20 gratis mallar för vanespårare i Notion för att skapa bättre rutiner

”Gamla vanor är svåra att bryta.” Det är vad vi alltid har fått höra.

Men att bygga in positiva vanor i din dagliga rutin är inte så omöjligt som det verkar. Allt du behöver är struktur.

Och den strukturen börjar med en enkel mall för vanespårare. Denna typ av mall hjälper dig att visualisera dina framsteg, spåra dagliga aktiviteter och behålla inspirationen genom att fira små segrar.

Notions mallar för vanespårning erbjuder precis det. Med ett särskilt utrymme för dina dagliga vanor förvandlar dessa mallar ditt Notion-utrymme till ett centralt system som hjälper dig att reflektera, planera och utvecklas.

I den här artikeln har vi samlat de bästa mallarna för vanespårare i Notion för att hjälpa dig att börja spåra dina egna vanor på ett enkelt och konsekvent sätt.

De bästa mallarna för vanespårare i korthet

Här är en kort sammanfattning för dig:

Vad kännetecknar en bra mall för vanespårning i Notion?

En bra mall för vanespårning i Notion uppmuntrar dig faktiskt att fullfölja dina mål.

Du öppnar en ny sida varje dag, bockar av dina dagliga vanor, tittar på en framstegsbar som tyst speglar din konsekvens och skriver ner några tankar i reflektionsavsnittet.

De bästa mallarna för vanespårning i Notion är intuitiva, stöder ett obegränsat antal vanor och anpassar sig efter dina behov med följande funktioner:

✅ Anpassa din vanor-tracker så att den passar din rutin, dina mål och dina personliga preferenser.

✅ Visualisera dina framsteg med hjälp av diagram, staplar eller streckräknare för att hålla motivationen uppe.

✅ Lägg till inbyggda påminnelser som hjälper dig att börja spåra och hålla dig konsekvent.

✅ Inkludera utrymme för reflektioner för att stödja personlig utveckling och granskning av vanor.

✅ Kombinera vanespårning med mål, anteckningar och uppgifter för att hålla ordning på allt.

20 mallar för vanespårare i Notion

Vi har samlat de 20 bästa Notion-mallarna som kan hjälpa dig att spåra dina vanor på ett meningsfullt sätt och skapa långsiktiga vanor som hjälper dig att nå dina personliga och professionella mål. Låt oss gå igenom var och en av dem.

1. Hälso- och vanespårare

via Notion

Försöker du komma ihåg om du tog din medicin i morse? Eller hjälper det nya kosttillskottet verkligen?

Hälsosamma vanor börjar med att ta hand om sig själv och fokusera på självförbättring. Denna Notion-mall för vanespårning är perfekt för alla som hanterar kroniska sjukdomar, psykisk hälsa eller bara arbetar för att få bättre dagliga vanor.

Du kan logga mediciner, följa symtom över tid och koppla allt till ditt system för vanespårning, så att du kan upptäcka mönster, justera rutiner och fatta välgrundade beslut.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Logga mediciner, symtom och rutiner på ett och samma ställe så att mönster och utlösande faktorer blir lätta att upptäcka.

Spåra streaks och framsteg så att konsekvens och bakslag syns med ett ögonkast.

Lägg till reflektioner tillsammans med dina anteckningar så att justeringar styrs av verkliga sammanhang.

✨ Perfekt för: Personer som hanterar långvariga hälsotillstånd, medicineringsscheman eller hälsorutiner.

📖 Läs också: Hur man använder Notion för projektledning

2. Vanetracker

via Notion

Ibland kan enkla vanor som att dricka tillräckligt med vatten eller hinna med ett snabbt träningspass kännas överväldigande när man har ett fullspäckat schema.

Denna dynamiska mall för vanespårning gör det enkelt att spåra dagliga vanor tack vare en enkel inställning med ett klick med hjälp av Notions knappblock. Den är utmärkt för att bygga upp momentum för enkla rutiner och se dina framsteg på ett ögonblick, utan att komplicera saker och ting.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Starta dagliga incheckningar med ett klick så att spårningen aldrig känns betungande.

Se en enkel kalender och streckvy så att motivationen alltid står i centrum.

Anpassa vanelistor och frekvenser så att din inställning matchar verkligheten.

✨ Perfekt för: Nybörjare som vill skapa grundläggande dagliga vanor som att dricka tillräckligt med vatten, träna eller öva mindfulness.

👀 Kul fakta: Enligt forskare vid Duke University utgör vanor ungefär 40 % av vårt dagliga beteende. Det betyder att nästan hälften av allt du gör sker på autopilot!

3. Gamifierad vanespårare

via Notion

Om kryssrutor känns för repetitiva är det här något för dig. Gamified Habit Tracker förvandlar din vana att spåra vanor till ett spel, med ett EXP-system som belönar varje vana du fullföljer.

Oavsett om du försöker hålla dig konsekvent med en daglig vanespårare eller bara vill ha ett roligare sätt att skapa bättre vanor, hjälper den här mallen dig att hålla motivationen uppe genom framstegspunkter istället för press. Perfekt för alla som trivs med små vinster och visuella incitament!

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Tjäna XP och nivåer för fullbordade uppgifter, så att rutinerna blir till ett givande spel.

Lås upp mål och märken så att små framsteg håller motivationen uppe.

Visa topplistor eller personlig statistik så att det blir roligt att följa dina framsteg.

✨ Perfekt för: Spelare, studenter eller alla som behöver ett roligt och stressfritt sätt att spåra sina vanor.

4. Daglig uppgiftshantering

via Notion

Låt oss säga att din dag består av morgonträning, två kundmöten, att skriva en rapport och att komma ihåg att ringa dina föräldrar – mallen Daily Task Management hjälper dig att få plats med allt.

Den är utformad för dem vars dagliga vanor överlappar deadlines och ansvar i det verkliga livet, och kombinerar uppgiftsplanering med vanespårning i en tydlig, visuell layout.

Du kan se din vecka, hantera prioriteringar och koppla uppgifter till återkommande rutiner.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Planera uppgifter och vanor tillsammans så att din dag balanserar måste-göra-saker och rutiner.

Prioritera efter brådskande/ansträngning så att energin matchar arbetsbelastningen.

Växla mellan kalender-, tavel- och listvyer så att genomförandet förblir tydligt.

✨ Perfekt för: Personer som hanterar både strukturerade vanor och arbetsintensiva dagar, till exempel distansarbetare eller multitaskande studenter.

📮 ClickUp Insight: Hälsa och fitness toppar listan över personliga mål, men 38 % av människor erkänner att de inte konsekvent spårar sina framsteg. Det är klyftan mellan intention och handling – och det är där ClickUp kommer in. Med mallar för vanespårare och återkommande uppgifter kan du skapa rutiner, logga träningspass och äntligen hålla fast vid din meditationsrutin. 💫 Verkliga resultat: ClickUp-användare rapporterar 2× högre produktivitet – eftersom det första steget för att hålla sig på rätt spår är att faktiskt se spåret.

5. Ultimat läsboksspårare

via Notion

Minns du när det inte kändes som en bedrift att läsa ut en bok? Mallen Ultimate Reading Book Tracker hjälper dig att hålla inspirationen uppe. Nu, mellan jobb, skärmar och oändliga flikar som är öppna, kan det kännas som en seger bara att läsa ett kapitel. Denna mall återför läsningen till ditt liv med precis rätt struktur.

Spåra dina framsteg, logga lästa sidor och markera böcker med en tillfredsställande "Färdig"-knapp. Dessutom har varje inlägg ett eget utrymme för anteckningar och reflektioner.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Spåra sidor, status och slutdatum så att läsrytmen håller sig på rätt kurs.

Spara citat och anteckningar per bok så att insikter inte går förlorade i minnet.

Filtrera efter genre eller prioritet så att nästa läsning väljer sig själv.

✨ Perfekt för: Ivrig läsare, studenter eller alla som vill skapa en daglig läsvana med struktur och insikt.

6. Minimal veckoplan + spårning (utan överbelastning)

via Notion

Om du någonsin har öppnat en ny vanespårare i Notion och stängt den fem minuter senare för att det kändes för överväldigande, är mallen Minimal Weekly Plan + Track något för dig.

Den hoppar över allt onödigt och fokuserar på det som är viktigt: en tydlig layout för dina veckomål, en kortfattad daglig uppgiftslista och en enkel, gratis vane-tracker för att skapa konsekvens. Allt flyter på – från att överföra oavslutade uppgifter till att kontrollera dina framsteg – utan att överbelasta din skärm (eller din hjärna).

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Sätt upp veckovisa mål och dagliga checklistor så att planeringen förblir enkel.

Automatiskt överför oavslutade uppgifter så att inget faller mellan stolarna.

Håll din instrumentpanel ren så att du kan öppna den varje dag utan att känna obehag.

✨ Perfekt för: Notion-användare som vill ha struktur utan stress, särskilt de som är nya inom planering eller spårning.

💡 Proffstips: Om dina morgnar känns stressiga eller improduktiva, finns det ett enkelt system som hjälper dig att börja varje dag med klarhet, lugn och målmedvetenhet i artikeln Hur man skapar en checklista för morgonrutiner för vuxna.

7. Mål- och vanespårare

via Notion

Om du någonsin har satt upp stora mål men sedan tappat bort dem i vardagens kaos, hjälper mallen Goals and Habits Tracker dig att återfå fokus. Den delar upp dina ambitioner i tidslinjer (12 veckor till 5 år), lägger till struktur med konkreta steg och knyter ihop allt med en daglig vanespårare för att skapa konsekvens över tid.

Du kan till och med kategorisera efter livsområden som karriär eller personlig utveckling, och till och med skapa en visionstavla för att hålla dina mål synliga.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Dela upp långsiktiga mål i steg och dagliga vanor så att resultaten blir bättre.

Märk upp livsområden och tidshorisonter så att prioriteringarna förblir balanserade.

Granska dina framsteg med tidslinjer och reflektioner så att det blir enkelt att korrigera kursen.

✨ Perfekt för: Personer som balanserar långsiktiga mål med dagliga rutiner, särskilt inom personlig utveckling eller karriärplanering.

Använd dessa appar för måluppföljning för att hålla dig på rätt spår. 👇🏼

8. Bästa vanespåraren (Streak)

via Notion

Försöker du hålla fast vid dina dagliga vanor men behöver mer än bara en kryssruta för att hålla motivationen uppe?

Mallen Notion Best Habit Tracker ger motivation med ett bidragssystem i GitHub-stil som omvandlar dina framsteg till en visuell värmekarta.

Oavsett om du spårar träningspass, skriver dagbok eller mediterar får du detaljerad statistik och räkneverk som faktiskt gör att konsekvens känns givande. Dessutom ser det fantastiskt ut i mörkt läge.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Använd ett värmekartnät så att mönster för konsekvens syns direkt.

Spåra vanor och statistik så att framsteg blir mätbara.

Växla mellan mörka och rena layouter så att trackern inbjuder till daglig användning.

✨ Perfekt för: Visuella inlärare, produktivitetsentusiaster eller alla som motiveras av streaks och heatmaps.

📖 Läs också: De bästa apparna för att spåra vanor

9. Pengaspårare

via Notion

Hur ofta kollar du ditt saldo och tänker: "Vart tog alla mina pengar vägen?"

Du är inte ensam, och därför erbjuder mallen Money Tracker ett överskådligt och intuitivt system för att logga utgifter, inkomster och återbetalningar över flera konton.

Med ett dynamiskt utgiftsdiagram och kategoriserade listvyer känns det naturligt att spåra dina ekonomiska vanor som en del av din dagliga rutin.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Logga inkomster/utgifter per kategori så att dina utgiftsvanor blir transparenta.

Visualisera månatliga trender så att överskridanden upptäcks tidigt.

Se konton och överföringar på ett och samma ställe så att avstämningen blir enkel.

✨ Perfekt för: Studenter, frilansare eller alla som vill skapa smartare pengavanor med en minimalistisk uppsättning.

10. Spårare för jobbansökningar

via Notion

Det kan vara tröttsamt att gå igenom e-postmeddelanden och kalkylblad för att komma ihåg när, var och vilken tjänst du sökte.

Mallen för jobbsökning samlar alla dina jobbsökningar på ett ställe – följ upp ansökningar, uppföljningar och intervjuträning på ett överskådligt sätt. Använd tavla-, kalender- eller tabellvyer för att visualisera dina framsteg, hålla koll på deadlines och behandla varje ansökan med den uppmärksamhet den förtjänar.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Spåra roller, etapper och deadlines så att uppföljningar aldrig glöms bort.

Spara CV, anteckningar och förberedelsechecklistor per företag så att intervjuerna känns lugna.

Se pipeline per tavla/kalender så att momentum förblir synligt.

✨ Perfekt för: Arbetssökande som jonglerar flera ansökningar inom olika roller, branscher och tidsramar.

👀 Kul fakta: Din hjärna "raderar" inte gamla vanor helt. De kan återkomma under stress om de inte ersätts med starkare rutiner.

11. 2025 Sommardashboard

via Notion

Sommarlovet låter avkopplande... tills du inser hur lätt det är att låta veckorna gå utan att göra några riktiga framsteg.

Mallen 2025 Summer Dashboard hjälper dig att strukturera din sommar inom viktiga områden: spåra böcker du läser, anteckna insikter från videor, förbered dig för ett sommarjobb och dela upp personliga mål i dagliga steg.

Med en inbyggd vanespårare, dagliga uppgifter och en visuell kalender kombinerar den reflektion och produktivitet utan att överväldiga dig.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Planera mål, lärande och arbetspass så att pausen blir strukturerad.

Spåra vanor och dagliga uppgifter så att dagarna inte bara flyger förbi.

Logga höjdpunkter och lärdomar så att framstegen känns påtagliga.

✨ Perfekt för: Studenter och självständiga personer som vill vara målmedvetna och organiserade under sommarlovet.

📖 Läs också: De bästa apparna för måluppföljning

12. 75 Hard Challenge Tracker

via Notion

Att börja med 75 Hard är en sak. Att hålla fast vid det i 75 dagar i rad är där de flesta ger upp.

Mallen 75 Hard Challenge Tracker är utformad för att hjälpa dig att hålla dig ansvarig från dag ett till dag 75, med inbyggda checklistor, visuella framsteg och knappar som förenklar loggningen av din rutin.

Spåra träning, vattenintag, läsning, måltider och dagliga foton, allt i en strukturerad layout som speglar utmaningens strikta krav.

Kom ihåg: När motivationen avtar är det strukturen som håller dig igång.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Spegla de 75 reglerna med dagliga kryssrutor så att efterlevnaden blir tydlig.

Se streakträknare och visuella hjälpmedel så att motivationen håller i sig även under tuffa dagar.

Använd snabbknappar så att spårningen tar några sekunder, inte viljestyrka.

✨ Perfekt för: Alla som deltar i 75 Hard Challenge och letar efter ett tydligt och pålitligt sätt att spåra varje regel, varje dag.

13. Morgon- och kvällsrutin-tracker

via Notion

Om din dag börjar i stress och slutar med glömda uppgifter hjälper mallen Morning + Evening Routine Tracker dig att strukturera båda ändarna av din rutin.

Använd den för att planera dagliga vanor som träning, dagboksskrivande eller läsning med separata avsnitt för morgon- och kvällsrutiner. Den inbyggda framstegsindikatorn hjälper dig att hålla dig konsekvent och reflektera över veckans framsteg, vilket gör det lättare att upprätthålla en lugn och produktiv rytm dag efter dag.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Separera morgon- och eftermiddagsrutiner så att vanorna förblir avsiktliga.

Lägg till påminnelser och reflektioner så att rutinerna förbättras med tiden.

Spåra veckans fullbordandegrad så att balans blir en vana.

✨ Perfekt för: Alla som vill skapa balanserade rutiner för bättre fokus, energi och avkoppling.

💡 Proffstips: Om alla uppgifter känns brådskande blir ingenting gjort på rätt sätt. Hur man prioriterar uppgifter på jobbet visar dig hur du identifierar vad som verkligen är viktigt så att du kan minska kaoset och undvika att bli en flaskhals i teamet.

14. Dashboard – Personlig planerare

via Notion

Om du någonsin har börjat dagen utan att veta vad du ska fokusera på är mallen Dashboard – Personal Planner din återställningsknapp. Den är utformad som ett personligt kommandocenter och kombinerar daglig och veckovis planering, vanespårning och en hälsodagbok så att du kan anpassa dina uppgifter efter hur du faktiskt mår.

Du kommer att sluta tveka över din att göra-lista och börja bygga upp en rutin som stöder både dina mål och din energi.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Kombinera planering, vanor och hälsoanteckningar så att dina beslut passar din energi.

Anpassa dagliga uppgifter till veckomål så att ansträngningarna ger resultat.

Granska trender för humör och fokus så att scheman stämmer överens med verkligheten.

✨ Perfekt för: Överväldigade planerare som vill ha struktur utan att offra mindfulness eller flexibilitet.

Här är en kort video om hur ClickUp hjälper dig att prioritera dina uppgifter med sina inbyggda funktioner:

15. Estetisk månadsvis tracker

via Notion

Ibland är det svåraste med att skapa bättre vanor helt enkelt att komma igång. Det är där designen kommer in.

Mallen Aesthetic Habit Tracker förvandlar din månadsplanering till ett utrymme som du faktiskt vill öppna, rensa och göra minimalistiskt och lugnande att titta på. Med strukturerade vyer för dagliga vanor, veckovisa prioriteringar och månatliga mål kombinerar den lugn med funktion.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Använd en ren och lugnande layout så att du lockas att kolla in den dagligen.

Planera månads-, vecko- och dagsvyer så att målen hålls inom ramen.

Spåra vanepunkter och framstegsindikatorer så att du kan se dina framsteg.

✨ Perfekt för: Visuella tänkare, dagboksentusiaster eller alla som hittar motivation i rena, vackra digitala utrymmen.

📖 Läs också: Gratis mallar för självomsorgsplaner

16. Stipendie-tracker

via Notion

Mellan universitetsval, uppsatsutkast och stipendiedatum är det lätt att tappa fokus och missa saker.

Mallen Scholarship Tracker ger dig ett organiserat utrymme där du kan hantera allt: göra en kortlista över universitet, planera dina ansökningar och spåra varje stipendiums uppgifter och status. Istället för spridda kalkylblad och sista minuten-stress får du ett tydligt system som gör att du kan gå vidare med självförtroende.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Samla deadlines, krav och status på ett ställe så att inlämningarna håller sig på rätt spår.

Bifoga uppsatser och anteckningar per stipendium så att återanvändning blir enkelt.

Sortera efter passform, mängd eller förfallodatum så att ansträngningen läggs där den behövs.

✨ Perfekt för: Studenter som söker till universitet och behöver ett pålitligt sätt att hantera stipendier och ansökningsuppgifter.

17. Gamifiera livsmål och uppgifter

via Notion

Du kan spela ett spel i timmar, men att beta av din att göra-lista? Det är inte lika roligt.

Mallen Gamify Version of Life Goals and Tasks förvandlar dina livsmål och dagliga uppgifter till ett spel-liknande system som belönar konsekvens och regelbundna uppdateringar. Oavsett om du arbetar mot långsiktiga mål eller försöker skapa positiva vanor, hjälper det lekfulla upplägget dig att hålla motivationen uppe och engagera dig genom poäng.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Omvandla mål och vanor till poäng så att framstegen känns som ett spel.

Ställ in nivåer/belöningar så att konsekvensen ger synliga resultat.

Granska resultattavlor och historik så att motivationen växer.

✨ Perfekt för: Spelare, kreativa personer eller alla som vill att produktivitet ska kännas mindre som en plikt och mer som en lek.

👀 Rolig fakta: Dåliga vanor kan vara smittsamma. Det är mer troligt att du tar efter någon annans beteende bara genom att umgås med dem regelbundet.

18. SIMPLEST Habit Tracker

via Notion

De flesta mallar för vanespårare kräver att du spårar allt.

Den ENKLASTE vanespåraren hjälper dig att verkligen göra det. Om du någonsin har lagt mer tid på att skapa ett system än att följa det, så hjälper denna enkla vanespårare dig att komma igång.

Med en kalender som uppdateras automatiskt, en daglig checklista och valfria framstegsindikatorer är den utformad för att underlätta konsekvens utan friktion.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Använd en minimal checklista och kalender så att friktionen blir minimal.

Skapa dagliga sidor automatiskt så att inställningarna aldrig saktar ner dig.

Spåra valfria mätvärden så att data förblir användbara, inte tunga.

✨ Perfekt för: Minimalister, rutinbyggare och alla som är trötta på alltför komplexa spårningssystem.

📖 Läs också: De bästa gratisapparna för digital planering

19. Visuella grafik för vanespårare

via Notion

Om du är en person som behöver se dina framsteg för att hålla motivationen uppe är mallen Visual Habit Tracker Graphics perfekt för dig.

Den genererar dagliga sidor med ett enkelt knapptryck för att markera avslutade vanor och uppdaterar automatiskt veckoframsteg och årsdiagram så att du kan upptäcka mönster och hålla dig på rätt spår.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Skapa diagram och veckosammanfattningar automatiskt så att trenderna syns tydligt.

Dagliga sidor med ett klick så att loggningen sker direkt

Jämför veckor och månader så att förbättringarna blir tydliga.

✨ Perfekt för: Visuella inlärare och personer som strävar efter konsekvens och vill ha en grafisk översikt över sina dagliga vanor.

20. Belöningssystem för vanor

via Notion

Ibland behöver man en anledning för att skapa bättre vanor.

Mallen Habit Reward System låter dig ställa in anpassade belöningar för att fullfölja vanor, vilket förvandlar konsekvens till motivation som du ser fram emot.

Du kan definiera dina vanor, tilldela meningsfulla belöningar och börja bocka av dem. Det är ett fantastiskt sätt att omvandla små framgångar till motivation som faktiskt håller i sig.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Koppla vanor till meningsfulla belöningar så att incitamenten förblir personliga.

Spåra slutförda åtgärder mot målen så att utbetalningar tjänas in.

Se mätare för framsteg mot belöning så att nästa milstolpe känns nära.

✨ Perfekt för: Alla som motiveras av incitament och vill göra sina dagliga vanor mer lekfulla med inbyggda belöningar.

📖 Läs också: De bästa alternativen till Microsoft Excel

Notions begränsningar

Notion-mallar förenklar installationen, men de skapar ofta friktion när ditt system behöver anpassas.

Mallar tar sällan hänsyn till hur vanespårning påverkar resten av ditt liv, till exempel förändrade prioriteringar, förändrade rutiner eller ansvar i flera roller.

Många mallar tvingar dig att använda fasta kategorier (till exempel hälsa, produktivitet) som inte speglar hur dina vanor faktiskt överlappar varandra eller utvecklas.

Visuella spårare som framstegsindikatorer och streckräknare slutar lätt att fungera när du lägger till eller tar bort vanor mitt i månaden.

Att upprepa dagliga vanor över en lång tidsperiod leder till uppblåsta databaser och långsam prestanda, särskilt på mobila enheter.

De flesta mallar stöder inte vanespårning i flera sammanhang (till exempel personliga mål, träningsmål, lärande) på ett enhetligt sätt, vilket gör att ditt system fragmenteras med tiden.

Alternativa Notion-mallar

Till skillnad från Notion erbjuder ClickUp en skalbar struktur som anpassar sig efter ditt arbetsflöde. Här är några alternativ till Notions mallar från ClickUp för att underlätta för dig:

1. ClickUp-mall för personlig vanespårare

Få gratis mall Spåra din arbetsbelastning mot dagliga mål och visualisera fullbordade vanor med hjälp av ClickUp Personal Habit Tracker Template.

Låt oss säga att du försöker dricka mer vatten, skriva dagbok varje dag och begränsa skärmtiden, men din nuvarande vanespårare i Notion slutar fungera så fort du missar en dag eller ändrar din rutin.

ClickUps mall för personlig vanespårare löser detta med återkommande uppgifter, automatiska påminnelser och spårning i realtid som justeras efterhand. Du behöver inte bygga om ditt system varje gång dina vanor förändras.

Med visuella uppdateringar av framsteg, dagliga mål och flexibel spårning över personliga och arbetsutrymmen hjälper denna mall dig att upprätthålla konsekvens utan manuellt arbete.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Använd återkommande uppgifter och påminnelser så att rutinerna överlever schemabytar.

Spåra framsteg och mål med instrumentpaneler så att feedbacken sker i realtid.

Växla mellan personliga/arbetsutrymmen så att vanorna passar hela ditt liv.

✨ Perfekt för: Upptagen yrkesverksamma som vill spåra förändrade vanor utan att ständigt behöva justera sina inställningar.

2. ClickUp-mall för arbetsuppgifter

Få gratis mall Utför ditt dagliga arbete utan att missa något med ClickUp Work To Do-mallen.

Du börjar dagen med fem brådskande uppgifter, tre uppföljningar och ett möte som du glömt att förbereda dig för: låter det bekant?

ClickUp Work To Do-mallen hjälper dig att dela upp överväldigande arbetsbelastningar i organiserade, genomförbara steg.

Du kan prioritera efter brådskande ärenden, följa dina framsteg med Kanban-tavlor eller Gantt-diagram och strukturera dina uppgifter i listor med deluppgifter och deadlines.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Prioritera efter brådskande ärenden och påverkan så att dagen börjar med klarhet.

Dela upp arbetet i deluppgifter och tidsplaner så att resultatet blir förutsägbart.

Visa lista, tavla och Gantt så att planeringen passar din stil.

✨ Perfekt för: Yrkesverksamma som hanterar snabba arbetsbelastningar och behöver ett tydligt, flexibelt system för att hålla ordning och fokus.

3. ClickUp-mall för dagliga uppgifter

Få gratis mall Behåll momentum under hela dagen utan att behöva krångla med överkomplicerade system med ClickUps mall för dagliga uppgifter.

Du sätter dig vid skrivbordet och kan inte komma ihåg om du har följt upp med kunden, skickat morgonrapporten eller ens ätit frukost. ClickUps mall för dagliga uppgifter hjälper dig att planera din dag timme för timme.

Du kan använda anpassade fält för att separera arbetsuppgifter och personliga uppgifter, lägga till checklistor för återkommande rutiner och markera vad som är gjort för att hålla dina dagliga vanor och ansvarsområden synkroniserade.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Dela upp din dag i tidsblock med checklistor så att du bygger upp momentum timme för timme.

Separera arbete och privatliv med anpassade fält så att du kan behålla fokus.

Återställ dagligen med överföringsregler så att ingenting förblir osett.

✨ Perfekt för: Yrkesverksamma som balanserar möten, administration och personliga uppgifter och som behöver en strukturerad daglig återställning.

👀 Rolig fakta: Forskare vid MIT upptäckte att hjärnan bildar vanor genom en signal-rutin-belöningsloop när de studerade råttor som navigerade i en labyrint för att få matbelöningar. Denna upptäckt visade att när en vana väl har bildats sparar hjärnan energi genom att köra rutinen automatiskt – en insikt som nu ligger till grund för modern vanevetenskap.

4. ClickUp-kalender med mall för att-göra-lista

Få gratis mall Hantera växlingen mellan djuparbete och snabba vinster med hjälp av ClickUps mall för att-göra-lista i kalendern.

Du har ett kundsamtal klockan 11, ett förslag som ska vara klart klockan 3 och ett dussin andra uppgifter som snurrar i huvudet. Problemet med det här scenariot är att du inte har en aning om hur du ska få plats med allt under dagen.

ClickUp-kalenderns mall för att-göra-lista ger dig en samlad översikt där du kan schemalägga, prioritera och planera hela din arbetsbelastning per timme, dag eller vecka.

Dra och släpp uppgifter i öppna fält, skapa buffertar mellan möten och spåra hur lång tid det faktiskt tar att slutföra saker.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Dra uppgifter till kalenderrutor så att planerna blir realistiska, inte bara önsketänkande.

Skapa buffertar och uppskatta tidsåtgång så att scheman speglar insatsen.

Jämför dag-/veckovyer så att kapaciteten förblir ärlig.

✨ Perfekt för: Yrkesverksamma som förlitar sig på tidsblockering eller vill skapa struktur i kaotiska scheman.

5. ClickUp-mall för personlig utvecklingsplan

Få gratis mall Var ärlig mot dig själv längs vägen med visuell spårning med hjälp av ClickUp-mallen för personlig utvecklingsplan.

Du har mål. Kanske är det att byta karriär, bli friskare eller förbättra din koncentration. Men att hålla koll på vad som faktiskt går framåt är också en stor del av utmaningen.

ClickUps mall för personlig utvecklingsplan ger dig en plats där du kan sätta upp tydliga mål, definiera varför de är viktiga och dela upp dem i genomförbara steg.

Du kan organisera resurser, kartlägga tidslinjer och använda framstegsspårning för att göra medveten utveckling till en del av din rutin, vilket garanterar en stressfri upplevelse, inte bara en vag resolution.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Definiera mål, varför de är viktiga och steg så att tillväxten blir konkret.

Spåra milstolpar och framsteg så att motivationen hålls uppe.

Organisera resurser och tidsplaner så att handlingar överträffar intentioner.

✨ Perfekt för: Alla som strävar efter långsiktig utveckling inom hälsa, karriär eller tankesätt med en strukturerad, mätbar plan.

💡 Proffstips: Har du några oväntade minuter över? Bloggen 50 produktiva saker att göra på fritiden ger dig snabba, enkla idéer för att förvandla ledig tid till meningsfulla framsteg.

6. ClickUp-mall för barns dagliga personliga schema

Få gratis mall Skapa struktur utan stress i dina barns dagliga rutiner med ClickUps mall för barns dagliga personliga schema.

Det är svårt att hantera skolarbete, skärmtid och lek på en och samma dag, särskilt när ditt barn hela tiden frågar: ”Vad ska jag göra nu?”

Mallen ClickUp Daily Personal Schedule for Kids erbjuder en visuell, barnvänlig rutin som planerar allt från läsning till pauser utomhus.

Med tidsblock för lärande, sysslor, måltider och lek hjälper det barn att förstå sin dag med ett ögonkast. Föräldrar kan ställa in vänliga påminnelser och kolla in framstegen, medan barnen bygger upp rutiner och positiva vanor utan ansträngning och självständigt.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Skapa barnvänliga rutiner med visuella block så att dagarna känns förutsägbara.

Lägg till vänliga påminnelser och avstämningar så att självständigheten växer.

Balansera skola, sysslor och lek så att vanor bildas naturligt.

✨ Perfekt för: Föräldrar, hemundervisare eller vårdnadshavare som stöttar barn med strukturerade dagliga rutiner hemma.

7. ClickUp-mall för personlig produktivitet

Få gratis mall Prioritera efter brådskande ärenden och övervaka framsteg i olika projekt med ClickUps mall för personlig produktivitet.

Det är måndag morgon och du stirrar på fem halvfärdiga uppgifter från förra veckan, två nya projektdeadlines och ingen riktig plan för att klara av något av det.

ClickUp Personal Productivity Template hjälper dig att reda ut kaoset genom att omvandla dina spridda uppgifter till ett strukturerat, spårbart system. Du kan dela upp arbetet i genomförbara steg, markera brådskande uppgifter och visualisera hur varje uppgift bidrar till dina veckomål.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Samla uppgifter i veckoprioriteringar så att ansträngningen matchar målen.

Markera brådskande ärenden och ansvariga så att nästa steg blir tydliga.

Granska instrumentpaneler så att du kan justera innan deadlines passerar.

✨ Perfekt för: Upptagen yrkesverksamma som behöver ett tydligt system för att hantera överlappande uppgifter och oavslutade arbeten under veckan.

💡 Proffstips: Har du svårt att hålla fast vid din morgonrutin? Bloggen How to Optimize Your Life with Habit Stacking visar hur du kan koppla ihop små, enkla vanor så att de faktiskt fastnar, utan att det krävs någon viljestyrka.

8. ClickUp SMART Goals-mall

Få gratis mall Håll alla i teamet samordnade och ansvariga med hjälp av ClickUp SMART Goals Template.

Du har pratat om att lansera den nya produkten i månader... men utan tydliga tidsplaner eller ansvariga går det inte framåt.

ClickUp SMART Goals Template hjälper dig att omvandla vaga ambitioner till strukturerade, spårbara milstolpar. Dela upp målen i specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna uppgifter, tilldela deadlines och visualisera ditt teams framsteg i realtid.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Förvandla stora mål till mätbara milstolpar så att framstegen kan spåras.

Tilldela ägare och förfallodatum så att ansvarsskyldigheten upprätthålls.

Visualisera status och tempo så att granskningar blir snabba och sakliga.

✨ Perfekt för: Team eller enskilda yrkesverksamma som vill omvandla övergripande mål till fokuserade, uppnåbara planer med mätbara resultat.

Att spåra vanor är bara ett klick bort

Goda vanor håller inte bara för att vi börjar med dem, utan för att vi spårar dem.

Oavsett vad målet är – att dricka mer vatten, läsa 10 sidor om dagen eller hålla fokus under arbetstiden – är nyckeln framsteg som du faktiskt kan se. Så fort vi slutar spåra våra vanor försvinner de i bakgrunden.

Det är här de flesta system misslyckas. En färdig mall kan se snygg ut, men om den inte anpassas efterhand som dina vanor utvecklas eller dina prioriteringar förändras, kommer den så småningom att hindra dig från att nå framgång.

ClickUp, däremot, erbjuder vanespårning som fungerar på samma sätt som ditt arbetsflöde, med återkommande uppgifter, visuella mål och uppdateringar av framsteg i realtid.

Och det är inte bara för privatpersoner.

Att spåra och organisera företagsprojekt är mycket enkelt och effektivt med programvaran ClickUp. Från enkla listor till komplicerade projekt har ClickUp använts för att få saker gjorda som förväntat. Det är en mycket effektiv programvara när det gäller att hantera problem med uppgiftshantering och spåra framsteg i pågående uppgifter och projekt.

Att spåra och organisera företagsprojekt är mycket enkelt och effektivt med programvaran ClickUp. Från enkla listor till komplicerade projekt har ClickUp använts för att få saker gjorda som förväntat. Det är en mycket effektiv programvara när det gäller att hantera problem med uppgiftshantering och spåra framsteg i pågående uppgifter och projekt.

Om målet är att spåra vanor, använd ett verktyg som är utvecklat för att spåra vad som helst genom att registrera dig på ClickUp idag!