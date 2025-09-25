Lösningen på arbetsöverbelastning: ClickUps lösningschef om AI och framtidens arbete

En dag i livet med arbetsflödet

Klockan är 9:00 på måndagsmorgonen. Du öppnar din bärbara dator och möts omedelbart av en ström av aviseringar – Slack, Outlook, Jira, Salesforce, Google Docs och ett dussin andra appar.

Du tillbringar de första 30 minuterna med att försöka pussla ihop vad som hände förra veckan. Vid lunchtid har du växlat mellan 15 olika verktyg, jagat tre personer för statusuppdateringar och manuellt kopierat data från ett system till ett annat. Vid slutet av dagen inser du att du har tillbringat mer tid med att jonglera fragmenterade arbetsflöden och kämpa med kontextväxlingar än att faktiskt utföra meningsfullt arbete.

Att hantera verktyg, aviseringar och manuella uppdateringar, även kallat arbetskaos, tar upp hela din arbetsdag och hindrar dig från att utföra meningsfullt arbete.

Detta är arbetsflödesproblematik i affärsverksamhet. Och det är inte bara ett besvär, det är en miljardkostnad som hämmar produktiviteten, den digitala omvandlingen och medarbetarnas moral. Jag har upplevt det, jag har kämpat mot det, och nu, på ClickUp, hjälper jag organisationer att övervinna det för gott.

Ny forskning stöder detta: En studie från Forrester Total Economic Impact™ visade att organisationer som använder ClickUp såg en avkastning på 384 % på tre år, vilket sparade teamen tusentals timmar som tidigare gick förlorade på grund av fragmenterade arbetsflöden och manuella processer. Men dessa siffror är inte bara statistik – de speglar en verklighet som jag själv har upplevt.

Men dessa siffror är inte bara statistik – de speglar en verklighet som jag själv har upplevt.

De tidiga dagarna: Arbetsöverbelastning var normen

Innan jag började på ClickUp ledde jag ett team för affärssystem på ett stort företag inom hälso- och sjukvård och investeringar. Vi ägde alla SaaS-verktyg som finns – redovisning, HR, investeringshantering, teknik, marknadsföring, you name it. Varje avdelning hade sin favoritplattform, och ingen kommunicerade med varandra.

Resultatet? Silos överallt.

Jag såg support- och marknadsföringsteamen gå över till teknikavdelningen och störa utvecklarnas arbetsflöde bara för att fråga om statusuppdateringar. Vi försökte ”lösa” detta genom att införa Jira för marknadsföringsteamet. De använde det för utbildning, men gick sedan snabbt tillbaka till sin whiteboard. Varför? Eftersom verktyget inte passade deras arbetsflöde eller språk. Det var ett klassiskt fall där IT-avdelningen tvingade fram en lösning som inte löste det verkliga problemet på fältet.

Denna erfarenhet lärde mig två saker: Fragmentering handlar inte bara om verktyg – det handlar om sammanhang och kultur Att tvinga team att anpassa sig till ett verktyg (istället för tvärtom) är ett recept på motstånd och bortkastade ansträngningar

Aha-upplevelsen: upptäck kraften i konvergens

När jag såg ClickUp för första gången var det som om en glödlampa tändes.

Här fanns en plattform som var tillräckligt flexibel för att möta alla teams behov, men samtidigt tillräckligt enhetlig för att bryta ner silos. För första gången kunde jag föreställa mig en värld där en uppgift fanns både inom marknadsföring och teknik, där sammanhanget inte gick förlorat i översättningen och där teamen kunde arbeta på sitt eget språk utan att förlora helhetsperspektivet.

Men den verkliga magin låg inte bara i funktionerna. Den låg i filosofin: bygg en arbetsplats som anpassar sig efter människor, inte tvärtom. Det är det enda sättet att åstadkomma verklig, varaktig förändring.

Varför spridningen fortsätter: den mänskliga sidan av fragmenteringen

Låt oss vara ärliga: team vill inte ge upp kontrollen över sina verktyg. Det är naturligt. Valet av verktyg handlar lika mycket om identitet och autonomi som om funktionalitet – särskilt i företagsteknik där införandet av programvara påverkar digitala arbetsflöden. Det är därför så många projekt för ”digital transformation” misslyckas – de ignorerar den mänskliga faktorn.

Cykeln fortsätter: IT försöker standardisera, affärsenheterna motsätter sig och nya punktlösningar läggs till i stapeln. Resultatet? Fler silos, mer friktion och fler manuella lösningar.

Utmaningen blir bara större. I en studie från 2025 om digitaliseringens biverkningar står företag inför en ”rollöverbelastning”, där bördan av att hantera fragmenterade arbetsflöden och verktygsspridning försämrar genomförandet och medarbetarnas välbefinnande. I takt med att digitala verktyg blir fler ökar också kraven på medarbetarnas uppmärksamhet och energi, vilket gör enhetliga, kontextrika arbetsytor viktigare än någonsin.

Den enda vägen ut är att möta teamen där de befinner sig, hjälpa dem att se vad som är möjligt och sedan guida dem – steg för steg – mot ett mer enhetligt arbetssätt.

Det handlar inte bara om att ha för många verktyg – det handlar om ständiga kontextbyten. Den genomsnittliga anställde växlar mellan appar 1 200 gånger om dagen och förlorar nästan 4 timmar i veckan bara för att återfå fokus.

Den nya gränsen: att eliminera AI-spridning och kontextens avgörande roll

Precis när vi började få grepp om app-spridningen kom AI. Plötsligt ville varje team ha sitt eget AI-verktyg. Men här är haken: AI är bara så bra som dess tillgång till kontexten.

Om din AI inte känner till de senaste projektuppdateringarna, kundkonversationerna eller strategiska prioriteringarna är den bara ännu ett isolerat verktyg – ett verktyg som förvärrar AI-spridningen och ökar förvirringen och det manuella arbetet.

AI är bara så bra som den kontext den har tillgång till. Om din AI inte vet vad som händer i ditt företag är den bara ännu en glänsande pryl.

Det verkliga genombrottet kommer när AI är djupt integrerat i din arbetsmiljö och automatiskt laddar och uppdaterar kontexten i realtid. Det är då du går från att se AI som ett glänsande objekt till att se det som en verklig partner i arbetet.

Vad som krävs: Tekniska och organisatoriska förutsättningar för AI-transformation

Men för att uppnå verklig AI-konvergens räcker det inte med att bara koppla in ett nytt verktyg. Det krävs följande:

Enhetlig dataarkitektur: Allt ditt arbete, all din kommunikation och all din kunskap måste finnas på en enda, tillgänglig plattform.

Live-kontextflöden: AI måste ha tillgång till uppdateringar i realtid – inga fler inaktuella data eller manuella uppladdningar.

Processkartläggning: Du måste förstå och dokumentera dina arbetsflöden så att AI kan förstärka dem, inte störa dem.

Förändringsbenägen kultur: Team måste vara öppna för att experimentera, lära sig och iterera när AI blir en del av det dagliga arbetet.

På ClickUp har vi investerat stort i att bygga en plattform där sammanhanget alltid är levande och användbart. Våra AI-agenter svarar inte bara på frågor, utan tar proaktivt fram insikter, automatiserar rutinuppgifter och anpassar sig efterhand som ditt företag utvecklas.

Här är en visuell sammanfattning av dessa förutsättningar för en framgångsrik AI-omvandling:

AI-transformationsmatrisen: Från fragmenterade arbetsflöden till enhetlig, AI-driven produktivitet

Fallstudie: Från spridning till konvergens – före och efter

Konsolidering av verktyg och integration av AI förvandlade teamets produktivitet och upplevelse – från manuellt kaos till strömlinjeformad framgång.

För att verkligen förstå kostnaden för arbetsflödesproblemen och kraften i konvergens måste man se det i praktiken. Här är ett exempel på hur ett globalt marknadsföringsteam gick från splittrade arbetsflöden och spridda verktyg till en enhetlig, AI-driven arbetsplats som effektiviserade arbetet och gav kreatörerna mer tid.

Före:

Ett globalt marknadsföringsteam hanterade kampanjer i sex olika verktyg. Projektuppdateringar försvann i e-posttrådar, kreativa tillgångar förvarades i Dropbox och rapporteringen var en manuell mardröm. AI-verktyg testades, men alla krävde manuell uppladdning av sammanhang och föll snabbt ur bruk.

Efter:

Teamet migrerade till ClickUp och konsoliderade projekt, dokument och kommunikation. AI-agenter övervakar nu kampanjens framsteg, genererar veckovisa statusrapporter och utarbetar till och med kreativa briefs baserade på liveprojektdata. Statusmötena är kortare, rapporteringen är automatiserad och teamet lägger mer tid på att skapa och mindre tid på att jaga information.

Effekten av verklig AI-konvergens är dramatisk. Organisationer som integrerar AI i sina arbetsflöden ser en betydande ökning av den individuella prestationen med upp till 40 %!

Driva förändring: Kraften i stegvisa framsteg

Ett av de största misstagen jag ser är att försöka ”koka havet” med AI-transformation. Istället förespråkar jag inkrementella vinster: att hitta specifika arbetsflöden där AI kan leverera omedelbart, konkret värde.

Jag kommer aldrig att glömma ett Secret Supper-evenemang i Mexico City. Jag demonstrerade en agent som automatiskt betygsatte säljsamtal med hjälp av en anpassad rubrik. På ett par timmar hade jag byggt ett proof of concept som ersatte timmar av manuell granskning. Reaktionen? Alla blev mållösa. Plötsligt var AI inte längre abstrakt – det var tillämpat. Folk kunde se hur det skulle förändra deras dagliga arbete.

Dessa aha-upplevelser är nyckeln till att övervinna motstånd. Visa, berätta inte.

Gör det verkligt, relevant och lätt att anamma.

Förändringshantering: Ramverk för hållbar transformation

AI-transformation är inte bara ett tekniskt projekt – det är ett kulturellt projekt. För att lyckas krävs både engagemang från gräsrotsnivå och stöd från ledningen.

Vår handbok för förändringshantering: Kartläggning av intressenter: Identifiera förespråkare, skeptiker och påverkare i olika team.

Kommunikationsplan: Dela med dig av ”varför”, ”hur” och ”vad jag har att vinna på det” i varje steg.

Pilotprogram: Börja i liten skala, mät effekten och fira framgångarna.

Mätvärden för införande: Spåra användning, nöjdhet och affärsresultat – inte bara inloggningar.

Kontinuerlig feedback: Skapa kanaler där teamen kan dela med sig av vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Framför allt handlar det om att hjälpa människor att se sig själva i den framtid du bygger.

Hemligheten: enhetlig kontext

Den verkliga kraften i ClickUp – och framtidens arbete – ligger i konvergerad kontext. När allt ditt arbete, all din kunskap och all din kommunikation finns på ett och samma ställe kan AI äntligen leva upp till sina löften. Det är inte bara teori – AI-konvergens har redan visat sig vara motgiftet mot splittrade arbetsflöden, vilket hjälper team att minska den kognitiva belastningen, påskynda genomförandet och frigöra kreativiteten.

Det handlar inte bara om effektivitet. Det handlar om att minska den kognitiva belastningen , bryta ner silos och göra det möjligt för team att arbeta snabbare och smartare. Det handlar om att skapa en arbetsmiljö där innovation kan blomstra – eftersom alla arbetar efter samma spelregler.

Det är den saknade pusselbiten idag. I en värld som drunknar i osammanhängande verktyg och AI-spridning samlar ClickUp allt i världens första konvergerade AI-arbetsyta. Det här är AI som inte bara assisterar – den konvergerar.

Det är löftet från ClickUp Brain .

ClickUp Brain: Kontextuell AI i praktiken

Till skillnad från tilläggsprogram är ClickUp Brain en integrerad del av din arbetsmiljö. Det förstår dina projekt eftersom det finns inbyggt i dem – det sammanfattar mötesanteckningar, genererar uppdateringar, automatiserar uppgifter och identifierar hinder med fullständig kontext. Och när situationen kräver det kan du växla mellan ledande AI-modeller – ChatGPT, Claude, Gemini och fler – och välja hastighet, nyansering eller djup utan att någonsin behöva lämna ditt arbetsflöde.

ClickUp Brain i praktiken: AI-funktioner är inbyggda i din arbetsyta och ger sammanfattningar, uppdateringar och automatisering i realtid – allt med fullständig kontext.

Och med ClickUp Brain MAX får du ännu mer:

Talk to Text , som fångar upp idéer när du säger dem och omvandlar dem till uppgifter, anteckningar eller dokument direkt – utan att du behöver skriva.

Gör din röst till ditt produktivitetsverktyg: Med Talk to Text i ClickUp Brain MAX kan du omedelbart omvandla talade idéer till genomförbara uppgifter, anteckningar eller dokument – utan att behöva skriva.

Kontextmedvetenhet, modellflexibilitet, Talk to Text och en enhetlig arbetsyta – så förvandlar du AI från ett tilläggsverktyg till en hävstång för organisatorisk AI-transformation.

Visualisera resan: från spridning till konvergens

Föreställ dig ett enkelt diagram:

Vänster: Ett virrvarr av oberoende appar, var och en med sina egna data och arbetsflöden.

Mitten: En tratt som representerar migreringen av arbete, kunskap och kommunikation till en enhetlig plattform.

Rätt: En enda integrerad arbetsyta där AI-agenter arbetar i realtid, automatiserar, ger råd och påskyndar arbetet.

Vanliga fallgropar (och hur man undviker dem)

Att införa ny teknik handlar inte bara om att aktivera ett verktyg, utan om hur man introducerar, integrerar och mäter det. Ledare snubblar ofta på tre förutsägbara sätt:

Fallgrop Bättre tillvägagångssätt Att införa ett nytt verktyg utan teamets stöd Involvera användarna tidigt, skapa arbetsflöden tillsammans och testa innan du skalar upp. Att behandla AI som ett tillägg istället för en kärnfunktion Integrera AI i dagliga arbetsflöden och se till att den har tillgång till livekontext. Mäta framgång med inloggningar, inte resultat Spåra affärseffekter – sparad tid, färre fel, ökad innovation

En blick framåt: Min vision för framtidens arbete

Jag tror att vi står inför en ny era. Under de kommande 2–3 åren kommer AI-agenter att bli integrerade medlemmar i våra team – alltid aktiva, kontextmedvetna och kontinuerligt lärande.

Men här är haken: de organisationer som vinner är de som behärskar konvergens.

De kommer att samordna sina verktyg, arbetsflöden och kunskaper, vilket skapar en grogrund för AI att blomstra.

De största möjligheterna ligger i att nå nya nivåer av kreativitet, snabbhet och samarbete. Den största risken är att falla i fällan med ”AI-spridning”, det vill säga att lägga till fler verktyg utan att lösa den underliggande fragmenteringen.

Råd till ledare: steg-för-steg-rekommendationer

För att omvandla strategi till verklig förändring krävs dagliga åtgärder som bygger förtroende och momentum. Här är några praktiska steg som ledare kan ta för att guida sina team genom införandet:

Börja med empati. Förstå dina teams verkliga problem. Tvinga inte fram förändring – skapa den tillsammans. Kartlägg dina arbetsflöden. Identifiera var sammanhanget går förlorat och var AI kan tillföra mervärde. Testa, mät, upprepa. Starta små experiment, följ upp resultaten och förfina innan du skalar upp. Investera i sammanhang. Se till att din AI har tillgång till live-data som är integrerad. Annars bidrar du bara till mer brus. Gör det till ett lagarbete. Kombinera bottom-up-experimentering med top-down-ledarskap och stöd. Fira framgångar. Dela med dig av framgångshistorier för att skapa momentum och förtroende. Sluta aldrig att lära dig nya saker. Omvärlden förändras snabbt. Var nyfiken, var ödmjuk och fortsätt att utvecklas.

Om jag kunde gå tillbaka och göra en sak annorlunda skulle det vara att investera ännu tidigare i att bygga upp en kultur av experimenterande och lärande. Framtiden tillhör dem som kan anpassa sig – och hjälpa sina team att göra detsamma.

Slutsats: Vägen framåt

Arbetsflödet är ett problem som kostar miljarder, men det är också den största möjligheten för vår generation. Genom att samordna våra verktyg, arbetsflöden och sammanhang – och genom att anamma AI som en verklig partner – kan vi bygga organisationer som inte bara är mer produktiva utan också mer mänskliga.

Resan är inte lätt, men den är värd det. Och om min erfarenhet har lärt mig något, så är det detta: framtidens arbete kommer att byggas av dem som vågar konvergera.

Devin Stoker är chef för lösningsarkitektur på ClickUp. Kontakta honom på LinkedIn för att fortsätta samtalet.