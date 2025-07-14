12 gratis mallar för städscheman att använda 2025

Städning kräver ansträngning, teknik och rätt verktyg – men det svåraste är att hålla fast vid det.

Det är där ett realistiskt och flexibelt städschema gör hela skillnaden och avlastar dig mentalt.

Ett veckoschema för städning hjälper dig till exempel att ta itu med mindre sysslor under veckan och spara de tyngre hushållssysslorna till helgen. Oavsett om du städar ditt eget hem eller leder ett team hjälper ett tydligt schema dig att vara konsekvent och aldrig missa en uppgift eller ett kundmöte.

Här är 12 realistiska mallar för städscheman som hjälper dig att skapa en rutin som du kan hålla fast vid.

Vad är mallar för städscheman?

En mall för städschema är ett strukturerat dokument som beskriver följande:

Städuppgifter som måste göras

Hur ofta ska de utföras?

Vem ansvarar för varje uppgift?

Dessa mallar är särskilt användbara för att skapa en checklista för städning av huset, hantera hushållsrutiner eller fördela städuppgifter mellan team eller familjemedlemmar.

Oavsett om du skapar ett dagligt städschema eller planerar ett veckoschema erbjuder mallarna ett färdigt system för att:

Dela upp städuppgifterna i dagliga, veckovisa och månatliga avsnitt för en mer strukturerad approach.

Sortera sysslor efter rum, till exempel kök, badrum, sovrum eller tvättstuga, för att lättare kunna hålla koll på dem.

Anpassa till olika miljöer, från familjehem till kontorslokaler och städföretag.

💡 Proffstips: Har du svårt att hålla dina kunder nöjda och vara produktiv utanför kontoret? How to Work from Home ger praktiska tips och verktyg som hjälper dig att hålla fokus, vara organiserad och effektiv, oavsett var du arbetar.

Vad kännetecknar en bra mall för städschema?

En bra mall för städschema tar hänsyn till verkliga utmaningar som oförutsägbara scheman, överbelastning av uppgifter och förändrade städprioriteringar.

Det är därför de bästa mallarna hjälper dig att hålla ordning, följa en plan och anpassa dig när livet kommer emellan.

Här är vad du ska leta efter i de bästa mallarna för städchecklista:

✅ Innehåller lämpliga flexibla tidsplaner för att anpassa sig till förändrade rutiner, avbrott eller säsongsbehov✅ Delar upp städuppgifterna i mindre, hanterbara delar baserat på dagliga, veckovisa eller månatliga prioriteringar✅ Möjliggör rumsspecifika checklistor – som badrum, kök och tvättstuga – för bättre uppgiftsfördelning✅ Möjliggör uppgiftsfördelning till familjemedlemmar, rumskamrater eller städföretag för att förbättra ansvarstagandet✅ Stöder enkla uppdateringar, justeringar eller utökningar för att täcka djupstädning, efterlevnad av företagsregler eller kundspecifika behov

💡 Proffstips: Arbetar du fortfarande från soffan eller det röriga köksbordet? Work From Home Essentials for Your Home Office lyfter fram de måste-ha-artiklarna som du behöver för att uppgradera ditt utrymme för bättre fokus, komfort och produktivitet.

De 12 bästa mallarna för städscheman

Lyckligtvis behöver du inte leta långt. Nedan finns 12 gratis mallar för städscheman som hjälper dig att hålla ordning, oavsett om du sköter ett hektiskt hushåll, delar sysslor med rumskamrater eller driver ett städföretag.

1. ClickUp 24-timmars städschema

Få en gratis mall Reservera specifika tider för städuppgifter tillsammans med dina ärenden med ClickUps 24-timmars städschemamall.

När en hektisk dag gör städningen överväldigande blir en timstruktur avgörande. ClickUps 24-timmars schemamall är skapad för dem som trivs med detaljerade tekniker för tidshantering.

Denna helt anpassningsbara mall för städschema låter dig dela upp dina städuppgifter i hanterbara tidsblock så att du kan hålla koll även under dina mest hektiska dagar. Du kan strukturera ditt dagliga schema per timme, tilldela specifika hushållssysslor till olika tidsluckor och få en tydlig överblick över ditt städarbete tillsammans med ärenden eller möten.

Denna mall är bäst för detaljerad dagsplanering, särskilt när du ska balansera ärenden, arbete och sysslor. För kortare, segmenterade uppgifter eller roterande skift kan du prova nästa mall för städschema per timme.

✨ Perfekt för: Upptagna husägare eller Airbnb-värdar som vill hantera hushållssysslor och städning i en fullspäckad vardag.

🔮 Kul fakta: Den första dammsugaren var hästdriven. År 1901 var den brittiska dammsugaren ”Puffing Billy” så stor att den måste parkeras utanför medan slangarna drogs in i byggnaderna.

2. ClickUp-mall för städschema per timme

Få en gratis mall Istället för att förlita dig på minnet kan du skapa ett format för din städrutin med hjälp av ClickUps mall för städschema per timme.

Alla städuppgifter tar inte flera timmar, och det är där ClickUps mall för städschema per timme kommer in.

Till skillnad från traditionella checklistor för städning fokuserar den här mallen på att dela upp kortare, effektiva städuppgifter i timsegment. Den är perfekt för korta städperioder eller skiftbaserade team.

Denna mall är praktisk för att samordna hushållssysslor mellan rumskamrater eller personal, spåra roterande städuppgifter eller anpassa skiftbaserad städning på kontor eller i hyresbostäder.

✨ Perfekt för: Städföretag, kontorschefer eller familjer som samordnar sysslor per timme eller roterande ansvar.

💡 Proffstips: Har du svårt att hinna med de dagliga sysslorna? Använd ett AI-drivet schema eller en uppgiftshanterare för att automatisera påminnelser, planera återkommande städuppgifter och frigöra mentalt utrymme – så att städning blir en vana, inte ett besvär.

3. ClickUp-mall för schemaläggningsmatris

Få en gratis mall Njut av en strukturerad vy för hantering av flera fastigheter och team med ClickUp Scheduling Matrix Template.

Visst, du kan göra allt själv – men det betyder inte att du bör göra det. Lite struktur gör stor skillnad.

Vissa städuppgifter är beroende av andra, till exempel att torka av bänkskivor efter diskning eller att moppa först efter att ha sopat. ClickUps schemaläggningsmall är utformad för denna typ av beroenden.

Med sin matrisliknande layout hjälper den här mallen dig att visualisera vilka hushållssysslor eller städuppgifter som måste göras först, vad som kan göras parallellt och hur du bäst fördelar din tid – eller ditt teams tid.

✨ Idealisk för: Team eller tjänsteleverantörer som hanterar överlappande städuppgifter, personalplaner eller tidsplaner för städning av flera rum.

📖 Läs också: Tips för att förbättra tidsplaneringen på jobbet

4. ClickUp-mall för schemaläggning

Få en gratis mall Planera uppgiftsblock och undvik överbokning med hjälp av ClickUps mall för schemaläggning av block.

När städning bara är en av många saker du har att göra, är det bra med visuell tydlighet.

ClickUp Schedule Blocking Template är utformad för personer som vill planera i förväg, så att allt från städuppgifter till arbetsprojekt kan organiseras i en vy.

Genom att visuellt segmentera din dag hjälper denna mall dig att fokusera på en typ av uppgift i taget utan att behöva tänka på överlappande ansvarsområden. Detta är särskilt användbart för dem som har svårt att prioritera eller ständigt växlar mellan olika uppgifter.

Det är bäst för att visualisera din städning tillsammans med arbete, ärenden eller möten. Blockplanering kan dock vara mer användbart för att gruppera uppgifter och återkommande rumspecifika sysslor.

✨ Perfekt för: Husägare och yrkesverksamma som vill organisera sin städrutin visuellt tillsammans med sina personliga och arbetsrelaterade scheman.

💡 Proffstips: Har du svårt att hålla dig till dina uppgifter? I Hur du hanterar personliga uppgifter och ökar din produktivitet delar vi enkla tips och verktyg som hjälper dig att skapa bättre vanor och hålla fokus – så att du kan få mer gjort utan att bli utbränd.

Varför det är mer än bara schemaläggning Att driva ett städföretag innebär att jonglera scheman, kundförväntningar och teamkoordinering – allt på en gång. Men när dina uppgifter, anteckningar och kommunikation finns i separata verktyg kan saker och ting falla mellan stolarna. ClickUp samlar allt i en enda app för arbetet – den kombinerar projektledning, kunskap och chatt på ett och samma ställe, med hjälp av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och hålla ordning.

5. ClickUp-mall för projektledningsschema

Få en gratis mall Spåra framsteg, tilldela ansvar och håll ditt team informerat med ClickUps mall för projektledningsschema.

Det finns 900 000 städproffs anställda inom hushållsstädningsbranschen i USA. De flesta ingår i större team, och det krävs noggrann samordning för att alla ska hålla sig uppdaterade om uppgifter, scheman och kundernas behov.

Det är där ett strukturerat verktyg som ClickUp Project Management Schedule Template kommer in.

Denna mall är utformad för att hjälpa dig att omvandla komplexa städchecklistor till praktiska tidsplaner och är oumbärlig när samordning och ansvarstagande är viktigt. Oavsett om du organiserar grundstädning, hanterar personalrotation eller övervakar hushållssysslor i flera rum, så har denna mall allt du behöver.

✨ Perfekt för: Städföretag, Airbnb-värdar eller team som hanterar återkommande eller storskaliga städuppdrag.

📮 ClickUp Insight: 33 % av våra respondenter lyfte fram kompetensutveckling som ett viktigt intresseområde för AI-användning. Till exempel kan icke-tekniska teammedlemmar vilja använda AI för att generera enkla kodsnuttar för en webbsida. Ju mer kontext din AI har om ditt arbete, desto mer exakt och hjälpsam kan den vara. Som en allt-i-ett-plattform för arbete är ClickUps AI byggd för just detta – ClickUp Brain förstår dina projekt och kan föreslå skräddarsydda åtgärder eller till och med generera kod automatiskt.

6. ClickUp-mall för blockschemaläggning

Få en gratis mall Arbetar du med team som behöver tydlighet om vad som händer och när? Planera med ClickUps mall för blockschemaläggning.

Blockschemaläggning fungerar bäst när du upprepar samma städuppgifter i flera rum eller på flera platser – det gör det effektivt och enkelt att följa.

ClickUp Block Scheduling Template förenklar processen genom att låta dig gruppera liknande städuppgifter i särskilda tidsluckor. Denna funktion gör det enklare att planera, delegera och utföra utan att behöva omorganisera hela tiden.

Istället för att växla mellan olika sysslor kan du tilldela block för badrumsstädning, tvättstugestädning eller köksstädning i strukturerade delar.

Det är särskilt användbart för återkommande uppgifter som omfattar flera rum eller upprepas under veckan.

✨ Perfekt för: Städteam och kontorschefer som vill dela upp sysslorna i effektiva, lättöverskådliga tidsblock.

📖 Läs också: Produktivitetstips och tricks

7. ClickUp-mall för veckolista

Få en gratis mall Bock av punkter efterhand och justera efterhand som din städrutin utvecklas med ClickUps mall för veckolista.

En veckolista med prioriteringar är precis vad du behöver för rutiner som upprepas vecka efter vecka – som att skura handfat, moppa golv eller städa kylskåpet.

ClickUps veckochecklista är utformad för att organisera återkommande städuppgifter, såsom att torka speglar, i ett tydligt, repeterbart flöde som du kan följa.

Du kan dela upp uppgifterna efter rum eller prioritet, följa städningens framsteg under veckan och ställa in påminnelser för att hålla dig konsekvent och ansvarstagande.

Denna mall är perfekt för uppgifter som upprepas varje vecka. För snabbare, dagliga rutiner kan du istället prova mallen för daglig att göra-lista.

När din checklista är klar kanske du vill ha en bredare överblick över hur allt fortskrider, särskilt om du hanterar flera rutiner eller personer. Det är där ClickUp Dashboards erbjuder ett smidigt sätt att visuellt följa upp slutförda uppgifter. Så här kan du skapa ett eget anpassat ramverk i några enkla steg:

✨ Perfekt för: Husägare, hyresgäster eller Airbnb-värdar som vill upprätthålla en konsekvent veckostädrutin med minimal ansträngning.

8. ClickUp Mall för daglig att göra-lista

Få en gratis mall Skapa en städrutin som främjar både produktivitet och sinnesro med hjälp av ClickUps mall för daglig att göra-lista.

70 % av alla människor säger att ett rent hem ger dem en känsla av tillfredsställelse, 66 % känner sig på bättre humör och 60 % upplever mindre stress. Men det kan ha motsatt effekt om du inte planerar ditt städschema.

ClickUps mall för daglig att göra-lista hjälper dig att hålla ordning utan att bli överväldigad.

Istället för att låta sysslorna hopa sig, dela upp städuppgifterna i hanterbara steg och skapa en daglig städrutin som passar ditt schema.

Från att torka av speglar till att sköta tvättstugan – den här mallen för städschema håller allt på ett ställe, strukturerat, prioriterat och lätt att följa.

Det är perfekt för att förvandla tidskrävande uppgifter till snabba vinster, och du kan hålla koll på dem. Föredrar du en mer överskådlig veckovis vy? Med mallen för veckolista har du allt du behöver.

✨ Perfekt för: Familjer med barn och alla som vill minska stressen och hålla hemmet renare genom små, konsekventa dagliga sysslor.

🔮 Kul fakta: Den smutsigaste platsen i de flesta hem är inte badrummet – det är ofta kökssvampen eller diskbänken, som kan hysa ännu fler bakterier. Se till att lägga till dessa ytor som berörs ofta i ditt städschema för att hålla allt riktigt rent.

9. ClickUp-mall för städningstjänster

Få en gratis mall Fokusera på att leverera kvalitetsservice medan ClickUp Cleaning Service Template tar hand om pappersarbetet.

En av de största utmaningarna med att driva ett städföretag är att hantera förväntningar, vilket innebär att man måste vara organiserad och konsekvent leverera högkvalitativa resultat.

ClickUps mall för städningstjänster är utformad för städproffs som behöver struktur bakom kulisserna för att allt ska fungera smidigt.

Från återkommande jobb till engångsstädning – den här mallen för städschema hjälper dig att hålla koll på bokningar, tilldela städuppgifter till ditt team och säkerställa kundnöjdhet.

✨ Idealisk för: Städföretag och byråer som söker programvara för uppgiftshantering för kundarbete, uppgiftsfördelning och återkommande städuppdrag.

📖 Läs också: Gratis mallar för måltidsplanering som sparar tid

10. Mall för städchecklista från Canva

via Canva

Om du föredrar ett visuellt, utskrivbart format för att hålla ordning på din städrutin är Canvas mall för städchecklista perfekt.

Denna mall visar dagliga, veckovisa och månatliga städuppgifter i ett överskådligt och lättläst format. Du kan hänga upp den på kylskåpet, sätta upp den i ett gemensamt tvättrum eller ge den till hyresgäster eller städpersonal.

Du hittar också uppgifter som att torka av köksytor, dammsuga högtrafikerade områden och djuprengöra badrumskakel organiserade i sektioner, vilket gör det enkelt att följa och bocka av.

✨ Perfekt för: Familjer, hyresgäster eller Airbnb-värdar som vill ha en utskrivbar checklista för städning rum för rum att följa.

11. Mall för professionell städchecklista från Canva

via Canva

För team och tjänsteleverantörer som hanterar flera kunder är struktur A och O.

Canvas mall för professionell städchecklista erbjuder en tydlig, daglig layout för att planera och följa upp ditt veckoschema för städning med precision.

Med plats för åtta dagliga uppgifter och en särskild sektion för online-anteckningar gör denna mall det enkelt att tilldela, bocka av och uppdatera städuppgifter under hela veckan.

✨ Perfekt för: Städpersonal, kontorschefer eller Airbnb-värdar som hanterar schemalagda städningar under veckan.

12. Städschema och checklista för hemmet av Vertex24

via Vertex24

Vertex42:s städschema och checklista för hemmet passar bra för dig som vill ha full kontroll över din städrutin.

Denna mall finns tillgänglig i Excel, Word, PDF och Google Sheets och ger dig ett detaljerat veckoschema för städning med utrymme för dagliga, veckovisa och månatliga uppgifter.

Det bästa är att denna städchecklista, med sitt rum-för-rum-tillvägagångssätt, hjälper dig att täcka allt från kök och badrum till sovrum och kontor, samtidigt som du kan anpassa uppgifterna för olika veckor.

✨ Perfekt för: Husägare eller familjer som letar efter en helt anpassningsbar, utskrivbar checklista för städning som är lätt att anpassa och återanvända, och som innehåller uppgifter som ugnsrengöring.

🔮 Kul fakta: I Japan anordnar vissa företag städningstävlingar för att uppmuntra laganda och uppmärksamhet på detaljer.

Håll koll på städningen, behåll kontrollen – med ClickUp vid din sida

Städrutiner behöver inte vara komplicerade – du behöver bara ett system du kan lita på.

ClickUp ger dig verktygen för att förvandla engångssysslor till återkommande rutiner – med anpassningsbara mallar, smarta scheman och enkel spårning. Oavsett om du hanterar ditt eget utrymme eller samordnar med ett team, finns allt på ett ställe och är utformat för att passa ditt flöde.

Skapa en städrutin som faktiskt fungerar – med ClickUp.

Registrera dig gratis idag och skapa en städrutin som varar längre än din motivation under helgen. 🧼