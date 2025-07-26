De 10 bästa Notion Second Brain-mallarna för att organisera ditt liv

Har du någonsin känt att din hjärna har dussintals öppna flikar – idéer, uppgifter, påminnelser, mål – samtidigt? Den mentala röran kan tynga dig och göra det svårare att fokusera, skapa eller till och med slappna av.

Forskning visar att anställda spenderar 1,8 timmar varje dag – i genomsnitt 9,3 timmar per vecka – på att söka och samla information. Det är därför många vänder sig till konceptet personligt kunskapshanteringssystem, även känt som second brain.

Detta pålitliga system finns utanför ditt huvud och är byggt för att fånga upp, organisera och hämta allt som är viktigt. Och när det gäller att bygga ett sådant system har Notion blivit ett självklart val. Dess flexibla struktur, rena design och anpassningsmöjligheter gör det idealiskt för att skapa ett personligt kunskapssystem som är skräddarsytt för ditt liv.

I den här guiden har vi handplockat 10 av de bästa Notion Second Brain-mallarna. Men även om Notion är en fantastisk utgångspunkt är det inte det enda alternativet. Fortsätt läsa för att upptäcka ett verktyg (det är ClickUp ) som kan ta dig ännu längre.

Vad kännetecknar en bra Notion Second Brain-mall?

Här är vad som kännetecknar en bra Notion-mall för att bygga ett andra hjärna:

Tydlig informationsarkitektur: Välj en robust Second Brain-mall som börjar med en tydlig och intuitiv struktur. Dina tankar, anteckningar, uppgifter och resurser ska vara lätta att registrera och ännu lättare att hämta.

Sömlöst inspelningssystem: Välj en Notion-mall för Second Brain som gör att du snabbt och enkelt kan spela in information utan att störa ditt arbetsflöde. Bra mallar har en samlad inkorg eller ett område för snabbinspelning som du kan sortera senare.

Länkad och kontextuell organisation: Fokusera på de bästa Notion Second Brain-mallarna som effektivt utnyttjar Notions relations- och sammanställningsfunktioner. Anteckningar länkas till projekt, uppgifter länkas till mål och allt är sammankopplat, så att din hjärna Fokusera på de bästa Notion Second Brain-mallarna som effektivt utnyttjar Notions relations- och sammanställningsfunktioner. Anteckningar länkas till projekt, uppgifter länkas till mål och allt är sammankopplat, så att din hjärna enkelt kan fokusera på viktiga saker.

Flexibel och konsekvent design: Välj en bra Notion Second Brain-mall som är lätt att anpassa till ditt arbetsflöde och tillräckligt konsekvent för att hålla ordning på allt när ditt system växer.

Integration av uppgifter och projekt: Sök efter en Notion-mall som inte behandlar uppgifter, projekt och anteckningar som separata enheter. Istället kopplar de samman dem för att säkerställa Sök efter en Notion-mall som inte behandlar uppgifter, projekt och anteckningar som separata enheter. Istället kopplar de samman dem för att säkerställa projektledning på hög nivå.

🔎 Visste du att? Metoden med ett andra hjärna ökar kreativiteten! Genom att överföra information till ett andra hjärnsystem frigör du mentalt utrymme, vilket ökar kreativiteten och förmågan att fokusera på komplexa problemlösningar.

10 Notion Second Brain-mallar

Låt oss ta en titt på de 10 bästa Notion-mallarna för Second Brain:

1. Ultimate Brain Template av Thomas Frank

via Notion

Att hantera uppgifter, anteckningar och projekt i flera olika applikationer kan vara överväldigande. Ultimate Brain Template for Notion erbjuder ett allt-i-ett-dashboardsystem som hjälper dig att organisera ditt liv. Det har utvecklats av produktivitetsexperten Thomas Frank och integrerar uppgiftshantering, anteckningar, projektledning och måluppföljning i sitt arbetsområde.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Använd instrumentpanelen My Day för daglig planering.

Implementera PARA-metoden (Projects, Areas, Resources, and Archives) för organiserad information.

Använd arkivfunktionen för att automatiskt ta bort irrelevanta uppgifter och anteckningar och göra din arbetsyta fri från röran.

Hjälper dig att snabbt fånga upp idéer, planera din dag effektivt och hålla dig på rätt spår med dina långsiktiga mål.

🔑 Perfekt för: Personer som söker ett verktyg för att hantera sina dagliga aktiviteter och projekt.

📮 ClickUp Insight: Den genomsnittliga yrkesverksamma spenderar mer än 30 minuter om dagen på att söka efter arbetsrelaterad information – det är över 120 timmar om året som går förlorade på att leta igenom e-postmeddelanden, Slack-trådar och spridda filer. En intelligent AI-assistent inbyggd i din arbetsyta kan göra en betydande skillnad. Välkommen till ClickUp Brain. Den ger omedelbara insikter och svar genom att på några sekunder visa rätt dokument, konversationer och uppgiftsdetaljer, så att du kan sluta söka och börja arbeta. 💫 Verkliga resultat: Team som QubicaAMF har sparat över 5 timmar per vecka med hjälp av ClickUp – det är över 250 timmar per person och år – genom att eliminera föråldrade processer för kunskapshantering. Tänk vad ditt team skulle kunna åstadkomma med en extra produktiv vecka varje kvartal!

2. Second Brain av Rosidssoy

via Notion

Second Brain Template by Rosidssoy erbjuder en strukturerad Notion-arbetsyta där du kan dela upp din värld i hanterbara kategorier. Den är baserad på Tiago Fortes PARA-metod och utmärker sig genom sin lätta design som är optimerad för snabb registrering och återhämtning, vilket gör den perfekt för användare som vill ha ett distraheringsfritt andra hjärna.

Oavsett om du är student som jonglerar med uppgifter eller en professionell som hanterar projekt, anpassar sig denna mall till ditt unika arbetsflöde.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Länka resurser för att ge mer sammanhang till dina projekt och anteckningar.

Kontrollera ditt dagliga och veckovisa schema med kalendervyn.

Använd inkorgen för att visa dina resurser, uppgifter, projekt och anteckningar.

Integrerar verktyg för att spåra vanor, sätta mål och till och med övervaka ekonomin.

🔑 Perfekt för: Yrkesverksamma som letar efter ett effektivt sätt att hantera sitt privatliv och yrkesliv.

3. Second Brain (PARA Dashboard) av Organized Dashboard

via Notion

Second Brain (PARA Dashboard) från Organized Dashboard är en kraftfull Notion-mall som återigen bygger på PARA-metoden – projekt, områden, resurser och arkiv – för en effektiv digital organisation.

De är specialdesignade för att spegla hur din hjärna naturligt organiserar information – med fokus på sammanhang, genomförbarhet och tillgänglighet.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Organisera och lagra viktig information med enkel åtkomst

Planera din vecko- eller månadsplanering med en intuitiv kalender.

Använd dedikerade sektioner som ekonomi och personlig utveckling, och arbeta i separata sektioner.

🔑 Perfekt för: Studenter och yrkesverksamma som vill lagra sina uppgifter och anteckningar på ett enda ställe.

4. The Supreme Second Brain av Notion

via Notion

Supreme Second Brain Template från Efficiora är en personlig produktivitetslösning som ger plats för allt, från spridda tankar till högprioriterade mål. Det som gör denna mall unik är dess djupa anpassning av PARA-metoden, skräddarsydd för högpresterande individer och kreatörer.

Till skillnad från vanliga instrumentpaneler kombinerar den måluppföljning, vanesystem och kunskapshantering i en sammanhängande, tydlig arbetsyta. Den har en genomtänkt design och funktioner som en widget med realtidsklocka.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Kategorisera dina uppgifter och objekt i Att granska, Granskat, Utkast, Slutgiltigt och Favorit.

Följ din personliga och professionella utveckling utan att känna dig överväldigad.

Minska visuellt kaos och mental trötthet med den rena och lättanvända designen.

Innehåller en instrumentpanel för snabb åtkomst till viktiga avsnitt, så att allt från dagliga uppgifter till långsiktiga projekt bara är ett klick bort.

🔑 Perfekt för: Kreatörer, yrkesverksamma och studenter som letar efter en intuitiv Notion-hub för att hantera sitt arbete.

🎥 Se hur du använder ClickUp som ditt kunskapshanteringssystem:

5. Second Brain av Easlo

via Notion

Second Brain Template by Easlo erbjuder en ren, allt-i-ett-arbetsyta i Notion med skräddarsydda databaser för projekt, uppgifter, anteckningar, referenser, områden, mål, viktiga resultat, ämnen och höjdpunkter – vilket utökar PARA-ramverket till en komplett kunskapshanteringssvit.

Mallen innehåller färdiga funktioner för att spåra vanor, läslista, citatinsamling, veckovisa genomgångar och en guidad introduktion med livstidsuppdateringar och tillgång till Easlos Circle-community.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Sätt upp och granska personliga mål i ett strukturerat utrymme

Samla citat, idéer och resurser för enkel referens.

Få tillgång till förstklassiga handledningar och en exklusiv supportcommunity.

Innehåller användbara guider och uppdateringar som växer med dina projekt.

🔑 Perfekt för: Team och individer som letar efter ett färdigt, överskådligt system för att hantera flera projekt.

6. Second Brain 1. 0 av OlsNotion

via Notion

Second Brain 1.0-mallen från OlsNotion kombinerar dina uppgifter, mål, vanor, anteckningar och resurser så att du inte behöver slösa tid på att söka efter information. Till skillnad från enklare PARA-system erbjuder den en avancerad bokspårare och strukturerad uppgiftshantering, vilket gör den idealisk för ivriga läsare och strukturerade tänkare.

Denna mall innehåller också en daglig dagbokssektion som uppmuntrar till reflektion och uppföljning av framsteg, vilket gör det enkelt att bygga upp goda vanor och hålla motivationen uppe.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

För en dagbok för att reflektera och hålla dig på rätt spår.

Lagra viktiga anteckningar och resurser på ett överskådligt sätt på ett och samma ställe.

Spåra vanor, böcker och mål, och visualisera dina framsteg.

🔑 Perfekt för: Personer som vill kombinera vanespårning och målhantering på ett och samma ställe.

🧠 Kul fakta: Marknaden för kunskapshanteringsprogramvara förväntas växa med 28,32 miljarder dollar mellan 2024 och 2029, med en accelererande årlig tillväxt på 14,3 % under prognosperioden!

7. Minimal Second Brain av Notion Avenue

via Notion

Om du vill hålla ditt digitala liv enkelt och fokuserat är Minimal Second Brain Template från Notion Avenue ett bra val. Den utmärker sig med inbyggda GTD-inspirerade arbetsflöden (Plan, Process, Connect & Distill), vecko-/månadsöversikter och en vanetracker.

Det innehåller också smarta taggningssystem och autofiltrerade vyer som endast visar det som är relevant, så att din arbetsyta förblir fokuserad och kontextmedveten.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Få tillgång till dina dagliga uppgifter i checklista-vyn.

Länka och lagra resurser som du behöver för ditt dagliga arbete.

Navigera enkelt i ditt arbetsutrymme med en tydlig layout.

🔑 Perfekt för: Personer som föredrar minimalism i alla aspekter av sina liv, inklusive sin andra hjärna i Notion.

💡 Bonus: Om du vill: Sök direkt i ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint och alla dina anslutna appar + webben.

Använd Talk to Text för att fråga, diktera och styra ditt arbete med rösten – handsfree, var du än befinner dig.

Ersätter dussintals fristående AI-verktyg som ChatGPT, Claude och Perplexity med en enda, LLM-agnostisk, företagsanpassad lösning. Prova ClickUp Brain MAX – AI-superappen som verkligen förstår dig, eftersom den känner till ditt arbete. Detta är inte ännu ett AI-verktyg att lägga till i din samling. Detta är den första kontextuella AI-appen som ersätter dem alla.

8. Second Brain av Pathpages

via Notion

Second Brain Template by Pathpages är baserad på PARA-systemet och GTD-metoderna. Den är utformad av en före detta UX-designer och prioriterar visuell tydlighet och användbarhet, inklusive projektets tidslinjer, kalendervyer för uppgifter (Idag/Kommande/Försenade) och måluppföljning.

Med förifyllda exempel och utförliga videoinstruktioner garanteras en smidig installation och intuitiv navigering för alla användare.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Använd P. A. R. A.-metoden för att kategorisera din information.

Spåra framsteg, sätt deadlines och tilldela uppgifter smidigt.

Implementera GTD-principer för att prioritera och rensa upp i ditt arbetsflöde.

🔑 Perfekt för: Användare som vill ha ett system baserat på beprövade produktivitetsmetoder för att hantera komplexa projekt.

9. Second Brain av Modern Byte

via Notion

Second Brain-mallen från Modern Byte har inbäddade uppgiftslistor, ett särskilt avsnitt för citat och höjdpunkter samt en anpassningsbar instrumentpanel som kopplar samman områden, projekt och resurser.

De är utformade för användare som vill ha både djup och enkelhet, och balanserar datainsamling med en intuitiv layout för att hålla din digitala hjärna organiserad och handlingskraftig.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Länka relaterade anteckningar och uppgifter för att skapa sammanhängande kunskapshantering.

Granska prioriteringar regelbundet för att behålla momentum.

Visa dina projekt efter prioritet, status, tidsplan och deadlines.

Stöder taggning och länkning mellan anteckningar och uppgifter, vilket hjälper dig att se samband och hålla din andra hjärna dynamisk.

🔑 Perfekt för: Studenter och team som arbetar med flera saker samtidigt.

10. Second Brain For ADHD av Lester Yim

via Notion

Mallen Second Brain for ADHD Template by Lester Yim är noggrant utformad för personer med ADHD och erbjuder ett flexibelt och komplett system för att hantera deras projekt. Den har ett överskådligt gränssnitt med Kanban-tavlor, dagböcker och ett anteckningsblock för snabba anteckningar. Regelbundna uppdateringar säkerställer att systemet utvecklas för att möta de unika behoven hos användare med neurodivergens.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Fånga upp uppgifter och nya idéer direkt med ett särskilt anteckningsblock.

Organisera projekt med hjälp av visuella Kanban-tavlor för tydlighetens skull.

Arkivera oviktiga objekt och uppgifter för att hålla ditt utrymme fritt från röran.

🔑 Perfekt för: Personer med ADHD som söker ett anpassningsbart och intuitivt system för att hantera dagliga uppgifter och långsiktiga projekt.

Begränsningar i Notion

Notion har många styrkor som ett verktyg för att fungera som ett andra hjärna, men det har också vissa begränsningar som hindrar produktiviteten:

Långsam prestanda vid stor skala: Notion blir märkbart långsamt när ditt andra hjärna växer. Användare rapporterar ofta fördröjningar när de växlar mellan sidor eller laddar databaser med hundratals eller tusentals poster.

Begränsade funktioner för uppgiftshantering: Notion saknar viktiga projektledningsfunktioner, såsom tidrapportering och Gantt-diagram. Det finns visserligen lösningar, men de kräver manuell konfiguration eller integration med verktyg från tredje part.

Mobil UX är klumpig för kraftfull användning: Även om mobilappen är funktionell för snabba redigeringar eller kontroll av uppgifter, är den inte idealisk för tung användning. Att skapa nya mallar, hantera databaser eller navigera i komplexa system på mobilen är fortfarande besvärligt.

Ingen end-to-end-kryptering: Notion erbjuder inte viktiga funktioner som tvåfaktorsautentisering. Säkerhetsfunktionerna är bättre i den betalda versionen, men den kostnadsfria versionen saknar fortfarande adekvata säkerhetsåtgärder.

10 alternativa Notion Second Brain-mallar för projektledning och personligt bruk

Om du letar efter ett mer kraftfullt och bättre alternativ till Notion behöver du inte leta längre än ClickUp!

Som allt-i-ett-appen för arbetet har ClickUp avancerade funktioner och mallar för ditt andra hjärna, vilket säkerställer att ditt andra hjärna växer och anpassar sig efter dig.

Låt oss ta en titt på den bästa mallen:

1. ClickUp Knowledge Base-mall

Få gratis mall Skapa ett centraliserat arkiv med viktig information med hjälp av ClickUp Knowledge Base Template.

Genom att centralisera intern kunskap kan team spara timmar av hektisk sökning varje dag. ClickUp Knowledge Base Template hjälper team att strukturera interna FAQ, produktdokumentation och SOP. Den håller också artiklar i ett sökbart, redigerbart och behörighetskontrollerat format.

Den är utformad för att stödja kontinuerliga uppdateringar och ersätter traditionella Notion Second Brain-konfigurationer med operativ skalbarhet. Det bästa av allt? Denna demomall för kunskapsbasen är förifylld med exempelinnehåll, så du behöver aldrig börja från scratch.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Organisera viktig kunskap i strukturerade avsnitt och kategorier.

Anpassa och utöka med kolumner, undersidor och rik text.

Underlätta samarbetet genom att låta teammedlemmarna bidra med och uppdatera innehåll.

Dokumentera digitala produkter, effektivisera onboarding eller fungera som en kunskapsreferens för hela företaget.

🔑 Perfekt för: Team som vill skapa ett centraliserat, lättnavigerat arkiv med företagets kunskap och resurser.

➡️ Läs mer: Gratis mallar för kunskapsbaser i Word och ClickUp

2. ClickUp-mall för hantering av innovationsidéer

Få gratis mall Fånga upp och hantera innovativa idéer med ClickUp Innovation Idea Management Template.

Stora idéer är bara värdefulla när de implementeras, och ClickUp Innovation Idea Management Template hjälper dig att göra just det. Den är utvecklad för att fånga upp allt från interna förslag till investerarpresentationer och erbjuder en tydlig process för att samla in, utvärdera och implementera innovativa idéer.

Teammedlemmar från en exklusiv community kan skicka in idéer i ett anmälningsformulär. Dessa idéer filtreras sedan och spåras i huvuduppgiftsdatabasen. Varje idé innehåller länkade fält för påverkan, insats och nästa steg.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Erbjuder inbyggda formulär, färgglada banners och interaktiva vyer som statuspaneler och tidslinjer.

Tilldela forskare, spåra framsteg och till och med färgkoda påverkan så att du direkt ser vad som är värt att satsa på.

Samla nya idéer och prioritera tidsbegränsade möjligheter med hjälp av ett delat formulär.

Följ framstegen visuellt och i realtid med statuspaneler och tidslinjer.

Hantera dina idéer bättre med anpassade fält, såsom faktisk kostnad, forskare och idétyp.

🔑 Perfekt för: Studenter och team som söker ett organiserat och flexibelt system för att hantera och implementera innovativa idéer.

🎥 Titta

3. ClickUp Bubble Map-mall

Få gratis mall Visualisera dina idéer med ClickUp Bubble Map Template.

ClickUp Bubble Map Template erbjuder en visuell metod för att organisera dina tankar. Genom att placera ditt centrala koncept i mitten och förgrena relaterade idéer kan du se helheten och de intrikata detaljerna samtidigt.

Oavsett om du planerar ett projekt, utformar en strategi för veckovis granskning eller bara försöker förstå komplex information, hjälper mallen dig att koppla ihop punkterna. Varje bubbla motsvarar en uppgift eller anteckning, som kan kategoriseras ytterligare.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Förvandla bubblor till fullfjädrade ClickUp-uppgifter eller ClickUp-dokument.

Samarbeta live och spåra vem som bidragit med vad

Identifiera enkelt relationer mellan begrepp

Anpassa och färgkod bubblor för att prioritera viktiga punkter.

🔑 Perfekt för: Personer som vill organisera och visualisera sina idéer på ett effektivt sätt.

📣 Kundens röst: Här är vad Thomas Clifford, produktchef på TravelLocal, hade att säga om att använda ClickUp: Vi använder ClickUp för all vår projekt- och uppgiftshantering, samt som kunskapsbas. Det har också antagits för övervakning och uppdatering av vårt OKR-ramverk och flera andra användningsfall, inklusive flödesscheman och semesteransökningsformulär samt arbetsflöden. Det är fantastiskt att kunna hantera allt detta inom en och samma produkt, eftersom saker och ting mycket enkelt kan kopplas samman. Vi använder ClickUp för all vår projekt- och uppgiftshantering, samt som kunskapsbas. Det har också antagits för övervakning och uppdatering av vårt OKR-ramverk och flera andra användningsfall, inklusive flödesscheman och semesteransökningsformulär samt arbetsflöden. Det är fantastiskt att kunna hantera allt detta inom en och samma produkt, eftersom saker och ting mycket enkelt kan kopplas samman.

4. ClickUp Team Wiki-mall

Få gratis mall Skapa en lättillgänglig teamwiki med ClickUp Team Wiki Template.

ClickUps Team Wiki-mall erbjuder en överskådlig, central plats där hela teamet kan skapa en intern wiki som de kan lita på. Den är perfekt för att dokumentera processer, introduktionssteg, verktygsguider eller annan information som teamet behöver referera till ofta.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Få tillgång till filtrerade vyer efter ämne, ägarskap och uppdateringsdatum.

Skapa wikis med indelad dokumentation för varje funktion eller team.

Samarbeta i realtid med inbyggda kommentarer och redigeringar genom att ge synlighet och redigeringsbehörighet baserat på teamroller.

Hämta information från en enda källa utan att behöva hoppa mellan nya filer.

Nästlade sidor, live-redigering, avancerad formatering och till och med siddelning – allt i din arbetsyta med denna wiki-mall.

Länka till uppgifter, tilldela medarbetare och håll allt versionskontrollerat utan att byta verktyg.

🔑 Perfekt för: Team som behöver en kraftfull wiki för att organisera intern kunskap.

5. ClickUp Master Wiki-mall

Få gratis mall Skapa en huvudwiki med referenser och länkar med hjälp av ClickUp Master Wiki Template.

ClickUp Master Wiki Template effektiviserar processen att skapa en snygg, välorganiserad wiki. Den ersätter traditionella intranät eller wiki-dokument i Notion-stil med ett strukturerat format som ansluter direkt till din uppgiftsdatabas.

Mallen är utformad för att hjälpa ditt team att fånga upp allt, från företagspolicyer till projektguider, inom en lättnavigerad struktur. Den är helt anpassningsbar, så att du kan lägga till statusar, taggar eller anpassade fält som passar ditt arbetsflöde och varumärke. Du kan enkelt lägga till och uppdatera innehåll, så att din wiki förblir relevant när ditt team växer och förändras.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Lagra juridiskt, HR-, marknadsförings- och tekniskt innehåll på ett ställe med standardiserad formatering för enhetlighet och enkel navigering.

Håll ditt teams kunskap ordnad och lättillgänglig i en lättnavigerad kunskapsbas.

Tilldela teammedlemmar att skapa olika delar av wikin och uppdatera dem regelbundet.

Anpassa mallen så att den passar ditt företags varumärke och vision.

Filtrerade vyer stöder behörighetsbaserad åtkomst, och livstidsuppdateringar hjälper dig att hålla dig uppdaterad när nya policyer dyker upp.

🔑 Perfekt för: Team som vill skapa ett centraliserat, organiserat och lättillgängligt kunskapsarkiv.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Brain för att förbättra din Second Brain genom att enkelt länka anteckningar, uppgifter och dokument med kraftfulla funktioner som smart taggning, AI-skrivare, relationskartläggning och AI-driven sökning! Förbättra ditt andra hjärna genom att länka anteckningar, uppgifter och dokument med ClickUp Brain

6. ClickUp-mall för dagliga anteckningar

Få gratis mall Skriv ner dina tankar och idéer med ClickUp Daily Notes Template.

Vissa idéer dyker upp vid de mest oväntade tillfällen – och ClickUps mall för dagliga anteckningar ser till att du aldrig tappar bort dem. Med snabb åtkomst och en överskådlig layout hjälper den dig att fånga tankar, uppgifter och flyktiga insikter direkt.

Formulärvyn är rent magisk! Spara den på din telefon, i webbläsaren eller i inkorgen så att du alltid är bara ett klick bort från att skriva ner något. När du trycker på Skicka hamnar din anteckning direkt i en överskådlig lista, grupperad efter typ och tidsstämpel.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Skapa ett personligt arkiv över din professionella utveckling

Gruppera alla dina anteckningar efter typ för enkel sortering.

Lägg till sammanhang, kommentarer och bilagor till varje anteckning.

Öppna i flera vyer, inklusive dagliga anteckningar, startguide och anteckningslista.

🔑 Perfekt för: Alla som vill ha ett tydligt utrymme för att hålla sig mentalt organiserade och produktiva varje dag.

📚 Läs också: Hur du använder ClickUp AI för ökad produktivitet och effektivitet

7. ClickUp Team Docs-mall

Få gratis mall Samarbeta med teammedlemmar för att utveckla en relevant wiki med hjälp av ClickUp Team Docs-mallen.

Att skapa digitala produkter kräver ofta frekvent samarbete och dokumentation inom ett team. ClickUp Team Docs Template är ett perfekt, anpassningsbart utrymme för att centralisera ditt teams information.

Från mötesanteckningar till projektriktlinjer – allt har sin plats, vilket gör samarbetet smidigt och informationshämtningen enkel. Det gör det möjligt för olika personer att redigera tillsammans i realtid, kommentera och tilldela uppföljningar direkt i dokumentet.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Skapa kapslade sidor för processer, mötesanteckningar och standups.

Bädda in uppgifter och uppdateringar i realtid i dokumentavsnitt

Skapa organisationsscheman, länka till användbara resurser och lägg till bilagor som referens.

Minska tiden du lägger på att söka efter information med organiserat innehåll.

Dokumenten taggas, filtreras och lagras i en central uppgiftsdatabas, och livstidsåtkomst innebär inga extra avgifter.

🔑 Perfekt för: Team som vill effektivisera sin dokumentationsprocess och främja en kultur av kunskapsdelning.

8. ClickUp Company Wiki-mall

Få gratis mall Håll nyanställda uppdaterade om företagets värderingar och processer med hjälp av ClickUp Company Wiki Template.

ClickUp Company Wiki Template är en central plats där du kan lagra all viktig information. Det gör det enkelt för teammedlemmarna att hitta det de behöver utan att behöva bläddra igenom massor av dokument.

Använd detta för att lagra betalningsinformation, efterlevnadsdokument och teamstandarder. För team som är trötta på föråldrade intranät är detta en pålitlig bas. Dessutom gör den intuitiva strukturen det möjligt för nyanställda att snabbt komma igång, medan långvariga anställda enkelt kan komma åt viktigt material.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Håll teammedlemmarna informerade med särskilda uppdateringssektioner.

Effektivisera introduktionen med organiserade resurser som personalhandböcker och nyhetsbrev.

Främja samstämmighet genom tydligt definierade uppdrag och värderingar

Segmentera sidor efter avdelning, användningsfall eller uppdateringsfrekvens.

🔑 Perfekt för: Organisationer som vill främja transparens och bygga en centraliserad wiki.

9. ClickUp For Dummies-bokmall

Få gratis mall Skriv en konsekvent och välstrukturerad bok med ClickUp For Dummies Book Template.

Oavsett om du skriver en handbok eller en instruktionsguide erbjuder ClickUp For Dummies Book Template en användarvänlig, kunskapsbaserad struktur. Inspirerad av den populära bokserien "For Dummies" förenklar den komplex information och hjälper dig att organisera dina tankar, planera kapitel och upprätthålla konsekvens i hela boken.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Inkludera länkar till demovideor, mallar, ordlista, instruktionsvideor och visuella exempel.

Visualisera framstegen i din bok med anpassade fält som första utkast, framsteg, slutgiltigt utkast och granskare.

Se till att din bok är organiserad och konsekvent i alla kapitel.

Använd ikoner, taggar och kommentarer för att förtydliga komplexa ämnen.

Med anpassningsbara statusar och fält kan du spåra dina framsteg från brainstorming till slutliga redigeringar.

🔑 Perfekt för: Alla som vill skapa omfattande, välstrukturerade guideböcker.

10. ClickUp-mall för marknadsföringsteamets verksamhet

Få gratis mall Genomför framgångsrika marknadsföringskampanjer med ClickUp Marketing Team Operations Template.

ClickUp Marketing Team Operations Template samlar kampanjbriefs, strategidokument och projektuppföljning. Istället för att använda separata registreringsformulär, demovideor eller Google Spreadsheets skapar denna allt-i-ett-mall en enhetlig bas för teamets verksamhet.

Det ger en tydlig struktur för roller, ansvarsområden och tidsplaner. Dessutom kan ditt team, tack vare integrerade verktyg för kommunikation och dokumentation, fokusera mer på kreativitet och mindre på samordning.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Sätt upp och organisera mål med spårning av framsteg i realtid

Öppna i 6 olika vyer, inklusive Marketing Wiki, organisationsschema, mötesprotokoll och teamdokument.

Planera redaktionella scheman och följ upp kvartalsvisa prestationsmål.

Skapa uppgifter med anpassade statusar, såsom Klar, Planerad, Under granskning och Pågående.

🔑 Perfekt för: Marknadsföringsteam som vill förbättra samordningen, öka effektiviteten och främja ett samarbete.

📚 Läs också: Hur man organiserar mål för maximal produktivitet

Bygg ditt andra hjärna med ClickUp

Notion Second Brain-mallar är en utmärkt utgångspunkt för att organisera ditt liv. De är flexibla och minimalistiska och hjälper dig att bygga upp en struktur för att hantera kunskap, uppgifter och idéer.

Men i takt med att dina behov växer, ökar också komplexiteten i ditt system.

Det är där ClickUp kommer in. Med sina kraftfulla mallar, inbyggd automatisering, samarbetsdokument och dynamiska vyer erbjuder ClickUp en mer skalbar, anpassningsbar och allt-i-ett-lösning för att verkligen centralisera ditt andra hjärna.

Registrera dig gratis idag!