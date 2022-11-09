ClickUps väg mot excellens: En uppdatering om vår resa mot stabilitet och tillförlitlighet

Arbetssökande säger att de är ivriga att hitta nya roller där de kan göra sitt bästa arbete. Detta är ett komplext pussel för företagsledare att lösa, men åtminstone en sak är klar: att förse teamen med rätt digitala verktyg har aldrig varit viktigare.

Forskning visar att anställda som är nöjda med sin arbetsteknik är 30 % mindre benägna att känna sig utbrända och 29 % mer benägna att säga att de är nöjda med sitt jobb. De är också 23 % mer benägna att rekommendera sin arbetsgivare som en bra arbetsplats.

Vi förstår att dina anställda är din viktigaste tillgång (vi känner samma sak!) och att det är viktigt för dem att tycka om de verktyg de använder. Vi vill att den tid de tillbringar i ClickUp ska vara trevlig och därför är vi fast beslutna att förbättra stabiliteten och användbarheten hos vår plattform. Det är viktigt för oss att vi erbjuder dig den bästa och mest pålitliga produktupplevelsen som möjligt.

Under de senaste månaderna har vi gjort otroliga framsteg mot att göra ClickUp ännu mer pålitligt och lättanvänt. Idag är jag glad att kunna dela med mig av några av de mest transformativa milstolparna som vi har uppnått.

Att lägga en stark grund

Innan vi dyker in i de tekniska förbättringarna tycker jag att det är viktigt att uppmärksamma några av de förändringar vi har gjort på organisationsnivå. Det har varit en stor prioritet för oss att få in fler talanger till ClickUp – särskilt i roller som direkt påverkar din upplevelse.

Vi har aktivt investerat i vår teknik- och supportpersonal och under det senaste året har vi anställt mer än 150 ingenjörer för att stödja vårt utvecklingsarbete. Som en del av detta arbete har vi anställt två erfarna teknikchefer – Gennadiy Geyfman och Chirag Chheda – som båda har otrolig erfarenhet av att bygga plattformar i stor skala hos företag som Lyft, Facebook, Amazon, Salesforce och Microsoft. Gennadiy fokuserar på att stabilisera vår plattform i takt med att vi växer, medan Chirag arbetar med att skala upp ClickUps produktutvecklingsorganisation.

Vi har också anställt en global vice vd för kundframgång, Joel Huntington, som kommer från Qualtrics för att leda det globala kundserviceteamet. Detta team är dedikerat till att hjälpa kunderna att öka sin produktivitet med hjälp av ClickUp och fungerar som starka förespråkare genom att utbilda dem i bästa praxis och se till att de känner sig fullt stödda. Joel ansluter sig till ClickUp efter fem år på Qualtrics.

Ombyggnad och förstärkning

Vi sätter stort värde på de människor på ClickUp som driver vår mission framåt, men jag vet att ni alla har kommit till den här bloggen för att få en uppdatering om ClickUp-plattformen, och vi har många spännande nyheter att dela med oss av. Här är en översikt över vad vi har åstadkommit bara under de senaste månaderna:

Uppnådda och överträffade mål för drifttid: Vi är på väg att överträffa 99,9 % drifttid varje månad för de flesta av våra produkter och tjänster, vilket säkerställer en konsekvent åtkomst och uppdatering av uppgifter, bilagor och data inom ClickUp. Detta innebär att du kan förvänta dig en mer pålitlig, smidigare och konsekvent upplevelse.

Låst säkerhet: Vi Vi har slutfört den formella certifieringen av ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 och ISO 27018:2019. Dessa certifieringar bevisar ClickUps engagemang för säkerhet, integritet, kvalitet och förtroende för våra kunder. Vi är stolta över dessa certifieringar eftersom vi vet hur viktigt det är att ditt arbete är säkert. Det är också ett bevis på att vi ligger långt före konkurrenterna och andra plattformar inom detta område när det gäller säkerhet.

Plattformssharding : Vi fortsätter vårt pågående arbete med att omstrukturera vår plattform kring mindre, mer geografiskt spridda databaser – en process som kallas sharding. På så sätt kan vi garantera hög prestanda och tillförlitlighet när vi fortsätter att skala upp.

Förbättrade laddningstider: Under förra kvartalet gjorde vi några betydande förbättringar när det gäller laddningstiderna för vyer, inklusive vår startsida, arbetsbelastningsvy, Under förra kvartalet gjorde vi några betydande förbättringar när det gäller laddningstiderna för vyer, inklusive vår startsida, arbetsbelastningsvy, tavelvy och meddelandesida. Med förbättrade laddningstider för sidor kan du komma åt ditt arbete snabbare och mer tillförlitligt.

Ny och förbättrad sökfunktion : Efter vårt : Efter vårt förvärv av Slapdash har vi uppdaterat våra sökfunktioner. Nu får du mycket mer relevanta resultat på en bråkdel av tiden. I genomsnitt är vår nya sökfunktion dubbelt så snabb som den tidigare versionen, vilket innebär att du spenderar mindre tid på att söka och mer tid på att göra!

Ombyggnad av kommandocentralen: Vi har byggt om kommandocentralen och kombinerat den med sökfunktionen för att skapa ett enda elegant gränssnitt för sökning och körning av kommandon. Nu kan du enkelt skapa en ny uppgift, ett nytt dokument eller en ny påminnelse på några sekunder. Vårt mål är att ClickUp ska ha världens bästa integrerade sökupplevelse.

Snabbare aviseringar: Vi förbättrar aviseringarnas prestanda genom att rensa upp i vår enorma databas. På så sätt blir vi bättre rustade att skala upp plattformen på lång sikt. Du kommer omedelbart att få aviseringar 30 % snabbare. Vi omdefinierar också hur vi hämtar aviseringar i vår databas, så att du lättare kan hålla koll på ditt arbete.

Mobilappens omgörning: Att kunna komma åt arbetet när man är på språng är en viktig funktion för dagens hybrid- och : Att kunna komma åt arbetet när man är på språng är en viktig funktion för dagens hybrid- och distansarbetande team . Med det i åtanke har vi ökat hastigheten med vilken du kan komma åt och interagera med ClickUp-mobilappen 2 000 gånger både online och offline. Vi fortsätter att förbättra appens offlineprestanda för ökad tillförlitlighet var du än behöver använda den.

Lyssna och agera

Som jag nämnt tidigare vill vi försäkra er om att vi lyssnar på era önskemål och arbetar hårt för att uppfylla dem. Vi har tagit del av era synpunkter på funktioner som automatiseringar, instrumentpaneler och problem med plattformens uppdateringar, och kan försäkra er om att de finns med i produktplanen och är på väg att förverkligas.

Vi har redan omstrukturerat våra instrumentpaneler så att widgets fungerar smidigare och är nästan färdiga med att uppdatera våra WebSockets så att uppdateringsproblem blir ett minne blott. Vi hoppas att du redan har kunnat uppleva fördelarna med detta arbete och vi är övertygade om att du kommer att fortsätta se löpande förbättringar.

Vi är mycket stolta över det arbete som har utförts, men det är viktigt att inse att dessa projekt tar tid att slutföra. Vi är fast beslutna att göra betydande förbättringar av hög kvalitet som kommer att stå sig över tid, och vi gör det snabbt och effektivt.

Vi ser fram emot att presentera resultatet av dessa ansträngningar vid vårt LevelUp-evenemang i början av 2023! Anmälan till vårt evenemang 2023 är nu öppen och vi ser fram emot att träffa dig och diskutera framtiden för vår produkt.