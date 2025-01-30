10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Clearbit สำหรับการติดตามข้อมูล B2B ในปี 2025

Clearbit ครองความเป็นเลิศในด้านข้อมูลเชิงลึกด้านการขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยอินเทอร์เฟซที่ทันสมัยและเครื่องมือเสริมข้อมูลที่ทรงพลัง
แต่เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์ที่ดีทุกตัว มันก็มีข้อจำกัดอยู่บ้าง แผนฟรีมีฟีเจอร์จำกัด และการปรับแต่งจะลดลงเมื่อเกินระดับพื้นฐาน นอกจากนี้ ตัวเลือกการกำหนดราคาจะปรับตามจำนวนผู้ชมของคุณ ทำให้ธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นไม่สามารถจ่ายได้
โชคดีที่มีทางเลือกหลายอย่างที่สามารถให้ฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายคลึงกันได้ แต่ละทางเลือกมีคุณสมบัติเฉพาะที่เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย ตั้งแต่การตรวจสอบอีเมลไปจนถึงการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย ทางเลือกเหล่านี้ตอบสนองความต้องการเฉพาะในราคาที่คุ้มค่า
เลิกใช้วิธีการแบบเดียวที่เหมาะกับทุกคน แล้วมาดูรายการทางเลือก Clearbit 10 อันดับแรกของเรา ค้นพบคุณสมบัติที่สอดคล้องกับลำดับความสำคัญของธุรกิจของคุณ และเข้าใจว่าเครื่องมือใดจะให้บริการข้อมูล B2B ของคุณได้ดีที่สุด!
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Clearbit?
ข้อมูลเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการขายในแทบทุกธุรกิจและอุตสาหกรรม ด้วยข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ถูกสร้างขึ้นจากลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าปัจจุบัน ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลของคุณจึงต้องสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง
พิจารณาปัจจัยต่อไปนี้เพื่อค้นหาทางเลือก Clearbit ที่สมบูรณ์แบบในการขับเคลื่อนการขายและการตลาด B2Bของคุณไปสู่ระดับใหม่
- ความถูกต้องและความครอบคลุมของข้อมูล: ไปไกลกว่าการเสริมข้อมูลอีเมล. มองหาเครื่องมือที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์เกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจ, ข้อมูลทางเทคโนโลยี, และเจตนา
- คุณสมบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการขายของคุณ: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่มีระบบให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย, การคัดกรอง, การแบ่งกลุ่ม, และการปรับแต่งแคมเปญเพื่อดูแลลูกค้าเป้าหมาย
- การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ: เลือกโซลูชันที่สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับระบบ CRM ที่มีอยู่ แพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติ และเครื่องมือการขายอื่น ๆ ของคุณ
- ความสามารถในการปรับขนาดและความคุ้มค่า: เลือกแพลตฟอร์มที่สามารถขยายตามการเติบโตของธุรกิจของคุณได้โดยไม่ทำให้งบประมาณเกินตัว มองหาตัวเลือกการกำหนดราคาที่ยืดหยุ่นและหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายต่อผู้ติดต่อที่สูงเกินไป
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการสนับสนุน: ให้ความสำคัญกับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการสนับสนุนลูกค้าที่แข็งแกร่งเพื่อให้มั่นใจในประสบการณ์การเริ่มต้นและการแก้ไขปัญหาที่ราบรื่น
- ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI: มองหาฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย และการเขียนเนื้อหาอีเมล เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
หากการเข้าถึง API มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความต้องการในการผสานระบบของคุณ ให้ตรวจสอบความพร้อมใช้งานและความเสถียรของ API ที่เครื่องมือนั้นๆ มีให้ นอกจากนี้ ควรประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบสำหรับนักพัฒนาด้วย
ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกทางเลือกอื่น ควรพิจารณาว่าทางเลือกนั้นได้รับการดูแลและอัปเดตอย่างต่อเนื่องด้วยฟีเจอร์ใหม่ ๆ หรือไม่ ผู้ให้บริการที่ลงทุนในนวัตกรรมมักจะมีแนวโน้มที่จะรักษาความทันสมัยและมอบคุณค่าอย่างต่อเนื่องให้กับคุณ
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Clearbit ที่คุณควรใช้
ตอนนี้ที่คุณทราบถึงคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่ควรค้นหาแล้ว มาดู 10 อันดับทางเลือกของ Clearbit ในปี 2024 กัน
1. ZoomInfo
แพลตฟอร์มแบบบูรณาการของ ZoomInfo ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมต่อคุณกับลูกค้าในอุดมคติของคุณ เสริมสร้างทีมขายและการตลาดของคุณ และเพิ่มการเติบโตของรายได้
แพลตฟอร์มการเข้าสู่ตลาดแบบครบวงจรนี้ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างความพยายามด้านการขายและการตลาด เสริมสร้างเครื่องยนต์สร้างรายได้ของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อน ด้วยข้อมูลและการเชื่อมต่อกับลูกค้าอย่างไร้รอยต่อ
ระบบของ ZoomInfo มอบการทำงานอัตโนมัติในระดับสูงสำหรับกระบวนการขาย ซึ่งช่วยให้การจัดการทีมขายขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม ตัวเลือกการปรับแต่งอาจต้องใช้เวลาและความพยายามบ้าง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ZoomInfo
- ค้นหาลูกค้าที่เหมาะสมที่สุดของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ที่สนับสนุนด้วยข้อมูลธุรกิจที่เชื่อถือได้
- ขยายขอบเขต GTM ของคุณ, อัตโนมัติการติดต่อลูกค้า, และทำให้ระบบเทคโนโลยีของคุณง่ายขึ้น
- เชื่อมต่อทีมขาย และการตลาดของคุณกับลูกค้าในทุกช่องทางผ่านแพลตฟอร์มเดียวที่รวมเป็นหนึ่ง
ข้อจำกัดของ ZoomInfo
- การนำทางอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ผู้ใช้ได้สังเกตเห็นข้อมูลติดต่อที่ไม่ถูกต้องซึ่งถูกเก็บไว้ในแพลตฟอร์ม
- ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อคุณเปิดแท็บหลายแท็บไว้
ราคาของ ZoomInfo
- ราคาที่กำหนดเองเพื่อให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรของคุณ
คะแนนและรีวิวของ ZoomInfo
- G2: 4. 4/5 (7500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 270 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ ZoomInfo เหล่านี้!
2. LeadIQ
LeadIQ เป็นแพลตฟอร์มการรวมและจัดการข้อมูลที่มุ่งเน้นเฉพาะความต้องการของทีมขาย
มันทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางหลักที่เชื่อมโยงช่องว่างระหว่างเครื่องมือที่ทีมขายใช้ เช่น ระบบ CRM แพลตฟอร์มสร้างโอกาสทางการขาย และเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติ
แพลตฟอร์มอัจฉริยะของ LeadIQ ช่วยเสริมสร้างคุณภาพข้อมูลและให้ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เครื่องมือนี้ยังช่วยให้กระบวนการค้นหาลูกค้าเป้าหมายของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการรวมฟังก์ชันการขายทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่มีประโยชน์คือ Scribe ผู้ช่วยเขียนอีเมลที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งช่วยให้คุณร่างอีเมลและข้อความที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลสำหรับลูกค้าที่มีศักยภาพ
คุณสมบัติเด่นของ LeadIQ
- หลีกเลี่ยงการทำงานที่ต้องคลิกหลายครั้งหรือใช้เครื่องมือหลายอย่าง ซึ่งลดประสิทธิภาพและผลผลิตของผู้ขายของคุณ
- ใช้ AI เพื่อสร้างอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับข้อเสนอคุณค่าของคุณ
- ปรับปรุงกระบวนการทำงานขาเข้าและการจัดเส้นทางด้วยการเสริมข้อมูล CRM แบบทันที
- เสริมสร้างการสร้างโอกาสทางธุรกิจของคุณด้วยการผสานการทำงานที่ดียิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ LeadIQ
- การขยายต้องทำการติดตั้งใหม่แบบรีเฟรชอย่างรวดเร็วเพื่อให้กลับมาทำงานได้ตามปกติ
- ระบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายอาจทำให้เกิดการคาดการณ์ที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นลูกค้าจริงมากที่สุด
- อาจเกิดปัญหาทางเทคนิคบางประการเมื่อใช้ปลั๊กอินในการรวบรวม อัปโหลด หรือซิงค์ข้อมูลเป็นระยะ
ราคาของ LeadIQ
- ฟรีเมียม: แผนฟรี
- จำเป็น: $39/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $79/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ LeadIQ
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
3. อพอลโล.ไอโอ
Apollo เป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะด้านการขายและการมีส่วนร่วมแบบครบวงจร ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจค้นหา ติดต่อ และปิดการขายกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มันช่วยให้คุณ ปรับปรุงกระบวนการขายของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานต่างๆ เช่น การค้นหาลูกค้าเป้าหมาย การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย และการจัดการความพยายามในการติดต่อของคุณ
แพลตฟอร์มยังมีส่วนขยาย Chrome ที่สะดวกซึ่งช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลติดต่อที่สำคัญและมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรงในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
Apollo. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ให้ความสำคัญกับบริษัทและลูกค้าที่มีมูลค่าสูงด้วย AI
- เข้าถึงข้อมูลการสนทนาและข้อมูลเชิงลึกของดีล, การวิเคราะห์ที่สามารถนำไปใช้ได้, และการสอนแบบปรับให้เหมาะกับคุณเพื่อปิดการขายได้เร็วขึ้น
- ใช้ลำดับเพื่อส่งอีเมล โทร และเชื่อมต่อบน LinkedIn
- เพิ่มข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตลาดเป้าหมายของคุณด้วยการเสริมข้อมูล
ข้อจำกัดของ Apollo. io
- ผู้ใช้บางรายได้สังเกตว่ามีความจำเป็นต้องเรียนรู้เพิ่มเติมสำหรับฟังก์ชันขั้นสูง
- การนำทางอาจสร้างความสับสนเล็กน้อยเมื่อใช้งานผ่านฟีเจอร์ต่างๆ
- มีรายงานเกี่ยวกับความไม่ถูกต้องเป็นครั้งคราว
Apollo. io ราคา
- ฟรี: เครดิตอีเมลไม่จำกัด, เครดิตมือถือ 60 หน่วย, และเครดิตส่งออก 120 หน่วยต่อปี
- พื้นฐาน: $49/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $79/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: $99/ผู้ใช้ต่อเดือน
Apollo. io คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (6300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
4. ฟูลคอนแทค
FullContact เป็นบริการบนคลาวด์สำหรับการเชื่อมต่อ รวม และเสริมข้อมูลผู้ใช้ที่กระจัดกระจายให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ด้วย 'Identity Graph' อันเป็นเอกลักษณ์ ช่วยให้แบรนด์และเครื่องมือการตลาดสามารถเชื่อมโยงและรวบรวมข้อมูลระบุตัวตนจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ ข้อมูลวิชาชีพ และข้อมูลส่วนบุคคลเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการตลาดหลายร้อยรายการที่สามารถค้นหาได้ในกราฟนี้ พวกเขาสามารถระบุบุคคลได้ท่ามกลางพันล้านคน เครื่องมือนี้มีประโยชน์สำหรับการดำเนินงาน MarTech ขนาดใหญ่ ที่การดึงข้อมูลและการรักษาข้อมูลผู้ใช้เป็นสิ่งสำคัญ
คุณสมบัติเด่นของ FullContact
- รวมข้อมูลของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวและจดจำผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณในขณะที่ยังคงความเป็นส่วนตัว
- เพิ่มสัญญาณแบบกำหนดแน่นอนและเรียลไทม์ให้กับศูนย์กลางของคุณ
- มอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวเป็นสำคัญโดยไม่ต้องใช้คุกกี้
- เพิ่มประสิทธิภาพการระบุตัวตนและขยายการเข้าถึงสื่อสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการร่วมกัน
ข้อจำกัดของ FullContact
- การซิงค์ข้อมูลที่ช้าอาจทำให้การดำเนินงานด้านการขายหยุดชะงัก
- ข้อมูลบางส่วนจาก API นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ผิดพลาด (false-positive) มากเกินไป
ราคาของ FullContact
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ FullContact
- G2: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 75 รายการ)
5. UpLead
ความถูกต้องและความเกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างช่องทางการขาย UpLead เป็น แพลตฟอร์มค้นหาลูกค้าเป้าหมาย B2Bที่นำเสนอข้อมูลติดต่อที่แม่นยำและทันสมัยสำหรับธุรกิจทั่วโลก
ซอฟต์แวร์นี้สามารถผสานการทำงานกับระบบ CRM B2B ที่ได้รับความนิยมได้ ทำให้กระบวนการทำงานตั้งแต่การค้นหาไปจนถึงการปิดการขายเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งช่วยให้กระบวนการสร้างโอกาสทางการขายของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเชื่อมต่อกับ ผู้ตัดสินใจที่เหมาะสมได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสำเร็จในการขายของคุณในที่สุด
คุณสามารถใช้ประโยชน์จากการทดลองใช้ฟรีเจ็ดวันเพื่อประเมินความสามารถในการใช้งานของเครื่องมือ
คุณสมบัติเด่นของ UpLead
- ใช้ตัวกรองการค้นหาเกิน 50 ตัวเพื่อค้นหาผู้ติดต่อและบริษัทที่ตรงกับโปรไฟล์ผู้ซื้อของคุณ
- เชื่อมต่อกับลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจริงด้วยการยืนยันอีเมลแบบเรียลไทม์
- รับหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่และหมายเลขโทรศัพท์ตรงสำหรับลูกค้าเป้าหมาย
- ระบุและดึงดูดผู้ซื้อที่มีเจตนาจะซื้อ ก่อนที่คู่แข่งของคุณจะทำ
ข้อจำกัดของ UpLead
- ความไม่ถูกต้องในตำแหน่งหรือการจ้างงานของผู้ติดต่อบางราย
- UI และ UX อาจเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้นได้
ราคาของ UpLead
- สิ่งจำเป็น: $99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- บวก: $199/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ UpLead
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
6. ไร้รอยต่อ. เอไอ
คุณสามารถสร้างรายชื่อลูกค้าเป้าหมายด้วย Seamless. AI ซึ่งเป็นเครื่องมือค้นหาแบบเรียลไทม์ที่ใช้ AI สำหรับการค้นหาลูกค้าเป้าหมาย B2B นักขาย B2B สามารถทำให้กระบวนการสร้างลูกค้าเป้าหมายเป็นไปอย่างราบรื่น และติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมายที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม
ไร้รอยต่อ. AI ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลหลายจุดและตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อผู้ติดต่อ. คุณสมบัติเพิ่มเติมเช่นเจตนาของผู้ซื้อและการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานเพื่อการติดต่อที่มีข้อมูลมากขึ้นเป็นโบนัส.
ส่วนขยาย Chrome ยังเป็นฟีเจอร์ที่มีประโยชน์สำหรับการตรวจสอบอย่างรวดเร็วและการสร้างรายการ
ไร้รอยต่อ คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI
- ระบุลูกค้าเป้าหมายที่เหมาะสมที่สุดของคุณ, หาตลาดที่สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมดของคุณ, และดึงข้อมูลติดต่อที่ถูกต้องสำหรับลูกค้าเป้าหมายเฉพาะเจาะจง
- เพิ่มคุณค่าให้กับรายชื่อลูกค้าเป้าหมายของคุณและกรอกข้อมูลติดต่อที่ขาดหายไปสำหรับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณ
- ค้นหาข้อมูลติดต่อที่ทันสมัยและสร้างรายชื่อลูกค้าที่มีคุณภาพโดยใช้ซอฟต์แวร์การขายเฉพาะทาง
ไร้รอยต่อ ข้อจำกัดของ AI
- ผู้ใช้รายงานข้อผิดพลาดในการติดตั้งส่วนขยายแถบเครื่องมือ
- ตัวกรองการค้นหาที่จำกัดอาจทำให้การค้นหาของคุณถูกจำกัด
ไร้รอยต่อ. การกำหนดราคาด้วย AI
- ฟรี: แผนฟรีพร้อมเครดิต 50 เครดิตต่อเดือน
- พื้นฐาน: แผนฟรีพร้อมเครดิต 250 เครดิตต่อเดือน
- ข้อดี: สามารถกำหนดราคาเองสำหรับเครดิตเพิ่มเติมและสินค้าพรีเมียม
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเองสำหรับทีมขนาดใหญ่พร้อมการสนับสนุนเฉพาะ
ไร้รอยต่อ. คะแนนและรีวิวจาก AI
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 3. 7/5 (140+ รีวิว)
7. Lead411
Lead411 นำเสนอแหล่งข้อมูลที่ครอบคลุมและแม่นยำเพื่อสนับสนุนความพยายามในการหาลูกค้า B2B เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลติดต่อมากกว่า 450 ล้านรายการใน 20 ล้านบริษัททั่วโลก ซึ่งสามารถค้นหาได้อย่างง่ายดายผ่านตัวกรองที่ทรงพลังและเสริมด้วยข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า
แม้ว่า Lead411 จะไม่ใช่ทางเลือกที่แท้จริงของ Clearbit แต่ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของมันยังคงช่วยคุณคัดกรองและเพิ่มคุณภาพของลีดได้
ข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือเครื่องมือนี้อาจมีราคาแพง เนื่องจากคุณจะต้องใช้ซอฟต์แวร์CRMและซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจเพื่อใช้ประโยชน์จากศักยภาพทั้งหมด อย่างไรก็ตาม Lead411 สามารถเชื่อมต่อกับ CRM ส่วนใหญ่ได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Lead411
- ค้นหาและระบุลูกค้าเป้าหมายที่เหมาะสมจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่
- ระบุกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมที่สุดของคุณโดยใช้ตัวกรองที่เจาะจงตามเกณฑ์เฉพาะ เช่น อุตสาหกรรม ขนาดบริษัท ตำแหน่งงาน และแม้แต่เจตนาการซื้อ
- ได้เปรียบในการกำหนดเป้าหมายการประชาสัมพันธ์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพโดยการระบุบริษัทที่กำลังมองหาโซลูชันและบริการเช่นเดียวกับของคุณ
- ปรับแต่งข้อความของคุณให้เหมาะสมที่สุดเพื่อสร้างผลกระทบสูงสุดด้วยข้อมูลเจตนาของผู้ซื้อและทริกเกอร์จากข้อมูลเชิงลึกด้านการขาย
ข้อจำกัดของ Lead411
- การเชี่ยวชาญฟังก์ชันการค้นหาต้องใช้เวลา
- ระบบ UI ต้องการการปรับปรุง
ราคาของ Lead411
- พื้นฐานพลัสไม่จำกัด: $899/ผู้ใช้ต่อปี
- โปร และแบบไม่จำกัด: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Lead411
- G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
8. การรับรู้
Cognism เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกด้านการขายที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายด้วยข้อมูลคุณภาพสูงและข้อมูลเชิงลึก Cognism ช่วยให้คุณสร้างกระบวนการขายที่คาดการณ์ได้ ค้นหาโอกาสที่ซ่อนอยู่ และเอาชนะอุปสรรคด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลก
Cognism ผสานข้อมูลเชิงลึกด้านองค์กรและเทคโนโลยีเข้ากับฐานข้อมูลที่ครอบคลุม เพื่อช่วยให้ทีมขายของคุณสร้างรายชื่อลูกค้าเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ✨
เครื่องมือนี้ยังได้รับความนิยมเนื่องจากมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย เช่น ฟิลเตอร์และฟังก์ชันการส่งออก การสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยมเป็นข้อดีเพิ่มเติม
คุณสมบัติเด่นของ Cognism
- เจาะตลาดท้องถิ่นและระดับโลกด้วยการครอบคลุมระดับนานาชาติ
- เข้าถึงข้อมูลระดับบุคคลและระดับบริษัทได้อย่างไม่จำกัดเพื่อการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
- รับอีเมลที่ผ่านการตรวจสอบและหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผ่านการยืนยันสำหรับลูกค้าเป้าหมายสำคัญในบัญชีเป้าหมายของคุณ
- รวมการจ้างงาน, การจัดหาเงินทุน, และตัวกระตุ้นการเข้าร่วมงานกับข้อมูลเจตนา (ขับเคลื่อนโดย Bombora)
- ผสานรวมกับระบบ CRM และเครื่องมือการมีส่วนร่วมในการขายของคุณได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของแนวคิดเชิงปัญญา
- กระบวนการกรองเป้าหมายที่ไม่เพียงพอจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง
- มีพื้นที่สำหรับการปรับปรุงด้วยชุดข้อมูลที่อัปเดตใหม่
- ผู้ใช้ได้รายงานปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นซ้ำบ่อยครั้ง
การกำหนดราคาแบบ Cognism
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Cognism
- G2: 4. 6/5 (548+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (63+ รีวิว)
9. Adapt. io
อาจจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการใช้งานเมื่อเทียบกับทั้งหมดที่ระบุไว้ที่นี่ Adapt.io คือศูนย์รวมครบวงจรสำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่น และการบรรลุความสำเร็จในด้านการขายและการตลาด
Adapt. io ให้บริการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของติดต่อครอบคลุมธุรกิจกว่า 30 ล้านแห่งทั่วโลก. เครื่องมือนี้ยังสามารถรวบรวมข้อมูลมากกว่า 25 คุณลักษณะสำหรับแต่ละติดต่อ ซึ่งช่วยให้สร้างรายชื่อที่มีความถูกต้องสูง.
Adapt. io ผสานข้อมูลที่ครอบคลุมและเครื่องมืออันทรงพลังเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และปรับแต่งการสื่อสารกับลูกค้าของคุณให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
Adapt. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ใช้ตัวกรองขั้นสูงเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการในไม่กี่นาที และค้นหาผู้ติดต่อที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- สร้างรายการได้อย่างราบรื่น ส่งออก และเชื่อมต่อกับระบบ CRM ของคุณเพื่อรองรับการขยายตัว
- เชื่อมต่อกับผู้ชมของคุณผ่านช่องทางต่าง ๆ ด้วยข้อมูลติดต่อที่ถูกต้อง
- เพิ่มข้อมูลบริษัทและข้อมูลประชากรที่เชื่อถือได้สำหรับทุกการติดต่อใน CRM ของคุณ
ข้อจำกัดของ Adapt. io
- มีรูปแบบและมุมมองของแดชบอร์ดให้เลือกจำกัด
- อินเทอร์เฟซและฟังก์ชันตัวกรองอาจทำให้เกิดความสับสนในหมู่ผู้ใช้ใหม่
Adapt. io ราคา
- ราคาตามความต้องการ
Adapt. io คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,700+)
- Capterra: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
10. Datanyze
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและธุรกิจใหม่ Datanyze เป็นส่วนขยายของ Google Chrome ที่ช่วยเชื่อมต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาดกับลูกค้าที่มีศักยภาพ
มันให้การเข้าถึงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของข้อมูลติดต่อ รวมถึงที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และโปรไฟล์โซเชียลมีเดีย ได้โดยตรงจากภายในเบราว์เซอร์ของคุณ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการค้นคว้าด้วยตนเองที่ใช้เวลานาน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีศักยภาพ
แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นด้วยส่วนขยาย Chrome ที่ใช้งานง่ายและอินเทอร์เฟซที่ลื่นไหลและเป็นธรรมชาติ
ข้อดีคือเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือเดียวในบทความนี้ที่ให้ทดลองใช้ฟรี 90 วัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Datanyze
- เข้าถึงกิจกรรมเริ่มต้นสนทนาที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโลกของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า—คัดสรรจากฟีดโซเชียลมีเดียส่วนตัว, ข่าวท้องถิ่น, และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ
- ค้นหาและเชื่อมต่อกับลูกค้าใหม่จากภายในเบราว์เซอร์ของคุณ
- ส่งออกโปรไฟล์ได้โดยตรงจาก Google Chrome โดยใช้ส่วนขยาย
- ติดแท็กผู้ติดต่อและบริษัทเพื่อสร้างรายการที่แบ่งกลุ่มโดยอัตโนมัติ—ทั้งหมดนี้สามารถส่งออกได้ด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียว
ข้อจำกัดของ Datanyze
- ประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) ค่อนข้างช้าและขาดฟีเจอร์ขั้นสูง
- ผู้ใช้หลายคนได้ร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
ราคาของ Datanyze
- ไนซ์ ไลท์: ทดลองใช้ฟรี
- Nyze Pro 1: 21 ดอลลาร์/เดือน
- Nyze Pro 2: $39/เดือน
การจัดอันดับและรีวิวของ Datanyze
- G2: 4. 2/5 (440+ รีวิว)
- Capterra: 3. 9/5 (50+ รีวิว)
เครื่องมือการจัดการข้อมูลอื่น ๆ
ในขณะที่เราได้สำรวจเครื่องมือการจัดการข้อมูล สิ่งสำคัญคือต้องไม่ลืมถึงพลังของแพลตฟอร์ม CRM แม้ว่า CRM จะไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะข้อมูลเพียงอย่างเดียว แต่ก็สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกและปรับปรุงกระบวนการทำงานของข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แพลตฟอร์มClickUp CRMเป็นตัวอย่างที่โดดเด่น หลีกเลี่ยงการเก็บข้อมูลแบบแยกส่วนและจัดการการเดินทางของข้อมูลทั้งหมดของคุณตั้งแต่การได้มาจนถึงการวิเคราะห์ภายในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว
คลิกอัพ
ClickUp คือโซลูชันครบวงจรสำหรับการจัดการการตลาดและการขายอย่างครอบคลุม ด้วย ClickUp เป็น CRM ของคุณ คุณสามารถทำให้กระบวนการขายและการค้นหาลูกค้าเป้าหมายของคุณเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมอบความชัดเจนที่ไม่มีใครเทียบได้ตลอดเส้นทางการเดินทางของลูกค้า
การจัดการข้อมูลลูกค้าอย่างไร้รอยต่อ
ร่วมมือในข้อตกลง ส่งการอัปเดตโครงการให้ลูกค้า และต้อนรับลูกค้าใหม่ด้วยศูนย์กลางอีเมลเดียว
- ศูนย์กลางแบบรวมศูนย์: บอกลาข้อมูลกระจัดกระจาย! ClickUp รวบรวมข้อมูลลูกค้าทั้งหมด—รายชื่อผู้ติดต่อ การติดต่อสื่อสาร ข้อเสนอ บันทึก—ไว้ในที่เดียวที่เป็นระเบียบ
- ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้: ปรับแต่งข้อมูลให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับอุตสาหกรรม ความชอบ และรายละเอียดเฉพาะอื่นๆ
แดชบอร์ด ClickUpที่ใช้งานง่ายสำหรับข้อมูลเชิงภาพ
วิดเจ็ตแดชบอร์ดกว่า 50 รายการของ ClickUp ช่วยให้การมองเห็นข้อมูลลูกค้าของคุณในที่เดียวเป็นเรื่องง่าย
- ความง่ายในการลากและวาง: สร้างแดชบอร์ดแบบไดนามิกที่นำเสนอข้อมูลสำคัญในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและสวยงาม ติดตามข้อมูลการขาย, คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า, หรือความคืบหน้าของโครงการ— ทั้งหมดนี้ในแบบที่สวยงามและเข้าใจง่าย
- ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้: เจาะลึกข้อมูลเพื่อระบุแนวโน้ม รูปแบบ และพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการเชิงรุกเพื่อความสำเร็จในการขายได้
สร้างระบบในอุดมคติของคุณเพื่อจัดเก็บและวิเคราะห์รายชื่อผู้ติดต่อ ลูกค้า และดีลต่าง ๆ เพิ่มลิงก์ระหว่างงาน เอกสาร และอื่น ๆ เพื่อติดตามงานที่เกี่ยวข้อง
- เชื่อมโยงทุกจุด: ClickUp เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น อีเมล ปฏิทิน และแพลตฟอร์มการตลาด กำจัดช่องว่างของข้อมูลและทำงานด้วยมุมมองแบบองค์รวมของการโต้ตอบกับลูกค้า
- กระบวนการทำงานอัตโนมัติ: ตั้งค่าการกระตุ้นและการดำเนินการอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเฉพาะ. ตัวอย่างเช่น ส่งอีเมลต้อนรับโดยอัตโนมัติเมื่อมีผู้ติดต่อใหม่เข้าสู่ระบบ CRM ของคุณ หรือกระตุ้นการสร้างโครงการตามการปิดการขาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- นำความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณไปสู่ความสำเร็จด้วยข้อมูลเชิงลึกที่พร้อมใช้งานและนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
- ให้ทุกคนทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันด้วยข้อมูลที่แบ่งปัน การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ และการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- อัตโนมัติภารกิจประจำและกำจัดข้อมูลที่แยกส่วนเพื่อเพิ่มเวลาในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้า
- ใช้ประโยชน์จากการผสานการทำงานของ ClickUp เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งภายนอก เผยแนวโน้มและรูปแบบที่ซ่อนอยู่ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดกลยุทธ์สำหรับลูกค้าของคุณ
- จัดการทุกอย่างตั้งแต่กระบวนการขาย, การมีส่วนร่วมของลูกค้า, และคำสั่งซื้อ ด้วยมุมมองที่ยืดหยุ่นสูงของ ClickUp
- มองเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงานของคุณ, ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของลูกค้าให้ราบรื่น, และร่วมมือกับทีมของคุณในโอกาสต่าง ๆ
- สร้างมุมมองระดับสูงเพื่อติดตามมูลค่าตลอดอายุของลูกค้า ขนาดธุรกรรมเฉลี่ย และอื่นๆ
- เลือกจาก เทมเพลตสำเร็จรูปหลากหลายรูปแบบเพื่อจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล สร้างรายงาน และวางแผนขั้นตอนถัดไป
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้รับเลี้ยงใหม่บางคนสังเกตเห็นว่ามีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
- คุณอาจจำเป็นต้องผสาน ClickUp เข้ากับเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลการขายของคุณ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
การใช้ประโยชน์จากพลังของข้อมูลด้วยทางเลือก Clearbit ที่เหมาะสม
การค้นหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ Clearbit ไม่ใช่แค่เรื่องของคุณสมบัติเท่านั้น—แต่เป็นการตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะขององค์กรโดยรวม อย่าเลือกโซลูชันที่แยกส่วนกัน: มองหาแพลตฟอร์มที่รวมข้อมูลของคุณไว้ที่เดียว แสดงข้อมูลเชิงลึกอย่างชัดเจน และส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
แดชบอร์ด ฟีเจอร์ และการผสานการทำงานของ ClickUp CRM จะช่วยให้คุณก้าวจากการจัดการข้อมูลไปสู่การเป็นเจ้าแห่งข้อมูลอย่างแท้จริง การทำเช่นนี้จะปลดล็อกพลังที่แท้จริงของข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จให้กับลูกค้าและธุรกิจของคุณ
เลือกอย่างชาญฉลาด แล้วดูข้อมูลของคุณกลายเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการเติบโตของคุณ