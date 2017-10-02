Skillnaden mellan produktledning och projektledning

Produkter? Projekt? Produktledning eller projektledning?

Vad betyder allt detta?

Om ditt företag är involverat i att skapa en produkt – oavsett om det är SaaS eller något annat – kommer du att höra dessa termer dagligen, men det är viktigt att förstå skillnaden för att undvika att kollegorna ser dig som en "dummy".

Oavsett om du bestämmer dig för att fokusera din karriär på en av dessa roller eller bara vill förstå vad folk pratar om, låt oss reda ut skillnaden mellan projektledning och produktledning och ta reda på hur de förhåller sig till varandra.

Projektledare är ansvariga för det allmänna arbetsflödet, effektiviteten och kommunikationen inom teamen. Deras mål är helt enkelt att förverkliga produktchefens vision. De samlar alla kunskaper de har skaffat sig under livet för att använda den mest effektiva processen de kan tänka sig och få saker gjorda på rätt sätt med de resurser de har.

De bästa projektledarna har förmågan att tänka strategiskt och sätta upp ambitiösa mål. I grund och botten är de de personer du undviker när du blir ombedd att spela brädspel. Du bör ta efter deras sätt att se på system som en helhet. De samordnar noggrant sitt team för att utföra en häpnadsväckande mängd uppgifter på begränsad tid. De tänker på risker, omfattning, tidshantering och vilka resurser som finns tillgängliga. Och människor. Ja, de måste hantera teammedlemmar, deras arbetsbelastning och hur de jonglerar med olika andra uppgifter.

Sammantaget innebär projektledning att övervaka komplexa insatser från många deltagare med olika kompetens. En projektledare bedöms i slutändan utifrån sin förmåga att framgångsrikt uppnå projektmålen inom tidsramen och budgeten, så målet är att placera de bästa personerna på rätt platser för att utföra produktiva uppgifter vid rätt tidpunkt.

Produktledning handlar om att planera, utforma och förbättra produkten. Beslut som fattas av produktledare överförs sedan till projektledare, som genomför den övergripande visionen. För att förbli konkurrenskraftiga måste de hålla ett vakande öga på befintliga produkter i sin bransch samt på de potentiella kundernas föränderliga behov för att definiera hur produkterna bör förändras eller vilka nya produkter som behöver tillverkas.

En produktchef ansvarar för designval, kärnvarumärkesbyggande och att se till att rätt tekniska krav finns på plats för att produkten ska bli en framgång.

Så... vad är skillnaden mellan produktchefer och projektledare?

I grund och botten är det produktcheferna som har en vision för produkten, medan projektledarna ser till att visionen förverkligas i tid och inom budget med hjälp av projektplaner och projektstadgar. Varför båda? Många team och produkter har bara en person som fungerar som både produkt- och projektledare, men för alla skalbara produkter är det avgörande att ha två separata enheter.

Projektledare måste koncentrera sig på processer och effektivitet samtidigt som de undviker den fruktade ”scope creep” som produktledare ibland önskar. Produktledare ägnar sig uteslutande åt strategi, design och att se till att den färdiga produkten verkligen fungerar som de vill.

Idealiskt sett bör produktchefen ha frihet att maximera sin tid på produktmätningar, kundanalyser och att definiera/förfina produktens kärnvision. Projektledaren bör använda dessa definierade parametrar för att initiera, planera, kontrollera och genomföra projektmålen.

Hur samarbetar projektledare och produktchefer?

Duktiga projektledare arbetar nära sin produktchef och inser att det gemensamma målet för teamet är att leverera så mycket värde som möjligt på ett samarbetsinriktat och resursstarkt sätt. Den digitala eran har lett till enorma produktivitetsökningar genom att föra samman de båda ledarskapsstilarna.

Resurshantering

Produktchefen ser till att hela teamet har den kapacitet och kompetens som krävs för att skapa och utveckla en ny produkt. Projektledaren arbetar med enskilda personer och specifika scheman för att balansera arbetsbelastningen, sätta upp milstolpar för projektet och fastställa tidsplanen. Projektledaren samordnar också med produktchefen när det gäller omfattning och budget för att se till att allt är i linje med varandra.

Tidshantering

Tänk på tid som extern och intern.

Ofta är produktchefen ansvarig för att hantera den externa tiden. Det kan handla om kundens eller ledningsgruppens förväntningar och att samarbeta med marknadsföringen om tidpunkten och strategin för lanseringen. Å andra sidan är projektledaren ansvarig för den interna tidshanteringen – att se till att utvecklingen, tillverkningen eller produktionen av produkten går enligt plan och att projektets milstolpar uppnås.

Kommunikation med projektledningsprogram

Har du varit med om något liknande tidigare?

Ingenjörerna använder en lösning för att spåra problem, buggar och uppdateringar.

Produktteamet använder ett annat projektledningsverktyg för forskning och omfattningsanalys.

Och ledningen bombarderar alla med frågor via e-post.

Projektledningsprogramvara och produktledningsprogramvara är dock vanligtvis uppdelade i två olika plattformar. Många team upplever dock ett behov av att kommunicera med varandra och åtminstone se vad andra team arbetar med och hur de fortskrider.

Varför är detta användbart?

One-stop: Information och kommunikation är centraliserad på ett ställe.

Ingenting går förlorat: Alla deadlines och detaljer går inte förlorade i e-postmeddelanden.

Kortare möten: Som observatörer kan produkt- och projektledare hålla sig informerade om vad som händer i varandras team. På så sätt behöver statusuppdateringar inte tas upp på produktmöten, utan istället kan man fokusera på verkliga problem.

Med kraftfull projektledningsprogramvara som ClickUp kan team kombinera både produkt- och projektledningsarbetsflöden i en enda produktivitetsplattform. ClickUp erbjuder olika vyer – antingen som tavla, ruta eller lista – så att tvärfunktionella team med olika vanor kan arbeta tillsammans.

Skrivet av Technology Advice