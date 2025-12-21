16 gratis mallar för skuldavbetalningsplaner som hjälper dig att hantera och eliminera skulder snabbare

Skulder har en tendens att smyga sig på en...

Ett kortdrag här, ett "prova gratis i 7 dagar"-abonnemang där, och plötsligt står du inför tre olika förfallodatum och har ingen aning om vilken skuld du ska ta itu med först.

Om man zoomar ut blir det tydligt varför det känns tungt: kreditkortsbalanserna i USA nådde cirka 1,21 biljoner dollar under andra kvartalet 2025. Det är en hel del ränta som tyst ackumuleras i bakgrunden medan du bara försöker hänga med i vardagen.

En mall för skuldavbetalningsspårare är hur du går från ”Jag hoppas att det här fungerar” till ”Jag vet vad som händer när jag gör den här betalningen. ” Den samlar alla saldon, räntor, minimibetalningar och förfallodatum på en sida.

I den här guiden hittar du 16 gratis mallar för skuldåterbetalningsspårare i ClickUp, Google Sheets, Excel och utskrivbara versioner så att du kan hantera dina skuldåterbetalningar i din egen takt.

Vad är mallar för skuldavbetalningsplaner?

Mallar för skuldåterbetalningsspårare är verktyg som organiserar skuldåterbetalningen på ett ställe. De listar varje konto med aktuellt saldo, ränta, minimibetalning, betalningsdatum och det betalningsbelopp du planerar att göra.

De flesta mallarna summerar också dina saldon, beräknar återbetalningstiden och visar den totala räntan som betalas baserat på den metod du väljer.

Du kan sortera skulderna enligt snöbollmetoden, som riktar in sig på den minsta skulden först, eller lavinmetoden, som riktar in sig på den högsta räntan först.

När du registrerar månatliga betalningar och eventuella extra betalningar uppdaterar mallen återstående saldon och markerar nästa skuld att fokusera på. Formaten varierar från utskrivbara checklistor till kalkylblad för skuldavbetalning i Google Sheets eller Microsoft Excel, samt arbetsplatsmallar som spårar framsteg över tid.

Vad kännetecknar en bra mall för skuldavbetalningsplaner?

En bra mall för skuldåterbetalningsspårare hjälper dig att se varje konto tydligt, granska återbetalningsstrategier som passar din kassaflöde och spåra stadiga framsteg utan extra arbete.

Den perfekta mallen bör innehålla:

Fält för aktuellt saldo, ränta, minimibetalningar, förfallodatum och planerat betalningsbelopp.

Möjlighet att sortera efter snöbollmetoden (börja med det minsta saldot först) eller lavinmetoden (högsta räntan först).

Automatiska summeringar av total skuld, återstående saldo och beräknad återbetalningstid.

Beräkna total ränta och betald ränta när du registrerar månatliga betalningar och extra betalningar.

En tydlig indikator för nästa skuld så att varje ny dollar har en uppgift.

Enkla, snabba uppdateringar i Google Sheets eller Microsoft Excel med transparenta formler.

Påminnelser om kampanjpriser och varningar när du gör minimibetalningar kan öka kostnaderna.

👀 Rolig fakta: Kreditkortsutdrag i USA måste visa hur lång tid det tar att betala av ditt saldo om du endast betalar minimibeloppet och det fasta månadsbelopp som krävs för att betala av skulden inom 36 månader. Inkludera dessa två siffror i din tracker för att säkerställa att din plan är korrekt.

Gratis mallar för skuldavbetalningsplaner i korthet

Här är en kort sammanfattning av de bästa gratis mallarna för skuldavbetalningsplaner:

16 mallar för skuldavbetalningsplaner

Skuldspårningen bryter oftast samman innan planen gör det. Saldon listas i ett kalkylblad, förfallodatum göms i e-postmeddelanden och du har en separat AI-chatt med din banks AI-bot där du har skrivit: ”Vilken skuld ska jag betala först?”

Det är Work Sprawl i realtid – och det gör att även enkla beslut känns svårare än de behöver vara.

ClickUp samlar allt detta i ett konvergerat AI-arbetsutrymme. Dina saldon, förfallodatum, återbetalningsstrategi och uppgifter för att "göra betalningen" finns sida vid sida med dokument, påminnelser och AI.

Du kan registrera skulder en gång, ställa in återkommande betalningar, lägga till extra belopp när du har dem och se uppdateringar i realtid istället för att behöva växla mellan fem olika flikar.

Om du vill ha ett utrymme som redan är förberett för att fatta ekonomiska beslut erbjuder ClickUp Finance färdiga vyer och instrumentpaneler för budgetar, räkningar och kassaflöde.

Som en G2-recensent uttryckte det:

Jag gillar också att det kombinerar så många verktyg i en enda plattform – dokument, mål, chatt och whiteboards – så att jag inte behöver växla mellan olika appar.

Jag gillar också att det kombinerar så många verktyg i en enda plattform – dokument, mål, chatt och whiteboards – så att jag inte behöver växla mellan olika appar.

Här är några praktiska mallar för skuldavbetalningsplaner som du kan börja använda redan idag.

1. ClickUp-mall för personlig budget

Hämta gratis mall Skapa uppgifter i ClickUp för att kategorisera utgifter och spåra utgiftsposter med ClickUps mall för personlig budget.

ClickUps mall för personlig budget samlar inkomster, räkningar och skuldåterbetalningar i en enkel översikt så att din skuldåterbetalningsplan stämmer överens med ditt faktiska kassaflöde. Du ser alla konton, alla förfallodatum och det betalningsbelopp du kan åta dig utan att behöva gissa.

Det tar bara några minuter att komma igång. Du kan lägga till varje kontos aktuella saldo, ränta och minimibetalningar, och sedan lista dina månatliga betalningar för boende, el, vatten och andra nödvändiga utgifter.

När du registrerar betalningar och lägger till extra betalningar uppdateras återstående saldo och återbetalningstid automatiskt. Du vet alltid vilken skuld du ska fokusera på härnäst och om dagens betalning håller dig i takt.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Samla inkomster, fasta kostnader och skuldbetalningar på ett och samma ställe.

Sortera skulder efter lägsta saldo eller högsta ränta för att anpassa dem till din återbetalningsstrategi.

Spåra betalningsdatum och minimibelopp för att undvika avgifter.

Se hur den totala skulden, återstående saldo och totala räntekostnader uppdateras löpande.

✨ Perfekt för: Privatpersoner och småföretagare som vill ha en enkel budget som möjliggör konsekvent skuldåterbetalning.

📖 Läs också: Gratis mallar för amorteringsplaner för att spåra lånebetalningar och räntor

2. ClickUp Enkel budgetmall

Hämta gratis mall Skapa en visuell representation av dina budgetkategorier med ClickUps enkla budgetmall.

Budgetar fungerar bäst när de är enkla att läsa och snabba att uppdatera. ClickUps enkla budgetmall ger dig en överskådlig lista över inkomster och utgifter, en snabb överblick över nettokassan och ett ställe att notera månatliga betalningar för kreditkort eller studielån.

Du kan lägga till kategorier en gång och sedan logga dina utgifter när de uppstår. Du får en visuell översikt över var pengarna går, var du kan spara och hur mycket du har över för extra betalningar.

Om du föredrar snöbollmetoden kan du använda de extra pengarna för att betala av det minsta beloppet först. Om du hellre använder lavinmetoden kan du använda de extra pengarna för att betala av det belopp som har högst ränta.

Det är enkelt att dela eller granska. Du kan öppna budgetplanen, kontrollera månadens totalsummor och justera nästa veckas betalningsbelopp utan att behöva skapa ett nytt kalkylblad.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Visuella kategorier för inkomst, räkningar och diskretionära utgifter

Färdiga vyer för budgetplan, inkomst, nettokassa, startguide och utgifter.

Anpassningsbara fält för att spåra månader, delsummor och löpande summor

Snabb export för att dela en översikt med en partner eller rådgivare

Lätta påminnelser om förfallodatum och månadsbetalningar

✨ Perfekt för: Alla som vill ha en enkel budget som frigör pengar för skuldåterbetalning utan komplicerade inställningar.

💡Proffstips: Ställ in ClickUp-påminnelser för varje förfallodag för skuldbetalningar så att du aldrig drabbas av förseningsavgifter eller försämrad kreditvärdighet. Du kan skapa återkommande påminnelser som meddelar dig några dagar innan betalningarna förfaller, vilket ger dig tid att överföra pengar eller justera din budget. Påminnelser kan anpassas efter prioritet – markera dina skulder med högst ränta som brådskande så att du inte glömmer bort dessa betalningar. Håll koll på alla återbetalningsdatum med ClickUp Reminders

3. ClickUp-mall för betalningshistorik

Hämta gratis mall Hantera och spåra dina betalningar från en central plats med ClickUps mall för betalningshistorik.

ClickUps mall för betalningshistorik håller löpande reda på vad du betalar och vad du får. Du kan notera betalningsbelopp, datum, betalningssätt och referensnummer och sedan tagga det till kreditkortsräkningar, personliga lån eller andra finansiella åtaganden.

Det här är ett snabbt sätt att kontrollera minimibetalningar, hålla koll på förfallodatum och se hur kassaflödet ser ut under månaden.

Det är enkelt att söka efter svar. Filtrera för att hitta öppna poster, skanna en kundtabell för tidigare aktiviteter eller exportera en ren ögonblicksbild för dina register. Behöver du visa att förra månadens betalning bokfördes i tid? Det finns där.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Ett ställe att registrera inkommande och utgående betalningar

Rensa status för att se vad som är öppet eller slutfört.

Praktiska fält för belopp, metod, kvittonummer och anteckningar

Färdiga vyer för kvittosregistrering, snabbstart, kundtabell och alla artiklar

Vänliga påminnelser om kommande förfallodatum och månatliga betalningar

✨️ Perfekt för: Privatpersoner, hushåll och små team som vill ha en tydlig revisionsspår som håller skuldåterbetalningar och dagliga räkningar enligt schemat.

💡Proffstips: ClickUp Brain kan läsa dina listor och dokument, sammanfatta förra månadens utgifter per kategori, markera överskridanden och utarbeta snöboll- eller lavinbetalningsplaner baserat på dina saldon och räntor. Det kan omvandla dessa planer till daterade uppgifter med påminnelser, så att din mall blir en levande rutin. Prova uppmaningar som: ”Sammanfatta månadens utgifter från min enkla budgetlista och markera kategorier som överskrider planen.”

”Skapa en skuldboll från dessa saldon och APR, lägg till förfallodatum och ställ in en extra månadsbetalning på 3000. ”

”Vad kan jag skära ned på för att nå målet att bli skuldfri inom 12 månader, visa två scenarier och uppdatera mina uppgifter därefter?” Sammanfatta dina utgifter och kategorisera dem för enklare månadsöversikter med ClickUp Brain

📖 Läs också: Gratis mallar för fakturahantering som hjälper dig att hålla bättre koll på dina utgifter

4. ClickUp-mall för månatlig utgiftsrapport

Hämta gratis mall Organisera din budget och spåra dina utgifter snabbt och enkelt med ClickUps mall för månatlig utgiftsrapport.

ClickUps mall för månatlig utgiftsrapport ger dig en samlad översikt över månadens utgifter, så att du tydligt kan se dina utgifter innan de överraskar dig.

Lägg till de vanliga fasta räkningarna och dagliga utgifterna och kategorisera dem sedan efter behov. Mönster syns snabbt. Det gör också skuldavbetalningen enklare, eftersom du kan frigöra kassaflödet och bestämma om extra betalningar ska gå till den minsta skulden eller den skuld som har högst ränta.

När du vill ha svar behöver du inte leta. Jämför denna månad med förra, ta en snabb översikt att dela och ange nästa betalningsbelopp med större självförtroende.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Ett ställe där du kan registrera fasta och rörliga utgifter med tydliga månatliga summor.

Kategorivyer som visar enkla besparingar

Enkel export för en tydlig översikt när du behöver den.

Månadsvisa jämförelser för att upptäcka trender tidigt

Ett praktiskt sätt att frigöra kontanter för extra betalningar i din återbetalningsplan.

✨️ Perfekt för: Hushåll och små team som vill ha en exakt månadsöversikt för att stödja en stadig skuldåterbetalning.

💡 Proffstips: Innan du bestämmer dig för en plan, gör en snabb kontroll med denna enkla ClickUp-riskbedömningskalkylator för att tidigt upptäcka risker med rörlig ränta eller förseningsavgifter.

5. ClickUp-mall för ekonomihantering

Hämta gratis mall Skapa uppgifter med upp till 28 anpassade statusar med ClickUp Finance Management Template.

ClickUp Finance Management Template samlar budgetar, utgifter och skuldåterbetalningar på ett ställe, så att du kan anpassa din plan efter ditt faktiska kassaflöde och fastställa ett betalningsbelopp som passar dig.

Du kan lägga till återkommande räkningar, variabla utgifter och finansiella åtaganden och sedan märka de skulder du vill prioritera. Om du föredrar snabba vinster, fokusera på det minsta saldot. För att minimera räntan, gör extra inbetalningar till det konto som har den högsta räntan.

Oavsett vilket alternativ du väljer får du en tydligare bild av nästa steg och hur det påverkar återbetalningstiden. Med tiden kan du jämföra månader, identifiera kategorier som kan skäras ned och bestämma när du ska öka de månatliga betalningarna. Översikten är lätt att dela med en partner eller bokförare, vilket gör det enklare att fatta beslut.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Spåra budgetar och utgifter tillsammans med skuldåterbetalningar på ett och samma ställe.

Se kassaflödet tydligt och ställ in realistiska månadsbetalningar.

Jämför snöbollseffekten och lavinmetoden utan att behöva göra om planen.

Markera kommande betalningsdatum och förnyelser för att undvika avgifter.

Dela en tydlig sammanfattning för snabba granskningar och beslut.

✨️ Perfekt för: Småföretagare, frilansare och hushåll som vill ha en central plats för att hantera budgetar, övervaka kassaflödet och dirigera extra betalningar till rätt skuld.

6. ClickUp-mall för att sätta upp finansiella mål

Hämta gratis mall Följ dina framsteg och fatta datadrivna beslut med ClickUps mall för att sätta upp finansiella mål.

Mål fungerar bara när de stämmer överens med siffrorna. ClickUps mall för att sätta upp finansiella mål hjälper dig att omvandla idéer som "bli skuldfri" eller "spara tre månaders utgifter" till tydliga steg som du faktiskt kan följa upp.

För att nå dit kan du definiera mål för skuldavbetalning, lägga till kontrollpunkter för den minsta skulden eller skulden med högst ränta och fastställa en fast månadsbetalning som inte förstör kassaflödet.

När inkomster eller utgifter förändras justerar du nästa steg istället för att skriva om hela planen. Du får också en översikt över dina framsteg. Innan du bestämmer vad du ska göra härnäst kan du se vad som går enligt plan, vad som behöver en knuff och var en extra betalning skulle hjälpa mest.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Omvandla allmänna ekonomiska mål till specifika steg och milstolpar.

Anpassa månadsbetalningarna efter kassaflödet så att planen blir realistisk.

Spåra framstegen mot skuldåterbetalningen utan extra kalkylblad.

Markera prioriteringar så att du vet vilken skuld du ska fokusera på härnäst.

Dela en enkel översikt för att hålla partners eller teammedlemmar uppdaterade.

✨️ Perfekt för: Enskilda personer och små team som vill ha tydliga, mätbara mål som guidar dem mot en stadig skuldåterbetalning.

7. Mall för finansiell analysrapport från ClickUp

Hämta gratis mall Spåra inkomster, utgifter, vinster, förluster och mer med ClickUps mall för finansiell analysrapport.

När du inte litar på siffrorna blir besluten fördröjda. ClickUps mall för finansiell analys sammanställer intäkter, utgifter, vinster och förluster i en tydlig rapport som du kan läsa på några minuter. Du får enkla tabeller som omvandlas till visuella presentationer, vilket gör det lättare att förklara pengarnas källa och destination.

Denna mall passar bra ihop med en skuldavbetalningsplan. Du kan se vilka kostnader som ökar, hur mycket pengar du har kvar efter månadsbetalningarna och om en extra betalning bör göras på den minsta skulden eller den skuld som har högst ränta.

Bilden uppdateras så snart du justerar en inmatning, så du behöver inte ett andra ark för att testa idéer. Spara en ögonblicksbild för månaden eller kvartalet, svara på snabba frågor med en enda vy och ställ in nästa månads betalningsbelopp med större självförtroende.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

En rapport för inkomster, utgifter och nettoresultat

Snabba diagram som gör det enkelt att se trender

Enkla jämförelser mellan månader eller kvartal

En tydligare översikt över kassaflödet som vägledning för extra betalningar

Enkel export för partners, kunder eller rådgivare

✨️ Perfekt för: Små team och privatpersoner som vill ha en tydlig ekonomisk översikt som underlättar smarta beslut om skuldåterbetalning.

Snabbtips: Använd ClickUp Custom Fields för saker som budgeterade kontra faktiska utgifter, leverantör och betalningsdatum. Det innebär att din skuldavbetalningsspårare ingår i en mer fullständig bild av vart dina pengar går, inte i en isolerad fil.

📖 Läs också: Tips för att optimera din utgiftshantering och ditt teams arbetsflöde

8. Excel- och Google Sheets-mall för personliga skulder från Template.net

Om du föredrar att använda ett kalkylblad, Excel eller Google Sheets är Personal Debt Template från Template.net ett enkelt verktyg för att lista alla saldon, räntor och förfallodatum. Ange aktuellt saldo, ränta och minimibetalningar för varje lån eller kreditkort och logga sedan månatliga betalningar efterhand.

Du kan använda den som ett kalkylblad för skuldavbetalning för båda metoderna. Sortera efter det minsta saldot för snöbollmetoden eller efter den högsta räntan för lavinmetoden. Lägg till en kolumn för extra betalningar så ser du att återstående saldon och avbetalningstiderna rör sig i rätt riktning.

Spara en kopia för arkivering, ge en flik till en partner eller exportera en ögonblicksbild innan du anger nästa månads betalningsbelopp.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Bekant kalkylbladslayout i Excel och Google Sheets

Kolumner för aktuellt saldo, ränta, förfallodatum, minimibetalningar och betalningsbelopp.

Fungerar med snöbollseffekt eller lavin utan att ändra inställningarna.

Snabba sammanställningar av total skuld, återstående saldo och total betald ränta.

Lätt att kopiera och dela för granskning eller uppdateringar.

✨️ Perfekt för: Användare av kalkylblad som vill ha en överskådlig, redigerbar skuldavbetalningsspårare utan extra verktyg.

👀 Kul fakta: Små vinster är viktiga. Studier visar att det ökar motivationen och följsamheten att koncentrera betalningarna på att betala av en skuld i taget, vilket är en anledning till att många håller fast vid snöbollseffekten, även om lavinmetoden sparar mer ränta på papperet.

9. Excel- och Google Sheets-mall för månatlig skuldbetalning från Template.net

Om du föredrar en översiktlig månadsvy kan du använda Excel- och Google Sheets-mallen för månatlig skuldbetalning från Template.net, som samlar alla förfallodatum och betalningar i ett ark. Ange varje konto med aktuellt saldo, ränta och minimibetalning, och följ sedan månadsbetalningarna löpande.

Du får en månadsplan och en tydlig plats att registrera eventuella extra betalningar.

Det är också enkelt att dela med andra. Du kan skicka kalkylbladet till en rådgivare, spara en månatlig översikt för arkivering och justera nästa månads betalningsbelopp utan att behöva göra om något.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Välbekant layout i Excel och Google Sheets

Fält för aktuellt saldo, ränta, minimibetalningar och förfallodatum.

Månadsvis uppföljning av betalningsbelopp och återstående saldo

Fungerar med snöbollseffekt eller lavin utan att ändra strukturen.

Snabba sammanställningar av total skuld och betalda räntor hittills

✨️ Perfekt för: Användare av kalkylblad som vill ha en överskådlig månatlig tracker för förfallodatum, minimibetalningar och extra betalningar.

💡 Proffstips: Att spåra flera skulder – kreditkort, studielån, bilbetalningar, personliga lån – innebär att övervaka saldon, räntor, betalningsplaner och framsteg mot återbetalningsmål för olika konton och långivare. ClickUp BrainGPT hjälper dig att förstå dina skuldavbetalningsdata utan att manuellt behöva beräkna vilka skulder du ska prioritera eller hur extra betalningar påverkar din tidsplan. Visualisera och optimera varje beslut om skuldavbetalning med ClickUp BrainGPT Så här gör du: Snabba svar på skuldstrategifrågor : Ställ frågor till BrainGPT som ”Om jag betalar 200 dollar extra den här månaden, vilken skuld ska jag använda pengarna till?” och få svar baserade på dina faktiska skulddata som spåras i ClickUp.

Hitta betalningshistorik och dokument direkt : Sök igenom alla dina skuldspårningsuppgifter, betalningskvitton och låneavtal för att hitta specifika transaktionsdetaljer, ränteförändringar eller kommunikation med fordringsägare utan att behöva leta igenom mappar.

Röststyrd betalningsloggning : Använd : Använd Talk to Text för att logga betalningar, uppdatera saldon eller registrera extra betalningar handsfree – säg bara ”Logga betalning på 150 dollar till Capital One-kortet” medan du gör betalningen.

Flera AI-modeller för finansiella beräkningar : Använd ChatGPT, Claude, Gemini och andra AI-modeller för att hjälpa dig att köra olika scenarier för skuldavbetalning.

Automatiska framstegssammanfattningar: Sammanfatta dina framsteg med skuldavbetalningen under den senaste månaden eller kvartalet, och generera rapporter baserade på dina faktiska betalningsuppgifter.

10. Mall för skuldhantering i Excel och Google Sheets från Template.net

Om dina kontouppgifter är lagrade på olika ställen kan du använda Excel- och Google Sheets-mallen Debt Organizer Template från Template.net för att samla dem i en enda, överskådlig huvudlista.

Du samlar in grundläggande information om varje skuld på ett enda ark, så att du kan se den totala skulden, vem du är skyldig pengar och vad som väntar härnäst utan att behöva hoppa mellan olika portaler.

Det är ett bra första steg innan du väljer en strategi för att betala av dina skulder. Med alla aktuella saldon, räntor, minimibetalningar och förfallodatum samlade på ett ställe kan du snabbt se vilka skulder som har högst ränta eller lägst saldo. Lägg till en extra kolumn för extra betalningar så ser du hur planen börjar ta form.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Ett ställe där du kan lista långivare, kontonamn, aktuellt saldo, ränta, minimibetalning och förfallodatum.

Valfria kolumner för kampanjpriser, status för automatisk betalning och anteckningar.

Filter för att sortera efter högsta ränta eller lägsta saldo för lavin- eller snöbollseffekt.

Snabba sammanställningar av total skuld och återstående saldo

Utskriftsvänlig vy för en sammanfattning på en sida som du kan ha till hands.

✨️ Perfekt för: Alla som vill bli skuldfria och behöver en överskådlig, redigerbar översikt över alla konton innan de väljer mellan snöbollsmetoden eller lavinmetoden.

11. Kalkylblad för skuldåterbetalning från Credit Canada

Via Credit Canada

Om du vill ha en tydlig plan utan komplicerade formler är Spreadsheet Debt Repayment Template från Credit Canada rätt val. Lista varje skuld med aktuellt saldo, ränta, minimibetalning och förfallodatum, och följ sedan en månadsplan som visar vad du ska betala härnäst.

Lägg till en extra betalning så uppdateras återbetalningstiden och den totala räntan i kalkylbladet så att du direkt ser effekten. Du kan spara en kopia för dig själv eller dela den med en partner eller rådgivare, så att ni båda ser samma plan.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Enkla kolumner för långivare, saldo, ränta, minimibelopp och förfallodatum.

Inbyggt val mellan snöboll eller lavin

Automatiska summor för total skuld, återstående saldo och betald ränta.

Månadsvis schema som är lätt att läsa

Fungerar i Google Sheets eller Excel.

✨️ Perfekt för: Alla som vill ha ett enkelt kalkylblad som visar planen och framstegen på ett överskådligt sätt.

👀 Kul fakta: En kreditkortsbetalning i mitten av cykeln kan minska räntan eftersom många utfärdare beräknar den dagligen utifrån ditt genomsnittliga dagliga saldo, så att sänka saldot tidigare minskar den ränta som debiteras.

12. Excel-mall för skuldavbetalningsplanerare och -spårare från The Happy Giraffe

Via The Happy Giraffe

Vill du ha ett kalkylblad som ger dig både en plan och en löpande logg? Excel-mallen för skuldavbetalningsplanering och -spårning från The Happy Giraffe gör båda delarna. Ange varje skulds namn, aktuella saldo, ränta, förfallodatum och vad du kan betala utöver minimibeloppet.

Mallen visar sedan vilka steg du ska följa och innehåller ett enkelt spårningsark som du uppdaterar allteftersom du betalar. Mallen uppdaterar också ditt förväntade skuldfria datum allteftersom du betalar. Du kan också använda den praktiska ClickUp Days Calculator för att uppskatta ditt återbetalningsdatum från och med idag och hålla tidsplanen realistisk.

Du kan kopiera den till Google Sheets eller spara den i Excel och spara en månatlig översikt.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Planera och spåra i en enda fil

Fungerar med snöbollseffekt eller lavinseffekt direkt ur lådan.

Tydlig vägledning för nästa skuld med enkel stegvis tidsplanering

Automatiska uppdateringar av beräknat datum för skuldfrihet

Excel eller Google Sheets, gratis att ladda ner

✨️ Perfekt för: Alla som vill ha ett gratis, ideellt kalkylblad som visar nästa steg och spårar framstegen på samma ställe.

📖 Läs också: Gratis mallar för utgiftshantering i Google Sheets för att optimera din ekonomi

13. Skuldavbetalningsspårare (5-i-1) från Vertex42

Via Vertex42

Om du vill ha ett ark för att spåra flera skulder är Debt Payoff Tracker (5-i-1) från Vertex42 det enklaste alternativet. Ange varje startskuld och minimibetalning, så fyller diagrammet i målbeloppen åt dig. Du färgar in rutorna eller markerar dem när du når milstolpar, och du kan registrera datumet för varje steg så att framstegen förblir synliga.

Det är enkelt att komma igång. Redigera de etiketter du behöver, lista dina konton och du är redo att markera betalningar i en enda vy. Det fungerar som en utskrivbar PDF-fil eller en Excel-fil, så du kan spara en kopia på ditt skrivbord eller din hårddisk.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Spåra flera skulder på ett arbetsblad

Målbelopp fylls i automatiskt när du anger startdatum för skulden och minimibelopp.

Markera eller färglägg framsteg och notera slutdatum.

Fungerar i Excel eller som en redigerbar PDF-fil.

✨️ Perfekt för: Alla som vill ha en enda, utskrivbar tracker som uppdateras automatiskt.

14. Skuldavbetalningsverktyg från Vertex42

Via Vertex42

Debt Snowball Tracker från Vertex42 är lekfull och tydlig. Du anger den totala skulden och kalkylbladet skapar ett mål med snöbollar som du färgar in allteftersom du betalar. I Excel fylls snöbollarna till och med automatiskt med hjälp av villkorlig formatering, så att dina framsteg visas utan extra arbete.

Rutorna för minimibelopp och extra snöbollseffekt finns som referens, så att du kan fokusera på momentum. Du får en visuell knuff att fortsätta, plus ett enkelt sätt att se hur långt du har kommit. Använd den för att hålla motivationen uppe mellan fullständiga budgetkontroller. Färglägg några snöbollar efter varje betalning och se målet närma sig.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Visuellt mål som fylls i takt med att du betalar dina avbetalningar

Automatisk färgläggning i Excel via villkorlig formatering

Enkla referensrutor för minimibetalningar och extra betalningar

Utskrivbar PDF-version om du föredrar penna och papper.

✨️ Perfekt för: Användare av snöbollmetoden som vill se snabba resultat efter varje betalning.

15. Skuldfria resediagram av Vertex42

Via Vertex42

Om du föredrar en månatlig översikt ger Debt Free Journey Charts från Vertex42 en visuell representation av hur saldot minskar. Du registrerar det nya saldot varje månad och bakgrundsbilden visas bit för bit, vilket gör det enkelt att se framstegen med ett ögonkast.

Arket är Excel-kompatibelt. Använd en enkel formel som =EDATE(prevdate,1) för att rulla fram månaderna och hålla tidslinjen ordnad. Kombinera den med din huvudsakliga skuldavbetalningsspårare. Använd den här fliken som en månatlig ”framstegsposter” och låt din budget hantera de dagliga siffrorna.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Månadsbalanslogg med en grafisk översikt som uppdateras löpande

Enkel datumhantering med ett inbyggt Excel-formeltips

Tydlig översikt som du kan gå igenom tillsammans med en partner eller coach.

Håller motivationen uppe mellan budgetsessionerna

✨️ Perfekt för: Alla som vill ha ett enkelt månatligt framstegsdiagram som visar återbetalningsförloppet.

16. Skuldavbetalningskalkylator från Vertex42

Via Vertex42

Föredrar du att kryssa av rutorna efterhand? Skuldavbetalningsverktyget från Vertex42 har 200 celler som du kan färglägga eller stryka över när du når varje delmål. Lägg till kreditgivaren och minimibetalningen högst upp, ange startskulden, skriv ut och börja markera dina framsteg.

Den är enkel att fästa på kylskåpet eller ha bredvid din bärbara dator. Att se rutnätet fyllas hjälper dig att hålla koll även när månaden blir hektisk. Använd den för ett enda saldo eller skapa en per konto. Det kassaflöde du frigör när rutnätet når noll blir bränsle för nästa skuld.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

200-cellers rutnät, du färglägger när du betalar

Utrymme för att anteckna fordringsägare, minimibetalning och startskuld.

Utskrivbara PDF- och Excel-versioner

Perfekt som en synlig påminnelse mellan betalningsdatum.

✨️ Perfekt för: Visuella personer som gillar ett pappersvänligt rutnät som visar stadiga framsteg.

📮 ClickUp Insight: 78 % av de tillfrågade i en undersökning har svårt att hålla motivationen uppe när det gäller långsiktiga mål. Det beror inte på bristande drivkraft – det är så våra hjärnor fungerar! Vi behöver se framsteg för att hålla motivationen uppe. 💪 Det är precis där ClickUp kommer in. Spåra dina framsteg med ClickUp Milestones, få omedelbar översikt över framstegen med rollups och håll fokus med smarta påminnelser. Att visualisera dessa små framsteg skapar momentum för långsiktiga resultat. 💫 Verkliga resultat: ClickUp-användare rapporterar att de kan hantera ~10 % mer arbete utan att bli överbelastade.

Få din skuldavbetalning att fungera med ClickUp

Skuldfrihet är något man bygger upp, inte gissar sig till. Den kommer från en plan som du kan se, små justeringar som du kan göra utan problem och bevis på att varje betalning förflyttar rätt saldo. Nu har du en uppsättning mallar för att spåra totalsummor, kartlägga förfallodatum och välja den väg som passar dig bäst när det gäller betalningar.

Om du vill ha en plats där siffror, anteckningar och nästa steg samlas, ger ClickUp din återbetalningsplan ett hem.

Du kan hålla koll på dina konton parallellt med din budget, granska månatliga framsteg utan att behöva leta igenom flikar och justera tidpunkten när livet förändras. Både snöbollmetoden och lavinmetoden fungerar här eftersom planen och åtgärderna finns i samma vy.

Välj en mall, ange en takt som passar din kassaflöde och låt regelbundna betalningar göra grovjobbet. Vinsten är tydlighet idag och momentum imorgon.

Registrera dig på ClickUp idag för att organisera din budget och skuldavbetalning på ett och samma ställe.