10 ทางเลือก Hotjar ที่ดีที่สุดเพื่อเข้าใจผู้บริโภคในปี 2025

คุณอาจจะสามารถท่องจำนวนผู้เข้าชมรายเดือนที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณได้จากความจำ บางทีอัตราการแปลงของคุณอาจอยู่ในใจคุณตลอดเวลา หรือบางทีคุณอาจทำให้การทดสอบ A/B ดูเหมือนเป็นศิลปะ
แต่สถิติของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลของคุณ คุณจำเป็นต้องเจาะลึกถึงประสบการณ์ของผู้ใช้ การเข้าใจว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์มีปฏิสัมพันธ์กับแต่ละหน้าของเว็บไซต์คุณอย่างไร หรือผู้ใช้มือถือใช้แอปของคุณอย่างไร สามารถช่วยให้คุณระบุจุดที่ผู้ใช้ประสบปัญหาและโอกาสในการปรับปรุงได้ นอกจากนี้ยังสามารถแสดงให้คุณเห็นว่าอะไรที่ทำงานได้ดีสำหรับผู้ใช้ของคุณ และนำฟีเจอร์เหล่านั้นมาสู่จุดเด่น ทำให้แพลตฟอร์มของคุณกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเปลี่ยนผู้ใช้ให้กลายเป็นลูกค้า
การตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ใช้เป็นเรื่องง่ายเมื่อคุณมีเครื่องมือที่เหมาะสม เครื่องมือวิเคราะห์ผู้ใช้เช่น Hotjar ช่วยให้คุณสามารถก้าวไปไกลกว่าสถิติและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ได้อย่างง่ายดาย Hotjar เป็นหนึ่งในชื่อที่รู้จักกันดีในด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ แต่ก็ไม่ใช่เครื่องมือเพียงตัวเดียวที่มีอยู่ นี่คือสิบทางเลือกของ Hotjar ที่คุณอาจต้องการสำรวจในปี 2024
ทางเลือกแทน Hotjar คืออะไร?
Hotjar เป็นหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด พร้อมด้วยฟีเจอร์หลากหลายที่สามารถช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) และประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของคุณ
คุณสามารถใช้แผนที่ความร้อนและการบันทึกเซสชันของแพลตฟอร์มเพื่อดูการมีส่วนร่วมของผู้ใช้และวิเคราะห์วิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับแต่ละหน้า เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะในตัวช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบสำรวจในเว็บไซต์ได้ ฟีเจอร์แต่ละอย่างภายในแพลตฟอร์มสามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นโดยอิงจากข้อมูล เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณและมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับผู้เข้าชม
แม้ว่า Hotjar อาจเป็นหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์เว็บและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ที่มีชื่อเสียงมากกว่า แต่ไม่ใช่เพียงเครื่องมือเดียว—หรือแม้แต่เครื่องมือที่ดีที่สุด
ผู้ใช้ Hotjar บางคนสังเกตว่าเครื่องมือวิเคราะห์อาจทำให้เวลาในการโหลดเว็บไซต์ช้าลง ขณะที่บางคนเตือนว่าเครื่องมือนี้ไม่ได้ให้ข้อมูลสำคัญ เช่น การวิเคราะห์ฟันเนล ทำให้คุณไม่ทราบถึงจุดที่ลูกค้าเป้าหมายหลุดออกจากกระบวนการขายของคุณ ซึ่งส่งผลให้เจ้าของเว็บไซต์จำนวนมากมองหาทางเลือกอื่นแทน Hotjar เพื่อช่วยปรับปรุงเว็บไซต์ของตน
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Hotjar?
กำลังมองหาทางเลือกแทน Hotjar อยู่ใช่ไหม? นี่คือห้าสิ่งที่คุณควรพิจารณาเมื่อค้นหาเครื่องมือที่จะช่วยคุณวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้:
- ชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง: Hotjar มีคุณสมบัติการบันทึกเซสชั่นและแผนที่ความร้อน แบบสำรวจ แบบฟอร์มความคิดเห็น และอื่น ๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือกที่คุณสำรวจมีคุณสมบัติที่คุณต้องการพร้อมทั้งมอบข้อมูลเชิงลึกที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณได้
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ข้อมูลจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคุณรู้วิธีเข้าถึงและนำไปใช้ได้จริงเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือกของ Hotjar ที่คุณเลือกมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องมีปริญญาโทด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้งานได้
- ตัวเลือกการผสานรวมที่ดี: ตรวจสอบว่าทางเลือกของ Hotjar ที่คุณพิจารณาสามารถผสานรวมกับแอปและโปรแกรมอื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณได้หรือไม่ เช่น ระบบจัดการเนื้อหา แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ และเครื่องมือสื่อสาร
- ข้อมูลเรียลไทม์ที่แม่นยำ: ไม่ใช่ทุกข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นจะมีความเท่าเทียมกัน ให้สังเกตว่าเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลอย่างไร และว่าข้อมูลนั้นเป็นแบบเรียลไทม์หรือไม่ ข้อมูลที่แม่นยำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของคุณและพฤติกรรมของผู้ใช้
- ราคา: เปรียบเทียบราคาของตัวเลือกอื่น ๆ กับ Hotjar และตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือกที่คุณเลือกนั้นสอดคล้องกับงบประมาณปัจจุบันของคุณ บางตัวเลือกอาจให้โซลูชั่นที่คุ้มค่ากว่า โดยเฉพาะสำหรับสตาร์ตอัพและธุรกิจขนาดเล็ก
เมื่อค้นหาทางเลือกของ Hotjar ให้มองหาตัวเลือกที่มีตัวเลือกทดลองใช้ฟรี การทดลองใช้ฟรีเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทดสอบแพลตฟอร์มและดูว่าคุณชอบ UX และคุณสมบัติต่าง ๆ ก่อนที่จะตัดสินใจใช้แผนธุรกิจและแผนองค์กร
10 ทางเลือก Hotjar ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
1. สมาร์ทลุค
Smartlook เป็นเครื่องมือวิเคราะห์เว็บและติดตามลูกค้าที่บันทึกและวิเคราะห์เซสชันการใช้งานของผู้ใช้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือ โดยใช้เซสชันที่บันทึกไว้เพื่อสร้างแผนที่ความร้อนและการติดตามเหตุการณ์เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เข้าชมใช้แพลตฟอร์ม Smartlook ช่วยระบุปัญหาการใช้งานและขับเคลื่อนการปรับปรุงเว็บไซต์ตามข้อมูล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartlook
- การบันทึกเซสชันแบบเปิดตลอดเวลาหมายความว่าคุณจะบันทึกข้อมูลผู้เข้าชมทุกคนทุกครั้ง และสามารถใช้ข้อมูลนั้นเพื่อระบุปัญหาเฉพาะจุด ตรวจสอบการเกิดข้อขัดข้อง และวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้
- สร้างการวิเคราะห์ฟันเนลของคุณเองภายในแพลตฟอร์มเพื่อดูว่าผู้ใช้กำลังเคลื่อนที่ผ่านฟันเนลการขายของคุณอย่างไร และจุดที่พวกเขามักจะหลุดออกไป
- สร้างแผนที่ความร้อนภายในไม่กี่วินาทีโดยใช้ข้อมูลใหม่หรือข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อให้คุณเข้าใจการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วและได้รับข้อมูลเชิงลึกทันทีว่าอะไรได้ผลและอะไรที่คุณต้องแก้ไขบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือของคุณ
ข้อจำกัดของ Smartlook
- ไม่มีการรองรับการติดตามเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ข้ามหลายเซสชัน
ราคาของ Smartlook
- แผนฟรี
- แผนโปร: $55/เดือน
- แผนสำหรับองค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว Smartlook
- G2: 4. 6/5 (860+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (130+ รีวิว)
2. ลัคกี้ ออเรนจ์
Lucky Orange เป็นเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์และเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์เข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น แพลตฟอร์มนี้มีฟีเจอร์มากมายที่ช่วยให้คุณรวบรวมความคิดเห็นและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้ รวมถึงตัวเลือกการเชื่อมต่อที่ยอดเยี่ยมกับ Google Analytics, HubSpot และอื่นๆ อีกมากมาย
ทางเลือกนี้แทน Hotjar เป็นที่รู้จักดีที่สุดสำหรับความสามารถในการทำงานได้ดีสำหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่ทำงานบน Squarespace หรือ Shopify.
คุณสมบัติเด่นของ Lucky Orange
- การสนับสนุนแบบเรียลไทม์สำหรับการแชทสด เพื่อให้คุณสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ตามการโต้ตอบบนเว็บไซต์หรือกลุ่มผู้เข้าชมของพวกเขา
- อินเตอร์เฟซภาพที่ยอดเยี่ยมทำให้คุณสามารถโฟกัสไปที่ข้อมูลและได้รับข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว
- เครื่องมือวิเคราะห์ฟอร์มให้ข้อมูลเมตริกที่สำคัญมากมายเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับฟอร์มของคุณ รวมถึงลำดับของฟิลด์ เวลาที่ใช้ในการเริ่มต้น และอัตราการละทิ้ง
ข้อจำกัดของ Lucky Orange
- มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจำกัด ดังนั้นคุณอาจถูกจำกัดในการย้อนกลับไปดูข้อมูลในอดีตได้เพียงบางส่วนเท่านั้น หากคุณต้องการอ้างอิงข้อมูลที่เก็บถาวร
ราคาของ Lucky Orange
- ฟรี
- สร้าง: $39/เดือน
- เติบโต: 79 ดอลลาร์/เดือน
- ขยาย: $179/เดือน
- ขนาด: $749/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Lucky Orange
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (160+ รีวิว)
3. ฟูลสตอรี
FullStory ให้บริการข้อมูลประสบการณ์ผู้ใช้สำหรับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือ โดยมีฟีเจอร์หลากหลายเช่นเดียวกับ Hotjar เช่น แผนที่ความสนใจ (heatmaps) และการบันทึกเซสชัน ช่วยให้องค์กรสามารถติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ได้อย่างละเอียดในระดับที่ลึกซึ้ง
เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Hotjar, FullStory มอบเครื่องมือการเล่นซ้ำเซสชั่นที่ทันสมัยกว่าและความสามารถในการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งกว่า. มันมุ่งเน้นไปที่การให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เพื่อให้องค์กรสามารถปรับปรุงแพลตฟอร์มดิจิทัลของตนได้.
คุณสมบัติเด่นของ FullStory
- เครื่องมือการแชร์เซสชั่นที่ยอดเยี่ยมช่วยให้คุณสามารถแชร์เส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจงกับทีมอื่น ๆ ได้ เช่น ทีมพัฒนาและทีมวิศวกรรมของคุณ
- การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวช่วยปกป้องข้อมูลผู้ใช้ ดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังแบ่งปันและกับใคร
- การสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเริ่มต้นใช้งานและหลักสูตรการรับรองผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใช้ใหม่ เพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์เชิงลึกได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ FullStory
- FullStory มุ่งเน้นไปที่บัญชีองค์กรขนาดใหญ่ ดังนั้นธุรกิจขนาดเล็กอาจพบว่ามันมีราคาสูงเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นของ Hotjar
ราคาของ FullStory
- ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ FullStory
- G2: 4. 5/5 (350+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
4. กลาสบ็อกซ์
Glassbox เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ประสบการณ์ดิจิทัลที่ช่วยให้คุณจับภาพ วิเคราะห์ และแสดงภาพการโต้ตอบของผู้ใช้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือ
มันบันทึกทุกเซสชั่นของผู้ใช้ และจากนั้นใช้ข้อมูลนั้นเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดผ่านการเล่นซ้ำเซสชั่น, แผนที่ความร้อน, และการวิเคราะห์พฤติกรรม. Glassbox ได้รับการจัดอันดับสูงเป็นพิเศษในฐานะเครื่องมือวิเคราะห์แอปพลิเคชันมือถือ โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์ภายในแอปเพื่อให้ทีมพัฒนาสามารถปรับปรุงเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ได้.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Glassbox
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณค้นหาและเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย รวมถึงการบันทึกเซสชันแต่ละครั้งและแผนที่ความร้อน
- การวิเคราะห์ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เกี่ยวกับเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ และบอกคุณว่าจุดที่อาจเกิดการขัดข้องอยู่ที่ใด
- เครื่องมือรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่เฉพาะเจาะจงและนำไปปฏิบัติได้จริงจากผู้ใช้จริง
ข้อจำกัดของ Glassbox
- เวลาตอบกลับตั๋วช้า ดังนั้นเตรียมตัวให้พร้อมที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเองหรือขอความช่วยเหลือจากชุมชนออนไลน์
ราคาของ Glassbox
- ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Glassbox
- G2: 4. 9/5 (570+ รีวิว)
- Capterra: 5/5 (40+ รีวิว)
5. คอนเทนส์สแควร์
Contentsquare เป็นเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ที่ช่วยให้องค์กรเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือของพวกเขา
การใช้การวิเคราะห์ขั้นสูงจากการรวบรวมข้อมูลและการสร้างภาพข้อมูล ContentSquare ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ ช่องทางการเปลี่ยนแปลง และอัตราการมีส่วนร่วม โดยมุ่งเน้นที่การช่วยให้องค์กรตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลในการเพิ่มประสิทธิภาพการปรากฏตัวทางดิจิทัลของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของ Contentsquare
- การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้แบบละเอียดช่วยให้คุณได้รับข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ระยะการเลื่อนหน้าจอ การเคลื่อนไหวของเมาส์ และการคลิก เพื่อให้คุณสามารถเจาะลึกถึงวิธีที่ผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับแพลตฟอร์มของคุณ
- ข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติช่วยลดความยุ่งยากในการค้นหาคำตอบว่าทำไมผู้ใช้ถึงละทิ้งการใช้งานหรือปัญหาที่พวกเขาอาจพบเจอ
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายนำเสนอรายงานภาพที่ยอดเยี่ยม ทำให้ข้อมูลเข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้สะดวก
ข้อจำกัดของ Contentsquare
- แม้ว่าแพลตฟอร์มจะมีฟังก์ชันการผสานรวม แต่การตั้งค่าอาจเป็นเรื่องท้าทายและจำกัดความสามารถของคุณในการทำสิ่งต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ช่องทาง
ราคาของ Contentsquare
- ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Contentsquare
- G2: 4. 7/5 (440+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (110+ รีวิว)
6. LogRocket
LogRocket เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการตรวจสอบแอปพลิเคชันและการเล่นซ้ำเซสชัน ซึ่งใช้โดยนักพัฒนาและทีมบริหารผลิตภัณฑ์เพื่อดูว่าผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือของพวกเขาอย่างไร แพลตฟอร์มนี้มีการบันทึกเซสชันของผู้ใช้ รวมถึงการติดตามข้อผิดพลาดและการจับภาพบันทึกคอนโซล ทำให้เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาที่ยอดเยี่ยมซึ่งสามารถนำไปสู่ประสบการณ์ที่เสถียรและเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LogRocket
- หนึ่งในทางเลือกของ Hotjar ที่คุ้มค่าที่สุด พร้อมบันทึกเซสชั่นได้สูงสุดถึง 10,000 ครั้งต่อเดือน เพียงเดือนละ $69 (คิดค่าบริการรายปี) ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- บันทึกเครือข่ายและข้อผิดพลาดของ Javascript ช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถระบุปัญหาได้อย่างแม่นยำและเห็นสิ่งที่ผู้ใช้ประสบจริงในขณะแก้ไขข้อบกพร่อง
- เครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่องช่วยให้องค์กรสามารถจัดการกับภูเขาของข้อมูลที่รวบรวมมาได้เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาและสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ที่สุดในพื้นที่ดิจิทัลของพวกเขา
ข้อจำกัดของ LogRocket
- เครื่องมือวิเคราะห์ใช้หน่วยความจำจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้แอปของคุณทำงานช้าลง
ราคาของ LogRocket
- ฟรีสำหรับการใช้งานสูงสุด 1,000 ครั้งต่อเดือน
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน สำหรับทุกแพ็กเกจ
- ทีม: $99/เดือน
- มืออาชีพ: $350/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ LogRocket
- G2: 4. 6/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (25+ รีวิว)
7. Mouseflow
นอกเหนือจากการบันทึกเซสชั่น, แผนที่ความร้อน, และการวิเคราะห์ฟันเนลตามปกติแล้ว, Mouseflow ยังมอบการวิเคราะห์เชิงลึกที่ยอดเยี่ยมเพื่อช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากข้อมูลของคุณได้มากที่สุด คุณสามารถระบุปัญหาการใช้งานและจุดติดขัดได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยเปิดทางให้กับการเพิ่มการสนทนา แพลตฟอร์มนี้สะดวกสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้าและประสิทธิภาพของเว็บไซต์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mouseflow
- บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันจะช่วยให้คุณเอาชนะความท้าทายใด ๆ ที่คุณพบเจอกับแพลตฟอร์ม และทำให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากทุกฟีเจอร์
- คะแนนแรงเสียดทานเป็นเลิศในการทำความเข้าใจพฤติกรรมเบื้องหลังความหงุดหงิดของผู้ใช้และวิธีที่คุณสามารถช่วยเอาชนะได้
- การวิเคราะห์ช่องทางการแปลงอัจฉริยะช่วยให้คุณเข้าใจว่าผู้ใช้แปลงหรือออกจากระบบที่ไหน และคุณสามารถแก้ไขปัญหาใดๆ ได้อย่างไร
ข้อจำกัดของ Mouseflow
- ผู้ใช้รายงานข้อจำกัดเกี่ยวกับข้อมูลที่ Mouseflow ติดตาม เช่น ความยากลำบากในการวิเคราะห์ฟอร์มและการบันทึกเซสชันบนมือถือ
ราคาของ Mouseflow
- ฟรี
- เริ่มต้น: $29/เดือน
- การเติบโต: $99/เดือน
- ข้อดี: $399/เดือน
คะแนนและรีวิว Mouseflow:
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (110+ รีวิว)
8. กอง
Heap เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลที่นำเสนอเครื่องมือการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ที่เรียบง่าย แตกต่างจากทางเลือกอื่น ๆ ของ Hotjar Heap จะจับการโต้ตอบของผู้ใช้ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมย้อนหลังได้โดยไม่ต้องตั้งค่าการติดตามเหตุการณ์ล่วงหน้า ซึ่งทำให้เป็นโซลูชันแบบตั้งค่าแล้วลืมไปสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ผู้ใช้บนแพลตฟอร์มดิจิทัลของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดมากมาย
- การบันทึกประสบการณ์ผู้ใช้แบบอัตโนมัติหมายความว่าคุณสามารถวิเคราะห์เส้นทางการใช้งานย้อนหลังได้ด้วยการดูการเล่นซ้ำของแต่ละเซสชันในช่วงเวลาที่คุณสนใจมากที่สุด
- เครื่องมือวิทยาศาสตร์ข้อมูลอัตโนมัติช่วยลดการคาดเดาในการดำเนินการต่อไป และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์มดิจิทัลของคุณ
- ง่ายต่อการนำไปใช้และใช้งาน, คุณสามารถเริ่มได้ข้อมูลและการวิเคราะห์ได้ทันที
ข้อจำกัดของฮีป
- การผสานรวมกับเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอาจมีข้อจำกัด
การกำหนดราคาแบบกอง
- ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
การจัดอันดับและรีวิวจากผู้ใช้
- G2: 4. 4/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
9. Crazy Egg
เว็บไซต์มากกว่า 300,000 แห่งใช้ Crazy Egg เป็นทางเลือกที่นิยมแทน Hotjar เครื่องมือวิเคราะห์ดิจิทัลนี้มอบแผนที่ความร้อน แผนที่การเลื่อนดู และการบันทึกเซสชัน เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมและรูปแบบการโต้ตอบของผู้ใช้ มีประโยชน์ในการระบุพื้นที่ที่น่าสนใจและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มดิจิทัลของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Crazy Egg
- ใช้งานง่ายและตั้งค่าได้รวดเร็ว ทำให้คุณสามารถเริ่มเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เว็บไซต์อย่างละเอียดได้โดยไม่ล่าช้า
- ตัวเลือกการทดสอบ A/B ที่ดีช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าตัวเลือกใดเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ใช้ของคุณ
- ไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเวลาในการโหลดหน้าเว็บ ซึ่งเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพด้านนี้
ข้อจำกัดของ Crazy Egg
- นี่คือเครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมที่ตรงไปตรงมาและใช้งานง่ายมาก และอาจเรียบง่ายเกินไปสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึกมากขึ้น
ราคาของ Crazy Egg
- ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
- พื้นฐาน: $29/เดือน คิดค่าบริการรายปี
- มาตรฐาน: $49/เดือน คิดค่าบริการรายปี
- บวก: $99/เดือน คิดค่าบริการรายปี
- ข้อดี: $249/เดือน คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Crazy Egg
- G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
10. วีโว
VWO หรือ Visual Website Optimizer เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงและการทดสอบ A/B โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประโยชน์สำหรับการทดสอบ A/B และการทดสอบ URL แบบแยกส่วน แต่ยังเสนอเครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมมาตรฐาน เช่น แผนที่ความร้อนและการเล่นซ้ำเซสชัน VWO เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมหากคุณต้องการทดลองวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ VWO
- VWO ทำให้การตั้งค่าการทดสอบ URL แบบแยกส่วนและการทดสอบ A/B ง่ายมาก และอนุญาตให้คุณกำหนดเกณฑ์สำหรับการทดสอบที่ประสบความสำเร็จหรือกำหนดเวลาการทดสอบ
- บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน พร้อมอัตราการแก้ไขปัญหาครั้งแรกที่ 70% และเวลาตอบกลับที่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรม
- คุณสมบัติการปกป้องข้อมูลที่ยอดเยี่ยมทำให้แพลตฟอร์มนี้สอดคล้องกับ GDPR, HIPAA และนโยบายการปกป้องข้อมูลอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ VWO
- การเรียนรู้ซอฟต์แวร์นี้มีความยากลำบาก
ราคาของ VWO
- เริ่มต้น: ฟรีสูงสุด 50,000 ผู้ใช้ต่อเดือน
- การเติบโต: $386/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี สำหรับผู้ใช้ที่ติดตามได้สูงสุด 50,000 คนต่อเดือน
- ข้อดี: $887/เดือน คิดค่าบริการรายปี สำหรับผู้ใช้ที่ติดตามได้สูงสุด 50,000 คนต่อเดือน
- องค์กร: $1,553/เดือน คิดค่าบริการรายปี สำหรับผู้ใช้ที่ติดตามได้สูงสุด 50,000 คนต่อเดือน
การจัดอันดับและรีวิว VWO
- G2: 4. 3/5 (550+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
เครื่องมือจัดการเว็บไซต์อื่น ๆ
การจัดการเว็บไซต์หรือการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่ช่วยคุณวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้. เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยแก้ไขปัญหา ปรับปรุงอัตราการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดีขึ้นเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า.
หากคุณกำลังใช้ Hotjar หรือหนึ่งในทางเลือกของ Hotjar ที่อยู่ในรายการนี้ คุณสามารถนำการวิเคราะห์เส้นทางการใช้งานของผู้ใช้มาช่วยปรับปรุงแพลตฟอร์มดิจิทัลของคุณได้ กระจายเทคนิคการแสดงภาพที่เป็นประโยชน์และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพตลอดกระบวนการของคุณ
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรมดิจิทัล ให้ผสานระบบที่คุณชื่นชอบซึ่งใช้แทน Hotjar กับ ClickUp. ซึ่งมักถูกเรียกว่าเครื่องมือจัดการโครงการ ClickUp นั้นมากกว่านั้น: มันยังเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการเว็บไซต์ที่ได้รับการจัดอันดับสูงอีกด้วย.
ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในตัวเพื่อให้แน่ใจว่าหน้าเว็บของคุณทำงานได้อย่างราบรื่น อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง และบรรลุเป้าหมาย KPI ClickUp มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่ทรงพลังซึ่งทำให้การทำงานร่วมกันเป็นทีมเป็นเรื่องง่าย เพื่อให้คุณสามารถส่งมอบผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในทุกโครงการ
คุณยังสามารถเชื่อมต่อ ClickUp กับแพลตฟอร์มวิเคราะห์ที่คุณชื่นชอบได้ สร้างพื้นที่กลางสำหรับการประมวลผล จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลเว็บไซต์ของคุณ ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้รับมุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือของคุณ และสามารถตัดสินใจในการปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
ยิ่งไปกว่านั้น ใช้ห้องสมุดที่เต็มไปด้วยเทมเพลตการวางแผนกลยุทธ์ คุณสามารถใช้เทมเพลตรายงานการวิเคราะห์ฟรีเป็นจุดเริ่มต้นในการทำความเข้าใจข้อมูลของคุณด้วยการแสดงภาพที่เข้าใจง่ายและการติดตามKPI หรือใช้เทมเพลตรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบแนวโน้มอย่างรวดเร็วและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงภายในแพลตฟอร์มดิจิทัลของคุณ
รับข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับลูกค้าของคุณด้วย ClickUp
โดยการผสานรวมเครื่องมือการจัดการโครงการเว็บไซต์ของคุณกับเครื่องมือการวิเคราะห์ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถจัดการโครงการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย ClickUp คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ชมของคุณ ประสบการณ์ของผู้ใช้ และประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มดิจิทัลของคุณ
โซลูชันครบวงจรของ ClickUp คือผู้กำหนดความสำเร็จในโลกที่ข้อมูลคือราชา เริ่มต้นบัญชี ClickUp ฟรีของคุณวันนี้ เพื่อเริ่มตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นสำหรับธุรกิจออนไลน์ของคุณ