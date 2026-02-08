Hur man skriver Grok-realtidsuppmaningar (med exempel)

Grok fick inte fart genom att agera som alla andra AI-assistenter. Med en live-anslutning till X reagerar den på vad som händer just nu, från nyheter till snabbt skiftande allmän opinion, istället för att förlita sig på frysta träningsdata. I OneLittleWebs studie "AI Big Bang" som omfattar augusti 2024–juli 2025 hade Grok i genomsnitt 57,2 miljoner besök per månad, vilket ökade till 129,8 miljoner per månad under det sista kvartalet (maj–juli 2025).

Grok är användbart när händelseutvecklingen går snabbare än dina dashboards. Om ditt team förlitar sig på realtidssignaler från X, nyheter och allmän opinion, avgör promptstrukturen om du får färsk information eller generiska resultat. Den här guiden visar hur du skriver Grok-prompts som pålitligt hämtar livekällor och sedan omvandlar det du lär dig till åtgärder i ClickUp.

Vad är Grok-realtidsdata-prompter?

Grok-prompter för realtidsdata är strukturerade frågor som instruerar Grok att hämta nya källor (X + webben) inom ett definierat tidsfönster och sedan returnera resultaten med länkar som du kan verifiera. Utan uttryckliga käll- och tidsbegränsningar kan Grok fortfarande svara, men resultatet kommer sannolikt att baseras på förutbestämd kunskap istället för aktuell bevisning.

Till skillnad från många stora språkmodeller (LLM) har Grok inbyggda webbsurfningsfunktioner och en liveanslutning till X. Men den tillgången räcker inte. Grok söker bara i livekällor när prompten tydligt ber om det. Om prompten är vag kan Grok använda sina statiska träningsdata istället för att söka efter realtidsinformation.

Termen "realtid" betyder här inte omedelbart. Beroende på källan tittar du på data från de senaste timmarna till ett par dagar. Din promptstruktur är det som talar om för Grok att antingen söka efter live-data eller använda sin statiska träningskunskap som standard.

💡 Proffstips: Här är två viktiga komponenter som gör en prompt "realtidsaktiverad": Källdirektiv: Genom att uttryckligen be Grok att kontrollera X, nyheter eller webbresultat talar du om för Grok var det ska söka. Tidsmarkörer: Ord som "idag", "denna vecka" eller "just nu" signalerar att du behöver färsk information.

Varför Grok realtidsdata är viktigt för team

Beslut formas av nyheter, skiftande stämningar och konkurrensåtgärder som utvecklas inom timmar, inte kvartal. Groks realtidsdataåtkomst ger teamen insyn i vad som händer när det händer.

Här är det som realtidsåtkomsten gör en konkret skillnad:

Spåra konkurrenter i realtid (lanseringar, uttalanden, narrativa förändringar)

Övervaka kriser när stämningen förändras (vad accelererar, vad avtar)

Verifiera forskning mot aktuella källor (upptäck föråldrade eller omtvistade påståenden)

Upptäck efterfrågesignaler tidigt (invändningar, förfrågningar, omnämnanden av konkurrenter)

Upptäck nya trender (ämnen, hashtags, berättelser)

Mät varumärkets uppfattning kontinuerligt (omnämnanden, ton, engagemang)

📮 ClickUp Insight: 62 % av våra respondenter förlitar sig på konversationsbaserade AI-verktyg som ChatGPT och Claude. Deras välbekanta chatbot-gränssnitt och mångsidiga förmågor – att generera innehåll, analysera data och mycket mer – kan vara anledningen till att de är så populära inom olika roller och branscher. Men om en användare måste byta till en annan flik för att ställa en fråga till AI varje gång, ökar de associerade växlingskostnaderna och kostnaderna för att byta kontext med tiden. Men inte med ClickUp Brain. Det finns direkt i ditt arbetsområde, vet vad du arbetar med, förstår vanliga textprompter och ger dig svar som är mycket relevanta för dina uppgifter! Upplev en fördubbling av produktiviteten med ClickUp!

Hur man konfigurerar Grok för realtidsdatasökningar

Även den bästa AI som är byggd för liveinformation kan ge dig föråldrade eller generiska svar om prompten inte tydligt begär realtidsdata. Grok är inget undantag. Utan rätt signaler kan den fall tillbaka på sina statiska träningsdata istället för att söka i livekällor.

Promptstrukturen avgör resultatet. Små val – som hur du refererar till tid, källor och omfattning – avgör hur Grok presterar.

Följ denna neutrala, stegvisa guide för att korrekt konfigurera Grok för realtidsdatasökningar.

Förutsättningar

X Premium- eller Premium+-abonnemang: Tillgång till Grok är begränsad till betalande X-användare.

Aktivt X-konto: Kontot måste vara i god status.

Ålderskontroll: Krävs för att låsa upp Grok-funktioner

xAI-konto och API-nyckel (för utvecklare): Genereras från konsolen. x. ai

Steg för konsumenter

1. Logga in på X: Öppna x.com eller mobilappen X och logga in.

2. Öppna Grok: Välj Grok-ikonen i navigeringsfältet eller sidomenyn.

3. Använd vanligt läge: Växla till vanligt läge för faktabaserade svar i realtid. Roligt läge prioriterar tonfall framför noggrannhet.

4. Skriv en realtidsfråga: Be uttryckligen om aktuell information, till exempel ”Vad händer med [ämne] på X just nu?

5. Använd DeepSearch när det behövs: Aktivera DeepSearch för att skanna flera livekällor för ett bredare sammanhang.

Steg för API/utvecklare

1. Skapa ett xAI-konto: Registrera dig på console. x. ai

2. Skapa en API-nyckel: Skapa en ny nyckel från avsnittet API-nycklar.

3. Säkra API-nyckeln: Lagra den i en miljövariabel eller .env-fil.

4. Konfigurera API-begäran: Använd xAI SDK eller direkta HTTP-begäranden med en Grok-modell.

5. Aktivera realtids-X-kontext: Ställ in enable_x_context på true för att tillåta åtkomst till live-X-data.

6. Aktivera strömning om det behövs: Använd strömmande svar för att få uppdateringar när Grok genererar dem.

När konfigurationen är klar beror kvaliteten på resultaten mindre på åtkomst och mer på hur exakt prompten signalerar tid, källor och avsikt, vilket är där realtidsdesignen av prompten blir avgörande.

💡 Proffstips: Om Grok returnerar uppenbart föråldrad information, prova följande: Kontrollera att du använder rätt modellversion som har realtidsfunktioner. Omformulera din prompt med starkare tidsmarkörer Kontrollera om din fråga är för bred

Grok-mallar för realtidsdata för team

Inkonsekvent skrivande av promptar inom ditt team leder till slöseri med arbete och varierande datakvalitet. Det är som att uppfinna hjulet på nytt varje dag. 🛠️

Dessa mallar ger ditt team utgångspunkter som kan kopieras och klistras in. Anpassa de avsnitt som står inom parentes efter din bransch, dina konkurrenter eller ditt användningsfall.

Prompter för sentimentanalys för marknadsövervakning

När reaktionerna skiftar från timme till timme behöver du mer än en allmän känsla av ”positivt eller negativt”. Dessa uppmaningar visar hur människor just nu reagerar på ett varumärke, en lansering eller ett branschämne och varför dessa reaktioner uppstår.

Uppmaning 1: Analysera dagens sentiment på X och de senaste nyhetsartiklarna om [VARUMÄRKE/ÄMNE]. Kategorisera reaktionerna som positiva, negativa eller neutrala. Lyft fram de mest delade berömmen och kritiken från de senaste 48 timmarna och inkludera länkar till representativa inlägg.

Uppmaning 2: Identifiera de viktigaste frågorna och positiva reaktionerna på X relaterade till [VARUMÄRKE/PRODUKT] under de senaste 72 timmarna. Gruppera feedbacken efter tema och notera vilka ämnen som får mest engagemang. Länka till originalinläggen.

Uppmaning 3: Detektering av sentimentförändringar Jämför sentimentet på X om [VARUMÄRKE/ÄMNE] från de senaste 24 timmarna med sentimentet tidigare i veckan. Identifiera eventuella märkbara förändringar i tonen och förklara vilka händelser eller konversationer som utlöste förändringen. Ange källor.

Uppmaningar till faktagranskning för forskningsverifiering

Innan ett påstående hamnar i en rapport, presentation eller artikel måste det kunna stå sig mot aktuella källor. Prompterna i detta avsnitt hjälper team att verifiera fakta, ifrågasätta antaganden och upptäcka felaktigheter som statiska träningsdata skulle missa.

Uppmaning 1: Faktagranska följande påstående med hjälp av aktuella webbkällor och nyheter från den senaste veckan: [PÅSTÅENDE]. Ange stödjande eller motsägelsefulla bevis med källhänvisningar. Ange om informationen är omtvistad eller obekräftad.

Uppmaning 2: Verifiera [PÅSTÅEN] genom att jämföra täckningen från minst tre aktuella källor som publicerats under de senaste 7 dagarna. Identifiera eventuella avvikelser i rapporteringen och förklara varför de skiljer sig åt. Inkludera länkar.

Uppmaning 3: Bekräfta om [CITAT] tillskrivet [PERSON/ORGANISATION] är korrekt baserat på senaste rapporteringen eller officiella uttalanden från de senaste 5 dagarna. Markera föråldrade, felaktigt tillskrivna eller saknade sammanhang.

Trenddetekteringsprompter för konkurrensbevakning

Inte varje topp i konversationen är värd att uppmärksamma. Nedanstående uppmaningar är utformade för att skilja tidiga signaler från pågående brus, vilket hjälper teamen att identifiera nya narrativ och konkurrensförändringar.

Uppmaning 1: Sök i X och de senaste nyheterna efter nya trender relaterade till [BRANSCH/KONKURRENT] från de senaste 7 dagarna. Identifiera ämnen som vinner mark och som inte var framträdande förra månaden. Länka till originalkällorna.

Uppmaning 2: Analysera X konversationer från den senaste veckan om [KONKURRENT]. Identifiera nya berättelser, diskussioner eller frågor som blir allt vanligare eller väcker allt större intresse. Ge exempel.

Uppmaning 3: Identifiera vilka ämnen relaterade till [BRANSCH] som har ökat snabbast på X under de senaste 72 timmarna. Rangordna dem efter ökning i omnämnanden och förklara vad som driver ökningen.

Plattformsoberoende datainsamlingsprompter

Att hämta information från flera olika livekällor kan snabbt bli rörigt. Dessa uppmaningar sammanför X, nyheter och branschbevakning till tydliga, strukturerade briefingar som fungerar bra för ledarskapsuppdateringar och teamsynkroniseringar.

Uppmaning 1: Sammanställ en briefing om [ÄMNE] med hjälp av data från X, Google News och relevanta branschpublikationer från de senaste 72 timmarna. Organisera efter: (1) Viktiga händelser, (2) Noterbara åsikter, (3) Öppna frågor. Citerar alla källor.

Uppmaning 2: Sammanfatta de viktigaste uppdateringarna om [ÄMNE] från X och de senaste nyheterna under de senaste 5 dagarna. Lyft fram vad som har förändrats sedan förra veckan och vad teamen bör hålla ett öga på framöver. Inkludera länkar.

Uppmaning 3: Jämför hur [ÄMNE] diskuteras på X jämfört med traditionella nyhetskanaler under de senaste 48 timmarna. Identifiera skillnader i framställning, ton och fokus. Stöd dina slutsatser med exempel.

🚀 ClickUp-fördel: Du har alla dina Grok-prompter, men var förvarar du dem så att du inte behöver skriva om samma sak om och om igen? Med ClickUp Docs kan du samla alla dina uppmaningar, mallar och referensmaterial på ett och samma ställe. Istället för att sprida dem över chattråd, e-postmeddelanden eller slumpmässiga filer kan du organisera allt efter projekt, team eller användningsfall, så att du snabbt kan hitta rätt uppmaning. Med live-redigering kan du och dina teammedlemmar samarbeta i realtid, förfina uppmaningar tillsammans, uppdatera mallar eller lämna kommentarer för feedback. Varje uppdatering sparas automatiskt, så ditt team har alltid tillgång till den senaste versionen. Centralisera, organisera och samarbeta kring dina uppmaningar med ClickUp Docs och gör arbetet mindre repetitivt

Bästa praxis för att skriva Grok-realtidsuppmaningar

Ditt team använder mallarna, men resultaten är fortfarande osäkra. Detta händer när du inte förstår de underliggande principerna för AI-prompttekniker som avgör om en prompt lyckas eller misslyckas.

Här är mönstren som gör realtidsuppmaningar effektiva. ✨

Var tydlig med tidsangivelser: Vaga kommandon ger vaga data. ”Nyligen” är svagare och mindre effektivt än en specifik tidsram som ”under de senaste 24 timmarna”.

Namnge dina källor: Genom att be Grok att kontrollera X, nyhetssajter eller specifika publikationer ökar noggrannheten i dess datahämtning.

Be om källhänvisningar: Inkludera alltid länkar eller ange källor i din prompt så att du kan verifiera informationens aktualitet och trovärdighet.

Testa innan du litar på det: Kör alltid en känd, aktuell händelse genom din promptstruktur för att bekräfta att live-data flödar korrekt innan du använder den för en kritisk uppgift.

Upprepa vid misslyckanden: Om resultaten känns inaktuella, ge inte upp. Lägg till starkare tidsrelaterat språk eller mer explicita källdirektiv och försök igen.

När Grok-realtidsmeddelanden inte räcker till

Här är de viktigaste begränsningarna att vara medveten om:

Inget internt sammanhang: Grok söker på den offentliga webben, men känner inte till ditt företags projekt, dokument eller prioriteringar. Du måste alltid förklara sammanhanget på nytt.

Manuell promptiteration: För att få rätt data krävs ofta flera förfiningar, och verktyget har inget minne av vad som fungerat tidigare.

Ingen arbetsflödesintegration: Insikterna stannar i chattfönstret. För att omvandla en upptäckt till en uppgift eller en delad uppdatering måste du kopiera och klistra in den på annan plats.

Styrningsbrister: Det finns ingen revisionsspår av vem som ställde vilka frågor och inga godkännandeprocesser för att agera på AI-genererad information.

Variationer i källkvalitet: Realtid betyder inte alltid tillförlitlighet. X-inlägg och nyhetsrapporter kan vara felaktiga, och Grok markerar inte alltid osäkerheter.

📮 ClickUp Insight: Kontextväxlingar tär tyst på ditt teams produktivitet. Vår forskning visar att 42 % av störningarna på jobbet kommer från att jonglera mellan plattformar, hantera e-post och hoppa mellan möten. Tänk om du kunde eliminera dessa kostsamma avbrott? ClickUp förenar dina arbetsflöden (och chatt) under en enda, strömlinjeformad plattform. Starta och hantera dina uppgifter från chatt, dokument, whiteboards och mer – samtidigt som AI-drivna funktioner håller sammanhanget sammankopplat, sökbart och hanterbart!

Styrningstips för team som använder Grok-prompter

Grok:s realtidsfunktioner kan ge snabba, ofiltrerade insikter, men samma hastighet ökar risken om promptar och utdata inte hanteras noggrant. För team som använder Grok i forskning, beslutsfattande eller kundorienterade arbetsflöden säkerställer styrning noggrannhet, ansvarsskyldighet och säker användning i stor skala.

Nedan följer praktiska bästa praxis för styrning som team kan tillämpa när de arbetar med Grok-prompts.

Standardisera promptmallar: Underhåll ett gemensamt bibliotek med validerade promptar för forskning, rapportering och analys.

Implementera rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC): Definiera roller som administratör, avancerad användare och medlem för att begränsa vem som kan ändra promptar, komma åt känslig data eller hantera API-inställningar.

Håll oföränderliga revisionsloggar: Spåra promptändringar, användningsmönster och konfigurationsuppdateringar för att stödja revisioner och granskningar efter incidenter.

Genomför regelbundna red team-övningar: Testa promptens motståndskraft genom att simulera missbruk, gränsfall och försök att kringgå säkerheten.

Använd kontextuella avgränsare: Separera instruktioner och användargenererade data med tydliga taggar för att minska risken för promptinjektion.

Upprätta en pauspolicy: Ge teamen möjlighet att avbryta arbetsflöden om resultaten visar upprepade partiskheter, inkonsekvenser eller instabilitet.

Hur ClickUp Brain kompletterar Grok realtidsdata

Du har framgångsrikt hämtat en viktig del av realtidsdata från Grok.

Vad händer nu?

Det är bara text i ett chattfönster, helt kopplat från dina projektplaner, ditt teams uppgifter och de beslut som måste följa.

Denna brist på sammanhang skapar betydande friktion och ständiga kontextbyten som minskar produktiviteten och leder till AI-spridning – en oplanerad spridning av AI-verktyg utan övervakning eller strategi.

Grafik från ClickUp som visar fördelarna med att konsolidera arbetet, automatiserad rapportering på några minuter, färre missade uppdateringar och mindre tidsspillan.

ClickUp är utformat för att överbrygga den klyftan.

Det är den bästa konvergerade AI-arbetsytan som är utformad för att samla uppgifter, dokument, mål, konversationer och tidslinjer i ett enda system. Istället för att flytta insikter mellan olika verktyg kan du arbeta från en gemensam miljö där sammanhanget redan är kopplat. När externa insikter kommer in kan de kopplas till uppgifter, refereras till i dokument, diskuteras i kommentarer och spåras genom arbetsflöden.

Vet du vad som gör detta ännu bättre?

ClickUp Brain bygger vidare på detta genom att fungera som en kontextmedveten AI-assistent i din arbetsmiljö. Till skillnad från externa AI-verktyg förstår den vad du arbetar med, vem som äger vad och hur arbetet fortskrider. Den kan omvandla Groks realtidsutdata till sammanfattningar, åtgärdspunkter, uppdateringar av uppgifter eller dokumentation utan att förlora kontext eller momentum.

Låt oss se hur ClickUp Brain hjälper dig att gå från realtidsinsikter till verkligt arbete.

Svara med hjälp av realtidsprojektkontext

ClickUp Brain förstår ditt arbete eftersom det lever i det. Det ansluter direkt till dina uppgifter, dokument, kommentarer, chattar, mål och integrerade verktyg, så dess svar baseras på dina faktiska prioriteringar – inte bara den prompt du skrev.

Istället för att be om engångssvar kan du lita på att Brain tolkar och agerar utifrån den aktuella arbetsmiljön i olika team och projekt. Här är några praktiska exempel på hur ClickUp Brain kan hjälpa dig:

Skapa tydliga åtgärdspunkter från mötesanteckningar, uppgiftskommentarer eller chattdiskussioner och koppla dem automatiskt till ansvariga och deadlines.

Sammanfatta omedelbart uppgifternas, projektens eller teamets framsteg så att intressenterna får korrekta uppdateringar utan manuell statusrapportering.

Skapa nya uppgifter, deluppgifter eller dokument från befintliga konversationer, anteckningar eller möten.

Skissa, skriv om eller översätt innehåll i uppgifter och dokument samtidigt som du bevarar projektets sammanhang och syfte.

Hitta liknande eller dubbla uppgifter och markera arbete som har fastnat, är försenat eller inte har uppdaterats med ClickUp Brain

Automatisera exekveringen med Super Agents och Autopilot Agents.

ClickUp Super Agents är AI-drivna teammedlemmar som är utformade för att hantera flerstegsarbetsflöden, anpassa sig över tid och arbeta kontinuerligt utan att behöva manuella uppmaningar varje gång. Du definierar vad de kan komma åt, vilka verktyg de kan använda och var de får agera, så att allt förblir säkert och avsiktligt.

I praktiken kan Super Agents:

Sammanfatta aktiviteter över projekt eller team

Omvandla konversationer eller uppdateringar till strukturerade utdata som sammanfattningar, uppgifter eller dokument.

Utför forskning, ge förslag och lär dig av feedback över tid.

Övervaka pågående arbete och flagga risker när de uppstår med ClickUp Agent

ClickUp Autopilot Agents är å andra sidan bäst när du vill ha förutsägbart, regelstyrt AI-beteende. De fungerar på specifika platser, såsom en lista, mapp, utrymme eller chattkanal, och vidtar endast åtgärder när en definierad utlösare och en uppsättning villkor är uppfyllda.

De resonerar inte över hela ditt arbetsområde som Super Agents gör, men de är extremt effektiva när det gäller att hantera repeterbara, avgränsade åtgärder med tydlighet och kontroll.

Implementera flerstegsautomatiseringar med ClickUp Autopilot Agents

Om du är teknikchef kan du använda en Super Agent för att kontinuerligt övervaka sprintens hälsa i olika projekt och upptäcka mönster som ökande antal buggar eller missade deadlines. När en uppgift överskrider en riskgräns kan du tilldela en Autopilot Agent att publicera en uppdatering i teamkanalen och automatiskt skapa uppföljningsuppgifter.

Visualisera framsteg med AI-kort

Har du någonsin önskat att din instrumentpanel kunde berätta vad som händer utan att du behöver fråga?

AI-kort ger dig live-insikter genererade av AI direkt i ClickUp-dashboards. De uppdateras automatiskt när arbetet förändras, så att du alltid ser det aktuella läget för framsteg, risker och luckor.

Visualisera teamets momentum med hjälp av ClickUp AI Cards för att snabbt se framsteg, ansvar och hinder

Här är några AI-kort som du kommer att se i praktiken:

AI Brain Card: Kör anpassade AI-prompter direkt på dina arbetsplatsdata för att jämföra alternativ, sammanfatta komplexa arbetsuppgifter eller extrahera insikter.

AI StandUp Card: Få en snabb översikt över den senaste aktiviteten under en vald tidsperiod, perfekt för asynkrona standups eller check-ins vid dagens slut.

AI Executive Summary Card: Få en översiktlig bild av projektets eller avdelningens hälsa, utformad för ledningsgranskningar utan att behöva gräva i uppgiftslistor.

AI-projektuppdateringskort: Spåra milstolpar, framsteg, risker och nästa steg för ett specifikt utrymme, en specifik mapp eller lista.

Sök och agera med ClickUp Brain MAX

ClickUp Brain MAX är din AI-datorpartner, utformad för att hjälpa dig att tänka, söka och agera snabbare under hela arbetsdagen. Istället för att öppna flera flikar eller verktyg, finns Brain MAX vid din sida under arbetet och hjälper dig att interagera med information med hjälp av naturligt språk.

Hitta arbetet snabbare och få fram rätt information

Vill du hitta specifika designdokument i Google Drive? Fråga bara Brain MAX en gång, så hämtar den svar från alla källor utan att du behöver lämna ClickUp. Den söker igenom allt från ClickUp Tasks och Docs till filer i anslutna appar som Google Drive, GitHub, SharePoint och Slack.

Diktat snabbare med Talk-to-Text och omvandla ord till uppgifter eller anteckningar direkt

För att öka din produktivitet ännu mer har Brain MAX AI-drivna ClickUp Talk-to-Text, som låter dig diktera idéer, sökfrågor eller anteckningar istället för att skriva. Du kan fånga tankar mitt i flödet utan att bryta fokus. Tala bara, så omvandlar Brain MAX omedelbart din röst till text som kan sökas, sparas eller senare konverteras till uppgifter.

Välj rätt modell med multi-LLM-intelligens

ClickUp låser dig inte till en enda modell. Med ClickUp Brain kan du välja mellan flera ledande LLM:er som ChatGPT, Claude eller Gemini, beroende på uppgiften.

Byt modell för djupare analys, kreativt innehåll eller koncisa sammanfattningar

Du kan anpassa AI till sammanhanget utan att lämna din arbetsyta, samtidigt som du behåller enhetliga behörigheter och säkerhet för alla modeller. Denna flexibilitet säkerställer att du får rätt AI för rätt uppgift, utnyttjar varje modells styrkor och samtidigt håller all output kopplad till ditt arbete.

Säkerställ säker och kompatibel AI-användning

Sluta oroa dig för vem som frågar vad. Med ClickUp spåras användningen med revisionsspår, och du kan hantera ClickUp-behörigheter och synlighet för att kontrollera vem som ser vad, vilket garanterar en säker och kompatibel AI-implementering.

Koppla realtidsdata till teamets utförande med ClickUp

Grok hjälper team att förstå vad som händer just nu genom att hämta live-data. När promptar skrivs med avsikt är det ett pålitligt sätt att följa snabba konversationer och hålla sig medveten om förändringar när de inträffar.

Men att omvandla dessa insikter till forskningsanteckningar, projektuppdateringar eller konkreta nästa steg stöter ofta på hinder när dessa data finns utanför dina centrala arbetsverktyg. Att kopiera och klistra in mellan appar bryter sammanhanget och hindrar din produktivitet.

Det är där ClickUp kommer in.

ClickUp Brain ger teamen en kontextmedveten AI i deras arbetsutrymme för att sammanfatta insikter, skapa uppgifter och hålla arbetet igång. ClickUp Agents hanterar övervakning och automatisering utan manuellt arbete, medan ClickUp BrainGPT samlar enhetlig sökning, röstinmatning och multimodell-AI på ett och samma ställe.

Registrera dig gratis på ClickUp för att verkligen driva arbetet framåt.