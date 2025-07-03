Gratis mallar för personalrapporter för HR och chefer

Låt oss vara ärliga – att ta itu med beteende- eller prestationsproblem på arbetsplatsen är aldrig någon höjdpunkt i någon persons dag. Men för HR-personal, chefer och teamledare är det en nödvändig del av att upprätthålla en produktiv arbetsplats.

Ett välstrukturerat formulär för skriftliga anmärkningar underlättar denna process. Det säkerställer en konsekvent dokumentation av information om medarbetaren, detaljer om incidenten, tidigare varningar och svar, vilket skyddar både organisationen och den berörda medarbetaren.

Denna guide erbjuder kostnadsfria, anpassningsbara mallar som hjälper dig att dokumentera problem som dålig prestation, oprofessionellt beteende och varningar till anställda på ett professionellt sätt. Läs vidare!

🔎 Visste du att? Det finns en populär (och ibland omdiskuterad) metod som kallas ”feedback sandwich ”. Den går ut på att dämpa konstruktiv kritik mellan två lager av positiv feedback. Det är ett smakfullt men ibland rörigt sätt att framföra nyheter! 🥪➡️

Vad är mallar för skriftliga anmärkningar om anställda?

En mall för anmärkningar om anställda är ett färdigt formulär som hjälper dig att dokumentera detaljer om incidenter, information om anställda och specifika prestationsproblem eller olämpligt beteende.

Dessa mallar gör disciplinära processer smidigare, mer konsekventa och juridiskt korrekta. De är utformade för att överensstämma med din personalhandbok, innehåller utrymme för kommentarer från medarbetaren och fungerar som ett formellt dokument för framtida referens.

När du använder en mall för anmärkningar om anställda kan du:

Spara tid och undvik gissningar

Skapa enhetliga formulär för disciplinära åtgärder

Säkerställ att relevanta arbetsrättsliga lagar efterlevs.

Dokumentera tidigare varningar och muntliga varningar

Upprätthåll sekretess och professionalism

Låt oss säga att en anställd upprepade gånger kommer för sent. Du ger en muntlig varning, men ingenting förändras. Genom att använda en skriftlig varning via ett formulär för anmärkningar mot anställda kan du officiellt dokumentera beteendet, beskriva förväntat beteende och fastställa en tydlig väg för prestationsförbättring.

➡️ Läs också: De bästa mallarna för prestationsutvärdering för att främja medarbetarnas utveckling

15 bästa mallar för personalrapporter att använda på jobbet

Här är de bästa gratis mallarna som hjälper dig att dokumentera anställdas prestationer, beteende och incidenter i ett tydligt, strukturerat format:

1. ClickUp:s omfattande mall för prestationsutvärdering

Hämta gratis mall Stärk ditt teams utveckling med strukturerad, praktisk feedback med hjälp av ClickUps omfattande mall för prestationsutvärdering.

ClickUps omfattande mall för prestationsutvärdering hjälper dig att övervaka anställdas prestationer, följa framsteg över tid och underlätta meningsfulla samtal om förbättringar.

Med anpassningsbara fält och strukturerade vyer säkerställer denna mall för företagspolicy att prestationsproblem dokumenteras på ett professionellt sätt innan de eskaleras till en formell skriftlig anmärkning. Den hjälper HR-personal och chefer att anpassa feedbacken till företagets policy, följa upp medarbetarnas framsteg och undvika överraskningar under diskussioner om disciplinära åtgärder.

Här är varför du kommer att gilla det:

Övervaka hur anställda utvecklas över tid för att tidigt upptäcka mönster av dålig prestation.

Dokumentera feedback från chefen som överensstämmer med din personalhandbok och förväntningarna på jobbet.

Låt medarbetarna fylla i självutvärderingar för att uppmuntra öppen kommunikation och ansvarstagande.

🔑 Perfekt för: HR-personal, teamledare och chefer i alla branscher som vill ha ett lättanvänt formulär för personalutvärdering för att effektivisera utvärderingar, öka engagemanget och främja en kultur av tillväxt.

➡️ Läs också: Effektiva exempel på feedback till anställda för att ge objektiv input och höja moralen

2. ClickUp-mall för kvartalsvis prestationsutvärdering

Hämta gratis mall Spåra framsteg, ge feedback och identifiera prestationsproblem innan formella åtgärder behövs med ClickUps mall för kvartalsvis prestationsutvärdering.

ClickUps mall för kvartalsvis prestationsutvärdering erbjuder ett strukturerat och repeterbart system för att utvärdera anställdas framsteg varje kvartal.

Oavsett om du följer upp dåliga prestationer eller medarbetarnas mål eller lägger grunden inför en anmärkning mot en medarbetare, hjälper denna mall dig att ta itu med problem i ett tidigt skede, upprätthålla dokumentationen och stödja förbättringar.

Med måluppföljning, insamling av feedback och åtgärdsplanering i ett och samma arbetsområde möjliggör detta verktyg övervakning av anställdas åtgärder, identifiering av brister och anpassning av prestationer till förväntningarna på jobbet.

Här är varför du kommer att gilla det:

Använd realtidsdata för att upptäcka prestationsproblem innan de eskalerar till skriftliga varningar.

Dokumentera chefens och kollegornas synpunkter på ett konsekvent och organiserat sätt i medarbetarens personalakt.

Skissera mål och steg som hjälper anställda att uppfylla förväntningarna på jobbet och korrigera olämpligt beteende.

🔑 Perfekt för: HR-personal, teamledare och avdelningschefer som behöver dokumentera och utvärdera medarbetarnas prestationer på ett systematiskt sätt.

3. ClickUp-mall för medarbetarfeedback

Hämta gratis mall Främja tillväxt och förtroende genom konsekvent, meningsfull feedback från anställda och uppföljning med ClickUps mall för feedback från anställda.

ClickUp-mallen för medarbetarfeedback hjälper dig att samla in, organisera och agera på värdefulla insikter om teamet.

Det gör att du kan effektivisera din feedbackprocess, oavsett om du genomför kvartalsvisa uppföljningar, administrerar anonyma undersökningar eller genomför regelbundna hälsokontroller av teamet. Detta hjälper dig att skapa en arbetsplatskultur präglad av öppenhet och kontinuerlig utveckling.

Med formuläret för anmärkningar om anställda blir det också enkelt att samla in meningsfull feedback från anställda och omvandla den till konkreta åtgärder. Det är ett smart och strukturerat sätt att stärka kommunikationen, höja moralen och få alla anställda att känna sig hörda och uppskattade.

Här är varför du kommer att gilla det:

Samla in värdefull information på ett konsekvent sätt genom att skapa återkommande feedbackcykler som uppmuntrar medarbetarna att delta.

Förbättra kommunikationen mellan chefer och anställda genom att skapa en trygg miljö för öppna, ömsesidiga samtal.

Omvandla feedback till handling genom att tilldela uppföljningsåtgärder och spåra ansvar för att driva på kontinuerlig förbättring.

🔑 Perfekt för: HR-chefer, teamledare och avdelningschefer i distans-, hybrid- eller skalbara team som vill förbättra medarbetarnas engagemang och lojalitet.

4. Mall för feedbackformulär från ClickUp

Hämta gratis mall Samla in, analysera och agera på kundfeedback – allt på ett ställe, utan ansträngning, med ClickUps mall för feedbackformulär.

ClickUp Feedback Form Template hjälper dig att samla in ärliga, användbara insikter från kunder, användare och partners.

Oavsett om du vill ha feedback om en ny funktion eller din kundserviceupplevelse, kan du med den här mallen ställa rätt frågor och samla in svaren i ett strukturerat format som är lätt att analysera.

Med hjälp av denna mall kan du omvandla råa svar till meningsfull data som kan användas för att förbättra produkter, öka kundnöjdheten och bygga starkare relationer.

Här är varför du kommer att gilla det:

Skapa riktade enkäter för att samla in relevant feedback som stämmer överens med dina affärsmål och kundresan.

Effektivisera datainsamlingen så att svaren kommer in organiserade och redo att analyseras, utan extra arbete för dig.

Lagra och organisera den feedback du får med hjälp av Feedback View.

Stöd smartare beslut genom att backa upp produkt-, tjänste- eller strategiförändringar med verkliga kundkommentarer.

🔑 Perfekt för: Produktteam, kundansvariga och företagare som vill använda kundfeedback för att förbättra och höja användarupplevelsen.

5. Mall för medarbetarutvärderingsformulär från ClickUp

Hämta gratis mall Utvärdera prestationer och främja tillväxt med ClickUps mall för medarbetarutvärdering.

ClickUp-mallen för medarbetarutvärdering hjälper dig att förenkla och standardisera din utvärdering av medarbetarnas prestationer.

Oavsett om du genomför regelbundna utvärderingar eller förbereder dig för befordringar, säkerställer denna mall att dina utvärderingar är konsekventa, insiktsfulla och i linje med företagets mål.

Denna mall för skriftliga anmärkningar om anställda kan användas för att samla in feedback, identifiera styrkor och förbättringsområden samt övervaka prestationstrender över tid. Det är ett praktiskt och kraftfullt verktyg för att främja rättvisa, transparens och medarbetarnas utveckling.

Här är varför du kommer att gilla det:

Följ medarbetarnas prestationer över tid genom att regelbundet logga utvärderingar för att övervaka framsteg och konsekvens.

Skapa anpassade utvärderingsformulär för varje anställd med Utvärderingsformulärsvyn .

Få konstruktiv feedback från ditt team genom att samla in synpunkter från kollegor eller chefer för att berika prestationsutvärderingarna.

Identifiera utvecklingsområden genom att analysera feedback för att upptäcka kompetensbrister eller behov av coaching.

🔑 Perfekt för: HR-personal, teamledare och avdelningschefer som måste genomföra rättvisa, strukturerade prestationsutvärderingar med konsekvent uppföljning.

6. ClickUp-mall för incidentrapporter om anställda

Hämta gratis mall Logga, spåra och lösa incidenter på arbetsplatsen med ClickUps mall för incidentrapportering för anställda.

ClickUp-mallen för incidentrapporter om anställda hjälper dig att dokumentera incidenter på arbetsplatsen snabbt, korrekt och konsekvent. Den är också användbar för att hantera ett växande team eller säkerställa efterlevnad av HR-regler.

Denna mall erbjuder ett centraliserat system för att registrera incidenter, dela uppdateringar och vidta korrigerande åtgärder, utan att missa något.

Genom att effektivisera din incidentrapporteringsprocess ökar du transparensen, förbättrar säkerheten på arbetsplatsen och bygger förtroende. Du kan också reagera snabbare på incidenter, identifiera trender och skydda ditt team och din organisation från risker som kan förebyggas.

Här är varför du kommer att gilla det:

Spåra varje incident från början till slut så att du aldrig tappar bort viktiga detaljer i spridda e-postmeddelanden eller dokument.

Dokumentera bevis och uttalanden på ett effektivt sätt för att skapa en komplett, korrekt och tidsstämplad rapport.

Effektivisera kommunikationen med anställda och arbetsflöden för lösningar så att alla vet vad som händer och vad de ska göra härnäst.

🔑 Perfekt för: HR-team, säkerhetsansvariga, compliance-chefer och verksamhetschefer i många branscher där tydlig dokumentation och snabb respons på incidenter är avgörande.

💡 Proffstips: Undrar du hur man utformar effektiva HR-policyer? Här är några tips du kan följa: Var tydlig och koncis för att undvika missförstånd 💬

Anpassa policyer efter ditt företags värderingar och lagkrav 📚

Gör dem lättillgängliga och begripliga för alla anställda 🧩

Granska och uppdatera regelbundet för att hålla dig relevant och följa gällande regler 🔄

7. ClickUp-mall för 1-mot-1-samtal mellan anställd och chef

Hämta gratis mall Se till att varje enskilt möte är i linje med målen, tillväxten och företagets policyer med ClickUps mall för enskilda möten mellan medarbetare och chefer.

Mallen ClickUp Employee & Manager 1-on-1 hjälper dig att förvandla rutinmässiga avstämningar till strukturerade, målinriktade samtal. Oavsett om det gäller prestationer, granskning av tidigare muntliga varningar eller samordning av framtida mål, skapar denna mall ordning och tydlighet i dina enskilda samtal.

Det handlar inte bara om att spåra anmärkningar om anställda eller hantera disciplinära åtgärder – det handlar om att skapa en skriftlig dokumentation av ömsesidiga förväntningar, framsteg och ansvar.

Med ClickUp säkerställer du att varje möte har ett syfte och bidrar på ett meningsfullt sätt till professionell utveckling och efterlevnad av företagets policyer.

Här är varför du kommer att gilla det:

Skapa strukturerade dagordningar för enskilda möten för att säkerställa konsekventa och produktiva möten mellan anställda och chefer.

Spåra och följ upp prestationsproblem eller beteendeproblem efter tidigare muntliga eller skriftliga varningar.

Lös tvister med anställda på ett effektivt sätt genom att upprätthålla en transparent och tillgänglig möteshistorik.

🔑 Perfekt för: HR-team, avdelningschefer, teamledare och arbetsledare som vill ha strukturerat medarbetarengagemang och tydlig kommunikation.

8. ClickUp-mall för rapport om anställdas aktiviteter

Hämta gratis mall Spåra dagliga uppgifter, hantera problem tidigt och stödja rapporter med ClickUps mall för aktivitetsrapport för anställda.

ClickUp-mallen för aktivitetsrapport för anställda hjälper till att registrera anställdas dagliga aktiviteter och erbjuder ett tydligt, strukturerat sätt att utvärdera prestationer, lyfta fram framgångar och stödja kontinuerlig förbättring.

Om du vill effektivisera din disciplinära process eller vill ha en skriftlig redogörelse för varje dags arbete, hjälper denna mall dig att hålla ordning, följa företagets policyer och fokusera på ditt teams utveckling.

Här är varför du kommer att gilla det:

Stöd disciplinära processer genom att upprätthålla ett skriftligt dokument med uppgifter, beteende och arbetsetik som kan användas som referens för framtida skriftliga varningar eller anmärkningar.

Upprätthåll transparens gentemot medarbetarna genom att tydligt redogöra för förväntningar och mål i början av varje dag.

Minska tvister med anställda genom att föra ett formellt dokument som registrerar dagliga åtgärder och problem, vilket är användbart för alla former av disciplinära åtgärder eller utvärderingsmöten med anställda.

🔑 Perfekt för: Chefer, HR-team och teamledare som vill övervaka den dagliga prestationen, genomdriva företagets policyer och minska oprofessionellt beteende.

9. ClickUp-mall för personalhandbok, policyer och rutiner

Hämta gratis mall Skapa en enhetlig disciplinär process och policyhandbok med ClickUp Employee Handbook, Policies and Procedure Template.

ClickUp Employee Handbook, Policies, and Procedure Template hjälper dig att beskriva förväntningar, minimera missförstånd och dokumentera alla viktiga arbetsplatsregler.

Oavsett om du är ett växande startup-företag eller ett etablerat företag kan du med hjälp av dokumentmallen skapa ett formellt dokument som sätter tonen för professionalism, säkerställer efterlevnad av lagar och tydligt stöder din disciplinära process.

Formuläret för anmärkningar om anställda ger också en strukturerad metod för att hantera anställdas beteende, förhindra upprepade policyöverträdelser och upprätthålla en konsekvent skriftlig dokumentation i varje anställds personalakt.

Här är varför du kommer att gilla det:

Skapa och hantera företagspolicyer för att ge anställda en tydlig och konsekvent referens för förväntningar, uppförande och rutiner.

Dokumentera anmärkningar om anställda för att spåra oprofessionellt beteende och eskalera problem från muntliga varningar till skriftliga varningar på ett effektivt sätt.

Standardisera disciplinära processer med ett tillförlitligt system för att utfärda varningar till anställda och ytterligare skriftliga anmärkningar när det behövs.

🔑 Perfekt för: HR-chefer, småföretagare, juridiska team och verksamhetschefer som vill hantera skriftliga varningar till anställda, tillämpa företagets policyer och hantera tvister med anställda på ett konsekvent sätt.

10. ClickUp-mall för prestationsförbättringsplan (PIP)

Hämta gratis mall Utveckla strukturerade prestationsmål och minska tvister med ClickUps mall för prestationsförbättringsplan (PIP).

ClickUp Performance Improvement Plan Template (PIP) är utmärkt för att guida underpresterande medarbetare mot framgång. Den hjälper dig att skapa en tydlig väg till förbättring genom att beskriva förväntningar, prestationsmål, stödstrategier och deadlines i ett samarbetsdokument som är lätt att följa.

Om du har att göra med upprepade policyöverträdelser, tidigare muntliga varningar eller tidiga tecken på oprofessionellt beteende, ger denna mall ett formellt dokument för att följa upp framsteg, hålla individer ansvariga och minimera missförstånd under disciplinära åtgärder.

Det är brobyggaren mellan feedback och mätbara åtgärder.

Här är varför du kommer att gilla det:

Förtydliga förväntningarna kring företagets policyer och prestationsstandarder

Dokumentera varje steg och skapa en skriftlig rapport som skyddar både medarbetaren och arbetsgivaren.

Involvera chefer och HR för att främja ansvarstagande och stöd genom varje fas av disciplinära åtgärder.

🔑 Perfekt för: HR-chefer, teamledare och avdelningschefer i alla branscher där skriftliga anmärkningar och progressiva disciplinära åtgärder är en del av den kontinuerliga prestationshanteringen.

💡 Proffstips: Hur reagerar du på en varning på jobbet? Här är några smarta strategier att överväga: Håll dig lugn och granska rapporten noggrant 🔍

Ha ett respektfullt samtal med din chef 🗣️

Dokumentera din version av händelsen på ett professionellt sätt 📄

Fokusera på att göra förbättringar och sätta upp tydliga mål 🎯

11. ClickUp-mall för introduktion av nyanställda

Hämta gratis mall Skap en smidig introduktion som följer företagets policy med ClickUps mall för introduktion av nyanställda.

ClickUp-mallen för introduktion av nyanställda hjälper dig att erbjuda en konsekvent, effektiv och engagerande introduktion för varje nyanställd – inga fler spridda dokument, glömda steg eller missade uppföljningar.

Denna mall säkerställer varje nyanställds framgång genom att schemalägga inledande möten, dokumentera introduktionsprocessen och beskriva företagets policyer. Den effektiviserar ditt HR-arbetsflöde och skapar en solid grund för långsiktig framgång.

Här är varför du kommer att gilla det:

Skapa en strukturerad introduktionsprocess som tydligt beskriver förväntningar, tidsplaner och ansvarsområden för nya medarbetare.

Tilldela introduktionsuppgifter enkelt så att alla teammedlemmar vet vad de ska göra och när de ska göra det.

Se en tidslinje över uppgifter och deadlines som ska följas med Onboarding Calendar View.

Skapa en skriftlig dokumentation av introduktionsaktiviteter, som är utmärkt för framtida referens eller anmärkningar om anställda.

🔑 Perfekt för: HR-chefer, teamledare och växande startups som vill effektivisera introduktionen av nya medarbetare, minska konflikter mellan medarbetare och hålla ordning på skriftliga register över disciplinära åtgärder eller efterlevnad av policyer.

12. PDF-mall för skriftliga anmärkningar om anställda från AIHR

via AIHR

PDF-mallen för skriftliga anmärkningar om anställda från AIHR hjälper dig att dokumentera disciplinära åtgärder mot anställda på ett tydligt och professionellt sätt. Den erbjuder ett strukturerat sätt att registrera incidenter, överträdelser och förväntningar på förbättringar på ett och samma ställe.

Detta formella dokument skyddar ditt företag juridiskt och uppmuntrar ansvarstagande och konsekvent tillämpning av företagets policyer. Det är utmärkt för alla chefer som vill effektivisera skriftliga anmärkningar, lösa tvister med anställda och upprätthålla en gedigen skriftlig dokumentation i den anställdes personalakt.

Här är varför du kommer att gilla det:

Dokumentera medarbetarens beteende genom att tydligt ange incidenten, regelöverträdelsen och konsekvenserna.

Spåra disciplinära åtgärder från en första varning till en slutlig skriftlig varning och säkerställ progressiva åtgärder.

Skapa en skriftlig dokumentation som kan användas vid prestationsutvärderingar, framtida tvister eller ytterligare skriftliga rapporter.

🔑 Perfekt för: HR-personal, teamledare och chefer som hanterar oprofessionellt beteende eller upprepade policyöverträdelser.

13. PDF-mall för skriftliga anmärkningar om anställda från Betterteam

via Betterteam

PDF-mallen för anmärkningar om anställda från Betterteam hjälper dig att formellt hantera olämpligt beteende på arbetsplatsen och tydligt beskriva förväntningarna för framtiden.

Oavsett om det handlar om närvaroproblem, policyöverträdelser eller dålig prestation, säkerställer denna rapportmall att din varning till medarbetaren är detaljerad, konsekvent och juridiskt korrekt.

Denna mall för skriftliga anmärkningar är utformad för att skydda både företaget och medarbetaren och hjälper till att dokumentera varje incident, fastställa konsekvenser och skapa en förbättringsplan.

Det gör att du kan minska missförstånd, hantera tvister med anställda och föra tydliga skriftliga anteckningar i den anställdes personalakt.

Här är varför du kommer att gilla det:

Ta itu med problem på ett tydligt sätt genom att dokumentera specifika förseelser, såsom frånvaro eller brott mot säkerhetsregler.

Stöd rättvisa HR-processer genom att använda det som ett formellt dokument under ett privat möte för en muntlig eller skriftlig varning.

Skydda ditt företag juridiskt genom att se till att du har konsekvent dokumentation ifall den anställde inte förbättrar sig eller bestrider rapporten.

🔑 Perfekt för: HR-personal, driftschefer och teamledare som måste hantera olämpligt beteende, följa upp anställdas beteende eller inleda disciplinära processer.

14. Mall för disciplinära rapporter om anställda i Google Docs från AvaHR

via avaHR

Google Docs-mallen för disciplinära rapporter om anställda från AvaHR hjälper dig att dokumentera tjänstefel och hantera disciplinära åtgärder. Den säkerställer enhetlig rapportering och ger både anställda och chefer ett strukturerat utrymme för att beskriva incidenter, överträdelser och lösningar. Den är särskilt användbar när du hanterar känsliga arbetsplatsfrågor, såsom tjänstefel, närvaroproblem eller policyöverträdelser.

Denna rapportmall ger en tydlig ram för att dokumentera rapporter om anställda och korrigerande åtgärder, vilket främjar ansvarstagande och uppmuntrar rättvisa och lagliga HR-rutiner.

Här är varför du kommer att gilla det:

Dokumentera missförhållanden tydligt genom att registrera alla väsentliga detaljer om incidenten för att säkerställa att det finns en tillförlitlig referens.

Samla in vittnesmål för att tillhandahålla stödjande bevis och minska partiskhet under privata möten eller HR-granskningar.

Beskriv vidtagna disciplinära åtgärder, såsom coaching eller skriftlig varning, för att hålla reda på hur många skriftliga varningar en anställd har fått.

🔑 Perfekt för: HR-personal, teamledare och chefer inom områden där policyöverträdelser, närvaroproblem och anställdas tjänstefel måste hanteras snabbt och rättvist.

15. Mallar och exempel för skriftliga varningar till anställda från HiBob

via HiBob

HiBobs mallar och exempel för skriftliga varningar till anställda hjälper dig att dokumentera prestations- eller uppförandeproblem, beskriva nödvändiga förbättringar och kommunicera potentiella konsekvenser på ett korrekt och respektfullt sätt.

Oavsett om du hanterar återkommande närvaroproblem eller allvarliga beteendeproblem, säkerställer denna mall för skriftliga anmärkningar att din dokumentation är noggrann och rättvis.

Genom att använda denna mall skapar du en gedigen dokumentation av anmärkningar om anställda, vilket ger dina teammedlemmar en tydlig chans att förbättra sig innan ytterligare åtgärder vidtas.

Här är varför du kommer att gilla det:

Beskriver tydligt problemet, policyöverträdelsen och förväntade förbättringar.

Kommunicerar konsekvenser och möjliga nästa steg, inklusive uppsägning.

Hänvisar till tidigare varningar och försök att lösa problemet privat.

🔑 Perfekt för: HR-team, linjechefer och arbetsledare som behöver en enhetlig metod för att hantera skriftliga varningar till anställda och ta itu med pågående beteende- eller prestationsproblem.

Vad kännetecknar en bra mall för personalutlåtanden?

En väl genomtänkt mall för skriftliga anmärkningar kan bespara dig missförstånd, HR-problem och juridiska tvister. Den skapar tydlighet, konsekvens och efterlevnad i din disciplinära process.

Här är de viktigaste funktionerna som en idealisk mall för personalrapport bör innehålla:

Avsnittet med information om medarbetaren : Formuläret för anteckningar om medarbetare bör innehålla viktiga uppgifter som befattning, avdelning och chef för att sätta anteckningen i sitt sammanhang.

Tydlig beskrivning av händelsen : Dokumentera vad som har hänt, inklusive tid, datum och medarbetarens handlingar, för fullständig transparens.

Brott mot företagets policy : Mallen för skriftlig anmärkning ska hänvisa till det specifika avsnittet i medarbetarhandboken som har överträtts.

Typ av utfärdad varning : Det bör framgå om detta är en första varning eller en sista skriftlig varning för att kunna spåra tidigare varningar.

Inverkan på förväntningar på arbetet : Formuläret för anmärkningar om anställda måste förklara hur den anställdes beteende eller dåliga arbetsprestationer påverkar teamets produktivitet eller kultur.

Avsnitt för medarbetarens svar : Det bör finnas utrymme för kommentarer eller invändningar från medarbetaren för att främja öppen kommunikation.

Åtgärdsplan : Formuläret för anmärkningar om anställda ska beskriva nästa steg och förväntningar på prestationsförbättringar för att undvika ytterligare disciplinära åtgärder.

Bekräftelse och underskrifter: Det bör finnas utrymme för underskrifter från både medarbetaren och chefen för att bekräfta mötet och diskussionen.

➡️ Läs också: Bästa programvaran för prestationsutvärdering av anställda

Hantera misskötsel och förbättra ansvarstagandet med ClickUp!

Att hantera anställdas misskötsel och spåra disciplinära åtgärder kan kännas som ett oändligt pappersarbete. Men att hoppa över dokumentationen? Det är en risk du inte har råd att ta. Genom att effektivt dokumentera anmärkningar, prestationsproblem och varningar säkerställer du att ditt team tar ansvar, att policyer följs och att framtida tvister undviks.

Dessa färdiga mallar för skriftliga anmärkningar om anställda gör det enklare att dokumentera problem på ett tydligt och konsekvent sätt.

Dessutom hjälper ClickUp, appen för allt som rör arbete, HR-personal och chefer att effektivisera personalens disciplin med uppgiftsuppföljning, anpassade formulär, kommentarer och privata dokument för känsliga uppgifter.

Det bästa av allt? ClickUp erbjuder över 100 anpassningsbara mallar som stödjer dina HR-arbetsflöden. Registrera dig för ClickUp idag för att få tydlighet, konsekvens och kontroll i din personalhanteringsprocess!