Topp 10 gratis mallar för betyg från gymnasiet

Betyg från gymnasiet är i grunden en sammanfattning av en elevs akademiska prestationer. De visar vilka kurser som har lästs, hur många poäng som har erhållits och hur eleven har presterat under fyra år – allt på en enda sida.

Dessutom har över 1 800 institutioner i USA slopat SAT/ACT-kraven, vilket innebär att kurshistorik, betyg och en tydlig betygsskala får större betydelse när någon granskar en students ansökan.

Denna guide sammanfattar gratis, färdiga mallar för betyg från gymnasiet. Vi kommer att utforska varje malls viktigaste funktioner och beskriva vad som kännetecknar ett bra betygsformulär. Som en bonus kommer vi att dela med oss av de bästa valen för lärare, skoladministratörer och föräldrar som undervisar sina barn hemma.

De 10 bästa gratis mallarna för betyg från gymnasiet i korthet

Här är en sammanfattande tabell över våra 10 bästa mallar för betyg från gymnasiet (inklusive de från ClickUp ):

Vad är mallar för betyg från gymnasiet?

En mall för betyg från gymnasiet är ett färdigt dokument som standardiserar hur du registrerar en elevs akademiska historia. Den innehåller allt du behöver på ett ställe: elevinformation, gymnasiekurser per termin, försökta och erhållna poäng, bokstavsbetyg, betygsskala, GPA-beräkningar och utrymme för anteckningar om till exempel kurser med utmärkelser, dubbla kurser eller omtagna kurser.

Många versioner innehåller även fält för examensdatum, rådgivares eller administratörs underskrift och en valfri stämpel för ett officiellt betyg.

Dessa mallar finns i vanliga format som Google Docs, Google Sheets och PDF, så att du kan skriva ut eller dela dem digitalt.

Föräldrar som undervisar sina barn hemma kan anpassa samma layout för ett betygsdokument för hemundervisning genom att lägga till namnet på hemskolan, skolårets terminer och eventuella kursbeskrivningar för att förtydliga vilket material som har behandlats.

Vad kännetecknar en bra mall för betyg från gymnasiet?

Här är vad en idealisk mall för betyg från gymnasiet bör kunna göra:

Visa det viktigaste på ett ögonblick: studentinformation, kurser grupperade efter termin, försökta och erhållna poäng, bokstavsbetyg och en tydlig betygsskala.

Uppdatera termins- och kumulativt GPA automatiskt när du matar in betyg, utan att behöva göra några beräkningar.

Hantera olika kurstyper korrekt, inklusive hederskurser, AP, IB och dubbelregistrering.

Totalt antal erhållna poäng längst ner, med upprepningar och enterminskurser tydligt markerade.

Inkludera utrymme för examensdatum, signaturrad, skolans kontaktuppgifter och en valfri stämpel för officiella betygsutdrag.

Exportera till PDF utan problem och behåll en redigerbar version i Google Docs eller Google Sheets för snabba korrigeringar.

Topp 10 gratis mallar för betyg från gymnasiet

Skolregister är ofta fördelade över flera system. Ett utkast till betygsutdrag lagras i en mapp, kursbeskrivningar förvaras i en annan, poäng organiseras i ett kalkylblad och GPA-beräkningar finns endast i rapporter.

Denna röra är Work Sprawl, de spridda uppgifterna, dokumenten och uppdateringarna som döljer detaljer och stjäl tid.

Om du formaliserar hur register och kursmaterial samordnas, håller ett gediget kunskapshanteringssystem allt sökbart och konsekvent under hela skolåret.

ClickUp samlar allt i ett konvergerat AI-arbetsutrymme, så att dina betygsdata, kurslistor, betygsskala och anteckningar finns samlade på ett ställe. Du kan skapa ett ClickUp-dokument för studentens betyg, bifoga kursbeskrivningar, spåra poäng med anpassade fält och ha en enda källa till information som alla i teamet kan granska.

👀 Kul fakta: Under cykeln 2023–24 krävde cirka 5 % av Common App-medlemshögskolorna SAT/ACT-poäng, vilket innebär att betyg och kursernas svårighetsgrad fick ännu mer uppmärksamhet.

1. ClickUp-mall för rapport om elevers framsteg

Hämta gratis mall Skapa korrekta rapporter för föräldrar, administratörer eller andra intressenter med ClickUps mall för elevens framstegsrapport.

ClickUp Student Progress Report Template organiserar effektivt elevernas prestationer, beteendenoteringar och kontakter på ett enda, lätt hanterbart ställe.

Mallen använder strukturerade anpassade fält för klasser, insatser och föräldrakontakt, medan inbyggda vyer som ”Guide, behöver uppmärksamhet, beteendeproblem och lista” gör det enkelt att skanna klassen och fokusera på vem som behöver stöd.

Tydliga statusar visar utvecklingen från ”Går bra” till ”Behöver uppmärksamhet” eller ”Behöver stärka självförtroendet”, och du kan exportera en tydlig rapport när det är dags att uppdatera betyg eller dela bevis för konferenser.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Samla framsteg, observationer och uppföljningar på ett och samma ställe.

Upptäck riskelever tidigt med vyn Behöver uppmärksamhet.

Standardisera anteckningar med anpassade fält för beteende, insats och lektioner.

Granska hela klassen snabbt i listvyn och fördjupa dig i enskilda poster.

Exportera koncisa rapporter som du kan använda som referens när du uppdaterar en elevs betygsutdrag.

✨ Perfekt för: Lärare och studievägledare som vill ha en konsekvent uppföljning av framsteg som smidigt kan överföras till betygsrapporter och terminsbetyg.

💡 Proffstips: Om du vill att den här framstegsspåraren ska kunna kopplas till allt annat du använder i din klass eller på din skola, ger ClickUp for Education dig en bättre överblick. Du kan skapa kursplaner och kunskapsbaser i Docs, spara lektionsplaner och inlämningsdatum i uppgifter och hantera kursarbete, studentinformation och administrativt arbete på ett och samma ställe. ClickUp Forms och enkäter hjälper dig att samla in antagningsansökningar, uppgifter och materialbehov, medan instrumentpaneler visar klassrumskapacitet, studentprestanda och andra viktiga mått på ett överskådligt sätt.

2. Mall för prestationsrapport från ClickUp

Hämta gratis mall Skapa automatiserade rapporter för att hålla dig uppdaterad utan extra ansträngning med ClickUp Performance Report Template.

Mallen för prestationsrapport från ClickUp är visserligen utformad för arbetsmiljöer , men är en utmärkt utgångspunkt för att skapa ett detaljerat betygsdokument för gymnasiet. Du kan logga terminsbetyg, spåra GPA (istället för KPI:er och milstolpar) och dokumentera avslutade kurser i ett strukturerat, lättläst format. Du kan också lägga till anpassade fält för standardiserade testresultat, närvaroregistreringar och lärarkommentarer, vilket gör det enkelt att samla in all information som högskolor och stipendiekommittéer letar efter.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Samla betyg, prov och anteckningar om uppgifter på ett ställe för snabbare genomgångar.

Överskanna trendlinjer och framsteg med ett ögonkast med strukturerade avsnitt.

Standardisera uppdateringar med hjälp av anpassade fält och tydliga statusar.

Växla vy för att se arbetsbelastning, tidslinjer och veckovisa sammanfattningar.

Dela en tydlig rapport med intressenter utan att behöva skapa nya bilder.

✨ Perfekt för: Avdelningschefer, akademiska koordinatorer och projektägare som vill ha tydliga vecko- eller månadsöversikter över prestationer kopplade till arbetet.

3. ClickUp-mall för betygsbok

Hämta gratis mall Identifiera enkelt områden där eleverna behöver förbättras med ClickUp Gradebook Template.

”Har jag lagt in det där provet, och har jag viktat det rätt?” Alla lärare har upplevt den känslan inför betygsrapporteringen. När betygen finns i olika flikar och på post-it-lappar tar det längre tid att beräkna slutbetygen än att sätta betygen.

En tydlig betygsbok som summerar, beräknar genomsnitt och samlar anteckningar på ett ställe gör hela veckan lugnare. ClickUp Gradebook Template samlar betyg, kommentarer och trender så att du kan spåra elevernas prestationer i en enda vy. Använd anpassade fält för genomsnitt för ”Deltagande”, ”Långt prov”, ”Månad” och ”Läxor” och låt mallen summera totalen utan extra matematik.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Samla alla betyg och kommentarer på ett och samma ställe.

Beräkna genomsnitt och slutbetyg utan att skapa nya formler.

Visa klassen efter deltagande för att se vem som behöver en knuff.

Använd rubriker för att klargöra förväntningar och påskynda enhetlig poängsättning.

Exportera koncisa betygsrapporter för konferenser och uppdateringar av betygsutdrag.

✨ Perfekt för: Lärare som vill ha en överskådlig, rubrikvänlig betygsbok som uppdaterar genomsnitt automatiskt och underlättar snabb kommunikation med föräldrar.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Brain för att sammanfatta en elevs terminsbetyg i en kort, betygsvisningsvänlig sammanfattning, markera viktningsskillnader för hedersbetyg och AP-kurser och lista saknade eller försenade uppgifter som påverkar slutbetyget. Omvandla spridda poäng till tydliga sammanfattningar, nästa steg och färre omtagningar med ClickUp Brain

4. Mall för klassuppdrag i ClickUp

Hämta gratis mall Kommunicera uppgifter och inlämningsdatum till eleverna med mallen ClickUp Class Assignments Template.

”Har jag lagt upp laborationen, flyttat deadline för uppsatsen och påmint period 3 om provet?” Vi har alla varit med om den stressen. Med ClickUp Class Assignments Template samlas alla dina kursuppgifter på ett och samma ställe. Mallen ger dig vyerna ”Lista, Lista efter förfallodatum, Tentor, Uppsatser och Börja här”, så att du kan planera veckan och dina elever kan se vad som väntar härnäst.

Dela inlämningsdatum, bifoga bedömningskriterier och filtrera efter klass eller vecka när det är dags att förbereda sig. Du kan också lägga till ytterligare anteckningar, studievärktyg, produktivitetsappar för studenter och annan relevant information på ett och samma ställe.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Samla alla uppgifter, instruktioner och inlämningsdatum på ett ställe.

Sortera efter klass, ämne eller status för att se vad som behöver din uppmärksamhet just nu.

Förbered dig i förväg med examens- och uppgiftsvyer så att deadlines inte kolliderar.

Lägg till anpassade fält och bilagor så att studenterna vet vad som är bra.

Spåra framsteg i realtid och minska antalet uppföljningsmeddelanden.

✨ Perfekt för: Lärare som vill ha ett användarvänligt, organiserat system för att planera, meddela och spåra klassarbete i olika sektioner.

Snabbtips: Prova Brain MAX för att förbättra din uppföljning av elevernas prestationer. Så här gör du: Använd Talk to Text i ClickUp Brain MAX för att snabbt dokumentera skälen till betygsändringar under lektionen och bifoga dem till elevens register för tydliga revisionsspår. Detta gör det enkelt att dokumentera beslut direkt, vilket säkerställer transparens för varje justering.

Med Brain MAX:s flera premium-LLM:er, som Gemini, Claude och GPT, kan du välja den bästa AI-modellen för att sammanfatta, analysera eller generera feedback från studenter.

Dessutom kan du med den interna enhetliga sökfunktionen omedelbart hitta anteckningar, kommentarer eller register i hela ditt arbetsområde, så att du aldrig tappar bort viktig information eller dokumentation om eleverna. Kom ihåg att ClickUp Brain och Brain MAX lär sig från din arbetsplats, så att de kan hämta den officiella betygsskalan och konvertera procent till bokstäver, vilket säkerställer en konsekvent GPA-beräkning mellan olika klasser.

5. ClickUp-mall för närvarolista

Hämta gratis mall Upptäck närvarotrender och avvikelser med ClickUps mall för närvarolista.

”Vem är här, vem är sen och vem behöver checkas in?” Närvarokontrollen sätter tonen för dagen. ClickUp-mallen för närvarolista samlar namn, status och korta anteckningar i en enkel närvarolista så att du kan gå igenom närvaron på några sekunder.

Markera elever som närvarande, försenade, frånvarande eller schemalagda och lägg till kontext med anpassade fält. Om du behöver en översikt för administratörer eller familjer kan du filtrera efter datum, klass eller status och exportera en tydlig sammanfattning utan att behöva skriva om något.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Gör snabbt närvarokontroll och spara en tillförlitlig historik för varje elev.

Registrera orsaker och kontaktuppgifter med anpassade fält som du kan sortera.

Använd närvaroblanketten för att logga in från vilken enhet som helst på några sekunder.

Filtrera efter datum, klass eller status för att hitta mönster och snabbt följa upp.

Exportera överskådliga sammanfattningar för rapporter eller kommunikation med föräldrar.

✨ Perfekt för: Lärare och koordinatorer som vill ha omedelbar, tillförlitlig närvarospårning med användbar kontext för uppföljning.

Vill du ta reda på hur du kan skapa enhetliga, felfria betygsutdrag med återanvändbara mallar i ClickUp? Titta på den här videon för att lära dig mer:

6. ClickUp-mall för studentutbildning

Hämta gratis mall Skapa projektplaner med deadlines för att säkerställa att uppgifterna slutförs i tid med ClickUp Student Education Template.

Har du någonsin stirrat på en terminsplan och tänkt: ”Det här ser ut som tre kalendrar och en dröm”? ClickUp Student Education Template organiserar dina kurser, milstolpar och poäng på ett och samma ställe.

Använd "Curriculum" för att kartlägga lektioner och inlämningsdatum, "Prerequisites" för att bekräfta vad som måste göras först och "Getting Started Guide" för att få tips och resurser.

Anpassade fält som kursnummer, kursstatus, poäng, e-post och slutbetyg gör det enkelt att söka efter information. Du kan sedan lägga till uppgifter för hemuppgifter, ställa in tidslinjer och granska allt i ett Gantt-diagram när du behöver en överblick.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Håll ordning på lektioner, uppgifter och poäng i en överskådlig vy.

Se förkunskapskrav och undvik schemakollisioner innan de uppstår.

Spåra framsteg med tydliga statusar och filtrera efter kurs eller vecka.

Använd anpassade fält för att hålla kursdata ordnade och lätta att söka i.

Planera i förväg med tidslinjer som visar vad som ska göras och när.

✨ Perfekt för: Studenter och studievägledare som vill ha ett pålitligt system för att planera kurser, spåra arbetsbelastning och hålla koll på poäng.

💡 Proffstips: ClickUp for Students förvandlar ”Jag kommer ihåg det senare” till en faktisk plan. Eleverna kan samla lektioner, uppgifter, prov, klubbar och personliga projekt på ett och samma ställe och använda uppgifter, kalendrar och checklistor för att hålla koll på deadlines. Förvandla lektioner, uppgifter, tentor och mål till en tydlig plan med tydliga deadlines med ClickUp for Students. De kan spara anteckningar i Docs, spåra långsiktiga mål och använda olika vyer (som Lista, Kalender eller Tavla) för att se exakt vad som ska göras och när. I kombination med din egen ClickUp-konfiguration skapas ett gemensamt språk för framsteg – lärare följer utvecklingen, elever följer sina åtaganden och alla arbetar utifrån samma organiserade system.

7. PDF-mall för akademiskt betyg av Template. Net

PDF-mallen för betygsutdrag från Template. Net ger dig en professionell layout med avsnitt för studentinformation, kurslistor per termin, bokstavsbetyg, försökta och erhållna poäng samt utrymme för att visa GPA.

Det är redigerbart och utskrivbart, så du kan göra snabba uppdateringar i ett redigeringsprogram och exportera en färdig fil för arkivering. Du kan använda det för att hålla betygsskalan synlig och totala poäng längst ner, samt lägga till korta anteckningar när en kurs behöver sammanhang. Om du sammanställer en students betygsutdrag för en överflyttning eller ett stipendiepaket, håller detta format saker och ting tydliga och konsekventa.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Börja med en ren, professionell PDF-fil som ser officiell ut direkt.

Registrera kurser per termin med fält för poäng och bokstavsbetyg.

Håll GPA och poängsummor synliga för snabba kontroller.

Redigera digitalt och skriv sedan ut eller dela som ett färdigt betygsdokument.

Använd anteckningsfält för att förtydliga repetitioner, viktning av hedersbetygelser eller dubbelregistrering.

✨ Perfekt för: Lärare, registratorer och föräldrar som undervisar sina barn hemma och som vill ha en enkel, utskrivbar mall för betygsutdrag som de snabbt kan färdigställa.

👀 Kul fakta: Under 2019 läste cirka 35 % av de amerikanska gymnasieeleverna minst en kurs med dubbel registrering, och deltagandet var särskilt högt i landsbygdsområden.

8. Mall för betyg från gymnasiet av Scribd

Via Scribd

Behöver du någonsin ett snabbt, utskrivbart betyg som fortfarande ser officiellt ut? När du sammanställer dokument för en överföring, ett stipendium eller en ansökan till högskolan är en färdig layout bättre än att brottas med formler. Scribd har flera mallar för betyg från gymnasiet som du kan öppna, redigera och exportera utan att behöva börja från scratch.

Mallen för betyg från gymnasiet på Scribd innehåller vanligtvis information om studenten, tabeller med kurser grupperade efter termin, försökta och erhållna poäng, bokstavsbetyg samt utrymme för sammanlagd GPA och betygsskala.

Många versioner innehåller standardiserade testfält (SAT/ACT), examensdatum och utrymme för administratörens underskrift/stämpel, vilket är användbart när du behöver ett officiellt betygsformat. Du hittar både traditionella skol- och hemundervisningslayouter, inklusive ämnesbaserade tabeller och årliga tabeller som du kan anpassa.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Börja med ett färdigt betygsbevis med fält för poäng, betyg och GPA.

Välj mellan traditionella eller hemundervisningsvarianter, med valfria rader för testresultat.

Förenkla verifieringen med utrymmen för signatur/stämpel och uppgifter om examen.

Redigera, spara och exportera en snygg PDF för paket eller granskningar.

Välj ämnesbaserade tabeller eller tabeller per termin som passar din dokumentationsstil.

✨ Perfekt för: Rådgivare och föräldrar som undervisar sina barn hemma och som snabbt behöver ett överskådligt betygsbevis som kan skrivas ut, med plats för GPA, provresultat och underskrifter.

9. Mall för betyg från hemundervisning av Lone Star

Via Lone Star

”Räcker detta för antagning till högskolan?” är den fråga som de flesta föräldrar som undervisar sina barn hemma ställer sig när de skapar ett betyg för sitt barn. Du vill ha en layout som ser bekant ut för antagningshandläggarna, som tydligt visar gymnasiepoäng och som lämnar utrymme för kursbeskrivningar när en kurs inte matchar en standardbeteckning.

Mallen för betyg från hemundervisning från Lone Star följer ett skolformat som är lätt att läsa, med elevinformation och namnet på hemundervisningsskolan högst upp. Mallen grupperar sedan gymnasiekurser efter år och visar försökta och erhållna poäng, bokstavsbetyg och genomsnittsbetyg.

Du kan markera en gymnasiepoäng eller en halv poäng för ett termin, notera dubbla poängkurser som tagits på ett community college och lista extraprov som CLEP om det är relevant.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Presentera ett välbekant betygsdokument i skolstil som högskolor accepterar med förtroende.

Registrera kursnamn, poäng och betyg per år med enkla GPA-fält.

Lägg till kursbeskrivningar för att förklara det material som behandlas eller den självständiga studien.

Inkludera extrauppgifter som dubbla kurser, kurser med högsta betyg och CLEP-testanteckningar.

Skriv ut ett färdigt betyg och spara en digital version för snabba uppdateringar.

✨ Perfekt för: Föräldrar som undervisar sina barn hemma och hemundervisade studenter som förbereder betygsutdrag för stipendier, överflyttningar och antagning till högskola.

10. Mall för betyg från gymnasiet av Flanders Family

Via Flanders Family

När du vill ha ett betygsdokument för hemundervisning som ser ”officiellt” ut utan att kännas komplicerat, är enkelhet det bästa valet.

Mallen High School Transcript Template by Flanders Family gör att allt blir bekant och överskådligt. Du kan lägga till namnet på din hemskola och information om eleven, sedan lista gymnasiekurser per år med försökta och erhållna poäng, bokstavsbetyg och utrymme för sammanlagd GPA.

En synlig betygsskala visas på sidan, och fält för signatur/datum gör det enkelt att slutföra när någon begär en officiell kopia. Om du behöver kontext för en unik klass, inkludera korta kursbeskrivningar på en kompletterande sida och bifoga den till det färdiga betygsutdraget.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Presentera ett klassiskt betyg i skolstil, så kan familjer som bedriver hemundervisning fylla i det snabbt.

Registrera kursnamn, poäng, bokstavsbetyg och GPA i ett överskådligt, lättläst rutnät.

Ha en betygsskala på sidan så att läsarna förstår hur betygen översätts.

Lägg till signatur- och datumrader för att slutföra ett officiellt betygsdokument när det behövs.

Skriv ut en färdig PDF och spara en redigerbar kopia för uppdateringar under året.

✨ Perfekt för: Föräldrar som undervisar sina barn hemma och vill ha ett enkelt, högskolevänligt betygsbevis som de kan skriva ut och skicka in med självförtroende.

Rulla betyg med ClickUp

Om betygsutdraget från gymnasiet är den officiella versionen, är ClickUp den tysta redaktören som håller handlingen rak.

Kurserna ordnas, poängen läggs samman och betygsskalan ändras inte halvvägs. Du får en överskådlig plats att skapa ett betygsbevis för en elev utan att behöva leta efter filer.

Oavsett om du finslipar ett betyg från hemundervisning eller exporterar en snygg PDF för ett officiellt betyg, innebär kombinationen av rätt mall och ClickUp färre överraskningar.

Du kan lägga till korta kursbeskrivningar när titlarna behöver sammanhang, skriva anteckningar bredvid studentens betyg och sluta fråga var förra terminens betyg tog vägen.

Enkelt, snyggt, klart. ✨️

Nu kan du säga adjö till frågan ”Var sparade jag det?”. Registrera dig på ClickUp och börja skapa dina betygsutdrag.