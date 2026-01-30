Hur man använder Claude för lektionsplanering 2026

Lektionsplaneringen slutar sällan när skoldagen är slut.

Det tar tid på kvällarna, helgerna och de lugna timmarna när du egentligen borde vila. Förutom att planera aktiviteterna måste du också anpassa dem efter olika kunskapsnivåer, se till att de följer standarderna, hitta material och se till att lektionen faktiskt fungerar för just dina elever.

Det är ingen överraskning att lärare i genomsnitt lägger 12 timmar per vecka på lektionsplanering, enligt National Education Association. Det är nästan en hel extra arbetsdag som läggs på att förbereda undervisningen, inte på att undervisa.

Verktyg som Claude lovar att underlätta arbetet. Om de används på rätt sätt kan dessa AI-verktyg dramatiskt minska planeringstiden och hjälpa dig att skapa solida lektionsutkast på några minuter istället för timmar.

Den här guiden visar dig hur du använder Claude på rätt sätt för lektionsplanering. Från att förbereda rätt sammanhang, till att skriva uppmaningar som faktiskt speglar din klass, till att förfina AI-genererade planer till lektioner som du kan undervisa med självförtroende, kommer du att lära dig hur du förvandlar Claude till en praktisk planeringspartner, inte bara ännu en flik som du öppnar och stänger.

Vad du behöver innan du använder Claude för lektionsplanering

Först och främst är kvaliteten på det du får ut av Claude direkt kopplad till kvaliteten på det du lägger in.

Om du lägger bara 10 minuter på att samla dina tankar och material i förväg kan du spara timmar av frustrerande omskrivningar och redigeringar. Låt oss titta på hur du kan göra det:

✅ Definiera dina lärandemål

Innan du utforskar olika AI-prompttekniker måste du veta vad du vill att dina elever ska lära sig. Tydliga lärandemål är grunden för alla bra lektioner och ger Claude ett specifikt mål att sträva efter. Utan dem ber du bara om en samling aktiviteter utan tydligt syfte.

Fundera på vad du vill att eleverna ska veta, förstå eller kunna göra när lektionen är slut. Var specifik. Istället för ett brett mål som ”eleverna ska lära sig om inbördeskriget” ska du sikta på något mätbart: ”Eleverna ska kunna identifiera tre huvudorsaker till inbördeskriget och förklara hur de bidrog till konflikten. ”

Genom att anpassa dina mål efter läroplanens standarder och ta hänsyn till olika VARK-inlärningsstilar får Claude ytterligare ett kontextlager. Om du nämner dessa standarder i din uppmaning hjälper det AI:n att generera innehåll som uppfyller de krav på noggrannhet och relevans som gäller för din årskurs. Detta är ett viktigt steg i effektiv lektionsplanering och bedömning.

✅ Samla in information om kursens sammanhang och begränsningar

Varje klassrum är unikt. Det som fungerar för en klass med 15 gymnasieelever fungerar inte för en klass med 30 tredjeklassare. Det är den typen av sammanhang som Claude inte kan gissa sig till, och det är därför generiska lektionsplaner ofta misslyckas.

Innan du börjar med uppgifterna, gör en snabb lista över hur det ser ut i ditt klassrum:

Grunderna: Åldersnivå, ämne och lektionens längd

Dina elever: Allmän läsnivå, antal elever som lär sig engelska och eventuella specifika IEP-anpassningar som du behöver ta hänsyn till.

Dina resurser: Den teknik du har tillgång till (eller inte har), konstmaterial, laboratorieutrustning eller andra fysiska material som kan begränsa dina aktiviteter.

Genom att vara tydlig med dessa begränsningar från början förhindrar du att Claude föreslår en briljant gruppaktivitet som kräver en iPad per elev när du bara har en enda dator i klassrummet. Detta enkla steg säkerställer att den lektionsplan du får är anpassad efter verkligheten i din undervisningsmiljö.

✅ Välj din önskade lektionsstruktur

Varje lärare har sitt eget favoritflöde för sina lektioner.

Oavsett om du är ett fan av 5E-modellen (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate), Madeline Hunters direkta undervisning eller ett ramverk för gradvis frigörande, är det viktigt att du berättar för Claude vilken struktur du föredrar. Det säkerställer att resultatet känns bekant och passar din undervisningsstil.

Om du inte har någon formell modell att följa är det också okej. Skissa bara upp ett enkelt, logiskt flöde för Claude. En klassisk struktur som du kan använda är:

Uppvärmning: En snabb aktivitet för att få eleverna att tänka Instruktion: Den del där du introducerar det nya konceptet. Guidad övning: En aktivitet som ni gör tillsammans som klass. Självständigt arbete: En uppgift som eleverna utför på egen hand. Avslutning: En kort sammanfattning eller utgångsbiljett för att kontrollera förståelsen.

Att specificera en struktur hjälper till att skapa konsekvens, särskilt när du genererar flera lektionsplaner för en enda enhet. Det gör AI:ns resultat mer förutsägbara och lättare att integrera i din befintliga läroplan.

Hur man skriver effektiva uppmaningar för lektionsplaner i Claude

Om förberedelserna är grunden, är effektiva uppmaningar arkitekturen i din lektionsplanering. En välformulerad uppmaning är en detaljerad uppsättning instruktioner som guidar Claude mot mer användbara resultat. Bättre uppmaningar leder till mer kompletta och användbara lektionsplaner.

Oroa dig inte för att det ska bli perfekt första gången.

Att skapa uppmaningar är en färdighet som förbättras med övning. Nyckeln är att vara så specifik och strukturerad som möjligt, ibland till och med använda tekniker som uppmaningskedjor. När du hittar en uppmaningsformel som fungerar, spara den. Du kommer att kunna återanvända och anpassa den för framtida lektioner, vilket sparar ännu mer tid.

Inkludera årskurs, ämne och tidsbegränsningar.

Dessa tre detaljer är icke-förhandlingsbara och bör ingå i varje lektionsplaneringsfråga du skriver.

Tillsammans bildar de de mest grundläggande och viktiga delarna av kontexten som Claude behöver för att skapa en relevant och användbar plan.

Årskurs: Detta avgör ordförrådet, komplexiteten i begreppen och vilka typer av aktiviteter som är lämpliga för elevernas utvecklingsnivå.

Ämne: Detta sätter förväntningarna på innehållets noggrannhet och de bästa pedagogiska metoderna. En naturvetenskapslektion kräver en annan struktur än en litteraturlektion.

Tidsbegränsningar: Detta avgör lektionens tempo. En 90-minuters lektion ser väldigt annorlunda ut än en 45-minuters lektion.

Så här kan du väva in dessa detaljer i en naturligt klingande uppmaning:

”Skapa en 50-minuters lektionsplan för en biologilektion i årskurs 10 om mitosprocessen.”

Denna enkla mening ger Claude den nödvändiga kontexten för att skapa en relevant plan.

Vi gav Claude en uppmaning från ClickUp Brain (ja, det stöder flera LLM från ett enda gränssnitt) och fick detta svar!

Ange din undervisningsmodell och elevernas behov.

Lägg nu till detaljer som anpassar lektionsplanen till din klass. Börja med att namnge den undervisningsmodell du valde under förberedelserna. Du kan till exempel säga: ”Använd modellen ”Jag gör, vi gör, ni gör” för denna lektion. ”

Gå sedan vidare till att specificera dina elevers behov. Här kan du säkerställa att lektionen är tillgänglig och engagerande för alla i klassrummet. Var specifik när det gäller vad du behöver från Claude.

”Inkludera meningsinledningar för elever som lär sig engelska under gruppdiskussionen.”

”Erbjud en fördjupningsaktivitet för elever som blir klara med den självständiga övningen tidigt. ”

”Föreslå ett praktiskt alternativ till arbetsbladet för mina kinestetiska elever.”

För en engelsklektion kan du använda agentprompting för att be om ett arbetsblad om ton och stämning med olika textexempel som stöder olika läsnivåer. Claude kan generera dessa differentierade material, men bara om du uttryckligen ber om dem.

Claudes svar på den första frågan

⚡️Mallarkiv: ClickUp-mallen för lektionsplanering hjälper dig att organisera enskilda lektioner och fylla dem med noggrant planerade uppgifter och aktiviteter – tänk på den som ett verktyg för att skapa översikter för varje lektion eller som en daglig planeringskalender. Mallen erbjuder dagliga och veckovisa vyer för att definiera inlärningsmål. Konfigurera anpassade fält för att bifoga undervisningsmaterial, följa framsteg eller lägga till anteckningar. När du håller din lektion kan du ha mallen öppen på din bärbara dator och kryssa av uppgifter för enklare organisation. I slutet av lektionen kanske du vill ge eleverna förberedelseuppgifter – i så fall kan du använda listan över inlämnade uppgifter för att skicka ett ClickUp-formulär till dina elever där de kan lämna in sina uppgifter. Spåra och betygsätt läxor med statusar som Att göra, Underkänd och Godkänd.

Begär specifika lektionskomponenter

En komplett lektionsplan, precis som de projekt som hanteras med programvara för projektledning inom teknik, innehåller mer än bara aktiviteter. Den innehåller alla små men viktiga delar som gör att en lektion flyter smidigt. Om du inte ber om dessa komponenter kommer Claude sannolikt att utelämna dem.

Tänk igenom hela lektionen från början till slut och begär allt du behöver. En bra checklista innehåller:

Lärandemål

En viktig fråga för dagen

En uppvärmnings- eller inledningsaktivitet

Viktiga punkter för din direkta undervisning

En guidad övningsaktivitet med frågor att ställa till eleverna.

En självständig övningsuppgift

En formativ bedömning eller utgångsbilljett

En lista över nödvändigt material

Det är också smart att be om uppskattade tidsangivelser för varje avsnitt. Det hjälper dig att visualisera lektionens flöde och identifiera potentiella problem med takten innan du står framför klassen. Detta är en viktig del av att integrera lektionsplanering och bedömning.

📮 ClickUp Insight: 62 % av våra respondenter förlitar sig på konversationsbaserade AI-verktyg som ChatGPT och Claude. Deras välbekanta chatbot-gränssnitt och mångsidiga förmågor – att generera innehåll, analysera eller till och med hjälpa till att skapa databaser och mycket mer – kan vara anledningen till att de är så populära inom olika roller och branscher.

Hur man granskar och anpassar Claudes lektionsplanering

Att behandla en AI-genererad lektionsplan som en färdig produkt är ett vanligt misstag. Det är ett bra första utkast, men det behöver en mänsklig touch för att verkligen vara effektivt i ditt klassrum.

Claude vet inte att hälften av din klass var på utflykt igår eller att brandövningen just har förstört din tidsplanering. Din granskning och anpassning förvandlar ett generiskt dokument till något du faktiskt kan använda. Det är här din professionella bedömning är viktigast.

Kontrollera timing och tempo för din klass

AI-tidsuppskattningar är just det – uppskattningar. De baseras på genomsnitt och tar inte hänsyn till den unika rytmen i ditt klassrum. Du vet hur lång tid det verkligen tar för dina elever att växla mellan aktiviteter och hur många frågor de kommer att ha om ett nytt begrepp.

Läs igenom den genererade planen och gå igenom varje steg i tankarna med dina specifika elever i åtanke.

Var realistisk: Om Claude föreslår en 10-minutersaktivitet, men du vet att det kommer att ta dina elever 15 minuter, justera planen.

Bygg in en buffert: Lägg alltid till några extra minuter för oväntade frågor, tekniska problem eller de magiska lärorika ögonblicken som du inte kan planera för.

💡Proffstips: Tempot är ofta den svagaste delen av en AI-genererad lektion. En snabb, realistisk tidskontroll kan förhindra att du får ont om tid eller avslutar 20 minuter för tidigt.

Lägg till din undervisningsröst och lokala kontext

En lektionsplan från Claude kan ibland kännas lite... robotlik. Den saknar den personlighet och värme som gör din undervisning unik. Eleverna märker när en lektion inte låter som du, och den bristen på kontakt kan hindra engagemanget.

Det här är din chans att ge planen din egen stil.

Lägg till dina egna berättelser och exempel: Koppla innehållet till dina elevers liv, din gemenskap eller tidigare lektioner.

Inkorporera dina rutiner: Om du har ett specifikt sätt att börja lektionen på eller en call-and-response-metod som du använder, skriv in det i planen.

Justera språket: Ändra formuleringarna så att de stämmer överens med hur du faktiskt talar. Om du aldrig skulle säga ”låt oss nu börja med aktiviteten”, ändra det till något mer naturligt.

Genom att göra lektionen personlig kan du hjälpa eleverna att engagera sig i innehållet.

🛠️ Verktygslåda: Några av de bästa lektionsidéerna dyker inte upp när du sitter vid ditt skrivbord. De kommer när du rättar prov, pendlar eller funderar högt på morgondagens lektion.

Anpassa differentieringen för dina elever

Claude kan ge förslag på differentiering, men det är du som är experten på dina elevers individuella behov. AI:ns förslag är en bra utgångspunkt, men de måste anpassas till de verkliga personerna i ditt klassrum.

När du granskar planen, tänk på specifika elever.

Stöd: Räcker de föreslagna meningsinledningarna för en viss engelsklärare, eller behöver de också en ordbank?

Förlängningar: Är utmaningsaktiviteten verkligen utmanande för dina avancerade elever, eller är det bara mer av samma arbete?

Anpassningar: Stämmer planen överens med de specifika anpassningar som anges i dina elevers individuella utbildningsplaner (IEP)?

Det är här din professionella expertis kommer till sin rätt. AI kan ge dig idéer för differentiering, men det är du som kan tillämpa dem effektivt för dina elever.

Hur du sparar och organiserar lektionsplaner för framtida bruk

Du lägger ofta timmar på att skapa och finslipa en bra lektionsplan, bara för att den sedan försvinner i en slumpmässig mapp på din dator och aldrig mer ses.

När dina lektionsplaner är utspridda över olika dokument och mappar slösar du dyrbar tid på att leta efter den där fantastiska aktiviteten du gjorde förra året. Denna oordning gör det svårare att skapa en sammanhängande läroplan eller dela resurser med kollegor.

Ett välorganiserat system för dina lektionsplaner sparar tid senare. Det gör att du enkelt kan hitta, återanvända och förbättra dina bästa arbeten, vilket sparar dig timmar över tid.

Claude är förstås bra på att utarbeta lektionsplaner. Det hjälper dig att snabbt gå från en tom sida till en gedigen första version.

Men när lektionen väl är klar står lärarna fortfarande inför ett svårare problem:

Var finns detta?

Hur återanvänder jag det?

Hur anpassar jag det nästa vecka?

Hur delar jag det utan att behöva göra om allt?

Det är här ClickUp kommer in. Istället för att behandla AI-resultat som ett engångsdokument förvandlar ClickUp lektionsplaneringen till ett repeterbart, organiserat arbetsflöde som kan skalas upp över klasser, terminer och lärarteam. Se hur arbetsflödet fungerar i praktiken.

Börja med flexibla AI-utkast med ClickUp Brain (multimodell, inte låst).

ClickUp Brain stöder flera AI-modeller och låter dig komma åt dem direkt i samband med dina uppgifter.

Varje lektion börjar på samma sätt: utkast, revidering och förfining av idéer.

ClickUp Brain ger dig tillgång till flera AI-modeller på ett och samma ställe, så du är aldrig låst till en enda assistent. Du kan börja med Claude för att skissa på en lektion, byta till ChatGPT för att förenkla instruktionerna eller använda en annan modell för att generera utvärderingsfrågor, allt utan att behöva kopiera innehåll mellan verktygen.

Istället för att hoppa mellan flikar och verktyg finns Brain direkt i din arbetsyta. Det innebär att dina uppmaningar baseras på det du redan arbetar med, oavsett om det är en enhetsplan, ett standarddokument eller förra veckans lektion.

För lärare eliminerar detta friktionen just när idéerna börjar ta form. Istället för att välja ”det bästa AI-verktyget” väljer du det bästa resultatet för den uppgift du står inför.

Förvandla en lektionsplan till en genomförbar undervisningsuppgift

När lektionsplanen är klar börjar det riktiga arbetet: förbereda material, anpassa takten, anpassa bedömningar och se till att inget glöms bort.

Det är här ClickUp Tasks blir ryggraden i lektionsgenomförandet. En enskild lektion blir en uppgift som fångar helheten, inte bara ett dokument. Du kan använda anpassade fält för att definiera:

Årskurs och ämne

Lektionens längd

Komplexitet eller differentieringsnivå

Anpassning till standarder

Leveransformat (föreläsning, grupparbete, laboration, diskussion)

Därifrån speglar deluppgifterna hur lärare faktiskt förbereder sig: material att samla in, bilder att färdigställa, arbetsblad att skriva ut, bedömningar att granska. Istället för att jonglera med mentala checklistor eller spridda anteckningar finns allt som behövs för att undervisa den lektionen på ett strukturerat ställe.

Så här struktureras din lektionsplanering i ClickUp Uppgifter och deluppgifter

Utöka, samarbeta och förfina i ClickUp Docs

Vissa detaljer i lektionerna hör inte hemma i checklistor. De behöver utrymme att andas.

ClickUp Docs är platsen där själva lektionsinnehållet finns. Det innebär att fullständiga instruktioner, diskussionsfrågor, exempel på förklaringar, anpassningsanteckningar och reflektionsfrågor finns i ett samarbetsdokument som är direkt kopplat till uppgiften.

Detta gör iterationen naturlig. Du kan revidera formuleringar efter lektionen, lämna kommentarer om vad som fungerade eller inte fungerade och samarbeta med kollegor utan att behöva skicka versioner fram och tillbaka via e-post.

I grund och botten ger uppgifter dig struktur. Dokument ger dig djup. Tillsammans speglar de hur lärare faktiskt tänker: organiserat, men flexibelt.

Använd AI-drivna dokument i ClickUp för att skapa och förfina dina lektioner snabbare.

Hitta alla lektioner direkt med Enterprise Search

Din lektionsplanering kan finnas i ett ClickUp Doc-dokument. Arbetsbladet kan finnas i Google Drive. Förra årets bedömningskriterier kan vara begravda i en PDF-bilaga eller en gammal kommentartråd.

ClickUps Enterprise Search löser detta genom att söka i hela din anslutna arbetsyta och tredjepartsappar, inte bara i ClickUp.

Det innebär att du kan söka på ett ställe och omedelbart få fram:

Lektionsplaner lagras i ClickUp Docs

Arbetsblad och presentationsbilder i anslutna Google Docs eller Google Drive

Bilagor, PDF-filer och filer kopplade till uppgifter

Tidigare kommentarer, instruktioner och anteckningar kopplade till tidigare lektioner

För lärare är detta avgörande under verkliga situationer i klassrummet. När du planerar morgondagens lektion, förbereder en vikarie eller justerar en enhet mitt i veckan, låter Enterprise Search dig hämta material på några sekunder, även om det skapades för flera månader sedan i ett annat verktyg.

Det förvandlar hela din undervisningshistorik till ett sökbart bibliotek, utan att du behöver migrera allt på en dag.

ClickUp Enterprise Search hjälper dig att samla all arbetsinformation på ett ställe.

🚀 Fördelen med ClickUp: Använd en anpassad Super Agent för att hantera de repetitiva delarna av lektionsförberedelserna! Lektionsplanering innefattar mycket repetitivt arbete. Att strukturera lektioner på samma sätt, kontrollera om något saknas, skapa förberedelsechecklistor, märka betygsnivåer eller påminna sig själv om att lägga till bedömningar. Med ClickUps kodfria Agent Studio kan lärare enkelt skapa en anpassad Super Agent utan att skriva en enda rad kod. Du definierar vad agenten ska leta efter och vilka åtgärder den ska vidta – till exempel granska nya lektionsuppgifter för att markera saknade mål, automatiskt generera deluppgifter för lektionskomponenter, föreslå differentieringsidéer eller påminna dig när en lektion ännu inte har granskats. Med tiden anpassar sig din Super Agent till din planering. Den hanterar tyst det repetitiva förberedelsearbetet i bakgrunden, så att du kan fokusera din energi på undervisning, kreativitet och dina elever. Tänk på det som en virtuell undervisningsassistent som du utformar en gång och återanvänder varje vecka. Möt Kais agent, som hjälper honom att förbereda sig för dagen utifrån högprioriterade uppgifter!

Varför detta arbetsflöde fungerar för lärare

Claude hjälper dig att skriva utkast snabbare. ClickUp hjälper dig att undervisa bättre över tid.

Genom att kombinera multimodell-AI, strukturerade uppgifter, samarbetsdokument och kraftfull sökfunktion i ett enda system slutar lektionsplanering att vara ett engångsarbete och blir istället ett växande undervisningsbibliotek.

Med ClickUp bygger du i princip ett system som gör nästa lektion enklare. Det är skillnaden mellan att använda AI ibland och att integrera det i själva undervisningen.

💡Proffstips: Lektionsplaneringen förbättras snabbast när feedbacken finns i själva arbetet. Istället för att diskutera ändringar i e-post eller separata chattverktyg, håller ClickUp Chat konversationerna direkt kopplade till lektionsuppgifter och dokument. Det innebär att medlärare kan föreslå ändringar, ställa frågor eller flagga problem direkt i lektionen, utan att sammanhanget går förlorat eller dupliceras. Denna typ av centraliserad kommunikation gör samarbetet tydligare, minskar fram- och återgången och säkerställer att förbättringar faktiskt förs vidare till framtida lektioner istället för att försvinna i meddelandetrådar.

Vanliga misstag när du använder Claude för lektionsplanering

Att använda AI för lektionsplanering sparar 5,9 timmar per vecka, men det finns några vanliga fallgropar att se upp för. Genom att undvika dessa misstag kan du förbättra din effektivitet i lektionsplaneringen och skapa lektioner som fungerar för dina elever.

Vaga uppmaningar: Att be om en ”lektion om andra världskriget” är för allmänt. Du får en generisk, oanvändbar plan. Specificitet är din bästa vän.

Hoppa över granskningen: Att behandla AI-resultat som en slutprodukt är ett recept på katastrof. Granska alltid noggrannheten, takten och lämpligheten för dina elever.

Glömmer att differentiera: Claude kan ge bra idéer för differentiering, men det görs inte automatiskt. Du måste be om modifieringar och sedan anpassa dem efter dina elevers specifika behov.

Spara inte dina frågor: När du skapar en fråga som ger ett bra resultat, spara den i ett frågebibliotek!

Lita inte blint på innehållet: AI kan göra misstag. Kontrollera alltid faktauppgifter, särskilt inom specialiserade eller komplexa ämnen, mot din läroplan och andra tillförlitliga källor.

Förlora inte din röst: Låt inte dina lektioner låta som om de har skrivits av en robot. Infoga din personlighet, dina berättelser och din unika undervisningsstil i planen för att hålla elevernas intresse uppe.

🎥 Effektiv organisation sträcker sig bortom individuella lektionsplaner till hela ditt veckovisa arbetsflöde. Titta på denna praktiska guide om hur du strukturerar din vecka för att upprätthålla konsekvens i din planeringsrutin och säkerställa att dina AI-genererade lektionsplaner integreras sömlöst i ditt undervisningsschema. 👇🏼

Tiofaldiga dina Claude-lektionsplaner med ClickUp

AI kommer inte att ersätta ditt omdöme som lärare. Men det kan ge dig mer tid, klarhet och mentalt utrymme när det används medvetet.

Claude är ett kraftfullt verktyg för att skapa lektionsplaner, men den verkliga effektiviteten kommer från det som händer därefter. Att granska, förfina och återanvända dessa lektioner över tid är det som förvandlar AI från en engångsfunktion till ett hållbart planeringssystem. Utan en plats att lagra sammanhang, uppmaningar och färdiga planer hamnar du i en situation där du måste göra om samma arbete om och om igen.

Det är där ClickUp kommer in i bilden. Genom att organisera lektionsplaner, uppmaningar, material och anteckningar i ett gemensamt arbetsutrymme kan du bygga upp ett levande lektionsbibliotek som växer med dig.

Med Docs, Search och ClickUp Brain som samverkar blir det enkelt att hitta, anpassa och förbättra tidigare lektioner, oavsett om du planerar för nästa vecka eller nästa termin. Och när planeringen blir enklare och mer organiserad kan undervisningen få den uppmärksamhet den förtjänar, istället för att ta ytterligare 10–12 timmar varje vecka.

Samla all din undervisningsplanering på ett och samma ställe. Kom igång gratis med ClickUp.

Vanliga frågor

Ja, samma principer gäller. Du kan använda Claude för att skapa utbildnings- och introduktionsmaterial, inte bara lektioner, genom att ange tydliga mål, information om målgruppen och en lista över specifika komponenter som du behöver.

Claude är ett fristående verktyg, vilket innebär att du kopierar och klistrar in innehåll mellan det och den plats där du lagrar dina lektionsplaner. Få tillgång till dina befintliga dokument och uppgifter för mer sammanhang med ClickUp AI, som är integrerat direkt i ditt ClickUp-arbetsområde.

Det bästa sättet är att använda en delad, centraliserad plattform. Ge alla i ditt team tillgång till att söka och bidra till ett gemensamt bibliotek genom att lagra dina lektionsplaner i ett delat ClickUp-arbetsutrymme, organiserat efter ämne, enhet eller standard. Du kan också använda Vertex42:s mall för veckolektionsplanering i ett traditionellt, utskrivbart format som komplement till dina AI-genererade planer.

Claude är ett användbart verktyg för att skapa utkast, men det ersätter inte en professionell lärare. Det känner inte dina elever, kan inte observera dynamiken i klassrummet och kan ibland göra sakfel. Använd alltid ditt professionella omdöme för att granska och anpassa resultatet.