หลังจากที่คุณได้เลือกแล้ว ให้พิจารณาการรวมเข้ากับโซลูชันการจัดการโครงการที่ครอบคลุม เช่น ClickUp เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่มั่นคงและปลอดภัยสำหรับการดำเนินงานของคุณ
เริ่มต้นทดลองใช้ ClickUpฟรีวันนี้ และสัมผัสประสบการณ์การจัดการข้อมูลและความสอดคล้องตามข้อกำหนดอย่างครบวงจร ?