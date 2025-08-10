10 gratis mallar för handelsdagböcker att använda 2025

Du behöver inte vänta på att ännu en affär går i stöpet innan du inser att du inte kan förbättra det du inte spårar. Fråga vilken erfaren handlare som helst, så kommer de att säga: en tydlig dokumentation av dina vinster, förluster och tankeprocesser skiljer impulsiva gissningar från avsiktlig tillväxt och handelsdisciplin.

Men att stirra på ett tomt kalkylblad är inte inspirerande när man utvecklar handelsaktiviteter. Därför hjälper en gedigen mall för handelsjournaler till att utveckla goda handelsvanor.

För att spara tid och besvär har vi samlat några av de mest effektiva mallarna för handelsdagböcker som du kan hämta gratis och använda.

Låt oss organisera dina affärer och göra ditt sinne lite klarare också. 📈

🔎 Visste du att? Din favoritnyhetskälla kan påverka aktiemarknaden, eftersom forskning visar att det finns ett samband mellan mediebevakning och handelsbeteende. Till exempel ledde nyheter om resultat efter börsens stängning till att aktiekurserna steg i hela 90 % av alla fall.

Vad är mallar för handelsdagböcker?

Mallar för handelsdagböcker är fördesignade format som du kan använda för att logga dina affärer på ett organiserat och systematiskt sätt. De finns vanligtvis i kalkylblad eller digitala dokument med förinställda kolumner för bland annat in- och utgångspriser, positionsstorlek, datum, riktning, använd strategi och resultatet av affären.

Vissa går ett steg längre med utrymme för att anteckna dina tankar, känslor eller varför du gjorde affären från början. Poängen är att göra spårningen konsekvent, så att du inte förlitar dig på minnet eller slumpmässiga skärmdumpar.

När du spårar varje handel på samma sätt framträder mönster i marknadsdata, till exempel vilka strategier som fungerar för dig eller hur känslor påverkar dina beslut. I slutändan hjälper detta dig att finjustera din strategi för framtida handelsbeslut.

🧠 Rolig fakta: Den första dokumenterade aktiehandeln ägde inte rum på Wall Street. Den ägde rum redan 1602! Det holländska ostindiska kompaniet (VOC) skrev historia genom att emittera aktier på Amsterdams börs, vilket gjorde det till världens första officiella börsintroduktion.

Vad kännetecknar en bra mall för handelsdagbok?

En bra mall för handelsdagbok ska göra det enkelt, konsekvent och informativt att spåra dina affärer. Förutom att vara ett enkelt hjälpmedel för handeln ska den hjälpa dig att logga viktiga detaljer utan att komplicera processen. Här är de viktigaste komponenterna att leta efter:

Passande för handel: Välj en mall för handelsdagbok som passar din handelsstil (dagshandel, swing trading eller långsiktiga investeringar) för konsekvent dagboksskrivande.

Anpassade fält: Välj mallar för handelsdagböcker med fält för grundläggande handelsdata som datum, ticker, positionsstorlek, ingångs-/utgångspunkter etc.

Anmärkningar: Sök efter mallar som låter dig lägga till utrymme för strategianmärkningar, handelsmotiveringar, lärdomar och känslomässigt tillstånd vid tidpunkten för handeln.

Användarvänlighet: Välj mallar för handelsdagböcker med ett format som är lätt att uppdatera, till exempel kalkylblad, Notion-tavlor eller digitala planeringsverktyg, som alla fungerar om de är snabba att underhålla.

Feedback: Leta efter mallar som är lätta att granska, med avsnitt som hjälper dig att analysera handelsresultat över tid och upptäcka mönster för självreflektion.

✨Bonustips: Att öva på att upptäcka trender genom att regelbundet granska din handelsdagbok är ett utmärkt sätt att ligga steget före i din handelsresa. Leta efter återkommande mönster, strategiresultat och marknadsreaktioner!

10 mallar för handelsdagböcker som alla handlare bör prova

Kolla in dessa kostnadsfria mallar för handelsdagböcker från ClickUp, appen som innehåller allt för arbetet, och andra plattformar för att organisera din handelsplan och förbättra din beslutsprocess.

1. ClickUp Journal and Ledger Template

Få gratis mall För en omfattande förteckning över alla dina affärer med ClickUp Journal and Ledger Template.

ClickUp Journal and Ledger Template är en loggbok i journalstil i en enhetlig instrumentpanel som följer huvudbokens struktur. Den kombinerar handelsposter, anteckningar, resultatdata och kontosammanfattningar i en digital arbetsyta som anpassar sig efter dagliga eller veckovisa handelsflöden.

Varje post kan enkelt märkas efter tillgångsklass, handelsstrategi eller marknadsförhållanden, vilket ger kontextuella insikter som stödjer framtida analyser. Med anpassade fält för inköps-/försäljningspris, storlek, avgifter och handelsmotivering får handlare full insyn i beteenden och resultat utan att behöva förlita sig på fragmenterade kalkylblad.

💙 Varför du kommer att älska det:

Logga transaktioner och viktiga mått med hjälp av filtrerbara fält för fullständig spårbarhet.

Lägg till observationer, skärmdumpar och lärdomar för varje handelsdag.

Visualisera ackumulerade vinster och förluster samt framgångsgraden med hjälp av ClickUp Dashboards i realtid.

Duplicera inställningarna för att hantera flera handelskonton eller portföljer separat.

Perfekt för: Detaljhandlare, swingtraders och portföljförvaltare som behöver ett hybridformat för huvudbok och journal för löpande granskning och penninghantering.

📮 ClickUp Insight: Den genomsnittliga yrkesverksamma spenderar mer än 30 minuter dagligen på att söka efter arbetsrelaterad information – över 120 timmar om året går förlorade på att leta igenom e-postmeddelanden, Slack-trådar och spridda filer. En intelligent AI-assistent inbyggd i din arbetsyta kan ändra på det. Använd ClickUp Brain. Det ger omedelbara insikter och svar genom att visa rätt dokument, konversationer och uppgiftsdetaljer på några sekunder, så att du kan sluta söka och börja arbeta. 💫 Verkliga resultat: Genom att eliminera föråldrade kunskapshanteringsprocesser har team som QubicaAMF sparat över 5 timmar per vecka med hjälp av ClickUp – det är över 250 timmar per person och år. Tänk vad ditt team skulle kunna åstadkomma med en extra produktiv vecka varje kvartal!

2. ClickUp-mall för bokföringsjournal

Få gratis mall Hantera företagets ekonomi med ClickUp Accounting Journal Template.

Noggrann bokföring är ett måste för handlare som driver enskilda firmor eller LLC-bolag. ClickUp Accounting Journal Template hjälper dig att registrera transaktioner noggrant med hjälp av förinställda anpassade fält som transaktionsdatum, journaltyp, postnummer och debitering.

Med allt samlat på ett ställe kan du minska manuell inmatning och enkelt övervaka din totala ekonomiska prestanda och viktiga nyckeltal. Posterna är ordnade kronologiskt, med vyer skapade för specifika konton eller månader. Länkade uppgifter, påminnelser och dokumentuppladdningar hjälper till att minska huvudbryet med skattedeklarationen i slutet av året.

💙 Varför du kommer att älska det:

Märk inkomster och utgifter inför skattedeklarationen och länka journalposter till underlag som kontoutdrag eller kvitton.

Registrera journalposter snabbt med hjälp av inbyggda fält som fångar upp viktiga finansiella detaljer.

Få en visuell översikt över kassaflödet och trender över tid för att fatta smartare beslut.

Spara tid med ett organiserat system som är enkelt att uppdatera och referera till.

Perfekt för: Handlare eller företagare som hanterar flera konton och behöver noggranna, välorganiserade register för smartare ekonomisk uppföljning.

Här är vad Shireen Shalabi, projektkonsult på Raymond James Consultant, hade att säga om användningen av ClickUp :

Det hjälper inte bara att hålla dina projekt på rätt spår, utan också att se till att alla som arbetar med projektet håller sig på rätt spår. Om jag till exempel behöver tilldela uppgifter till någon som arbetar med samma projekt kan jag tagga dem i uppgiften, så får de omedelbart ett e-postmeddelande om uppgiften och när den ska vara klar.

Det hjälper inte bara att hålla dina projekt på rätt spår, utan också att se till att alla som arbetar med projektet håller sig på rätt spår. Om jag till exempel behöver tilldela uppgifter till någon som arbetar med samma projekt kan jag tagga dem i uppgiften, så får de omedelbart ett e-postmeddelande om uppgiften och när den ska vara klar.

3. ClickUp-mall för bokföringspriser

Få gratis mall Organisera dina finansiella tjänster och offerter med ClickUp Bookkeeping Pricing Template.

Många handlare som erbjuder signaltjänster, mentorskap eller utbildningsabonnemang har svårt att formalisera prissättning och fakturering för att öka vinstnivåerna. ClickUp Bookkeeping Pricing Template löser detta genom att lägga upp anpassningsbara nivåer, faktureringscykler, tjänsteinnehåll och kundspecifika rabatter.

Med journalmallen kan du spåra tjänster, fastställa prisnivåer och snabbt skapa offerter utan att behöva bläddra igenom kalkylblad. Den har fem inbyggda vyer, inklusive månads-, kvartals- och årsöversikter, så att du alltid vet var dina siffror står och hur du kan justera dem.

💙 Varför du kommer att älska det:

Få tillgång till en central plats för att spåra kundernas faktureringsvillkor och relaterade leveranser, med inbyggda statusuppdateringar och intäktsspårning.

Ställ in olika prismodeller för handelsrelaterade tjänster eller produkter.

Anpassa spårningen av återkommande intäkter till kontohanteringsuppgifter

Få detaljerad översikt med vyer organiserade efter tidsram och servicekomponenter.

Perfekt för: Frilansare, nybörjare inom handel, virtuella bokförare eller byråer som behöver hantera priser, offerter och servicestrukturer.

➡️ Läs mer: Gratis bokföringsmallar i Excel och ClickUp

4. ClickUp-mall för leverantörsskulder

Få gratis mall Håll koll på alla fakturor innan de snöar in till en försenad betalning med ClickUp-mallen för leverantörsskulder.

ClickUp-mallen för leverantörsskulder förtydligar din betalningsprocess och hjälper dig att hålla koll på leverantörsfakturor och betalningscykler. Mallen erbjuder ett färdigt system för att logga varje faktura som en uppgift och spårar alla betalningsförpliktelser i ett överskådligt gränssnitt.

Du kan tilldela statusar som "Mottagen faktura", "Verifiering" och "Kodning" och till och med bifoga kvitton eller anteckningar direkt till posten. Dessutom organiserar den betalningar efter leverantör, förfallodatum eller konto och skapar automatiseringar för att undvika missade deadlines genom en disciplinerad approach.

💙 Varför du kommer att älska det:

Gå till instrumentpanelen för att se kommande och förfallna betalningar på din handelsplattform.

Bifoga fakturor, notera betalningsmetoden och övervaka utgående kassaflöde utan att öppna ett separat kalkylblad.

Visualisera månatliga skulder med kostnadsöversikter för att hålla finansiella åtaganden transparenta och redo för revision.

Ställ in anpassade arbetsflöden för att flytta fakturor genom interna kontroller och godkännanden.

Perfekt för: Ekonomi- och inköpsteam som hanterar flera leverantörer, där det är viktigt att organisera spårningen av fakturagodkännanden och betalningsfrister.

🎥 Se hur du kan förbättra ditt teams effektivitet med AI-automatiseringar:

💡 Proffstips: Undvik budgetöverraskningar genom att använda en uppskattningsmall för att bryta ner projektkostnaderna tydligt och exakt innan arbetet påbörjas.

5. ClickUp Sammanfattning av finansiella konton Mall

Få gratis mall Bli ekonomiskt kunnig utan kaoset med kalkylblad genom ClickUps mall för sammanfattning av finansiella konton.

När du hanterar flera konton, såsom sparkonton, kreditkonton eller investeringskonton, är det lätt att tappa överblicken. ClickUps mall för sammanfattning av finansiella konton kombinerar kontosaldon, marginalnivåer och kontospecifik prestanda i ett arbetsområde så att du inte behöver jaga siffror hela tiden.

Mallen gör det relativt enklare att upptäcka trender eller avvikelser med realtidsinsikter om inflöden och utflöden. Spåra tillgångsallokering, kassaflöde och resultat per konto med livefiltrering och tidslinjebaserade vyer. Detta gör det enklare att jämföra mäklarresultat och optimera kapitalallokeringen.

💙 Varför du kommer att älska det:

Visa alla konton i en enda instrumentpanel med filter för tillgångsklasser för att övervaka kontanter jämfört med investerat kapital och orealiserade avkastningar.

Dela finansiella sammanfattningar med skatterådgivare eller affärspartners.

Använd automatiseringar för att få aviseringar om viktiga förändringar som insättningar eller uttag.

Använd tidsspårning och taggar för att lägga till ännu mer kontext till dina data.

Perfekt för: Handlare som hanterar flera konton eller strategier och som vill ha en tydlig, centraliserad översikt och en konsoliderad sammanfattning i realtid av alla finansiella konton.

➡️ Läs mer: Gratis mallar för försäljningsprognoser i Excel och ClickUp

6. ClickUp-mall för bokföringsverksamhet

Få gratis mall Förenkla bokföringen med ClickUps mall för bokföring.

Bakom varje professionell handlare eller kapitalförvaltare finns en backoffice-funktion, ofta spridd över flera Microsoft Excel- eller Google Sheets-filer. ClickUp Accounting Operations Template strukturerar dessa backend-arbetsflöden: transaktionsloggning, avstämning, rapportgenerering och efterlevnadsgranskningar.

Den erbjuder ett metodiskt men flexibelt utrymme för att spåra försäljning, utgifter, betalningar och allt annat. Den har också återkommande arbetsflöden, såsom balansräkningar i slutet av månaden eller kvartalsvisa resultatsammanfattningar.

💙 Varför du kommer att älska det:

Skapa arbetsflöden kring avstämning, revision och rapporteringscykler.

Tilldela uppgifter för datainmatning, granskning och dokumentationsuppföljning.

Fokusera på att upptäcka förseningar och revisionsflaggor med anpassade statusar.

Spåra efterlevnad av regler och mäklare-relaterade dokument

Perfekt för: Redovisningsteam eller småföretag som vill skapa mer struktur i sin dagliga ekonomi, särskilt de som hanterar återkommande, strukturerade och skalbara redovisningsprocesser.

7. ClickUp-mall för finanshantering

Få gratis mall Ta kontroll över din finansiella planering med ClickUp Finance Management Template.

ClickUp Finance Management Template är ett kommandocenter för hantering av intäkter, utgifter, återkommande prenumerationer, skatteloggar och resultatanalys. Denna allt-i-ett-arbetsyta är utformad för att ersätta fragmenterade system för finansiell spårning.

Spåra vad som kommer in, vad som går ut och vad som inte stämmer, och skapa budgetar som används. Upptäck utgiftsläckor innan de blir problem och håll ditt team (och ledningen) informerade utan att skicka ett dussin statusuppdateringar.

💙 Varför du kommer att älska det:

Organisera efter månad eller kvartal, koppla uppgifter till transaktioner och anpassa rapporteringswidgets.

Använd widgetar på instrumentpanelen för att visa resultat jämfört med budget och spåra förändringar i månatliga vinstmarginaler över tid.

Få fullständig insyn i din ekonomiska situation med list-, kalender- och instrumentpanelvyer.

Automatisera påminnelser om räkningar, granskningar eller kommande finansiella kontrollpunkter.

Perfekt för: Ekonomiavdelningar, grundare, verksamhetschefer, handlare och konsulter som behöver en tydlig, granskbar historik över finansiella aktiviteter inom handel och affärsverksamhet för att ha full kontroll över budgetering och planering.

🎥 Vill du ha en översikt över alla dina affärer? Här är en snabb genomgång av hur du använder ClickUp Dashboards.

8. ClickUp-mall för huvudbok

Få gratis mall Få ett intuitivt sätt att logga alla inkommande betalningar och utgående utgifter samtidigt med ClickUp General Ledger Template.

ClickUp General Ledger Template är idealisk för handlare som driver företag. Även om denna mall är utformad med revisorer i åtanke, gör dess flexibla funktioner den lika användbar för alla företagsteam. Den erbjuder ett formaliserat dubbelbokföringssystem med organiserade konton, journalkategorier och uppdateringar i realtid.

Varje post stöder beskrivningar, kontotyper, debet-/kreditstatus och länkad dokumentation. Det låter dig spåra transaktioner exakt och generera anpassade rapporter som är begripliga (även för personer som inte är finansiellt kunniga).

💙 Varför du kommer att älska det:

Övervaka och kategorisera all finansiell aktivitet med precision.

Håll reda på revisionsspår och exporterbara rapporter.

Anpassa journalposter efter skattekoder eller CPA-godkända kategorier.

Integrera dokumentation, kvitton och tidsstämplar per post.

Perfekt för: Interna ekonomiteam, enskilda bokförare och alla som någonsin har behövt reda ut ett kalkylblad från för tre kvartal sedan.

➡️ Läs mer: Gratis mallar för resultaträkningar som förenklar dina affärsredovisningsprocesser

9. Mall för handelsdagbok i kalkylblad från StockBrokers.com

Mallen för handelsdagbok från StockBrokers.com fokuserar på det viktigaste: tydlighet, konsekvens och insikt.

Denna journal är skapad i Excel men utformad med seriösa handlare i åtanke och innehåller fördefinierade kolumner för symbol, in-/utgångstid, storlek, provisioner, netto P&L och anteckningar. Layouten är enkel: orange celler fyller du i själv, medan grå celler automatiskt beräknar vinster, förluster och totalsummor.

💙 Varför du kommer att gilla det:

Beräkna rullande statistik som vinstprocent och genomsnittlig R-multipel.

Behåll offlineåtkomst och fullständig kontroll över data

Använd automatisk spårning av vinster/förluster, genomsnittlig vinst per handel och mått på framgångsgrad.

Färgkodade inmatningar och beräkningar minskar fel och sparar tid.

Perfekt för: Dagshandlare, långsiktiga investerare eller alla som vill vara konsekventa och lära sig av tidigare affärer.

📚 Läs också: Hur man utnyttjar AI med realtidsdata

10. Mall för handelsdagbok från Template. Net

Trading Journal Template by Template. Net är en utmärkt utgångspunkt för dig som vill hålla ordning på dina nuvarande och framtida affärer utan onödiga krusiduller. Den är utformad för handlare som vill manuellt reflektera över sina resultat med kvalitativa anteckningar och sammanfattningar. Mallen stöder handelsloggar, måluppföljning, granskningsavsnitt och utrymme för skärmdumpar eller observationer av affärer.

I detta enkla kalkylblad kan du registrera grundläggande uppgifter: datum, typ (köp eller försäljning), pris, kvantitet, kostnad, nettovinst/förlust och ditt mål. Det finns också utrymme för att logga företagsuppgifter och investeringstyper, vilket är användbart om du vill övervaka mönster inom olika sektorer.

💙 Varför du kommer att gilla det:

Lägg till subjektiva anteckningar tillsammans med objektiva handelsdata.

Använd utskriftsvänliga layouter för penna och papper eller hybridarbetsflöden.

Skapa personliga avsnitt för tankesätt, känslomässiga reaktioner eller nyhetshändelser.

Spåra affärer genom att organisera dem i ett strukturerat, granskningsfokuserat format.

Perfekt för: Handlare som fokuserar på att lära sig genom självgranskning och beteendeprotokoll snarare än bara statistik.

💡 Proffstips: AI trivs med levande mönster som ständigt utvecklas med användarbeteende, marknadsförändringar, handelsdetaljer, riskdiagram, handelsstorlek och operativa förändringar. Därför är det viktigt att mata din AI med information i realtid.

Få kontroll över dina finanser med ClickUps kraftfulla mallar

Allt omkring oss blir digitalt, så varför ska bokföring och ekonomisk förvaltning fortfarande vara fast i oändliga kalkylblad och e-posttrådar? Det är dags att ge dina finanser den uppgradering de förtjänar.

Finansiell tydlighet behöver inte kosta tid eller förnuft.

ClickUps mallar för handelsdagböcker gör det enklare att spåra och analysera dina finansiella mål med självförtroende. Tack vare de mångsidiga och genomtänkta finansmallarna kan du äntligen ersätta förvirring med kontroll.

Ta kontroll över dina finanser genom att registrera dig för ClickUp gratis idag!