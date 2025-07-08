De 10 bästa alternativen till Kumospace för virtuellt samarbete 2025

Distans- och hybridteam behöver idag virtuella kontor med smarta verktyg som stöder det faktiska arbetet – som enkel schemaläggning, skärmdelning och samarbete i realtid.

Så om du har vuxit ur Kumospace eller bara vill ha något mer funktionellt, har du kommit rätt. Oavsett om du organiserar virtuella evenemang eller hanterar ett team på distans, gör rätt plattform hela skillnaden.

Vi har samlat framstående alternativ till Kumospace som fokuserar på produktivitet, inte gimmicks – och hjälper ditt team att kommunicera, samarbeta och faktiskt få saker gjorda i ett virtuellt kontor som fungerar.

👀 Visste du att? HBR rapporterar att när datasystem inte synkroniseras slösar distansarbetande team tid, missar uppdateringar och förlorar förtroendet för informationen, vilket bromsar beslutsfattandet och orsakar onödiga konflikter. Lösningen? Olika plattformar som kopplar samman kalendrar, konversationer och arbetsflöden på ett och samma ställe.

Vad ska du leta efter i ett alternativ till Kumospace?

Ett virtuellt kontor ska inte bara se bra ut – det ska faktiskt fungera. Utöver ett användarvänligt gränssnitt måste det hålla ditt team sammankopplat, produktivt och kanske till och med lite ivrigt att logga in.

Här är vad du ska leta efter i en bättre virtuell miljö:

Kalendersynkronisering + schemaläggningsappar: Inbyggda integrationer med Google Kalender, Outlook och Inbyggda integrationer med Google Kalender, Outlook och schemaläggningsappar som Calendly hjälper till att lösa vanliga schemaläggningsproblem och hålla alla på rätt spår.

Smarta utrymmen, inte bara snygga: Leta efter flexibla layouter, anpassningsbara kontor, fildelning, grupprum och intuitiv navigering för att stödja smidig kommunikation – särskilt för stora eller hybridteam.

Inbyggda samarbetsfunktioner: Skärmdelning, whiteboards, fildelning och AI-drivna anteckningsfunktioner hjälper ditt team att hålla fokus och minska fram- och återkommande kommunikation.

Skalbarhet och prestanda: Oavsett om det är 20 eller 2 000 användare ska plattformen klara det – utan fördröjningar i videon eller ljudavbrott.

Spontana konversationer: De bästa virtuella kontoren möjliggör snabba chattar och brainstorming utan formella inbjudningar.

Administratörskontroller: Hantera rum, roller och behörigheter enkelt – utan tekniska problem.

Nästa: de bästa alternativen till Kumospace för bättre samarbete och verkligt produktiva möten.

10 Kumospace-alternativ i korthet

Innan vi går in på detaljerna, här är en snabb översikt som hjälper dig att hitta rätt lösning – oavsett om du bygger ett virtuellt huvudkontor, arrangerar ett stort evenemang eller bara försöker reda ut teamkalendrarna.

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser* ClickUp Team av alla storlekar som söker smart schemaläggning och möteshantering med integrering av uppgifter AI-driven kalender, automatiseringar, uppgiftssynkronisering, AI Notetaker, påminnelser, skärminspelning, anpassningsbara mallar Gratis plan tillgänglig; anpassade priser tillgängliga för företag. SpatialChat Små team eller utbildningsinstitutioner som planerar interaktiva webbseminarier, teamutrymmen och virtuella evenemang Rum, skärmdelning, sändningsläge, emoji-reaktioner, kontroller för flera roller Gratis plan tillgänglig; anpassad plan för företag SoWork Asynkrona och distansbaserade team som söker en anpassningsbar virtuell kontorsupplevelse Gamification, smart närvaro, AI-sammanfattningar, teamrum Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 6 $/månad per användare Hyhyve Små och medelstora team som letar efter virtuella utrymmen med EU-baserad hosting GDPR-kompatibilitet, tidsspårning, rumsliga rum och pausutrymmen Ingen gratisplan; från 35 $/månad Teamflow Medelstora distribuerade och hybridteam som behöver en kontorsmiljö Whiteboards, kalendersynkronisering, rumsmallar och närvarobubblor Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 20 $/månad per användare. Spot Små team som skapar en strukturerad, daglig närvaro Smarta aviseringar, rum, Slack-integration och företagets tidszoner Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 10 $/månad per användare. ivCAMPUS Privata, säkra fjärrcampus i alla storlekar Anpassade kartor, rumsstyrning, avatarer och evenemangshosting Ingen gratisplan; från 11 $/månad per användare Sococo Stora team som behöver samarbete i realtid Mötesrum, integrationer och visuella planritningar Ingen gratisplan; från 14,99 $/månad per användare. Hopin (RC) Team som letar efter webbinarium- och hybridverktyg i företagsklass Scenvy, grupprum, bås, analyser Ingen gratisplan; från 119 $/månad per organisatör Samla Medelstora team som bygger virtuella huvudkontor med spel-liknande närvaro Anpassade avatarer, rumsligt ljud, kartredigerare och samarbetsrum Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 7 $/månad per användare.

👀 Visste du att? BANT-ramverket (Budget, Authority, Need, Timeline) utvecklades av IBM för över 70 år sedan och hjälper säljteam att snabbt identifiera potentiella kunder och fokusera upptäcktsmöten på verkliga möjligheter.

De bästa alternativen till Kumospace

Oavsett vilket mötesformat och vilken mötesstil du har – dagliga standup-möten, spontana möten eller allhands-evenemang – kan rätt plattform göra hela skillnaden. Här är några alternativ till Kumospace som ger struktur, energi och tydlighet till din virtuella arbetsplats – utan kaos.

1. ClickUp (bäst för smidig schemaläggning och teamkoordinering)

Använd ClickUp Tasks för att dela upp stora möten i mindre, spårbara deluppgifter.

Försöker du schemalägga ett möte över flera tidszoner med hälften av teamet på distans och den andra hälften i hybridform? Det blir snabbt rörigt – om du inte använder ClickUp, appen som har allt för arbetet. Från kalendersynkronisering och AI-anteckningar till bokning av kontorsplatser och formulärbaserad schemaläggning – ClickUp tar bort kaoset från samordningen.

Schemalägg tvärfunktionella synkroniseringar och enskilda möten direkt i ClickUp-kalendern för att undvika dubbelbokningar.

Allt börjar med ClickUp Calendar, där uppgifter, evenemang och teamets tillgänglighet samlas i en intelligent instrumentpanel. Dess AI-drivna schemaläggning föreslår de bästa tidsluckorna baserat på arbetsbelastning och deadlines, medan påminnelser och uppgiftssynlighet säkerställer att inga schemakonflikter uppstår.

Realtidssynkronisering med ClickUps Google Kalender-integration och ClickUps Outlook-integration håller interna och externa möten perfekt synkroniserade, även när planerna ändras i sista minuten.

Automatisera schemaläggningen av externa möten med ClickUp + Calendly Integration för att omedelbart starta skapandet av uppgifter.

Och när möten initieras externt, träder ClickUps Calendly-integration in för att automatisera arbetsflödet. Den utlöser skapandet av uppgifter, kalenderuppdateringar och ägaruppdrag i en smidig rörelse.

Att förbereda effektiva möten blir enkelt med ClickUps mall för mötesbokningsformulär.

Effektivisera din mötesplanering med mallen för mötesbokningsformulär från ClickUp.

Detta färdiga formulär samlar in deltagarnas synpunkter, agendapunkter, önskade tidsslott och eventuella bifogade material – allt dirigeras automatiskt till uppgifter med rätt taggar och ansvariga.

Du kan anpassa det för interna teamsynkroniseringar, kundsamtal, upptäcktsmöten eller onboarding-check-ins, vilket gör det enkelt att standardisera mötesförberedelserna mellan avdelningarna.

Istället för att jaga svar i din inkorg får du tydliga, strukturerade data direkt där arbetet utförs.

Tilldela skrivbord och spåra hybridarbetsplaner med hjälp av ClickUp Office Space Management Template för tydlighet om platser.

Hybridschemaläggning är inte längre en gissningslek tack vare ClickUp Office Space Management Template. Du kan tilldela skrivbord, spåra närvaro på kontoret och hantera återkommande bokningar med några få klick.

Anpassade fält gör det enkelt att märka upp våningzoner, tillgänglighetskrav eller arbetstider, medan den delade arbetsytan hjälper alla att hålla sig uppdaterade.

Det är utformat för överskådlighet utan rörighet, vilket ger ditt team självförtroendet att planera tiden på kontoret utan ständig samordning och minimerar möteskonflikter.

ClickUp visas också under själva mötet. Med ClickUp Clips kan du spela in viktiga uppdateringar eller dela snabba videorecapitulationer asynkront.

Dessutom deltar ClickUp AI Notetaker i alla dina virtuella möten för att ta anteckningar i realtid. Det hjälper dig också att sammanfatta diskussioner och omedelbart omvandla dem till mötesprotokoll och åtgärdspunkter – så att resultaten aldrig går förlorade i översättningen.

Varje möte, från kickoff till uppföljning, flyter direkt in i ditt teams arbetsutrymme.

ClickUps bästa funktioner

Skapa villkorade arbetsflöden som utlöser uppföljningsuppgifter baserat på formulärinmatningar.

Dela kalendervyer med rollbaserade behörigheter för integritet och tydlighet.

Bifoga filer, presentationer eller förberedande material för mötesagendan direkt till relaterade uppgifter.

Skapa återkommande möteserier och koppla dem till avdelningsmål.

Chatta och dela information inom uppgifter i realtid eller asynkront med ClickUp Chat

Begränsningar för ClickUp

Brant inlärningskurva för förstagångsanvändare

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 10 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på Capterra lyder:

Produkten erbjuder mycket anpassningsbara arbetsytor och integreras väl med andra system. Tillgängliga omfattande programvarufunktioner för uppgifter som säkerställer effektivitet i uppgiftshantering och tidrapportering. Kostnadseffektiv programvara.

Produkten erbjuder mycket anpassningsbara arbetsytor och integreras väl med andra system. Tillgängliga omfattande programvarufunktioner för uppgifter som säkerställer effektivitet i uppgiftshantering och tidrapportering. Kostnadseffektiv programvara.

💡 Proffstips: Överkommunikation kan vara lika skadligt som tystnad. Fastställ tydliga fokusperioder under vilka teamen undviker onödiga meddelanden och möten. Använd ClickUps kalender- och statusverktyg för att signalera när någon är djupt försjunken i sitt arbete – och respektera det.

📮 ClickUp Insight: Cirka 41 % av yrkesverksamma föredrar snabbmeddelanden för teamkommunikation. Även om det erbjuder snabba och effektiva utbyten, sprids meddelanden ofta över flera kanaler, trådar eller direktmeddelanden, vilket gör det svårare att hämta information senare. Med en integrerad lösning som ClickUp Chat kopplas dina chattråd till specifika projekt och uppgifter, så att dina konversationer hålls i sitt sammanhang och är lättillgängliga.

2. SpatialChat (bäst för uppslukande teamevenemang med fri rörlighet)

via SpatialChat

Att kliva in i SpatialChat känns mer som att delta i en social sammankomst än ett möte. Med rörliga avatarer, rumsligt ljud och anpassningsbara utrymmen är det perfekt för teamevenemang, brainstorming eller introduktioner.

Till skillnad från Kumospace har det inte ett tecknat utseende utan erbjuder en mer flytande och professionell känsla. Du kan bädda in media, ställa in ljudzoner och köra presentationer i helskärmsläge – samtidigt som konversationerna förblir naturliga.

För team som främst arbetar på distans skapar det en balans mellan struktur och spontanitet, vilket gör samarbetet mer mänskligt och mindre påtvingat.

SpatialChats bästa funktioner

Anpassa rumslayouter för olika typer av evenemang eller avdelningar.

Lägg till interaktiva whiteboardtavlor och medieväggar som samarbetsverktyg.

Använd textchattkanaler för att stödja tystlåtna teammedlemmar

Aktivera gäståtkomstlänkar med tidsbegränsade behörigheter

Integrera livestreamade evenemang eller interna allhandsmöten i delade rum.

Skapa virtuella utrymmen med anpassade teman och logotyper

Begränsningar för SpatialChat

Saknar inbyggd uppgiftshantering eller kalendersynkronisering

Ljudöverlappning kan bli störande i trånga rum

Mobilupplevelsen är inte lika smidig som på datorn.

Priser för SpatialChat

Gratis

Virtuellt kontor : 5 $/månad per användare

Webbseminarier : Från 49 $/månad (25 användare)

Events : Från 99 $/månad (50 användare)

Utbildning: Anpassade priser

SpatialChat-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 130 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om SpatialChat?

En recension på G2 lyder:

Evenemang där det är viktigt att deltagarna kan röra sig fritt, välja sina egna små samtalsgrupper etc., såsom samarbetsinriktade innovationsworkshops, utbildning i ”mjuka färdigheter”, informella möten och sociala evenemang.

Evenemang där det är viktigt att deltagarna kan röra sig fritt, välja sina egna små samtalsgrupper etc., såsom samarbetsinriktade innovationsworkshops, utbildning i ”mjuka färdigheter”, informella möten och sociala evenemang.

💡 Proffstips: Bygg vidare på ClickUp Docs som finns bredvid din uppgiftstavla istället för att upprepa instruktioner vid varje möte. Använd det för att spåra beslut, mötesanteckningar och statusuppdateringar på ett och samma ställe. När nya medlemmar ansluter sig eller intressenter checkar in behöver du inte slösa tid på att uppdatera dem.

3. SoWork (Bäst för spelifierade fjärrkontor med personlighet)

via SoWork

Har du någonsin önskat att ditt distanskontor hade danspauser, trollkarlshattar och spontana samtal vid vattenkylaren? SoWork gör det möjligt – samtidigt som ditt team kan fortsätta arbeta. Det är en livlig, avatarbaserad arbetsplats där du kan springa till ett standup-möte, gå in i fokusläge eller dela en virtuell munk.

SoWork är mer dynamiskt än Kumospace och lägger till rörelse, statusindikatorer och interaktiva zoner som gör det dagliga arbetet mer mänskligt. Det är idealiskt för team som söker långsiktiga relationer, kultur och rytm i sitt virtuella huvudkontor.

SoWorks bästa funktioner

Håll dagliga möten i temarum eller pausutrymmen.

Spåra närvaro och tillgänglighet med hjälp av visuella statusikoner.

Använd walk-and-talk-läget för informella möten

Belöna engagemang med spelifierade erkännandemärken

Tilldela anpassade avatarer och roller för teamidentitet

Använd kartredigering för att utveckla din kontorslayout över tid.

Begränsningar för SoWork

Gränssnittet kan upplevas som för informellt för vissa företagsteam.

Saknar djup integration med verktyg för uppgifts-/projektledning

Kan vara resurskrävande på äldre enheter eller webbläsare.

SoWork-priser

Gratis : Upp till 10 medlemmar, 30 minuters mötesgräns, ingen video

Basic : 6 $/månad per användare

Premium: 15 $/månad per användare

SoWork-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (45+ recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om SoWork?

En recension på G2 säger:

SoWork är superenkelt att komma igång med och börja använda direkt. Den videospelinspirerade designen gör det extra enkelt om du är en spelare. Det är lätt att uttrycka sig med alla anpassningsalternativ och det är superenkelt och intuitivt att interagera med kollegor. Jag älskar att man kan ha kameran påslagen utan att synas förrän någon närmar sig en. Mötena blir roligare eftersom man kan se allas avatarer tillsammans, och jag älskar att det finns en mer klassisk gallerivy om allt annat distraherar.

SoWork är superenkelt att komma igång med och börja använda direkt. Den videospelinspirerade designen gör det extra enkelt om du är en spelare. Det är lätt att uttrycka sig med alla anpassningsalternativ och det är superenkelt och intuitivt att interagera med kollegor. Jag älskar att man kan ha kameran påslagen utan att synas förrän någon närmar sig en. Mötena blir roligare eftersom man kan se allas avatarer tillsammans, och jag älskar att det finns en mer klassisk gallerivy om allt annat distraherar.

4. HyHyve (Bäst för spontant nätverkande och möten i evenemangsstil)

via HyHyve

HyHyve tillför lekfull spontanitet till virtuella evenemang, där konversationer uppstår genom rörelse – inte möten. Styr din avatar i realtid, stöta på teamkamrater och låt interaktionerna utvecklas naturligt.

Det är idealiskt för nätverksintensiva format som virtuella konferenser eller teamöverskridande möten. Till skillnad från Kumospaces fasta layouter prioriterar HyHyve flödet, vilket gör att det känns mer som en upplevelse än en mötesplats.

Med anpassad branding, engagemangsspårning och flexibla rumsinställningar är det ett bra val för team som vill ha kontakt, inte bara samordning, i sin virtuella kontorsplattform.

HyHyves bästa funktioner

Starta layouter med flera rum för samtidiga sessioner

Aktivera interaktionsbubblor som aktiverar video vid närhet

Använd sponsorzoner för varumärkesprofilerade partnermontrar

Skapa tidsbegränsade nätverkssessioner med nedräkning

Tillåt anonyma gäster för öppna evenemang

Anpassa välkomstskärmar och instruktioner för smidig onboarding.

HyHyves begränsningar

Begränsad användbarhet för strukturerat teamsamarbete

Ingen inbyggd uppgiftshantering eller uppföljning

En mindre användarbas innebär färre integrationer från tredje part.

HyHyve-priser

Tillfällig : 35 $/månad (2 000 minuter)

Medium : 70 $/månad (5 000 minuter)

Heavy : 118 $/månad (10 000 minuter)

Enterprise: Anpassad prissättning

Europriser omräknade till USD*

HyHyve-betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

5. Teamflow (Bäst för virtuella kontor som alltid är öppna med visuella arbetsflöden)

via Teamflow

Teamflow kombinerar atmosfären på ett fysiskt kontor med verktyg som är skapade för verkligt arbete. Det är som om ditt team har flyttat in i en digital loftlägenhet – whiteboards, möten och uppgiftstavlor samlade på ett och samma ställe.

Till skillnad från Kumospace, som är mer socialt inriktat, är Teamflow utformat för fokuserat samarbete i realtid. Draggbara appar som uppgiftstavlor och dokument finns i varje rum, så att ditt team kan brainstorma, tilldela uppgifter och hålla möten utan att behöva byta flik.

Teamflows bästa funktioner

Använd rumsligt ljud för att segmentera konversationer på ett naturligt sätt

Håll spontana möten genom att dra ihop avatarer

Tilldela projektområden med unika layouter och behörigheter

Bokmärk delade resurser i permanenta arbetsytor

Anpassa rum för olika avdelningar eller funktioner

Begränsningar i Teamflow

Det visuella gränssnittet kan överväldiga minimalister.

Inte idealiskt för nätverkande i evenemangsstil eller stora sammankomster.

Vissa avancerade funktioner är låsta bakom högre prisnivåer.

Priser för Teamflow

Gratis : För upp till 5 användare

Seed : 20 $/månad per användare

Företag: 30 $/månad per användare

Teamflow-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 60 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Teamflow?

En G2-recensent skriver:

Teamflow gör det roligt och enkelt för alla att arbeta på distans varje dag och gör det möjligt för arbetsgivaren att skapa en bättre företagskultur. Anställda kan enkelt hitta personer att prata med när det behövs, utan att känna sig utanför eller ensamma när de sitter hemma och arbetar varje dag. Det hjälper till att bryta barriärer när alla är nya för varandra och teamet känner sig närmare varandra.

Teamflow gör det roligt och enkelt för alla att arbeta på distans varje dag och gör det möjligt för arbetsgivaren att skapa en bättre företagskultur. Anställda kan enkelt hitta personer att prata med när det behövs, utan att känna sig utanför eller ensamma när de sitter hemma och arbetar varje dag. Det hjälper till att bryta barriärer när alla är nya för varandra och teamet känner sig närmare varandra.

6. Spot (Bäst för lättviktig teamnärvaro och stämningsbaserat samarbete)

via Spot

Spot är den lugna, mysiga hörnan av den virtuella kontorsvärlden – skapad för team som värdesätter kontakt utan störande ljud. Med enkel design, stämningsindikatorer och rumsligt ljud skapar det utrymme för verklig närvaro utan digitala störningar.

Till skillnad från Kumospaces temarum och avatarbaserade uppsättning är Spot rent och intuitivt. Det är perfekt för mindre, sammansvetsade team som vill samarbeta, checka in eller bara umgås med varandra – utan pressen från en prestationsinriktad distanskultur.

Upptäck de bästa funktionerna

Tilldela zoner för specifika team eller arbetsflöden

Aktivera svaga omgivningsljud i olika rum

Skapa spontana mötesrum för korta diskussioner

Integrera lättviktig chatt för asynkrona incheckningar

Tillåt privata ljudzoner med ett klick för 1:1-samtal med chefen.

Upptäck begränsningar

Begränsad skalbarhet för stora team eller externa evenemang

Inga inbyggda verktyg för projekt- eller uppgiftshantering

Funktionsuppsättningen kan kännas för minimal för snabbt växande startups.

Spotprissättning

Gratis (upp till 5 samtidiga användare)

Tillväxt : 10 USD/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Se betyg och recensioner

G2 : 4,9/5 (35+ recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Spot?

En G2-recensent delar med sig:

Spot löste en återkommande utmaning med att upprätthålla starka teamrelationer i en distansarbetsmiljö. Vår övergång till Spot gav nytt liv åt distanssamarbetet. Det virtuella kontorskonceptet kombinerar smidigt anpassning och samarbete och överbryggar tidigare klyftor. Detta har lett till att teamet återförenats, produktiviteten ökat och lagandan förnyats.

Spot löste en återkommande utmaning med att upprätthålla starka teamrelationer i en distansarbetsmiljö. Vår övergång till Spot gav nytt liv åt distanssamarbetet. Det virtuella kontorskonceptet kombinerar smidigt anpassning och samarbete och överbryggar tidigare klyftor. Detta har lett till att teamet återförenats, produktiviteten ökat och lagandan förnyats.

7. ivCAMPUS (Bäst för virtuella campus i akademisk stil och strukturerat samarbete)

via ivCAMPUS

Om Zoom hade en campus och Slack kördes enligt ett schema, skulle du få ivCAMPUS. Det är byggt för struktur och tydlighet och använder en tidsplansbaserad layout med sekretess på rumsnivå, rollspecifik åtkomst och ändamålsdrivna utrymmen som laboratorier, kontor eller klassrum.

Till skillnad från Kumospaces lekfulla, öppna layouter handlar ivCAMPUS om rutin och organisation. Boka rum, lås dem för möten och spåra aktiviteten per utrymme. Det är idealiskt för team som trivs med förutsägbara arbetsflöden.

För fjärrkonfigurationer som saknar ordningen i ett fysiskt kontor återför ivCAMPUS den – utan pendling.

ivCAMPUS bästa funktioner

Schemalägg återkommande möten i fasta digitala utrymmen

Skapa "kontorstider" med hjälp av synliga närvaroblock

Tilldela mentorer eller ledare till specifika zoner för introduktion

Använd incheckningar i rummen för att spåra närvaro eller engagemang.

Anpassa gränssnittet så att det speglar verkliga kontors- eller campuslayouter.

Begränsningar för ivCAMPUS

Mindre lämpligt för spontana eller sociala teaminteraktioner

Gränssnittet kan upplevas som stelt för mycket kreativa eller agila team.

Begränsad integration med tredjepartsappar jämfört med andra

Priser för ivCAMPUS

Basic : 11 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

ivCAMPUS betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

8. Sococo (Bäst för dem som gillar traditionell kontorslayout och distribuerade team)

via Sococo

Minns du planritningar? Sococo återuppväcker dem – digitalt. Du ”går” in i rum, ser vem som är där och deltar i samtal precis som du skulle göra på ett riktigt kontor.

Till skillnad från Kumospaces temazoner och visuella stil, håller Sococo saker och ting enkla och strukturerade. Dess layout i blueprint-stil hjälper distansarbetande team att hålla sig organiserade, synliga och fokuserade.

Om ditt team värdesätter tydlighet framför nyheter är Sococo ett starkt alternativ till Kumospace som är skapat för den dagliga verksamheten – inte bara för speciella evenemang.

Sococos bästa funktioner

Skapa personliga kontorskartor med märkta rum

Samordna möten genom att boka utrymmen i förväg

Övervaka teamets närvaro genom realtidsuppdateringar om rummets beläggning.

Tilldela privata kontor eller teamzoner till nyckelpersoner

Använd virtuella mötesrum för avdelningsspecifika uppdateringar.

Designa unika layouter för olika avdelningar eller platser

Sococos begränsningar

Användargränssnittet kan kännas föråldrat jämfört med nyare plattformar.

Saknar inbyggda funktioner för uppgifts- eller dokumentsamarbete

Begränsad anpassning utöver strukturell layout

Sococo-priser

Sococo: 14,99 $/månad per användare

Sococo Unlimited: 24,99 $/månad per användare (faktureras årligen)

Sococo-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Sococo?

En recension på Capterra lyder:

Den virtuella kontorslayouten är användbar för att se vem som träffar vem. Detta är mycket bättre än att bara se att någon är online, som i Hangouts, eller online och i ett samtal, som i Slack. Möjligheten att se vilka personer som träffas är mycket effektiv. Dessutom är det enkelt att hoppa in och ut ur ett möte.

Den virtuella kontorslayouten är användbar för att se vem som träffar vem. Detta är mycket bättre än att bara se att någon är online, som i Hangouts, eller online och i ett samtal, som i Slack. Möjligheten att se vilka personer som träffas är mycket effektiv. Dessutom är det enkelt att hoppa in och ut ur ett möte.

9. Hopin/RingCentral (Bäst för att arrangera stora virtuella evenemang och toppmöten)

via Hopin

Till skillnad från de flesta alternativen här efterliknar Hopin (nu RingCentral) inte ett kontor – det skapar en scen. Det är utformat för stora evenemang som produktlanseringar, toppmöten eller webbseminarier med flera spår och erbjuder backstageverktyg, nätverkslounger och strukturerade sessionssalar som går långt utöver vanliga möten.

Medan Kumospace fokuserar på fri interaktion, erbjuder Hopin välpolerade evenemang med hög kapacitet och funktioner som agendor, biljettförsäljning, virtuella montrar och liveanalyser.

Som ett alternativ till Kumospace är det perfekt för team som behöver precision och professionalism – idealiskt för att ta emot kunder, partners eller andra evenemang där intrycket är viktigt.

Hopin bästa funktioner

Ställ in flera samtidiga scener eller breakout-sessioner

Designa registreringssidor och biljettyper med ditt varumärke

Bädda in sponsorboothar och interaktiva demorum

Hantera backstage och talarnas åtkomst separat från deltagarna

Möjliggör snabbt nätverkande med slumpmässiga parningar

Spåra teamets engagemang med inbyggda analysverktyg

Hopin begränsningar

Inte idealiskt för dagliga uppdateringar eller informella möten

Det kan kännas komplicerat för förstagångsanvändare utan teknisk support.

Högre nivåer av funktioner är låsta bakom anpassade priser.

Hopin-priser

Events Pro : 119 $/månad per arrangör

Events Pro+ : 239 $/månad per arrangör

Events Enterprise: 359 $/månad per arrangör

Hopin-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 900 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Hopin?

En recension på G2 lyder:

Funktionerna och inställningarna är enkla att använda, och RingCentral University ger detaljerade instruktioner för hur du konfigurerar ditt evenemang. Det är enkelt att skapa lokalen, scheman och varumärkesprofilering. Jag gillar att evenemangs- och registreringssidorna kan anpassas och få ett professionellt utseende med enkla och intuitiva inställningar.

Funktionerna och inställningarna är enkla att använda, och RingCentral University ger detaljerade instruktioner för hur du konfigurerar ditt evenemang. Det är enkelt att skapa lokalen, scheman och varumärkesprofilering. Jag gillar att evenemangs- och registreringssidorna kan anpassas och få ett professionellt utseende med enkla och intuitiva inställningar.

10. Gather (Bäst för spelifierade virtuella mötesplatser med mötesfunktioner)

via Gather

Minns du när födelsedagsfiranden och brainstorming-sessioner ägde rum i samma rum? Gather förmedlar den energin online med pixelkonst-avatarer, interaktiva funktioner som kontorskartor och rumsligt ljud som reagerar på rörelser. Det är mer än bara roliga bilder, det främjar avslappnade samtal och naturliga teamstunder.

Som ett alternativ till Kumospace satsar Gather helt på spelinspirerad design och anpassningsbara utrymmen. Från temarum till närhetsbaserade interaktioner blandar det arbete och lek på ett sätt som känns naturligt – perfekt för team som värdesätter både gemenskap och produktivitet.

Samla de bästa funktionerna

Håll teammedlemmarna synliga på skärmen med flytande videorutor

Ställ in anpassade statusar med projektlänkar eller tillgänglighetsindikatorer.

Starta videosamtal direkt med ett klick

Tilldela arbetsgrupper för att effektivisera spontana incheckningar

Aktivera bakgrundssuddighet och brusreducering

Integrera lättviktig kalenderöversikt för dagligt flöde

Samla begränsningar

Ett spelifierat utseende kanske inte tilltalar formella företagsteam.

Installation och onboarding kan vara tidskrävande för större utrymmen.

Webbläsarens prestanda kan vara långsam på äldre datorer eller vid en instabil internetanslutning.

Samla in priser

Gratis

Premium: 7 $/månad per användare

Samla in betyg och recensioner

G2 : 4,9/5 (över 250 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Gather?

En recension på G2 säger:

Det jag gillar mest med Gather är hur det humaniserar distansarbete. Till skillnad från traditionella videokonferensverktyg skapar Gather en rumslig, spelifierad miljö där du kan "stöta på" kollegor, gå till möten eller umgås i virtuella lounger. Det återför spontaniteten och de avslappnade interaktionerna som ofta saknas i distansmiljöer. Dessutom gör de anpassningsbara utrymmena och avatarerna samarbetet mer engagerande och till och med lite roligt.

Det jag gillar mest med Gather är hur det humaniserar distansarbete. Till skillnad från traditionella videokonferensverktyg skapar Gather en rumslig, spelifierad miljö där du kan "stöta på" kollegor, gå till möten eller umgås i virtuella lounger. Det återför spontaniteten och de avslappnade interaktionerna som ofta saknas i distansmiljöer. Dessutom gör de anpassningsbara utrymmena och avatarerna samarbetet mer engagerande och till och med lite roligt.

Skapa stabilitet i ditt distansarbetsflöde med ClickUp

Oavsett om du arrangerar spontana avstämningar, fullskaliga evenemang eller planerar den kommande hybridveckan, så är det bästa verktyget för virtuella kontor det som passar din rytm, inte tvärtom.

Från avatardrivna lounger till högpresterande samarbetshubbar – den här listan visar att det finns flera alternativ som kan ersätta Kumospace. Vissa verktyg skapar struktur, andra ger energi. Och bara ett fåtal erbjuder allt under ett och samma tak.

Det är därför ClickUp är ditt perfekta val. Det är inte bara en mötesplats, utan också din arbetsplats, schemaläggare, formulärskapare, automatiseringsmotor och samarbetswhiteboard.

Om du är redo att centralisera dina verktyg och underlätta samarbetet mellan teamen är ClickUp din allt-i-ett-lösning.

Skapa ett smartare och effektivare virtuellt huvudkontor. Registrera dig på ClickUp för att samla ditt team, oavsett var de befinner sig.