De 10 bästa alternativen till Murf AI år [år]

De flesta team jag pratar med har inga problem med att hitta en AI-röst. De har däremot svårt att förhindra att hela processen med att skapa voiceovers blir en kaotisk röra.

Manuset finns i Google Docs, redigeringar görs via Slack, uppgifter finns i Asana, och sedan blir Murf AI ytterligare en flik att hålla koll på. Det är där produktionstiden försvinner.

Microsofts Work Trend Index-data sätter siffror på det här: anställda blir störda ungefär varannan minut under arbetstid, vilket motsvarar totalt cirka 275 avbrott per dag.

Och när ditt röstarbetsflöde är uppdelat mellan olika verktyg belastas du av kontextförlust: det ständiga bytet mellan appar och letandet efter information hindrar dig från att faktiskt få saker gjorda.

Den här guiden bygger på en fråga som du bör tänka på när du väljer alternativ till Murf AI: Kommer det här verktyget att göra röstproduktionen enklare att genomföra vecka efter vecka?

Här hittar du 10 alternativ, från ultrarealistiska plattformar för röstkloning till allt-i-ett-arbetsytor som håller manus, godkännanden och tillgångar närmare varandra.

Varför leta efter alternativ till Murf AI?

Murf AI-alternativ är text-till-tal-plattformar (TTS) och AI-röstgenereringsplattformar som omvandlar skrivna manus till naturligt klingande ljud. De används av innehållsskapare, marknadsförare, L&D-team och produktutvecklare som behöver professionella voiceovers utan att behöva anlita röstskådespelare för varje uppdatering.

Murf AI fungerar bra för grundläggande voiceovers, men teamen börjar stöta på problem när produktionen ökar och förväntningarna stiger.

När efterfrågan på innehåll förväntas öka femfaldigt blir luckorna allt tydligare:

Priserna kan vara svåra att motivera för sporadisk användning.

Röstbiblioteket kan kännas begränsande när du behöver en specifik varumärkeston, och

Vissa röster låter fortfarande lite robotliknande.

Många användare påpekar också realismproblem, som uttal och accenter som låter lite konstiga, vilket skapar extra redigeringscykler.

När Murf inte kan stödja det röstinspelingsflöde du behöver i stor skala måste du kompensera genom att lägga till fler verktyg och fler steg. Denna verktygsspridning skapar förseningar i din process och inkonsekvenser i ditt innehåll.

Det bästa alternativet till Murf beror på hur ditt team producerar röster, inte bara hur rösterna låter. Vissa team behöver röstkloning i studiokvalitet för att upprätthålla varumärkets konsistens. Andra team bryr sig mer om API-åtkomst så att utvecklare kan generera ljud i sin produkt eller automatisera voiceovers i stor skala.

Om du äger hela arbetsflödet för innehållsskapande, från manus till slutprodukt, kan en samlad arbetsyta vara ett smartare val.

📮 ClickUp Insight: 16 % av cheferna har svårt att integrera uppdateringar från flera verktyg i en sammanhängande vy. När uppdateringarna är spridda lägger du mer tid på att sammanställa information och mindre tid på att leda. Resultatet? Onödiga administrativa bördor, missade insikter och bristande samordning. Med ClickUps allt-i-ett-arbetsyta kan chefer centralisera uppgifter, dokument och uppdateringar, vilket minskar arbetsbelastningen och lyfter fram de insikter som är viktigast, precis när de behövs. 💫 Verkliga resultat: Samla 200 professionella i ett enda ClickUp-arbetsutrymme med hjälp av anpassningsbara mallar och tidsspårning för att minska omkostnaderna och förbättra leveranstiderna på flera platser.

Innan du dyker in i specifika alternativ, titta på den här korta videon med praktiska AI-tips som kan hjälpa dig att maximera produktiviteten när du arbetar med AI-drivna verktyg i ditt innehållsarbetsflöde.

Murf AI-alternativ i korthet

Verktygets namn Bäst för Utmärkande funktioner Priser* ClickUp Team som hanterar hela arbetsflödet för innehåll med AI-driven skrivning och samarbete ClickUp Brain för AI-manusskrivning, ClickUp Docs för realtidssamarbete, ClickUp Clips för asynkron skärminspelning och berättarröst, anpassade fält och automatiseringar Gratis nivå tillgänglig; anpassningar tillgängliga för företag ElevenLabs Ultrarealistisk röstkloning och flerspråkigt innehåll Röstkloning från korta ljudprov, röstbibliotek med över 5000 röster, projektredigerare för långa innehåll, dubbningsstudio med automatisk läppsynkronisering, över 70 språk Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 5 $/månad WellSaid Labs Företagsteam som skapar varumärkeskonsekventa rösterfarenheter Anpassade röstavatarer, teamarbetsytor med rollbaserade behörigheter, uttalbibliotek, SOC 2/HIPAA/GDPR-kompatibilitet, Adobe Premiere Pro-integration Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 50 $/månad Speechify Tillgänglighetsfokuserad text-till-tal och personlig produktivitet Webbläsartillägg, mobil OCR för fysisk text, över 1000 röster på över 60 språk, AI-sammanfattningar och frågesporter, markering på ordnivå Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 29 $/månad LOVO AI Videokreatörer som behöver röst- och videoredigering på en och samma plattform Genny videoredigerare, över 500 röster, kontroll av känslor och betoning, automatisk generering av undertexter, röstkloning på alla betalda planer, AI-konstverktyg Betalda abonnemang från 29 $/månad Synthesia Företagsutbildare och marknadsföringsteam som behöver videopresentationer utan studio Över 240 standardavatarer, anpassad personlig avatar med flerspråkig flyt, röstkloning Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 29 $/månad Google Cloud Text-to-Speech Utvecklare som bygger in röst i applikationer i stor skala Över 380 röster på över 75 språk, WaveNet/Neural2/Studio-röster, SSML-stöd, Gemini 2. 5 Flash- och Pro TTS-modeller, betala efter användning Gratis nivå för standardröster; tokenbaserad prissättning för Gemini-modeller Microsoft Azure Text to Speech Företagsapplikationer som kräver global språktäckning och anpassade röster Över 400 neurala röster på över 140 språk, anpassad neural röst, Speech Studio för kodfri justering, talande avatarsyntes, API för batchsyntes Gratis nivå tillgänglig; anpassad betalning efter användning Descript Podcasters och videoredigerare som vill ha textbaserad ljudredigering Redigera ljud genom att redigera transkriptioner, överdubbning av röstkloning, borttagning av fyllnadsord, AI-dubbning på över 39 språk med läppsynkronisering, Claude/Gemini/GPT-modellalternativ Betalda abonnemang från 24 $/månad CAMB AI Snabb flerspråkig dubbning med automatisk läppsynkronisering Över 150 språk, automatisk justering av läppsynkronisering, röstkloning mellan språk, batchbearbetning för stora innehållsbibliotek Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 5 $/månad

De bästa Murf AI-alternativen att använda

1. ClickUp (Bäst för team som hanterar hela arbetsflöden för innehåll)

Hantera hela din pipeline för röst- och videoinnehåll i ClickUps AI-aktiverade arbetsyta.

ClickUp samlar AI-driven skrivning, samarbetsdokument och uppgiftshantering i ett konvergerat AI-arbetsutrymme så att ditt team kan köra innehållsarbetsflöden, inklusive röst- och videoprojekt, från början till slut utan att behöva byta kontext hela tiden.

📮ClickUp Insight: 37 % av våra respondenter använder AI för att skapa innehåll, inklusive skrivande, redigering och e-post. Denna process innebär dock vanligtvis att man måste växla mellan olika verktyg, till exempel ett verktyg för att skapa innehåll och din arbetsyta. Med ClickUp får du AI-driven skrivhjälp i hela arbetsytan, inklusive e-post, kommentarer, chattar, dokument och mer, samtidigt som du behåller sammanhanget från hela arbetsytan.

Skriv och finslipa manus utan att lämna ClickUp

Använd ClickUp Brain för att påskynda arbetsflödet för video- och röstproduktion med hjälp av manusskrivning, planering samt för- och efterproduktion.

Istället för att skriva ett manus i ett verktyg och hantera produktionen i ett annat kan du använda ClickUp Brain för att skapa, förfina och polera manus direkt i ClickUp Docs.

AI:n utgår från ditt arbetsutrymmeskontext, såsom projektbeskrivningar, tidigare manus eller varumärkesdokument som du redan har lagrat i ClickUp, för att hålla dina utkast konsekventa utan manuell kopiering och klistring.

Utöver skrivhjälp kan du skapa ClickUp Super Agents som självständigt hanterar uppgifter som att utarbeta briefs, sammanfatta feedback och vidarebefordra innehåll för godkännande. De arbetar i bakgrunden som en dedikerad AI-driven innehållsteamkamrat för att påskynda dina produktionstider.

Automatisera arbetsflöden för innehåll för röstinspelning med ClickUp Super Agents

Gå från manusutkast till produktionsuppgift med ett enda klick

Skapa spårbara ClickUp-uppgifter direkt från chattar eller dokument

Samarbeta på manus i realtid med ClickUp Docs, din centrala hubb för teamredigering. Flera teammedlemmar kan redigera dem samtidigt, lämna kommentarer och tagga intressenter för godkännande.

Versionshistoriken spårar alla ändringar, så du förlorar aldrig ett utkast.

När manuset är klart kan du bifoga det direkt till rätt ClickUp-uppgifter, tilldela röstinspelningen, ange deadlines och följa framstegen utan att lämna plattformen.

Spela in och dela voiceover-utkast direkt i ClickUp

Spela in ljud och video direkt från din skärm och förvandla dem till delbara klipp med ClickUp Clips

För team som spelar in sin egen ljud- eller videomaterial kan du spela in skärmbilder och röstberättelser och sedan dela dem direkt med ditt team med hjälp av ClickUp Clips. Detta fungerar bra för internt utbildningsmaterial, produktdemonstrationer eller asynkron feedback på voiceover-utkast.

Resultatet: hela din innehållsproduktionskedja, från idé till manus till slutprodukt, finns på ett och samma ställe.

Obs: Tänk på ClickUp som ryggraden i ditt innehållsarbetsflöde. Det håller ordning på manus, feedback och produktionsuppgifter, men för AI-röstinspelning behöver du fortfarande ett dedikerat TTS-verktyg.

ClickUps bästa funktioner

Se din innehållspipeline exakt så som ditt team arbetar bäst med ClickUp Views , från Kanban-tavlor till tidslinjer till listvyer.

Använd ClickUps anpassade fält för att lägga till detaljer som är viktiga för ditt arbetsflöde, oavsett om det gäller manusstatus eller godkännandestadium.

Låt ClickUp Automations hantera de repetitiva överlämningarna så att ditt team kan fokusera på att producera innehåll istället för att jaga uppdateringar.

För- och nackdelar med ClickUp

Fördelar:

ClickUps gratistjänst är tillräckligt generös för att ensamma kreatörer och små team ska kunna komma igång utan några initiala kostnader.

Få en översikt över din innehållsproduktion, upptäck flaskhalsar och övervaka teamets arbetsbelastning i olika projekt med ett ögonkast med ClickUp Dashboards

Granska manus, lämna kommentarer och godkänn innehåll på språng med din mobilapp.

Manus och briefs bifogas direkt till de uppgifter de hör till, så att sammanhanget alltid finns inom räckhåll och ingenting hamnar i silos.

Ansluter till verktyg som du redan har, såsom Google Drive, Slack, Zoom, Loom, Miro, HubSpot och Zapier.

Nackdelar:

Mobilappens upplevelse är kanske inte lika raffinerad som datorversionen när det gäller vissa avancerade funktioner.

Team som enbart fokuserar på röstgenerering behöver kanske inte fullständig projektledningsfunktionalitet.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Feedback från en TrustRadius-recension lyder:

Vi använder ClickUp för att hantera och spåra vår pipeline för skapande av innehåll för sociala och digitala medier. Detta gör att vi kan se statusen för varje innehållsdel (pågående, behöver redigeras, planerad osv.) tillsammans med vem som är huvuddesigner. Det eliminerar också all fram- och återgående e-postkommunikation, eftersom kommentarsektionen för varje uppgift kan användas för att diskutera och delegera uppgifter/nästa steg (vilket tillgodoser behovet av att spåra och följa upp vår innehållsskapandecykel).

Vi använder ClickUp för att hantera och spåra vår pipeline för skapande av innehåll för sociala och digitala medier. Detta gör att vi kan se statusen för varje innehållsdel (pågående, behöver redigeras, planerad osv.) tillsammans med vem som är huvuddesigner. Det eliminerar också all fram- och återgående e-postkommunikation, eftersom kommentarsektionen för varje uppgift kan användas för att diskutera och delegera uppgifter/nästa steg (vilket tillgodoser behovet av att spåra och följa upp vår innehållsskapandecykel).

2. ElevenLabs (Bäst för ultrarealistisk röstkloning och flerspråkigt innehåll)

via ElevenLabs

När ditt innehåll kräver röster som är omöjliga att skilja från mänskliga inspelningar är ElevenLabs ett pålitligt alternativ.

Plattformen använder avancerade neurala modeller för att fånga subtila tonfall, andningsmönster och emotionella nyanser som de flesta TTS-verktyg missar.

Röstkloning är en viktig differentierande faktor för ElevenLabs. Ladda upp ett kort ljudprov så skapar plattformen en syntetisk version av den rösten. Du kan behålla en konsekvent berättarröst för varumärket i olika projekt eller lokalisera innehåll samtidigt som du bevarar talarens egenskaper.

Projektfunktionen hanterar långa innehåll, så att du kan styra flera röster över kapitel med jämn takt.

Dubbningsstudion automatiserar flerspråkigt innehåll. Ladda upp en video så transkriberar, översätter och dubbningsläser ElevenLabs den på ditt målspråk, med rätt timing och tonfall. För globala innehållsteam minskar detta dubbningstiden från veckor till timmar.

ElevenLabs bästa funktioner

Skapa en syntetisk kopia av vilken röst som helst med bara några minuters ljudinspelning.

Hantera långa innehåll som ljudböcker, poddar eller kursmoduler med en tidslinjebaserad redigerare.

Ladda upp videoinnehåll och skapa dubbade versioner på nya språk

För- och nackdelar med ElevenLabs

Fördelar:

Få tillgång till ett bibliotek med över 5000 röster

Skapa naturligt klingande röster för chatbots och virtuella assistenter

Omfattande flerspråkigt stöd på över 70 språk

Nackdelar:

Att finjustera uttal eller tonfall kräver flera försök

Röstkloning kräver noggrann uppmärksamhet på användningsrättigheter och etiska överväganden.

En brantare inlärningskurva för avancerade funktioner som Projects Editor

ElevenLabs prissättning

Gratis

Startpaket: 5 $/månad

Skapare: 22 $/månad

Pro: 99 $/månad

ElevenLabs betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om ElevenLabs?

En G2-användare rapporterar:

ElevenLabs erbjuder extremt naturligt klingande röster med utmärkt prosodi och intonation. Kvaliteten är konsekvent även med längre texter, och API:et är enkelt att integrera i verkliga applikationer. Röstanpassning, stabilitet och låg latens gör det till ett pålitligt verktyg för produktionsanvändning, inte bara för demos.

3. WellSaid Labs (Bäst för företagsteam som vill skapa enhetliga röster som speglar varumärket)

via WellSaid Labs

Företagsteam behöver mer än bara högkvalitativa röster. Du behöver styrning, samarbetskontroller och egna röstavatarer.

WellSaid Labs fokuserar på användningsfall inom företag. Plattformen erbjuder arbetsytor för team där flera användare kan samarbeta på röstprojekt med rollbaserade behörigheter. Uttalsbibliotek säkerställer att tekniska termer, varumärkesnamn och branschjargong låter korrekt i allt innehåll.

Anpassade röstavatarer gör det möjligt för organisationer att skapa exklusiva AI-röster. Du kan samarbeta med WellSaids team för att utveckla en röst som hjälper dig att bygga en stark varumärkesidentitet som konkurrenter eller andra kunder inte kan kopiera.

Säkerhets- och efterlevnadsfunktioner uppfyller företagens krav. SOC 2-efterlevnad, SSO-integration och revisionsloggar ger IT-team den kontroll de behöver.

WellSaid Labs bästa funktioner

Klistra in eller ladda upp manus i WellSaid Studio, välj en röst och få berättarröst i realtid med full kontroll över resultatet.

Skapa en ordlista med anpassade uttal för varumärkesnamn och tekniska termer

Anslut WellSaid Labs till Adobe Premiere Pro och Adobe Express för att skapa och placera voiceovers direkt i ditt redigeringsflöde.

För- och nackdelar med WellSaid Labs

Fördelar:

Ett AI-röstbibliotek med över 120 språk som spänner över flera accenter och stilar.

Uppfyller HIPAA-, GDPR-, ADA- och WCAG-standarderna

Arbeta med ditt team i realtid i ett sammankopplat arbetsflöde och lämna kommentarer i delade projekt.

Nackdelar:

Ingen permanent gratisplan

Att skapa anpassade röster kräver en längre installationsprocess.

Utvecklings-API:et är riktat mot användningsfall inom företag.

WellSaid Labs prissättning

Gratis

Kreativt: 55 $/användare/månad

Företag: 160 $/användare/månad (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

WellSaid Labs betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om WellSaid Labs?

En G2-användare nämner:

Jag gillar hur enkelt WellSaid Studio är att använda. Det sparar mig så mycket tid med voiceovers. Jag tar mitt manus, matar in det i verktyget och får realistiskt ljud. Den höga kvaliteten och tidsbesparingen är fantastisk. Jag använder det hela tiden. Jag gillar också att jag kan välja mellan olika röster. Eftersom vi är ett globalt företag är det väldigt viktigt och betydelsefullt för våra anställda att höra röster som låter som deras egna.

4. Speechify (Bäst för tillgänglighetsfokuserad text-till-tal och personlig produktivitet)

via Speechify

Vill du omvandla text till ljud och lyssna på den? Då kommer du att tycka att Speechify är användbart. Det är perfekt för att läsa dokument, Google Docs, PDF-filer, artiklar, e-postmeddelanden, webbplatser, böcker eller vilket textmaterial du än vill.

Speechify började som ett tillgänglighetsverktyg. Webbläsartillägget läser upp webbsidor högt, medan mobilappen skannar fysiska dokument med OCR och omvandlar dem till tal. Verktyget undanröjer hinder för personer med lässvårigheter eller alla som föredrar att lära sig med hjälp av ljud med hjälp av tal-till-text-programvara.

Röstbiblioteket innehåller högkvalitativa neurala röster, och hastighetskontroller låter dig lyssna i accelererad hastighet. Synkronisering mellan enheter säkerställer att du kan börja läsa en artikel på din bärbara dator och fortsätta lyssna på din telefon. Speechify Studio erbjuder visserligen röstgenerering, men plattformens främsta styrka är fortfarande personlig produktivitet.

Speechifys bästa funktioner

Få tillgång till över 1 000 realistiska AI-röster på över 60 språk och med olika accenter.

Skapa AI-sammanfattningar och frågesporter baserade på innehållet

Se varje ord markeras på skärmen i synk med berättarrösten: Ditt bibliotek och din lyssningshistorik följer med dig mellan stationära och mobila enheter

För- och nackdelar med Speechify

Fördelar:

Tillgänglighetsanpassad design gör det lättare att läsa för personer med dyslexi eller synnedsättning.

Mångsidiga inmatningsalternativ, från webbsidor och PDF-filer till fysiska böcker

Snabblyssning hjälper dig att ta till dig innehåll snabbare

Nackdelar:

Röstkvaliteten för produktionsbruk motsvarar inte dedikerade TTS-plattformar.

Studiofunktionerna för innehållsskapande är mindre utvecklade än de centrala läsverktygen.

En uppgradering till premiumplan krävs för full tillgång till röstbiblioteket.

Priser för Speechify

Gratis

Premium: 29 $/månad

Speechify-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Speechify?

En G2-användare delar med sig av sin erfarenhet:

Speechify sparar mig mycket tid. Jag kan bara lyssna på e-post eller vilken webbsida som helst istället för att läsa den om och om igen och tappa koncentrationen.

Speechify sparar mig mycket tid. Jag kan bara lyssna på e-post eller vilken webbsida som helst istället för att läsa den om och om igen och tappa koncentrationen.

5. LOVO AI (Bäst för videokreatörer som behöver röst och redigering på en och samma plattform)

Att jonglera med separata verktyg för voiceovers, undertexter och videoredigering är slöseri med tid. Det är då LOVO AI, en allt-i-ett-plattform för innehållsskapande, kommer till undsättning. Den kombinerar röstgenerering med en videoredigerare som heter Genny för att lösa detta vanliga problem för videokreatörer.

Röstbiblioteket innehåller över 500 AI-röster, men det som skiljer sig från andra är Genny. Det låter dig lägga till voiceovers direkt till videotidslinjer och generera automatiska undertexter utan att exportera till ett annat verktyg.

Med hjälp av kontroller för känslor och betoning kan du styra hur AI levererar repliker. Markera ord för betoning, justera tempo eller välj känslomässiga tonfall som "upphetsad" eller "allvarlig". För kreatörer som behöver mer än en platt berättarröst ger dessa kontroller extra uttrycksfullhet.

LOVO AI:s bästa funktioner

Skapa undertexter automatiskt från din röstinspelning och anpassa dem så att de matchar ditt varumärke.

Få tillgång till röstkloningsfunktioner i alla betalda abonnemang

Skriv manus snabbare med Genny's AI-författare

För- och nackdelar med LOVO AI

Fördelar:

Projekten lagras säkert i molnet och är tillgängliga för teamen när som helst.

AI-konstverktyget förvandlar textidéer till levande bilder

Utvecklare kan integrera LOVOs avancerade AI-röster i sina egna appar eller tjänster med API-åtkomst.

Nackdelar:

Videoredigeringsfunktionerna är grundläggande jämfört med dedikerade redigeringsprogram.

Röstkvaliteten varierar i det stora biblioteket.

Priser för LOVO AI

Grundläggande: 29 $/användare/månad

Pro: 48 $/användare/månad

Pro+: 149 $/användare/månad

LOVO AI-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 50 recensioner)

Vad säger verkliga användare om LOVO AI?

En användare delade sin erfarenhet på G2:

Jag behövde hjälp med text-till-tal för min podcast eftersom jag inte hade någon privatliv i mitt hem! LOVO gjorde just det. Det ledde mig till Genny, som är mitt förstahandsval nu! Jag skapade till och med min egen AI-genererade röst som är ganska nära hur jag verkligen låter. SÅ IMPRESSIONERAD

Jag behövde hjälp med text-till-tal för min podcast eftersom jag inte hade någon privatliv i mitt hem! LOVO gjorde just det. Det ledde mig till Genny, som är mitt förstahandsval nu! Jag skapade till och med min egen AI-genererade röst som är ganska nära hur jag verkligen låter. SÅ IMPRESSIONERAD

6. Synthesia (Bäst för företagsutbildare och marknadsföringsteam som behöver videopresentationer utan studio)

via Synthesia

Om du gillar idén med AI-röstinspelningar men vill ta det ett steg längre genom att lägga till en visuell presentatör till ditt innehåll, prova Synthesia.

Det förvandlar dina skrivna manus till polerade videor ledda av en verklighetstrogen digital avatar. Du kan också klona din egen röst för att göra leveransen mer i linje med varumärket.

Med Synthesia kan du producera engagerande innehåll utan att behöva anlita ett filmteam, hyra utrustning eller själv stå framför kameran.

Synthesias bästa funktioner

Välj bland över 240 avatarer eller skapa din egen personliga avatar som talar flytande på mer än 160 språk.

Bädda in klickbara uppmaningar och frågesporter direkt i videospelaren för att förbättra tittarnas engagemang.

Översätt automatiskt manus, generera matchande undertexter och använd AI-dubbning eller röstkloning på över 80 språk med ett enda klick.

Hantera produktionen med automatiskt tillämpade varumärkespaket och live-samarbete i teamet.

För- och nackdelar med Synthesia

Fördelar:

Eliminerar de höga kostnaderna och logistiska problemen med traditionella videofilmningar och inspelningar av voiceovers.

Ökar den globala räckvidden med snabba översättningar

Kräver ingen tidigare erfarenhet av video- eller ljudredigering.

Nackdelar:

Högkvalitativa studioavatarer kräver en lång skapandeprocess

Priser för Synthesia

Grundläggande: Gratis

Startpaket: 29 $/månad

Skapare: 89 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Synthesia-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Synthesia?

En användare rapporterar på G2:

Röstinspelningarna och den enkelhet med vilken vi kan lägga till ytterligare ett lager av modalitet för våra elever. Att bara använda text och grundläggande video löser inte alla elevtyper. Genom att ha ett snabbt och enkelt sätt att lägga till röstinspelningar blir vår slutprodukt så mycket bättre och, ännu viktigare, passar en större publik.

Röstinspelningarna och den enkelhet med vilken vi kan lägga till ytterligare ett lager av modalitet för våra elever. Att bara använda text och grundläggande video löser inte alla elevtyper. Genom att ha ett snabbt och enkelt sätt att lägga till röstinspelningar blir vår slutprodukt så mycket bättre och, ännu viktigare, passar en större publik.

7. Google Cloud Text-to-Speech (bäst för utvecklare som bygger in röst i applikationer i stor skala)

När din app måste generera tal för tusentals förfrågningar om dagen kan du inte riskera driftstopp eller fördröjningsproblem. Med detta i åtanke erbjuder Google Cloud TTS tillförlitlighet i företagsklass med enkel betalning per användning, med samma teknik som ligger bakom Google Assistant.

För utvecklare som redan finns i Google Cloud-ekosystemet är integrationen enkel. SSML-stöd ger dig fin kontroll över uttal, pauser och talhastighet, vilket är avgörande för varumärkesupplevelser eller tillgänglighetsverktyg.

Google Cloud Text-to-Speech bästa funktioner

Skapa naturligt klingande tal med studiostämmor, Polyglot-röster och den nyligen tillagda Gemini 2. 5 Flash TTS-modeller (faktureras via tokenbaserad prissättning)

Få tillgång till över 380 röster på över 75 språk och varianter för att skapa flerspråkiga applikationer.

Dynamisk prestanda för uttrycksfulla uppläsningar: poesi, nyhetssändningar, berättelser och viskningar

För- och nackdelar med Google Cloud Text-to-Speech

Fördelar:

Företagstillförlitlighet som hanterar enorma volymer av förfrågningar

Djup integration med Google Cloud Platform

Förutsägbar prissättning med löpande betalning utan licenser per arbetsplats

Nackdelar:

Tjänsten är helt molnbaserad.

Kräver utvecklingsresurser för implementering

Mindre kreativ kontroll jämfört med plattformar för innehållsproduktion

Priser för Google Cloud Text-to-Speech

Gemini-baserade modeller (tokenprissättning, ingen gratisnivå)

Gemini 2. 5 Flash TTS: 0,50 $/1 miljon text-tokens + 10,00 $/1 miljon ljud-tokens

Gemini 2. 5 Pro TTS: 1,00 $/1 miljon text-tokens + 20,00 $/1 miljon ljud-tokens

Standardmodeller (karaktärsbaserad prissättning, gratis nivåer tillgängliga)

Standardröster: Gratis upp till 4 miljoner tecken/månad, därefter 4 $/1 miljon tecken

WaveNet Voices: Gratis upp till 4 miljoner tecken/månad, därefter 4 $/1 miljon tecken

Neural2 Voices: Gratis upp till 1 miljon tecken/månad, därefter 16 $/1 miljon tecken

Polyglot (förhandsvisning): Gratis upp till 1 miljon tecken/månad, därefter 16 $/1 miljon tecken

Chirp 3: HD Voices: Gratis upp till 1 miljon tecken/månad, därefter 30 $/1 miljon tecken

Chirp 3: HD (högre nivå): Ingen gratisnivå, 60 $/1 miljon tecken

Studio Voices: Gratis upp till 1 miljon tecken/månad, därefter 160 $/1 miljon tecken

Betyg och recensioner för Google Cloud Text-to-Speech

G2: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Google Cloud Text-to-Speech?

Här är vad en G2-användare har att säga:

Röstsyntesen levererar konsekventa och naturliga resultat på olika språk, med en särskild styrka inom indiska språk. Det är enkelt att konfigurera distributionen, eftersom API-integrationen kräver minimal konfiguration. Utgångskvaliteten förblir tillförlitlig även när systemet är hårt belastat. Latensen är så låg att den kan användas i produktionsmiljöer utan behov av extra buffring.

Röstsyntesen levererar konsekventa och naturliga resultat på olika språk, med en särskild styrka inom indiska språk. Det är enkelt att konfigurera distributionen, eftersom API-integrationen kräver minimal konfiguration. Utgångskvaliteten förblir tillförlitlig även när systemet är hårt belastat. Latensen är så låg att den kan användas i produktionsmiljöer utan behov av extra buffring.

8. Microsoft Azure Text to Speech (Bäst för företagsapplikationer som kräver global språktäckning och anpassade röster)

via Microsoft Azure Text to Speech

Globala företag möter ofta fragmentering bland leverantörer när de betjänar internationella marknader. Azure Text to Speech löser detta genom att erbjuda röster som fungerar på flera språk och integreras med befintlig Microsoft-infrastruktur.

Microsoft Azure TTS erbjuder över 400 neurala röster på över 140 språk. Detta täckningsområde eliminerar behovet av att sammanfoga flera TTS-leverantörer. Med Custom Neural Voice kan du skapa egna AI-röster genom att spela in träningsdata och distribuera modellen exklusivt för dina applikationer.

Speech Studio erbjuder ett visuellt gränssnitt för att justera uttal och testa röster utan att skriva kod. Flexibiliteten är värdefull för organisationer med blandade tekniska förmågor.

Microsoft Azure Text to Speech bästa funktioner

Träna AI-röster på dina egna inspelningar för att skapa egna röster för din organisation.

Justera uttal och förhandsgranska SSML utan att skriva kod

Finjustera ljudfiler för professionella resultat

För- och nackdelar med Microsoft Azure Text to Speech

Fördelar:

Djupa neurala nätverk gör syntetiserade röster nästan omöjliga att skilja från mänskliga inspelningar, vilket minskar lyssningsutmattningen under AI-interaktioner.

Azure erbjuder nu talande avatarsyntes, där Custom Neural Voice kopplas ihop med en videoavatar för kundservice och e-learning.

Stöder filer som är längre än 10 minuter asynkront via API:et för batchsyntes.

Nackdelar:

Custom Neural Voice kräver betydande mängder träningsdata och installationstid.

Komplexiteten kan överväldiga team som bara behöver grundläggande TTS.

Prissättningen kräver noggrann planering för användning i stora volymer.

Priser för Microsoft Azure Text to Speech

Gratis

Betala efter användning: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Microsoft Azure Text to Speech

G2: 4,2/5 (över 50 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Microsoft Azure Text to Speech?

En användare delar sin erfarenhet på G2:

Det gör det superenkelt att gå från vanlig text till riktigt naturligt klingande tal. SDK:erna och REST API är enkla att använda – ta bara din nyckel, tryck på slutpunkten och du kan prata inom några minuter. Jag gillar att det stöder många språk och att de neurala rösterna faktiskt låter mänskliga, inte robotliknande. SSML är en trevlig bonus när du behöver justera hastigheten eller lägga till pauser, och den anpassade röstalternativet är utmärkt om du vill ha din egen märkesröst.

Det gör det superenkelt att gå från vanlig text till riktigt naturligt klingande tal. SDK:erna och REST API är enkla att använda – ta bara din nyckel, tryck på slutpunkten och du kan prata inom några minuter. Jag gillar att det stöder många språk och att de neurala rösterna faktiskt låter mänskliga, inte robotliknande. SSML är en trevlig bonus när du behöver justera hastigheten eller lägga till pauser, och den anpassade röstalternativet är utmärkt om du vill ha din egen märkesröst.

9. Descript (Bäst för poddare och videoredigerare som vill ha textbaserad ljudredigering)

via Descript

Att redigera voiceovers genom att lyssna och bläddra igenom vågformer är långsamt och tråkigt. För att lösa detta låter Descript dig redigera ljud och video genom att redigera text.

Ladda upp ljud eller video, få en automatisk transkription och redigera sedan transkriptionen för att redigera mediet. Ta bort ett ord från transkriptionen så försvinner det från inspelningen. Denna process påskyndar dramatiskt efterproduktionen för podcastvärdar och videokreatörer.

Descripts röstkloningsfunktion Overdub förtjänar ett särskilt omnämnande. Du kan träna en modell på din röst och sedan skriva in nya ord som sedan läses upp med din röst.

Plattformen inkluderar även skärminspelning och transkription, och hanterar hela arbetsflödet från inspelning till export.

Descripts bästa funktioner

Välj mellan Claude-, Gemini- och GPT-modeller baserat på uppgiftens komplexitet.

Identifiera och ta bort "um", "uh" och andra fyllnadsord med ett klick

Översätt och dubbning av videor till över 39 språk med automatisk läppsynkronisering

För- och nackdelar med Descript

Fördelar:

Tar bort bakgrundsljud och förbättrar röstkvaliteten utan dyra mikrofoner eller ljudisolering.

Overdub sparar betydande tid vid ominspelning

Korrigera feluttalade ord eller felaktigt ljud genom att bara skriva

Nackdelar:

Överdubbningens röstkvalitet matchar inte dedikerade TTS-plattformar

Transkriptionsnoggrannheten varierar beroende på ljudkvaliteten.

Begränsade avancerade videoredigeringsfunktioner

Descript-priser

Hobbyist: 24 $/användare/månad

Skapare: 35 $/användare/månad

Företag: 65 $/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Beskrivningar och recensioner

G2: 4,6/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

En G2-användare säger: Jag är van vid att redigera i iMovie och program som Final Cut, jag har till och med provat grundläggande CapCut, men det här gör redigeringen lika enkel som att redigera ett dokument! Och det går väldigt snabbt också. Jag gillar att kunna förvandla klipp till "Cold Opens" genom att kopiera och klistra in texten från ett avsnitt till toppen av manuset, och det fungerar faktiskt ganska bra.

En G2-användare säger:

Jag är van vid att redigera i iMovie och program som Final Cut, jag har till och med provat grundläggande CapCut, men det här gör redigeringen lika enkel som att redigera ett dokument! Och det går väldigt snabbt också. Jag gillar att kunna förvandla klipp till "Cold Opens" genom att kopiera och klistra in texten från ett avsnitt till toppen av manuset, och det fungerar faktiskt ganska bra.

Jag är van vid att redigera i iMovie och program som Final Cut, jag har till och med provat grundläggande CapCut, men det här gör redigeringen lika enkel som att redigera ett dokument! Och det går väldigt snabbt också. Jag gillar att kunna förvandla klipp till "Cold Opens" genom att kopiera och klistra in texten från ett avsnitt till toppen av manuset, och det fungerar faktiskt ganska bra.

10. CAMB AI (Bäst för snabb flerspråkig dubbning med automatisk läppsynkronisering)

via CAMB AI

Att dubbning av videoinnehåll till flera språk kräver traditionellt röstskådespelare, översättning och noggrann timing. Det är en långsam och dyr process.

CAMB AI automatiserar detta med AI-genererade röster som synkroniseras med den ursprungliga talarens läpprörelser. Batchbearbetning hanterar stora innehållsbibliotek, vilket gör det möjligt för mediebolag och e-lärande-leverantörer att dubbla hela kataloger på ett effektivt sätt.

CAMB AI:s bästa funktioner

Använd AI för att justera både ljud och bild så att dubbade innehåll ser naturligt ut.

Bevara den ursprungliga talarens röstkaraktäristika när du dubbar till nya språk.

Dubba flera videor samtidigt för att skala lokaliseringsinsatserna

För- och nackdelar med CAMB AI

Fördelar:

Dramatiskt snabbare dubbning jämfört med traditionella metoder

Lipsynkroniseringsteknik skapar mer naturligt lokaliserat innehåll

Omfattande språkstöd täcker praktiskt taget alla globala distributionsbehov.

Nackdelar:

Kvaliteten på den dubbade ljudfilen kan variera beroende på språk.

Mindre lämpligt för innehåll där nyanserad röstskådespeleri är avgörande.

API-först-designen och de avancerade konfigurationsalternativen kan överväldiga användare utan utvecklingserfarenhet.

CAMB AI-priser

Gratis

Essentials: 5 $/månad

Pro: 20 $/månad

Premier: 75 $/månad

Avancerat: 250 $/månad

Expert: 900 $/månad

CAMB AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Förbättra arbetsflödet bakom din röstinspelning med ClickUp

Det bästa alternativet till Murf AI beror på var Murf inte uppfyller dina behov. Om du behöver mer realistisk röstkloning kan ElevenLabs eller WellSaid Labs vara ett bättre val. Om du bygger in röst i appar eller produkter är Google Cloud Text-to-Speech och Azure bättre val för skalbarhet och API-åtkomst.

För många team börjar dock utmaningen redan innan rösten genereras. Manus, feedback och tillgångar sprids över olika verktyg, vilket gör produktionsprocessen svårare att hantera än själva röstgenereringen.

Det är där ClickUp sticker ut. Det ger ditt team en plats att skriva manus, samordna granskningar, tilldela arbete och se till att innehållet går från utkast till slutgiltigt resultat.

Vill du ha ett mer organiserat sätt att driva röstprojekt?

Vanliga frågor (FAQ)

Murf AI erbjuder en gratisversion med begränsad rösttid och export med vattenstämpel. Kommersiell användning utan vattenstämplar kräver ett betalt abonnemang.

ElevenLabs lägger tonvikten på röstkloning och ultrarealistiska neurala röster, medan Murf AI fokuserar på ett bredare röstbibliotek med enklare redigeringsverktyg. ElevenLabs projektfunktion hanterar längre innehåll bättre, men Murfs gränssnitt kan kännas mer tillgängligt för team som är nya inom AI-röstgenerering.

Prioritera röstkvalitet för ditt användningsfall, språktäckning för din publik, integrationsalternativ med dina befintliga verktyg och samarbetsfunktioner om flera teammedlemmar ska skapa innehåll.

De flesta AI-röstgeneratorer stöder flera språk för text-till-tal, men äkta dubbning