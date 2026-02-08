Pull-förfrågan skulle bara vara några rader för att koppla ihop ett API och ett snabbtest, klart före middagen. Istället är klockan 23:47 och bygget misslyckas av skäl som ligger begravda någonstans i en äldre modul som ingen har rört på flera år. Den nyaste ingenjören googlar tyst på akronymer som de aldrig lärde sig under introduktionen.

Detta repetitiva arbete och den tribal kunskap som finns instängd i gamla repos sliter ofta ut teamen.

Amazon Q Developer är utvecklad för att lösa sådana problem. Den förstår din kodbas, dina tjänster och ditt sammanhang så att kodskrivning känns som en fortsättning på en konversation du redan är mitt uppe i.

I den här artikeln undersöker vi hur Amazon Q hjälper till med kodgenerering, de viktigaste funktionerna som mjukvaruutvecklare förlitar sig på och vilka team det fungerar bäst för.

Vad är Amazon Q Developer?

Amazon Q Developer är AWS generativa AI-assistent som är utvecklad för att hjälpa utvecklare och IT-proffs att bygga, driva, hantera och optimera applikationer på Amazon Web Services.

Det ger AI-driven assistans direkt i utvecklingsverktyg som IDE:er (VS Code, JetBrains, Visual Studio), kommandoraden, AWS-konsolen och till och med chattappar som Slack och Microsoft Teams.

I grunden är det en AI-driven samarbetspartner som förstår frågor i naturligt språk om din kod, arkitektur, projektstruktur och bästa praxis, och levererar relevanta, praktiska svar. Den har djup kunskap om AWS-resurser och verkliga utvecklingsarbetsflöden tack vare sin grund i Amazon Bedrock, AWS generativa AI-drivna plattform.

🔍 Visste du att? 1960-talets ”mjukvarukris” avser mjukvaruutvecklingens oförmåga att hålla jämna steg med den snabba hårdvaruutvecklingen, vilket resulterade i kostsamma, försenade, opålitliga och komplexa projekt. Begreppet myntades vid NATO-konferensen 1968 och belyste misslyckandet med t.ex. IBM:s OS/360, vilket ledde till mjukvaruutvecklingens födelse.

Så här kommer du igång med Amazon Q Developer

Här är en tydlig, steg-för-steg-beskrivning av hur du kommer igång med Amazon Q Developer utan att ändra ditt arbetssätt eller lära dig ett nytt arbetsflöde. 👇

Steg 1: Välj var du vill använda Amazon Q Developer

Amazon Q Developer fungerar i flera miljöer, så du kan börja där du känner dig mest bekväm.

Du kan använda det i:

IDE: JetBrains (IntelliJ IDEA och andra), VS Code, Visual Studio, Eclipse

Kommandorad: macOS, Linux (AppImage/Ubuntu), Windows

AWS Management Console: direkt i ditt AWS-konto

GitLab Duo med Amazon Q: förhandsvisning för självhanterade användare av GitLab Ultimate

Amazon Q Developer webbupplevelse: för transformations- och moderniseringsuppgifter

Om du redan skriver kod i en IDE eller terminal är det den snabbaste starten.

Steg 2: Installera Amazon Q Developer

Installationen tar bara några minuter.

➡️ För IDE:er:

Ladda ner Amazon Q Developer-plugin för din editor

Stödda IDE:er inkluderar JetBrains, VS Code, Visual Studio och Eclipse.

➡️ För kommandoraden:

Ladda ner Amazon Q Developer CLI för ditt operativsystem

Fungerar på macOS, Linux och Windows.

När Amazon Q har installerats blir det en del av din editor eller terminal, utan att någon separat app behövs.

🔍 Visste du att? Perfektionism är en viktig orsak till utbrändhet inom mjukvaruutveckling, ofta driven av kodens binära natur: antingen fungerar den eller så fungerar den inte. Denna ”allt-eller-inget”-realitet, i kombination med subjektiviteten, fångar ofta utvecklare i en cykel av oändlig refaktorisering och självtvivel.

Steg 3: Autentisera ditt konto

Efter installationen måste du logga in så att Amazon Q kan anpassa svaren och få tillgång till AWS-kontexten.

Du kan autentisera dig med:

Detta steg ansluter Amazon Q säkert till din AWS-miljö.

Steg 4: Börja använda Amazon Q Developer

När du har autentiserats kan du börja arbeta direkt.

I IDE:er visas Amazon Q Developer direkt i aktivitetsfältet eller som ett dedikerat verktygsfönster, beroende på vilken editor du använder. Du kan chatta med det inline medan du arbetar, generera ny kod, omstrukturera befintlig logik eller ställa frågor om ditt projekt, specifika fel eller AWS-tjänster.

I kommandoraden är Amazon Q Developer tillgängligt direkt i din terminal. Du kan anropa det direkt för att generera kodsnuttar, få förklaringar eller be om förslag under kodgranskningar, allt utan att lämna CLI eller avbryta ditt arbetsflöde.

🔍 Visste du att? ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), som presenterades 1946, vägde över 27 ton och innehöll 18 000 vakuumrör. Istället för att skriva kod som vi gör idag, var de tidiga programmerarna tvungna att koppla in och koppla ur kablar och ställa in omkopplare för att få den att utföra beräkningar, en värld bort från moderna IDE:er.

Steg 5: Använd Amazon Q Developer i AWS-konsolen (valfritt)

Om du lägger mer tid på att hantera infrastruktur än att skriva kod är konsolen en utmärkt startpunkt.

Logga in på AWS Management Console (eller skapa ett gratis AWS-konto)

Välj Amazon Q-ikonen i konsolens startsida-sidomeny.

Ställ frågor om AWS-tjänster, konfigurationer eller bästa praxis.

Inuti konsolen kan Amazon Q också:

Hjälp till att felsöka nätverksproblem med VPC Reachability Analyzer

Rekommendera rätt Amazon EC2-instanstyper baserat på din arbetsbelastning och användningskontext.

Detta gör arkitektoniska och operativa beslut snabbare och enklare.

Viktiga Amazon Q-funktioner för kodgenerering för utvecklare

Amazon Q Developer fokuserar på att påskynda det dagliga kodningsarbetet genom att integrera AI direkt i utvecklingsprocessen. Här är några av de viktigaste funktionerna i denna AI-agent för kodning:

Inline-kodförslag och automatisk komplettering

Amazon Q Developer ger realtidsförslag på kod medan du skriver, vilket hjälper dig att skriva kod snabbare utan att avbryta kodningsprocessen. När du har installerat Amazon Q-tillägget är dessa förslag aktiverade som standard – du kan bara börja skriva kod eller kommentarer, så börjar Q svara.

via AWS

När du skriver tittar Amazon Q på:

Din nuvarande kodrad eller kommentar

Tidigare skriven kod i samma fil

Filnamn, variabler, konstanter och funktioner som redan är definierade

AWS-tjänster, befintliga kodbaser, SDK:er och bibliotek som du använder

Baserat på detta sammanhang ger det förslag som kan omfatta allt från:

En enda kodrad

Ett färdigt uttalande eller block

En hel funktion med felhantering och kommentarer

Du får se exakta förslag direkt i din editor och kan acceptera dem direkt med tangentbordet. Om ett förslag inte är vad du vill ha kan du fortsätta skriva.

Med tiden kan dessa förslag anpassas för att matcha ditt teams interna bibliotek, egenutvecklade logik och föredragna kodningsstil. Autokomplettering känns mindre generisk och mer anpassad efter hur din kodbas faktiskt fungerar, vilket ökar utvecklarnas produktivitet.

🧠 Rolig fakta: 1953 utvecklade John W. Backus och hans team på IBM Speedcoding (eller Speedcode) för att underlätta den enorma svårigheten att programmera IBM 701-datorn med rå maskinkod. Denna spänning mellan enkel utveckling och effektivitet är en av de tidigaste dokumenterade drivkrafterna mot automatisering inom kodning.

Översättning från naturligt språk till kod

Amazon Q Developer låter dig också skriva kod med vanlig engelska. Istället för att börja med en tom fil eller söka efter exempel kan du beskriva vad du vill bygga, och Q översätter den avsikten till fungerande kod.

via AWS

Du kan göra saker som:

Beskriv funktionaliteten i en kommentar och få en fullständig funktion genererad.

Be Q att skapa API:er, Lambda-hanterare eller konfigurationslogik på ett enkelt språk.

Förklara vad du vill ska hända, inte hur det ska skrivas rad för rad.

Du kan till exempel skriva en kommentar som ”Skapa en S3-bucket och lagra användaruppladdningar”, och Amazon Q kan generera den nödvändiga koden, importera och AWS SDK-anrop baserat på den beskrivningen.

Denna naturliga språkmetod fungerar även för mer strukturerade uppgifter:

Översättning av infrastrukturdefinitioner mellan format (till exempel konvertering av ett IaC-ramverk till ett annat med hjälp av CLI)

Generera standardkod för serverlösa applikationer

Skapa inställningslogik, behörigheter och resursdefinitioner baserat på en kort prompt

Kodtilpassning för din kodbas

Som standard ger AI-verktyg generiska förslag. Amazon Q Developer går dock ett steg längre genom att låta dig anpassa kodgenereringen och chattresponserna med hjälp av din egen privata kodbas. Det innebär att Q vet hur man skriver kod och lär sig hur ditt team skriver kod.

via AWS

Kodaanpassning är tillgängligt som en del av Amazon Q Developer Pro-nivån och konfigureras av en administratör.

Processen följer ett tydligt flöde:

Anslut dina kodarkiv: Administratören ansluter säkert arkiv från GitHub, GitLab, Bitbucket eller Amazon S3. Skapa anpassningen: Amazon Q analyserar koden och bygger en anpassad modell. Ett utvärderingsbetyg visar hur effektiv anpassningen sannolikt kommer att vara. Aktivera och kontrollera åtkomst: Anpassningen aktiveras och delas med specifika användare eller team. Använd det i IDE: Utvecklare väljer den anpassade profilen i stödda IDE:er som VS Code eller JetBrains och börjar omedelbart få skräddarsydda förslag och chattresponser.

Modellen uppdateras regelbundet för att återspegla förändringar i din kodbas, så att rekommendationerna förblir aktuella i takt med att ditt system utvecklas.

❗️ Observera: All kod som används för anpassning förblir privat för din organisation. Den används inte för att träna AWS-grundmodeller, och anpassade förslag är endast synliga för auktoriserade utvecklare inom ditt konto.

Agentfunktioner för komplexa uppgifter

Amazon Q Developer är inte begränsat till att föreslå kod eller svara på frågor. Det kan också fungera som en agent, vilket innebär att det kan planera, resonera och utföra komplexa, flerstegsuppgifter åt dig med minimalt med fram- och återgång.

via AWS

Du beskriver målet i naturligt språk, och Amazon Q räknar ut hur man når dit. Det delar upp begäran i logiska steg, bestämmer vilka verktyg som ska användas, utför åtgärderna och fortsätter att iterera tills uppgiften är klar.

Det innehåller specialbyggda agenter, var och en inriktad på en specifik del av mjukvaruutvecklingscykeln. Här är några av dem som hjälper dig att använda AI effektivt i mjukvaruutveckling:

1. Utvecklingsagent (/dev)

När du är redo att bygga en ny funktion eller åtgärda ett fel är detta den agent du vänder dig till först. Den hjälper till att implementera funktioner eller åtgärda fel i flera filer. Du beskriver ändringen i klartext, och agenten analyserar din befintliga kodbas, skapar en steg-för-steg-plan och visar dig vad den avser att ändra.

Detta är särskilt användbart för ändringar som spänner över flera lager, till exempel uppdatering av API:er, affärslogik och konfiguration samtidigt.

🧠 Kul fakta: Det ikoniska programmet ”Hello, World!” blev känt på 1970-talet som det standardmässiga första programmet för nybörjare och befäste sin plats i programmeringskulturen genom Brian Kernighans arbete på Bell Laboratories.

2. Testagent (/test)

När koden är på plats är testning nästa självklara steg, och agenten tar vid därifrån och fokuserar på att förbättra testtäckningen. Den identifierar vad som behöver testas, genererar enhetstester (inklusive gränsfall och felscenarier), skapar mockar där det behövs och kör testerna i din IDE.

3. Granska agent (/review)

Innan något slås samman vill du ha en extra kontroll. Det är där granskningsagenten kommer in. Den fungerar som en automatiserad kodgranskare som skannar din kod efter säkerhetsrisker, kvalitetsproblem och överträdelser av bästa praxis, såsom exponerade inloggningsuppgifter, osäkra frågor eller svag felhantering.

4. Dokumentationsagent (/doc)

Och när allt är klart för leverans blir dokumentationen ofta det sista problemet. Dokumentationsagenten hanterar detta genom att generera eller uppdatera projektdokumentationen genom kodbasanalys.

Det kan skapa eller uppdatera README-filer, förklara API:er och dokumentera viktiga komponenter, så att du inte behöver skriva allt manuellt.

Amazon Q-användningsfall för utvecklingsgrupper

Amazon Q Developer är utformat för team som bygger och underhåller applikationer på AWS, från att påskynda funktionsutveckling till att förenkla molnbaserade arbetsflöden.

Dessa användningsfall visar var det passar bäst i verkliga tekniska arbetsflöden, hur team använder det utöver grundläggande kodförslag och hur du kan bli en bättre programmerare genom att utnyttja dessa AI-assisterade metoder.

Generera enhetstester för befintliga projekt

Med Amazon Q Developer slutar skrivandet av enhetstester att vara en långsam, manuell uppgift och blir istället en del av ditt dagliga arbetsflöde. Istället för att skapa testfall för hand, aktiverar du enhetstestagenten med en enkel /test-prompt i din IDE.

📌 Så fungerar det i praktiken:

Du kan markera en funktion eller köra /test direkt i Amazon Q-chatten. Q analyserar din kodbas, förstår dess omgivande sammanhang och genererar automatiskt relevanta enhetstester. Detta inkluderar vanliga sökvägar, gränsfall och felscenarier som är lätta att missa.

⚡️ Vad gör det användbart:

Genererar testfiler eller lägger till i befintliga filer

Skapar mockar och hanterar undantag

Förbättrar täckningen utan standardiserat arbete

Innan något läggs till ber Amazon Q om ditt godkännande. Du granskar ändringarna, accepterar det du vill och behåller fullständig kontroll.

Resultatet blir snabbare testtäckning, mer tillförlitlig kod och mer tid för att bygga funktioner istället för att skriva repetitiva tester.

Omstrukturera och optimera äldre kod

Äldre kod bromsar ofta teamen med komplex logik, föråldrade mönster och riskfyllda förändringar. Amazon Q Developer hjälper dig att rensa upp detta på ett säkert sätt, direkt i din IDE.

📌 Hur man refaktorerar med Amazon Q:

Öppna filen, markera den kod du vill förbättra och be Amazon Q att omstrukturera eller optimera den med hjälp av en enkel uppmaning som "förenkla denna logik" eller "optimera för prestanda".

Amazon Q presenterar först en tydlig, stegvis plan som förklarar:

Vad kommer att förändras

Varför förändringen behövs

Hur förbättrar det läsbarheten, prestandan eller underhållsbarheten?

Du kan ställa frågor, förfina tillvägagångssättet eller avbryta helt. När den uppdaterade koden har godkänts kan den infogas med ett enda klick. I många fall uppdaterar eller genererar Q även tester så att du kan validera ändringarna omedelbart.

Påskynda introduktionen för nya utvecklare

Onboarding innebär vanligtvis att man måste gräva sig igenom okänd kod, föråldrade dokument och massor av frågor. Amazon Q Developer påskyndar detta genom att fungera som en inbyggd guide i IDE.

📌 Så här hjälper det:

Förstå kodbasen snabbare: Nya utvecklare kan be Amazon Q förklara filer, funktioner eller arbetsflöden och få svar som är direkt kopplade till den faktiska koden.

Fyll automatiskt i luckor i dokumentationen: Med hjälp av agenten /doc kan Q generera README-filer eller dokumentation på mappnivå genom att analysera arkivet. Detta hjälper nyanställda att snabbt förstå arkitekturen, dataflödet och viktiga komponenter.

Lär dig standarder genom att göra: Amazon Q genererar kod som följer befintliga mönster och interna bibliotek, vilket hjälper nya utvecklare att skriva korrekt kod från dag ett.

Bästa praxis för Amazon Q-utvecklare inom kodgenerering

Amazon Q Developer fungerar bäst när du behandlar det som en smart parprogrammerare. Här är några metoder som hjälper dig att få korrekta, användbara resultat samtidigt som du håller din kodbas under kontroll.

Börja med befintlig struktur: Lägg till importer, klassdefinitioner eller funktionsskelett innan du ber Q att generera logik så att den förstår omfattningen och avsikten.

Håll filerna fokuserade: Dela upp icke-relaterad logik i separata filer eller moduler för att undvika att modellen blir förvirrande med blandade sammanhang.

Använd chatt för komplexa uppgifter: Gå från inline-förslag till chattpanelen när uppgiften kräver förklaring, iteration eller steg-för-steg-resonemang.

Var specifik och konkret: Ange språk, ramverk, version och förväntat resultat istället för att ställa allmänna frågor.

Inkludera verkliga indata: Klistra in relevanta kodsnuttar, felmeddelanden eller exempeldata så att Q kan resonera om det faktiska problemet.

Läs innan du accepterar: Kontrollera att den genererade koden är korrekt, säker och överensstämmer med ditt projekts mål.

Begränsningar för Amazon Q Developer

Amazon Q Developer är kraftfullt, men även de bästa kodredigerarna har sina begränsningar. Du bör vara medveten om verktygets kvoter, tekniska begränsningar och operativa begränsningar för att kunna planera användningen på ett realistiskt sätt och undvika överraskningar när användningen ökar.

Begränsa månatliga kodtransformationer: Begränsar automatiserade kodtransformationer till 4 000 rader kod per månad på Pro-nivån, aggregerat på kontonivå.

Begränsa agentdrivna arbetsflöden: Tillåter endast 30 agentanrop per månad i IDE:er och Amazon CodeCatalyst för utvecklingsagenter.

Begränsa sammanfattningar av pull-förfrågningar: Genererar upp till 20 sammanfattningar av pull-förfrågningar per månad i CodeCatalyst.

Minska kapaciteten på gratisnivåer: Tillämpar lägre kvoter för AWS Builder ID- och IAM-användare jämfört med Pro-nivåanvändare.

Tillämpa storleksbegränsningar för promptar: Accepterar maximalt 4 000 tecken per chattprompt, vilket kan begränsa mycket stora eller komplexa förfrågningar.

Kräver mänsklig validering: Genererar ibland ofullständig eller felaktig kod, vilket gör att utvecklare måste granska koden.

Begränsa avancerade arbetsflöden: Gör det svårt att automatisera stora volymer eller högt specialiserade uppgifter utan stöd på företagsnivå.

Alternativ till Amazon Q Developer

Amazon Q Developer fungerar bra när ditt primära behov är kodassistans på IDE-nivå, särskilt inom AWS-ekosystemet. Men när teamen växer stöter många på dess begränsningar och inser att leverans av programvara innebär mycket mer än bara att skriva kod. Modern programvaruutveckling behöver ett allt-i-ett-system, utan att tvinga utvecklare att sammanfoga fem olika verktyg.

Det är här ClickUp for Software Teams kommer in som världens första konvergerade AI-arbetsyta som kopplar samman planering, utförande, dokumentation, samarbete och kod på ett och samma ställe. Det täcker hela livscykeln för mjukvaruutveckling (SDLC), med AI inbyggt direkt i varje arbetslager, vilket eliminerar arbetsutbredning.

Det innebär att ClickUp förstår hela projektets sammanhang: vad uppgiften är, varför den är viktig, vem som äger den, var den ligger i sprinten och vilken dokumentation som redan finns.

Låt oss titta på hur plattformen går utöver IDE-nivåassistans för att bli ett verkligt alternativ till Amazon Q Developer! 💁

Svara på arbetsfrågor med ClickUp Brain

LLM är utmärkta på att förstå språk. Men utan verklig kontext är de fortfarande gissningar.

ClickUp Brain är ett kontextmedvetet AI-verktyg som knyter samman allt i din arbetsyta. Det sammanställer ClickUp-uppgifter, dokument, konversationer och projekthistorik så att dess svar återspeglar vad som faktiskt händer, inte bara vad som skrivits in i en prompt.

Generera tekniska specifikationer direkt från uppgifter, PR-anteckningar eller tekniska diskussioner med ClickUp Brain

Här är vad team kan göra med denna AI för mjukvaruteam:

Sammanfatta sprintens framsteg, hinder och beslut med hjälp av liveprojektdata.

Ställ frågor och få svar baserade på verkliga uppgiftshistorik.

Skapa kodsnuttar i dokument eller uppgifter med hjälp av naturliga språkprompter.

Koppla produktutvärderingar och användarfeedback till verkliga användarbehov och prioriteringar.

Om du till exempel utforskar en idé för en app för mental hälsa kan du be ClickUp Brain att hjälpa dig att validera produkt-marknadsanpassningen. Den hämtar information från dina dokument, forskningsanteckningar och konversationer och baserar svaren på ditt faktiska projektkontext.

🧠 Rolig fakta: Apollo Guidance Computer (AGC) från 1969 fungerade med bara 72 kilobyte minne (ofta angivet som 64 KB+ i vardagligt tal). Detta minimala, handvävda magnetkärnminne var mindre än den data som behövs för att lagra en enda högupplöst bild på en modern smartphone.

Sök i hela ditt arbetsområde med ClickUp Enterprise Search

ClickUp Enterprise AI Search arbetar i bakgrunden för att göra alla filer, anteckningar och integrationer omedelbart sökbara. Det kopplar samman alla dina verktyg, såsom dokument, uppgifter, chattar, möten och till och med externa appar som Drive, Slack, Gmail och Notion, till ett enda AI-drivet söklager.

Du kan ställa direkta, övergripande frågor som "Vilka är våra viktigaste kundfrågor den här månaden?" eller "Vilka funktioner hindrar denna sprint?" och få svar baserade på live-data från arbetsytan.

Be ClickUp Enterprise AI Search att hitta specifika dokument eller uppgifter på några sekunder

🚀 ClickUp-fördel: Om du någonsin har avbrutit felsökningen mitt i för att leta igenom gamla ärenden, dokument, GitHub-trådar eller mötesanteckningar, vet du hur snabbt kontextbyten kan förstöra momentum. ClickUp Brain MAX löser det problemet. Det ger dig en AI-kompanjon för skrivbordet som fungerar i hela ditt ClickUp-arbetsområde, externa AI-orkestreringsverktyg och på webben. Du kan chatta med premium-AI-modeller som Brain, Claude, Gemini, OpenAI och fler för att resonera om buggar, granska kod, sammanfatta krav eller generera dokumentation. När hinder uppstår i form av frågor som ”Var diskuterades detta?” eller ”Vad är den senaste specifikationen?” hämtar Brain MAX:s universella sökfunktion sammanhang från uppgifter, dokument, GitHub, filer och konversationer på ett och samma ställe. Få snabbare validering och tydligare beslut med ClickUp Brain MAX

Kör autonoma arbetsflöden med ClickUp Agents

Undrar du hur du kan använda AI för att automatisera uppgifter? Då har du kommit rätt.

ClickUp Super Agents är AI-drivna teammedlemmar som arbetar inom din arbetsyta. De kan taggas, tilldelas arbete eller aktiveras automatiskt. Dessa agenter utför också resonemang över flera steg istället för att ge enstaka svar.

Konfigurera flerstegsarbetsflöden med hjälp av anpassningsbara verktyg och datakällor i hela ditt arbetsområde med ClickUp Super Agents

Till skillnad från traditionella AI-assistenter eller regelbaserade bots har ClickUp Agents:

Minne: Korttids-, långtids-, episodiskt minne och preferensminne, så att de kommer ihåg hur ditt team arbetar.

Kontextuell intelligens: Kontinuerlig medvetenhet om projektuppdateringar, beslut och förändringar

Autonomi: Förmågan att resonera, delegera till underagenter och slutföra arbetsflöden från början till slut.

Mänsklig styrning: Explicita behörigheter, revisionsloggar och godkännandekontroller

Omgivningsmedvetenhet: De kan proaktivt upptäcka risker, hinder eller insikter utan att behöva ständigt uppmana till det.

Detta gör dem fundamentalt olika från IDE-bundna agenter eller automatiseringsskript.

Insikter om ClickUp Super Agents:

Skapa din egen ClickUp Super Agent

📌 Alternativ 1: Skapa en superagent med hjälp av Natural-Language Builder

Detta är det snabbaste sättet att komma igång och rekommenderas för de flesta team. Så här fungerar det:

Öppna AI från sidomenyn Global Navigation.

Välj Ny superagent i sidomenyn

Välj ett av följande alternativ: Välj en mall från agentkatalogen Börja från scratch med en begäran på vanlig engelska (t.ex. Ställ in en assistent för innehållsflödet)

Välj en mall från agentkatalogen

Börja från grunden med en enkel begäran på engelska (t.ex. Ställ in en assistent för innehållsflödet).

Svara på utvecklarens uppföljningsfrågor

Granska agentprofilen i sidofältet.

Aktivera agenten

Välj en mall från agentkatalogen

Börja från grunden med en enkel begäran på engelska (t.ex. Ställ in en assistent för innehållsflödet).

📌 Alternativ 2: Skapa en superagent från grunden

Det här alternativet ger dig fullständig manuell kontroll. Allt du behöver göra är att:

Öppna AI från den globala navigeringen och välj Alla superagenter.

Klicka på Start from scratch (Börja från början) i ditt ClickUp Super Agents-gränssnitt

Konfigurera: Namn och beskrivning Behörigheter och synlighet Instruktioner och mål Triggers (manuella, schemalagda eller händelsebaserade)

Namn och beskrivning

Behörigheter och synlighet

Instruktioner och mål

Triggers (manuella, schemalagda eller händelsebaserade)

Aktivera agenten

Namn och beskrivning

Behörigheter och synlighet

Instruktioner och mål

Triggers (manuella, schemalagda eller händelsebaserade)

❗️ Observera: Innan du implementerar en agent i aktiva arbetsflöden kan du testa och förbättra den. Du kan antingen starta en DM för att ställa frågor, ge feedback eller justera beteendet, eller helt enkelt aktivera den manuellt för att se hur den beter sig enligt schemat. Upprepa efter behov och justera uppmaningar, behörigheter och verktyg tills agenten beter sig precis som du vill.

Fixa buggar och leverera funktioner med ClickUp Codegen

ClickUp Codegen är en extern AI-agent som utför uppgifter, bygger funktioner och svarar på kodrelaterade frågor med hjälp av naturligt språk. Den är utformad för att hjälpa mjukvaruteam att släppa funktioner snabbare, minska fel och till och med skapa produktionsklara pull-förfrågningar.

Så här fungerar Codegen i ClickUp:

Tilldela uppgifter till Codegen Agent eller @nämn den i uppgiftskommentarer för att aktivera dess funktioner.

Automatisera utvecklingsuppgifter , svara på tekniska frågor och hjälp till med kodning direkt från ClickUp.

Integrera med din arbetsyta så att den kan läsa och uppdatera uppgifter, lägga till kommentarer, tilldela uppgifter och interagera med ditt teams arbetsflöde.

Integrera ClickUp Codegen i din arbetsyta för att automatisera kodningen

För att kunna använda Codegen måste en arbetsplatsadministratör eller ägare ansluta den från App Center, och användarna måste ha ett Codegen-konto. När det är konfigurerat kan alla arbetsplatsmedlemmar interagera med Codegen Agent.

📌 Exempel: En produktionsfel rapporteras direkt efter en release. En uppgift skapas i ClickUp med felloggar, användarpåverkan och länkar till relaterade funktioner. Istället för att byta verktyg kan du tilldela uppgiften till ClickUp Codegen Agent för att starta utredningen.

Nämn ClickUp Codegen i dina uppgiftskommentarer för att aktivera dess funktioner

Codegen läser hela uppgiftskontexten, spårar relevanta delar av kodbasen och identifierar det gränsfall som orsakar felet.

När problemet är klart genererar Codegen en korrigering som följer dina befintliga kodmönster och standarder. Den kan uppdatera eller lägga till enhetstester för att täcka det felaktiga scenariot och säkerställa att felet inte återkommer.

Här är vad Abraham Rojas, leveransteamchef på Pattern, hade att säga om att använda ClickUp:

Vi använder ClickUp för att spåra våra interna mjukvaruutvecklingsprojekt. Att hantera flera projekt och team underlättar för mig, och detta är ett av de bästa verktygen jag hittills har använt för att hantera mina scrum- och moderna agila projekt.

Vi använder ClickUp för att spåra våra interna mjukvaruutvecklingsprojekt. Att hantera flera projekt och team underlättar för mig, och detta är ett av de bästa verktygen jag hittills har använt för att hantera mina scrum- och moderna agila projekt.

Förvandla kodassistans till exekvering med ClickUp

AI-genererad kod fungerar bäst när den är anpassad till hur utvecklare redan arbetar. Amazon Q Developer gör detta på ett bra sätt i IDE, vilket hjälper ingenjörer att förstå befintlig kod, refaktorisera på ett säkert sätt och leverera snabbare, särskilt i AWS-fokuserade stackar.

Men dess räckvidd slutar vid koden. Den kan inte se planeringsdiskussionerna, supportkontexten eller dokumentationen som förklarar varför något finns.

När den kontexten finns någon annanstans måste utvecklare fortfarande pussla ihop historien.

ClickUp har en annan approach. ClickUp Brain förstår uppgifter, dokument och konversationer, medan ClickUp Super Agents agerar utifrån den kontexten allteftersom arbetet utvecklas. Och ClickUp Codegen kopplar kodändringar direkt till verkliga krav. Tillsammans erbjuder de en enhetlig arbetsyta som håller kontexten intakt från planering till leverans utan att bryta flödet. Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅