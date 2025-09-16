Lösningen på arbetsöverbelastning: ClickUps fält-CTO om AI och framtidens arbete

Hur arbetsöverbelastning verkligen ser ut

Jag har ägnat min karriär åt att hjälpa organisationer att reda ut den oordning som arbetsutbredning medför. Det är inte ett teoretiskt problem – det är den dagliga verkligheten för team som drunknar i manuella processer, föråldrade system och en lappverk av osammanhängande verktyg. Jag ser smärtan i deras ögon när de beskriver ännu en dag som gått förlorad till statusuppdateringar, ännu ett projekt som spårat ur på grund av missförstånd, ännu en möjlighet som gått förlorad eftersom informationen fastnat i en silo.

Kostnaden för arbetsutbredning

Låt oss sätta siffror på det: 2,5 biljoner dollar i förlorad produktivitet varje år. Men bakom den siffran finns verkliga människor – team som vill göra meningsfullt arbete men som fastnat i att hantera kaos.

Diagram över arbetsutbredning

Min plats på första parkett: Berättelser från fältet

VaynerMedias ”aha”-ögonblick

En historia som jag ofta återkommer till är en demo jag gjorde med VaynerMedia. De utvärderade ClickUp, och jag var där för att prata om resurshantering – ett knepigt område, ärligt talat, eftersom vi fortfarande håller på att utveckla vissa funktioner. Men när jag visade dem hur deras team faktiskt kunde utföra arbetet i ClickUp – inte bara logga timmar eller uppdatera status, utan samarbeta, skapa och utföra – klickade det till.

Deras mästare, Mika, stoppade mig:

”Vänta, gör folk verkligen sitt arbete här?”

Den pausen, den insikten, är det som driver mig. Det är ögonblicket när någon inser att konvergens inte bara är möjlig – den sker redan.

Kunderna är delade: överväldigade eller överbyggande

Jag pratar med två typer av kunder varje dag.

Den första gruppen är överväldigad av manuella processer. De vet att något inte fungerar, men vet inte var de ska börja. De är fast i gamla arbetssätt och håller fast vid funktioner från äldre PMO-verktyg eftersom ”det är så vi alltid har gjort”.

Den andra gruppen befinner sig i andra änden av spektrumet – de vill bygga sina egna AI-lösningar från grunden. De har ingenjörer, ambition och en verklig drivkraft att innovera – men det som börjar som framsteg blir snabbt en trasslig röra av verktyg som inte kommunicerar med varandra. Det är inte längre bara arbetsutbredning – det är AI-utbredning. Olika modeller, osammanhängande resultat och ingen gemensam kontext. Jag har sett det bromsa upp momentumet.

Båda grupperna saknar samma sak: konvergens.

Kraften i att samla allt – sammanhang, kommunikation, genomförande – i en enda enhetlig arbetsyta och plattform.

Konsten att göra det möjliga: Varför AI-konvergens handlar om att lära ut, inte sälja

När jag träffar ledare för första gången berättar jag för dem att mitt jobb inte är att sälja programvara. Det är att lära ut konsten att göra det möjliga. Jag vill att de ska inse att en produktivitetsplattform inte bara är ett projektledningsverktyg med AI pålagd. Det är ett nytt sätt att arbeta – en övergång från att snurra tallrikar till att bygga något som varar.

Konvergens: motgiftet mot arbetsöverbelastning

Jag har sett organisationer försöka lösa arbetsutbredning genom att köpa fler verktyg. De tror att nästa app eller AI-funktion kommer att vara den perfekta lösningen. Men varje ny punktlösning är bara ytterligare en sak att hålla reda på – ytterligare ett exempel på verktygsutbredning som leder till förlorad kontext och fragmenterad genomförande.

Konvergens betyder något annat: det handlar om att bryta ner silos, koppla ihop punkterna och låta teamen leva och arbeta på ett och samma ställe. När du uppnår konvergens får du inte bara effektivitet – du får tydlighet, momentum och utrymme för verklig innovation.

Konvergens handlar inte om att lägga till fler verktyg. Det handlar om att äntligen få ditt arbete, dina data och dina konversationer att fungera tillsammans.

Hur verklig AI-integration ser ut

Låt mig ge ett konkret exempel. Jag arbetade nyligen med en kund som använde tre olika verktyg för att hantera säljsamtal, spåra kundfeedback och tilldela uppföljningar. De kopierade manuellt anteckningar från Gong, uppdaterade Gainsight och skickade sedan uppgifter via e-post.

När vi förde in allt i ClickUp började AI-drivna automatiseringar transkribera samtal, tagga åtgärdspunkter och tilldela uppföljningar – allt på ett och samma ställe.

Inget mer kopiera-klistra. Inget mer förlorat sammanhang mellan system. ✅

Teamet kunde se hela kundresan, samarbeta i realtid och faktiskt fokusera på att bygga relationer istället för att hantera logistik.

Hur konvergerade arbetsytor som drivs av AI löser arbetsutbredning

Jag har lärt mig att man inte kan lösa arbetsutbredning genom att lägga till fler verktyg. Man löser det genom att skapa färre platser där arbetet kan gömma sig.

Det är vad vi bygger med ClickUp – och vad jag använder varje dag. Med ClickUp Brain behöver jag inte hoppa mellan en anteckningsapp, en uppgiftshanterare och en dokumentredigerare. Jag kan sammanfatta ett möte, omvandla det till åtgärdspunkter och faktiskt driva saker framåt – utan att någonsin lämna arbetsplatsen. Eftersom AI:n förstår det sammanhang jag arbetar i känns det mindre som ett verktyg och mer som en teamkamrat. Det är skillnaden som kontextuell AI gör – den genererar inte bara, den samarbetar.

Brainstorma, organisera och genomför idéer enkelt med ClickUp Brain

En av de saker som jag har funnit överraskande värdefull är möjligheten att växla mellan stora språkmodeller inuti ClickUp Brain. Vissa dagar behöver jag snabbhet. Andra dagar är tonen eller djupet viktigare. Denna typ av flexibilitet – utan att behöva hoppa mellan plattformar – har gjort att AI känns mindre som ett tillägg och mer som en verklig samarbetspartner.

Och så finns det Talk to Text . Den här funktionen överraskade mig. Jag brukade tappa bort idéer mellan möten – fantastiska tankar som jag aldrig kom tillbaka till. Nu säger jag bara dem högt, och de förvandlas till uppgifter eller dokument direkt i ClickUp. Inget skrivande. Inget jagande. De finns bara där. Med ClickUp Brain Max på datorn blir upplevelsen ännu bättre – varje uttalad idé hamnar omedelbart på rätt plats, redo att gå vidare.

Fånga idéer, dela instruktioner och få saker gjorda fyra gånger snabbare med Talk to Text i ClickUp Brain MAX.

Det här är den del som väcker mest genklang när jag pratar med andra ledare. Alla kämpar med för många verktyg och för lite tid. Men när de ser vad som är möjligt med konvergens – när arbete, sammanhang och AI samlas på ett och samma ställe – förändras något. De slutar fråga ”hur löser vi kaoset?” och börjar istället fråga ”vad skulle vi kunna bygga om det inte stod i vägen?”

Då vet jag att de har sett det.

Utmaningen med förändringshantering bakom arbetsöverbelastning

Varför är det så svårt att lämna gamla system bakom sig?

Förändringshantering är den svåraste delen av mitt jobb. Jag förstår varför organisationer håller fast vid gamla system – de är bekanta och till och med trygga. Men trygghet är framstegets fiende.

Jag har sett team förändras när de äntligen släpper taget. De återvinner tid, minskar friktionen och frigör kreativitet – vilket eliminerar ett stort produktivitetshinder för teamen. Men det krävs mod att ifrågasätta status quo, att erkänna att det som har tagit dig hit inte kommer att ta dig dit du vill.

En praktisk checklista för att leda förändring Lyssna och anpassa: Be om feedback och var beredd att justera din strategi. Börja med en process: Försök inte förändra allt på en gång. Välj ett problem och lös det. Visa, berätta inte: Demonstrera effekten av konvergens med konkreta exempel från ditt eget team. Fira små framgångar: Förändring är svårt – erkänn framsteg och dela med dig av framgångshistorier.

Stegvis införande: möta människor där de befinner sig

En sak jag har lärt mig är att man inte kan tvinga fram förändring.

Du måste möta människor där de befinner sig. Ibland innebär det att börja i liten skala – ersätta ett äldre verktyg, automatisera en process, visa ett team vad som är möjligt.

Men varje steg mot konvergens är ett steg bort från arbetsutbredning. Och när människor väl ser skillnaden vill de inte gå tillbaka.

📮 ClickUp Insight: 1 av 4 anställda använder fyra eller fler verktyg bara för att skapa sammanhang i arbetet. En viktig detalj kan vara gömd i ett e-postmeddelande, utvidgad i en Slack-tråd och dokumenterad i ett separat verktyg, vilket tvingar teamen att slösa tid på att leta efter information istället för att få arbetet gjort. ClickUp samlar hela ditt arbetsflöde på en enda plattform. Med funktioner som ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs och ClickUp Brain hålls allt sammankopplat, synkroniserat och omedelbart tillgängligt. Säg adjö till ”arbete om arbete” och återta din produktiva tid. 💫 Verkliga resultat: Team kan spara mer än 5 timmar varje vecka med hjälp av ClickUp – det är över 250 timmar per person och år – genom att eliminera föråldrade processer för kunskapshantering. Tänk vad ditt team skulle kunna åstadkomma med en extra produktiv vecka varje kvartal!

Råd till ledare: Nöj dig inte med mindre

Kostnaden för passivitet

Om du är en ledare är min utmaning till dig: nöj dig inte. Låt inte tröghet styra din framtid. Arbetsutbredning är inte oundvikligt. Konvergens är inom räckhåll, men du måste vilja ha det.

Ställ dig själv frågan: Bygger du för framtiden eller upprätthåller du bara det förflutna? Stärker du dina team eller tvingar du dem att anpassa sig efter dina system?

Bygga en kultur av kontinuerlig förbättring

De bästa ledarna jag känner främjar en kultur av kontinuerlig förbättring. De uppmuntrar experiment, belönar nyfikenhet och är inte rädda för att släppa taget om det som är bekvämt.

AI och konvergens handlar inte bara om teknik – det handlar om tankesätt. Det handlar om att tro att arbetet kan bli bättre och sedan göra det hårda arbetet för att uppnå det.

Blickar framåt: Framtidens arbete är konvergerat

Hur roller och team kommer att utvecklas

När arbetsutbredningen minskar ser jag roller utvecklas. Vi kommer att behöva fler ”agentchefer” – personer som kan samordna AI och mänskligt samarbete. Prompt engineering kommer att bli en kärnkompetens. Teamen kommer att bli mindre, mer agila och fokuserade på resultat, inte bara på produktion.

👉 Min uppmaning till handling

Om du läser detta funderar du redan på vad som kommer härnäst. Mitt råd: ta det första steget. Utmana dina antaganden. Prova något nytt.

Arbetsutbredning är ett problem som vi kan lösa – tillsammans. Konvergens är vårt sätt att göra det.